Ek Kart Nedir, Ne İşe Yarar? Nasıl Alınır? | Limit ve Ekstresi Ek kartın ne olduğu, ne işe yaradığı, nasıl alındığı ve kaç günde çıkarıldığının yanı sıra bu karta ait yaş sınırı ve limit oranına dair bilgiler bu rehberde!

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

Günümüzde esnek kullanım olanakları ve kontrollü harcama imkanı sunan finansal ödeme araçlarının kullanılması, mali yönetim açısından oldukça önemlidir. Özellikle ebeveynler, çocuklarının harcama yapabilmesi için onlara özel bir kart verebilmek ve bu kartlar ile yapılan harcamaları kontrol edebilmek isteyebilirler. Tam da bu noktada ek kart, tek bir banka kartına bağlı olarak çıkarılan ve ana kartın sahibi tarafından belirlenen limitler doğrultusunda harcamayı mümkün kılan bir ödeme aracıdır. Ancak bu kartların özellikleri, normal kredi kartlarına göre değişiklik gösterir.

Bu yazımızda ek kartın ne olduğuna, ne işe yaradığına ve nasıl alındığına dair kapsamlı bilgiler sunacağız. Ayrıca ek kartın kaç günde çıkarıldığı, bu karta ilişkin belirlenen yasal yaş sınırının ne olduğu, limit oranının kaç olduğu ve bu oranın nasıl belirlendiğine ilişkin merak edilen sorulara yanıtlar vereceğiz.

Ek Kart Nedir?

Ek kart, bir kredi veya banka kartına bağlı olarak çıkarılan finansal bir ödeme aracıdır. Bu finansal ödeme araçları asıl kart sahibinin belirlediği limit dahilinde belirlenir ve ayrı bir kart numarasıyla birlikte kullanılır. Temelde, ana karta tanımlı limitin paylaşılması esasına dayanan ak kartlar, yapılan harcamaların takip edilmesini kolaylaştırır. Ancak bazı durumda bu kartlara farklı limitler de atanabilir. Bu yönü ile ek kartlar, bağımsız bir kart olarak kullanılsa da ana kredi ya da banka kartına bağlı kalmaya devam eder.

Asıl kredi kartı sahibi, ek karta harcama limitleri ekleme ve ek kart sahibine belirli bir limit dahilinde harcama yapabilme hakkına sahiptir. ayrıca bu kartlar alışverişte taksit, puan kazanma, internet üzerinden ödeme yapabilme, nakit avans çekimi ve kredi kartı gecikme faizi gibi kredi kartı kullanımına ilişkin koşullara tabidir. Genel olarak aile bireyleri arasında özellikle de ebeveynler tarafından çocukları için sık sık tercih edilen bu kartlar, harcama takibi ve finansal sorumluluk kazandırma açısından da önemli avantajlar sağlar.

Yasal olarak ek kart sahibi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir; ancak uygulamada 16 ila 18 yaş arasındaki gençler için de aile izniyle ek kart çıkarılması mümkündür. Her ana karta bağlı olarak maksimum 10 ader ek kart düzenlenebilir. Ancak bu kartlar kişilerin adına tanımlı olsa bile tüm mali sorumluluk, asıl kart sahibine aittir.

Ek kart sahipleri, ana kart sahipleri ile aynı haklara sahiptir, ancak ana kart sahiplerine tanınan bazı farklı özellikler mevcuttur. Bu özellikler ise şu şekilde sıralanabilir;

Ek kartların kullanımı, ana kart sahibi tarafından kontrol edilebilir.

Ana kart sahibi, gerekli durumlarda limit düzenlemesi yapabilir.

Ana kart sahibi, ek kart sahibinin limiti aşması durumunda hesabı kapatma hakkına sahiptir.

Ek Kart Ne İşe Yarar?

Günlük yaşamda yapılan online harcamalardan çeşitli pek çok alana kadar kullanılabilen ek kartlar, kart sahibinin harcama kontrolünü elinde tutmasına ve bu işlem esnasında yakın çevresine güvenli bir finansal erişim imkanı sunmasına yardımcı olur. Özellikle ebeveynler, çocuklarının harcama alışkanlıklarını bu kart ile kontrol edebilirler. Ayrıca çocukların ihtiyaçlarını güvenli ve kolay bir şekilde karşılamak da bu kartlar ile mümkündür.

Ek kartlar, asıl karta ve asıl kart sahibine bağlı şekilde çalışır. Dolayısıyla bu finansal araçlar ile yapılan harcamalar, aynı hesap özetinde toplanarak yapılan alışverişlerin takibini kolaylaştırır. Ayrıca kart sahibi, kendi belirlediği kart limiti sayesinde risk kontrolü sağlayabilir. Ortak bir bütçe yöneten, kontrollü harcama disiplini oluşturmak için belirli önlemler alan ve aile içi finansal sorumluluğu paylaştırmak için çözüm üretmek isteyen bireyler; ek kartlar ile bu isteklerini çözüme kavuşturabilir.

Ek Kart Nasıl Alınır?

Ek kart almak için herhangi bir bankaya air kredi ya da banka kartına sahip olmak gerekir. Ana kartın sahibi, ilgili bankanın müşteri hizmetlerinden, mobil bankacılık uygulamasından ve resmi web sitesi üzerinden ek kart başvuru talebinde bulunabilir. Ayrıca bu işlemler, doğrudan fiziki şube ziyareti ile birlikte de gerçekleştirebilir.

Başvuru sürecinde ilk adım, banka seçimidir. Bankalar, çeşitşi avantajlar sunduğu için en uygun bankayı seçmek için araştırma ve karşılaştırma yapmak önemlidir. Ardından başvuru yapabilmek için kimlik bilgileri ve gelir belgesi gibi banka tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz bir şekilde ilgili kuruma iletmek gerekir. Başvuru talebi oluşturduktan sonra banka, politika ve yasal düzenlemelere göre kişinin talebini değerlendirir. Ancak bu süreçte daha önceden kullanılan kredilerin ve kredi kartı borçlarının düzenli bir şekilde ödenmiş olması ve başvuru sahibinin düzenli bir gelire sahip olması gerekir.

Başvuru talebinin 1 ila 2 iş günü içerisinde başvuru sonuçlanır. Olumlu olması halinde bankanın politikalarına göre kişiye bir ek kart gönderilir. Ardından ek kart, tanımlı limit dahilinde kullanılmaya başlanabilir.

Tüm bu bilgilerin dışında kredi kartı limitinin nasıl ve neye göre belirlendiğini merak ediyorsanız Kredi Kartı Limiti Nasıl ve Neye Göre Belirlenir? Tüm Sırlar başlıklı yazımızı okuyarak kapsamlı ve detaylı bilgiler alabilirsiniz.

Ek Kart Kaç Günde Çıkar?

Ek kart, başvuru işleminin banka tarafından tamamlanmasının ardından, ilgili kurumun değerlendirme sürecine bağlı olarak birkaç gün içinde çıkar. Değerlendirme tamamlandıktan ve kart başvurusu onaylandıktan sonra kartın basım ve teslim süreci genel olarak 3 ila 7 iş gündür. Ancak bu süre, bankanın işlem yoğunluğuna ve kartın teslim alınma yöntemine göre değişiklik gösterebilir.

Başvuru işlemi banka şubesinden yapıldıysa, kart doğrudan fiziki şubeden teslim alınabilir ve böylelikle işlem daha kısa sürebilir. Ancak ek kart, kargo yolu ile gönderilecekse kuryenin dağıtım süreci ve kişinin teslim alacağı gün nedeniyle teslimat durumu birkaç gün uzayabilir. Nitekim ek kart, ortalama 7 iş gününe kadar bireyin eline ulaşır ve kullanıma hazır hale gelir.

Ek Kart Yaş Sınırı Nedir?

Ek kart sahibi olmak için yasal olarak en az 18 yaşında olmak gerekir Ancak bu uygulama ebeveynlerin istekleri doğrultusunda 16 yaşına kadar esnetilebilir. Bazı bankalar, 15 yaşını dolduran bireylerin gerekli izinleri alması durumunda ek kart kullanımını mümkün kılar. Bunun için ise çocukların, muvafakatname ile birlikte bankaya müracaat etmesi gerekir. Bankalar, bu işlem ile ek kart çıkarılabilmesi için söz konusu çocuğun anne ya da babasının çalışıyor olmasına dikkat eder. Bu durum, banka tarafından tespit edildikten sonra çalışan ebeveyn, kendi kredi kartına bağlı olarak ek kart çıkarabilir.

Reşit olmayan kişinin adına çıkarılan kartın sorumluluğu, ana kart sahibine yani ebeveyne aittir. Dolayısıyla ebeveynlerin bütçe kontrolünü sağlaması oldukça önemlidir. Bu esnek uygulama, gençlerin finansal okulyazarlık kazanmalarına yardımcı olur. Ancak yaş ve onay şartları bankalara göre değişiklik gösterebileceği için başvuru öncesinde banka ile görüşmek ve politikalarını öğrenmek faydalı olacaktır.

Ek Kart Limit Oranı Nedir?

Ek kart limit oranı, ek kartın kullanabileceği maksimum harcama tutarını belli eder. Bu oran, asıl kredi kartı limiti doğrultusunda belirlenir. Önceki bankacılık düzenlemelerine göre ek kart limiti, ana kart limitinin belli bir oranı kadarken yeni yönetmeliğe göre bu sınırlama kaldırılarak daha esnek bir yapı getirilmiştir.

Ek kart limit oranı, asıl kart sahibinin kredi geçmişine göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca bu durum, banka politikalarına göre de belirlenebilir. Bunun yanı sıra asıl kart sahibi, dilediği zaman ek kart limitini artırma, azaltma ya da tamamen kapatma hakkına sahiptr. Bu sayede harcam kontrolü sağlanabilir ve finansal yük, kişiler arasında dağıtılabilir.

Ek Kart Limit Oranı Nasıl Artırılır?

Ek kart limit oranının artırılması için asıl kart sahibinin banka ile iletişime geçerek limit artırım talebinde bulunması gerekir. Ancak bu işlem, asıl kart limiti çerçevesinde belirlenebilir. Limit artırım talebi sırasında ana kart limiti aşmayacak şekilde ek kart limit artırma talebinde bulunmak önemlidir. Aksi takdirde banka, kişinin talebini olumsuz sonuçlayabilir. Örneğin 5.000 TL’lik limite sahip bir ana kredi kartı üzerine çıkarılacak olan ek artun limiti, 2.500 TL olabilir.

Ek kart limit oranı artırma işlemleri, bankaların çeşitli kanalları aracılığıyla gerçekleştirebilir. Dileyen müşteriler bu işlem için ilgili bankanın resmi web sitesini ve mobil uygulamasını tercih edebilirken, dileyen müşteriler bankanın fiziki şubesini ya da telefon bankacılığını kullanabilir.

Mobil uygulama ya da resmi web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirirken müşteri numarası ya da kimlik numarası ve kart şifresi girilerek banka hesabına giriş yapılır. Ardından limiti artırılacak kart seçimi yapılır ve kart ayarlarından “limit belirleme” seçeneğine tıklanır. Bu işlemin ardından talep, bankaya iletilir. Fiziki şube ya da telefon bankacılığı üzerinden işlem gerçekleştirilecekse müşteri temsilcisine talep iletilir ve hızlı bir şekilde işlem limit oranı artırım işlemi tamamlanabilir.

Ek Kart Ekstresi Ayrı mı Gelir?

Hayır, ek kart ekstresi, genel olarak ana kredi kartının ekstresi ile birlikte tek bir belge olarak gelir. Dolayısıyla dönem içerisinde ek karttan yapılan harcamalar, asıl kredi kartının ekstresine dahil edilir. Ancak bazı bankalar ya da kart sağlayıcıları, bilgilendirme amacıyla ek kart sahiplerine ayrı bir döküm veya ayrı bir mesaj halinde gönderebilir. Bu belgeler ise bilgi amaçlı olup, resmi bir ekstre olarak sayılmaz. Dönem içerisinde yapılan borcun tamamı ve borcun ödeme sorumluluğu, aynı şekilde kart sahbine aittir.

Nitekim ek kart üzerinden yapılan harcamalar, ayrı bir ekstre olarak gelmese de yapılan yarcamaların hangi kart aracılığıyla yapıldığı, asıl kart ekstresi üzerinde açık bir biçimde belirtilir.

Ek Kart Borcu Nasıl Ödenir?

Ek kart borcunun ödenme şekli, ek kartın türüne göre değişiklik gösterir. Bu durumda ek kart, ana kredi kartı ile aynı limite sahipse, bu kartın hesap kesim tarihleri ve borçları birlikte ödenir. Ödeme ise ana kartın ödemesi ile birlikte gerçekleştirilir. Dolayısıyla ana kredi kartının borcunun ödendiğinde, ek kartın borcu da ödenmiş olur.

Borç ödeme işlemi ise ana kredi kartı numarası üzerinden tamamlanabilir. Bu durumda müşteri, ilgili bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı, ATM’si ya da fiziki şubesi aracılığıyla ödeme yapabilir. Ancak ek kartın farklı bir CVV kodu ve son kullanma tarihi varsa, bu kartın borcu ve ödeme günü değişiklik göstererek esas kredi kartının ödemesinden ayrı ve bağımsız bir şekilde hesaplanır.

Ek Kart Puan Yükseltir mi? İnternetten Alışveriş Yapılabilir mi?

Evet, ek kartlar ile yapılan harcamalar, genel olarak ana kart ile aynı puan sistemine dahil edilir ve bu kartlar ile internetten alışveriş yapılabilir. Ek kart kullanıcılarının yaptığı harcamaları ana kartın puan sistemine yansıtılır ve bu puanlar, kart sahibinin hesabında birikir. Ancak bazı kampanyalara yalnızca ana kredi kartını kullanan müşterilere özel olduğundan bu kampanyaların ve katılım şartlarının incelenmesi gerekir.

Ek kartın internet alışverişlerine açılabilmesi için ana kart sahibi tarafından izin verilmesi gerekebilir. Bazı bankalar, güvenlik nedeniyle normal kredi kartlarında olduğu gibi ek kartları da internet alışverişlerine kapalı olarak gönderir. Bu durumda mobil uygulama ya da bankanın resmi web sitesi üzerinden işlem izni verilmesi gerekir.

Örneğin Mavimum Ek Kart sahibi olan bir müşteri, bu kart ile çeşitli kampanyalara dahil olarak ve Türkiye çapındaki bütün Mavimum üye işyerlerinden alışveriş yaparak MaxiPuan kazanma hakkına sahiptir. Ancak bu kart ile internet alışverişi hakkı kullanılmak istendiğinde gerekli onayların verilmesi gerekir.

Ek Kart Aidatı Var Mıdır?

Ek kart aidatları, bankaların politikalarına değişiklik gösterebilir. Bazı bankalar, ek kart aidatı almazken bazı bankalar ise ek kart sahiplerinden aidat talep edebilir. Ancak yasal düzenlemelere göre ek kartlardan alınan aidatlar, asıl kartlardan alınan aidatın en fazla %50’si kadardır.

Ek kart aidatı, ek kart sahibinden yıllık üyelik ücreti olarak alınabildiği gibi her ek kart sahibi için farklı aidatlar belirlenebilir. Bunun yanı sıra bazı bankalar da ek kart kullanımına ilişkin bazı ücretler belirleyebilir.

Örneğin YapıKredi bankası, Asıl Worldcard için 846,50 TL yıllık ücret belirlerken ek kart için 423,25 TL yıllık ücret belirlemiştir. Aynı şekilde World Gold’un asıl kredi kartı için yıllık 961,50 TL ücret belirlenirken bu ücret, ek kart için 480,75 TL’dir. Banka, her bir kredi kartı için farklı ücretler belirlemiştir. Ancak bankaya ait olan Wolrd Eko ve KoçAilem Worldcard için asıl ve ek kartlardan herhangi bir ücret almamaktadır. Aidatsız kredi kartlarını incelemek ve kendinize en uygun aidatsız kredi kartını bulabilmek için sayfamıza göz atabilir ve başvuru işlemini tamamlayabilirsiniz.