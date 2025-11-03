Kredi ve Kredi Kartı Arasındaki Farklar Nelerdir? Kredinin ve kredi kartının ne olduğunu öğrenmenin yanı sıra kredi kartı kullanımının faydalarını merak ediyorsan bu kapsamlı rehber sana göre!

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

Günümüzde kredi ve kredi kartı kelimelerini duymayan kimse yoktur. 18 yaşını doldurmuş olan herkes ister öğrenci olsun ister çalışan, az da olsa bir geliri varsa kredi kartı kullanıyor.

Kredi Kartı Nedir?

Türkiye’de ilk kez kredi kartı 1968’de kullanıldı. O yıllarda kredi kartına toplamda sadece birkaç bin kişi sahipti. Günümüzde ise 18 yaşını doldurmuşsanız, öğrenciyseniz ya da çalışıyorsanız yani gelirinizi beyan eden bir belgeniz varsa, daha önce bankalarda kredi ile ilgili bir sorun yaşamamışsanız (kredi çekip zamanında ödememe gibi) kredi kartı çıkartabilirsiniz. Neredeyse her yerde kolayca kullanabileceğiniz kredi kartı limitinizi gelirinize bağlı olarak siz belirleyebilirsiniz ya da bankanız da belirleyebilir. Kredi kartınızı aldığınız bankanın anlaşmalı olduğu işletmeler, şirketler vs. gibi (günümüzde bütün bankalar neredeyse pos cihazı kullanan her yerle anlaşmalı durumdadır) alanlarda ödeme yapmak için kullanabilirsiniz.

Sadece ödeme yapmak için değil aynı zamanda bankanızdan ya da bankanızın ATM’lerinden nakit avans çekmek için de kullanabilirsiniz. Ödeme konusuna geldiğimiz zaman ise bankanıza aylık olarak tek seferde ya da aylık taksitlerle ödeme yapabilirsiniz. Dönemsel borç tutarınızın belirli bir oranı asgari ödeme tutarı olarak belirlenir, dönemsel olarak minimum olarak bu miktarı ödemeniz gerekmektedir. Kredi kartı kullandığınız zaman alışveriş yaptığınız yere değil kredi kartını aldığınız bankaya borçlanırsınız çünkü kredi kartıyla ödeme yaptığınızda banka sizin yerinize taksitli ya da tek çekim olmak üzere hizmet aldığınız yere ödemeyi yapar siz de bir sonraki dönem bankaya olan borcunuzu ödemiş olursunuz.

Kredi Kartından Nakit Para Alınır mı?

Kredi kartı sadece alışverişlerinizde kullanabileceğiniz bir kart olmanın yanında nakite ihtiyaç duyduğunuz anlarda elinizin altında olan bir araçtır. Evet kredi kartından nakit para çekebilirsiniz. Çekeceğiniz maksimum para limiti ise kredi kartınızın limitine bağlı olarak değişmektedir. Kredi kartından nakit çekmenin bir diğer adı da nakit avans almaktır. Çektiğiniz para miktarına göre işlem ücreti ve faiz yansıtılmaktadır ve bu oranlar bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Ticari bir kredi kartınız var ise çektiğiniz nakit avans size verilen karttaki limitin %10’ unu aşamaz ve sizden tahsil edilen ücret nakit avans tutarının %1’ ini geçemez.

Kredi Kartı Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

Dönemsel olarak bankalarda kampanyalar olmaktadır kredi kartı kullanarak bunlardan faydalanabilmeniz mümkündür. Kredi kartını kullandıkça kartınızda miller ve puanlar birikir. Seyahatlerde millerinizi kullanırken alışverişlerinizde puanlarınız ile indirimler kazanabilirsiniz. Yapacağınız alışverişlerde ekstra taksit imkânı alabilirsiniz. İşlemlerinizi sadece sizin bildiğiniz şifrelerle yaptığınız zaman nakit para taşımaya oranla çok daha güvenilir olacaktır. Aylık düzenli olarak alacağınız ekstreler ile yaptığınız alışverişleri kontrol edebilir kendinize bir plan çıkartabilirsiniz. Kartınızı çaldırma ya da kaybetme durumunda şubelere gidip ya da arayarak hemen iptalini sağlayabilirsiniz ve yeni kartınızı kolayca çıkartabilirsiniz. Ödemelerinizi zamanında ve gereken tutarda yaptığınız sürece kredi puanınız da artacağı için hem nakit avans limitiniz hem kart limitiniz hem de kredi çekmeniz gerekirse kredi çekme limitiniz de artar ve size her açıdan kolaylık sağlar. Yine bankanın kampanyalarına bağlı olarak anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında hediye akaryakıt kazanabilirsiniz.

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18 Yaş Altı Kredi Kartı Alabilir mi?

Genel olarak bankalarda 18 yaş kriteri olsa da belirli durumlarda 18 yaş altına kredi kartı veren bankalarda bulunmaktadır. Tabi bununda şartları vardır. Öncelikle ebeveyn izni ve düzenli kontrolü olmak zorundadır. Ve genellikle 18 yaş altı kredi kartı kullanıcılarının kredi kartları ebeveynlerinin banka hesaplarıyla bağlantılı şekilde çalışmaktadır. Kredi Kartı ile İnternet Üzerinden Alışveriş Yapılıyor mu? Öncelikle kullandığınız kredi kartını çağrı merkezlerini arayarak ya da internet bankacılığı üzerinden internet alışverişlerine açmanız gerekmektedir. İnternet üzerinden alışveriş yaparken sitenin güvenli olup olmadığından emin olmanız gerekmektedir çünkü bilgilerinizi paylaşacağınız için dolandırılma ihtimalini de göz önünde bulundurmalısınız. Ödemeyi yaptıktan sonra harcamalarınıza bakıp beklemediğiniz bir internet alışverişi olması durumunda derhal bankayı arayıp kartınızı iptal etmeniz gerekmektedir. Kredi kartının ne amaçla kullanıldığını, nerelerde kullanıldığını, nakit avans, asgari ödeme, limit belirleme gibi işlemleri öğrendiğimize başlığımızda yer alan bir diğer konu olan kredi nedir, nasıl alınır?

Herkes Kredi Çekebilir Mi? adlı yazımızı okuyarak konu ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu yazı ile çalışmayanların kredi çekip çekemeyeceğini ve kredi notunun nasıl yükseltilebileceğini öğrenebilirsiniz.

Kredi Nedir?

Kredi bankalar tarafından bir süre sonra geri almak kaydıyla verilen maddi destektir kısaca açıklarsak. Bankalar kredi başvurusu yapan insanlara nakdi ya da gayrinakdi olacak şekilde kredi verebilmektedir. Gayrinakdi kredi bir tüzel ya da gerçek bir kişi lehine garanti ve kefalet vererek kredilendirme yapılmaya denir. Faizsiz krediler olduğu gibi faizli krediler de vardır ve bu faizler krediye başvurduğunuz bankadan bankaya değişmektedir. Kredi için bankalara başvurduğunuz zaman ihtiyacınıza göre farklı kredi çeşitleri mevcuttur.

Vade sürelerine göre değişen krediler: Bankalar kredi verirken kredileri kısa, orta ve uzun vadeli olarak nitelendirirler. Kısa vadeli krediler 1 yıl dolmadan ödenirken orta vadeli krediler 1 ile 10 yıl arasında ödenen kredilerdir. 10 yılı geçen kredi türleri ise uzun vadeli krediler olarak geçer

Teminant gösterilen krediler: Bu tür kredilerde krediyi alan kişinin ipotek edilecek bir mal varlığını göstermesi ile olur araba, ev, yazlık vb. gibi maddi açıdan değerli ürünlerin krediyi ödeyemeyeceği zaman ipotek edilen mal varlığının banka tarafından alınabileceğinin göstergesidir.

Banka yetkisine göre verilen krediler: Bazı krediler başvurudan sonra şube tarafından verilirken bazı krediler de genel müdürlük yetkisine göre verilmektedir.

İhtiyaç biçimi dikkate alınan krediler: Bu kredilerde 3’ e ayrılmıştır. İhiyaca göre verilen krediler, işletme faaliyetini devam ettirebilsin diye verilen krediler bir de yatırım destekli kredilerdir.

Biraz daha işin içine girip kredi türlerine bakmaya ne dersiniz;

Konut kredisi: Konut satın alınırken başvurulan kredi türüdür. Alınan ev ipotek edilerek verilen bir kredidir. Alınacak ev konut eksperinin belirlediği değerin en fazla %80’ ine kadar konut kredisi kullanılabilir.

İhtiyaç kredisi: Günümüzde en çok tercih edilen kredi türüdür. Düşük tutarlı ve kısa vadeli bir kredi türüdür.

Taşıt kredisi: 0 ve ikinci el taşıt alımında kullanılan bir ihtiyaç kredisi türüdür. Alınan araç kredi süresi boyunca ipotek edilir.

Bayram kredisi: Bankaların bayram dönemlerinde ihtiyaçların giderilmesi için verdiği bireysel ihtiyaç kredisi türüdür.