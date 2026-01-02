Kolayca ABD Borsalarında Yatırım Yapılır mı?

Yatırım dünyasında küresel seçenekleri değerlendirmek isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri ABD borsalarında işlem yapmanın detaylarıdır. Bu yazımızda, ABD borsalarına nasıl erişilebileceğinden, hangi hisse senetleriyle ilgili bilgi alınabileceğine kadar birçok pratik konuya değineceğiz. Ayrıca borsa türleri, işlem süreçleri, aracı kurum seçimi gibi temel adımların yanı sıra, yatırım yaparken kazanç garantisi olup olmadığını da açıklığa kavuşturacağız.

Borsa Nedir?

Borsa, elinizde olan belirli bir sermayeyle girdiğiniz, hisse senedi ve devlet tahvili gibi menkul kıymetler, emtialar, döviz, vadeli işlemler, opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü, halka arz edildiği (küçük paylar halinde halka satışa sunulduğu), aynı zamanda ürünlerin alım ve satımının güvenli bir şekilde yapıldığı organize piyasaların tümüne denir. Kısaca belirli kurallara göre talep edilen ürünler için organize edilmiş bir piyasadır. Türkiye’ nin organize borsası Borsa İstanbul’ dur. Borsa güvenli olmasını yanı sıra düzenli bir işlem mekanizmasına, en güncel fiyatlara ve aynı zamanda gerçek zamanlı alışveriş yapmaya sahip olduğundan dolayı günümüzde popülerdir. Borsada ürün alan ve satanlar genelde komisyoncular tarafından karşı karşıya gelirler. Her borsanın kendine göre kuralları ve standartları olabilir.

Borsa Türleri Nelerdir?

Birkaç tane örnek verecek olursam menkul kıymet borsaları, altın gümüş borsaları, EMTİA borsaları, vadeli piyasa olan VİOP borsaları, döviz piyasaları gibi birçok borsa türü vardır. İlk borsa işlemleri EMTİA grubunda yer alan tarım ürünleri ile yapılmıştır. Bu borsalara biraz daha yakından bakalım.

Menkul kıymetler borsası: Sermaye piyasası birincil ve ikincil olarak ikiye ayrılmaktadır. Birincil piyasada hisse senetlerinin ihracı yapılırken ikincil olan da ihraç olan hisse senetlerinin alım satımı yapılmaktadır. Alım satım işlemi olduğu için ikincil piyasalar sermaye piyasasından ayrılıp menkul kıymetler piyasası adı altında toplanmıştır.

Vadeli işlemler borsası: Belirlenmiş miktarlardaki ürünlerin, yine belirlenmiş bir tarihte belirlenmiş fiyatlar üzerinden alım satım yapılması üzerine yapılan sözleşmelere vadeli işlem sözleşmesi (futures) denmektedir. Bu sözleşmelerin el değiştirdiği borsa türüne ise vadeli işlemler borsası denmektedir. Bu piyasanın amacı riskten korunup riski dengelemek üzerinedir. Ürünü üreten üreticinin belirsiz fiyat risklerine karşı kendini güvende tutmak için başvurduğu bir güvenlik sistemi olarak düşünülebilir bu borsa. Bu borsa genelde 3’ e ayrılmaktadır;

Temel ürün ve değerli madenler üzerinden yapılan vadeli işlemler: buğday, arpa, pamuk, kahve, kakao, canlı hayvan, yün, bakır, altın, gümüş gibi emtialardır.

Finansal varlıklar üzerine yapılan vadeli işlemler: Döviz gibi sabit getirisi olan kıymetler, hisse senedi ve varantlar gibi değerli kağıtlarla yapılan borsa şeklidir.

Opsiyon borsaları (seçmeli işlem borsası): Sahibine belirli bir kıymeti önceden belirlenmiş bir tarihte ve sürede alma- satma hakkı tanıyan borsa türüdür. Bu kıymetler menkul kıymet olabildiği gibi altın, döviz gibi diğer yatırım araçları da olabilir. Şartlara göre hak kullanılır ya da kullanılmaz, opsiyon hakkına sahip kişi kendisi karar verir. Kullanmadığı zaman ise opsiyon sahibi bu hakkı kaybeder. Ayrıca geçen zamanda belirlenen kıymet değer kazandıysa alma hakkı uygulanırken değer kaybetmişse satma hakkı uygulanır. Opsiyon piyasası da vadeli işlemler gibi riskten korunmak için kullanılan bir borsa türüdür.

Altın ve kıymetli maden borsaları: Altın borsası, altının ihraç ve ithal aşamalarında kolaylığın sağlanması amacıyla kurulmuştur. Altın tarihte baktığımız zaman bir güç sembolü olmakla birlikte para birimlerinin birbirine dönüştürüle bilirliğinde kullanılmıştır. Ülkemizde bu borsa türü 26 Temmuz 1995 yılında İstanbul altın borsası olarak son hali ile faaliyete geçmiştir. 5 Nisan 2013’ te ise İstanbul altın borsası, İstanbul borsası bünyesine girmiştir. Ticari öneminin büyük olması sebebiyle altın borsalarının önemi de çok hızlı bir şekilde artmıştır. Altın borsasının olması kıymetli madenlerin dünya piyasalarına paralel olarak işlem gördüğü bir piyasa oluşturması, likiditenin sağlanması, fiyatların belirlenmesi anlamında da oldukça önemlidir.

Borsada Alım Satım Nasıl Yapılır?

Günümüzde borsada işlem yapmak artık oldukça kolay. Örnek olarak hisse senedi üzerinden gitmemiz gerekirse hisse senetlerini, SPK tarafından yetki sağlanmış aracı kurumlar veya bankaların sağladığı aracı kurumlar üzerinden bir yatırım hesabı açarak alım satım işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yetkisi olan bu aracı kurumlar sayesinde borsada işleme tabi tutulmuş bütün hisse senetlerinde alım satım yapma imkanınız vardır. Seçtiğiniz aracı kurumda bir hesap açtırdıktan sonra, araştırmanızı yapıp yatırım yapmak istediğiniz hisse senedine ayırdığınız miktarı istediğiniz gibi yatırabilirsiniz. İnternet üzerinden çok kolay bir şekilde alım satım yapabilirsiniz.

Borsa hakkında gerekli bilgiyi aldığımıza göre ABD Borsası hakkında konuşabiliriz.

ABD Borsasında Nasıl İşlem Yapabilirim?

Hisse senedi alıp satmak günümüzde oldukça popüler olan bir yatırım türüdür. Borsada işlem yapmak isteyenler hangi ülkede olursa olsun kendi ülkesinin borsasında işlem yapabildiği gibi yabancı borsalarda da işlem yapabilmektedir. Türkiye’de yaşıyorsanız ve ABD borsasında işlem yapmak istiyorsanız bu mümkündür. Yerel borsalarda işlem yapan bir çok yatırımcı günümüz de daha dengeli bir kazanç sağlamak ve çeşitlilik için yurt dışı borsalarında işlem yapmaktadır. İşlem yapmak için öncelikle yerli veya yabancı bir aracı kurum seçmeniz gerekiyor. Eğer yabancı bir kurum seçerseniz, uluslararası bir para transferi yapmanız gerekebilir. ABD borsasında teknoloji, sanayi, madencilik, perakendecilik gibi farklı sektörlerden birçok şirketin hisseleri bu borsalarda işlem görmektedir. Bu şirketlerin çoğu küresel olarak faaliyet gösteren firmalardır. İşlem gören hisse senetlerinin kaybetmesi kadar kazanç sağlayan hisse senetlerinin de büyük olması birçok yatırımcıyı ABD borsasına yönlendirmiştir.

ABD borsasında hisse almak istiyorsanız önce bir aracı kurum ayarlamanız gerekiyor ve seçtiğiniz aracı kurumun lisanslı olması sizin için güvenli bir şekilde hisse senedi alıp satmanız demektir. Lisanslı aracı kurumları öğrenmek için SPK’ nın web sitesine bakabilirsiniz. Türkiye de ki lisanslı aracı kurumlar SPK’ nın onayından geçmek zorundadır. Yabancı bir aracı kurumla çalışacaksanız ise, kurumun web sitesinden, işlem yaptığı borsadan ya da internetten küçük bir araştırmayla lisanslı olup olmadığını kolayca bulabilirsiniz. ABD borsalarında işlem yapmanız aracı kurumu bulduktan sonra çocuk oyuncağı gibidir, internet üzerinden alım satımlarınızı rahatça gerçekleştirebilirsiniz.

Abd Borsalarında Ve Genel Olarak Diğer Borsalarda Kazanç Garantisi Var Mıdır?

Maalesef ki hiçbir borsada ve ABD borsasında kazanç garantisi yoktur. Kendi araştırmalarınıza ve bilginize göre yatırımınızı yaptıktan sonra borsanın durumuna göre ya da sizin satın aldığınız hisse senedine göre kazanır ya da kaybedersiniz. Kimse size bu konuda garanti veremez alınan ürünün değerinin artıp azalmasını kimse önceden kesin olarak kestiremez çünkü. Böyle bir durumla karşılaşırsanız ise yani size kazanç garantisi veren sitelerle karşılaşırsanız emin olun ki dolandırılmak üzeresinizdir.

TeklifimGelsin Sitesi Üzerinden Abd Borsalarında Alım Satım Yapabilir Miyim?

TeklifimGelsin internet sitesi size geçmişte olan verilere dayanarak ABD borsaları üzerinden veriler sunmaktadır. Site üzerinden alım satım işlemi yapılmamaktadır. Ama size geçmişteki verileri gösterip sizi bilgilendirmektedir. Böylece bu verileri inceledikten sonra hangi hisse senetlerini almalısınız, değerlenir mi değeri düşer mi bu kararlar size aittir.

ABD Borsası Üzerinden Hangi Hisse Senetleri Hakkında Bilgi Alabilirim?

ABD borsası üzerinden Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Apple (APPL), ve Meta (FB) gibi büyük şirketlerin hisse senetlerine ulaşabilmenizin yanında bunlar gibi onlarca daha ufak, orta ve büyük çaplı şirketlerin hisse senetlerine ulaşıp alım satım işlemi yapabilirsiniz.