Mevduat Yatırımı Yapmadan Önce Nelere Dikkat Etmelisiniz? Mevduat yatırımı yapmadan önce dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler bu kapsamlı rehberde!

Küresel ölçekten enflasyonun sürekli olarak artması, yerel para birimlerinin hızla değer kaybetmesi ve bireylerin birikimlerinin artmasına dair duydukları istek bankalar tarafından sürekli olarak yeni yatırım araçlarının ortaya atılmasının da nedenlerini oluşturur. Mevduat yatırımı bu doğrultuda en sık tercih edilen yatırım araçları arasında yer alır. Bankacılığın ilk dönemlerinden beri var olan ve getirisi az olsa da herhangi bir risk barındırmaya mevduat yatırımları, parasını enflasyondan korumak isteyenler için en cazip araçlardan biri. Ancak mevduat yatırımı yapmanın da bazı püf noktaları mevcut. Bu noktaları göz önünde bulundurmadan yapılacak yatırımlar, kazancın daha düşük olmasına yol açabilir.

Hangi Yatırım Türünde Yatırım Yapacağınız

Birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler için seçenekler oldukça fazla. Halihazırda bir ülkede kullanılan yerel para birimine yatırım yapmak, bazı durumlarda cazip kabul edilmez. Özellikle döviz kurlarının hareketli olduğu ve yerel para biriminin diğer para birimlerine karşı hızla değer kaybettiği ortamlarda, döviz üzerinden mevduat yatırımı yapmak daha mantıklı kabul edilir. Ancak bankalar tüm döviz türleri için mevduat hesabı açılmasına olanak tanımaz. Genellikle küresel ölçekte kabul gören dolar ya da Euro gibi para birimleri üzerinden mevduat yatırımları sağlanır. Ayrıca yatırımını kâğıt paralar üzerinden değil de kıymetli maden olarak yapmak isteyenler için de seçenekler mevcut. Altın üzerinden yapılan mevduat yatırımları bu nedenle oldukça popüler. Hangi türde mevduat yatırımı yapılacağının, mevcut şartlar göz önünde bulundurularak karar verilmesi gerekir.

Mevduat Yatırımının Vadesinin Ne Kadar Olacağı

Mevduat yatırımı yaparken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husus da vade süresi. Bankalar farklı vadeler için farklı faiz oranları sunar. Bununla birlikte vadesinden önce para çekme talebinde bulunmak, faiz hakkından mahrum kalınmasına neden olur. Bu yüzden de mevduat yatırımından önce ana paraya ne kadar süreyle gereksinim duyulmayacağının belirlenmesi ve o süre için en uygun faiz oranlarının aranması önerilir.

Hangi Bankaya Mevduat Yatırımı Yapacağınız

Mevduat hesapları, bankacılık sisteminin bel kemiğini oluşturan temel yatırım araçları arasında. Günümüzde mevduat yatırımı hesabı sunmayan bir bankanın varlığından söz edebilmek mümkün değil. Ancak her bankanın da aynı oranda cazip olanaklar sunmadığının da bilinmesi gerekli. Bu yüzden de mevduat yatırımı yapmadan önce doğru bankanın tercih edilmesi son derece önemli. Bankaların hangi vade süresi için ne kadar faiz verdiklerini bilmek ve vadeli hesaplar için sağladıkları diğer olanakları takip etmek, kârlı bir mevduat yatırımı için vazgeçilmez öneme sahip. Ancak çok sayıda bankanın var olduğu göz önünde bulundurulduğu zaman, bankaları tek tek kontrol ederek bu bilgilere ulaşabilmek büyük bir zaman kaybı. Farklı bankaların vadeli mevduat hesapları için sunduğu faiz oranlarını ve diğer avantajları tek bir platform üzerinden takip etmeye olanak tanıyan uygulamalar bu noktada hayat kurtarıcı. Bu platformlar üzerinden ana para ile vadeyi girerek hangi bankanın daha cazip olanaklar sağladığı birkaç saniye içerisinde öğrenilebilir.

