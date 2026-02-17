Mevduat Faizi Nedir? Nasıl Çalışır?

En Yüksek Mevduat Teklifleri Tutar Vade

Mevduat Faizi Nedir? Nasıl Çalışır?

Banka sistemlerinde bulunan yatırım türlerinden bir tanesidir. Mevduat sistemi, bankaya faiz değerleri karşılığında bir süreliğine paranızı yatırdığınız hesap türüdür. Bankaya yatırılan paranız belirli bir süre boyunca bankada tutulur ve vade sonunda faiziyle paranızı alabilirsiniz. Hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak mevduat hesapları açılabilmektedir. Güvenli yatırım araçlarından biri olan mevduat hesapları, paranızın güvenle artmasını sağlamaktadır. Bankalar mevduat hesaplarında farklı faiz oranları sunmaktadır ve 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 yıllık vadelerle hesaplar bulunmaktadır. TeklifimGelsin olarak hazırladığımız bu yazımızda mevduat faizi nedir, nasıl çalışır, faiz oranları nelerdir gibi sorulara detaylı yanıtlar vereceğiz.

Mevduat Faizi Nasıl Çalışır?

Bankalara belirli bir vade süresi (günlük, 32 gün, 3 ay, 1 yıl) belirlenerek yatırılan ana paranın, vade süresinin bitişiyle net faiz ödemesinin ana parayla birlikte size geri ödenmesidir. Bankaların belirledikleri faiz oranı aralıkları yatırılan miktara veya vade süresine göre değişiklik gösterebilmektedir. Faiz oranındaki artış vade sonundaki kazancı artırmaktadır. Vadeli mevduat faizi hesapları içerisinde, döviz, altın ve Türk lirası hesapları açılabilmektedir. Bankalar, belirli faiz oranlarında mevduat hesabından para kazanmanızı sağlar ve bankaya yatırılan para, kredi çekmek isteyen diğer kullanıcılara verilmektedir.

Vadeli hesap faiz oranlarının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi almak için Vadeli Hesap Faiz Oranları Nasıl Hesaplanır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

En Yüksek Mevduat Faizi Ne Kadar?

Mevduat hesaplarına yatırılan paraların faiz oranları yatırılan miktarlara ve vade sürelerine göre değişmektedir. Uzun vadelerde mevduat hesabını kullanırsanız karınız yüksek olacaktır. Peki, mevduat hesabını kullanmadan önce bilmeniz gereken en yüksek mevduat faizi ne kadar? Mevduat faizi hesaplamasında, anapara x faiz oranı x vade(gün) / 36500 formülü ile brüt olarak hesaplanır. Ekonomideki dalgalanmalar ve değişimler ile Türk lirası mevduat, döviz mevduat ve altın mevduat hesaplarındaki faiz oranlarında değişiklikler görülmektedir. Aynı zamanda uzun vade sürelerinde paranızı veya altınınızı vadeli mevduat hesabınıza yatırdığınızda en yüksek geliri elde edebilirsiniz. Onlarca bankanın mevduat faizi hesaplamalarını görmek için TeklifimGelsin’i tercih edebilirsiniz. Güvenilir yatırım yöntemlerinden biri olan vadeli mevduat hesapları en yüksek faizleri inceleyebilir ve yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.

En Yüksek Mevduat Faizi Oranları Nasıl Hesaplanır? adlı yazımızı okuyarak en avantajlı mevduat faizi oranları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca en yüksek mevduat faizinin ne kadar olduğunu ve aylık mevduat faizi hesaplamasının nasıl yapıldığını inceleyebilirsiniz.

Mevduat Faizi Hesaplarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mevduat hesapları oluştururken Türk lirası, döviz veya altın mevduat hesapları oluşturabilir ve faiz geliri elde edebilirsiniz. Peki, kar etmek için mevduat faizi hesaplarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

-Mevduat faizi hesaplarken ilk dikkat edilmesi gereken yatırım türünün belirlenmesidir. Vadeli vadesiz mevduat hesabı, döviz mevduat hesabı veya altın mevduat hesaplarından hangisine seçeceğinize karar vermeniz gerekir.

-Yatırım türüne karar verdikten sonra yatırım vadesinin doğru belirlenmesi gerekmektedir. Kısa vadede gelir sağlamak mı yoksa uzun vadede mi gelir sağlamak mı istediğinize karar vermeniz gerekmektedir. Uzun vadeli mevduat hesaplarından vadesi dolmadan para çektiğinizde vade bozulur ve faizden gelir sağlayamazsınız.

-Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise doğru bankanın seçimidir. Bankaların dosya masrafları, hesap ücretleri, döviz hesaplarındaki kesinti ücretleri gibi giderleri iyice araştırmanız gerekmektedir.

Mevduat faizi hesaplarken onlarca bankanın mevduat hesaplarını görebilmek için TeklifimGelsin’i kullanabilirsiniz. TeklifimGelsin, sizin için en uygun bankayı bulmanızı, güvenli yatırım için bankaların faizlerini saniyeler içinde incelemenizi sağlamaktadır.

10 Adımda Mevduat ve Mevduat Faizi ile İlgili Bilmeniz Gereken Her Şey adlı yazımızı okuyarak mevduat ve mevduat faizi hakkında kapsamlı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca günlük, aylık ve yıllık mevduat hesaplamasının nasıl yapıldığı ile ilgili detayları da öğrenebilirsiniz.