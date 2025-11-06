En Yüksek Mevduat Faizi Oranları Nasıl Hesaplanır? En yüksek mevduat faiz oranlarının yanı sıra aylık mevduat faizi hesaplamasının nasıl yapıldığına dair bilgiler burada!

En güvenilir yatırım araçlarından biri olan mevduat hesabı, paralarınızın değerlenmesini sağlamaktadır. Elinizde bulunan altın, döviz ve Türk lirası birikimlerinizi bankalarda bulunan mevduat hesabı çeşitlerine yatırıp vade sonunda gelir sağlayabilirsiniz. Bankalar yeni müşteri kazanmak veya kendi müşterilerinin bankalara hesap açtırması için farklı teklifler verebilirler. TeklifimGelsin olarak bu içeriğimizde en yüksek mevduat faizi oranları nasıl hesaplanır, aylık mevduat faizi ne kadar, detaylıca sizlere aktaracağız.

En Avantajlı Mevduat Faizi Oranları

Bankalar ile anlaşma yaparak birikimli, vadeli, ihbarlı veya tasarruf mevduat hesabı açtırabilirsiniz. En yüksek mevduat faiz oranları sayesinde en çok kazancı elde edebilirsiniz. En yüksek mevduat faiz oranı nasıl hesaplanır? Vadeli hesaplardan kazanç elde ettiğinizde, gelir vergisi ve diğer masraflar çıkarıldıktan sonra anlaşmanıza göre vadeli hesabınıza veya vadesiz hesabınıza aktarılır.

Mevduat Faizi Hesaplama sayfası ile mevduat getirilerini önceden görüp hesaplayabilirsiniz.

Mevduat faiz hesaplaması, “anapara*faiz oranı*vade (gün)/36500” formülü ile brüt olarak hesaplanır. Yatırdığınız miktarın cinsine, miktarına ve vadesine göre kazancınız artış gösterebilir. Vadeli hesabınızda vadeyi uzatırsanız faiz oranı artış gösterir. Aynı zamanda Türk lirası vadeli mevduat hesabında 1 yıl ve üzeri vadeyle anlaşırsanız stopaj (vergi kesintisi) olmamaktadır. Yüksek faiz veren bankaların dosya masrafı gibi ek giderlerini de kontrol etmeniz en yüksek mevduat faiz oranları arasında seçim yapmanızı kolaylaştıracaktır.

En Yüksek Mevduat Faizi Ne Kadar?

Bankalar yeni müşteri kazanmak ve mevcut müşterilerinin hesap açması için özel teklifler sunmaktadır. En çok kazancı sağlamanız için en yüksek mevduat faiz oranı ne kadar?

2021’in kasım ayı içerinde 32 gün vadede en yüksek faiz oranı %17,5 dir. NKolay bu faiz oranını kullanıcılarına sunmaktadır. Sırasıyla INGBank e-Turuncu Hesap, Fibabanka Kiraz hesap, Alternatif Bank VOV Hesap bu oranlara yakın mevduat faiz oranları sunmaktadır

Vade süreleri uzadıkça faiz oranları değişiklik göstermektedir. Türk lirası, döviz ve altın birikimlerinizi size en uygun vade ve faiz oranlarını TeklifimGelsin ile karşılaştırarak en etkili bir şekilde yatırabilirsiniz.

Bankaların mevduat faiz oranlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için; Bankaların Vade Oranları Neye Göre Belirlenir? Vade Oranları Nasıl Hesaplanır?

Aylık Mevduat Faiz Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Bankalar üzerinden açtırmak istediğiniz hesabı belirterek hesabınızı hemen açtırabilirsiniz. Paranızı ve diğer yatırımlarınızı vadesinden önce çekerseniz banka size yaptırım uygular ve faiz kazancı elde edemezsiniz. Aylık vadeler sizin için uygunsa aylık mevduat faizi nasıl hesaplanır, yakından inceleyelim. Aylık mevduat faiz getirisi = (Anapara / 100) x (Faiz Oranı / 12) x Ay Sayısı olarak hesaplanmaktadır. Yüksek faiz oranı veren bankalardan hesap açtırdığınızda ek giderler canınızı sıkabilir ve uygulanacak vergileri öncesinde bilmeniz sizin için iyi olacaktır.

Mevduat faizi ile ilgili daha çok şey bilmek istiyorsanız tıklayınız; Mevduat Faizi Nedir? Nasıl Çalışır?

TeklifimGelsin onlarca bankanın teklifini sizler için karşılaştırmaktadır. Hesaplama aracı sayesinde bankaya gitmeye gerek kalmadan, uygulama ve internet bankacılığına tek tek kaydolmadan kolayca bankaların teklifini öğrenebilir ve kolay başvuru yaparak size en uygun vadeli hesabınızı açtırabilirsiniz.