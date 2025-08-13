Kasko Sigortası Nedir? Ne İşe Yarar?

Uzun yıllar çalışıp aldığımızın arabamızın başına bir şey gelmesini hiçbirimiz istemeyiz. Hala taşıt kredisi borcunu ödemeye devam ediyorsak hiç istemeyiz. Ancak bazen her ne kadar dikkat etsek de bizim irademiz dışında aracımız zarar görebilir ya da çeşitli olumsuzluklarla karşı karşıya kalabilir. Görülen zararın yanı sıra maddi olarak da bazı külfetler ortaya çıkabilir. Aracımızı kazalardan ya da olumsuzluklardan tamamen korumak mümkün olmasa da meydana gelebilecek maddi zararların telafi edilebilmesi adına alabileceğimiz bazı önlemler var. Kasko sigortası bu önlemler arasında yer alıyor.

Kasko Sigortası Nasıl Tanımlanır?

Kasko sigortası tüm motorlu kara taşıtları için yapılabilen bir sigorta türü olarak tanımlanabilir. Ancak kasko sigortasının, normal sigorta ile bazı farklılıkları söz konusudur. Normal sigorta, kaza yaşanması durumunda karşı tarafın masraflarının karşılanmasını taahhüt eder. Buna karşın kasko sigortası kazalar da dahil olmak üzere, maddi hasar oluşan pek çok durum karşısında araç sahibinin zararının karşılanmasını sağlar. Kasko yaptırmak için herhangi bir zorunluluk olmasa da bu sayede kaza veya diğer olumsuz durumlarda büyük maliyetlere katlanmak zorunda kalmamak adına yaptırılması tavsiye edilir. Kasko işlemi, poliçe adı verilen bir sözleşme üzerinden yapılır. Bu sözleşme her yıl yeniden düzenlenir. Poliçe içerisinde, kaskonun hangi durumları kapsadığı ve sigorta şirketi ile kasko yaptıran kişinin haklarının neler olduğu yazar. Temel hususlar aynı olmakla birlikte, şirketten şirkete değişen bazı hususlara rastlanabilir. Bu yüzden de kasko yaptırmadan önce poliçe okunmalıdır.

Kasko Sigortasına Ek Sözleşmeyle Dahil Edebileceğiniz Teminatlar başlıklı yazımızı okuyarak kasko sigortasının ek teminatlarını iniceleyebilirsiniz.

Neden Kasko Sigortası Yapılır?

Zorunlu olmasa da hemen her araç sahibi tarafından yaptırılan kasko sigortası maddi hasar oluşturan durumlarda, araç sahibinin hasarının karşılanmasını sağlar. İlk defa kasko yaptıranlar ile hasarsızlık kaydı olan bireyler, kasko sigortasında farklı ücretlerle ücretlendirilir. Maddi hasar kaydı olmayan bireyler, bir sonraki yılın kasko sigortasını daha düşük maliyetle yaptırır. Kasko bedeli, kasko sigortası poliçesinde yer alan bedeli ifade eder.

Kasko Neden Önemlidir? başlıklı yazımızı okuyarak kaskonun önemi hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca bu yazıda yer alan bilgiler sayesinde kasko ve trafik sigortası arasındaki temel farkları inceleyebilirsiniz.

Kasko Sigortası Neleri Kapsar?

Kasko sigortaları, oldukça geniş bir kapsama sahiptir. Maddi kayba yol açan her türlü durumun kaskoya dahil edilebileceğini söylemek olanaklıdır. Ancak yine de kasko sigortasının kapsamı içerisinde trafik kazaları, çarpma ya da devrilme gibi durumlar önemli bir yere sahiptir. Kaskosunu kullanmak zorunda kalan bireylerin yaklaşık yüzde 80’lik kısmı, bu nedenlerden birine sahiptir. Yangın, hırsızlık ve doğal afetler sonucunda oluşan maddi kayıplar ise bu noktada ikincil grupta yer alırlar. Özellikle sel, deprem ve dolu gibi doğal afetlerde görülen maddi hasarlar, kasko sigortalarına duyulan gereksinimin fazla olduğu alanlardır. Doğada hareket halindeyken vahşi hayvanlar tarafından araçlara verilen zararlar da kaskonun kapsama alanına girer. Ayrıca araç ile seyir halindeyken rahatsızlanan ve özel ambulans hizmeti kullanan kişilerin bu masrafları da kasko tarafından karşılanır. Bu alanlar kasko şirketine göre değişiklik gösterebileceği için, mutlaka poliçeyi okuyarak emin olunmalıdır.

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