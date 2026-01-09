En Yüksek Faizli Mevduat Nasıl Bulunur? Hangi Bankalar Verir? En yüksek faizli mevduatın nasıl bulunduğu, hangi bankalarda olduğu ve bankaların nasıl karşılaştırıldığı bu yazıda!

En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 2026 Tutar Vade

Mevduat faizlerinin sık sık değiştiği ekonomik ortamda, birikimini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcılar için en yüksek faizli mevduatın hangi bankada olduğu ve bu oranlara nasıl ulaşılabileceği her zamankinden daha fazla merak konusu haline gelmiştir.

Bu yazımızda, en avantajlı mevduat faizlerine nasıl ulaşıldığını, getirisi en yüksek mevduat hesaplarının hangi bankalarda olduğunu ve en yüksek faiz veren bankaların nasıl karşılaştırıldığını kapsamlı bir şekilde ele alacağız.

En Avantajlı Mevduat Faizlerine Nasıl Ulaşırım?

Bankalar kullanıcılara kredi verirken aynı zamanda birikimlerini değerlendirmeleri için mevduat hesap seçeneklerini sunmaktadırlar. Bireysel kullanıcılar için birikim hesabı, vadeli ve vadesiz mevduat hesapları mevcuttur. Birikim hesabı, herhangi bir vadeye bağlı kalmadan faiz uygulanan bir hesap türüdür. Vadeli mevduat hesabında ise günlük, 32 gün, 3 ay, 1 yıl vb. sürelerle vade uygulanır. Vade süresi uzadıkça uygulanacak faiz miktarı artış göstermektedir. Vadeli hesaba yatırdığınız birikimleriniz uzun vadede en yüksek faiz uygulanacaktır.

Bununla birlikte açtıracağınız hesap türünden sonra birikiminizin türü oldukça önemlidir. Türkiye’de döviz hesaplarında faiz kazancı üzerinden belirlenen vadeye göre yaklaşık olarak %25 stopaj vergisi alınmaktadır. Size uygun vadeyi belirledikten sonra bankalardan teklif alarak en uygun hesabı açtırabilir ve yatırımlarınızı değerlendirmeye başlayabilirsiniz.

%0 Faizli ₺60.000 Oran %0 (Faizsiz) İhtiyaç Kredisi ₺35.000 Taksitli Avans ₺25.000 Detay Başvur Mobilden İlk Kez Akbanklı olanlara özel %0 faizli toplamda 60.000TL’ye varan nakit (%0 faizli 35.000TL’ye varan 6 ay vadeli kredi ve %0 faizli 25.000TL’ye varan 3 ay vadeli, Taksitli Avans) fırsatı!

Getirisi En Yüksek Mevduat Hesapları Hangi Bankalardadır?

2026 yılında vadeli mevduat hesaplarında en yüksek getiriyi sunan bankalar arasında özel ve kamu bankalarının dijital kanalları öne çıkmaktadır. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarında yer alan standart vadeli TL mevduat faizleri genellikle %25–30 bandında kalırken, bu oranlar daha çok klasik ve düşük riskli mevduat tercih edenlere hitap etmektedir.

Buna karşılık Türkiye İş Bankası, HSBC, ING, Enpara, Burgan Bank ON ve Aktif Bank N Kolay gibi bankalar daha yüksek faiz oranlarıyla vadeli mevduat hizmeti sunmaktadır. Özellikle yeni müşterilere ve internet bankacılığına özel faizler, 2026 itibarıyla mevduatta en yüksek getirinin dijital kanallarda yoğunlaştığını ortaya koymaktadır.

Diğer yandan en yüksek faiz veren bankayı seçerek hesabınızı açtırmadan önce bilmeniz gerekenler arasında vergi kesintisi bulunmaktadır. Türk lirası hesaplarında 6 aya kadar vadeli hesaplarda %17,5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %15, 1 yıl ve üzeri vadeli hesaplarda ise %10 stopaj kesintisi uygulanmaktadır. Döviz mevduat hesaplarında bu oran %25 iken altın hesaplarında %15’tir.

En Yüksek Faiz Veren Bankalar Nasıl Karşılaştırılır?

En yüksek faiz veren bankaları karşılaştırırken yalnızca ilan edilen faiz oranına bakmak yeterli değildir; karşılaştırmanın sağlıklı yapılabilmesi için birkaç temel kriter birlikte değerlendirilmelidir. Öncelikle bankaların sunduğu faiz oranının brüt mü net mi olduğu kontrol edilmeli, stopaj kesintisi sonrası elde edilecek net getiri mutlaka hesaplanmalıdır.

Ardından faiz oranının hangi koşullarla sunulduğu incelenmelidir; birçok bankada yüksek faizler yalnızca yeni müşteri, dijital kanal, belirli tutar aralığı veya kısa vade için geçerli olabilir. Vade süresi de önemli bir karşılaştırma unsurudur; 32 gün gibi kısa vadelerde yüksek görünen oranlar, uzun vadede daha düşük getiri sağlayabilir.

Ayrıca faiz oranının kampanya süresi, kampanya bitiminde uygulanacak standart faiz, erken bozumda faiz kaybı olup olmadığı ve hesabın esnek / hoş geldin mevduatı gibi özellikler taşıyıp taşımadığı dikkate alınmalıdır. Son olarak bankanın güvenilirliği, dijital kullanım kolaylığı ve mevduat sigortası (TMSF kapsamı) da değerlendirilerek, yalnızca en yüksek oranı değil, en yüksek ve sürdürülebilir net getiriyi sunan banka tercih edilmelidir.