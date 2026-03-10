POS Ücreti Almayan Bankalar 2026 | Tüm Bankalar POS ücretinin ne olduğu, nasıl düşürüldüğü, hangi bankalarda POS bakım ücreti alınmadığının yanı sıra POS hizmeti veren bankalar bu yazıda!

POS bakım ücreti, bankaların işletmelere sunduğu POS cihazı, yazılım güncellemeleri ve teknik destek için aldığı bir hizmet bedelidir. 2026 yılında POS bakım ücretleri bankaya ve cihaz türüne göre farklılık göstermekle birlikte genellikle aylık 100 TL ile 950 TL arasında değişmektedir. Bazı bankalar yeni müşterilere yönelik kampanyalar kapsamında belirli bir süre POS bakım veya kiralama ücreti almamaktadır. Ayrıca bazı bankalar, aylık ciro hedefi sağlandığında POS bakım ücretini almayabilir. POS komisyonları ise işletmeler için gider olarak kaydedilebilir ve vergi matrahından düşülebilir. POS hizmeti seçerken komisyon oranları, cihaz ücretleri, bloke süresi ve işletmenin işlem hacmi gibi faktörlerin birlikte değerlendirilmesi önemlidir.

Bu yazımızda POS bakım ücretinin ne olduğunu, bu ücretin yasal olup olmadığını ve 2026 yılında hangi bankalarda POS bakım ücreti alınmadığını ele alacağız. Ayrıca POS bakım ücretinin hangi sıklıkla ödendiğine, bu ücretin nasıl düşürüldüğüne ve POS hizmeti veren bankalara değineceğiz.

POS Bakım Ücreti Nedir?

POS bakım ücreti, işletmelerin kullandığı fiziki ya da sanal POS cihazlarının kesintisiz şekilde kullanılabilmesi ve güncel tutulması için bankalar veya ödeme kuruluşları tarafından alınan bir hizmet bedelidir. Bakım ücreti genellikle POS cihazının kurulumu, yazılım güncellemeleri, teknik servis hizmetleri ve cihazla ilgili altyapı işlemlerinin yürütülmesi gibi hizmetleri kapsamaktadır.

Aylık veya yıllık olarak tahsil edilen POS bakım ücreti, kullanılan POS türüne, bankanın ücret politikasına ve işletmenin işlem hacmine göre değişiklik göstermektedir. Bazı bankalar ise belirli bir ciro şartının sağlanması durumunda POS bakım ücretini almamakta veya kampanya kapsamında bu ücreti yansıtmamaktadır.

POS Ücreti Almayan Bankalar

2026 yılında POS ücreti almayan bankalar şöyle sıralanabilir:

QNB: Yeni POS başvurularında ilk yıl boyunca POS yazılım, donanım ve bakım ücretini almayan kampanyalar sunmaktadır.

Enpara: POS cihazı için POS aidatı ve bakım ücreti almayan bankalar arasında yer almaktadır.

ING: POS Ekstra ve Cebimde POS gibi paketlerde aylık 6.000 TL harcama yapılması durumunda POS yazılım, donanım ve bakım ücreti alınmamaktadır.

Akbank: Kampanyaya bağlı olarak ilk 6 ay POS hizmet ücreti alınmadan kullanım imkanı sunmaktadır.

POS Bakım Ücreti Neden Alınır?

POS bakım ücreti, bankaların veya ödeme kuruluşlarının iş yerlerine sunduğu POS hizmetinin devamlılığını sağlamak amacıyla alınan bir hizmet bedelidir. Bu ücret yalnızca cihazın fiziksel bakımı için değil, aynı zamanda ödeme sistemlerinin işletilmesi ile ilgili çeşitli operasyonel giderleri karşılamak için tahsil edilir.

POS cihazlarının banka sistemleriyle entegre şekilde çalışması, işlem verilerinin güvenli şekilde iletilmesi, teknik destek sağlanması ve sistem altyapısının sürekli güncel tutulması belirli maliyetler oluşturur. Bankalar bu maliyetlerin bir kısmını karşılamak amacıyla POS bakım ücreti alabilir. Bununla birlikte bazı bankalar rekabet veya kampanyalar kapsamında POS bakım ücretini tamamen kaldırabilir. Ayrıca bazı durumlarda iş yerinin belirli bir aylık ciroya ulaşması halinde bu ücret alınmayabilir.

POS Bakım Ücreti Ne Kadar?

POS bakım ücreti bankaya, kullanılan POS cihazının türüne ve sunulan hizmet paketine göre değişiklik göstermektedir. 2026 yılı itibarıyla birçok bankada POS bakım ücreti genellikle aylık olarak tahsil edilmekte ve yaklaşık 100 TL ile 950 TL arasında değişmektedir. Bazı bankalarda temel POS paketlerinde ücretler 100-200 TL seviyelerinde uygulanırken, fiziki POS cihazı, yazar kasa POS veya kapsamlı hizmet paketlerinde bu ücret 400 TL ile 900 TL seviyelerine kadar çıkabilmektedir.

POS Bakım Ücreti İade Edilir mi?

Hayır, POS bakım ücreti çoğu durumda iade edilmez. Çünkü bu ücret, POS cihazının kurulumu, sistem altyapısının kullanımı ve teknik destek hizmetleri gibi bankanın sunduğu hizmetlerin karşılığı olarak tahsil edilir. Bu nedenle POS hizmeti kullanıldığı sürece alınan bakım ücretleri genellikle geri ödenmez.

Ancak bazı durumlarda işletmenin POS sözleşmesini kısa süre içinde iptal etmesi, ücretin yanlış veya hatalı tahsil edilmesi ya da banka tarafından uygulanan bir kampanya bulunması halinde iade yapılması mümkün olabilir. Bu tür durumlarda iade süreci bankanın uygulamalarına ve POS sözleşmesinde yer alan şartlara göre değerlendirilmektedir.

POS Bakım Ücreti Yasal mı?

Evet, POS bakım ücreti yasal bir ücrettir ve bankanın POS hizmetini sunarken üstlendiği operasyonel giderleri karşılamak amacıyla talep edilir. Türkiye’de bankaların ve ödeme kuruluşlarının uyguladığı bu tür ücretler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen düzenlemeler ve bankaların yayınladığı ücret tarifeleri kapsamında uygulanmaktadır. Kartlı ödeme sistemlerinin genel işleyişi ise Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmekte olup, POS cihazları üzerinden gerçekleştirilen işlemler de bu mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.

Ancak POS bakım ücretinin alınabilmesi için bu ücretin iş yeri ile banka arasında imzalanan POS veya üye iş yeri sözleşmesinde açık şekilde belirtilmiş olması gerekir. İş yeri, sözleşmede yer almayan bir ücretin tahsil edildiğini düşünüyorsa bankaya itiraz edebilir ve gerekli durumlarda ücret iadesi talep edebilir. Bu nedenle POS başvurusu yapılırken bankanın ücret ve komisyon tarifesinin dikkatle incelenmesi önemlidir.

POS Bakım Ücreti Her Ay mı Ödeniyor?

Evet, POS cihazları için alınan bakım, yazılım veya donanım hizmet bedelleri genellikle bankalar tarafından her ay düzenli olarak tahsil edilmektedir. Bununla birlikte, uygulamada bankalarla yapılan sözleşme şartlarına ve kullanılan POS teknolojisine bağlı olarak bazı istisnalar da bulunabilmektedir. Örneğin, banka ile belirlenen aylık ciro taahhüdüne ulaşılması durumunda ilgili ay için POS bakım ücretinin alınmaması söz konusu olabilir.

Ayrıca bankalar tarafından sunulan kampanyalar kapsamında ilk aylarda bakım ücretinin tahsil edilmemesi ya da yıllık paket anlaşmalarıyla bu ödemenin yılda tek seferde yapılması da mümkündür. Öte yandan bankadan POS cihazı kiralanmadan işletmeye ait bir yazar kasa POS cihazı kullanıldığında donanım kirası alınmaz. Ancak iletişim hizmeti veya yazılım güncellemesi kapsamında daha düşük tutarlı bir ücret tahsil edilebilir.

POS Bakım Ücreti Hangi Hesapta İzlenir?

POS bakım ücretinin hangi hesaptan izleneceği, kullanılan hesap türüne, işletmenin muhasebe politikasına ve faaliyet türüne göre değişiklik göstermektedir. POS bakım ücreti muhasebede genellikle banka tarafından sunulan ödeme hizmetine ilişkin bir gider olarak değerlendirilmekte ve çoğu durumda 770 Genel Yönetim Giderleri hesabı altında izlenmektedir. İşletmenin bankayla yaptığı POS sözleşmesi kapsamında tahsil edilen bu ücretler, finansal hizmet gideri niteliğinde olduğu için gider yazılarak muhasebeleştirilir.

Uygulamada POS bakım ücreti bankanın tahsilatı gerçekleştirdiği tarihte gider olarak kaydedilir ve karşılığında ödeme yapılan banka hesabı 102 Bankalar hesabından düşülür. Bu nedenle muhasebe kaydı çoğu işletmede 770 Genel Yönetim Giderleri / 102 Bankalar şeklinde yapılmaktadır. Ancak bazı işletmelerde faaliyet yapısına bağlı olarak POS giderleri 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabında da izlenebilmektedir.

POS Cihazı Kiralama Ücreti Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla fiziksel POS cihazlarının aylık kiralama, yazılım ve bakım ücretleri bankaya ve kullanılan cihazın türüne göre değişiklik göstermektedir. Piyasadaki güncel uygulamalara bakıldığında bu ücretlerin aylık 400 TL ile 950 TL arasında değiştiği görülmektedir. Örneğin:

Halkbank’ta aylık POS cihazı ücreti yaklaşık 400 TL ile 550 TL arasında değişirken,

Ziraat Katılım’da ortalama 750 TL,

Albaraka Türk’te yaklaşık 900 TL,

Yapı Kredİ’de azami 900 TL,

Garanti BBVA’da ise 890 TL ile 950 TL arasında aylık kesinti uygulanmaktadır.

En Uygun POS Hizmeti Nasıl Seçilir?

Bir işletme için en uygun POS cihazının hangisi olduğu; işletmenin faaliyet alanına, aylık işlem hacmine, müşteri ödeme alışkanlıklarına ve bankaların sunduğu maliyet koşullarına bağlıdır. Bu nedenle POS hizmeti seçilirken:

Komisyon oranları,

Cihaz kiralama ücretleri,

Bakım bedelleri ve

İşlem tutarlarının hesaba geçme süresi gibi unsurların birlikte değerlendirilmesi gerekir.

Ayrıca işletmenin satış modeline uygun POS türünün seçilmesi de önemlidir. Fiziksel mağazalarda masaüstü POS veya yazar kasa POS cihazları tercih edilirken, sahada satış yapan işletmeler için mobil POS daha uygun olabilir. İnternet üzerinden satış yapan işletmelerde ise sanal POS kullanılması gerekir. Bunun yanında bankaların sunduğu taksit seçenekleri, kampanyalar ve teknik destek hizmetleri de POS seçiminde dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla en uygun POS hizmeti, işletmenin ihtiyaçlarına uygun cihaz türünü ve uygun maliyet koşullarını birlikte sunan çözümler arasından seçilmelidir.

POS Ücretleri Nasıl Düşürülür?

POS cihazı kullanırken oluşan komisyon, kiralama ve bakım giderleri bazı yöntemlerle düşürülebilir. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir:

Bankayla Komisyon Oranlarını Yeniden Görüşmek: İşletmenin aylık işlem hacmi yüksekse işletme bankadan daha düşük POS komisyonu talep edebilir.

Aylık Ciro Taahhüdü Vermek: İşletme bankayla yaptığı anlaşmada belirli bir ciro hedefi sağladığında banka POS kiralama veya bakım ücretlerini kaldırabilir.

Banka Kampanyalarından Yararlanmak: Bankalar yeni üye işyerlerine yönelik kampanyalar kapsamında belirli bir süre POS cihazı kiralama ücreti almayabilir.

Mobil POS (Cep POS) Kullanmak: İşletme akıllı telefon üzerinden çalışan mobil POS sistemlerini tercih ederek cihaz kiralama maliyetini ortadan kaldırabilir.

Sanal POS Tercih Etmek: İşletmeler internet üzerinden ödeme aldıklarında sanal POS kullanarak donanım maliyetini azaltabilir.

Farklı Bankaların Tekliflerini Karşılaştırmak: İşletme daha düşük komisyon ve cihaz ücreti sunan bankaları tercih ederek POS maliyetlerini düşürebilir.

İşlem Hacmini Uygun Bankaya Yönlendirmek: İşletme birden fazla POS cihazı kullanıyorsa işlemleri daha düşük komisyon uygulayan bankaya yönlendirebilir.

POS Cihazı Kullanmak Zorunlu mu?

Hayır, POS cihazı kullanmak her işletme için yasal olarak zorunlu değildir. Türkiye’de işletmelerin POS cihazı bulundurmasına yönelik genel bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak kredi kartı veya banka kartı ile ödeme kabul etmek isteyen işletmelerin POS cihazı, sanal POS veya mobil POS gibi bir ödeme altyapısı kullanması gerekir.

Bununla birlikte bazı sektörlerde faaliyet gösteren ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa POS) kullanmak zorunda olan işletmeler için kartlı ödeme altyapısı fiilen gerekli olabilir. Özellikle perakende satış yapan işletmelerde, Gelir İdaresi Başkanlığı düzenlemeleri kapsamında satışların kayıt altına alınabilmesi için POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılması zorunludur.

 Önemli Yalnızca nakit ödeme kabul eden işletmeler için klasik POS cihazı kullanma zorunluluğu bulunmasa da kartla ödeme almak isteyen işletmelerin POS altyapısına sahip olması gerekir.

POS Cihazı Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

POS cihazı alırken işletmenin ihtiyaçlarına ve maliyet koşullarına uygun bir seçim yapılması oldukça önemlidir. Bu aşamada en doğru seçimin yapılması için dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:

Komisyon Oranlarını İncelemek: Bankaların POS işlemleri için uyguladığı komisyon oranları karşılaştırılmalıdır.

Cihaz Kiralama ve Bakım Ücretlerini Kontrol Etmek: Aylık POS kiralama, yazılım veya bakım ücretleri toplam maliyeti artırabilir.

Bloke Süresini Değerlendirmek: POS işlemlerinden elde edilen paranın hesaba aktarılma süresi işletmenin nakit akışını etkileyebilir.

İşletmenin İşlem Hacmini Dikkate Almak: Aylık satış hacmi yüksek olan işletmeler bankalarla daha düşük komisyon oranları için anlaşma yapabilir.

POS Cihazı Türünü Doğru Seçmek: İşletmenin faaliyet şekline göre masaüstü POS, mobil POS veya yazar kasa POS tercih edilmelidir.

Taksit ve Kampanya İmkanlarını İncelemek: Bankaların sunduğu taksit seçenekleri ve kampanyalar satışları artırabilir.

Teknik Destek Hizmetini Değerlendirmek: POS cihazında yaşanabilecek sorunlarda hızlı teknik destek sunulması önemlidir.

Kullanım Kolaylığına Dikkat Etmek: Cihazın pratik ve hızlı kullanılabilir olması günlük işlemleri kolaylaştırır.

POS Komisyonu Vergiden Düşülür mü?

Evet, POS komisyonu işletmeler açısından vergiden düşülebilen bir gider olarak kabul edilmektedir. Bankalar veya ödeme kuruluşları tarafından kartlı ödeme işlemleri üzerinden alınan POS komisyonları, işletmenin kazancının elde edilmesi ve sürdürülmesi kapsamında değerlendirildiği için vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak dikkate alınabilir.

POS işlemleri sırasında bankanın yaptığı komisyon kesintisi genellikle satış tutarı hesaba aktarılırken otomatik olarak düşülür. İşletmeler bu kesintileri banka hesap hareketleri veya POS raporları üzerinden takip ederek muhasebeleştirir. Böylece POS komisyonu gider olarak kaydedilir ve dönem sonunda hesaplanan ticari kazançtan düşülerek vergiye tabi kârın daha düşük hesaplanmasına katkı sağlar.

POS Hizmeti Veren Bankalar Hangileridir?

2026 yılında POS hizmeti veren başlıca bankalar şöyle sıralanabilir:

Akbank

Garanti BBVA

Yapı Kredi

Türkiye İş Bankası

QNB

Enpara

ING Bank

Halkbank

Ziraat Bankası

VakıfBank

DenizBank

Burgan Bank

Şekerbank

TEB

Kuveyt Türk

Albaraka Türk

Türkiye Finans

Ziraat Katılım

Vakıf Katılım

Emlak Katılım

