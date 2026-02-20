Hesap Bakım Ücreti Alan ve Almayan Bankalar 2026 | Güncel Hesap bakım ücreti alan ve almayan bankaların yanı sıra bu ücretin ne olduğu, nasıl ödendiği, neden ve ne zaman alındığına dair her şey!

Hesap bakım ücreti, bankaların bazı hesap türlerinde müşterilerden aylık olarak talep ettiği bir hizmet bedelidir ve hesap kullanım maliyetini doğrudan etkiler. 2026 itibarıyla Akbank, İş Bankası, VakıfBank ve diğer birçok banka hem ücretli hem de ücretsiz hesap seçenekleri sunmaktadır. Ücret miktarı genellikle hesap türüne ve müşterinin bankadaki işlem yoğunluğuna göre değişiklik gösterir.

Bankacılık sözleşmelerinde ayrı bir kalem olarak yer alan hesap bakım ücreti, özellikle yatırım hesapları ve aracı kurumlarda “hesap bakım ücreti” adıyla düzenli olarak tahsil edilir.

Bu yazımızda hesap bakım ücretinin ne olduğunu, nasıl ödendiğini, neden ve ne zaman alındığını inceleyeceğiz. Ayrıca 2026 yılında hesap bakım ücreti alan ve almayan bankalar hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız.

Hesap Bakım Ücreti Nedir?

Hesap bakım ücreti, bankalar ve aracı kurumlar tarafından yatırım veya bankacılık hesaplarının yönetimi, bakımı ve saklanması gibi hizmetler karşılığında periyodik olarak alınan bir ücrettir. Ayrıca bu ücret, bankacılık veya yatırım sözleşmelerinde ayrı bir kalem olarak yer alır ve hesabın aktif tutulması, güvenliğinin sağlanması ve işlemlerin sorunsuz yürütülmesi gibi maliyetleri karşılamak amacıyla talep edilir. Yani yatırımcı veya hesap sahibi, hesabın kendisi için sağladığı hizmetlerden faydalanmaya devam ettikçe bu maliyeti ödemek durumunda kalır.

TCMB tarafından yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği kapsamında bankaların ücretleri sözleşmede açıkça belirtmesi zorunludur.

Yatırımcılar açısından hesap bakım ücreti, portföyün getirisini doğrudan etkileyen bir maliyet unsurudur. Özellikle küçük çaplı veya düşük getirili yatırımlarda bu ücret, yatırımın kârlılığını ciddi şekilde düşürebilir. Uzun vadeli yatırımlarda ise hesap bakım ücretleri birikerek yatırımın toplam getirisini azaltabilir ve yatırım stratejisinin verimliliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, yatırımcıların platform veya banka seçimi yaparken hesap bakım ücretinin olup olmadığını, tutarını ve uygulama koşullarını dikkatlice incelemeleri büyük önem taşır.

Hesap Bakım Ücreti Alan Bankalar

2026 yılında hesap bakım ücreti alan bankalar arasında:

Akbank,

AlternatifBank,

DenizBank,

Garanti BBVA,

On Dijital,

TEB,

QNB,

Fibabanka,

Yapı Kredi,

AnadoluBank,

Burgan Bank,

HSBC,

Ziraat Katılım,

ŞekerBank,

VakıfBank,

Ziraat Bankası

Halkbank yer almaktadır.

Bu bankaların hesap bakım ücretlerine dair kapsamlı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Banka Adı Hesap Adı Hesap Bakım Ücreti Alış Periyodu BSMV Masraf ve Komisyon Alım Usulü Akbank MKK Hesap Bakım Ücreti (günlük) 0,08 TL Günlük Hariç Saklama bakiyesinin piyasa değeri 1.000 TL ve üzerinde olan hesaplardan, günlük 0,08 TL tutarında hesap bakım ücreti alınır. AlternatifBank MKK Hesap Bakım Ücreti 0,08340 TL Günlük Hariç Saklama bakiyesinin piyasa değeri 1.000 TL ve üzerinde olan hesaplardan, günlük 0,08340 TL tutarında hesap bakım ücreti alınır. DenizBank MKK Hesap Bakım Ücreti 0,0834 TL Aylık Hariç Saklama bakiyesi piyasa değeri 1.000 TL ve üzerinde olan hesaplardan, aylık olarak hesap bakım ücreti alınır. Garanti BBVA MKK Hesap Bakım Ücreti 0,08340 TL Günlük - Saklama bakiyesinin piyasa değeri 1.000 TL ve üzerinde olan hesaplardan, günlük 0,08340 TL tutarında hesap bakım ücreti alınır. Garanti BBVA Hisse Senedi Hesap Bakım Ücreti 250 TL (6 ayda bir) - 500 TL (Yıllık) 6 ayda bir ve yıllık Dahil Hisse senedi hesaplarından, yılda iki kez olmak üzere her 6 ayda 250 TL tutarında hesap bakım ücreti tahsil edilmektedir. Yıllık toplam hesap bakım ücreti ise 500 TL’dir. On Dijital MKK Hesap Bakım Ücreti 30.44 TL (Asgari-Azami) Günlük Hariç Saklama bakiyesinin piyasa değeri 1.000 TL ve üzerinde olan hesaplardan, günlük 0,08340 TL tutarında hesap bakım ücreti tahsil edilir. TEB MKK Hesap Bakım Ücreti 0.09 TL Günlük Dahil Saklama bakiyesinin günlük piyasa değeri 1.000 TL ve üzerinde olan hesaplardan, günlük 0,08340 TL tutarında hesap bakım ücreti tahsil edilir. QNB MKK Hesap Bakım Ücreti 0,0834 TL Günlük Hariç Saklama bakiyesinin piyasa değeri 1.000 TL ve üzerinde olan hesaplardan, günlük 0,0834 TL tutarında hesap bakım ücreti alınır. Fibabanka MKK Hesap Bakım Ücreti 0,00924 TL Günlük Hariç Tüzel müşteriler için geçerli olup, piyasa değeri 1.000 TL ve üzerinde olan saklama bakiyelerine sahip hesaplardan, hesap başına günlük 0,00924 TL tutarında hesap bakım ücreti tahsil edilir. Yapı Kredi Yatırım Hesabı Bakım Ücreti 590 TL 6 ayda bir - Yatırım hesapları için hesap bakım ücreti, yılda iki kez olmak üzere her 6 ayda 590 TL olarak tahsil edilmektedir. Anadolu Bank MKK Hesap Bakım Ücreti 0,08340 TL Günlük - Saklama bakiyesinin piyasa değeri 1.000 TL ve üzerinde olan hesaplardan, günlük 0,08340 TL tutarında hesap bakım ücreti alınır. Burgan Bank MKK Hesap Bakım Ücreti 30.44 TL (Asgari-Azami) Günlük Hariç Saklama bakiyelerinin piyasa değeri 1000 TL ve üzeri olan hesaplardan günlük 0,08340 TL hesap bakım ücreti alınır. HSBC Yatırımcı Hesabı MKK Hesap Bakım Ücreti 2,502 TL (Azami) Günlük - Saklama bakiyesinin piyasa değeri 1.000 TL ve üzerinde olan hesaplardan, günlük 0,08340 TL tutarında hesap bakım ücreti tahsil edilir. Ziraat Katılım MKK Hesap Bakım Ücreti 0.007 TL (Asgari-Azami) Günlük - Emanet piyasa tutarı 100 TL ve üzerinde olan müşterilerden, hesap başına günlük olarak hesap bakım ücreti tahsil edilir. ŞekerBank MKK Hesap Bakım Ücreti 0.0834 TL Günlük Hariç MKK hesap bakım ücreti, hesabın günlük bakiyesi üzerinden hesaplanır. VakıfBank MKK Hesap Bakım Ücreti 0,08 TL Günlük Hariç Hesap bakım ücreti, bakiyesi piyasa değeri 1.000 TL ve üzerinde olan hesaplardan tahsil edilir. VakıfBank MKK Hesap Bakım Ücreti (Pay Senedi) 0,08 TL Günlük Hariç Hesap bakım ücreti, piyasa değeri 1.000 TL ve üzerinde olan hesaplardan tahsil edilir. Ziraat Bankası MKK Hesap Bakım Ücreti 0.0834 TL Günlük Hariç Saklama bakiyesinin piyasa değeri 1.000 TL ve üzerinde olan hesaplardan, günlük olarak hesap bakım ücreti tahsil edilir. Halkbank MKK Hesap Bakım Ücreti 0,08 TL Günlük - Saklama bakiyesinin piyasa değeri 1.000 TL ve üzerinde olan hesaplardan, günlük 0,0834 TL tutarında hesap bakım ücreti alınır.

Hesap Bakım Ücreti Almayan Bankalar

2026 yılında hesap bakım ücreti almadığını açıkça belirten bankalar arasında Kuveyt Türk ve Albaraka yer almaktadır. Kuveyt Türk, özellikle Kuveyt Türk aracılığı ile açılan hisse senedi hesaplarından hesap açılış, saklama ve bakım ücreti almadığını belirtirken; Albaraka Türk ise müşterilerine hesap bakım ücreti yansıtmayacağını ifade etmektedir. Bu sayede bu bankalar, hesap sahiplerinin ekstra ücret ödemeden finansal işlemlerini yönetebilmesine olanak sağlamaktadır.

Öte yandan, hesap bakım ücreti konusunda herhangi bir açıklama yapmayan bankalar da bulunmaktadır. Bu bankalar arasında Enpara.com, Getirfinans, Turkish Bank, N Kolay (Aktif Bank), ICBC ve Emlak Katılım yer almaktadır. Dolayısıyla bu bankalarda hesap açmayı düşünen kişiler, olası ücretlendirmeler konusunda önceden bilgi almalıdır.

Hesap Bakım Ücreti Neden Alınır?

Hesap bakım ücreti, hesabın açık tutulması ve işlemlerin sürdürülmesinin yanı sıra hizmet, altyapı, saklama ve yönetim masraflarını karşılamak, uzun vadeli hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamak ve ek hizmetlerle destek sunmak amacıyla alınır.

Bu ücretin alınma nedenlerine dair kapsamlı bilgiler aşağıdaki gibidir:

Hesabın Açık ve İşlemeye Devam Etmesi: Hesap bakım ücreti, hesabın sürekli açık kalmasını ve yatırım veya bankacılık işlemlerinin sorunsuz şekilde yürütülmesini sağlar. Bu sayede kullanıcı, yatırım veya bankacılık hizmetlerinden kesintisiz faydalanabilir.

Hizmet ve Altyapı Giderlerini Karşılamak: Bankalar ve aracı kurumlar, hesap yönetimi için yazılım, donanım, personel ve güvenlik gibi maliyetlere katlanır. Hesap bakım ücreti, bu giderlerin bir kısmını karşılamaya yöneliktir.

Hesap Saklama ve Yönetim Masrafları: Özellikle yatırım hesaplarında, menkul kıymetlerin veya diğer varlıkların güvenli şekilde saklanması ve izlenmesi gerekir. Bu süreçlerin maliyetleri de hesap bakım ücreti ile karşılanır.

Ekstra Hizmetler ve Destek: Bazı bankalar ve aracı kurumlar, hesap sahiplerine özel analiz, raporlama ve müşteri destek hizmetleri sunar. Hesap bakım ücreti, bu ekstra hizmetlerin finansmanına katkıda bulunur.

Hesap Bakım Ücreti Nasıl Ödenir?

Hesap bakım ücreti, bankalar tarafından müşterinin hesabını aktif ve yönetilebilir tutmak için alınan düzenli bir ücrettir. Bu ücret genellikle hesaptan otomatik olarak çekilir ve müşterinin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan bankanın belirlediği periyotlarda (aylık veya yıllık) tahsil edilir. Bazı bankalarda ise hesap bakım ücreti, müşterinin talebine bağlı olarak nakit ödeme veya internet şubesi/ATM üzerinden ödeme şeklinde de yapılabilir.

Bankaların sunduğu farklı hesap türlerinde ve kampanyalarda bu ücret değişiklik gösterebilir. Örneğin, bazı bankalar belirli bir bakiye veya işlem şartını yerine getirdiğinizde hesap bakım ücretini tamamen veya kısmen muaf tutabilir. Bu nedenle hesabınızı açarken veya kullanırken, bankanızın hesap bakım ücreti politikalarını ve ödeme yöntemlerini incelemeniz faydalı olacaktır.

Hesap Bakım Ücreti Yasal mı?

Hesap bakım ücreti, bankaların mevduat hesapları için sundukları hizmet karşılığında tahsil ettikleri bir ücrettir ve Türkiye’de yasal olarak alınabilir. Ancak bu ücretin yasal olması için bazı şartlar vardır. Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

Şeffaflık zorunluluğu ve sözleşme durumu: Ücret, müşterinin imzaladığı sözleşmede yer almalıdır. Aksi durumda tahsil edilmesi hukuka aykırıdır.

Yasal sınırlamalar: TCMB ve BDDK mevzuatına göre bazı hesap türlerinde (örnek: devlet destekli konut hesabı veya belirli gençlik/öğrenci hesapları) ücret alınamaz veya sınırlıdır.

Düşük bakiye şartı: Bazı bankalar, hesap belirli bir bakiye altına düşüldüğünde işletim ücreti tahsil edebilir.

Önemli not: 2018 yılında Danıştay, bazı hesap türlerinde alınan hesap bakım ücretlerinin hukuka aykırı olduğuna karar vererek bu ücretlerin kaldırılmasını hükme bağlamıştır. Ancak uygulamada birçok banka, özellikle mevduat hesaplarında bu ücreti halen tahsil etmeye devam etmektedir.

Hesap Bakım Ücreti Ne Zaman Alınır?

Hesap bakım ücreti, çoğu banka tarafından aylık olarak alırken, bazı bankalar 6 ayda bir, bazıları ise yıllık periyotlarla tahsil edebilir. Ancak bu ücret, bankalar tarafından farklı dönemlerde tahsil edilebilir ve bu süreler bankadan bankaya değişir. Ücretin hangi dönemde alınacağı ise genellikle hesap açılışında veya sözleşmede belirtilir.

Tahsil zamanı, hesabın bakiyesinin yeterli olduğu bir tarihte gerçekleşir. Ancak yeterli bakiye yoksa bazı bankalar ücreti bir sonraki iş gününe veya bakiye olana kadar erteleyebilir. Böylece hesap bakım ücreti, bankanın uygulamasına ve sözleşmede belirlenen kesim dönemine bağlı olarak farklı periyotlarda alınabilir.

