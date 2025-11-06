EFT ve Havale Nedir? EFT ve Havale Arasındaki Farklar Havale ve EFT'nin ne olduğu, nasıl yapıldığı ve arasındaki farklara dair her şey burada!

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EFT ve havale temelde banka hesapları arasında gerçekleştirilen para transferlerini tanımlamak için kullanılan terimlerdir. Ancak EFT ve havale aynı anlama gelmez, aralarında birtakım farklar vardır. Ayrıca son yıllarda hayatımıza birçok yeni uygulama da girmiş durumdadır. Fast EFT nedir, geç EFT nedir, cebe havale nedir, EFT nasıl yapılır ve havale nasıl yapılır gibi pek çok sorunun yanıtını senin için hazırladığımız yazımızda bulabilirsin.

EFT Nedir, Nasıl Yapılır?

Elektronik fon transferinin kısaltması olan EFT, bankalar arasında gerçekleşen yani paranın bir bankadaki hesaptan bir başka bankadaki hesaba gönderildiği para transferi işlemidir. EFT işlemi banka şubelerinden, internet bankacılığından ya da telefon bankacılığından yapılabilir. EFT yapmak için kişinin bir banka hesabı ve bu hesapta EFT yapmak istediği tutarı ve EFT ücretini karşılayacak yeterli bakiye bulunmalıdır. Daha sonra paranın gönderileceği karşı hesaba ait 26 haneli IBAN numarası ve EFT yapılmak istenen tutar girilir.

Bankalar normal şartlar altında, yapılan EFT işleminin tutarına göre değişen bir EFT ücreti tahsil eder. Ancak bazı bankalar maaş müşterisi olma ya da otomatik ödeme talimatı verme gibi belirli şartları karşılayan müşterilerinden EFT ücreti almayabilir. EFT ücreti olarak ne kadarlık bir tutarın tahsil edileceği işlemin yapıldığı kanala ve işlemin hacmine göre değişiklik gösterebilir.

Havale Nedir, Nasıl Yapılır?

Bir bankanın aynı şubesinde ya da farklı şubelerinde bulunan hesaplar arasında yapılan para transferine havale adı verilmektedir. Havale kişinin kendi hesapları arasında yapılabileceği gibi bir başka kişinin hesabına da yapılabilir. Havale ücreti banka özelinde tutara ve havale işleminin yapıldığı kanala göre değişiklik gösterebilir. Bankalar kişinin kendi hesapları arasında yaptığı havale işleminden ücret tahsil etmez.

Havale yapmak için paranın gönderileceği hesap numarası bilinmesi gerekmekle birlikte buna ihtiyaç duyulmadığı zamanlar da vardır. Cebe havale, istenilen kişiye hesap numarası ya da IBAN gibi detayların bilinmesi gerekmeksizin yalnızca cep telefonu numarası girilerek yapılan para transferi işlemidir.

Havale ile ödeme yapıldığında gönderilen tutar normal şartlar altında anında hesaba geçer ve kullanılabilir bakiyeye eklenir. Genellikle alım satım faaliyetleri sırasında kullanımı tercih edilen blokeli havale işlemlerinde ise karşı taraftaki hesaba ilgili tutar kadar bloke koyulur. Yani hesap sahibi bloke koyulan tutarı kullanamaz. Ancak alım satım işlemlerinin resmi olarak tamamlanmasının ardından bloke kaldırılır ve bakiye kullanıma açılır.

EFT ve Havale Arasındaki Farklar

EFT ve havale temelde para transferi işlemleri olsa da aralarında birtakım farklar bulunduğunun altını daha önce çizmiştik. Bu farklardan en önemlisi, EFT farklı bankalar arasında yapılan bir para transferi işlemiyken havalenin aynı banka nezdindeki hesaplar arasında gerçekleşen bir para transferi olmasıdır.

EFT ve havale işlemleri arasındaki diğer fark, EFT ile ödeme yapmanın iş günleri saat 08:30 ila 17:30 arasıyla sınırlı olması ancak havale ile ödemenin 7 gün 24 saat yapılabiliyor olmasıdır.

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Ne Zaman EFT ve Havale Yapılır?

EFT ve havale işlemleri günün istenilen zamanı yapılabilir. Ancak EFT, iş günleri saat 08:30 ila 17:30 saatleri dışında ya da hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yapılırsa hesaba işlem tarihini izleyen ilk iş günü geçer. Havale işlemi ise anında gerçekleşir.

Son yıllarda uygulanmaya başlanan Fast EFT sistemi kapsamında 7/24 EFT yapmak mümkün olmaktadır. Ayrıca Fast EFT sistemi ile birlikte ödemelerin IBAN yerine kimlik numarası, telefon numarası ya da e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak başlatılabildiği Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma alınmıştır.