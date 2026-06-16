Tami Kart Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl ve Nereden Alınır? Tami Kart’ın ne olduğu, ne işe yaradığı, nereden ve nasıl alındığının yanı sıra işlem limitleri ve ücretlerine dair kapsamlı bilgiler bu rehberde!

Tami Kart, banka hesabı açmadan kullanılabilen ön ödemeli bir karttır. Kullanıcılar karta para yükleyerek yalnızca mevcut bakiyeleri kadar harcama yapabilir. Bu nedenle kredi kartlarında olduğu gibi borçlanma veya limit kullanımı söz konusu değildir. Tami Kart, sanal kart olarak anında kullanılabildiği gibi isteyen kullanıcılar ayrıca fiziki kart da talep edebilir. Kart ile alışveriş yapılabilir, para transferi gerçekleştirilebilir, Garanti BBVA ATM’lerinden para yatırma ve para çekme işlemleri yapılabilir. Ayrıca 12-18 yaş arasındaki kullanıcılar, ebeveyn onayıyla -18 Kart başvurusu yapabilir.

Bu yazımızda Tami Kart’ın ne olduğunu, ne işe yaradığını, nasıl ve nereden alındığını, kimlere verildiğini ve hangi ATM’lerde geçerli olduğunu ele alacağız. Ayrıca Tami Kart’ın limit ve ücretlerine dair bilgiler sunacağız.

Tami Kart Nedir?

Tami Kart, Garanti BBVA kuruluşu Tami tarafından sunulan yeni nesil bir dijital cüzdan ve ön ödemeli kart ürünüdür. Banka hesabı açma zorunluluğu olmadan kullanılabilen bu kart, özellikle bankacılık sistemi dışında kalan, kredi kartı kullanamayan veya harcamalarını yalnızca mevcut bakiyesiyle yönetmek isteyen kullanıcılar için geliştirilmiştir.

Papara, ininal veya Nays gibi finansal teknoloji ürünlerine benzer şekilde çalışan Tami Kart ile kullanıcılar, karta para yükleyerek dijital alışverişlerde ve fiziksel POS cihazlarında ödeme yapabilir. Bu nedenle kredi kartında olduğu gibi borçlanma veya limit kullanımı söz konusu değildir. Harcamalar yalnızca karta yüklenen bakiye üzerinden gerçekleştirilir.

Ayrıca Tami Kart üzerinden Tami kullanıcıları arasında para transferi yapmak, banka hesabından karta para yüklemek ve Garanti BBVA ATM’leri aracılığıyla para yatırma veya nakit çekme işlemleri gerçekleştirmek mümkündür. Diğer yandan Tami’de anonim sanal kart oluşturma imkanı da bulunur. Bunun yanında 12-18 yaş arasındaki çocuklar, ailelerinin gözetiminde fiziki veya sanal Tami Kart sahibi olabilir.

Tami Kart Ne İşe Yarar? Avantajları Nelerdir?

Günlük harcamalarda dijital ödeme yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, kullanıcılar hem kolay işlem yapabilecekleri hem de harcamalarını daha kontrollü takip edebilecekleri kart çözümlerine yönelmektedir. Bu noktada Tami Kart; para yükleme, ödeme yapma, para transferi, ATM işlemleri ve nakit iade gibi özellikleriyle birçok alanda pratik bir kullanım imkanı sunar.

Aşağıda Tami Kart özellikleri detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Hızlı ve kolay kullanım sunar: Tami üzerinden sanal kart kısa sürede oluşturulabilir ve kullanılmaya başlanabilir. Fiziki kart isteyen kullanıcılar ise başvuru yaparak kartlarını temin edebilir.

Bakiye kadar harcama yapılmasını sağlar: Tami Kart ön ödemeli yapıda çalıştığı için yalnızca yüklenen bakiye kadar harcama yapılabilir. Bu sayede kredi kartında olduğu gibi borçlanma veya limit aşımı riski oluşmaz.

Para transferi yapılabilir: Tami kullanıcıları arasında ücretsiz ve anlık para transferi gerçekleştirilebilir. Ayrıca banka hesaplarından Tami Kart’a para yüklenebilir ve farklı banka hesaplarına para gönderilebilir.

Garanti BBVA ATM’leri kullanılabilir: Tami Kart sahipleri, Garanti BBVA ATM’leri üzerinden para yatırma ve nakit çekme işlemleri yapabilir. Garanti BBVA ATM’lerinden yapılacak bu işlemler ücretsizdir.

Nakit iade avantajı sağlar: Tami Kart ile yapılan belirli harcamalarda nakit iade kazanılabilir. Kazanılan nakit iadeler, kampanya koşullarına göre kullanıcının Tami Kart bakiyesine aktarılır.

QR ile işlem yapılabilir: Tami Mobil üzerinden QR kod kullanılarak ödeme ve para çekme gibi işlemler pratik şekilde gerçekleştirilebilir.

12-18 yaş arası kullanıcılar için kontrollü kullanım imkanı sunar: Tami’nin -18 Kart özelliği sayesinde genç kullanıcılar harçlıklarını ve harcamalarını dijital ortamda yönetebilir.

Tami Kart Nasıl Alınır?

Tami Kart alma işlemi Tami Mobil uygulaması ya da Tami web sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Tami Kart başvurusu sırasında izlenmesi gereken adımlar şöyle sıralanabilir:

Tami Mobil uygulaması indirilir: İlk olarak Tami Mobil uygulaması telefona indirilir. Dileyen kullanıcılar tami.com.tr üzerinden de başvuru yapabilir.

Üyelik oluşturulur: Uygulama üzerinden gerekli kişisel bilgiler girilerek Tami hesabı oluşturulur.

Hesap doğrulama adımları tamamlanır: Kimlik ve hesap doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra Tami hesabı kullanıma açılır.

Sanal kart oluşturulur: Kullanıcılar uygulama üzerinden kısa sürede sanal Tami Kart oluşturabilir ve dijital alışverişlerde kullanmaya başlayabilir.

Fiziki kart talep edilebilir: Fiziki kart isteyen kullanıcılar, uygulama üzerinden kart başvurusu yaparak kart talebinde bulunabilir.

Karta para yüklenir: Kart oluşturulduktan sonra banka hesabından veya Tami’nin sunduğu diğer para yükleme yöntemleriyle karta bakiye aktarılabilir ve kart alışverişlerde, para transferlerinde ve uygun ATM işlemlerinde kullanılabilir.

Tami Kart Nereden Alınır?

Tami Kart almak isteyen kullanıcılar başvuru işlemlerini Tami Mobil uygulaması veya tami.com.tr üzerinden gerçekleştirebilir. Başvuru süreci dijital kanallar üzerinden ilerlediği için kullanıcıların herhangi bir banka şubesine gitmesine gerek yoktur. Tami hesabı oluşturulduktan sonra sanal kart uygulama üzerinden kullanılabilir.

Fiziki Tami Kart talep edilmesi halinde ise kart, başvuru sırasında belirtilen adrese kurye ile gönderilir. Bu nedenle Tami Kart, hem sanal kart kullanmak isteyenler hem de fiziki kart talep eden kullanıcılar için tamamen dijital başvuru süreciyle edinilebilen bir kart seçeneğidir.

Tami Kart Kimlere Verilir?

Tami Kart, banka hesabı kullanmak istemeyen, geleneksel bankacılık şartlarına bağlı kalmadan ödeme ve para transferi yapmak isteyen bireysel kullanıcılara sunulan bir karttır. 18 yaşından büyük, T.C. kimlik numarasına ve geçerli bir cep telefonu numarasına sahip olan kişiler Tami hesabı açarak Tami Kart sahibi olabilir.

Tami kart, kredi kartı olmadığı için kredi notu, düzenli gelir veya banka limiti gibi şartlar yoktur. Kullanıcılar karta para yükleyerek yalnızca mevcut bakiyeleri kadar harcama yapabilir. Bu nedenle öğrenciler, düzenli geliri olmayanlar, kredi kartı kullanmak istemeyenler veya internet alışverişlerinde ana banka kartını paylaşmadan daha kontrollü ödeme yapmak isteyenler için uygun bir seçenek olabilir.

Ayrıca 12-18 yaş arasındaki gençler de anne veya babalarının onayıyla Tami’nin -18 Kart’ını kullanabilir. Bu sistemde ebeveynler kart limitini belirleyebilir, harcamaları takip edebilir ve gerekli durumlarda kullanım alanlarını sınırlayabilir. Öte yandan 12 yaşından küçük olanlar, geçerli bir T.C. kimlik numarası bulunmayanlar veya üyelik sırasında SMS doğrulaması yapılabilecek aktif bir cep telefonu numarası olmayan kişiler Tami Kart alamaz.

Tami Kart Ücreti Ne Kadar? Kaç TL?

Tami Kart kullanırken herhangi bir aylık veya yıllık aidat ödemeniz gerekmez. Hesap açılışı ve sanal kart oluşturma işlemleri tamamen ücretsizdir. Ancak mağazalarda veya ATM'lerde kullanmak üzere fiziksel bir Tami Kart talep ederseniz, kart basılmadan önce hesabınızdan tek seferlik 50 TL basım ücreti kesilmektedir.

Tami hesabından para çekme ve hesaba para yükleme işlemleri, tüm Garanti BBVA ATM'lerinden veya Garanti BBVA hesaplarından ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir. Tami Kart’a farklı bir bankaya ait kredi veya banka kartıyla bakiye yüklendiğinde ise işlem tutarı üzerinden %3,90 komisyon alınır. Öte yandan Tami kullanıcıları arasındaki para transferleri ücretsizken; banka hesaplarına yapılan havale ve EFT işlemlerinde 3,50 TL işlem ücreti uygulanmaktadır.

Tami Kart Limiti Ne Kadar?

Tami Kart limitleri kartın anonim (sanal kart) ya da doğrulanmış kart olmasına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki tabloda Tami Kart limitleri detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Limit Türü Sanal (Anonim) Kart Doğrulanmış Kart Kartta Olabilecek Maksimum Bakiye 2.750 TL 150.000 TL Nakit Yükleme Limiti (Tamililer arası para alma, ATM’den para yükleme, Havale/EFT ile para yükleme ile yüklenen tüm bakiyeler) - Günlük 50.000 TLAylık 150.000 TL Nakit Çekme Limiti (Tamililer arası para gönderme, ATM’den para çekme, Havale/EFT ile para çekme ile çekilen tüm bakiyeler) - Günlük 50.000 TLAylık 150.000 TL Tamililer Arası Para Gönderme - Günlük 5.000 TLAylık 150.000 TL Tamililer Arası Para Çekme - Günlük 5.000 TLAylık 150.000 TL Garanti Bankası ATM’lerinden Para Yükleme/ Çekme - Günlük 10.000 TLAylık 50.000 TL Havale / EFT ile Para Yükleme Aylık 2.750 TL Günlük 50.000 TLAylık 150.000 TL Havale / EFT ile Para Gönderme - Günlük 50.000 TLAylık 150.000 TL Tami Kart Harcama Limiti 2.750 TL Aylık 150.000 TL

Tami Kart Hangi ATM’lerde Geçerli?

Tami Kart ile Türkiye’deki tüm kamu ve özel bankalara ait ATM’ler üzerinden işlem yapmak mümkündür. Ancak Tami, Garanti BBVA kuruluşu olduğu için nakit çekme, para yatırma ve bakiye sorgulama gibi temel ATM işlemleri Garanti BBVA ATM’lerinde ücretsiz olarak sunulur. Garanti BBVA dışındaki bankaların ATM’leri kullanıldığında ise işlem yapılan bankanın güncel ortak ATM ücreti ve komisyon tutarı uygulanır. Bu tutar, işlem sırasında kullanıcının Tami Kart bakiyesinden tahsil edilir.

Tami Kart Kaç Günde Gelir?

Tami sanal kart, üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra uygulama üzerinden anında oluşturulur ve internet alışverişlerinde hemen kullanılabilir. Fiziki Tami Kart ise kart talebi oluşturulduktan sonra genellikle 3-7 iş günü içinde başvuru sırasında paylaşılan adrese teslim edilir. Bu süre, teslimat adresine ve kurye yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Tami Kart Güvenilir mi?

Tami Kart, Garanti BBVA iştiraki olan Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulduğu için güvenilir bir altyapıya sahiptir. Elektronik para kuruluşları, Türkiye’de TCMB düzenlemeleri kapsamında faaliyet gösterdiği için Tami Kart da yasal çerçevede kullanılan bir ön ödemeli kart ürünüdür.

Tami SIM Kart Bloke Kaldırma Nasıl Yapılır?

Tami Kart SIM kart blokesini kaldırma işlemi için fiziksel kartınızı, mobil uygulamayı veya müşteri hizmetlerini kullanabilirsiniz. Buna göre:

Elinizde fiziksel bir Tami Kart varsa, size en yakın Garanti BBVA ATM'sine gidip kartınızı taktıktan sonra şifrenizi girerek menüdeki "Diğer İşlemler" ve ardından "Güvenlik" veya "Şifre İşlemleri" adımları altından SIM kart blokenizi anında kaldırabilirsiniz.

Alternatif olarak, Tami uygulamasının giriş ekranının en alt kısmında bulunan "Destek & Güvenlik İşlemleri" bölümüne girip "SIM Kart Bloke İşlemleri" seçeneğine dokunarak, NFC özellikli akıllı telefonunuza çipli T.C. kimlik kartınızı okutup işleminizi dijital olarak da tamamlayabilirsiniz.

Eğer bu iki yöntemi kullanamıyorsanız, 444 0 777 numaralı Tami Müşteri Hizmetleri'ni veya 444 0 333 Garanti BBVA İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz.

Ancak blokeniz nedeniyle sisteme giriş için SMS onayı alamayabilirsiniz. Bu durumda telesekreter menüsünde "Kayıp/çalıntı veya şüpheli işlem" seçeneğini tuşlayıp doğrudan canlı bir müşteri temsilcisine bağlanarak güvenlik doğrulamasının ardından blokenin kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.

Tami Kart İnternet Alışverişlerine Nasıl Açılır?

Tami Kart’ı internet alışverişlerine açmak için Tami Mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra kart ayarları bölümünden internet harcamaları izninin aktif hale getirilmesi gerekir. Uygulamada genellikle “Kartım”, “Kart Detay” veya “Kart Ayarları” adımları üzerinden ilgili kart seçilir ve internet alışverişi yetkisi açılır. Kart internet alışverişlerine açıldıktan sonra kullanıcı, kartında yeterli bakiye olması koşuluyla e-ticaret sitelerinde ödeme yapabilir.

Tami Kart ile yapılan internet alışverişlerinde 3D Secure doğrulaması kullanılabildiği için ödeme sırasında SMS veya uygulama onayı istenebilir. Eğer kart çocuk hesabına bağlıysa ya da -18 Kart kapsamında kullanılıyorsa, internet alışverişi izni ebeveynin telefonuna yüklü TAMİ uygulaması üzerinden de kontrol edilebilir.

Tami Kart Veli Onayı Nasıl Yapılır?

Tami Kart veli onayı, 12-18 yaş arasındaki kullanıcıların Tami Kart’ı ebeveyn kontrolüyle kullanabilmesi için tamamlaması gereken onay sürecidir. İşlem genellikle çocuğun Tami Mobil uygulaması üzerinden üyelik veya -18 Kart başvurusu ile başlar. Başvuru sırasında sistem, veli ya da ebeveyne ait bilgilerin girilmesini ister ve onay süreci bu bilgiler üzerinden ilerler.

Veli, kendisine yönlendirilen onay adımını tamamladıktan sonra çocuk için oluşturulan Tami Kart kullanıma açılabilir. Onay tamamlandığında ebeveyn, Tami Mobil veya Tami portal üzerinden çocuğun kartını takip edebilir, kart hareketlerini görüntüleyebilir, harcama limitine onay verebilir, giyim, yeme-içme, kırtasiye veya oyun gibi farklı sektörlerde harcama sınırı belirleyebilir. Bu sayede çocuk kartı bağımsız şekilde kullanırken, veli de harcamaları kontrol altında tutabilir.

Tami Kart 18 Yaş Altı Kullanabilir mi?

Evet, 18 yaş altındaki kullanıcılar Tami Kart kullanabilir. Tami, 12-18 yaş arasındaki gençler için aile gözetiminde kullanılabilen “-18 Kart” sunmaktadır. 12-18 yaş arasındaki bireyler -18 Kart başvurusu yapıp ebeveynlerinden onay alarak 150.000 TL’ye kadar kart limitinden faydalanmaya başlayabilir. Bu kart sayesinde gençler harçlıklarını dijital ortamda yönetebilir, harcama alışkanlıklarını takip edebilir ve finansal okuryazarlık konusunda erken yaşta deneyim kazanabilir.

Ancak 12-18 yaş arası bir kullanıcının Tami hesabı açabilmesi ve kart kullanabilmesi için anne veya babasının onayı gerekir. Onay verecek ebeveynin de Tami uygulamasını kullanıyor olması beklenir. Veli onayı tamamlandıktan sonra ebeveyn, kendi Tami uygulaması üzerinden çocuğunun hesap bakiyesini ve harcama geçmişini takip edebilir, günlük ya da aylık harcama limiti belirleyebilir.

Ayrıca çocuğun hangi sektörlerde harcama yapabileceği de ebeveyn tarafından yönetilebilir. Örneğin eğitim, yemek veya kırtasiye gibi alanlarda harcamaya izin verilirken, oyun içi satın alma gibi istenmeyen kategoriler kısıtlanabilir. Bu nedenle Tami Kart, 18 yaş altı kullanıcılar için tamamen bağımsız değil, veli kontrolüyle kullanılan bir ön ödemeli kart çözümüdür.

SIK SORULAN SORULAR

Tami Kart Para Kesiyor mu?

Tami Kart’ta hesap açılışı ve hesap kullanımı ücretsizdir. Ancak fiziki kart basım ücreti ve kredi/banka kartı ile para yükleme gibi bazı işlemlerde ücret alınabilir. Garanti BBVA ATM’lerinden para yatırma ve çekme işlemleri ise ücretsizdir.

Tami Kart Sanal Kart Olarak Kullanılabilir mi?

Evet, Tami Kart sanal kart olarak kullanılabilir. Kullanıcılar fiziki kart beklemeden sanal kart oluşturabilir ve internet alışverişlerinde kullanmaya başlayabilir.

Tami Kart’a Nasıl Para Yüklenir?

Tami Kart’a banka hesabından havale/EFT ile, Garanti BBVA ATM’lerinden veya kredi/banka kartı ile para yüklenebilir. Kredi/banka kartı ile yükleme işlemlerinde işlem ücreti alınabilir.

Tami Kart’tan Para Çekilebilir mi?

Evet, Tami Kart ile Garanti BBVA ATM’leri üzerinden para çekilebilir. Ancak kredi kartı ile yüklenen bakiyeler nakit çekime kapalıdır.

Tami Kart Ile Para Transferi Yapılır mı?

Evet, Tami Kart ile para transferi yapılabilir. Tami kullanıcıları arasında yapılan para transferleri ücretsiz ve anlık olarak gerçekleşir. Ayrıca Tami Kart üzerinden farklı banka hesaplarına da para gönderilebilir. Ancak Tami kullanıcısı olmayan hesaplara yapılan para transferlerinde işlem ücreti uygulanabilir.

Tami Kart Ile Taksit Yapılır mı?

Hayır, Tami Kart ön ödemeli bir kart olduğu için kredi kartı gibi taksitli alışveriş imkânı sunmaz. Harcamalar, yalnızca karttaki mevcut bakiye üzerinden yapılır.

Tami Kart Yurt Dışında Kullanılır mı?

Evet, Tami Kart yurt içinde ve yurt dışında kullanılabilir. Kartın geçerli olduğu iş yerlerinde bakiye doğrultusunda harcama yapılabilir.

Tami Kart Ile Temassız Ödeme Yapılır mı?

Evet, Tami Kart ile temassız ödeme yapılabilir. Temassız özelliği sayesinde şifre girmeden hızlı ödeme yapılabilir.

Tami Kart Başvurusu Için Banka Hesabı Gerekir mi?

Hayır, Tami Kart başvurusu için banka hesabı açma zorunluluğu yoktur. Tami Mobil veya tami.com.tr üzerinden üyelik oluşturularak Tami Kart alınabilir.