Kredi Notu Ne Zaman Düzelir ve Güncellenir? Kredi notunun ne zaman düzeleceği ve güncelleneceğinin yanı sıra kredi ve kredi kartı borçları ödendikten sonra kredi notunun nasıl değişeceği!

Kredi notunun düzelme süresi, notun neden düştüğüne ve sonrasındaki ödeme düzenine göre değişir. Borcun kapandığı bilgisi genellikle iki iş günü içinde Findeks raporunda görünse de kredi notunun yükselmesi aynı hızda gerçekleşmez. Küçük gecikmeler veya yüksek kredi kartı kullanımı nedeniyle düşen kredi notu, ödemelerin düzenli yapılması ve borçların azaltılması halinde çoğunlukla 3 ila 6 ay içinde toparlanabilir. Uzun süreli gecikmelerde ve yasal takibe düşen borçlarda ise düzelme süreci daha uzun olabilir.

Bu yazımızda kredi notunun ne zaman düzeleceğini ve güncelleneceğini ele alacağız. Ayrıca kredi ve kredi kartı borçlarını ödendikten sonra kredi notunun nasıl toparlanacağını inceleyeceğiz. Son olarak kredi notunun neden hemen yükselmediğine ve kredi derecesinin düzelmesini etkileyen faktörlere değineceğiz.

Kredi Notu Nedir?

Kredi notu, geçmiş ve mevcut finansal alışkanlıklarınıza dayanarak gelecekteki borç ödeme ihtimalinizi gösteren sayısal bir referans değeridir. Türkiye'de Findeks tarafından yönetilen bu sistemde, bankalardaki kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) hareketleriniz düzenli olarak Kredi Kayıt Bürosuna (KKB) bildirilir.

Bildirilen bu veriler Findeks tarafından değerlendirilerek adınıza 1 ile 1900 arasında bir puan oluşturulur. Bu puanlama sisteminde notunuz 1900'e ne kadar yakınsa, bankalar gözündeki finansal güvenilirliğiniz o kadar yüksek kabul edilir.

Kredi notu hesaplama aşamasında ise kredi ve kredi kartı ödemelerinin düzenli yapılıp yapılmadığı, mevcut borçların toplam limitlere oranı, yakın dönemde gerçekleştirilen kredi başvuruları ve geçmiş kredi kullanım alışkanlıkları dikkate alınır. Dolayısıyla ödemelerin zamanında yapılması, borç yükünün azaltılması ve yeni başvuruların kontrollü biçimde gerçekleştirilmesi kredi notunun zamanla yükselmesine katkı sağlar.

Kredi Notu Ne Zaman Düzelir ve Güncellenir?

Kredi notunun ne zaman yenileneceği, bankaların borç ve ödeme bilgilerini Kredi Kayıt Bürosuna iletme süresine bağlıdır. Bu nedenle kredi kartı ekstresinin ödenmesi, gecikmiş bir taksidin kapatılması veya mevcut kredi borcunun tamamen bitirilmesi kredi notuna aynı gün yansımaz. Bankaların ilgili bilgileri belirli dönemlerde sisteme bildirmesiyle birlikte yapılan işlemler Findeks raporuna aktarılır ve kredi notu buna göre yeniden hesaplanır.

Kredi notunun sisteme yansıması kadar düzelme süresi de geçmişte yaşanan ödeme sorununun boyutuna göre değişir. Örneğin kredi kartı borcu birkaç gün geciktirilmiş veya yalnızca bir kredi taksiti aksatılmışsa, öncelikle geciken tutarın kapatılması gerekir. Sonraki ödemelerin de düzenli yapılması halinde kredi notu yaklaşık 3 ila 6 ay içinde toparlanabilir. Ancak bu süre mevcut borç miktarına, limitlerin ne kadarının kullanıldığına ve ödemelerin ne kadar düzenli yapıldığına göre uzayıp kısalabilir.

Borcun 90 gün boyunca ödenmemesi ve yasal takibe düşmesi durumunda ise kredi notunun toparlanması çok daha uzun sürer. Çünkü borç tamamen kapatılsa bile yasal takip kaydı 5 yıl boyunca KKB sicilinde kalır ve bu durum bankaların yeni kredi veya kredi kartı başvurularına daha temkinli yaklaşmasına neden olabilir.

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Ödemeleri Düzenli Yaptıktan Sonra Kredi Notu Ne Zaman Yükselir?

Ödemelerin düzenli yapılmaya başlamasıyla kredi notu hemen yükselmez. Çünkü bankalar yalnızca son ödemenin yapılıp yapılmadığına değil, ödeme düzeninin birkaç ay boyunca devam edip etmediğine bakar. Bu nedenle kredi ve kredi kartı borçları aksatılmadan ödendiğinde kredi notunda belirgin bir yükseliş genellikle 3 ila 6 ay içinde görülür.

Ancak ödemelerin geçmişte sık sık geciktirilmesi veya uzun süre aksatılması, kredi notunun toparlanma süresini uzatabilir. Kredi notunun daha hızlı toparlanması için ödemelerin zamanında yapılmasının yanı sıra mevcut borçların azaltılması ve kredi kartı limitlerinin tamamına yakın kısmının kullanılmaması da önemlidir.

Kredi Borçlarını Kapattıktan Sonra Kredi Notu Ne Zaman Güncellenir?

Kredi borcu kapatıldığında bu işlem kredi notuna hemen yansımaz. Bankanın ödeme bilgisini sisteme işlemesinin ardından borcun kapandığı bilgisi genellikle 2 iş günü içinde Findeks raporuna aktarılır ve diğer bankalar tarafından görülebilir. Ancak verilerin sisteme aktarılması ve bankalar tarafından görülmesi kredi notunun güncelleneceği anlamına gelmez. Kredi borcunun tamamen kapatılması risk profilinizi olumlu etkilese de bu işlemin kredi notuna nasıl yansıyacağı, borcun geçmişine göre değişiklik gösterir:

Sorunlu veya Gecikmeli Bir Borcu Kapattıysanız: Sürekli geciken veya yasal takibe giren bir borcu tamamen ödemeniz, kredi notunuzun hemen düzelmesini sağlamaz. Borcun kapanması mevcut riskinizi azaltır ancak geçmiş gecikme kayıtları finansal sicilinizde kalmaya devam eder. Bu nedenle kredi notunun yeniden yükselmesi zaman alabilir.

Düzenli Ödenen Bir Krediyi Erken Kapattıysanız: Krediyi vadesinden önce toplu ödeme yaparak kapatmanız, toplam borç yükünüzü azaltacağı için olumlu bir adımdır. Ancak kredi notunun hesaplanmasında borçların düzenli ve zamanında ödenmesi de önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle krediyi erken kapatmak, kredi notunda büyük ve ani bir artıştan ziyade risk profilinizin daha dengeli hale gelmesini sağlayabilir.

Kredi notu düşük ve riskli olan kişilere hangi bankaların kredi verdiğini öğrenmek istiyorsanız Sicili Bozuk Olana ve Riskli Müşteriye Kredi Veren Bankalar başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Kredi Kartı Borcunu Ödeyince Kredi Notu Ne Zaman Düzelir?

Kredi kartı borcunuzu ödediğinizde, borç bilgisinin sisteme yansıması ile kredi notunun yükselmesi aynı anda gerçekleşmeyebilir. Kredi kartı borcu ödendikten sonra güncel durumunun Findeks raporunda görünmesi ortalama 2 gün sürebilir. Ancak kredi notunun ne kadar sürede düzeleceği, notun düşmesine neden olan duruma göre değişiklik göstermektedir.

Aşağıda bu durumlar detaylı bir şekilde sıralanmaktadır:

Limit Kullanımı Nedeniyle Düşen Notun Düzelmesi: Ödemelerinizi aksatmadığınız halde kart limitinizin büyük bölümünü kullandığınız için kredi notunuz düştüyse, borcu ödemeniz kullanılabilir limitinizi artırır. Bu değişiklik sisteme yansıdıktan sonra kredi notunuzda aynı hafta içinde yükseliş görülebilir.

Kısa Süreli Gecikmelerin Düzelmesi (3-6 Ay): Asgari ödeme tutarını yatırmadığınız için bir veya iki dönem gecikmeye giren borcu kapatmanız, kredi notunun daha fazla düşmesini önler. Ancak notun eski seviyesine dönmesi için sonraki ödemelerin de düzenli yapılması gerekir. Bu toparlanma süreci genellikle 3 ila 6 ay sürebilir.

Yasal Takibe Giren Kart Borçlarının Düzelmesi: Kart borcu 90 günden uzun süre ödenmediğinde yasal takip süreci başlayabilir. Borcun tamamı sonradan kapatılsa bile yasal takip kaydı finansal sicilde 5 yıl boyunca kalmaya devam eder. Bu nedenle borcun ödendiği kısa sürede sisteme yansımış olsa da kredi notunun toparlanması daha uzun zaman alabilir.

Kredi Notu Neden Hemen Yükselmez?

Kredi notu, yalnızca gecikmiş borcun ödenmesine göre değil, kişinin belirli bir dönem boyunca sergilediği genel ödeme alışkanlıklarına göre hesaplanır. Bu nedenle gecikmeye düşen borcun kapatılması, notun üzerindeki olumsuz etkinin artmasını durdursa da puanı hemen eski seviyesine çıkarmaz. Bankalar ve kredi kayıt sistemi, borçların zamanında ödenip ödenmediğini, mevcut borç miktarını, kredi kartı limitlerinin ne kadarının kullanıldığını ve yeni kredi başvurularını birlikte değerlendirir.

Kredi notunun yeniden yükselmesi için ödemelerin birkaç ay boyunca düzenli ve eksiksiz yapılması gerekir. Özellikle kredi kartı borçlarının sürekli yüksek seviyede tutulması, yalnızca asgari tutarın ödenmesi veya kısa aralıklarla çok sayıda kredi başvurusu yapılması toparlanma sürecini yavaşlatabilir. Buna karşılık borçların zamanında ödenmesi, kart kullanım oranının düşürülmesi ve yeni borçlanmaların sınırlandırılması kredi notunun zaman içinde kademeli olarak yükselmesini sağlar.

Kredi notunun nasıl yükseleceği ile ilgili detayları Kredi Notu Nasıl Yükseltilir? 2026 başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.