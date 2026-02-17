Az ve Orta Riskli Kredi Notuna Kredi Veren Bankalar 2026 2026 yılında az ve orta riskli kredi notuna kredi veren bankaların hangileri olduğu ve kredi notuna göre risk aralıkları tablosu bu yazıda!

2026 yılında 700–1.099 (orta riskli) ve 1.100–1.499 (az riskli) kredi notuna sahip kişiler için birçok banka kredi başvurularını değerlendirebilmektedir. Bankalar yalnızca kredi notuna değil, gelir durumu, mevcut borç oranı ve ödeme geçmişine de bakmaktadır. Bu nedenle sıkça merak edilen kredi notuna bakmayan bankalar ifadesi teknik olarak doğru değildir. Ancak bazı bankalar esnek değerlendirme yapabilmektedir. Özellikle düşük puana kredi almak isteyenler için borç oranını azaltmak, gelir belgesini güçlendirmek ve teminatlı başvuru yapmak onay ihtimalini artıran temel stratejiler arasında yer almaktadır.

Bu yazımızda az riskli veya orta riskli kredi notuna kredi veren bankaların hangileri olduğunu, kredinin nasıl çekildiğini ve kredi notu olmadan kredi verilip verilmeyeceğini ele alacağız. Ayrıca kredi notu ve risk aralıklarını kapsamlı bir tablo halinde sunacağız.

Az Riskli Kredi Notuna Kredi Veren Bankalar 2026 (1.100 -1.499)

Kredi notu 1.100 - 1.499 aralığında olan az riskli kişiler, bankalar tarafından genellikle olumlu risk grubunda değerlendirilmektedir. Bu seviyede kredi başvuruları çoğu bankada standart prosedür kapsamında incelenmekte, düzenli gelir ve dengeli borç yapısına sahip başvuruların onay alma ihtimali artmaktadır.

Aşağıdaki tabloda, az riskli kredi notuna kredi veren bankalar detaylı bir şekilde verilmektedir:

Banka Ortalama Onay İhtimali Kredi Türü Ek Şart Ziraat Bankası Yüksek Bireysel İhtiyaç Kredisi Gelir belgesi, düşük borç oranı VakıfBank Yüksek Bireysel İhtiyaç Kredisi Düzenli gelir, kredi geçmişi Türkiye İş Bankası Yüksek İhtiyaç Kredisi Aktif bankacılık ilişkisi Akbank Yüksek Online / Şube İhtiyaç Kredisi Gelir ve borç dengesi Garanti BBVA Yüksek Bireysel İhtiyaç Kredisi Gelir analizi, mevcut kredi yükü Halkbank Yüksek Bireysel İhtiyaç Kredisi Sigortalı çalışma süresi, gelir belgesi DenizBank Orta - Yüksek İhtiyaç Kredisi Düzenli gelir, kredi kartı performansı ING Bank Orta - Yüksek e-Kredi / İhtiyaç Kredisi Gelir belgesi, dijital başvuru avantajı Şekerbank Orta - Yüksek Tüketici Kredisi Gelir istikrarı, borç oranı HSBC Orta - Yüksek İhtiyaç Kredisi Gelir seviyesi ve kredi geçmişi ICBC Orta Tüketici Kredisi Gelir ve teminat değerlendirmesi Burgan Bank (ON Dijital) Orta - Yüksek Dijital İhtiyaç Kredisi Gelir doğrulaması, mobil başvuru N Kolay (Aktif Bank) Orta - Yüksek Anında İhtiyaç Kredisi Gelir analizi, hızlı dijital değerlendirme Kuveyt Türk Orta - Yüksek İhtiyaç Finansmanı Gelir belgesi, katılım bankacılığı esasları Türkiye Finans Orta - Yüksek Bireysel Finansman Gelir ve ödeme geçmişi Albaraka Türk Orta - Yüksek İhtiyaç Finansmanı Gelir analizi, finansman sözleşmesi

Bu bankalara ilişkin bilgiler aşağıda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, 1.100–1.499 aralığındaki kredi notuna sahip başvuruları gelir durumu ve mevcut borç oranına göre değerlendirebilmektedir. Özellikle maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi başvuruları daha hızlı sonuçlanabilmekte ve kamu bankası kampanyaları avantaj sağlayabilmektedir.

VakıfBank

VakıfBank, 1100 kredi notu ile kredi çekmek isteyen kişilerin başvurularını düzenli gelir ve ödeme geçmişi çerçevesinde incelemektedir. Maaş müşterileri ve bankayla aktif çalışması bulunan kişiler için kredi değerlendirmesi daha avantajlı olabilmektedir.

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası, kredi notunun yanında müşterinin bankacılık geçmişini ve finansal disiplinini dikkate almaktadır. Düzenli gelir ve düşük borç oranına sahip başvurular genellikle olumlu değerlendirilebilmektedir.

Akbank

Akbank, dijital başvuru kanalları üzerinden hızlı kredi imkanı sunmaktadır. 1200 kredi notu ile kredi veren bankalar arasında yer alan Akbank, gelir ve kredi geçmişi uygun olduğu sürece ihtiyaç kredisi başvurularına genellikle onay verebilmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi başvurularında kredi notu ile birlikte gelir seviyesi ve mevcut kredi yükünü analiz etmektedir. Bankayla aktif hesap kullanımı bulunan müşteriler için ise süreç daha hızlı ve kolay ilerleyebilmektedir.

Halkbank

Halkbank, az riskli kredi notuna sahip başvuruları sigortalı çalışma süresi ve belgelenebilir gelir üzerinden değerlendirmektedir. Özellikle kamu çalışanları ve maaş müşterileri için kredi seçenekleri bazı dönemlerde daha avantajlı olabilmektedir.

DenizBank

Az riskliye kredi veren bankalar arasında bulunan DenizBank, ihtiyaç kredisi başvurularında kredi notu ile birlikte gelir istikrarına önem vermektedir. Düzenli ödeme geçmişine sahip başvurular genellikle daha olumlu sonuçlanabilmektedir.

ING Bank

ING Bank, dijital kredi süreçleriyle öne çıkan bankalardan biridir. Az riskli kredi notuna sahip kişiler için gelir doğrulaması ve borç dengesi uygun olduğu takdirde kredi başvuruları hızlı bir şekilde değerlendirilebilmektedir.

Şekerbank

Şekerbank, kredi değerlendirmesinde müşterinin gelir durumunu ve ödeme alışkanlıklarını dikkate almaktadır. Bu kapsamda, KOBİ ve bireysel müşterilere yönelik farklı kredi ürünleri sunulabilmektedir.

HSBC

HSBC, kredi notunun yanı sıra gelir seviyesi ve finansal geçmişi birlikte analiz etmektedir. Gelir düzeyi belirli seviyenin üzerinde olan başvurular daha olumlu değerlendirilebilmektedir.

ICBC

ICBC, tüketici kredisi başvurularında kredi notu ve gelir belgelerini esas almaktadır. Bankayla düzenli olarak çalışan müşterilerin kredi süreci ise daha kolay ilerleyebilmektedir.

Burgan Bank (ON Dijital)

Burgan Bank’ın ON Dijital platformu üzerinden yapılan kredi başvuruları hızlı bir şekilde değerlendirilebilmektedir. Az riskli kredi notuna sahip kişiler için gelir doğrulaması önemli bir kriterdir.

N Kolay (Aktif Bank)

N Kolay, dijital kredi ürünleriyle öne çıkmaktadır. Kredi notu 1.100 ve üzeri olan kişiler için gelir analizi doğrultusunda kredi seçenekleri sunulabilmektedir.

Kuveyt Türk

Kuveyt Türk, katılım bankacılığı prensiplerine uygun finansman sağlamaktadır. Kredi notu ile birlikte gelir ve ödeme disiplini değerlendirilmekte, bu doğrultuda ihtiyaç finansmanı ürünleri sunulmaktadır.

Türkiye Finans

Türkiye Finans, bireysel finansman başvurularında gelir istikrarı ve kredi geçmişini dikkate almaktadır. Bu kapsamda, katılım bankacılığı esaslarına göre yapılandırılan ürünler sunulmaktadır.

Albaraka Türk

Albaraka Türk, finansman değerlendirmelerinde kredi notu, gelir durumu ve ödeme geçmişini birlikte incelemektedir. Katılım bankacılığı kapsamında ihtiyaç finansmanı seçenekleri sağlanabilmektedir.

Az ve Düşük Riskli Kredi Notuyla Nasıl Kredi Çekilebilir?

Kredi notu 1.100-1.499 aralığında olan, yani az ve düşük risk grubunda yer alan kişiler aşağıdaki adımları takip ederek kredi çekebilir:

Mevcut Bankadan Başvuru: Hesap hareketlerinin bulunduğu ve aktif olarak çalışılan bankaya kredi başvurusu yapılması avantajlı olabilmektedir. Banka, gelir düzenini ve ödeme alışkanlıklarını sistem üzerinden inceleyebildiği için kredi değerlendirmesi daha esnek şekilde yapılabilmektedir.

Maaş Müşterisi Olma: Maaşın kredi başvurusu yapılacak bankaya taşınması, düzenli gelir girişlerinin banka sisteminde görünmesini sağlamaktadır. Ayrıca maaş müşterilerine zaman zaman özel kampanyalar sunulabildiği gibi kredi başvuruları daha hızlı ve kolay şekilde değerlendirilebilmektedir.

Teminat Gösterme: İpotek, araç rehni ya da bloke mevduat gibi teminatların gösterilmesi bankanın üstlendiği riski azaltmaktadır. Bu sayede kredi notu düşük olsa dahi başvurunun olumlu sonuçlanma ihtimali artabilmektedir.

Kefil Ekleme: Düzenli bir geliri bulunan ve kredi notu yüksek olan bir kefilin başvuruya eklenmesi, banka açısından güven unsurunu güçlendirmektedir. Bu yöntem, özellikle kredi notu sınırda olan başvurularda olumlu değerlendirme ihtimalini artırabilmektedir.

Düşük Tutarlı Kredi Deneme: Başlangıçta daha düşük tutarlı ve kısa vadeli bir krediye başvurulması, onay ihtimalinin artmasına katkı sağlayabilmektedir. Düzenli ödeme performansı gösterilmesi halinde ise ilerleyen dönemde daha yüksek tutarlı kredi kullanımı daha kolay mümkün olabilmektedir.

Kredi Kartı Performansını Düzeltme: Kredi kartı borçlarının düzenli şekilde ve gecikmeye düşmeden ödenmesi, ayrıca limit kullanım oranının düşük tutulması kredi notunun olumlu yönde etkilenmesini sağlamaktadır. Birkaç ay boyunca sürdürülen düzenli ödeme alışkanlığı dahi kredi değerlendirme sürecinde olumlu katkı sunabilmektedir.

Orta Riskli Kredi Notuna Kredi Veren Bankalar (700 - 1099)

Orta riskli kredi notuna sahip kişilere kredi verilmesi, bankaların uyguladığı risk politikaları ve kredi değerlendirme süreçlerine göre değişmektedir. Bu değerlendirmeler yapılırken bankalar yalnızca kendi politikalarını değil, özellikle 32406 Sayılı Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde belirlenen sınır ve kriterleri de dikkate almaktadır.

Aşağıdaki tabloda, orta riskli kredi notuna kredi veren bankalardan bazıları detaylı bir şekilde verilmektedir:

Banka Ortalama Onay İhtimali Kredi Türü Ek Şart Ziraat Bankası Orta Bireysel İhtiyaç Kredisi Gelir belgesi, düzenli gelir ve gerekirse kefil/teminat VakıfBank Orta Bireysel İhtiyaç Kredisi Gelir belgesi, kefil/teminat talep edilebilir Türkiye İş Bankası Orta İhtiyaç Kredisi Gelir ve ödeme geçmişi incelenir, kefil ihtimali TEB Orta İhtiyaç Kredisi Kefil veya ek belge talep edilebilir Akbank Orta Online/Şube İhtiyaç Kredisi Düzenli gelir beyanı Garanti BBVA Orta Bireysel İhtiyaç Kredisi Gelir ve kredi geçmişi değerlendirilir QNB Orta İhtiyaç Kredisi Gelir belgesi, kefil ihtimali Fibabanka Orta Anında İhtiyaç Kredisi Düzenli gelir şartı Alternatif Bank Orta Tüketici Kredisi Kefil/teminat talep edilebilir Odeabank Orta Tüketici Kredisi Gelir ve kredi geçmişi incelenir Halkbank Orta Bireysel İhtiyaç Kredisi Gelir belgesi, kefil/teminat talep edilebilir

Bu bankalara ilişkin bilgiler aşağıda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Ziraat Bankası

Orta riskli kredi notuna kredi veren bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası, başvuruları gelir durumu ve mevcut borçluluk oranı çerçevesinde değerlendirmektedir. Özellikle maaş müşterileri ve düzenli geliri bulunan kişiler için ihtiyaç kredisi başvuruları daha avantajlı şekilde incelenebilmektedir. Kamu bankası olması nedeniyle belirli dönemlerde kampanyalı kredi seçenekleri de sunulabilmektedir.

VakıfBank

VakıfBank, 700–1.099 aralığındaki kredi notuna sahip başvuruları gelir ve ödeme geçmişine göre analiz etmektedir. Maaş müşterilerine yönelik avantajlı faiz oranları ve kampanyalar sunulabilmekte, gerekli görülmesi halinde kefil veya ek teminat talep edilebilmektedir.

Türkiye İş Bankası

800 puana kredi veren bankalar arasında sayılan Türkiye İş Bankası, kredi değerlendirmesinde yalnızca kredi notuna değil, müşterinin bankayla olan ilişkisine ve finansal geçmişine de önem vermektedir. Bu kapsamda, düzenli gelir ve düşük borç oranı bulunan başvurular daha olumlu değerlendirilebilmektedir. Dijital kanallar üzerinden yapılan başvurular ise daha hızlı sonuçlanabilmektedir.

TEB

TEB, ihtiyaç kredisi başvurularında kredi notunun yanı sıra gelir belgesi ve mevcut finansal durum analizine göre değerlendirme yapmaktadır. 900 kredi notuna kredi veren bankalar arasında yer alan TEB, özellikle bankayla aktif çalışması bulunan müşteriler için kredi onay sürecini daha esnek ilerletebilmektedir.

Akbank

Akbank, dijital başvuru kanalları üzerinden hızlı kredi imkanı sunmaktadır. Orta riskli kredi notuna sahip kişiler için düzenli gelir ve dengeli borç yapısı önemli bir kriterdir. Banka, kredi notu yeterli seviyede olan başvuruları genel finansal tabloya göre değerlendirmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi başvurularında kredi notu, gelir seviyesi ve mevcut kredi/kart borç oranını birlikte incelemektedir. Bankayla aktif hesap kullanımı bulunan müşterilerin başvuruları daha detaylı analiz edilmekte ve risk değerlendirmesi buna göre yapılmaktadır.

QNB

QNB, bireysel ihtiyaç kredisi başvurularında kredi notu ile birlikte gelir istikrarını da dikkate almaktadır. Ayrıca dijital başvuru imkanı sunulmakta ve gerekli görülmesi halinde kefil veya ek belge talep edilebilmektedir.

Fibabanka

Fibabanka, özellikle anında ihtiyaç kredisi ürünleriyle öne çıkmaktadır. Orta riskli kredi notuna sahip kişiler için gelir belgesi ve kredi geçmişi dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Mobil ve internet bankacılığı üzerinden hızlı başvuru imkanı sunulmaktadır.

Alternatif Bank

Alternatif Bank, tüketici kredisi başvurularında müşterinin genel finansal durumunu analiz etmektedir. Kredi notu yeterli seviyede olan başvurular gelir durumuna göre değerlendirilmekte, gerektiğinde teminat veya kefil talep edilebilmektedir.

Odeabank

Odeabank, ihtiyaç kredisi değerlendirmelerinde kredi notu ile birlikte gelir düzeni ve mevcut borç yapısını incelemektedir. Bankayla aktif çalışması bulunan müşteriler için değerlendirme süreci daha avantajlı olabilmektedir.

Halkbank

Halkbank, kredi başvurularında kredi notu, sigortalı çalışma süresi ve belgelenebilir gelir kriterlerini birlikte değerlendirmektedir. Özellikle kamu çalışanları ve maaş müşterileri için kampanyalı kredi seçenekleri sunulabilmektedir. Gerekli görülmesi halinde ise kefil veya teminat talep edilebilmektedir.

Orta Riskli Kredi Notuyla Nasıl Kredi Çekilebilir?

Kredi notu 700-1.099 aralığında olan yani orta risk grubunda yer alan kişiler için kredi kullanımı genellikle daha mümkündür. Ancak onay ihtimalini daha da artırmak için başvuru öncesinde aşağıdaki stratejik adımların uygulanması fayda sağlamaktadır:

Borç Kapatıp Oranı Düşürme: Mevcut kredi ve kredi kartı borçlarının azaltılması, özellikle kredi kartı limit kullanım oranının düşürülmesi önemlidir. Toplam borcun gelire oranı ne kadar düşük görünürse, bankanın risk algısı da o ölçüde azalır.

Gelir Belgesini Güçlendirme: Düzenli ve belgelenebilir gelir gösterilmesi kritik bir unsurdur. Ek gelirler (kira geliri, ek iş, prim vb.) resmi olarak belgelenebiliyorsa başvuru dosyasına dahil edilmesi değerlendirmeyi olumlu etkileyebilir.

Daha Kısa Vade Tercih Etme: Uzun vadeli kredi talepleri bankanın riskini artırabilir. Daha kısa vadeli kredi seçilmesi, toplam geri ödeme süresini azalttığı için onay ihtimalini yükseltebilir.

Düşük Tutarla Başlama: Gelire kıyasla yüksek tutarlı kredi başvurusu yerine, ödeme gücüne uygun daha düşük tutarlı kredi talep edilmesi daha mantıklıdır. Düzenli ödeme performansı sonrasında limit artırımı daha kolay hale gelebilir.

Teminatlı Kredi Kullanma: İpotekli kredi, araç rehni veya mevduat blokeli kredi gibi teminatlı ürünler bankanın riskini ciddi şekilde azaltır. Bu yöntem, daha uygun faiz oranı ve daha kolay onay imkanı sağlayabilir.

Kredi Notu Tablosu (Puan ve Risk Aralıkları)

Türkiye’de bireylerin kredi notu, bankalar tarafından genellikle Kredi Kayıt Bürosu (KKB) bünyesindeki Findeks sistemi üzerinden değerlendirilmektedir. Kredi notu 1 ile 1.900 puan arasında değişmekte ve puan yükseldikçe risk seviyesi azalmaktadır.

Aşağıdaki tabloda kredi notu ve risk aralıkları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Kredi Notu Aralığı Risk Seviyesi Genel Değerlendirme 1-699 Çok Riskli Kredi ve kredi kartı başvuruları büyük ölçüde reddedilebilir. 700-1.099 Orta Riskli Kredi alma ihtimali düşüktür, ek teminat veya kefil istenebilir. 1.100-1.499 Az Riskli Bankalar tarafından daha olumlu değerlendirilir. 1.500-1.699 İyi Kredi onay ihtimali yüksektir, faiz oranları daha avantajlı olabilir. 1.700-1.900 Çok İyi En düşük risk grubudur, en avantajlı kredi teklifleri alınabilir.

Kredi Notsuz Kredi Verilir mi?

Evet, kredi notu olmayan, diğer bir deyişle daha önce kredi veya kredi kartı kullanmamış kişilere kredi verilmesi mümkündür. Ancak bu durum tamamen bankanın risk değerlendirmesine ve başvuru sahibinin gelir durumuna bağlı olarak değişmektedir.

Kredi değerlendirmeleri genellikle Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Findeks verileri üzerinden yapılmaktadır. Bu noktada, kredi notunun olmaması olumsuz bir kayıt bulunduğu anlamına gelmez. Yalnızca kişinin finansal geçmişinin henüz oluşmadığını gösterir. Bu nedenle bankalar, notsuz başvurularda düzenli ve belgelenebilir gelir, sigortalı çalışma süresi, maaş müşterisi olunup olunmadığı ve hesap hareketleri gibi kriterleri daha detaylı incelemektedir.

Özellikle düşük tutarlı kredi taleplerinde veya maaş alınan bankaya yapılan başvurularda onay ihtimali artabilmektedir. Ayrıca teminatlı kredi kartı ya da düşük limitli kredi kartı kullanılarak düzenli ödeme geçmişi oluşturulması, kısa sürede kredi notunun oluşmasına ve sonraki başvuruların daha kolay sonuçlanmasına katkı sağlamaktadır.

SIK SORULAN SORULAR

700 Kredi Notu İle Kredi Çekilebilir mi?

700 puan, Findeks risk raporunda genellikle "Orta Riskli" (bazı skalalarda "En Riskli" sınırına yakın) grupta yer alır ve bankaların kredi onayı verme ihtimalinin en düşük olduğu seviyelerden biridir. Bu puanla standart ihtiyaç kredisi başvurularının çoğu otomatik sistemler tarafından reddedilir; ancak banka ile aktif bir çalışma geçmişiniz varsa, maaş müşterisiyseniz veya ipotek/kefil sunabiliyorsanız şube inisiyatifiyle düşük limitli kredi çıkma ihtimali vardır.

800 Kredi Notu Kredi İçin Yeterli mi?

800 puan, "Orta Riskli" grupta yer alır ve kredi onayı almak zordur, ancak imkansız değildir. Özellikle N Kolay (Aktif Bank), QNB veya TEB gibi daha esnek değerlendirme kriterlerine sahip bankalar, yüksek faiz oranlarını kabul etmeniz durumunda veya "Gelir Belgesiz/Kefilsiz" dijital kredi kampanyaları kapsamında düşük limitli (örneğin 10.000 - 50.000 TL arası) krediler sunabilirler.

900 Kredi Notu Ile İhtiyaç Kredisi Alınır mı?

900 puan, "Orta Riskli" grubun üst sınırlarında yer alır. Düzenli bir geliriniz olduğunu belgeleyebiliyorsanız ve mevcut borç doluluk oranınız (limit/borç oranı) düşükse, özellikle dijital bankacılık kanalları üzerinden yapılan başvurularda onay alma ihtimaliniz artar. Ancak faiz oranları puanı "İyi" gruptaki müşterilere göre daha yüksek teklif edilecektir.

1100 Kredi Notu İyi mi?

1100 puan, kredi notu skalasında "Az Riskli" grubun başlangıcı kabul edilir ve bankacılık sistemi nezdinde "kredi verilebilir" bir profil çizmeye başladığınız anlamına gelir. Bu puan "İyi" veya "Çok İyi" kategorisinde olmasa da düzenli gelir beyanıyla birlikte çoğu bankadan standart faiz oranlarına yakın koşullarla ihtiyaç kredisi veya kredi kartı onayı almanız için genellikle yeterlidir.

1200 Kredi Notu İle Hangi Krediler Alınabilir?

1200 puan "Az Riskli" kategorisinde yer alır ve ihtiyaç kredisinin yanı sıra taşıt kredisi ve konut kredisi gibi daha yüksek tutarlı ürünlere başvurmanıza da olanak tanır. Bu seviyedeki bir puanla bankaların çoğu kapıyı açar, ancak konut kredisi gibi uzun vadeli borçlanmalarda bankalar sadece puana değil, hane halkı gelirine ve mevcut borçlanma limitlerinize de detaylıca bakacaktır.

Kredi Notuna Bakmayan Banka Var mı?

Hayır, tamamen "kredi notuna bakmayan" yasal bir banka yoktur, çünkü BDDK düzenlemeleri gereği bankalar risk analizi yapmak zorundadır. Ancak bazı bankalar skordan ziyade kendi iç verilerine ve mevcut ödeme gücüne odaklanarak "Skor odaklı olmayan" daha esnek politikalar izleyebilir.

Düşük Puana Kredi Almak İçin Ne Yapılmalı?

Düşük puanla kredi alabilmek için en etkili yöntemler; bir gayrimenkulü veya aracı ipotek göstererek "İpotekli İhtiyaç Kredisi"ne başvurmak, kredi notu yüksek ve geliri olan bir kefil bulmak ya da bankada bloke bir mevduat hesabı açtırarak bu tutar karşılığında kredi talep etmektir.

Orta Riskli Kredi Notuyla Konut Kredisi Alınır mı?

Orta riskli (700-1099 arası) puanla konut kredisi almak zordur çünkü konut kredileri uzun vadeli ve yüksek tutarlıdır. Ancak peşinat oranını yüksek tutarak (örneğin evin değerinin %40-50'si gibi), güçlü bir kefil göstererek veya hane gelirinin taksitleri çok rahat karşıladığını kanıtlayarak şube yetkisiyle onay alınabilir.

Kredi Notu Düşükken Kefil İle Kredi Alınabilir mi?

Evet, kredi notu düşük olan birinin, kredi notu "Çok İyi" (1500+) seviyesinde olan ve düzenli geliri bulunan bir kefil göstermesi, bankanın risk algısını düşürerek kredi onay ihtimalini ciddi oranda artırır.

Teminat Göstererek Kredi Almak Mümkün mü?

Evet, bankalar için en güvenli yöntemlerden biri teminattır; üzerinize kayıtlı bir tapu, araç ruhsatı veya bankadaki nakit/altın varlığınızı teminat (blokeli mevduat) olarak gösterdiğinizde, kredi notunuz düşük olsa bile banka alacağını garanti altında gördüğü için kredi verebilir.

Kredi Notu Kaç Olursa Kredi Kesin Çıkar?

Bankacılıkta "kesin" diye bir ifade olmamakla birlikte, 1500 ve üzeri puanlar "İyi", 1700 ve üzeri puanlar "Çok İyi" kategorisine girer ve bu seviyelerde geliriniz taksitleri karşıladığı sürece kredi çıkma ihtimali %95'in üzerindedir.

Sicil Affı Kredi Notunu Yükseltir mi?

Sicil affı, doğrudan kredi notunu sayısal olarak yükseltmez; sadece Merkez Bankası risk merkezindeki "olumsuz" kayıtların (kara liste ibaresinin) bankalar tarafından görülmesini engeller veya dikkate alınmamasını sağlar. Böylece puanınızın zamanla yeniden yükselmesi ve kredi kullanmanız için temiz bir sayfa açar.

Kredi Notu Kaç Ayda Düzelir?

Kredi notu, ödemelerin düzenli yapılmaya başlanmasından itibaren genellikle 1 ila 6 ay içinde toparlanmaya başlar. Ancak ciddi düşüşlerin tamamen telafi edilmesi ve "İyi" seviyeye gelmesi, istikrarlı ödemelerle 12 ayı bulabilir.

Kredi Notu Düşük Olanlara Kredi Kartı Verilir mi?

Düşük kredi notuna sahip kişilere bankalar genellikle standart kredi kartı vermez, ancak "Bloke Teminatlı Kredi Kartı" (hesaba para yatırıp o tutar kadar limit tanımlanan kart) alarak hem kart sahibi olabilir hem de bu kartı düzenli kullanarak notunuzu hızla yükseltebilirsiniz.

Gelir Belgesi Olmadan Kredi Alınabilir mi?

Evet, özellikle bankaların "Ön Onaylı" kredilerinde, maaş müşterisi olduğunuz bankalarda veya düzenli nakit akışı sağladığınız hesaplarda, banka sizin gelirinizi sistemden gördüğü için ek bir belge talep etmeden, sadece kimlik onayıyla mobil bankacılık üzerinden kredi sunabilir.

Maaş Müşterisi Olmak Kredi Onayını Etkiler mi?

Evet, maaş müşterisi olmak, bankanın sizin düzenli nakit akışınızı garantili bir şekilde görmesini sağladığı ve kredi taksitini maaş yatar yatmaz tahsil etme imkanı verdiği için kredi onayı almanızı sağlayan en güçlü pozitif etkenlerden biridir.

Borç Yapılandırması Kredi Notunu Düşürür mü?

Borç yapılandırması, kısa vadede kredi notunu bir miktar düşürebilir çünkü bu işlem bankalarca "ödeme güçlüğü" sinyali olarak algılanır. Ancak borcun takibe düşüp yasal işlem başlatılmasındansa yapılandırmak, uzun vadede sicilin tamamen bozulmasını engellediği için daha etkili bir yöntemdir.

Kredi Notu 0 Görünüyorsa Kredi Alınabilir mi?

Kredi notunun 0 olması "riskli" olduğunuzu değil, bankacılık geçmişinizin olmadığını (daha önce kredi veya kredi kartı kullanmadığınızı) gösterir. Bu durumda doğrudan yüksek limitli yerine oldukça düşük krediler sunulur. Ancak düşük limitli bir kredi kartı veya kredili mevduat hesabı (KMH) açtırarak kısa sürede notunuzun oluşmasını sağlayabilirsiniz.

Düşük Kredi Notu İle En Kolay Hangi Kredi Alınır?

Düşük kredi notuyla en kolay alınabilen finansman türleri; bankaların vadesiz hesaplarına tanımladığı Kredili Mevduat Hesabı (KMH / Ek Hesap / Avans Hesap) ve mevcut kredi kartı limitinden kullanılan Taksitli Nakit Avans'tır. Bunun nedeni bu ürünler için ayrı bir kredi tahsis sürecinin işletilmemesidir.

