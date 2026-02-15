Döviz Hesabı Açmak Mantıklı mı? En Kârlı Banka Hangisi? 2026 Döviz hesabının ne olduğu, 2026 yılında en kârlı döviz hesabının hangi bankada olduğunun yanı sıra döviz hesabının mantıklı olup olmadığı burada!

2026 yılında birikimlerini korumak ve değerlendirmek isteyen yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında döviz hesabı açmanın mantıklı olup olmadığı ve en kârlı döviz hesabının hangi bankada olduğu yer almaktadır.

Bu kapsamda hazırladığımız yazımızda, döviz hesabının ne olduğunu, nasıl açıldığını, mantıklı olup olmadığını, türlerini ve kimler için uygun olduğunu ele alacağız. Ayrıca 2026 yılında en kârlı döviz hesabının hangi bankada olduğuna ve vadeli döviz hesabı faiz oranlarına değineceğiz.

Döviz Hesabı Nedir?

Döviz hesabı, bankalarda ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı gibi yabancı para birimi cinsinden açılan bir mevduat hesabıdır. Türkiye’de daha çok Dolar ve Euro cinsinden döviz hesapları yaygın olsa da GBP, CHF, JPY, RUB, SEK, SAR, DKK, CAD, AUD, NOK, KWD, RON ve CNY para birimleri üzerinden de hesap açılabilmektedir.

Döviz hesabının kullanım mantığı klasik mevduat hesaplarıyla aynıdır. Buradaki tek fark işlemlerin Türk Lirası yerine seçilen para biriminde gerçekleştirilmesidir. Genellikle birikimlerini kur dalgalanmalarına karşı korumak isteyen, döviz geliri olan ya da para transferlerini yabancı para üzerinden gerçekleştiren kişiler tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca vadeli ve vadesiz hesapların yanı sıra farklı özelliklere sahip alternatif türlerde de sunulmaktadır.

Döviz Hesabı Türleri Nelerdir?

Döviz hesabı türleri arasında; vadesiz döviz hesabı, vadeli döviz hesabı, çoklu döviz (sepet) hesabı ve katılım bankası döviz hesapları yer almaktadır.

Bu hesaplara ilişkin bilgiler aşağıda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Vadesiz Döviz Hesabı

Vadesiz döviz hesabı, herhangi bir süre şartı ve faiz getirisi olmadan döviz üzerinden işlem yapmaya imkan sağlayan mevduat hesabı türüdür. Vadesiz döviz hesabı klasik mevduat hesaplarıyla aynı özellikleri taşımaktadır. Bu nedenle şube, ATM ve dijital bankacılık kanalları üzerinden, vade şartı olmaksızın istenildiği anda döviz yatırma, çekme ya da transfer işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Bu hesabı farklı kılan tek özellik işlemlerin yabancı para birimleri ile yapılmasıdır.

Vadesiz döviz hesaplarında temel amaç birikim yapmaktan çok günlük finansal işlemleri döviz üzerinden yürütmektir. Yurt içinde ve yurt dışında döviz gönderme veya alma işlemi yapan ya da sık sık döviz alım-satımı gerçekleştiren kişiler, kur farkından etkilenmeden işlemlerini gerçekleştirebildikleri için vadesiz mevduat hesabını tercih etmektedir.

Vadeli Döviz Hesabı

Vadeli döviz hesabı, birikimlerini döviz yoluyla değerlendirmek isteyenlerin tercih ettiği bir mevduat hesabıdır. Bu hesap türünde, döviz cinsinden yatırılan paranın belirli bir süre boyunca bankada tutulması karşılığında faiz getirisi sağlamaktadır. Faiz getirisinin yanı sıra ilgili dövizin yükselmesi durumunda da kâra geçilmektedir.

Diğer vadeli hesap türlerinde olduğu gibi vadeli döviz hesabında da temel kural vade süresi boyunca paranın hesapta kalmasıdır. Erken çekim yapılması durumunda ise faiz kaybı yaşanabilmektedir.

Çoklu Döviz (Sepet) Hesabı

Çoklu döviz (sepet) hesabı, birden fazla yabancı para biriminin tek bir hesap yapısı altında tutulabildiği hesap türüdür. Bu hesap sayesinde USD, EUR, GBP gibi farklı döviz cinslerini aynı platform üzerinden kolaylıkla takip edilebilir. Çoklu döviz (sepet) hesabının asıl amacı kur riskini dağıtarak kur hareketlerinden kaynaklanabilecek riskleri minimuma indirmektedir. Ancak bu, kur riskinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmez. Sadece risk farklı para birimlerine dağıtıldığı için daha kontrollü bir yönetim sağlanır.

Katılım Bankası Döviz Hesapları

Katılım bankası döviz hesabı, faizsiz bankacılık prensipleri doğrultusunda farklı para birimleriyle açılan bir hesap türüdür. Bu hesaplarda getiri sağlanması durumunda kâr-zarar ortaklığı esas alınmaktadır. Katılım bankası döviz hesapları genellikle vadesiz döviz hesabı ve katılma hesabı olmak üzere iki farklı şekilde sunulmaktadır. Vadesiz hesaplarda ilgili döviz üzerinden günlük işlemler yapılabilirken, katılma hesaplarında toplanan fonlar ticari işlemlerde değerlendirilmektedir. Oluşan kâr ise önceden belirlenen oranlara göre hesap sahipleriyle paylaşılmaktadır.

Döviz Hesabı Nasıl Açılır?

Döviz hesabı açmak için belirli adımların takip edilmesi gerekmektedir. Bu adımların başında hangi bankada döviz hesabı açılabileceğinin araştırılması ve karar verilmesi yer almaktadır. Döviz hesabı açılmak istenen bankada halihazırda müşteri olunması durumunda şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil bankacılık, internet şubesi veya telefon bankacılığı üzerinden döviz hesabı açılabilmektedir.

Mobil bankacılık veya internet şubesi tercih edildiğinde süreç şöyle ilerlemektedir:

Bankanın mobil uygulamasına veya internet şubesine giriş yapılır.

Ana menüde yer alan “Hesaplar”, “Yeni Hesap Aç” veya “Mevduat Hesapları” bölümüne girilir.

Hesap türü olarak “Vadesiz Döviz Hesabı” seçilir.

Açılmak istenen döviz cinsi (USD, EUR, GBP vb.) belirlenir.

Banka tarafından sunulan sözleşme ve bilgilendirme metinleri onaylanır.

İşlem onaylandıktan sonra hesap anında oluşturulur ve aktif hale gelir.

Hesaba bakiye aktarmak için mevcut TL tutarı üzerinden döviz alımı yapılabilir veya başka bir hesaptan döviz transferi gerçekleştirilebilir.

Telefon bankacılığı tercih edildiğinde ise süreç şu şekilde ilerlemektedir:

İlgili müşteri temsilcisi ile görüşülür.

Kimlik doğrulama işlemi tamamlanır.

Vadesiz döviz hesabı açma talebi oluşturulur ve hesap sistem üzerinden tanımlanır.

İlgili bankada mevcut bir müşteri kaydının bulunmaması halinde ise kimlik belgesi ile birlikte şubeye giderek döviz hesabı açılabilmektedir. Ancak bazı bankalar uzaktan müşteri edinimi sayesinde hesap açma sürecini dijital olarak tamamlayabilmektedir.

Döviz Hesabı Açmak Mantıklı mı?

Döviz hesabı açmanın mantıklı olup olmadığı, kişinin gelir türüne, harcama alışkanlıklarına ve risk toleransına göre değişiklik göstermektedir. Özellikle birikimlerini yabancı para cinsinden değerlendirmek, tasarruflarını kur dalgalanmalarına karşı korumak ya da gelecekte döviz cinsinden ödeme yapmayı planlamak isteyen kişiler için döviz hesabı açmak mantıklı bir seçenek olabilmektedir.

Geliri döviz olan, yurt dışı ile ticaret yapan, freelance çalışan ve döviz üzerinden para gönderip alan kişiler için döviz hesabı aönemli bir kolaylık sağlamaktadır.Döviz cinsinden gelen tutarın doğrudan aynı para biriminde tutulabilmesi, kur dönüşüm maliyetlerini azaltabilmekte ve gereksiz makas aralığı kayıplarının önüne geçebilmektedir. Ayrıca yurt dışına para gönderimlerinde de işlem kolaylığı sunulmaktadır.

Buna ek olarak döviz hesapları portföy çeşitlendirmesi açısından da çeşitli avantajlar sunmaktadır. Tüm birikimin tek bir para biriminde tutulması yerine farklı para birimlerine dağıtılması, kur riskinin dengelenmesine katkı sağlayabilmektedir. Ancak bu noktada döviz hesaplarında kurdan kaynaklı risklerin bulunduğu ve kurun düşmesi halinde birikimin TL karşılığı azalma yaşanabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca vadeli döviz hesaplarında faiz oranlarının genellikle TL mevduata kıyasla daha düşük seviyelerde olabildiği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Sonuç olarak döviz hesabı açma kararı, kişinin finansal hedefleri, nakit akışı ihtiyacı ve risk algısı çerçevesinde çok yönlü bir perspektifte değerlendirilmelidir. Kısa vadeli spekülatif kazanç beklentisi yerine, planlı ve dengeli bir birikim stratejisinin parçası olarak ele alınması daha sağlıklı olabilir.

Döviz Hesabı Kimler İçin Uygun?

Döviz hesabı aşağıdaki kişiler için olabilir:

Yurt dışından gelir elde eden kişiler

İhracat yapan işletmeler

Dövizle ödeme yapan kişiler

Kur dalgalanmalarından korunmak isteyen kişiler

Sıklıkla döviz alım–satımı yapan kişiler

Portföy çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar

Döviz Hesabının Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Döviz hesabı, birikimlerin yabancı para birimlerinde değerlendirilmesine olanak tanıyarak çeşitli avantajlar sunsa da bazı dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Aşağıda döviz hesabının avantaj ve dezavantajları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Döviz Hesabının Avantajları

Kur riskine karşı koruma sağlaması,

Portföy çeşitlendirmesi sunması,

Yurt dışı ödemelerde kolaylık sağlaması,

Döviz alım–satım fırsatı vermesi,

Güvenli saklama imkanı sunması,

Likidite avantajı sağlaması.

Döviz Hesabının Dezavantajları

Kur dalgalanmasına bağlı değer kaybı riski taşıması,

Alım-satım makas aralığı maliyeti oluşturması,

Getirinin kur hareketine bağlı olması,

Kısa vadede yüksek oynaklık riski barındırması,

Fırsat maliyeti oluşturabilmesi,

Vergi ve kesinti uygulamalarına tabi olabilmesi.

En Kârlı Döviz Hesabı Hangi Bankada? 2026

2026 yılında en kârlı döviz hesabının hangi bankada olduğu seçilen döviz türüne (USD, EUR vb.), vade süresine ve bankaların dönemsel kampanyalarına göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle en karlı ve yüksek döviz faizi veren banka araştırması yaparken yalnızca faiz oranı değil yatırılan dövizin türü, vade süresi ve yatırım tutarı gibi faktörler bir arada değerlendirilmelidir.

Buna ek olarak yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir diğer önemli unsur, uygulanan makas aralığıdır. Yüksek faiz sunan bankalarda dolar makas aralığı genişse alım-satım sırasında oluşan fiyat farkı nedeniyle toplam getiri düşebilmektedir. Özellikle kısa süreli yatırım yapanların makas aralığı düşük olan bankaları değerlendirmesi daha avantajlıdır. Bu kriterler değerlendirildiğinde Ziraat Bankası ve İş Bankası en kârlı döviz hesabı sunan bankalar arasında yer alabilir.

Döviz Hesabı Olan Bankalar Hangileri?

2026 yılında döviz hesabı olan bankalar şöyle sıralanabilir:

Akbank

Garanti BBVA

İş Bankası

Ziraat Bankası

DenizBank

QNB

Odeabank

Yapı Kredi

VakıfBank

Halkbank

ING Bank

Enpara

Burgan Bank

Alternatif Bank

Kuveyt Türk

Vadeli Döviz Hesabı Açmak Mantıklı mı?

Vadeli döviz hesabı açmanın mantıklı olup olmadığı kullanım amacına göre değişiklik göstermektedir. Bu hesap türü, birikimini bir süre boyunca kullanmadan döviz cinsinden değerlendirmek isteyenler için mantıklı bir seçenek olabilir. Özellikle nakitini saklamak isteyenler için ek getiri imkanı sunan bir yöntem olarak ön plana çıkabilir.

Türkiye'deki bankaların vadeli döviz hesaplarında sunduğu vadeli faiz oranları düşük olabilmektedir. Öte yandan vade süresi içerisinde ilgili kurda düşüş yaşanması halinde birikimin TL karşılığı azalabilmektedir. Bu nedenle vadeli döviz hesabı kısa vadede paraya ihtiyaç duyan ve yüksek getiri beklentisi bulunan kişiler için mantıklı olmayabilir.

Vadeli Döviz Hesabı Faiz Oranları Ne Kadar? 2026

2026 yılında döviz hesaplarında uygulanan faiz oranları tutar aralığı ve vade süresine göre değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki tabloda bankaların kendi belirledikleri vadeli faiz oranları en düşük ve en yüksek vadeye göre sunulmuştur.:

Banka Para Birimi Vade Faiz (%) Tutar Aralığı (USD) Garanti BBVA USD 1- 6 gün %0,01 1.000 - 25.000 Garanti BBVA USD 12 ay %0,01 5.000.000 + Ziraat Bankası USD 30 - 31 gün %0.001 0,00 - 4.999 Ziraat Bankası USD 731 - 1098 gün %0.10 5.000 ve üzeri İş Bankası USD 30 - 31 gün %0.01 100,000.00 İş Bankası USD 367 gün ve Üzeri %0.15 250,000.01 ve üzeri DenizBank USD 15-22 gün %0,01 1.000 - 24.999 DenizBank USD 151-182 gün %0,01 25.000 - 500.000 QNB USD 21-25 gün %0.001 10,000-49,999 QNB USD 45-60 gün %0.001 1,000,000-2,499,999 Halkbank USD 1 gün %0,01 1,00 - 25.000,99 Halkbank USD 365-999 gün arası %0,01 1.000.001,00 - 99.999.999.000,99

Vadeli Döviz Hesabı Şartları Nelerdir?

Vadeli döviz hesabı şartları arasında:

18 yaşını doldurmuş olmak,

bankanın müşterisi olmak,

vade süresine bağlı kalmak,

faiz/kâr payı oranını kabul etmek,

vadeyi erken bozma koşullarını kabul etmek ve

belirlenen minimum tutarı yatırmak gibi maddeler yer almaktadır.

Vadeli Döviz Hesap Açılışında Minimum Tutar Ne Kadar?

Bazı bankalar tarafından belirlenen vadeli döviz hesabı minimum tutarları şöyle sıralanabilir:

Ziraat Bankası: Şube kanalında 30 gün ve üzeri vadeli hesaplarda faiz uygulanabilmesi için minimum 5.000 USD / EUR / GBP / CHF / DKK / SEK / NOK tutarında açılış yapılması gerekmektedir.

Kuveyt Türk: Kuveyt Türk şubeleri ve İnternet Şubesi üzerinden, 1,5 milyon Doların altında ve 10.000 Doların üzerindeki döviz işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Halkbank: Vadeli USD-EUR hesap açılış alt limiti 5.000 USD/EUR olarak belirlenmiş olup, USD ve EUR dışındaki döviz cinsleri için bu limit 5.000 - USD’dir.

Akbank: Şube, Müşteri İletişim Merkezi, Akbank Mobil ve İnternet üzerinden açılan hesaplarda 1 aydan kısa vadelerde minimum 25.000 USD/EUR, 1 ay ve üzeri vadelerde ise minimum 1.000 USD veya 5.000 EUR alt limit şartı bulunmaktadır.

Garanti BBVA: Vadeli Döviz Hesabı açılışında GBP için minimum 500 GBP, diğer para birimleri için ise minimum 1.000 birim alt limit uygulanmaktadır.

DenizBank: Vadeli Döviz Hesabı açılışında her döviz cinsi için minimum 2.500 birim alt limit uygulanmaktadır.

QNB: İnternet Şube ve QNB Mobil üzerinden minimum 1.000 TL, 500 EUR veya 500 USD ile vadeli hesap açılabilirken, şubeden açılışta alt limit 20.000 TL, 2.500 EUR veya 2.500 USD olarak uygulanmaktadır.

Vadeli Döviz Hesabında Hesaplama Nasıl Yapılır?

Vadeli döviz hesabında döviz mevduat getirisi hesaplama işlemi yatırılan döviz tutarı (anapara), bankanın uyguladığı yıllık faiz oranı ve seçilen vade süresine göre değişiklik göstermektedir. Hesaplama günlük, aylık ya da yıllık olarak yapılabilmektedir. Bu kapsamda kullanılan hesaplama formülleri şöyle sıralanabilir:

Günlük vadeli döviz faizi hesaplama: (Anapara/100) x (Faiz oranı/365) x Gün Sayısı

Aylık vadeli döviz faizi hesaplama: (Anapara/100) x (Faiz oranı/12) x Ay Sayısı

Yıllık vadeli döviz faizi hesaplama: (Anapara/100) x (Faiz oranı) x Yıl Sayısı

Örneğin 10.000 USD tutarında birikim ve %0,15 yıllık faiz oranı üzerinden 367 gün için hesaplama yapıldığında, basit faiz formülüne göre yaklaşık 15,08 USD faiz getirisi elde edilir ve toplam tutar yaklaşık 10.015,08 USD olur. Ancak elde edilecek net kazanç yalnızca faiz oranına bağlı değildir. Stopaj kesintisi, vadeden önce hesabın bozulması ve kur hareketleri de toplam getiriyi etkileyebilmektedir.

Döviz Faizinde Stopaj ve Komisyon Var mı?

Evet, 28 Haziran 2023 tarihinden itibaren vadeli döviz hesaplarında faiz geliri üzerinden %25 oranında stopaj kesintisi uygulanmaktadır. TL cinsinden vadeli mevduat hesaplarında uygulanan stopaj oranı vade süresine göre değişiklik gösterse de

6 aya kadar olan vadeli döviz hesaplarında (6 ay dahil),

6 ay - 1 yıl arasındaki vadeli döviz hesaplarında (1 yıl dahil)

ve 1 yıl üzeri vadeli döviz hesaplarında uygulanan stopaj oranı %25’dir.

Öte yandan vadeli döviz hesabından elde edilen faiz üzerinden ayrıca bir komisyon ücreti alınmamaktadır. Ancak döviz alım–satım işlemlerinde uygulanan makas aralığı, dolaylı olarak maliyet oluşturabilmektedir.

Döviz Hesapları Ücretli mi?

Çoğu bankada vadeli ve vadesiz döviz hesabı açabilmek için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ancak vadeli döviz hesabı üzerinden faiz kazancı elde edebilmek için minimum alt limit şartının karşılanması gerekmektedir. Bu limit bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Diğer yandan bazı bankalarda döviz transferi gibi işlemler için ek ücret talep edilebilmektedir. Yani döviz hesaplarında sabit bir hesap ücreti bulunmasa da işlem maliyetleri ve kesintilerden kaynaklı olarak bazı gider kalemleri bulunmaktadır.

Döviz Hesabı mı Fiziki Dolar mı?

Döviz hesabı ve fiziki dolar arasında seçim yaparken değerlendirilmesi gereken kriterlerden bazıları; güvenlik, maliyet ve kullanım amacı gibi unsurlardır. Döviz hesabı, nakit taşıma riskini ortadan kaldırarak paranın güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamaktadır. Vadeli döviz hesabının tercih edildiği durumlarda ise faiz gelir elde etme şansı oluşmaktadır. Ancak bankaların uyguladığı makas aralığı ve stopaj kesintisi mevcut kazancı düşürebilmektedir.

Fiziki dolar ise vadeli döviz hesabının tersine anlık erişim ve sistem dışı kullanım avantajı sağlasa da muhafaza etme sıkıntısı, kayıp ve çalınma riski taşıması, vadeli hesap faiz getirisi sunmaması ve döviz bürolarındaki kur farkı nedeniyle bir takım dezavantajlara sahiptir.

Döviz Hesabı mı Altın Hesabı mı?

Döviz hesabı ve altın hesabı arasında seçim yaparken değerlendirilmesi gereken kriterlerden bazıları; yatırım süresi, risk beklentisi ve piyasa öngörüleri gibi unsurlardır. Döviz hesabı, özellikle yabancı para birimlerinde birikim yaparak kur artışlarından ve faiz getirisinden faydalanmak isteyenler için uygun bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Ancak döviz yatırımı kur hareketleri doğrultusunda şekillendiği için bankaların uyguladığı makas aralığı kazancı gölgeleyebilmektedir.

Altın hesabı ise hem ons altına hem de döviz kuruna bağlı olarak değişmektedir. Bu noktada iki değişken olması altını daha güvenli bir liman haline getirmektedir. Bankalar aracılığı ile açılan altın hesapları ise gram bazında işlem yapma kolaylığı sağladığı ve fiziki saklama riskini ortadan kaldırdığı için ön plana çıkmaktadır.

Özetlemek gerekirse kısa vadeli kur beklentisi olanlar için döviz hesabı ön plana çıkarken uzun vadede enflasyona karşı değer korunma amacı güdenler için ise altın hesabı alternatif olarak değerlendirilebilir.

En kârlı altın hesabının hangi bankada olduğunu öğrenmek ve detaylı bilgi edinmek için En Kârlı Altın Hesabı Hangi Bankada? 2026 başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Döviz Hesabı Enflasyona Karşı Korur mu?

Döviz hesapları yüksek enflasyon dönemlerinde kısmi olarak koruma sağlasa da tam anlamıyla bir güvence sunmaz. Enflasyonun yükseldiği, döviz kurunun arttığı ve yerel para biriminin değer kaybettiği bir senaryoda birikimin TL değeri yükseldiği için satın alma gücü korunabilir. Ancak tam tersi bir senaryoda kur artışı enflasyonun altında kaldığında döviz hesabı enflasyon karşısında koruma sağlamaz.

Öte yandan bankalardaki döviz mevduatları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altındadır ve belirlenen limit dahilinde sigorta kapsamına alınır. 2026 yılı için bu tutar 1.200.000 TL’dir. Ancak bu güvence kur dalgalanmalarından ya da enflasyondan kaynaklanan kayıpları kapsamaz. TMSF yalnızca bankanın iflası halinde mevduatın 1.200.000 TL’ye kadar olan kısmı için ödeme yapmaktadır.

SIK SORULAN SORULAR

Döviz Hesabı Açmak İçin Minimum Tutar Ne Kadar?

Döviz hesabı açmak için gereken minimum tutar bankaya, hesap türüne (vadesiz veya vadeli) ve açılış kanalına göre değişiklik göstermektedir. Vadesiz döviz hesaplarında genellikle belirli bir alt limit şartı bulunmazken vadeli döviz hesaplarında bu tutar çoğunlukla 500 USD/EUR seviyesinden başlayıp bankaya göre 1.000 USD, 2.500 USD veya daha yüksek tutarlara kadar çıkabilmektedir.

Döviz Hesabı Eksiye Düşer mi?

Hayır, vadeli ve vadesiz döviz hesabının eksi bakiyeye düşmesi mümkün değildir. Sadece döviz hesabına bağlı bir kredili mevduat hesabı (KMH) üzerinden yapılan borçtan kaynaklı eksi bakiye oluşabilir. Ancak bu durum doğrudan döviz hesabının eksiye düşmesi anlamına gelmez, eksi bakiye hesabın bağlı olduğu diğer ürünler için geçerlidir.

Döviz Hesabı Bloke Edilebilir mi?

Evet, belirli durumlarda döviz hesabı bloke edilebilir. Blokeye sebep olan durumlar arasında; mahkeme kararı, icra takibi, vergi borcu, MASAK incelemesi, miras süreci veya banka tarafından tespit edilen şüpheli işlem gibi hukuki ve yasal gerekçeler yer almaktadır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hesaptaki döviz tutarı geçici olarak kullanıma kapatılarak para çekme ya da transfer işlemleri durdurulur.

Döviz Hesabı Kapatma Ücreti Var mı?

Hayır, döviz hesabı kapatma işlemi için bankalar tarafından hesap kapatma ücreti alınmaz. Bu durum vadesiz döviz hesabı ve vade süresi dolmuş döviz hesapları için geçerlidir. Ancak vade süresi dolmadan döviz hesabı kapatılırsa faiz getirisi kaybedilebilmektedir. Ayrıca hesap kapatma süresinde ilgili döviz bakiyesinin TL’ye çevrilmesi durumunda makas aralığından kaynaklı olarak kur farkı maliyeti oluşabilir.

Mobil Bankacılıkta Makas Daha mı Düşük?

Mobil bankacılıkta makas aralığının daha düşük olması bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Genellikle bazı bankaların mobil bankacılık kanallarında makas aralığı şubeye kıyasla daha düşük olmaktadır. Bunun asıl nedeni, dijital kanallar üzerinden yapılan işlemlerin daha düşük maliyetli olması ve mobile özel kampanya veya özel kur uygulamalarının tasarlanmasıdır.