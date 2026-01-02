Dolar ve Euro Nereden Bozdurulur? ATM’den Döviz Bozdurma 2026 ATM’den döviz bozdurmanın nasıl yapıldığı, limiitleri, hangi ATM’lerde döviz bozdurulduğu, en yüksek dövizin nerede bozulduğu bu rehberde!

Sana En Uygun Bankayı Bul Banka hesabını ne için kullanmak istersin?  Yatırım Hesabı

Birikimlerimi kazanca çevirmek istiyorum.  Günlük Harcamalar

Kredi ve Kredi Kartı kullanmak istiyorum.  Hepsi olabilir. Sonraki

2026 yılında Dolar ve Euro gibi dövizlerin bozdurulmasında kullanılan yöntemler arasında kendinden en çok söz ettiren yöntem ATM’den döviz bozdurmadır. Dolar ve Euro bozan ATM’lerin yanı sıra, tüm döviz türlerinin bozdurulabildiği bankacılık kanallarının ne zaman kullanıma geçeceği ise merak konusudur.

Bu yazımızda Dolar ve Euro’nun nerede bozdurulduğunu, ATM’den döviz bozdurma işleminin nasıl yapıldığını, hangi ATM’lerde döviz bozdurulabileceğini ele alacağız. Ayrıca ATM’den döviz bozdurma limitlerini tablo halinde sunacağız.

Dolar ve Euro Nereden Bozdurulur?

Dolar ve Euro gibi yabancı para birimlerinin güvenli bir şekilde bozdurulabileceği yerler arasında; bankalar, ATM’ler, yetkili döviz büroları ve bazı dijital platformlar yer alır. Bankalar genellikle güncel kurlar üzerinde bozdurma işlemi yapan kuruluşlardır. Bankalar aracılığıyla Dolar ve Euro bozdurmak için şubelere gitmek ya da internet/mobil bankacılığını kullanmak yeterlidir. Döviz bürolarında uygulanan kur fiyatları ise rekabetten kaynaklı olarak ofisten ofise değişiklik gösterebilir.

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

Döviz Bozan ATM’ler Hangileri?

2026 yılında döviz bozan ATM’ler aşağıda tablo halinde verilmiştir:

Banka Adı ATM Şube İnternet Şubesi Mobil Bankacılık Akbank Var Var Var Var Garanti BBVA Var Var Var Var Yapı Kredi Var Var Var Var İş Bankası Var Var Var Var Ziraat Bankası Var Var Var Var Vakıfbank Var Var Var Var Kuveyt Türk Var Var Var Var Türkiye Finans Var Var Var Var CEPTETEB Var Yok Var Var Türkiye Ekonomi Bankası Var Var Var Var Enpara Var Yok Var Var Halkbank Var Var Var Var

ATM Döviz Bozdurma Limitleri 2026

Banka Adı ATM Döviz Bozdurma Alt Limiti ATM Döviz Bozdurma Üst Limiti Akbank 10 Dolar - Euro 500.000 Dolar - Euro Garanti BBVA 50 Dolar - Euro 750 Dolar - Euro Yapı Kredi 400 Dolar - Euro 15.000 Dolar - Euro İş Bankası 50 Dolar - Euro 800 Dolar - Euro Ziraat Bankası 20 Dolar - Euro 500 Dolar - Euro Vakıfbank 10 Dolar - Euro 30.000 Dolar - Euro Kuveyt Türk Minimum 1000 TL’ye karşılık gelen Dolar - Euro Maksimum 100.000 TL’ye karşılık gelen Dolar - Euro Türkiye Finans - 30.000 TL’ye karşılık gelen Dolar - Euro CEPTETEB - Bankanın açık olduğu günlerde 100.000 Dolar - Euro Türkiye Ekonomi Bankası - Bankanın açık olduğu günlerde 100.000 Dolar - Euro Enpara 1 Dolar - Euro 100.000 Dolar - Euro Halkbank - 200.000 TL’ye karşılık gelen Dolar - Euro

Hangi Dövizler ATM’de Bozdurulabilir?

2026 yılı itibarıyla ATM’ler aracılığıyla Amerikan Doları (USD), Euro (EUR) ve İngiliz Sterlini (GBP) para birimlerinde döviz bozdurulabilir. Ancak bazı dönemlerde havalimanlarında ve sınır kapılarında yer alan bazı ATM’lerde İsviçre Frangı (CHF), Suudi Arabistan Riyali (SAR) veya Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (AED) gibi para birimleri de bozdurulabilir.

ATM’den Döviz Bozdurma Nasıl Yapılır?

ATM’den döviz bozdurma işlemi, banka ya da döviz bürosu gibi yoğun ve kalabalık yerlerde vakit harcamadan hızlı ve pratik bir şekilde Dolar veya Euro bozdurmaya imkan sağlayan yöntemlerden biridir. Günümüzde birçok bankanın ATM’lerinde bu işlem kartlı ve kartsız bir şekilde yapılabilmektedir.

ATM’ler üzerinden döviz bozdurma işlemi için iki farklı seçenek vardır: İlki mevcut döviz hesabındaki paranın TL’ye çevirmektir. İkinci yöntem ise nakit dövizi doğrudan ATM’de bozdurmaktır. Bu iki işlemin nasıl yapıldığı aşağıda adım adım anlatılmıştır:

Hesaptaki Dövizin TL’ye Çevrilmesi

1. Adım: Uygun ATM’nin Bulunması: Müşterisi olunan bankanın mobil uygulaması üzerinden hangi ATM’lerin döviz özellikli olduğu kontrol edilerek bunlardan biri tercih edilmelidir.

2. Adım: Giriş Yapılması: Tercih edilen ATM’de banka kartının takılması ve şifrenin girilmesinin ardından menüde yer alan “Döviz işlemleri / Döviz al–sat” sekmesinin seçilmesi gerekir.

3. Adım: Döviz Türünün ve Tutarın Seçilmesi: İşlem yapılacak döviz türünün (Dolar/Euro) ve tutarın belirlenmesi gerekir.

4. Adım: Kurların ve Kesintilerin İncelenmesi: Ekranda görünen alış/satış kurları, varsa komisyon oranı ve oluşacak TL karşılığı kontrol edilmelidir.

5. Adım: İşlemin Onaylanması: Kontrolün ardından işleme onay verilmesi durumunda döviz tutarı otomatik olarak TL’ye çevrilir.

6. Adım: TL’nin Alınması: Dönüştürülen TL tutarı ATM aracılığıyla nakit olarak çekilebilir veya “TL hesabıma aktar” seçeneğiyle hesaba aktarılabilir.

Nakit Dövizin Bozdurulması

1. Adım: Döviz Kabul Eden ATM’nin Seçilmesi: Üzerinde “döviz bozdurma” yazan veya mobil uygulamada bu özelliğin belirtildiği ATM’lerden birinin tercih edilmesi gerekir.

2. Adım: Kartsız Menüye Giriş Yapılması: ATM menüsünden “Kartsız işlemler > Döviz bozdurma” adımları izlenmelidir.

3. Adım: Para Birimi ve Tutarın Belirlenmesi: İşlem yapılacak para biriminin (Dolar/Euro) ve tutarın girilmesi gerekir.

4. Adım: Banknotların Yerleştirilmesi: Banknotların kıvrılmadan, düzgün, bir şekilde para giriş yuvasına konulması gerekir. Aşırı yıpranmış veya bantlanmış paralar ATM tarafından reddedilebilir.

5. Adım: Kurun ve TL Karşılığının Kontrol Edilmesi: Ekranda yer alan alış kuru, TL karşılığı ve varsa ücret/valör bilgileri dikkatle kontrol edilmelidir.

6. Adım: İşlemin Onaylanması: İşleme onay verilmesinin ardından döviz tutarı TL’ye çevrilir. TL tutarı nakit olarak alınabildiği gibi bir hesaba da aktarılabilir.

ATM’den Döviz Bozdurmanın Döviz Çekmek ve Yatırmaktan Farkı Nedir?

Her ne kadar ATM’den döviz bozdurma işlemi ile döviz çekme ve döviz yatırma işlemleri benzer gibi görünse de temelde birbirinden oldukça farklıdır. Döviz bozdurma işlemlerinde halihazırda var olan döviz TL’ye çevrilir. Bu işlem hesapta bulunan döviz üzerinden yapılabildiği gibi ATM’ye döviz banknotu yatırılarak TL’ye dönüştürülebilir ya da hesaba aktarılabilir. Döviz çekme ve yatırma işleminde ise hesapta bulunan döviz bakiyesi fiziksel olarak çekilebilir ya da hesaba doğrudan döviz yatırılabilir. Bu işlemler için para birimleri arasında dönüşüm yapmaya gerek yoktur.

2026 yılında ATM’den döviz çekme ve yatırma limitlerinin ne kadar olduğunu merak ediyorsanız ATM’den Döviz Çekme ve Yatırma - Döviz Limitleri 2026 başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

ATM’den Döviz Bozdurmak Mantıklı mı?

ATM’den döviz bozdurmanın mantıklı mı mantıksız mı olduğu ATM’de uygulanan kur farkına ve bozdurulacak döviz tutarına göre değişiklik gösterebilir. ATM’den döviz bozdurmak bazı konularda avantaj sağlasa da dezavantajları da vardır. Özellikle bankalarda ya döviz büroların vakit kaybetmek istemeyen kişiler için ATM’den döviz bozdurma işlemi oldukça hızlı ve pratik bir yoldur. Ancak bu kolaylık beraberinde kur farkı dezavantajını da getirir.

Çünkü ATM’lerde uygulanan alış-satış kurları genellikle bankaya göre daha düşük olabilir. Bu küçük farklar yüklü miktarlarda döviz bozdurma işlemlerinde gözle görülür fark yaratabilir. Bu yüzden döviz bozdurmadan önce banka şubelerinin, mobil bankacılık kanallarının veya döviz bürolarının döviz alış kurlarını karşılaştırmak oldukça önemlidir.

ATM'den Döviz Bozdurulursa Ne Kadar Kur Farkı Olur?

Çoğu insanda ATM’de kur farkının çok yüksek olduğu ile ilgili bir inanış olsa da bankalar ATM üzerinden yapılan döviz bozdurma işlemlerinde yalnızca güncel kur farklılıklarından kaynaklı zarar oluşabilir. Müşterisi olunan bir bankanın ATM’sinde döviz bozdurma işlemi yapılırken genellikle bankanın günlük döviz alış kuru uygulanır. Ancak bu tutar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) alış kurundan yaklaşık %1 ila %3 daha düşük olabilir. Dolayısıyla komisyon uygulanmasa bile kur farkından kaynaklı zararlar yaşanabilir.

En Yüksek Döviz Nerede Bozdurulur?

En yüksek dövizin nerede bozdurulacağı kur farkına ve işlem tutarına göre değişiklik gösterir. Yetkili döviz büroları genellikle anlık piyasa hareketlerini esas aldıkları için pazarlığa daha elverişlidir. Dijital kanallar üzerinden yapılan işlemler de benzer şekilde güncel kurlara çok yakın oranlar sunar. Bu yüzden mobil veya internet şubesi üzerinden yapılan döviz bozdurma işlemleri şubeye göre daha avantajlıdır.

ATM’lerde ise sabit ya da güvenlik marjı içeren kurlar uygulandığı için fiyatlar esnek değildir. Diğer yandan banka şubeleri yüksek meblağlarda işlem yapan müşterilere özel kur teklifleri sunarak dövizin daha yüksek tutarlara bozulmasını sağlayabilir.

Dolara hangi bankanın daha yüksek faiz verdiğini ve dolar faizinin nasıl hesaplandığı öğrenmek için Dolara En Yüksek Faiz Veren Bankalar 2026 başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Döviz Bozan ATM’lerin Ücretleri Var mı?

Döviz bozan ATM’lerin ücretinin olup olması işlemin yapıldığı zaman dilimine ve bananın iç politikalarına göre değişiklik gösterebilir. Bazı bankalarda ATM üzerinde yapılan döviz bozdurma işlemlerinin mesai saatleri içinde yapılması durumunda ek bir ücret ya da komisyon alınmazken bazı bankalarda komisyon ücreti talep edilebilir. Diğer yandan kur farkı veya BSMV maliyetleri de kullanıcıya masraf olarak yansıtılabilir. Bu nedenle işlem yapılmadan önce ilgili bankanın iç politikalarının ve mesai saatlerinin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir.