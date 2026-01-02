2026 Yılında Vize İstemeyen Ülkeler Listesi 2026'da vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeleri öğrenin. Türk pasaportuyla özgürce gezebileceğiniz destinasyonları keşfedin.

Seyahat etmek, farklı kültürlere tanıklık etmek, farklı lezzetler tatmak herkes için ilgi konusudur. Bazı hukuki engeller yüzünden istenen her ülke ziyaret edilemiyor olsa da vizesiz seyahat edilebilecek pek çok destinasyon bulunmaktadır. Peki bu ülkeler hangileridir? Şartlar nelerdir?

Bu yazımızda vize istemeyen ülkelere dair tüm sorulara cevap bulacağız.

Vizesiz Seyahat Nedir?

Vize bir ülkeden çıkmak ya da bir ülkeye girmek için yetkili birimlerden alınan izini ifade eder. Ancak ülke ilişkileri gereği vize tüm ülkeleri kapsamaz. Vize zorunluluğu olmadan yapılan yolculuklar vizesiz seyahat olarak adlandırılır. Vizesiz seyahatlerde sadece kimlik ve pasaportun bulunması yeterlidir.

Hangi Pasaport İle Vizesiz Seyahat Edilebilir?

Pasaport yurtdışında ve uluslararası alanlarda kişiyi temsil eden kimlik belgesidir. Pasaportlar amacına göre kendi içinde 4 farklı türe ayrılır. Vizesiz yapılacak seyahatlerde hangi pasaport türünün bulunduğu son derece önemlidir çünkü her pasaport türüyle yapılacak seyahat destinasyonu kapsamı farklıdır.

Pasaport türlerini şöyle sınıflandırılmaktadır:

Pasaport Türü Kimler Alabilir? Siyah Pasaport (diplomatik) Yurtdışında kongre, toplantı, konferans gibi özel davetlere katılacak devlet görevlilerine Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen pasaport türüdür. Gri Pasaport (hizmet) Yurtdışına belirli bir görev için gönderilen devlet memurları ya da devleti temsil eden bireylere verilen pasaport türüdür. Gri pasaport görev dışı seyahatlerde kullanım için uygun değildir. Yeşil Pasaport (hususi) Belirli şartları yerine getiren memurlara 5 yıl süreyle verilen pasaport türüdür. Bu pasaport türüyle Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere pek çok ülkeye vizesiz seyahat edilebilmektedir. Bordo Pasaport (umuma mahsus) Bordo pasaport her Türk vatandaşının alabileceği pasaport türüdür. Bordo pasaport ile vizesiz seyahat edilebilecek tüm destinasyonlara gidilebilir. Ayrıca sadece belli bir ülke için vize başvurusu yapıldığında bordo pasaportun içine hangi ülke için vize verildiği işlenir.

Vizesiz Ülkeler 2026 Listesi

Ülke Kıta Süre Ülke Kıta Süre Angola Afrika 30 gün Moğolistan Asya 30 gün Botsvana Afrika 90 gün Myanmar Asya 28 gün Cibuti Afrika 90 gün Özbekistan Asya 30 gün Esvatini Afrika 30 gün Singapur Asya 30 gün Fas Afrika 90 gün Sri Lanka Asya 30 gün Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika 30 gün Suudi Arabistan Asya 90 gün Kenya Afrika 90 gün Suriye Asya 30 gün Komorlar Afrika - Tacikistan Asya 30 gün Libya Afrika - Tayland Asya 30 gün Madagaskar Afrika 30 gün Tayvan Asya 30 gün Mauritius Afrika 30 gün Umman Asya 30 gün Mozambik Afrika 90 gün Ürdün Asya 90 gün Sao Tome ve Principe Afrika 15 gün Antigua ve Barbuda Kuzey Amerika 90 gün Senegal Afrika 90 gün Bahamalar Kuzey Amerika 240 gün Seyşeller Afrika 90 gün Barbados Kuzey Amerika 180 gün Sudan Afrika 30 gün Belize Kuzey Amerika 90 gün Tanzanya Afrika 90 gün Britanya Virjin Adaları Kuzey Amerika 30 gün Togo Afrika - Dominika Kuzey Amerika 21 gün Tunus Afrika 90 gün Dominik Cumhuriyeti Kuzey Amerika 30 gün Uganda Afrika 90 gün El Salvador Kuzey Amerika 90 gün Zambiya Afrika 90 gün Guatemala Kuzey Amerika 90 gün Andorra Avrupa 90 gün Haiti Kuzey Amerika 90 gün Arnavutluk Avrupa 90 gün Honduras Kuzey Amerika 90 gün Azerbaycan Avrupa 90 gün Jamaika Kuzey Amerika 90 gün Belarus-Beyaz Rusya Avrupa 30 gün Kosta Rika Kuzey Amerika 90 gün Bosna-Hersek Avrupa 90 gün Küba Kuzey Amerika Turist Kartı Ermenistan Avrupa 21 gün Meksika Kuzey Amerika 180 gün Gürcistan Avrupa 360 gün Nikaragua Kuzey Amerika 90 gün KKTC Avrupa 90 gün Panama Kuzey Amerika 180 gün Karadağ Avrupa 90 gün Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları Kuzey Amerika 90 gün Kosova Avrupa 90 gün Saint Lucia Kuzey Amerika 180 gün Makedonya Cumhuriyeti Avrupa 90 gün Saint Vincent ve Grenadinler Kuzey Amerika 30 gün Moldova Avrupa 90 gün Trinidad ve Tobago Kuzey Amerika 30 gün Rusya Avrupa 16 gün Turks ve Caicos Kuzey Amerika 90 gün Sırbistan Avrupa 90 gün Arjantin Güney Amerika 90 gün Ukrayna Avrupa 90 gün Bolivya Güney Amerika 90 gün Bahreyn Asya 30 gün Brezilya Güney Amerika 90 gün Brunei Asya 30 gün Ekvador Güney Amerika 90 gün Doğu Timor Asya 30 gün Kolombiya Güney Amerika 90 gün Endonezya Asya 30 gün Nepal Güney Amerika 90 gün Filipinler Asya 30 gün Paraguay Güney Amerika 90 gün Güney Kore Asya 90 gün Peru Güney Amerika 90 gün Hong Kong Asya 90 gün Surinam Güney Amerika 90 gün İran Asya 90 gün Şili Güney Amerika 90 gün Japonya Asya 90 gün Uruguay Güney Amerika 90 gün Kamboçya Asya 30 gün Venezuela Güney Amerika 90 gün Katar Asya 90 gün Cook Adaları Okyanusya 180 gün Kazakistan Asya 30 gün Fiji Okyanusya 90 gün Kırgızistan Asya 90 gün Niue Okyanusya 30 gün Kuveyt Asya 30 gün Palau Cumhuriyeti Okyanusya 30 gün Laos Asya 30 gün Samoa Okyanusya 90 gün Lübnan Asya 90 gün Solomon Adaları Okyanusya 90 gün Makao Asya 30 gün Tonga Okyanusya 31 gün Maldivler Asya 30 gün Tuvalu Okyanusya 30 gün Malezya Asya 90 gün Vanuatu Okyanusya 90 gün Marshall Adaları Asya 90 gün Nepal Güney Asya 90 gün Mısır Asya 30 gün

Vizesiz Gidilebilen Ülkelere Seyahat Ederken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Vizesiz gidilebilen ülkelere seyahat ederken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunların başında gidilecek olan ülkenin kimlik ile mi yoksa pasaport ile mi seyahat izni verdiği gelir. Eğer gidilecek olan ülke pasaport ile ile seyahate izin veriyorsa pasaportun güncel ve geçerli olması gerekir. Bu durumlarda pasaportun en az 6 ay geçerliliğinin olması gerekir.

Bazı ülkeler vize istemese de ekstra belge talep edebilmektedir. Gitmeden önce bu belgeler araştırılmalı ve edinilmelidir. Benzer bir şekilde bazı ülkeler belge dışında aşı zorunluluğu da uygulamaktadır. Bu zorunlulukların önceden araştırılıp yerine getirilmesi son derece önemlidir. Ayrıca gidilecek ülkenin para birimine uygun nakit bulundurulmalıdır.

Vize İstemeyen Avrupa Ülkeleri Hangileridir?

Genel olarak pek çok Avrupa ülkesine gitmek için vize almak gerekse de vize almadan gidilebilecek birkaç Avrupa ülkesi de bulunmaktadır.

Bu ülkeler:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Ukrayna

Kuzey Makedonya

Karadağ

Kosova

Azerbaycan

Gürcistan

Moldova

Sırbistan

Arnavutluk

Belarus

Bosna-Hersek

Bayram tatilinde nereye gideceğinize karar veremiyorsanız, Bayram Tatilinde Gezilecek Yerler başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Bu yazıda, hem doğa severler hem de kültür turizmiyle ilgilenenler için yurt içindeki en popüler ve keyifli tatil rotaları detaylı şekilde ele alınmaktadır. Tatilinizi planlamadan önce ilham alabileceğiniz öneriler sizi bekliyor.

Türkiye’den Vize Almadan Gidilebilecek Asya Ülkeleri Nelerdir?

Türkiye’den vize almadan Asya ülkelerine gitmek isteyenler varsa çok şanslılar. Çünkü pek çok sayıda vizesiz gidilebilen asya ülkesi bulunmaktadır.

Bu ülkeler:

Katar

Ürdün

İran

Özbekistan

Filipinler

Lübnan

Azerbaycan

Kazakistan

Irak

Endonezya

Güney Kore

Kırgızistan

Sri Lanka

Gürcistan

Japonya

Tayland

Singapur

Vize Almadan Amerika Ülkelerine Gidilebilir Mi?

Vize almadan Güney Amerika’ya ve Orta Amerika’ya gitmek mümkündür. Ancak Kuzey Amerika’ya gitmek için vize almak şarttır.

Vize alınmadan gidilebilen Amerika ülkeleri ise şunlardır:

Saint Lucia

Trinidad-Tobago

Haiti

Honduras

Şili

Dominik Cumhuriyeti

Kolombiya

Nikaragua

Uruguay

Venezuela

Arjantin

Bahamalar

Panama

Kosta Rika

Saint Vincent-Grenadines

Paraguay

Ekvator

El Salvador

Guatemala

Jamaika

Peru

Barbados

Bolivya

Brezilya

Dominika

Afrika Ülkelerinden Hangilerine Vizesiz Seyahat Yapılabilir?

Aşağıda yer alan Afrika ülkelerine vizesiz etmek mümkündür:

Madagaskar

Fas

Güney Afrika

Kenya

Mozambik

Zambiya

Botsvana

Esvatini

Sudan

Tunus

Vizesiz Ülkelere Girerken Pasaport Gerekli Mi?

Evet, vizesiz ülkelere girerken pasaportun bulunması gerekir. Sadece bazı ülkeler kimlik belgesi ile giriş kabul etmektedir ama bu ülkelerin sayısı Türkiye için oldukça azdır.

Vizesiz Ülkelere Girişte Kimlik Gerekli Mi?

Hangi ülkeye seyahat edildiği farketmeksizin güvenlik prosedürleri gereği her zaman kimlik belgesinin bireyin yanında bulunması gerekir.

Kapıda Vize İçin Gereken Belgeler

Bazı ülkeler vize işlemlerini gümrük kapılarında gerçekleştirmektedir. Bu durumda tüm belgelerin önceden hazırlanması ve gümrük kapısından geçiş anında gerekli birimlere sunulması gerekir.

Kapıda vize için gerekli belgeler şöyle listelenebilir:

Geçerliliği devam eden pasaport (en az 12 ay)

Pasaport fotokopisi

4 adet biyometrik fotoğraf

Seyahat sigortası

Vize başvuru formu

Vize ücreti

Gidiş ve dönüş için transfer biletleri

Konaklama belgeleri

Banka hesap dökümü (son 3 ay)

Kapıda Vize Ücretleri Nedir?

Kapıda vize ücretleri gidilecek olan ülkeye ve kalınacak süreye göre değişiklik göstermektedir. Gidilecek ülke ve kalınacak süre netleştiğinde Euro ile bir ödeme planı yapılabilir.

Kapıda Vize Ne Kadar Sürede Çıkar?

Kapıda vize işleminin en güzel yanı evrakları teslim ettiğiniz anda çok kısa bir süre içerisinde vizenin neticelenmesidir. Evrakların tam olarak teslim edilmesi halinde dakikalar içerisinde vize alınarak ülkeye giriş yapılabilir.

Kimlikle Gidilen Ülkeler Hangileri?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize ya da pasaport gerekmeden kimlik belgeleri ile bazı ülkeleri seyahat edebilmektedir. Bu ülkeler arasında Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan ve Moldova bulunmaktadır. Sadece kimlik belgeleri ile seyahat edebilmek için yeni çipli kimlik olması şarttır.