2026 Yılında Vize İstemeyen Ülkeler Listesi

2026 Yılında Vize İstemeyen Ülkeler Listesi2026'da vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeleri öğrenin. Türk pasaportuyla özgürce gezebileceğiniz destinasyonları keşfedin.
Seyahat etmek, farklı kültürlere tanıklık etmek, farklı lezzetler tatmak herkes için ilgi konusudur. Bazı hukuki engeller yüzünden istenen her ülke ziyaret edilemiyor olsa da vizesiz seyahat edilebilecek pek çok destinasyon bulunmaktadır. Peki bu ülkeler hangileridir? Şartlar nelerdir?
Bu yazımızda vize istemeyen ülkelere dair tüm sorulara cevap bulacağız.
Vizesiz Seyahat Nedir?
Vize bir ülkeden çıkmak ya da bir ülkeye girmek için yetkili birimlerden alınan izini ifade eder. Ancak ülke ilişkileri gereği vize tüm ülkeleri kapsamaz. Vize zorunluluğu olmadan yapılan yolculuklar vizesiz seyahat olarak adlandırılır. Vizesiz seyahatlerde sadece kimlik ve pasaportun bulunması yeterlidir.
Hangi Pasaport İle Vizesiz Seyahat Edilebilir?
Pasaport yurtdışında ve uluslararası alanlarda kişiyi temsil eden kimlik belgesidir. Pasaportlar amacına göre kendi içinde 4 farklı türe ayrılır. Vizesiz yapılacak seyahatlerde hangi pasaport türünün bulunduğu son derece önemlidir çünkü her pasaport türüyle yapılacak seyahat destinasyonu kapsamı farklıdır.
Pasaport türlerini şöyle sınıflandırılmaktadır:
|Pasaport Türü
|Kimler Alabilir?
|Siyah Pasaport (diplomatik)
|Yurtdışında kongre, toplantı, konferans gibi özel davetlere katılacak devlet görevlilerine Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen pasaport türüdür.
|Gri Pasaport (hizmet)
|Yurtdışına belirli bir görev için gönderilen devlet memurları ya da devleti temsil eden bireylere verilen pasaport türüdür. Gri pasaport görev dışı seyahatlerde kullanım için uygun değildir.
|Yeşil Pasaport (hususi)
|Belirli şartları yerine getiren memurlara 5 yıl süreyle verilen pasaport türüdür. Bu pasaport türüyle Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere pek çok ülkeye vizesiz seyahat edilebilmektedir.
|Bordo Pasaport (umuma mahsus)
|Bordo pasaport her Türk vatandaşının alabileceği pasaport türüdür. Bordo pasaport ile vizesiz seyahat edilebilecek tüm destinasyonlara gidilebilir. Ayrıca sadece belli bir ülke için vize başvurusu yapıldığında bordo pasaportun içine hangi ülke için vize verildiği işlenir.
Vizesiz Ülkeler 2026 Listesi
|Ülke
|Kıta
|Süre
|Ülke
|Kıta
|Süre
|Angola
|Afrika
|30 gün
|Moğolistan
|Asya
|30 gün
|Botsvana
|Afrika
|90 gün
|Myanmar
|Asya
|28 gün
|Cibuti
|Afrika
|90 gün
|Özbekistan
|Asya
|30 gün
|Esvatini
|Afrika
|30 gün
|Singapur
|Asya
|30 gün
|Fas
|Afrika
|90 gün
|Sri Lanka
|Asya
|30 gün
|Güney Afrika Cumhuriyeti
|Afrika
|30 gün
|Suudi Arabistan
|Asya
|90 gün
|Kenya
|Afrika
|90 gün
|Suriye
|Asya
|30 gün
|Komorlar
|Afrika
|-
|Tacikistan
|Asya
|30 gün
|Libya
|Afrika
|-
|Tayland
|Asya
|30 gün
|Madagaskar
|Afrika
|30 gün
|Tayvan
|Asya
|30 gün
|Mauritius
|Afrika
|30 gün
|Umman
|Asya
|30 gün
|Mozambik
|Afrika
|90 gün
|Ürdün
|Asya
|90 gün
|Sao Tome ve Principe
|Afrika
|15 gün
|Antigua ve Barbuda
|Kuzey Amerika
|90 gün
|Senegal
|Afrika
|90 gün
|Bahamalar
|Kuzey Amerika
|240 gün
|Seyşeller
|Afrika
|90 gün
|Barbados
|Kuzey Amerika
|180 gün
|Sudan
|Afrika
|30 gün
|Belize
|Kuzey Amerika
|90 gün
|Tanzanya
|Afrika
|90 gün
|Britanya Virjin Adaları
|Kuzey Amerika
|30 gün
|Togo
|Afrika
|-
|Dominika
|Kuzey Amerika
|21 gün
|Tunus
|Afrika
|90 gün
|Dominik Cumhuriyeti
|Kuzey Amerika
|30 gün
|Uganda
|Afrika
|90 gün
|El Salvador
|Kuzey Amerika
|90 gün
|Zambiya
|Afrika
|90 gün
|Guatemala
|Kuzey Amerika
|90 gün
|Andorra
|Avrupa
|90 gün
|Haiti
|Kuzey Amerika
|90 gün
|Arnavutluk
|Avrupa
|90 gün
|Honduras
|Kuzey Amerika
|90 gün
|Azerbaycan
|Avrupa
|90 gün
|Jamaika
|Kuzey Amerika
|90 gün
|Belarus-Beyaz Rusya
|Avrupa
|30 gün
|Kosta Rika
|Kuzey Amerika
|90 gün
|Bosna-Hersek
|Avrupa
|90 gün
|Küba
|Kuzey Amerika
|Turist Kartı
|Ermenistan
|Avrupa
|21 gün
|Meksika
|Kuzey Amerika
|180 gün
|Gürcistan
|Avrupa
|360 gün
|Nikaragua
|Kuzey Amerika
|90 gün
|KKTC
|Avrupa
|90 gün
|Panama
|Kuzey Amerika
|180 gün
|Karadağ
|Avrupa
|90 gün
|Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları
|Kuzey Amerika
|90 gün
|Kosova
|Avrupa
|90 gün
|Saint Lucia
|Kuzey Amerika
|180 gün
|Makedonya Cumhuriyeti
|Avrupa
|90 gün
|Saint Vincent ve Grenadinler
|Kuzey Amerika
|30 gün
|Moldova
|Avrupa
|90 gün
|Trinidad ve Tobago
|Kuzey Amerika
|30 gün
|Rusya
|Avrupa
|16 gün
|Turks ve Caicos
|Kuzey Amerika
|90 gün
|Sırbistan
|Avrupa
|90 gün
|Arjantin
|Güney Amerika
|90 gün
|Ukrayna
|Avrupa
|90 gün
|Bolivya
|Güney Amerika
|90 gün
|Bahreyn
|Asya
|30 gün
|Brezilya
|Güney Amerika
|90 gün
|Brunei
|Asya
|30 gün
|Ekvador
|Güney Amerika
|90 gün
|Doğu Timor
|Asya
|30 gün
|Kolombiya
|Güney Amerika
|90 gün
|Endonezya
|Asya
|30 gün
|Filipinler
|Asya
|30 gün
|Paraguay
|Güney Amerika
|90 gün
|Güney Kore
|Asya
|90 gün
|Peru
|Güney Amerika
|90 gün
|Hong Kong
|Asya
|90 gün
|Surinam
|Güney Amerika
|90 gün
|İran
|Asya
|90 gün
|Şili
|Güney Amerika
|90 gün
|Japonya
|Asya
|90 gün
|Uruguay
|Güney Amerika
|90 gün
|Kamboçya
|Asya
|30 gün
|Venezuela
|Güney Amerika
|90 gün
|Katar
|Asya
|90 gün
|Cook Adaları
|Okyanusya
|180 gün
|Kazakistan
|Asya
|30 gün
|Fiji
|Okyanusya
|90 gün
|Kırgızistan
|Asya
|90 gün
|Niue
|Okyanusya
|30 gün
|Kuveyt
|Asya
|30 gün
|Palau Cumhuriyeti
|Okyanusya
|30 gün
|Laos
|Asya
|30 gün
|Samoa
|Okyanusya
|90 gün
|Lübnan
|Asya
|90 gün
|Solomon Adaları
|Okyanusya
|90 gün
|Makao
|Asya
|30 gün
|Tonga
|Okyanusya
|31 gün
|Maldivler
|Asya
|30 gün
|Tuvalu
|Okyanusya
|30 gün
|Malezya
|Asya
|90 gün
|Vanuatu
|Okyanusya
|90 gün
|Marshall Adaları
|Asya
|90 gün
|Nepal
|Güney Asya
|90 gün
|Mısır
|Asya
|30 gün
Vizesiz Gidilebilen Ülkelere Seyahat Ederken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Vizesiz gidilebilen ülkelere seyahat ederken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunların başında gidilecek olan ülkenin kimlik ile mi yoksa pasaport ile mi seyahat izni verdiği gelir. Eğer gidilecek olan ülke pasaport ile ile seyahate izin veriyorsa pasaportun güncel ve geçerli olması gerekir. Bu durumlarda pasaportun en az 6 ay geçerliliğinin olması gerekir.
Bazı ülkeler vize istemese de ekstra belge talep edebilmektedir. Gitmeden önce bu belgeler araştırılmalı ve edinilmelidir. Benzer bir şekilde bazı ülkeler belge dışında aşı zorunluluğu da uygulamaktadır. Bu zorunlulukların önceden araştırılıp yerine getirilmesi son derece önemlidir. Ayrıca gidilecek ülkenin para birimine uygun nakit bulundurulmalıdır.
Vize İstemeyen Avrupa Ülkeleri Hangileridir?
Genel olarak pek çok Avrupa ülkesine gitmek için vize almak gerekse de vize almadan gidilebilecek birkaç Avrupa ülkesi de bulunmaktadır.
Bu ülkeler:
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
- Ukrayna
- Kuzey Makedonya
- Karadağ
- Kosova
- Azerbaycan
- Gürcistan
- Moldova
- Sırbistan
- Arnavutluk
- Belarus
- Bosna-Hersek
Bayram tatilinde nereye gideceğinize karar veremiyorsanız, Bayram Tatilinde Gezilecek Yerler başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Bu yazıda, hem doğa severler hem de kültür turizmiyle ilgilenenler için yurt içindeki en popüler ve keyifli tatil rotaları detaylı şekilde ele alınmaktadır. Tatilinizi planlamadan önce ilham alabileceğiniz öneriler sizi bekliyor.
Türkiye’den Vize Almadan Gidilebilecek Asya Ülkeleri Nelerdir?
Türkiye’den vize almadan Asya ülkelerine gitmek isteyenler varsa çok şanslılar. Çünkü pek çok sayıda vizesiz gidilebilen asya ülkesi bulunmaktadır.
Bu ülkeler:
- Katar
- Ürdün
- İran
- Özbekistan
- Filipinler
- Lübnan
- Azerbaycan
- Kazakistan
- Irak
- Endonezya
- Güney Kore
- Kırgızistan
- Sri Lanka
- Gürcistan
- Japonya
- Tayland
- Singapur
Vize Almadan Amerika Ülkelerine Gidilebilir Mi?
Vize almadan Güney Amerika’ya ve Orta Amerika’ya gitmek mümkündür. Ancak Kuzey Amerika’ya gitmek için vize almak şarttır.
Vize alınmadan gidilebilen Amerika ülkeleri ise şunlardır:
- Saint Lucia
- Trinidad-Tobago
- Haiti
- Honduras
- Şili
- Dominik Cumhuriyeti
- Kolombiya
- Nikaragua
- Uruguay
- Venezuela
- Arjantin
- Bahamalar
- Panama
- Kosta Rika
- Saint Vincent-Grenadines
- Paraguay
- Ekvator
- El Salvador
- Guatemala
- Jamaika
- Peru
- Barbados
- Bolivya
- Brezilya
- Dominika
Afrika Ülkelerinden Hangilerine Vizesiz Seyahat Yapılabilir?
Aşağıda yer alan Afrika ülkelerine vizesiz etmek mümkündür:
- Madagaskar
- Fas
- Güney Afrika
- Kenya
- Mozambik
- Zambiya
- Botsvana
- Esvatini
- Sudan
- Tunus
Vizesiz Ülkelere Girerken Pasaport Gerekli Mi?
Evet, vizesiz ülkelere girerken pasaportun bulunması gerekir. Sadece bazı ülkeler kimlik belgesi ile giriş kabul etmektedir ama bu ülkelerin sayısı Türkiye için oldukça azdır.
Vizesiz Ülkelere Girişte Kimlik Gerekli Mi?
Hangi ülkeye seyahat edildiği farketmeksizin güvenlik prosedürleri gereği her zaman kimlik belgesinin bireyin yanında bulunması gerekir.
Kapıda Vize İçin Gereken Belgeler
Bazı ülkeler vize işlemlerini gümrük kapılarında gerçekleştirmektedir. Bu durumda tüm belgelerin önceden hazırlanması ve gümrük kapısından geçiş anında gerekli birimlere sunulması gerekir.
Kapıda vize için gerekli belgeler şöyle listelenebilir:
- Geçerliliği devam eden pasaport (en az 12 ay)
- Pasaport fotokopisi
- 4 adet biyometrik fotoğraf
- Seyahat sigortası
- Vize başvuru formu
- Vize ücreti
- Gidiş ve dönüş için transfer biletleri
- Konaklama belgeleri
- Banka hesap dökümü (son 3 ay)
Kapıda Vize Ücretleri Nedir?
Kapıda vize ücretleri gidilecek olan ülkeye ve kalınacak süreye göre değişiklik göstermektedir. Gidilecek ülke ve kalınacak süre netleştiğinde Euro ile bir ödeme planı yapılabilir.
Kapıda Vize Ne Kadar Sürede Çıkar?
Kapıda vize işleminin en güzel yanı evrakları teslim ettiğiniz anda çok kısa bir süre içerisinde vizenin neticelenmesidir. Evrakların tam olarak teslim edilmesi halinde dakikalar içerisinde vize alınarak ülkeye giriş yapılabilir.
Kimlikle Gidilen Ülkeler Hangileri?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize ya da pasaport gerekmeden kimlik belgeleri ile bazı ülkeleri seyahat edebilmektedir. Bu ülkeler arasında Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan ve Moldova bulunmaktadır. Sadece kimlik belgeleri ile seyahat edebilmek için yeni çipli kimlik olması şarttır.