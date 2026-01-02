TeklifimGelsin
2026 Yılında Vize İstemeyen Ülkeler Listesi

2026'da vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeleri öğrenin. Türk pasaportuyla özgürce gezebileceğiniz destinasyonları keşfedin.
Yayınlanma Tarihi: 12 Ağustos 2024

Seyahat etmek, farklı kültürlere tanıklık etmek, farklı lezzetler tatmak herkes için ilgi konusudur. Bazı hukuki engeller yüzünden istenen her ülke ziyaret edilemiyor olsa da vizesiz seyahat edilebilecek pek çok destinasyon bulunmaktadır. Peki bu  ülkeler hangileridir? Şartlar  nelerdir? 

Bu yazımızda vize  istemeyen ülkelere dair tüm sorulara cevap bulacağız.

Vizesiz Seyahat Nedir?

Vize bir ülkeden çıkmak ya da bir ülkeye girmek için yetkili birimlerden alınan izini ifade eder. Ancak ülke ilişkileri gereği vize tüm ülkeleri kapsamaz. Vize zorunluluğu olmadan yapılan yolculuklar vizesiz seyahat olarak adlandırılır. Vizesiz seyahatlerde  sadece kimlik ve pasaportun bulunması yeterlidir. 

Hangi Pasaport İle Vizesiz Seyahat Edilebilir? 

Pasaport yurtdışında ve uluslararası alanlarda kişiyi temsil eden kimlik belgesidir. Pasaportlar amacına  göre kendi içinde 4 farklı türe ayrılır. Vizesiz  yapılacak seyahatlerde hangi pasaport türünün bulunduğu son derece önemlidir çünkü her pasaport türüyle yapılacak seyahat destinasyonu kapsamı farklıdır. 

Pasaport türlerini şöyle sınıflandırılmaktadır: 

Pasaport Türü Kimler Alabilir?
Siyah Pasaport (diplomatik)Yurtdışında kongre, toplantı, konferans gibi özel davetlere katılacak devlet görevlilerine Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen pasaport türüdür.
Gri Pasaport (hizmet)Yurtdışına belirli bir görev için gönderilen devlet memurları ya da devleti temsil eden bireylere verilen pasaport türüdür. Gri pasaport görev dışı seyahatlerde kullanım için uygun değildir.
Yeşil Pasaport (hususi)Belirli şartları yerine getiren memurlara 5 yıl süreyle verilen pasaport türüdür. Bu pasaport türüyle Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere pek çok ülkeye vizesiz seyahat edilebilmektedir.
Bordo Pasaport (umuma mahsus)Bordo pasaport her Türk vatandaşının alabileceği pasaport türüdür. Bordo pasaport ile vizesiz seyahat edilebilecek tüm destinasyonlara gidilebilir. Ayrıca sadece belli bir ülke için vize başvurusu yapıldığında bordo pasaportun içine hangi ülke için vize verildiği işlenir.

Vizesiz Ülkeler 2026 Listesi 

ÜlkeKıtaSüreÜlkeKıtaSüre
AngolaAfrika30 günMoğolistanAsya30 gün
BotsvanaAfrika90 günMyanmarAsya28 gün
CibutiAfrika90 günÖzbekistanAsya30 gün
EsvatiniAfrika30 günSingapurAsya30 gün
FasAfrika90 günSri LankaAsya30 gün
Güney Afrika CumhuriyetiAfrika30 günSuudi ArabistanAsya90 gün
KenyaAfrika90 günSuriyeAsya30 gün
KomorlarAfrika-TacikistanAsya30 gün
LibyaAfrika-TaylandAsya30 gün
MadagaskarAfrika30 günTayvanAsya30 gün
MauritiusAfrika30 günUmmanAsya30 gün
MozambikAfrika90 günÜrdünAsya90 gün
Sao Tome ve PrincipeAfrika15 günAntigua ve BarbudaKuzey Amerika90 gün
SenegalAfrika90 günBahamalarKuzey Amerika240 gün
SeyşellerAfrika90 günBarbadosKuzey Amerika180 gün
SudanAfrika30 günBelizeKuzey Amerika90 gün
TanzanyaAfrika90 günBritanya Virjin AdalarıKuzey Amerika30 gün
TogoAfrika-DominikaKuzey Amerika21 gün
TunusAfrika90 günDominik CumhuriyetiKuzey Amerika30 gün
UgandaAfrika90 günEl SalvadorKuzey Amerika90 gün
ZambiyaAfrika90 günGuatemalaKuzey Amerika90 gün
AndorraAvrupa90 günHaitiKuzey Amerika90 gün
ArnavutlukAvrupa90 günHondurasKuzey Amerika90 gün
AzerbaycanAvrupa90 günJamaikaKuzey Amerika90 gün
Belarus-Beyaz RusyaAvrupa30 günKosta RikaKuzey Amerika90 gün
Bosna-HersekAvrupa90 günKübaKuzey AmerikaTurist Kartı
ErmenistanAvrupa21 günMeksikaKuzey Amerika180 gün
GürcistanAvrupa360 günNikaraguaKuzey Amerika90 gün
KKTCAvrupa90 günPanamaKuzey Amerika180 gün
KaradağAvrupa90 günSaint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis AdalarıKuzey Amerika90 gün
KosovaAvrupa90 günSaint LuciaKuzey Amerika180 gün
Makedonya CumhuriyetiAvrupa90 günSaint Vincent ve GrenadinlerKuzey Amerika30 gün
MoldovaAvrupa90 günTrinidad ve TobagoKuzey Amerika30 gün
RusyaAvrupa16 günTurks ve CaicosKuzey Amerika90 gün
SırbistanAvrupa90 günArjantinGüney Amerika90 gün
UkraynaAvrupa90 günBolivyaGüney Amerika90 gün
BahreynAsya30 günBrezilyaGüney Amerika90 gün
BruneiAsya30 günEkvadorGüney Amerika90 gün
Doğu TimorAsya30 günKolombiyaGüney Amerika90 gün
EndonezyaAsya30 günNepalGüney Amerika90 gün
FilipinlerAsya30 günParaguayGüney Amerika90 gün
Güney KoreAsya90 günPeruGüney Amerika90 gün
Hong KongAsya90 günSurinamGüney Amerika90 gün
İranAsya90 günŞiliGüney Amerika90 gün
JaponyaAsya90 günUruguayGüney Amerika90 gün
KamboçyaAsya30 günVenezuelaGüney Amerika90 gün
KatarAsya90 günCook AdalarıOkyanusya180 gün
KazakistanAsya30 günFijiOkyanusya90 gün
KırgızistanAsya90 günNiueOkyanusya30 gün
KuveytAsya30 günPalau CumhuriyetiOkyanusya30 gün
LaosAsya30 günSamoaOkyanusya90 gün
LübnanAsya90 günSolomon AdalarıOkyanusya90 gün
MakaoAsya30 günTongaOkyanusya31 gün
MaldivlerAsya30 günTuvaluOkyanusya30 gün
MalezyaAsya90 günVanuatuOkyanusya90 gün
Marshall AdalarıAsya90 günNepalGüney Asya90 gün
MısırAsya30 gün

Vizesiz Gidilebilen Ülkelere Seyahat Ederken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Vizesiz gidilebilen ülkelere seyahat ederken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunların başında gidilecek olan ülkenin kimlik ile mi yoksa pasaport ile mi seyahat izni verdiği gelir. Eğer gidilecek olan ülke pasaport ile ile seyahate izin veriyorsa pasaportun güncel ve geçerli olması gerekir. Bu durumlarda pasaportun  en az 6 ay  geçerliliğinin olması gerekir. 

Bazı ülkeler vize istemese de ekstra belge  talep edebilmektedir. Gitmeden önce  bu belgeler araştırılmalı ve edinilmelidir. Benzer bir şekilde bazı ülkeler belge dışında aşı zorunluluğu da uygulamaktadır. Bu zorunlulukların önceden araştırılıp yerine getirilmesi son derece önemlidir. Ayrıca gidilecek ülkenin para birimine uygun nakit bulundurulmalıdır. 

Vize İstemeyen Avrupa Ülkeleri Hangileridir?

Genel olarak pek çok Avrupa ülkesine gitmek için vize almak gerekse de vize almadan gidilebilecek birkaç Avrupa ülkesi de bulunmaktadır. 

Bu ülkeler:

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • Ukrayna
  • Kuzey Makedonya
  • Karadağ
  • Kosova
  • Azerbaycan
  • Gürcistan
  • Moldova
  • Sırbistan
  • Arnavutluk
  • Belarus
  • Bosna-Hersek 

Türkiye’den Vize Almadan Gidilebilecek Asya Ülkeleri Nelerdir?

Türkiye’den vize almadan Asya ülkelerine gitmek isteyenler  varsa çok  şanslılar. Çünkü pek çok sayıda vizesiz gidilebilen asya ülkesi bulunmaktadır. 

Bu ülkeler:

  • Katar
  • Ürdün
  • İran
  • Özbekistan
  • Filipinler
  • Lübnan
  • Azerbaycan
  • Kazakistan
  • Irak
  • Endonezya
  • Güney Kore
  • Kırgızistan
  • Sri Lanka 
  • Gürcistan
  • Japonya
  • Tayland
  • Singapur

Vize Almadan Amerika Ülkelerine Gidilebilir Mi?

Vize almadan Güney Amerika’ya ve Orta Amerika’ya gitmek mümkündür. Ancak Kuzey Amerika’ya gitmek için vize almak şarttır. 

Vize alınmadan gidilebilen Amerika ülkeleri ise şunlardır: 

  • Saint Lucia
  • Trinidad-Tobago
  • Haiti
  • Honduras
  • Şili
  • Dominik Cumhuriyeti
  • Kolombiya
  • Nikaragua
  • Uruguay
  • Venezuela
  • Arjantin
  • Bahamalar
  • Panama
  • Kosta Rika
  • Saint Vincent-Grenadines
  • Paraguay
  • Ekvator
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Jamaika
  • Peru
  • Barbados
  • Bolivya
  • Brezilya
  • Dominika
Afrika Ülkelerinden Hangilerine Vizesiz Seyahat Yapılabilir? 

Aşağıda yer alan Afrika ülkelerine vizesiz etmek mümkündür:

  • Madagaskar
  • Fas
  • Güney Afrika
  • Kenya
  • Mozambik
  • Zambiya
  • Botsvana
  • Esvatini
  • Sudan
  • Tunus

Vizesiz Ülkelere Girerken Pasaport Gerekli Mi?

Evet, vizesiz ülkelere girerken pasaportun bulunması gerekir. Sadece bazı ülkeler kimlik belgesi ile giriş kabul etmektedir ama bu ülkelerin sayısı Türkiye için oldukça azdır.

Vizesiz Ülkelere Girişte Kimlik Gerekli Mi?

Hangi ülkeye seyahat edildiği farketmeksizin güvenlik prosedürleri gereği her zaman kimlik belgesinin bireyin yanında bulunması gerekir.  

Kapıda Vize İçin Gereken Belgeler 

Bazı ülkeler vize işlemlerini gümrük kapılarında gerçekleştirmektedir. Bu durumda tüm belgelerin önceden hazırlanması ve gümrük kapısından geçiş anında gerekli birimlere sunulması gerekir. 

Kapıda vize için gerekli belgeler şöyle listelenebilir:

  • Geçerliliği devam eden pasaport (en az 12 ay)
  • Pasaport fotokopisi
  • 4 adet biyometrik fotoğraf
  • Seyahat sigortası 
  • Vize başvuru formu
  • Vize ücreti
  • Gidiş ve dönüş için transfer biletleri
  • Konaklama belgeleri
  • Banka hesap dökümü  (son 3 ay)

Kapıda Vize Ücretleri Nedir? 

Kapıda vize ücretleri gidilecek olan ülkeye ve kalınacak süreye göre değişiklik göstermektedir.  Gidilecek ülke ve kalınacak süre netleştiğinde Euro ile bir ödeme planı yapılabilir. 

Kapıda Vize Ne Kadar Sürede Çıkar? 

Kapıda vize işleminin en güzel yanı evrakları teslim ettiğiniz anda çok kısa bir süre içerisinde vizenin neticelenmesidir. Evrakların tam olarak teslim edilmesi halinde dakikalar içerisinde vize alınarak ülkeye giriş yapılabilir.

Kimlikle Gidilen Ülkeler Hangileri? 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize ya da pasaport gerekmeden kimlik belgeleri ile bazı ülkeleri seyahat edebilmektedir. Bu ülkeler arasında Ukrayna, Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan ve Moldova bulunmaktadır. Sadece kimlik belgeleri ile seyahat edebilmek için yeni çipli kimlik olması şarttır.