Bayram Tatilinde Gezilecek Yerler

Hepimiz dört gözle bayram tatilini bekliyoruz. Bazılarımız evde aile kucaklaşması yaşarken, bazılarımız da yeni keşiflere doğru yelken açacak. Eğer yeni yerleri keşfetmek üzere araştırmalara başladıysan, bayramda gidilecek yerler listesi yapmak istiyorsan bu yazı sana eminiz fikir verecek! Senin için bayram tatilinde gidilecek yerlerden öneriler topladık. Hadi şimdilik bu blog üzerinde gezintimize başlayalım. TeklifimGelsin olarak senin için keyif verecek, bayramda gezilecek yerler, noktalar belirledik bile! Nasıl gideceğini merak ediyorsan o da TeklifimGelsin, Bayram Kredisi sayfasında!

Sapanca – Sakarya

Sapanca, Sakarya iline bağlı bir ilçedir ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta bulunmaktadır. Doğal güzellikleri, gölü ve ormanlarıyla ünlü bir yerdir. Sapanca Gölü, ilçenin en büyük turistik cazibe merkezidir ve göl kenarındaki yürüyüş parkurları, plajları ve su sporları aktiviteleri için idealdir. Ayrıca, ilçede yer alan Kırkpınar Köyü, tarihi evleri, doğal güzellikleri ve yöresel ürünleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Sapanca ayrıca, trekking, bisiklet ve doğa yürüyüşleri gibi açık hava aktiviteleri için de popüler bir destinasyondur. Sapanca'da gezilecek yerlere hadi bakalım:

Sapanca Gölü: Sapanca'nın en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Sapanca Gölü, yürüyüş ve piknik yapmak için ideal bir yerdir.

Maşukiye: Sapanca'nın ilçe merkezine yakın bir mesafede bulunan Maşukiye, ormanlık alanları, doğal şelaleleri ve yürüyüş parkurlarıyla doğaseverler için harika bir yerdir.

Kırkpınar Yaylası: Sapanca'nın kuzeyinde yer alan Kırkpınar Yaylası, eşsiz manzaralar sunan bir doğa harikasıdır. Yürüyüş ve kamp yapmak için ideal bir yerdir.

Sapanca Akvaryum: Sapanca Gölü'ndeki yerli ve yabancı balık türlerinin sergilendiği bir akvaryumdur.

Sapanca Hayvanat Bahçesi : Farklı türlerde hayvanların bulunduğu bir hayvanat bahçesidir.

Sapanca Kır Gazinosu: Sapanca'nın tarihi bir yapı olan Kır Gazinosu, doğal güzellikleri ve tarihi atmosferi ile ziyaretçilerin ilgisini çeken bir yerdir.

Sangarius Köprüsü: Roma İmparatorluğu döneminden kalma tarihi bir köprüdür ve Sapanca'nın tarihi dokusunu yansıtır.

Sapanca Müzesi: Sapanca'nın tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan bir müzedir.

Kartepe Kayak Merkezi: Sapanca'nın kuzeyinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi, kış sporları için ideal bir yerdir.

Taraklı: Sapanca'nın yakınlarında bulunan tarihi bir kasabadır. Taş evleri, sokakları ve tarihi atmosferi ile ziyaretçilerin ilgisini çeker.

Urla – İzmir

Urla, İzmir'in batısında, Ege Denizi kıyısında yer alan bir ilçedir. Yemyeşil doğası, tarihi yapıları, zeytinlikleri, koyları ve plajları ile ünlü bir turizm merkezidir.

Urla'da gezilecek yerler şunlardır:

Limantepe: Urla'nın antik kentleri arasında yer alan Limantepe, tarihi kalıntıları, manzarası ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor.

Şirince: Urla'nın güneyinde yer alan Şirince, tarihi taş evleri, dar sokakları, üzüm bağları ve üzüm şarabı ile meşhur bir köydür.

Urla Plajları: Urla'nın en popüler plajları arasında Karaburun Plajı, Akkum Plajı, Güvendik Koyu ve Altınköy Plajı yer alıyor.

Urla Saat Kulesi: İlçenin simgesi olan Urla Saat Kulesi, tarihi bir yapıdır ve Urla Meydanı'nda yer alır.

Urla Belediye Tiyatrosu: Yaz aylarında çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Urla Belediye Tiyatrosu, ilçenin kültürel hayatında önemli bir yere sahiptir.

Urla Pazarı: Cumartesi günleri kurulan Urla Pazarı, yöresel ürünleri, organik sebzeleri ve meyveleri ile ünlüdür.

Özbek Köyü: Urla'nın kuzeyinde yer alan Özbek Köyü, tarihi taş evleri, zeytinlikleri ve doğal güzellikleri ile ünlü bir köydür.

Boztepe – Ordu

Boztepe, Ordu ilinin merkez ilçesinde yer alan bir tepe ve turizm bölgesidir. Boztepe, Ordu şehir merkezinin hemen yanında yer alır ve yüksekliği nedeniyle şehir manzarasının muhteşem bir panoramasını sunar. Ayrıca, çevresinde birçok yürüyüş yolu, piknik alanları ve çay bahçeleri bulunur.

Boztepe, doğa yürüyüşleri, trekking, bisiklet turları ve piknik gibi açık hava aktiviteleri için popüler bir yerdir. Tepenin zirvesine çıkan teleferik de oldukça popülerdir ve muhteşem manzaralar sunar. Ayrıca, Boztepe'de yer alan çay bahçelerinde, Ordu'ya özgü lezzetleri deneyebilir ve geleneksel Türk çayı eşliğinde manzaranın keyfini çıkarabilirsin.

Ordu'nun kendine has kültürü, tarihi ve doğal güzellikleriyle de zengin bir bölge olduğunu belirtmek gerekir. Ordu'nun diğer turistik yerleri arasında Perşembe Yaylası, Yason Burnu, Gölköy, Ünye, Fatsa ve Çambaşı Yaylası gibi yerler yer alır.

Eminönü – İstanbul

Eminönü, İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma bir semttir. İstanbul'da yer alan tarihi yapıların birçoğu bu semtte bulunur. Eminönü, şehrin ticari, kültürel ve tarihi merkezlerinden biridir ve İstanbul'da turistik bir destinasyondur.

Eminönü'nde gezilecek yerler şunlardır:

Mısır Çarşısı: 1664 yılında inşa edilmiş, İstanbul'da en ünlü çarşılarından biridir. Baharat, kuruyemiş, tatlı ve hediyelik eşya satın alabileceğiniz birçok dükkanı bulunur.

Yeni Camii: 1597 yılında inşa edilmiş olan camii, Osmanlı İmparatorluğu döneminin en büyük camilerinden biridir. Mimarisi ve süslemeleriyle ünlüdür.

Topkapı Sarayı: İstanbul'da yer alan en önemli tarihi yapılar arasında yer alan Topkapı Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yıllık hüküm sürdüğü dönemde padişahların yaşadığı yerdir.

Sultanahmet Meydanı: Tarihi yarımadanın en önemli meydanlarından biridir. Meydanın etrafında birçok tarihi yapı bulunur, bunların arasında Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Yerebatan Sarnıcı gibi önemli yapılar yer alır.

Galata Köprüsü: Eminönü ile Galata arasında yer alan köprü, İstanbul'un sembolik yapılarından biridir. Köprü üzerinde yürüyerek ya da balık ekmek yiyerek İstanbul Boğazı'nın keyfini çıkarabilirsin.

Balık Pazarı: Boğaz manzarasına karşı balık ve deniz ürünleri yemek istersen Eminönü Balık Pazarı'na uğrayabilirsin.

Eminönü, İstanbul'da birçok turistin uğrak noktasıdır ve tarihi dokusu, lezzetleri, alışveriş olanakları ve boğaz manzarasıyla keyifli bir gezi deneyimi sunar.

Göreme – Nevşehir

Göreme, Türkiye'nin Kapadokya bölgesinde yer alan Nevşehir ilinin bir ilçesidir. Göreme, dünyaca ünlü peri bacaları ve volkanik kayaların oluşturduğu ilginç coğrafi yapılarıyla bilinir. Kapadokya'nın en popüler turistik merkezlerinden biridir.

Göreme'nin en önemli özelliği peri bacaları adı verilen yüksek sivri kayalarıdır. Bu kayaların oluşumu milyonlarca yıl önce volkanik patlamalar sonucu gerçekleşmiştir. İçleri boş olan bu kayalar, tarihte insanlar tarafından kullanılmış ve yer altı şehirleri, kiliseler, manastırlar, depolar ve evler inşa edilmiştir.

Göreme'de gezilecek yerler arasında Kapadokya'nın en ünlü vadilerinden biri olan Avcılar Vadisi, Güvercinlik Vadisi, Kızılçukur Vadisi ve Zelve Açık Hava Müzesi yer almaktadır. Ayrıca, Göreme Milli Parkı da burada bulunmaktadır. Göreme Açık Hava Müzesi, bölgenin tarihi kiliselerinin ve manastırlarının en iyi örneklerini sunmaktadır.

Göreme'nin tarihi dokusu ve doğal güzellikleri turistler için oldukça ilgi çekicidir. Göreme ayrıca, balon turları, atv turları ve yürüyüş turları gibi farklı etkinlikleriyle de ünlüdür.

Gelibolu – Çanakkale

Gelibolu, Çanakkale'nin bir ilçesi ve aynı zamanda Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde yer alır. Gelibolu Yarımadası'nın batı kıyısında yer alır ve birçok tarihi ve turistik mekâna ev sahipliği yapar.

Hadi Gelibolu’da gezilecek yerlere bir bakalım:

Gelibolu'nun en önemli turistik yerlerinden biri, Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'dır. Bu milli park, Anzak Koyu, Conkbayırı, Arıburnu, Alçıtepe, Seddülbahir ve Kilitbahir olmak üzere altı bölgeden oluşur. Bu bölgede ziyaret edebileceğin diğer yerler arasında şehitlikler, anıtlar ve müzeler yer alır.

Gelibolu'nun bir diğer önemli turistik mekânı ise tarihi Gelibolu Kalesi'dir. Kale, Bizans döneminde yapılmıştır ve Osmanlı döneminde de kullanılmıştır. Günümüzde kale içinde birçok tarihi yapı, cami ve müze bulunmaktadır.

Ayrıca, Gelibolu'da Şehitler Abidesi, Gelibolu Deniz Müzesi, Gelibolu Mevlevihanesi, Gelibolu İlçe Müzesi ve Ayvacık'ta yer alan Assos Antik Kenti de turistik yerler arasındadır.

Şirince – İzmir

Şirince, İzmir ilinin Selçuk ilçesinde yer alan tarihi bir köydür. Şirince gezilecek yerler açısından oldukça zengin bir bölgedir.

Bazı öneriler aşağıdaki gibidir:

Şirince Köyü: Tarihi evleri, dar sokakları ve çiçekli bahçeleri ile Şirince'nin kendisi zaten bir gezilecek yerdir.

St. John Kilisesi: Selçuk ilçesi yakınlarında bulunan antik bir yapıdır ve Aziz Yuhanna'ya adanmıştır.

Şirince Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi: 19. yüzyılda inşa edilmiş olan kilise, turistik ziyaretler için de açıktır.

Şirince Şarap Evi: Şirince üzümlerinden yapılan ve meşhur olan şarapları tadabilirsin.

Şirince Kaplıcaları: Şirince'nin yakınlarında yer alan kaplıcalar, doğal kaynak sularından oluşur ve cilt ve romatizma rahatsızlıkları için faydalıdır.

Bunların yanı sıra, köyde el yapımı hediyelik eşyalar satan dükkanlar ve geleneksel Türk evleri gibi diğer gezilecek yerler de mevcuttur.

Selimiye Camii – Edirne

Edirne, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir şehir. Edirne’de gezilecek yerler arasında şunları sayabiliriz:

Selimiye Camii: Selimiye Camii, Edirne şehir merkezinde bulunan ve Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilen tarihi bir camidir. Camii, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli mimarlarından biri olan Mimar Sinan tarafından 1568 yılında inşa edilmiştir. Selimiye Camii'nin inşaatı tamamlanana kadar yaklaşık sekiz yıl sürmüştür. Selimiye Camii, yapımında kullanılan teknoloji, malzeme kalitesi ve mimari detaylarıyla özellikle kubbesi ile dikkat çekmektedir. Caminin kubbesi, yaklaşık 43 metre çapı ile dünyanın en büyük kubbeleri arasında yer almaktadır. Ayrıca cami içinde bulunan çini işlemeleri, vitray pencereleri ve kalem işi süslemeleriyle de dikkat çekmektedir. Selimiye Camii'nin yanı sıra, çevresindeki Edirne'deki diğer tarihi yerler de ziyaret edilebilecek yerler arasındadır.

Edirne Kalesi: Şehrin merkezinde yer alan tarihi kale, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma yapıların yanı sıra Osmanlı dönemi izlerini de taşıyor.

Eski Camii: Şehrin tarihi camilerinden biri olan Eski Camii, Selçuklu döneminde inşa edilmiş.

Üç Şerefeli Camii: Edirne'nin en eski camilerinden biri olan Üç Şerefeli Camii, Osmanlı döneminde yapılmış.

Saray-ı Cedid-i Amire: Osmanlı döneminin en büyük saraylarından biri olan Saray-ı Cedid-i Amire, 18. yüzyılda yapılmış.

Rüstem Paşa Kervansarayı: Osmanlı dönemine ait bir kervansaray olan Rüstem Paşa Kervansarayı, Edirne'nin merkezinde yer alıyor.

Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi: Şehirdeki tarihi ve kültürel eserleri sergileyen müze, zengin bir koleksiyona sahip.

Karaağaç: Edirne'nin Yunanistan sınırına yakın bir semti olan Karaağaç, tarihi bir semt ve kültür turizmi açısından önem taşıyor.

Enez: Edirne'ye yaklaşık 120 km uzaklıkta yer alan Enez, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ünlü bir sahil kasabasıdır.

Meriç Nehri: Edirne'nin doğusunda yer alan Meriç Nehri, doğal güzellikleri ve piknik alanlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ankara Kalesi – Ankara

Ankara, Türkiye'nin başkenti ve en büyük ikinci şehridir. İç Anadolu bölgesinde yer alan Ankara, tarihi, kültürel ve turistik açıdan birçok cazibe merkezine sahiptir.

Ankara'da gezilecek yerler:

Anıtkabir: Anıtkabir: Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesidir. Anıtkabir, modern Türkiye'nin simgesi olarak bilinir.

Ankara Kalesi: Ankara Kalesi, Ankara'nın merkezinde yer alan bir tarihî yapıdır. Hititler dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişi bulunmaktadır. Kalenin bugünkü halini Büyük Selçuklu Devleti döneminde almıştır. Ankara Kalesi, yaklaşık 300 metre yüksekliği ile Ankara'nın en yüksek noktasında bulunmaktadır. Kalede yer alan tarihî yapılar arasında Süleyman Bey Camii, Ahi Elvan Camii, Aslanhane Camii, Akkale Camii ve Eski Hamam gibi yapılar bulunmaktadır. Ankara Kalesi'nin tarihî dokusu ve manzarası nedeniyle birçok turist tarafından ziyaret edilmektedir. Kale, aynı zamanda çevresinde bulunan tarihî ve kültürel mekânlarla da bütünleşerek ziyaretçilerine zengin bir tarihî turizm deneyimi sunmaktadır.

Kocatepe Camii: Ankara'nın sembolü olan devasa cami. 1967'de tamamlanmıştır.

Atakule: Ankara'nın en yüksek noktasında bulunan gözlem kulesi. Buradan Ankara'nın panoramik manzarası izleyebilirsin.

Etnografya Müzesi: Türk kültürü ve tarihine ait birçok eserin sergilendiği müze.

Cumhuriyet Müzesi: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ait belgelerin ve eserlerin sergilendiği müze.

Atatürk Orman Çiftliği: Atatürk'ün hayatının büyük bir kısmını geçirdiği ve günümüzde bir dinlenme alanı olarak kullanılan çiftlik.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi: Anadolu'daki çeşitli medeniyetlere ait eserlerin sergilendiği müze.

Gençlik Parkı: Ankara'nın en popüler parklarından biri. İçinde birçok aktivite ve etkinlik alanı bulunur.

Ankara Sanat Tiyatrosu: Ankara'nın en önemli tiyatro salonlarından biri.

Ankara ayrıca üniversite ve araştırma merkezleriyle de bilinir. Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi gibi birçok önemli eğitim kurumu Ankara'da bulunmaktadır.

Van Gölü – Van

Van, Türkiye'nin doğu bölgesinde yer alan bir ilimizdir. Adını Van Gölü'nden almaktadır ve büyük bir kısmı da Van Gölü'nün etrafında yer alır. Van, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri, yöresel lezzetleri ve el sanatlarıyla ünlü bir şehirdir. Ayrıca Van, Urartu medeniyetine başkentlik yapmış ve bu dönemden kalan birçok tarihi esere ev sahipliği yapmaktadır. Van’da gezilecek yerler; Van Kalesi, Akdamar Adası'ndaki Akdamar Kilisesi, Hoşap Kalesi, Muradiye Şelalesi, Edremit Kumsalı gibi turistik yerlerdir.

Van Gölü, Türkiye'nin en büyük gölüdür ve Türkiye'nin doğu bölgesinde yer alır. Van ilinin kuzeybatısında yer alan göl, büyük bir tektonik çöküntü gölüdür ve yaklaşık 3 bin km²'lik bir alanı kaplar. Gölün en derin yeri 450 metredir ve Türkiye'deki tatlı su kaynaklarının yaklaşık %3'ünü oluşturur. Van Gölü aynı zamanda Türkiye'nin önemli turistik merkezlerinden biridir. Göl çevresinde yer alan tarihi ve doğal güzellikler ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Umuyoruz bayramda tatile gidilecek yerler arasından birisi tam da sana göredir. Güzel anılarını, keşiflerini yaşarken bizi anmayı unutma!

Bayramlarda farklı ülkeleri ziyaret etmek ve bu ülkelere vizesiz seyahat etmek istiyorsanız 2026 Yılında Vize İstemeyen Ülkeler Listesi başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.