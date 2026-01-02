Çiftçi ve Tarımsal Destek Vergi İadesi Nedir? Nasıl Alınır? Çiftçi ve tarımsal destek vergi iadesinin ne olduğu, 2026 yılında ne kadar olduğu, nasıl hesaplandığı ve alındığı, kimlerin yararlandığı, ödeme zamanı burada.

2026 yılında çiftçi ve tarımsal destek ödemelerine yönelik vergi iadesi süreci, hak sahiplerinin geçmişte kesilen vergilerini geri alabilmeleri için önemli bir fırsat sunar. Bu yazımızda, iadenin kapsamı ve başvuru yollarından, tutarın nasıl hesaplandığına ve kimlerin bu haktan yararlanabileceğine kadar pek çok başlığı ele alacağız. Ayrıca gerekli belgeler, ödeme süreleri, başvuru sonrası sürecin işleyişi ve ödemelerin ne zaman yapılacağı gibi konuları da ayrıntılı şekilde açıklayacağız.

Çiftçi ve Tarımsal Destek Vergi İadesi Nedir?

Çiftçi ve Tarımsal Destek Vergi İadesi, geçmişte devlet tarafından verilen tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin, belirli şartlarla çiftçilere geri ödenmesidir. 26 Ekim 2021’den önce Tarım ve Orman Bakanlığı veya diğer kamu kurumlarından mazot, gübre, fark ödemesi ya da hayvancılık desteği alan çiftçilerden bu ödemeler için vergi kesintisi yapılmıştır. Vergi kesintisi yapılan bu çiftçiler, yasal süre içinde başvuru yaparak kesilen tutarı faiziyle birlikte geri alabilmektedir.

Bu uygulama, Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle desteklerin vergiden muaf tutulmasından önceki dönemi kapsar. İade işlemleri, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online olarak ya da vergi dairesine dilekçe vererek yapılabilir.Başvuruda, kesintinin gerçekten yapıldığının tespiti için kurum kayıtları esas alınır ve IBAN’ın başvuru sahibine ait olması zorunludur. Destek ödemelerinden artık vergi kesintisi yapılmasa da geçmiş yıllara ait stopaj iadesi hakkı devam etmektedir ve mirasçılar da bu haktan yararlanabilmektedir.

Çiftçi Ve Tarımsal Destek Vergi İadesi Ne Kadar?

Çiftçi ve tarımsal destek vergi iadesinde geri alınacak tutar, çiftçinin geçmişte aldığı tarımsal destek ödemelerinden yapılan gelir vergisi kesintileri üzerinden hesaplanır. Bu nedenle sabit veya herkese aynı olan bir rakam yoktur.

İade miktarı; hangi yıllara ait destek ödemelerinin kapsama girdiğine, o dönemlerde uygulanan gelir vergisi oranına, destekleme tutarının büyüklüğüne ve başvuru sahibinin kendi adına yapılan kesintilere bağlıdır. Ayrıca başvurular kabul edildiğinde ödenecek meblağ doğrudan çiftçinin bildirdiği banka hesabına yatırılır ve faiziyle birlikte ödenir. Dolayısıyla kesin tutar ancak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı inceleme sonrasında netleşir.

Çiftçi Ve Tarımsal Destek Vergi Neye Göre Hesaplanır?

Çiftçi ve tarımsal destek ödemelerinde vergi hesaplama yöntemi, ödemenin yapıldığı döneme göre değişir. 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren kamu kurumları tarafından verilen tüm tarımsal destekler gelir vergisinden muaf tutulduğu için bu tarihten sonraki ödemelerde herhangi bir vergi hesaplaması yapılmaz.

Ancak 26 Ekim 2021’den önce yapılan destek ödemelerinde, brüt destek tutarı üzerinden o dönem geçerli olan gelir vergisi stopaj oranı uygulanarak vergi miktarı belirlenir. İade başvurusu yapıldığında, kesilen vergiye Vergi Usul Kanunu’na göre tahsil tarihinden iade gününe kadar geçen süre için faiz eklenir. Stopaj oranları destek türüne ve yılın koşullarına göre farklılık gösterebildiği için her çiftçinin iade tutarı kişiye özel olarak belirlenir. Ürün satışından doğan stopaj ise tarımsal desteklerden ayrı değerlendirilir ve farklı kurallara göre hesaplanır.

Örneğin 2019 yılında 20.000 TL tarımsal destek ödemesi alan bir çiftçiden %4 stopaj kesildiğinde, 800 TL vergi ödenmiş olur. Bu çiftçi 2026 yılında iade başvurusu yaparsa, 800 TL’ye tahsil tarihinden iade gününe kadar geçen süre için hesaplanan faiz eklenerek toplam tutar kendisine geri ödenir.

Çiftçi ve Tarımsal Destek Vergi İadesi Nasıl Alınır?

Çiftçi ve Tarımsal Destek Vergi İadesi, yalnızca 26 Ekim 2021 öncesinde yapılan destek ödemelerini kapsar ve başvurunun belirli kurallara uygun şekilde yapılması gerekir. Çiftçi ve tarımsal destek vergi iadesi başvurusu için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

1. Adım – Başvuru Hakkının Kontrol Edilmesi

Başvuru yapabilmek için 26 Ekim 2021’den önce Tarım ve Orman Bakanlığı veya diğer kamu kurumlarından mazot, gübre, fark ödemesi ya da hayvancılık desteği alınmış ve bu ödemelerden vergi kesintisi yapılmış olması gerekmektedir.

2. Adım – Başvuru Yönteminin Belirlenmesi

Kendi adına başvuru yapacak kişiler tarafından İnteraktif Vergi Dairesi’ne e-Devlet şifresiyle giriş yapılmalı ve “Tarımsal Destek Ödemeleri Gelir Vergisi İade Talebi” menüsünden elektronik dilekçe gönderilmelidir.

3. Adım – Fiziksel Başvuru Gerekliliğinin Kontrol Edilmesi

Başvurunun vekil, vasi veya mirasçı tarafından yapılması halinde, ilgili vergi dairesine gidilerek yazılı dilekçenin verilmesi gerekmektedir.

4. Adım – IBAN Bilgisinin Hazırlanması

İade edilecek tutarın yatırılacağı IBAN’ın başvuru sahibine ait olması zorunludur. Başkasına ait hesap numarası kabul edilmemektedir.

5. Adım – Belgelerin Tamamlanması

Vergi dairesi tarafından kesinti bilgileri sistem üzerinden kontrol edilmekte ve gerektiğinde ek belgeler talep edilmektedir. Devam eden dava bulunması durumunda, iade için feragat dilekçesi sunulmalıdır.

6. Adım – İade Tutarının Hesaplanması

İade tutarı, geçmişte kesilen gelir vergisine, tahsil tarihinden iade tarihine kadar geçen süre için Vergi Usul Kanunu’na göre hesaplanan faizin eklenmesiyle belirlenmektedir.

7. Adım – Ödemenin Yapılması

Başvurunun onaylanmasının ardından iade tutarı, dilekçede beyan edilen IBAN’a doğrudan yatırılmaktadır.

Çiftçi ve Tarımsal Destek Vergi İadesinden Kimler Yararlanabilir?

Çiftçi ve Tarımsal Destek Vergi İadesinden yararlanacak kişiler, belirli tarih ve şartlara göre belirlenmiştir. 26 Ekim 2021’de yürürlüğe giren kanun değişikliği ile kamu kurumlarının verdiği tarımsal desteklerden vergi alınmamaya başlanmıştır. Ancak bu tarihten önce yapılan ödemelerden kesilen vergiler geri alınabilir.

Özellikle 1 Ocak 2016’dan itibaren verilen mazot, gübre, fark ödemesi veya hayvancılık desteği gibi kamu kaynaklı yardımlardan yararlanmış ve bu ödemelerden vergi kesilmiş çiftçiler iade talebinde bulunabilir. Hak sahibi vefat etmişse, mirasçıları gerekli belgelerle başvurabilir.

Başvuru çiftçi dışında bir vekil, vasi veya kanuni temsilci tarafından yapılacaksa, vergi dairesine yazılı dilekçe verilmesi gerekir. Devam eden bir dava varsa, iade için davadan vazgeçilmelidir. Kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan durumlarda ise iade yapılmaz.

Tarımsal Destek Vergi İadesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tarımsal Destek Vergi İadesi başvurusunda istenen belgeler, başvuru sahibinin durumuna göre değişir. Temel belgeler her başvuruda zorunludur, bazı durumlarda ise ek evrak talep edilir ve bu belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Başvuru Dilekçesi

Başvuru Sahibine Ait Banka Bilgileri

Feragat Belgesi

Feragat Nedeniyle Verilen Ret Kararı (devam eden dava varsa)

Veraset ve İntikal Vergisi İlişik Kesme Belgesi (mirasçılar için)

Mirasçılık Belgesi (mirasçılar için)

Noter onaylı Vekâletname veya Mahkeme Kararı (vekil/vasi başvuruları için)

Çiftçi Vergi İadesi Ne Zaman Ödenecek?

Çiftçi Vergi İadesi için belirlenmiş tek bir ödeme tarihi bulunmamaktadır. Başvurular, yetkili vergi dairesi tarafından incelendikten ve gerekli kontroller tamamlandıktan sonra, dilekçede belirtilen ve başvuru sahibine ait olan IBAN numarasına yatırılır.

Ödeme süresi, başvurunun eksiksiz yapılmasına, belgelerin tam olmasına ve varsa dava feragat belgelerinin teslim edilmesine bağlı olarak değişir. İade tutarına, verginin tahsil edildiği tarihten ödeme gününe kadar Vergi Usul Kanunu’na göre faiz eklenir. Bu nedenle süreç uzadığında, iade miktarı da faiz nedeniyle artış gösterebilir.

Vergi Para İadesi Kaç Günde Gelir?

Çiftçi vergi iadesi için belirlenmiş kesin bir gün sayısı bulunmasa da mevzuata göre gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak sunulmasının ardından iadenin en geç üç ay içinde yapılması gerekir. Başvuru, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden iletildikten sonra yetkili vergi dairesi tarafından incelenir ve onay sürecinin tamamlanmasının ardından tutar başvuru sahibine ait IBAN hesabına aktarılır. Eğer işlemler üç ayı aşarsa, Vergi Usul Kanunu uyarınca iade tutarına, ödeme gününe kadar hesaplanan faiz eklenir. Sürecin uzamaması için IBAN, kimlik bilgileri ve diğer başvuru evraklarının eksiksiz ve doğru olması büyük önem taşır.

