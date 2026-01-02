Sıfır Araba Fiyatları 2026 (Ocak) Bayiden En Ucuz Fiyatlar En ucuz ve bayiden sıfır araba fiyatları burada! Otomatik vites ve elektrikli araba fiyatlarının yanı sıra tüm satılık arabalara dair 22 marka yüzlerce fiyat!

Her ay düzenli olarak güncellediğimiz bu kapsamlı rehberde 2026 yılı Ocak ayında Fiat, Renault, Hyundai, Opel, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, BMW, Skoda, Dacia, Mercedes, Peugeot, Chery, Kia, Citroen, Seat, Audi, Tesla ve Nissan marka araç modelleri için bayiden sıfır araba fiyatlarının tamamını tek bir sayfada sunuyoruz.

Bayiden satılık en ucuz sıfır araba fiyatlarının yanı sıra elektrikli, hibrit ve otomatik vites araba fiyatlarına dair en kapsamlı listeleri sizler için bir araya getirdik.

Sıfır araba fiyatlarının yanında Sıfır Motosiklet Fiyatları 2026 isimli yazımıza göz atarak sıfır motor fiyatlarını öğrenebilir; ÖTV İndirimli araç modellerine ise sizler için özel olarak hazırladığımız ve her ay güncellediğimiz ÖTV muafiyetli araçlar listesinden ulaşabilirsiniz.

En Ucuz Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla en ucuz sıfır araba fiyatları, markalar arasında değişiklik göstermekle birlikte genellikle 550.000 TL'den başlamaktadır. Araç fiyatları, üretim maliyetleri, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurları, vergilendirme politikaları ve talep arz dengesi gibi birçok faktöre bağlı olarak belirlenmektedir. Aşağıdaki tabloda tüm araç markalarına ilişkin en düşük ve en yüksek sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Markası En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat Fiat 572.900TL 2.461.900TL Renault 1.225.000TL 4.200.000TL Hyundai 1.203.000TL 6.300.000TL Opel 1.243.000TL 3.562.000TL TOGG 1.862.000TL 3.133.641TL Toyota 1.154.000TL 16.000.000TL Ford 1.070.300TL 8.624.300TL Honda 1.730.000TL 6.150.000TL Volkswagen 1.500.000TL 10.660.000TL BMW 3.413.900TL 30.423.400TL Skoda 1.665.400TL 7.000.400TL Dacia 1.420.000TL 1.630.000TL Mercedes 3.170.000TL 35.264.000TL Peugeot 1.213.000TL 3.502.000TL Chery 2.380.000TL 2.899.000TL Kia 1.260.000TL 6.990.000TL Citroen 550.000TL 3.100.000TL Seat 1.596.000TL 2.921.000TL Audi 3.063.320TL 25.267.748TL Tesla 2.349.300TL 4.418.400TL BYD 1.719.000TL 5.099.000TL Nissan 1.126.900TL 4.422.900TL Voyah 5.428.128TL 8.526.336TL Subaru 3.299.900TL 4.849.900TL Volvo 2.294.320TL 11.095.151TL JEEP 2.155.930TL 3.271.037TL MG 2.639.000TL 3.170.000TL Mini Cooper 2.489.200TL 6.685.200TL Skywell 2.175.000TL 2.800.000TL Porsche 8.382.000TL 56.885.000TL

Sıfır Hibrit Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla sıfır hibrit araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. En ucuz hibrit araba fiyatı 2026 yılında 1.730.000 TL ile Honda Jazz modeline aitken onu 1.744.000 TL ile Opel Corsa Hybrid modeli takip etmektedir. Aşağıdaki tabloda tüm sıfır hibrit araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Markası ve Modeli Fiyat Renault Yeni Captur Techno Mild Hybrid EDC 140 hp 2.050.000 TL Renault Yeni Duster Evolution Mild Hybrid Advanced 130hp 4x4 2.288.000 TL Renault Yeni Austral Techno Mild Hybrid 150 hp auto 2.336.000 TL Renault Yeni Austral Esprit Alpine Mild Hybrid 150 hp auto 2.828.000 TL Renault Yeni Austral Esprit Alpine Full Hybrid E-tech 200 hp 3.230.000 TL Renault Rafale esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 3.600.000 TL Renault Rafale Esprit Alpine Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp plug-in 4.200.000 TL Hyundai Tucson Hibrit 1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 AT Otomatik Benzin 3.434.000 TL Hyundai Santa FE Hibrit 1.6 T-GDI HEV 215PS 4X4 AT Otomatik Benzin 4.960.000 TL Hyundai Staria Hibrit 1.6 T-GDI 225 PS HEV Elite AT 4X2 Otomatik Benzin 2.505.000 TL Opel Corsa Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6 Edition 1.744.000 TL Opel Corsa Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 1.849.000 TL Opel Yeni Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) Edition 1.883.000 TL Opel Yeni Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) GS 2.052.000 TL Opel Mokka Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6 GS 2.211.000 TL Opel Grandland Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 2.796.000 TL Opel Grandland Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 2.951.000 TL Toyota Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.308.000 TL Toyota Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.354.000 TL Toyota Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.368.000 TL Toyota Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.450.000 TL Toyota Yeni Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.865.000 TL Toyota Yeni Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.995.000 TL Toyota Yeni Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 3.865.000 TL Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.213.000 TL Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.431.500 TL Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.509.500 TL Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.795.500 TL Toyota C-HR 1.8 Hybrid GR Sport e-CVT 2.838.000 TL Toyota Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.338.000 TL Toyota Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.564.000 TL Toyota Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 2.564.000 TL Toyota Yaris Cross Hybrid 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT 2.385.000 TL Toyota Yaris Cross Hybrid 1.5 Hybrid Flame 130 HP e-CVT 2.606.000 TL Toyota Yaris Cross Hybrid 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT 2.642.000 TL Toyota Yaris Hybrid 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.962.000 TL Toyota Yaris Hybrid 1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.292.000 TL Ford Puma ST SUV, 1.0L EcoBoost 160PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2.186.400 TL Ford Yeni Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium 1.784.800 TL Ford Yeni Puma SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line X 2.012.400 TL Honda JAZZ e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 1.730.000 TL Honda JAZZ e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Crosstar 1.875.000 TL Honda HR-V e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 2.330.000 TL Honda HR-V e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.670.000 TL Honda HR-V e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Style+ 2.950.000 TL Honda CR-V e:HEV 2.0L Hibrit Otomatik Advance 6.150.000 TL Volkswagen Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG Impression 3.462.000 TL Volkswagen Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG Elegance 4.272.000 TL Volkswagen Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG R-Line 4.413.000 TL Volkswagen Passat 1.5 eHybrid 272 PS DSG R-Line 4.649.000 TL Volkswagen Multivan Style 1.5 TSI eHybrid (6+1) Uzun Şasi 245 PS DSG 4Motion 6.400.000 TL Volkswagen Yeni California Ocean 1.5 TSI eHybrid (3+1) Uzun Şasi 245 PS DSG 4Motion 5.900.000 TL Yeni BMW 120 Sport Line Mild Hybrid - Benzin 3.413.900 TL Yeni BMW 120 M Sport Mild Hybrid - Benzin 3.689.200 TL Yeni BMW 220 Gran Coupé Sport Line Mild Hybrid - Benzin 3.548.300 TL Yeni BMW 220 Gran Coupé M Sport Mild Hybrid - Benzin 4.009.300 TL BMW 230e xDrive Active Tourer Luxury Line Plug-in Hybrid - Benzin 4.493.000 TL BMW 230e xDrive Active Tourer M Sport Plug-in Hybrid - Benzin 4.803.800 TL BMW 520i Sedan M Sport Mild Hybrid - Benzin 7.563.400 TL BMW 520i Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Benzin 8.040.500 TL BMW 520d xDrive Sedan M Sport Mild Hybrid - Dizel 9.959.800 TL BMW 520d xDrive Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Dizel 10.965.400 TL BMW 740d xDrive Sedan Pure Excellence Mild Hybrid - Dizel 18.353.400 TL BMW 740d xDrive Sedan M Excellence Mild Hybrid - Dizel 19.275.700 TL BMW X1 xDrive25e X-Line Plug-in Hybrid - Benzin 5.080.100 TL BMW X1 xDrive25e M Sport Plug-in Hybrid - Benzin 5.250.000 TL Yeni BMW X3 20 X-Line Mild Hybrid - Benzin 5.910.100 TL Yeni BMW X3 20 M Sport Mild Hybrid - Benzin 6.245.700 TL Yeni BMW X3 20d xDrive M Sport Mild Hybrid - Dizel 7.698.300 TL BMW X7 xDrive40d M Excellence Mild Hybrid - Dizel 30.423.400 TL Yeni BMW M5 Sedan M Plug-in Hybrid - Benzin 22.035.600 TL Yeni BMW M5 Touring M Plug-in Hybrid - Benzin 22.148.000 TL BMW M760e xDrive Sedan M Plug-in Hybrid - Benzin 27.810.900 TL Yeni Škoda Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.380.400 TL Yeni Škoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.910.400 TL Yeni Škoda Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.157.400 TL Yeni Škoda Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.157.400 TL Yeni Škoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.257.400 TL Yeni Škoda Superb Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.527.900 TL Yeni Škoda Superb Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.149.400 TL Yeni Škoda Superb L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.538.400 TL Yeni Škoda Superb Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.269.400 TL Yeni Škoda Superb Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.658.400 TL Yeni Škoda Kodiaq Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.530.400 TL Yeni Škoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.377.400 TL Yeni Škoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.544.400 TL Yeni Škoda Superb PHEV e-Sportline Plug-in Hibrit 3.922.900 TL Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Performance Benzin - Elektrik 19.363.000 TL Peugeot 2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Benzin 2.238.000 TL Peugeot 2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.516.000 TL Peugeot 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Benzin 2.290.000 TL Peugeot 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan Benzin 2.370.000 TL Peugeot 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Benzin 2.765.000 TL Peugeot 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Hybrid 2.740.000 TL Peugeot 3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Hybrid 3.195.000 TL Peugeot 300 8 Allure 1.6 Plug - in Hybrid 195hp eDCS7 3.250.000 TL Peugeot Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Hybrid 3.155.000 TL Peugeot Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Hybrid 3.355.000 TL Chery Yeni TIGGO 8 Prestige 2.899.000 TL Chery Yeni TIGGO 7 Prestige 4x2 2.380.000 TL Chery Yeni TIGGO 7 Prestige 4x4 2.599.000 TL Kia Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk Prestige Smart Hibrit 5.660.000 TL Kia Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk Prestige Smart Hibrit 5.800.000 TL Citroen C3 Aircross Hybrid 145 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Plus 2025 1.835.000 TL Citroen C3 Aircross Hybrid 145 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2025 1.891.000 TL Citroen C4 1.2 Hybrid 145 HP - ë-DCS6 Max 2025 2.113.000 TL Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Plus 2025 2.550.000 TL Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max 2025 2.700.000 TL Seat LEON 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG FR 2025 2.921.000 TL Nissan QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.419.300 TL Nissan QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 2.961.100 TL Nissan QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.170.800 TL Nissan QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.263.100 TL Nissan QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.368.200 TL Nissan QASHQAI 1.3 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.394.500 TL Nissan QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 3.499.400 TL Nissan X-TRAIL MILD HYBRID 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 4.096.000 TL Nissan X-TRAIL MILD HYBRID 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 4.422.900 TL Volvo V60, B4 FWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 1.969 cc. 197 hp 7 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 5.476.926 TL Volvo XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 6.702.521 TL Volvo XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 6.702.521 TL Volvo XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 6.982.781 TL Volvo XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Dark Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 6.982.781 TL Volvo XC60 Black Edition, B5 AWD mild hybrid, Plus Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 7.110.761 TL Volvo XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 7.337.561 TL Volvo XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 7.337.561 TL Volvo XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 7.617.821 TL Volvo XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 7.617.821 TL Volvo XC60 Black Edition, T8 AWD plug-in hybrid, Plus Elektrik/Benzin 1.969 CC. 310+145 HP 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 7.745.801 TL Volvo XC60 Black Edition, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 HP 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 8.071.421 TL Volvo XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Polestar Engineered Elektrik/Benzin 1.969 CC. 310+145 HP 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 8.560.661 TL Volvo Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 10.128.011 TL Volvo Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 10.128.011 TL Volvo Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 10.460.111 TL Volvo Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Dark Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 10.460.111 TL Volvo Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 10.763.051 TL Volvo Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 10.763.051 TL Volvo Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 11.095.151 TL Volvo Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 11.095.151 TL Jeep Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited + Sunroof Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 2025 2.922.642 TL Jeep Compass e-Hybrid 1.5 130hp North Star Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 2025 3.147.880 TL Jeep Compass e-Hybrid 1.5 130hp Summit Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 2025 3.271.037 TL Jeep Avenger e-Hybrid Limited 1.2 110hp Limited Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 2025 2.155.930 TL Jeep Avenger e-Hybrid Summit 1.2 110hp Summit Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 2025 2.277.150 TL Jeep Avenger 4xe Overland 1.2 145hp Otomatik Benzinli / Hibrit 2025 2.658.944 TL MG Yeni HS Benzin 2.639.000 TL Mini Cooper Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin Favoured 4.229.300 TL Mini Cooper Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin Trail Edition 4.387.700 TL Mini Cooper Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin John Cooper Works 4.616.900 TL Mini Cooper Mini Countryman S ALL4 Otomatik Mild Hybrid - Benzin John Cooper Works 6.319.100 TL Porsche Cayenne E-Hybrid 20.514.000 TL Porsche Cayenne S E-Hybrid 22.339.000 TL Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 33.679.000 TL Porsche Cayenne E-Hybrid Coupe 20.994.000 TL Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupe 23.113.000 TL Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe 34.398.000 TL Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe GT Paket 38.914.000 TL Porsche Yeni Panamera 4 E-Hybrid 23.260.000 TL Porsche Yeni Panamera 4S E-Hybrid 25.840.000 TL Porsche Yeni Panamera Turbo E-Hybrid 40.296.000 TL Porsche Yeni Panamera Turbo S E-Hybrid 46.434.000 TL Porsche Yeni Panamera 4 E-Hybrid Executive 25.122.000 TL

Sıfır Elektrikli Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla sıfır elektrikli araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. En ucuz elektrikli araba fiyatı 2026 yılında 550.000 TL ile Citroen Yeni Ami 6 kW Elektrik Motor modeline aitken onu 570.000 TL ile Citroen Ami 6 Kw Elektrik Motor Peps modeli takip etmektedir. Aşağıdaki tabloda tüm sıfır hibrit araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Markası ve Modeli Fiyatı Renault R5 E-Tech Elektrikli 2025 Techno EV40 120hp 1.858.000 TL Renault R5 E-Tech Elektrikli 2025 Techno EV52 150hp 1.910.000 TL Renault Megane E-Tech Elektrikli Techno EV60 220 hp 2.259.000 TL Renault Megane E-Tech Elektrikli 2025 Esprit Alpine EV60 220 hp 2.359.500 TL Hyundai Inster 2025 Dynamic 71.1 kW Otomatik Elektrik 1.416.000 TL Hyundai Inster 2025 Advance 84.5 kW Otomatik Elektrik 1.639.000 TL Hyundai Inster 2025 Cross Advance 84.5 kW Otomatik Elektrik 1.689.000 TL Hyundai Kona Elektrik 2025 Advance 99 kW Otomatik Elektrik 2.187.000 TL Hyundai Ioniq 5 2025 Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 Otomatik Elektrik 2.337.000 TL Hyundai Ioniq 5 N 2024 448 kW 4x4 Otomatik Elektrik 6.090.000 TL Hyundai Ioniq 6 2025 Advance 111 kW 4x2 Otomatik Elektrik 2.296.500 TL Hyundai Ioniq 9 2025 Progressive 160 kW 4X2 Otomatik Elektrik 5.259.000 TL Hyundai Ioniq 9 2025 Calligraphy 226,1 kW 4X4 Otomatik Elektrik 6.300.000 TL Opel Corsa Elektrik 100 kW GS 2025 1.849.000 TL Opel Frontera Elektrik 4 kWh Batarya GS 2025 1.651.000 TL Opel Frontera Elektrik 54 kWh Batarya - Uzun Menzil GS 2025 1.751.000 TL Opel Astra Elektrik 115 kW GS 2025 2.384.000 TL Opel Grandland Elektrik 157 kW Edition 2025 3.100.000 TL Opel Grandland Elektrik 157 kW GS 2025 3.286.000 TL Opel Combo Elektrik 100 kW Edition 2025 2.041.000 TL Opel Zafira Elektrik 100 kW Business VIP 2025 3.562.000 TL TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil 1.862.000 TL TOGG T10X V1 RWD Uzun Menzil 2.172.000 TL TOGG T10X V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 TL TOGG T10X V2 4More Obsidiyen 3.133.641 TL TOGG T10F V1 RWD Standart Menzil 1.878.000 TL TOGG T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.188.000 TL TOGG T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 TL TOGG T10F V2 4More 3.133.641 TL Ford Explorer BEV SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Select 2025 2.050.600 TL Ford Explorer BEV SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium 2025 2.213.100 TL Ford Explorer BEV SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik Premium 2025 3.792.800 TL Ford Capri SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium 2025 2.334.800 TL Ford Capri SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik Premium 2025 3.894.400 TL Ford Puma GEN-E SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik Premium 2025 1.879.100 TL Ford Yeni Journey Courier BEV Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium 2025 2.000.900 TL Ford Yeni E-Transit Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend 2025 2.776.000 TL Ford Yeni E-Transit Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend 2025 2.886.900 TL Ford Yeni E-Transit Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Trend 2025 2.944.500 TL Ford Yeni E-Transit Van (Uzun Şasi, Yüksek Tavan), 350L, 12.4m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend 2025 2.914.600 TL Ford Yeni E-Transit Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 2025 3.032.700 TL Ford Yeni E-Transit Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend 2025 3.232.700 TL Ford Yeni E-Transit Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 2025 3.396.000 TL Ford Yeni E-Transit Van (Orta Şasi), 390M, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 2025 3.056.400 TL Ford Yeni E-Transit Van (Jumbo Şasi), 420E, 15.1m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 2025 3.531.600 TL Ford Yeni Transit Custom Van BEV 320S, 160KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 2025 2.200.400 TL Ford Yeni Transit Custom Van BEV 320S, 160KW, Otomatik, Elektrik Titanium 2025 2.320.800 TL Ford Yeni Tourneo Custom Minibüs BEV (Bagajlı), 340L, 160KW, Otomatik, Elektrik Titanium 2025 2.983.200 TL Ford Yeni E-Transit Minibüs (Uzun Şasi, 14+1), 420L, 14+1, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 2025 3.642.700 TL Ford Yeni Courier BEV Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium 2025 1.894.200 TL Yeni BMW i4 eDrive40 M Sport Elektrik 2025 5.172.100 TL Yeni BMW i4 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 2025 5.847.600 TL BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik 2025 6.293.400 TL BMW i5 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 2025 6.679.100 TL BMW i5 xDrive40 M Sport Elektrik 2025 7.061.700 TL BMW i5 xDrive40 Edition M Sport Elektrik 2025 7.434.000 TL BMW i5 xDrive40 Touring M Sport Elektrik 2025 7.211.800 TL BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport Elektrik 2025 7.586.200 TL BMW i5 M60 xDrive M Elektrik 2025 8.948.400 TL BMW i5 M60 xDrive Touring M Elektrik 2025 9.041.100 TL BMW i7 xDrive60 Pure Excellence Elektrik 2025 12.501.700 TL BMW i7 xDrive60 M Excellence Elektrik 2025 12.958.100 TL BMW i7 M70 M Elektrik 2025 14.321.300 TL BMW iX1 eDrive20 Sport Line Elektrik 2025 3.667.500 TL BMW iX1 eDrive20 X-Line Elektrik 2025 3.855.700 TL BMW iX1 eDrive20 M Sport Elektrik 2025 3.948.300 TL BMW X2 sDrive20i M Sport Elektrik 2025 5.007.700 TL BMW iX2 eDrive20 Sport Line Elektrik 2025 3.722.800 TL BMW iX2 eDrive20 M Sport Elektrik 2025 4.055.900 TL Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrik 2025 10.205.200 TL Yeni BMW iX xDrive60 M Sport Elektrik 2025 9.228.900 TL Mercedes CLA 350 4MATIC Edition 1 AMG Elektrik 2025 4.690.000 TL Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Benzin - Elektrik 2025 12.129.000 TL Mercedes EQE 280 AMG Elektrik 2025 5.601.000 TL Mercedes EQE 350 4MATIC AMG Elektrik 2025 6.408.000 TL Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance Elektrik 2025 8.239.000 TL Mercedes EQS 450 4MATIC Inspiration Elektrik 2025 9.471.000 TL Mercedes EQS 580 4MATIC Heritage Edition Elektrik 2025 11.071.000 TL Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE Benzin-Elektrik 2025 35.306.000 TL Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Estate Benzin-Elektrik 2025 12.206.000 TL Mercedes EQA 250+ AMG Elektrik 2025 3.923.000 TL Mercedes EQB 250+ AMG Elektrik 2025 4.034.000 TL Mercedes EQB 250+ Night Edition Elektrik 2025 4.137.000 TL Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Benzin-Elektrik 2025 13.447.000 TL Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé Benzin-Elektrik 2025 14.162.000 TL Mercedes G 580 Heritage Elektrik 2025 14.525.000 TL Peugeot E-208 GT 100kW Elektrik 1.954.000 TL Peugeot E-308 GT 115kW Elektrik 2.381.000 TL Peugeot E-2008 ALLURE 100kW Elektrik 2.133.000 TL Peugeot E-2008 ALLURE 115kW Elektrik 2.158.000 TL Peugeot E-2008 GT 115kW Elektrik 2.263.000 TL Peugeot E-3008 Allure 157kW (210hp) Elektrik 3.252.500 TL Peugeot E-3008 GT 157kW (210hp) Elektrik 3.445.500 TL Peugeot Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp) Elektrik 3.365.500 TL Peugeot Yeni E-5008 GT 157kW (210hp) Elektrik 3.502.000 TL Kia EV3 - 150 kW Otomatik Elegance Standard Range Elektrikli 2025 2.090.000 TL Kia EV3 - 150 kW Otomatik Elegance Long Range Elektrikli 2025 2.440.000 TL Kia EV3 - 150 kW Otomatik Prestige Standard Range Elektrikli 2025 2.340.000 TL Kia EV3 - 150 kW Otomatik GT-Line Long Range Elektrikli 2025 3.400.000 TL Kia EV6 - 125 kW Otomatik Elegance Standard Range Elektrikli 2025 3.400.000 TL Kia EV9 - 149 kW Otomatik 7 Koltuk Prestige Elektrikli 2025 5.960.000 TL Kia EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk GT-Line Elektrikli 2025 6.990.000 TL Kia EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 7 Koltuk GT-Line Elektrikli 2025 6.990.000 TL Citroen Yeni Ami 6 kW Elektrik Motor 2025 550.000 TL Citroen Yeni Ami Buggy 6 kW Elektrik Motor 590.000 TL Citroen Elektrikli ë-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus 2025 1.395.000 TL Citroen Elektrikli ë-C3 83 kW Elektrikli Motor Max 2025 1.454.000 TL Citroen Elektrikli ë-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max 2025 1.621.000 TL Citroen Elektrikli ë-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max 2025 1.721.000 TL Citroen Elektrikli ë-C4 X 115 KW Max 2025 2.061.000 TL Citroen Elektrikli ë-C4 115 KW Max 2025 2.087.000 TL Citroen Ami 6 Kw Elektrik Motor Peps 2025 570.000 TL Audi A6 Avant e-tron 2025 6.891.494 TL Audi A6 Avant e-tron performance 2025 8.016.035 TL Audi A6 Avant e-tron quattro 2025 8.379.125 TL Audi A6 Sportback e-tron 2025 6.736.514 TL Audi A6 Sportback e-tron performance 2025 7.861.055 TL Audi Q4 40 e-tron 2025 3.920.123 TL Audi Q4 45 e-tron 2025 5.088.707 TL Audi Q4 55 e-tron quattro 2025 5.470.805 TL Audi Q4 Sportback 40 e-tron 4.060.739 TL Audi Q4 Sportback 45 e-tron 2025 5.247.467 TL Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro 2025 5.629.355 TL Audi Q6 SUV e-tron quattro 2025 7.951.565 TL Audi Q6 Sportback e-tron quattro 2025 8.133.194 TL Audi Yeni e-tron GT quattro 2025 10.485.446 TL Audi RS e-tron GT performance quattro 2025 15.060.674 TL Audi RS e-tron GT quattro 2025 13.858.214 TL Audi S e-tron GT 2025 11.847.464 TL Tesla Model Y Standart – Arkadan Çekiş 2.349.300 TL Tesla Model Y Premium Long Range - Arkadan Çekiş 3.392.640 TL Tesla Model Y Premium Long Range – Dört Çeker 3.998.400 TL Tesla Model Y Performance - Dört Çeker 4.418.400 TL BYD DOLPHIN 150 kW Comfort 1.719.000TL BYD DOLPHIN 150 kW Design 1.849.000TL BYD ATTO 3 150 kW Design 2.119.000TL BYD SEAL U EV 160 kW Design 2.486.750TL BYD SEAL U DM-i 160 kW Design 2.358.000TL BYD SEAL 160 kW Design 2.389.000TL BYD SEAL 390 kW AWD Excellence 3.829.000TL BYD SEALION 7 160kW Design 2.389.000TL BYD SEALION 7 390kW AWD Excellence 3.939.000TL BYD HAN 380 kW AWD Executive 4.584.000TL BYD TANG 380 kW AWD Flagship 5.099.000TL Voyah Free 106 kWh AWD, 489 HP High Otomatik Elektrik 5.428.128 TL Voyah Dream Standart 7 Koltuk 290 kW (294 HP) Otomatik Elektrik 8.526.336 TL Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive 3.299.900 TL Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive + Görüş Paketi 3.399.900 TL Subaru Yeni Forester e-BOXER 2.0i Style 4.699.900 TL Subaru Yeni Forester e-BOXER 2.0i Fun 4.449.900 TL Volvo EX30, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 2.294.320 TL Volvo EX30, Twin Motor, Ultra Elektrik - 315KW/428hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 3.544.439 TL Volvo EX30 CROSS COUNTRY, Twin Motor, Performance, Ultra Elektrik - 315KW/428hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 3.678.503 TL Volvo EX40, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik - 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 3.922.994 TL Volvo EX40 Black Edition, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik - 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 4.062.494 TL Volvo EX40, Twin Motor, Ultra Elektrik - 300kW/408hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 4.763.563 TL Volvo EC40, SINGLE MOTOR Extended Range, Ultra Elektrik - 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 4.009.577 TL Volvo EC40 BLACK EDITION, SINGLE MOTOR Extended Range, Ultra Elektrik - 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 4.149.077 TL Volvo EC40, Twin Motor, Ultra, Elektrik - 300kW/408hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 4.860.967 TL Jeep Avenger %100 Elektrik Limited 115kW Limited Elektrik 2025 2.196.128 TL Jeep Avenger %100 Elektrik Summit 115kW Summit Elektrik 2025 2.201.833 TL Mini Cooper Tamamen Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrik Favoured 2.489.200 TL Mini Cooper Tamamen Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrik John Cooper Works 3.653.800 TL Mini Cooper Tamamen Elektrikli Mini Countryman SE ALL4 Otomatik Elektrik John Cooper Works 5.171.100 TL Skywell ET-5 LR Legend 2.175.000 TL Skywell ET-5 LR Exclusive 2.800.000 TL Nissan QASHQAI e-POWER 190PS Platinum Premium 3.636.000 TL Porsche Yeni Taycan 12.142.000 TL Porsche Yeni Taycan 4 12.635.000 TL Porsche Yeni Taycan 4S 14.440.000 TL Porsche Yeni Taycan GTS 16.265.000 TL Porsche Yeni Taycan Turbo 19.117.000 TL Porsche Yeni Taycan Turbo S 22.615.000 TL Porsche Yeni Taycan Turbo GT 25.235.000 TL Porsche Yeni Taycan Turbo GT Weissach Paket 25.064.000 TL Porsche Yeni Taycan 4 Cross Turismo 12.737.000 TL Porsche Yeni Taycan 4S Cross Turismo 14.370.000 TL Porsche Yeni Taycan Turbo Cross Turismo 19.258.000 TL Porsche Yeni Taycan Turbo S Cross Turismo 22.736.000 TL Porsche Yeni Taycan Sport Turismo 12.232.000 TL Porsche Yeni Taycan 4S Sport Turismo 14.530.000 TL Porsche Yeni Taycan GTS Sport Turismo 16.365.000 TL Porsche Yeni Taycan Turbo Sport Turismo 19.228.000 TL Porsche Yeni Taycan Turbo S Sport Turismo 22.685.000 TL

Fiat Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Fiat sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Fiat Egea Sedan'nın başlangıç fiyatı yaklaşık 1.099.900 TL civarındayken, Egea Cross gibi lüks modellerin fiyatları 1.869.900 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Fiat bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat Egea Sedan 2025 Easy 1.4 Fire 95 HP GSR Manuel Benzinli 1.099.900 TL Egea Sedan 2025 Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Manuel Benzinli 1.219.900 TL Egea Sedan 2025 Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Manuel Benzinli 1.279.900 TL Egea Sedan 2025 Easy 1.6 M.Jet 130 HP GSR Manuel Dizel 1.500.900 TL Egea Sedan 2025 Urban 1.6 M.Jet 130 HP GSR Manuel Dizel 1.558.900 TL Egea Sedan 2025 Lounge 1.6 M.Jet 130 HP GSR Manuel Dizel 1.616.900 TL Egea Sedan 2025 Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Otomatik Dizel 1.629.900TL Egea Sedan 2025 Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Otomatik Dizel 1.679.900 TL Egea Sedan 2025 Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Otomatik Dizel 1.709.900 TL Egea Cross 2025 Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli 1.249.900 TL Egea Cross 2025 Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli 1.327.900 TL Egea Cross 2025 Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli 1.407.900 TL Egea Cross 2025 Limited 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli 1.434.900 TL Egea Cross 2025 Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Otomatik Dizel 1.599.900 TL Egea Cross 2025 Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Otomatik Dizel 1.649.900 TL Egea Cross 2025 Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Otomatik Dizel 1.719.900 TL Egea Cross 2025 Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Otomatik Dizel 1.869.900 TL Grande Panda 2025 La Prima 44 kWh Otomatik Elektrikli 1.449.900 TL 600 2025 BEV La Prima 54 kwh Otomatik Elektrikli 1.969.900 TL 600 2025 MHEV Easy 1.2 145 hp MHEV Otomatik Elektrikli - Benzinli 1.697.900 TL 600 2025 MHEV Urban 1.2 136 hp MHEV Otomatik Elektrikli - Benzinli 1.844.900 TL Topolino 2025 6 kW/8 HP - 5.5kWh Otomatik - Elektrikli 625.900 TL Topolino Plus 2025 6 kW/8 HP - 5.5kWh Otomatik - Elektrikli 665.900 TL Topolino 2024 Dolcevita 6 kW/8 HP - 5.5kWh Otomatik - Elektrikli 572.900 TL Doblo Combi 2025 S3 Easy 1.2 110 HP PureTech Manuel Benzin 1.394.900 TL Doblo Combi 2025 S3 Easy 1.5 130 HP BlueHDI Manuel Dizel 1.544.900 TL Doblo Combi 2025 S3 Easy 1.5 130 HP BlueHDI AT Otomatik Dizel 1.649.900 TL Doblo Combi 2025 S3 Premio 1.5 130 HP BlueHDI Manuel Dizel 1.684.900 TL Doblo Combi 2025 S3 Premio 1.5 130 HP BlueHDI AT Otomatik Dizel 1.789.900 TL Doblo Combi 2025 S3 Premio Plus 1.5 130 HP BlueHDI AT Otomatik Dizel 1.949.900 TL Doblo Combi 2025 S4 Easy 1.5 130 HP BlueHDI Manuel Dizel 1.544.900 TL Doblo Combi 2025 S4 Easy 1.5 130 HP BlueHDI AT Otomatik Dizel 1.649.900 TL Doblo Combi 2025 S4 Premio 1.5 130 HP BlueHDI Manuel Dizel 1.684.900 TL Doblo Combi 2025 S4 Premio 1.5 130 HP BlueHDI AT Otomatik Dizel 1.789.900 TL Doblo Combi 2025 S4 Premio Plus 1.5 130 HP BlueHDI AT Otomatik Dizel 1.949.900 TL E-Doblo Panorama (M1) 2025 Premio Plus 100kW (136 Hp) / 50kWh Otomatik Elektrik 2.174.900 TL E-Doblo Panorama (M1) 2025 Maxi Premio 100kW (136 Hp) / 50kWh Otomatik Elektrik 2.163.900 TL Doblo Cargo 2025 S3 Standart Gövde 1.5 100 HP BlueHDI Manuel Dizel 1.269.900 TL Doblo Cargo 2025 S3 Maxi Gövde 1.5 100 HP BlueHDI Manuel Dizel 1.299.900 TL Doblo Cargo 2025 S3 Maxi Gövde 1.5 130 HP BlueHDI AT Otomatik Dizel 1.444.900 TL Doblo Cargo 2025 S3 Standart Gövde 1.5 100 HP BlueHDI Manuel Dizel 1.279.900 TL Doblo Cargo 2025 S3 Maxi Gövde 1.5 100 HP BlueHDI Manuel Dizel 1.309.900 TL Doblo Cargo 2025 S3 Maxi Gövde 1.5 130 HP BlueHDI AT Otomatik Dizel 1.444.900 TL E-Doblo Cargo 2025 Maxi Gövde 100kW (136 Hp) / 50kWh Otomatik Elektrik 2.034.900 TL Scudo Van 2025 Standart (L2) Business 1.5 Multijet3 120 HP Manuel Dizel 1.404.900 TL Scudo Van 2025 Standart (L2) Business 2.0 Multijet3 145 HP Manuel Dizel 1.509.900 TL Scudo Van 2025 Standart (L2) Business 2.0 Multijet3 180 HP AT Otomatik Dizel 1.559.900 TL Scudo Van 2025 Standart (L2) Business 2.2 Multijet4 150 HP E6.4ebis Manuel Dizel 1.542.900 TL Scudo Van 2025 Standart (L2) Business 2.2 Multijet4 180 HP AT E6.4ebis Otomatik Dizel 1.592.900 TL Scudo Van 2025 Maxi (L3) Business 1.5 Multijet3 120 HP Manuel Dizel 1.449.900 TL Scudo Van 2025 Maxi (L3) Business 2.0 Multijet3 145 HP Manuel Dizel 1.554.900 TL Scudo Van 2025 Maxi (L3) Business 2.0 Multijet3 180 HP AT Otomatik Dizel 1.604.900 TL Scudo Van 2025 Maxi (L3) Business 2.2 Multijet4 150 HP E6.4ebis Manuel Dizel 1.587.900 TL Scudo Van 2025 Maxi (L3) Business 2.2 Multijet4 180 HP AT E6.4ebis Otomatik Dizel 1.637.900 TL Scudo Combi/Combimix 2025 Standart (L2) Lounge 1.5 Multijet3 120 HP E6.4 Manuel Dizel 1.834.900 TL Scudo Combi/Combimix 2025 Standart (L2) Lounge 1.5 Multijet3 120 HP E6.4ebis Manuel Dizel 1.814.900 TL Scudo Combi/Combimix 2025 Standart (L2) Lounge 2.0 Multijet3 145 HP E6.4 Manuel Dizel 1.814.900 TL Scudo Combi/Combimix 2025 Standart (L2) Lounge 2.0 Multijet3 145 HP E6.4 AT Otomatik Dizel 1.914.900 TL Scudo Combi/Combimix 2025 Standart (L2) Lounge 2.2 Multijet4 150 HP E6.4ebis Manuel Dizel 1.869.900 TL Scudo Combi/Combimix 2025 Standart (L2) Lounge 2.2 Multijet3 150HP E6.4ebis AT Otomatik Dizel 1.969.900 TL Scudo Combi/Combimix 2025 Maxi Lounge 2.0 Multijet3 145 HP E6.4 Manuel Dizel 1.919.900 TL Scudo Combi/Combimix 2025 Maxi Lounge 2.2 Multije4 150 HP E6.4ebis Manuel Dizel 1.952.900 TL Ulysse 2025 8+1 2.2 Multijet4 180 HP AT8 E6.4ebis Lounge Otomatik Dizel 2.171.900 TL Ulysse 2025 8+1 2.2 Multijet4 180 HP AT8 E6.4ebis Konfor Paket Otomatik Dizel 2.316.900 TL Ducato Van 2025 Maxi 11,5m³ 2.2 140HP Manuel Dizel 1.841.900 TL Ducato Van 2025 Maxi 13m³ 2.2 140HP 6 İleri Manuel Dizel 1.856.900 TL Ducato Van 2025 Maxi 15m³ 2.2 140HP 6 İleri Manuel Dizel 1.916.900 TL Ducato Van 2025 Maxi 17m³ 2.2 140HP 6 İleri Manuel Dizel 1.931.900 TL Ducato Van 2025 Maxi 15m³ 2.2 180 HP A/T 8 İleri Otomatik Dizel 2.026.900 TL Ducato Van 2025 Maxi Karavan Paketli 15m³ 2.2 180 Hp A/T 8 İleri Otomatik Dizel 2.046.900 TL Ducato Minibüs 2025 Delux 16+1 2.2 140HP Manuel Dizel 2.391.900 TL Ducato Minibüs 2025 Delux Okul 16+1 2.2 140HP Manuel Dizel 2.461.900 TL

Renault Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Renault sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Renault Clio'nun başlangıç fiyatı yaklaşık 1.536.000 TL civarındayken, Renault Rafale gibi lüks modellerin fiyatları 4.200.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Renault bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat R5 E-Tech Elektrikli 2025 Techno EV40 120hp 1.858.000 TL R5 E-Tech Elektrikli 2025 Techno EV52 150hp 1.910.000 TL Clio 2025 evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.536.000 TL Clio 2025 Techno Esprit Alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.668.000 TL Yeni Captur 2025 Techno Mild Hybrid EDC 140 hp 2.050.000 TL Yeni Duster 2025 Evolution Turbo Tce EDC 145 hp 1.745.000 TL Yeni Duster 2025 Techno Turbo Tce EDC 145 hp 1.795.000 TL Yeni Duster 2025 Evolution Mild Hybrid Advanced 130hp 4x4 2.288.000 TL Megane E-Tech Elektrikli 2025 Techno EV60 220 hp 2.259.500 TL Megane E-Tech Elektrikli 2025 Esprit Alpine EV60 220 hp 2.359.500 TL Megane Sedan 2025 Touch 1.3 TCe 140 bg 1.699.000 TL Megane Sedan 2025 Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.903.200 TL Megane Sedan 2025 Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.145.000 TL Megane Sedan 2025 Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.106.000 TL Megane Sedan 2025 Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.238.000 TL Yeni Austral 2025 Techno Mild Hybrid 150 hp auto 2.336.000 TL Yeni Austral 2025 Esprit Alpine Mild Hybrid 150 hp auto 2.828.000 TL Yeni Austral 2025 Esprit Alpine Full Hybrid E-tech 200 hp 3.230.000 TL Rafale 2025 esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 3.600.000 TL Rafale 2025 Esprit Alpine Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp plug-in 4.200.000 TL Express Van 2025 Joy 1.5 Blue dCi 95 bg 1.225.000 TL Kangoo Multix 2025 Techno 1.3 TCe 130 bg 1.555.500 TL Kangoo Multix 2025 Iconic 1.3 TCe EDC 130 bg 1.685.500 TL Kangoo Multix 2025 Techno 1.5 Blue dCi 115 bg 1.665.500 TL Kangoo Multix 2025 Iconic 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.815.500 TL Kangoo Van 2025 L2 Equilibre 1.5 Blue dCi 115 bg 1.370.500 TL Kangoo Van 2025 L2 Equilibre 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.470.500 TL Trafic Combi 2025 5+1 Grand Confort 2.0 Blue dCi 150 bg 1.976.000 TL Trafic Combi 2025 5+1 Grand Confort 2.0 Blue dCi EAG9 170 bg 2.157.000 TL Trafic Combi 2025 8+1 Grand Confort 2.0 Blue dCi EAG9 170 bg 2.390.000 TL Trafic Panelvan 2025 Grand Confort L2 2.0 Blue dCi 150 bg 1.726.000 TL Trafic Panelvan 2025 Grand Confort L2 2.0 Blue dCi EAG9 170 bg 1.803.000 TL Yeni Master Panelvan 2025 L2H2 11m3 170 hp 1.876.000 TL Yeni Master Panelvan 2025 L3H2 13m3 170 hp 1.931.000 TL

Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle araç fiyatları inanılmaz yükseldi. Eğer burada sunulan fiyatlar araba almak için ayırdığın bütçeyi aşıyorsa onlarca bankanın sana özel sunduğu vade, faiz ve geri ödeme tutarı gibi tüm detayları en uygun taşıt kredisi sayfamızdan dakikalar içinde öğrenebilirsin.

Hyundai Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Hyundai sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Hyundai i10'un başlangıç fiyatı yaklaşık 1.203.000 TL civarındayken, Hyundai Santa Fe Hibrit gibi lüks modellerin fiyatları 4.960.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Hyundai bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat i10 2025 1.2 MPI 79PS Jump Manuel Benzin 1.203.000 TL i10 2025 1.2 MPI 79PS Jump AMT Benzin 1.253.000 TL i10 2025 1.2 MPI 79PS Style AMT Benzin 1.305.500 TL i10 2025 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk AMT Benzin 1.333.000 TL i20 2025 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel Benzin 1.317.000 TL i20 2025 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT Benzin 1.491.000 TL i20 2025 1.0 T-GDI 100 PS Style DCT Benzin 1.667.000 TL i20 2025 1.0 T-GDI 100 PS Elite DCT Benzin 1.770.000 TL i30 2025 1.5T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT Benzin 1.794.000 TL i30 1.5T-GDI MHEV 140 PS Prime DCT Benzin 1.999.000 TL Bayon 2025 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel Benzin 1.458.500 TL Bayon 2025 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT Benzin 1.613.000 TL Bayon 2025 1.0 T-GDI 100 PS Style DCT Benzin 1.760.000 TL Bayon 2025 1.0 T-GDI 100 PS Elite DCT Benzin 1.872.000 TL Kona 2025 1.6 T-GDI 180 PS Prime DCT Benzin 2.183.000 TL Tucson 2025 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT Benzin 2.384.000 TL Tucson 2025 1.6 T-GDI 180 PS Prime 4X2 DCT Benzin 2.642.000 TL Tucson 2025 1.6 T-GDI 180 PS Prime Plus 4X2 DCT Benzin 2.770.000 TL Tucson 2025 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 DCT Benzin 3.061.000 TL Tucson 2025 1.6 T-GDI 180 PS Elite 4X2 DCT Benzin 3.083.000 TL Tucson 2025 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 DCT Benzin 3.382.000 TL Tucson 2025 1.6 T-GDI 180 PS Elite Plus 4X4 DCT Benzin 3.403.000 TL Tucson 2025 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT Dizel 2.722.000 TL Tucson 2025 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT (LB) Dizel 2.735.000 TL Tucson 2025 1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 DCT Dizel 3.194.000 TL Tucson 2025 1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 DCT Dizel 3.497.000 TL Inster 2025 Dynamic 71.1 kW Otomatik Elektrik 1.416.000 TL Inster 2025 Advance 84.5 kW Otomatik Elektrik 1.639.000 TL Inster 2025 Cross Advance 84.5 kW Otomatik Elektrik 1.689.000 TL Kona Elektrik 2025 Advance 99 kW Otomatik Elektrik 2.187.000 TL Ioniq 5 2025 Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 Otomatik Elektrik 2.337.000 TL Ioniq 5 N 2024 448 kW 4x4 Otomatik Elektrik 6.090.000 TL Ioniq 6 2025 Advance 111 kW 4x2 Otomatik Elektrik 2.296.500 TL Ioniq 9 2025 Progressive 160 kW 4X2 Otomatik Elektrik 5.259.000 TL Ioniq 9 2025 Calligraphy 226,1 kW 4X4 Otomatik Elektrik 6.300.000 TL Tucson Hibrit 1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 AT Otomatik Benzin 3.434.000 TL Santa FE Hibrit 1.6 T-GDI HEV 215PS 4X4 AT Otomatik Benzin 4.960.000 TL Staria Hibrit 2025 1.6 T-GDI 225 PS HEV Elite AT 4X2 Otomatik Benzin 2.505.000 TL

Opel Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Opel sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Opel Corsa'nın başlangıç fiyatı yaklaşık 1.390.000 TL civarındayken, Opel Astra gibi modellerin fiyatları 2.384.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Opel bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 2025 1.390.000 TL Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 2025 1.648.000 TL Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 GS 2025 1.752.000 TL Corsa Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6 Edition 2025 1.744.000 TL Corsa Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 2025 1.849.000 TL Corsa Elektrik 100 kW GS 2025 1.849.000 TL Yeni Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) Edition 2025 1.883.000 TL Yeni Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) GS 2025 2.052.000 TL Frontera Elektrik 4 kWh Batarya GS 2025 1.651.000 TL Frontera Elektrik 54 kWh Batarya - Uzun Menzil GS 2025 1.751.000 TL Mokka 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 2025 2.002.000 TL Mokka 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 2025 2.118.000 TL Mokka Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6 GS 2025 2.211.000 TL Astra 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 2025 2.148.000 TL Astra 1.5 130 HP Dizel AT8 GS 2025 2.250.000 TL Astra Elektrik 115 kW GS 2025 2.384.000 TL Grandland Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 2025 2.796.000 TL Grandland Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 2025 2.951.000 TL Grandland Elektrik 157 kW Edition 2025 3.100.000 TL Grandland Elektrik 157 kW GS 2025 3.286.000 TL Combo 1.5 130 HP Dizel MT6 Essential 2025 1.512.000 TL Combo 1.5 130 HP Dizel AT8 Essential 2025 1.599.000 TL Combo 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition 2025 1.786.000 TL Combo 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate 2025 1.928.000 TL Combo Elektrik 100 kW Edition 2025 2.041.000 TL Combo Cargo 1.5 130 HP Dizel MT6 Edition 2025 1.243.000 TL Combo Cargo 1.5 130 HP Dizel MT6 Ultimate XL 2025 1.323.000 TL Combo Cargo 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate XL 2025 1.446.000 TL Zafira 2.0 180 HP Dizel AT8 Ultimate XL 2025 2.333.000 TL Zafira 2.2 180 HP Dizel AT8 Edition Plus XL 2025 2.183.000 TL Zafira Elektrik 100 kW Business VIP 2025 3.562.000 TL Vivaro Cargo 1.5 120 HP Dizel MT6 Ultimate 2025 1.490.000 TL Vivaro Cargo 1.5 120 HP Dizel MT6 Ultimate XL 2025 1.600.000 TL Vivaro Cargo 2.2 180 HP Dizel AT8 Ultimate 2025 1.629.000 TL Vivaro Cargo 2.2 180 HP Dizel AT8 Ultimate XL 2025 1.766.000 TL Vivaro Cargo 2.2 150 HP Dizel MT6 Ultimate XL 2025 1.696.000 TL Vivaro Cargo 2.0 180 HP Dizel AT8 Ultimate 2025 1.589.000 TL Vivaro Cargo 2.0 180 HP Dizel AT8 Ultimate XL 2025 1.726.000 TL Vivaro Cargo 2.0 145 HP Dizel MT6 Ultimate XL 2025 1.656.000 TL Vivaro City Van 2.0 145 HP Dizel MT6 Ultimate XL 2025 1.866.000 TL Vivaro City Van 2.2 150 HP Dizel MT6 Ultimate XL 2025 1.906.000 TL Vivaro City Van 2.2 150 HP Dizel AT8 Ultimate 2025 1.814.000 TL Movano 2.2 180 HP Dizel MT6 L4H2 15m3 3,5 Ton 2025 1.748.000 TL

TOGG Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla TOGG sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermekle birlikte 1.862.000 TL'den başlayıp 3.133.641 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Aşağıdaki tabloda tüm TOGG bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat T10X V1 RWD Standart Menzil 1.862.000 TL T10X V1 RWD Uzun Menzil 2.172.000 TL T10X V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 TL T10X V2 4More Obsidiyen 3.133.641 TL T10F V1 RWD Standart Menzil 1.878.000 TL T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.188.000 TL T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 TL T10F V2 4More 3.133.641 TL

Toyota Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Toyota sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Toyota Corolla'nın başlangıç fiyatı yaklaşık 1.989.500 TL civarındayken, Toyota Land Cruiser gibi lüks modellerin fiyatları 16.000.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Toyota bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 2025 1.989.500 TL Corolla 1.5 Dream Multidrive S 2025 2.082.000 TL Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 2025 2.222.500 TL Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 2025 2.325.000 TL Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 2025 2.518.000 TL Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Dream e-CVT 2025 2.308.000 TL Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2025 2.354.000 TL Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2025 2.368.000 TL Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2025 2.450.000 TL Yeni Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2025 2.865.000 TL Yeni Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2025 2.995.000 TL Yeni Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2025 3.865.000 TL C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2025 2.213.000 TL C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2025 2.431.500 TL C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2025 2.509.500 TL C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2025 2.795.500 TL C-HR 1.8 Hybrid GR Sport e-CVT 2025 2.838.000 TL Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2025 2.338.000 TL Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2025 2.564.000 TL Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 2025 2.564.000 TL Yaris Cross Hybrid 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT 2025 2.385.000 TL Yaris Cross Hybrid 1.5 Hybrid Flame 130 HP e-CVT 2025 2.606.000 TL Yaris Cross Hybrid 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT 2025 2.642.000 TL Yaris Hybrid 1.5 Hybrid Flame e-CVT 2025 1.962.000 TL Yaris Hybrid 1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2025 2.292.000 TL Yeni Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 8 A\T Land Cruiser Prado 2025 16.000.000 TL Hilux 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T 2025 2.492.500 TL Hilux 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 2025 3.709.000 TL Hilux 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 2025 4.317.000 TL Hilux 2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T 2025 4.948.500 TL Proace City 1.5 D 130 HP Dream A/T 2025 1.731.000 TL Proace City 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 2025 1.982.000 TL Proace City 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 2025 2.070.000 TL Proace City Cargo 1.5 D 100 HP Vision 2025 1.154.000 TL Proace City Cargo 1.5 D 100 HP Dream 2025 1.205.000 TL Proace Verso 2.0 D 180 HP Passion A/T 2025 2.246.000 TL Proace Verso 2.0 D 180 HP Passion X-Pack A/T 2025 2.312.000 TL Proace Cargo 2.0 D 145 HP Flame M/T 2025 1.544.500 TL Proace Max 2.2 D 140 HP 13M³ M/T 2025 1.696.000 TL Proace Max 2.2 D 180 HP 15M³ M/T 2025 1.716.500 TL Proace Max 2.2 D 180 HP 17M³ M/T 2025 1.841.500 TL

Ford Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Ford sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Ford Focus'un başlangıç fiyatı yaklaşık 2.245.000 TL civarındayken, Ford Ranger gibi SUV modellerin fiyatları 6.089.900 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Ford bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat Explorer BEV SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Select 2025 2.050.600 TL Explorer BEV SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium 2025 2.213.100 TL Explorer BEV SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik Premium 2025 3.792.800 TL Capri SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium 2025 2.334.800 TL Capri SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik Premium 2025 3.894.400 TL F-150 Supercab, 2.7L EcoBoost, 10 İleri Otomatik, Benzin XLT 2025 8.624.300 TL Puma ST SUV, 1.0L EcoBoost 160PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2.186.400 TL Edge SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium 2024 4.656.000 TL Edge SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin SEL 2024 3.956.000 TL Yeni Journey Courier Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe 2025 2.189.300 TL Yeni Journey Courier Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium 2025 2.752.200 TL Kuga SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line X 2025 3.206.700 TL Kuga SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line 2025 3.023.500 TL Kuga SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium 2025 2.667.400 TL Focus Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil 2025 2.245.000 TL Focus Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X 2025 2.360.000 TL Yeni Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium 2025 1.784.800 TL Yeni Puma SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line X 2025 2.012.400 TL Puma GEN-E SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik Premium 2025 1.879.100 TL Yeni Journey Courier BEV Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium 2025 2.000.900 TL Ranger 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel XLT 2025 4.346.700 TL Ranger 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 2025 5.004.600 TL Ranger 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak X 2025 5.790.400 TL Ranger 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel XLT 2025 4.061.200 TL Ranger 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 2025 6.089.900 TL Yeni Transit Custom Van 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2025 1.584.900 TL Yeni Transit Custom Van 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2025 1.647.800 TL Yeni Transit Custom Van 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2025 1.778.600 TL Yeni Transit Custom Van 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 2025 1.805.100 TL Yeni Transit Custom Van 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 2025 1.884.600 TL Yeni Transit Custom Van 320S, 1+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 2025 1.812.500 TL Yeni Transit Custom Van Kombi, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2025 2.016.700 TL Yeni Transit Custom Van Kombi, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 2025 2.126.200 TL Yeni Transit Custom Van Kombi Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2025 1.976.000 TL Yeni Transit Custom Van Kombi Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 2025 2.078.000 TL Yeni Transit Courier Van, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin Trend 2025 1.070.300 TL Yeni Transit Courier Van, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Deluxe 2025 1.242.700 TL Yeni Transit Courier Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 ileri Manuel, Dizel Trend 2025 1.197.300 TL Yeni Transit Courier Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2025 1.307.800 TL Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin Trend 2025 1.282.700 TL Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe 2025 1.383.800 TL Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Deluxe 2025 1.506.500 TL Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium 2025 1.603.200 TL Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Active 2025 1.679.100 TL Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2025 1.467.000 TL Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2025 1.581.100 TL Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Titanium 2025 1.667.900 TL Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Active 2025 1.747.600 TL Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Titanium 2025 1.457.500 TL Yeni Tourneo Custom Minibüs (Kısa Şasi, Bagajlı), 320S, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2025 2.211.000 TL Yeni Tourneo Custom Minibüs (Kısa Şasi, Bagajlı), 320S, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 2025 2.343.000 TL Yeni Tourneo Custom Minibüs (Kısa Şasi, Bagajlı), 320S, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium 2025 2.529.700 TL Yeni Tourneo Custom Minibüs (Uzun Şasi, Bagajlı), 320L, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium 2025 2.630.500 TL Yeni Tourneo Custom Minibüs (Uzun Şasi, Bagajlı), 320L, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium Plus 2025 2.840.400 TL Yeni Transit Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2025 1.740.700 TL Yeni Transit Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2025 1.634.400 TL Yeni Transit Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend 2025 1.872.000 TL Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2025 1.924.700 TL Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2025 1.773.300 TL Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend 2025 1.995.900 TL Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350L, Yüksek Tavan, 12,4m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2025 1.953.800 TL Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2025 2.001.300 TL Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Limited 2025 2.110.900 TL Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2025 2.237.400 TL Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2025 2.266.500 TL Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2025 1.800.800 TL Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend 2025 2.026.900 TL Yeni Transit Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2025 2.088.400 TL Yeni Transit Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend 2025 2.350.700 TL Yeni Transit Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2025 2.171.600 TL Yeni Transit Van (Jumbo Şasi), 350ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2025 2.143.600 TL Yeni Transit Van (Jumbo Şasi), 500ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend 2025 2.568.300 TL Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 410L MT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2025 3.010.700 TL Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 410L AT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend 2025 3.389.000 TL Yeni Transit Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2025 2.238.700 TL Yeni Transit Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend 2025 2.322.400 TL Yeni Transit Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2025 2.327.900 TL Yeni Transit Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 2025 2.415.000 TL Yeni Transit Camlı Van (Uzun Şasi, 1+1), 410L, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2025 2.348.900 TL Yeni Transit Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2025 2.300.600 TL Yeni Transit Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2025 2.404.100 TL Yeni Transit Camlı Van (Jumbo Şasi, 2+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2025 2.428.000 TL Yeni Transit Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 460ED, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2025 2.671.700 TL Yeni Transit Minibüs (Uzun Şasi, 14+1), 410L, 14+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2025 2.716.500 TL Yeni Transit Minibüs (Uzun Şasi, 14+1), 410L 14+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Limited 2025 3.019.800 TL Yeni Transit Minibüs (Jumbo Şasi, 14+1), 440E, 14+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2025 3.028.200 TL Yeni Transit Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 440E, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2025 2.908.600 TL Yeni Transit Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 440E, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Limited 2025 3.233.400 TL Yeni Transit Minibüs (Jumbo Şasi, 17+1), 440E, 17+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2025 2.940.700 TL Yeni Transit Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 460ED, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2025 2.986.300 TL Yeni Transit Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 460ED, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Limited 2025 3.319.900 TL Yeni Transit Minibüs (Jumbo Şasi, 17+1), 460ED, 17+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2025 3.019.400 TL Yeni E-Transit Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend 2025 2.776.000 TL Yeni E-Transit Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend 2025 2.886.900 TL Yeni E-Transit Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Trend 2025 2.944.500 TL Yeni E-Transit Van (Uzun Şasi, Yüksek Tavan), 350L, 12.4m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend 2025 2.914.600 TL Yeni E-Transit Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 2025 3.032.700 TL Yeni E-Transit Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend 2025 3.232.700 TL Yeni E-Transit Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 2025 3.396.000 TL Yeni E-Transit Van (Orta Şasi), 390M, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 2025 3.056.400 TL Yeni E-Transit Van (Jumbo Şasi), 420E, 15.1m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 2025 3.531.600 TL Yeni Transit Custom Van BEV 320S, 160KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 2025 2.200.400 TL Yeni Transit Custom Van BEV 320S, 160KW, Otomatik, Elektrik Titanium 2025 2.320.800 TL Yeni Tourneo Custom Minibüs BEV (Bagajlı), 340L, 160KW, Otomatik, Elektrik Titanium 2025 2.983.200 TL Yeni E-Transit Minibüs (Uzun Şasi, 14+1), 420L, 14+1, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 2025 3.642.700 TL Yeni Courier BEV Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium 2025 1.894.200 TL

Honda Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Honda sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Honda Civic'in başlangıç fiyatı yaklaşık 2.360.000 TL civarındayken, Honda TYPE-R gibi lüks modellerin fiyatları 5.490.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Honda bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat JAZZ e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 2025 1.730.000 TL JAZZ e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Crosstar 2025 1.875.000 TL CIVIC 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+ 2025 2.360.000 TL CIVIC 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ 2025 2.690.000 TL CIVIC 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance+ 2025 2.360.000 TL CIVIC 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 2025 2.690.000 TL HR-V e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 2025 2.330.000 TL HR-V e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Advance 2025 2.670.000 TL HR-V e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Style+ 2025 2.950.000 TL TYPE R 2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel 2025 5.490.000 TL CR-V e:HEV 2.0L Hibrit Otomatik Advance 2025 6.150.000 TL

Volkswagen Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Volkswagen sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Volkswagen Polo'nun başlangıç fiyatı yaklaşık 1.765.000 TL civarındayken, Yeni Tiguan gibi lüks modellerin fiyatları 5.935.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Volkswagen bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 2025 1.765.000 TL Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2025 1.985.000 TL Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life 2025 2.130.000 TL Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style 2025 2.572.000 TL T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life 2025 2.038.000 TL T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life 2025 2.277.000 TL T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style 2025 2.546.000 TL T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSGR-Line 2025 2.644.000 TL Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2025 1.886.000 TL Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life 2025 2.205.000 TL Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style 2025 2.622.000 TL Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line 2025 2.735.000 TL Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style 2025 2.792.000 TL Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 2025 2.986.000 TL Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression 2025 2.022.000 TL Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life 2025 2.535.000 TL Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style 2025 2.860.000 TL Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 2025 3.040.000 TL Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 2025 3.243.000 TL Golf 2.0 TSI 265 PS DSG GTI 2025 4.659.000 TL Yeni Golf R 2.0 TSI 333 PS 4MOTION DSG R 2025 6.324.000 TL T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life 2025 2.384.000 TL T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style 2025 2.820.000 TL T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 2025 3.141.000 TL Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life 2025 3.049.000 TL Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 2025 3.727.000 TL Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 2025 4.184.000 TL Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 2025 5.609.000 TL Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line 2025 5.935.000 TL Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life 2025 3.287.000 TL Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life 2025 3.376.000 TL Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 2025 4.204.000 TL Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance 2025 4.298.000 TL Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 2025 4.485.000 TL Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line 2025 4.579.000 TL ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure 2025 2.387.000 TL Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression 2025 3.227.000 TL Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG Impression 2025 3.462.000 TL Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business 2025 3.664.000 TL Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance 2025 4.281.000 TL Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG Elegance 2025 4.272.000 TL Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 2025 4.400.000 TL Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG R-Line 2025 4.413.000 TL Passat 1.5 eHybrid 272 PS DSG R-Line 2025 4.649.000 TL Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 2025 6.460.000 TL Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line 2025 6.498.000 TL Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line 2025 6.616.000 TL ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S 2025 4.177.000 TL Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik Elegance 2025 10.143.000 TL Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik R-Line 2025 10.660.000 TL Caddy 2.0 TDI 122 PS Style DSG 2025 2.010.000 TL Caddy 2.0 TDI 122 PS Life DSG 2025 1.806.000 TL Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS DSG 2025 1.500.000 TL Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS DSG 2025 1.525.000 TL Yeni Transporter Panel Van 2.0 TDI (2+1) Uzun Şasi 150 PS 2025 1.852.000 TL Yeni Transporter Panel Van 2.0 TDI (2+1) Uzun Şasi 170 PS Otomatik 2025 2.047.000 TL Yeni Transporter City Van (5+1) / Camlı Van (4+1) 2.0 TDI Standart Şasi 150 PS 2025 2.088.000 TL Yeni Transporter City Van (5+1) / Camlı Van (4+1) 2.0 TDI Standart Şasi 150 PS Otomatik 2025 2.176.000 TL Yeni Transporter City Van (5+1) / Camlı Van (4+1) 2.0 TDI Uzun Şasi 150 PS 2025 2.147.000 TL Yeni Transporter City Van (5+1) / Camlı Van (4+1) 2.0 TDI Uzun Şasi 150 PS Otomatik 2025 2.234.000 TL Yeni Caravelle Life 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 150 PS Otomatik 2025 2.555.000 TL Yeni Caravelle Style 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 170 PS Otomatik 2025 2.815.000 TL Yeni Caravelle Style 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 170 PS Otomatik 4Motion 2025 3.023.000 TL Multivan Style 1.5 TSI eHybrid (6+1) Uzun Şasi 245 PS DSG 4Motion 2025 6.400.000 TL Yeni ID. Buzz Pro (4+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) 2024 3.728.391 TL Yeni ID. Buzz GTX (5+1) Uzun Şasi 340 PS (91kWh) 4Motion 2025 6.000.000 TL Yeni ID. Buzz Pro (4+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) 2025 5.390.000 TL Yeni ID. Buzz Pure (4+1) Standart Şasi 170 PS (63kWh) 2025 3.990.000 TL Yeni ID. Buzz Cargo (2+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) 2025 2.600.000 TL Crafter Servis 2.0 TDI (16+1) ELWB HR 163 PS Comfortline 4.7T 2025 3.241.000 TL Yeni Crafter Panel Van 2.0 TDI (2+1) MWB HR 140 PS 3,5 T Comfortline 2025 2.038.000 TL Yeni Crafter Panel Van 2.0 TDI (2+1) MWB HR 177 PS 3,5 T Comfortline 2025 2.416.000 TL Yeni Crafter Panel Van 2.0 TDI (2+1) LWB HR 140 PS 3,5 T Comfortline 2025 2.142.000 TL Yeni Crafter Panel Van 2.0 TDI (2+1) LWB HR 177 PS 3,5 T Comfortline 2025 2.232.000 TL Yeni Crafter Panel Van 2.0 TDI (1+1) LWB HR 177 PS 3,88 T Comfortline 2025 2.403.000 TL Amarok V6 3.0 TDI 240 PS Aventura Oto. 4Motion 2025 4.245.000 TL Amarok V6 3.0 TDI 240 PS PanAmericana Oto. 4Motion 2025 4.145.000 TL Amarok 2.0 TDI 205 PS Style Oto. 4Motion 2025 3.945.000 TL Amarok V6 3.0 TDI 240 PS Style Oto. 4Motion 2025 4.145.000TL Yeni California Ocean 1.5 TSI eHybrid (3+1) Uzun Şasi 245 PS DSG 4Motion 2025 5.900.000 TL Yeni Grand California 600 2.0 TDI 163 PS 4Motion Oto. 2025 5.990.000 TL

BMW Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla BMW sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, BMW 1 Serisinin başlangıç fiyatı yaklaşık 3.413.900 TL civarındayken, BMW 5 serisinin fiyatları 10.965.400 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm BMW bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat Yeni BMW 120 Sport Line Mild Hybrid - Benzin 2025 3.413.900 TL Yeni BMW 120 M Sport Mild Hybrid - Benzin 2025 3.689.200 TL Yeni BMW 220 Gran Coupé Sport Line Mild Hybrid - Benzin 2025 3.548.300 TL Yeni BMW 220 Gran Coupé M Sport Mild Hybrid - Benzin 2025 4.009.300 TL BMW 230e xDrive Active Tourer Luxury Line Plug-in Hybrid - Benzin 2025 4.493.000 TL BMW 230e xDrive Active Tourer M Sport Plug-in Hybrid - Benzin 2025 4.803.800 TL BMW 320i Sedan Sport Line Benzin 2025 4.939.000 TL BMW 320i Sedan M Sport Benzin 2025 5.349.000 TL BMW 320i Sedan 50 Jahre Edition Benzin 2025 5.962.400 TL BMW 330i xDrive Touring M Sport Benzin 2025 8.332.900 TL Yeni BMW 420i Coupé M Sport Benzin 2025 5.913.200 TL Yeni BMW 420i Coupé Edition M Sport Benzin 2025 6.866.800 TL Yeni BMW 430i xDrive Cabrio M Sport Benzin 2025 9.013.200 TL Yeni BMW 420i Gran Coupé M Sport Benzin 2025 5.865.300 TL Yeni BMW 420i Gran Coupé Edition M Sport Benzin 2025 6.848.300 TL Yeni BMW i4 eDrive40 M Sport Elektrik 2025 5.172.100 TL Yeni BMW i4 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 2025 5.847.600 TL BMW 520i Sedan M Sport Mild Hybrid - Benzin 2025 7.563.400 TL BMW 520i Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Benzin 2025 8.040.500 TL BMW 520d xDrive Sedan M Sport Mild Hybrid - Dizel 2025 9.959.800 TL BMW 520d xDrive Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Dizel 2025 10.965.400 TL BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik 2025 6.293.400 TL BMW i5 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 2025 6.679.100 TL BMW i5 xDrive40 M Sport Elektrik 2025 7.061.700 TL BMW i5 xDrive40 Edition M Sport Elektrik 2025 7.434.000 TL BMW i5 xDrive40 Touring M Sport Elektrik 2025 7.211.800 TL BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport Elektrik 2025 7.586.200 TL BMW i5 M60 xDrive M Elektrik 2025 8.948.400 TL BMW i5 M60 xDrive Touring M Elektrik 2025 9.041.100 TL BMW 740d xDrive Sedan Pure Excellence Mild Hybrid - Dizel 2025 18.353.400 TL BMW 740d xDrive Sedan M Excellence Mild Hybrid - Dizel 2025 19.275.700 TL BMW i7 xDrive60 Pure Excellence Elektrik 2025 12.501.700 TL BMW i7 xDrive60 M Excellence Elektrik 2025 12.958.100 TL BMW i7 M70 M Elektrik 2025 14.321.300 TL BMW 840i xDrive Coupé M Sport Benzin 2025 19.197.600 TL BMW 840i xDrive Cabrio M Sport Benzin 2025 19.914.800 TL BMW 840i xDrive Gran Coupé M Sport Benzin 2025 19.731.000 TL BMW X1 xDrive25e X-Line Plug-in Hybrid - Benzin 2025 5.080.100 TL BMW X1 xDrive25e M Sport Plug-in Hybrid - Benzin 2025 5.250.000 TL BMW iX1 eDrive20 Sport Line Elektrik 2025 3.667.500 TL BMW iX1 eDrive20 X-Line Elektrik 2025 3.855.700 TL BMW iX1 eDrive20 M Sport Elektrik 2025 3.948.300 TL BMW X2 sDrive20i M Sport Elektrik 2025 5.007.700 TL BMW iX2 eDrive20 Sport Line Elektrik 2025 3.722.800 TL BMW iX2 eDrive20 M Sport Elektrik 2025 4.055.900 TL Yeni BMW X3 20 X-Line Mild Hybrid - Benzin 2025 5.910.100 TL Yeni BMW X3 20 M Sport Mild Hybrid - Benzin 2025 6.245.700 TL Yeni BMW X3 20d xDrive M Sport Mild Hybrid - Dizel 7.698.300 TL BMW X7 xDrive40d M Excellence Mild Hybrid - Dizel 2025 30.423.400 TL BMW Z4 sDrive30i M Sport Benzin 2025 7.641.400 TL Yeni BMW M2 M Benzin 2025 11.161.100 TL Yeni BMW M3 Sedan Competition M xDrive M Benzin 2025 14.964.800 TL Yeni BMW M3 Touring M xDrive M Benzin 2025 15.224.000 TL Yeni BMW M4 Competition Coupé M xDrive M Benzin 2025 15.361.000 TL Yeni BMW M4 Competition Cabrio M xDrive M Benzin 2025 15.704.300 TL Yeni BMW M5 Sedan M Plug-in Hybrid - Benzin 2025 22.035.600 TL Yeni BMW M5 Touring M Plug-in Hybrid - Benzin 2025 22.148.000 TL BMW M760e xDrive Sedan M Plug-in Hybrid - Benzin 2025 27.810.900 TL BMW M8 Competition Coupe xDrive M Benzin 2025 26.909.400 TL BMW M8 Competition Cabrio xDrive M Benzin 2025 28.407.700 TL BMW M8 Competition Gran Coupe xDrive M Benzin 2025 27.233.600 TL BMW X1 M35i xDrive M Benzin 2025 7.343.700 TL BMW X2 M35i xDrive Benzin 2025 7.438.900 TL Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrik 2025 10.205.200 TL Yeni BMW iX xDrive60 M Sport Elektrik 2025 9.228.900 TL

Skoda Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Skoda sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Skoda Fabia'nın başlangıç fiyatı yaklaşık 1.665.400 TL civarındayken, Skoda Superb gibi lüks modellerin fiyatları 6.691.400 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm bayiden Skoda sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat Yeni Škoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS 2025 2.236.400 TL Yeni Škoda Enyaq Coupé 60 e-Sportline 204 PS 2025 3.380.900 TL Yeni Škoda Enyaq Coupé 85x e-Sportline 285 PS 2025 4.250.400 TL Yeni Škoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS 2025 3.310.900 TL Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2025 1.665.400 TL Škoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2025 1.990.400 TL Škoda Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2025 1.757.400 TL Škoda Scala Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2025 2.040.400 TL Škoda Scala Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2025 2.160.400 TL Škoda Scala Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2025 2.370.400 TL Yeni Škoda Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2025 2.380.400 TL Yeni Škoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2025 2.910.400 TL Yeni Škoda Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2025 3.157.400 TL Yeni Škoda Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2025 3.157.400 TL Yeni Škoda Octavia RS 2.0 TSI 265 PS DSG 2025 4.850.400 TL Yeni Škoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2025 3.257.400 TL Yeni Škoda Octavia Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG 2025 4.950.400 TL Yeni Škoda Superb Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2025 3.527.900 TL Yeni Škoda Superb Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2025 4.149.400 TL Yeni Škoda Superb L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2025 4.538.400 TL Yeni Škoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4 2025 6.463.400 TL Yeni Škoda Superb L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 2025 6.571.400 TL Yeni Škoda Superb Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2025 4.269.400 TL Yeni Škoda Superb Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2025 4.658.400 TL Yeni Škoda Superb Combi L&K Crystal 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 2025 6.583.400 TL Yeni Škoda Superb Combi L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 2025 6.691.400 TL Škoda Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2025 1.897.900 TL Škoda Kamiq Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2025 2.195.400 TL Škoda Kamiq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2025 2.315.400 TL Škoda Kamiq Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2025 2.620.400 TL Škoda Karoq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2025 2.950.400 TL Škoda Karoq Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG 2025 3.266.900 TL Škoda Karoq Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 2025 3.372.400 TL Yeni Škoda Kodiaq Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2025 3.530.400 TL Yeni Škoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2025 4.377.400 TL Yeni Škoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2025 4.544.400 TL Yeni Škoda Kodiaq Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 2025 6.350.400 TL Yeni Škoda Kodiaq Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 2025 6.620.400 TL Yeni Škoda Kodiaq RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 2025 7.000.400 TL Yeni Škoda Superb PHEV e-Sportline Plug-in Hibrit 2025 3.922.900 TL

Dacia Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Dacia sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Dacia Sandero'nun başlangıç fiyatı yaklaşık 1.420.000 TL civarındayken, Dacia Jogger gibi lüks modellerin fiyatları 1.630.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Dacia bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat Sandero Stepway Expression Stepway TCe 90 Auto 2025 1.420.000 TL Sandero Stepway Extreme Stepway TCe 90 Auto 2025 1.480.000 TL Jogger Extreme TCe 110 - 7 koltuklu 2025 1.600.000 TL Jogger Extreme ECO-G 100 - 7 koltuklu 2025 1.630.000 TL

Mercedes Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Mercedes sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Mercedes-Benz A Serisi'nin başlangıç fiyatı yaklaşık 3.170.000 TL civarındayken, Mercedes-AMG SL 63 gibi lüks modellerin fiyatları 25.815.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Mercedes bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat A 200 AMG Benzin 2025 3.170.000 TL Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Final Edition Benzin 2025 6.940.000 TL CLA 350 4MATIC Edition 1 AMG Elektrik 2025 4.690.000 TL C 200 4MATIC AMG Benzin 2025 5.781.000 TL Mercedes-AMG C 43 4MATIC Performance Benzin 2025 7.835.000 TL Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Benzin - Elektrik 2025 12.129.000 TL EQE 280 AMG Elektrik 2025 5.601.000 TL EQE 350 4MATIC AMG Elektrik 2025 6.408.000 TL Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance Elektrik 2025 8.239.000 TL E 180 Exclusive 2025 7.536.000 TL E 180 AMG 2025 7.598.000 TL E 220 d 4MATIC Exclusive 2025 10.213.000 TL E 220 d 4MATIC AMG 2025 10.290.000 TL Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Performance Benzin - Elektrik 2025 19.363.000 TL EQS 450 4MATIC Inspiration Elektrik 2025 9.471.000 TL EQS 580 4MATIC Heritage Edition Elektrik 2025 11.071.000 TL S 450 d 4MATIC L Inspiration 2025 19.864.000 TL Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE Benzin-Elektrik 2025 35.306.000 TL Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake Final Edition 2025 7.810.000 TL C 200 4MATIC All-Terrain Benzin 2025 5.447.000 TL Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate Performance Benzin 2025 7.948.000 TL Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Estate Benzin-Elektrik 2025 12.206.000 TL CLA 200 AMG Benzin 2025 4.044.000 TL Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Final Edition Benzin 2025 7.501.000 TL CLE 300 4MATIC Coupé AMG Benzin 2025 7.931.000 TL Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Benzin 2025 12.946.000 TL CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG Benzin 2025 8.889.000 TL EQA 250+ AMG Elektrik 2025 3.923.000 TL GLA 200 AMG Benzin 2025 4.279.000 TL EQB 250+ AMG Elektrik 2025 4.034.000 TL EQB 250+ Night Edition Elektrik 2025 4.137.000 TL GLB 200 Progressive Benzin 2025 4.597.000 TL GLB 200 AMG Benzin 2025 4.834.000 TL GLC 180 AMG Benzin 2025 6.383.000 TL GLC 300 d 4MATIC AMG Dizel 2025 8.483.000 TL Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Performance Benzin 2025 9.379.000 TL Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Benzin-Elektrik 2025 13.447.000 TL GLC 180 Coupé AMG Benzin 2025 6.798.000 TL Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé Performance Benzin 2025 9.888.000 TL Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé Benzin-Elektrik 2025 14.162.000 TL G 580 Heritage Elektrik 2025 14.525.000 TL G 450 d Heritage Dizel 2025 20.393.000 TL G 500 Heritage Benzin 2025 21.706.000 TL Mercedes-AMG G 63 Performance Benzin 2025 28.230.000 TL Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ Performance Benzin 2025 14.100.000 TL Mercedes-AMG SL 43 Performance Benzin 2025 15.251.000 TL Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Performance Benzin 2025 25.815.000 TL Mercedes-AMG GT 43 Performance Benzin 2025 15.160.000 TL Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Performance Benzin 2025 26.573.000 TL Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Benzin 2025 30.784.000 TL Mercedes-Maybach S 580 4MATIC Inspiration+ Benzin 2025 27.712.000 TL Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series Benzin 2025 35.264.000TL

Peugeot Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Peugeot sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Peugeot E-208'in başlangıç fiyatı yaklaşık 1.954.000 TL civarındayken, Peugeot 5008 gibi lüks modellerin fiyatları 3.502.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Peugeot bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat E-208 GT 100kW Elektrik 1.954.000 TL E-308 GT 115kW Elektrik 2.381.000 TL 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Benzin 2.138.000 TL 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin 2.303.000 TL 2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Benzin 2.238.000 TL 2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.516.000 TL E-2008 ALLURE 100kW Elektrik 2.133.000 TL E-2008 ALLURE 115kW Elektrik 2.158.000 TL E-2008 GT 115kW Elektrik 2.263.000 TL 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin 2.132.000 TL 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Cam Tavan Benzin 2.212.000 TL 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin 2.765.500 TL 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Benzin 2.290.000 TL 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan Benzin 2.370.000 TL 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Benzin 2.765.000 TL 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Hybrid 2.740.000 TL 3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Hybrid 3.195.000 TL 300 8 Allure 1.6 Plug - in Hybrid 195hp eDCS7 3.250.000 TL E-3008 Allure 157kW (210hp) Elektrik 3.252.500 TL E-3008 GT 157kW (210hp) Elektrik 3.445.500 TL Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Hybrid 3.155.000 TL Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Hybrid 3.355.000 TL Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp) Elektrik 3.365.500 TL Yeni E-5008 GT 157kW (210hp) Elektrik 3.502.000 TL Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT Dizel 1.513.000 TL Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel 1.739.500 TL Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel 1.986.000 TL Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100hp 6MT Dizel 1.213.000 TL Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 130hp 6MT Dizel 1.273.500 TL Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel 1.346.500 TL Expert Van STANDART (L2) 1.5 BlueHDi 120hp Dizel 1.385.000 TL Expert Van STANDART (L2) 2.0 BlueHDi 180hp EAT8 Dizel 1.485.000 TL Expert Van UZUN (L3) 2.0 BlueHDi 145hp Dizel 1.540.000 TL Expert Van UZUN (L3) 2.0 BlueHDi 180hp EAT8 Dizel 1.620.000 TL Expert Van STANDART (L2) 1.5 BlueHDi 120hp €6eBIS 1.385.000 TL Expert Van STANDART (L2) 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBIS Dizel 1.545.000 TL Expert Van UZUN (L3) 2.2 BlueHDi 150hp €6eBIS Dizel 1.600.000 TL Expert Van UZUN (L3) 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBIS Dizel 1.680.000 TL Traveller ALLURE L3 8+1 2.0 BlueHDi 180hp EAT8 Dizel 2.245.500 TL Traveller ALLURE L3 8+1 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBIS Dizel 2.315.500 TL BOXER VAN L4H2 2.2 BlueHDi 180hp MT6 S&S (15 m3) Dizel 1.725.000 TL BOXER VAN L4H3 2.2 BlueHDi 180hp MT6 S&S (17 m3) Dizel 1.758.000 TL BOXER VAN L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S (15 m3) 4,2Ton Dizel 1.731.000 TL BOXER VAN L4H2 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 S&S (15 m3) Dizel 1.815.000 TL BOXER VAN L4H2 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 S&S (17 m3) Dizel 1.848.000 TL Yeni BOXER Minibüs Personel L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S Dizel 2.275.000 TL Yeni BOXER Minibüs Okul L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S Dizel 2.345.000 TL

Chery Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Chery sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, TIGGO 7’nin başlangıç fiyatı 2.380.000 TL civarındayken TIGGO 8’in fiyatı 2.899.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Chery bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat Yeni TIGGO 8 Prestige 2025 2.899.000 TL Yeni TIGGO 7 Prestige 4x2 2025 2.380.000 TL Yeni TIGGO 7 Prestige 4x4 2025 2.599.000 TL

Kia Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Kia sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Kia Picanto'nun başlangıç fiyatı yaklaşık 1.260.000 TL civarındayken, Kia Sorento gibi lüks modellerin fiyatları 5.800.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Kia bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Cool Benzin 2025 2.385.000 TL Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Elegance Benzin 2025 2.820.000 TL Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Prestige Benzin 2025 3.060.000 TL Yeni Sportage 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik) GT-Line Benzin 2025 3.300.000 TL Picanto 1.0L 63 PS AMT Feel Benzin 2025 1.260.000 TL Picanto 1.2L 79 PS AMT Cool Benzin 2025 1.330.000 TL Picanto 1.0L 68 PS AMT Cool Benzin 2025 1.325.000 TL Ceed HB 1.5L 140 PS DCT (Otomatik) Elegance Benzin 2025 2.070.000 TL Stonic 1.0L 100 PS DCT Cool Benzin 2025 1.690.000 TL Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Business Benzin 2025 1.760.000 TL Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Elegance Benzin 2025 1.800.000 TL Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Prestige Benzin 2025 1.860.000 TL XCeed 1.5L 140 PS DCT (Otomatik) Elegance Benzin 2025 2.120.000 TL XCeed 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Elegance Benzin 2025 2.170.000 TL Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk Prestige Smart Hibrit 2025 5.660.000 TL Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk Prestige Smart Hibrit 2025 5.800.000 TL EV3 - 150 kW Otomatik Elegance Standard Range Elektrikli 2025 2.090.000 TL EV3 - 150 kW Otomatik Elegance Long Range Elektrikli 2025 2.440.000 TL EV3 - 150 kW Otomatik Prestige Standard Range Elektrikli 2025 2.340.000 TL EV3 - 150 kW Otomatik GT-Line Long Range Elektrikli 2025 3.400.000 TL EV6 - 125 kW Otomatik Elegance Standard Range Elektrikli 2025 3.400.000 TL EV9 - 149 kW Otomatik 7 Koltuk Prestige Elektrikli 2025 5.960.000 TL EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk GT-Line Elektrikli 2025 6.990.000 TL EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 7 Koltuk GT-Line Elektrikli 2025 6.990.000 TL

Citroen Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Citroën sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Citroën C3 Aircross'un başlangıç fiyatı yaklaşık 1.835.000 TL civarındayken, Citroën C5 Aircross gibi lüks modellerin fiyatları 2.700.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Citroën bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat Yeni Ami 6 kW Elektrik Motor 2025 550.000 TL Yeni Ami Buggy 6 kW Elektrik Motor 590.000 TL Elektrikli ë-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus 2025 1.395.000 TL Elektrikli ë-C3 83 kW Elektrikli Motor Max 2025 1.454.000 TL C3 Aircross Hybrid 145 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Plus 2025 1.835.000TL C3 Aircross Hybrid 145 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2025 1.891.000 TL Elektrikli ë-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max 2025 1.621.000 TL Elektrikli ë-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max 2025 1.721.000 TL C4 X 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 2025 1.844.000 TL C4 X 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 2025 2.025.000 TL Elektrikli ë-C4 X 115 KW Max 2025 2.061.000 TL C4 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 2025 1.821.000 TL C4 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 2025 2.004.000 TL C4 1.2 Hybrid 145 HP - ë-DCS6 Max 2025 2.113.000 TL Elektrikli ë-C4 115 KW Max 2025 2.087.000 TL Yeni C5 Aircross Hybrid 145 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Plus 2025 2.550.000 TL Yeni C5 Aircross Hybrid 145 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max 2025 2.700.000 TL Yeni ë-C5 Aircross 157 kW Plus 2025 2.330.000 TL Yeni ë-C5 Aircross 157 kW Max 2025 3.100.000 TL Ami 6 Kw Elektrik Motor Peps 2025 570.000 TL Berlingo 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel You 2025 1.431.000 TL Berlingo 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus 2025 1.659.000 TL Berlingo 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 You 2025 1.561.000 TL Berlingo 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus 2025 1.714.000 TL Berlingo 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 2025 1.846.000 TL Berlingo Van 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Van 2025 1.270.000 TL Berlingo Van 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van 2025 1.345.000 TL Jumpy Van 1.5 BlueHDi 120 HP - 6 İleri Manuel Panelvan L2 Business 2025 1.413.000 TL Jumpy Van 1.5 BlueHDi 120 HP - 6 İleri Manuel Panelvan L3 Uzun 2025 1.532.000 TL Jumpy Van 1.5 BlueHDi 120 HP - 6 İleri Manuel Panelvan L2 Standart 2025 1.443.000 TL Jumpy Van 2.2 BlueHDi 180 HP - EAT8 Panelvan L2 Standart Business 2025 1.533.000 TL Jumpy Van 2.2 BlueHDi 180 HP - EAT8 Panelvan L2 Standart 2025 1.563.000 TL Jumpy Van 2.2 BlueHDi 180 HP - EAT8 Panelvan L3 Uzun 2025 1.652.000 TL Jumpy Van 2.0 BlueHDi 145 HP - 6 İleri Manuel Panelvan L3 Uzun 2025 1.517.000 TL Jumpy Van 2.0 BlueHDi 180 HP - EAT8 Panelvan L3 Uzun 2025 1.602.000 TL Jumpy Van 2.2 BlueHDi 150 HP - MT6 Panelvan L3 Uzun 2025 1.562.000 TL Spacetourer 2.0 BlueHDi 180 HP - EAT8 8+1 2025 2.298.000 TL Spacetourer 2.2 BlueHDi 180 HP - EAT8 Business 8+1 2025 2.318.000 TL Spacetourer 2.2 BlueHDi 180 HP - EAT8 8+1 2025 2.348.000 TL Jumper 2.2 BlueHDi 180 HP - 6 İleri Manuel 3.5T (15M³) 2025 1.799.000 TL Jumper 2.2 BlueHDi 180 HP - EAT8 3.5T (15M³) 2025 1.917.000 TL Jumper 2.2 BlueHDi 140 HP - 6 İleri Manuel 4.2T (15M³) 2025 1.854.000 TL

Seat Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Seat sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Seat Ibiza'nın başlangıç fiyatı yaklaşık 1.596.000 TL civarındayken, Seat Ateca gibi lüks modellerin fiyatları 2.831.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Seat bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat IBIZA 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 2025 1.596.000 TL IBIZA 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR 2025 1.716.000 TL ARONA 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 2025 1.686.000 TL ARONA 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR 2025 1.796.000 TL LEON 1.5 eTSI 116 PS DSG FR 2025 2.151.000 TL LEON 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG FR 2025 2.921.000 TL ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Xperience 2025 2.576.000 TL ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG FR 'Dark Edition' 2025 2.831.000 TL

Audi Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Audi sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Audi A3'ün başlangıç fiyatı yaklaşık 3.063.320 TL civarındayken, Audi RS Q8 gibi lüks modellerin fiyatları 23.885.348 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Audi bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 2025 3.063.320 TL A3 Sportback TFSI 110 kW S line S tronic 2025 3.987.236 TL RS 3 Sportback TFSI quattro 294 kW S tronic 2025 9.619.144 TL S3 Sportback TFSI quattro 245 kW S tronic 2025 7.160.996 TL A3 allstreet TFSI 110 kW S tronic 2025 3.645.746 TL A3 Sedan TFSI 110 kW Advanced S tronic 2025 3.216.764 TL A3 Sedan TFSI 110 kW S line S tronic 2025 4.106.276 TL RS 3 Sedan TFSI quattro 294 kW S tronic 2025 9.877.576 TL S3 Sedan TFSI quattro 245 kW S tronic 2025 7.321.700 TL A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic 2025 6.263.808 TL A5 Sedan TFSI 150 kW S tronic 2025 5.623.260 TL A5 Sedan TFSI quattro 150 kW S tronic 2025 5.956.008 TL S5 Sedan TFSI quattro 270 kW S tronic 13.089.074 TL A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 2025 6.497.736 TL A5 Avant TFSI 150 kW S tronic 2025 5.857.188 TL A5 Avant TFSI quattro 150 kW S tronic 2025 6.189.936 TL S5 Avant TFSI quattro 270 kW S tronic 2025 13.366.322 TL A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 2025 7.401.890 TL A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic 2025 7.933.509 TL A6 Sedan 45 TFSI quattro 265 hp Advanced S tronic 2025 7.565.219 TL A6 Sedan 45 TFSI quattro 265 hp S line S tronic 2025 8.093.177 TL A6 Sedan 50 TDI quattro 286 hp Advanced Tiptronic 2025 10.180.351 TL A6 Sedan 50 TDI quattro 286 hp S line Tiptronic 2025 10.916.863 TL A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 2025 7.496.271 TL A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic 2025 8.296.389 TL A6 Avant 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S tronic 2025 7.742.576 TL A6 Avant 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic 2025 8.542.727 TL RS 6 Avant 4.0 Turbo FSI quattro 630 hp Performance Tiptronic 2025 21.687.332 TL A6 Avant e-tron 2025 6.891.494 TL A6 Avant e-tron performance 2025 8.016.035 TL A6 Avant e-tron quattro 2025 8.379.125 TL A6 Sportback e-tron 2025 6.736.514 TL A6 Sportback e-tron performance 2025 7.861.055 TL A6 Sportback e-tron quattro 2025 8.224.145 TL A6 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 2025 8.170.839 TL A6 Sedan TDI 150 kW quattro 2025 7.669.287 TL S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI 2025 25.267.748 TL A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 2025 21.114.367 TL A8 L 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic PI 2025 21.114.367 TL Q2 35 TFSI 150 hp Advanced S tronic PI 2025 3.230.466 TL Q3 Sportback 35 TFSI 150 hp S line S tronic 2025 4.757.348 TL Q3 35 TFSI 150 hp Advanced S tronic 2025 4.373.780 TL Q3 35 TFSI 150 hp S line S tronic 2025 4.574.228 TL Q3 SUV TFSI 110 kW S tronic 2025 4.018.796 TL Q3 Sportback TFSI 110 kW S tronic 2025 4.171.604 TL Audi Q4 40 e-tron 2025 3.920.123 TL Audi Q4 45 e-tron 2025 5.088.707 TL Audi Q4 55 e-tron quattro 2025 5.470.805 TL Audi Q4 Sportback 40 e-tron 4.060.739 TL Audi Q4 Sportback 45 e-tron 2025 5.247.467 TL Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro 2025 5.629.355 TL Q6 SUV e-tron quattro 2025 7.951.565 TL Q6 Sportback e-tron quattro 2025 8.133.194 TL Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI 2025 10.002.282 TL Audi Q7 SUV 50 TDI quattro 286 hp S line Tiptronic PI 2025 12.855.295 TL Audi Q7 SUV 55 TFSI quattro 340 hp S line Tiptronic PI 2025 13.102.591 TL Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI 2025 11.560.657 TL Q8 SUV 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 2025 14.895.640 TL Q8 SUV 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic PI 2025 15.146.392 TL RS Q8 4.0 Turbo FSI quattro 641 hp Performance Tiptronic 2025 23.885.348 TL Yeni e-tron GT quattro 2025 10.485.446 TL RS e-tron GT performance quattro 2025 15.060.674 TL RS e-tron GT quattro 2025 13.858.214 TL S e-tron GT 2025 11.847.464 TL

Tesla Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Tesla sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatı yaklaşık 2.349.300 TL'dir. Aşağıdaki tabloda tüm Tesla bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat Model Y Standart – Arkadan Çekiş 2.349.300 TL Model Y Premium Long Range - Arkadan Çekiş 3.392.640 TL Model Y Premium Long Range – Dört Çeker 3.998.400 TL Model Y Performance - Dört Çeker 4.418.400 TL

BYD Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla BYD sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, BYD DOLPHIN'in başlangıç fiyatı yaklaşık 1.719.000 TL civarındayken, BYD TANG 380 kW AWD Flagship gibi lüks modellerin fiyatları 5.099.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm BYD bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat DOLPHIN 150 kW Comfort 1.719.000 TL DOLPHIN 150 kW Design 1.849.000 TL ATTO 3 150 kW Design 2.119.000 TL SEAL U EV 160 kW Design 2.486.750 TL SEAL U DM-i 160 kW Design 2.358.000 TL SEAL 160 kW Design 2.389.000 TL SEAL 390 kW AWD Excellence 3.829.000 TL SEALION 7 160kW Design 2.389.000 TL SEALION 7 390kW AWD Excellence 3.939.000 TL HAN 380 kW AWD Executive 4.584.000 TL TANG 380 kW AWD Flagship 5.099.000 TL

Nissan Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Nissan sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Nissan Juke'un başlangıç fiyatı yaklaşık 1.715.000 TL civarındayken, Nissan Qashqai e-Power gibi lüks modellerin fiyatları 3.709.300 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Nissan bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat TOWNSTAR VAN 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.126.900 TL TOWNSTAR VAN 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.289.300 TL TOWNSTAR VAN 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.401.300 TL TOWNSTAR VAN 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.472.200 TL TOWNSTAR VAN EV L1 Tekna+ 2.057.000 TL TOWNSTAR VAN EV L2 Tekna 2.036.300 TL TOWNSTAR COMBI EV Designpack 2.319.400 TL TOWNSTAR COMBI EV Platinum 2.368.800 TL JUKE 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.715.000 TL JUKE 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 2.063.900 TL JUKE 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.149.100 TL JUKE 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 2.245.600 TL JUKE 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 2.245.600 TL JUKE 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.318.600 TL QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.419.300 TL QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 2.961.100 TL QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.170.800 TL QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.263.100 TL QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.368.200 TL QASHQAI 1.3 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.394.500 TL QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 3.499.400 TL QASHQAI e-POWER 190PS Skypack 3.370.400 TL QASHQAI e-POWER 190PS N-Design 3.535.900 TL QASHQAI e-POWER 190PS Platinum 3.578.900 TL QASHQAI e-POWER 190PS Platinum Premium 3.709.300 TL X-TRAIL MILD HYBRID 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 4.096.000 TL X-TRAIL MILD HYBRID 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 4.422.900 TL

Voyah Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Voyah sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Voyah Free modelinin başlangıç fiyatı yaklaşık 5.428.128 TL civarındadır. Aşağıdaki tabloda tüm Voyah bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat Voyah Free 106 kWh AWD, 489 HP High Otomatik Elektrik 5.428.128 TL Voyah Dream Standart 7 Koltuk 290 kW (294 HP) Otomatik Elektrik 8.526.336 TL

Subaru Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Subaru sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Subaru Yeni Crosstrek'in başlangıç fiyatı yaklaşık 3.299.900 TL civarındayken, Subaru Yeni Forester gibi lüks modellerin fiyatları 4.449.900 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Subaru bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive 3.299.900 TL Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive + Görüş Paketi 3.399.900 TL Yeni Forester e-BOXER 2.0i Style 4.699.900 TL Yeni Forester e-BOXER 2.0i Fun 4.449.900 TL

Volvo Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Volvo sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Volvo EX40'ın başlangıç fiyatı yaklaşık 3.922.994 TL civarındayken, Volvo XC60 gibi lüks modellerin fiyatları 8.560.661 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Volvo bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat EX30, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 2.294.320 TL EX30, Twin Motor, Ultra Elektrik - 315KW/428hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 3.544.439 TL EX30 CROSS COUNTRY, Twin Motor, Performance, Ultra Elektrik - 315KW/428hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 3.678.503 TL EX40, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik - 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 3.922.994 TL EX40 Black Edition, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik - 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 4.062.494 TL EX40, Twin Motor, Ultra Elektrik - 300kW/408hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 4.763.563 TL EC40, SINGLE MOTOR Extended Range, Ultra Elektrik - 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 4.009.577 TL EC40 BLACK EDITION, SINGLE MOTOR Extended Range, Ultra Elektrik - 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 4.149.077 TL EC40, Twin Motor, Ultra, Elektrik - 300kW/408hp 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 4.860.967 TL V60, B4 FWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 1.969 cc. 197 hp 7 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 5.476.926 TL XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 6.702.521 TL XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 6.702.521 TL XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 6.982.781 TL XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Dark Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 6.982.781 TL XC60 Black Edition, B5 AWD mild hybrid, Plus Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 7.110.761 TL XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 7.337.561 TL XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 7.337.561 TL XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 7.617.821 TL XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 7.617.821 TL XC60 Black Edition, T8 AWD plug-in hybrid, Plus Elektrik/Benzin 1.969 CC. 310+145 HP 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 7.745.801 TL XC60 Black Edition, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 HP 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 8.071.421 TL XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Polestar Engineered Elektrik/Benzin 1.969 CC. 310+145 HP 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 8.560.661 TL Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 10.128.011 TL Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 10.128.011 TL Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 10.460.111 TL Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Dark Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 10.460.111 TL Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 10.763.051 TL Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 10.763.051 TL Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 11.095.151 TL Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 2025 11.095.151 TL

Jeep Sıfır Araba Fiyatları 20256

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Jeep sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Avenger e-Hybrid Limited'in başlangıç fiyatı yaklaşık 2.155.930 TL civarındayken, Compass e-Hybrid Summit gibi modellerin fiyatları 3.271.037 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Jeep bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited + Sunroof Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 2025 2.922.642 TL Compass e-Hybrid 1.5 130hp North Star Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 2025 3.147.880 TL Compass e-Hybrid 1.5 130hp Summit Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 2025 3.271.037 TL Avenger e-Hybrid Limited 1.2 110hp Limited Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 2025 2.155.930 TL Avenger e-Hybrid Summit 1.2 110hp Summit Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 2025 2.277.150 TL Avenger 4xe Overland 1.2 145hp Otomatik Benzinli / Hibrit 2025 2.658.944 TL Avenger %100 Elektrik Limited 115kW Limited Elektrik 2025 2.196.128 TL Avenger %100 Elektrik Summit 115kW Summit Elektrik 2025 2.201.833 TL

MG Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla MG sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Yeni HS'nin başlangıç fiyatı yaklaşık 2.639.000 TL civarındayken, MG7 gibi lüks modellerin fiyatları 3.170.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm MG bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat Yeni HS Benzin 2.639.000 TL MG7 Passion Benzin 2.825.000 TL MG7 Excellence Benzin 3.065.000 TL MG7 Excellence Red Edition Benzin 3.170.000 TL

Mini Cooper Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Mini Cooper sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Tamamen Elektrikli Mini Countryman E modelinin başlangıç fiyatı yaklaşık 2.489.200 TL civarındayken, Mini Countryman S ALL4 gibi lüks modellerin fiyatları 6.319.100 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Mini Cooper bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat Tamamen Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrik Favoured 2.489.200 TL Tamamen Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrik John Cooper Works 3.653.800 TL Tamamen Elektrikli Mini Countryman SE ALL4 Otomatik Elektrik John Cooper Works 5.171.100 TL Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin Favoured 3.115.200 TL Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin John Cooper Works 3.355.500 TL Yeni Mini Cooper S 3 Kapı Otomatik Benzin John Cooper Works 4.863.300 TL Yeni Mini John Cooper Works Cabrio Otomatik Benzin 5.515.600 TL Mini Cooper 5 Kapı Otomatik Benzin Favoured 2.978.800 TL Yeni Mini Cooper S Cabrio Favoured 4.722.300 TL Yeni Mini John Cooper Works Cabrio Otomatik Benzin 5.757.600 TL Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin Favoured 4.229.300 TL Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin Trail Edition 4.387.700 TL Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin John Cooper Works 4.616.900 TL Mini Countryman S ALL4 Otomatik Mild Hybrid - Benzin John Cooper Works 6.319.100 TL Mini John Cooper Works Countryman ALL4 Otomatik Benzin John Cooper Works 6.685.200 TL

Skywell Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Skywell sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermekle birlikte başlangıç fiyatı 2.175.000 TL’dir. Aşağıdaki tabloda tüm Skywell bayisinden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat ET-5 LR Legend 2.175.000 TL ET-5 LR Exclusive 2.800.000 TL

Porsche Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Porsche sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Yeni Macan 4’ün başlangıç fiyatı yaklaşık 8.382.000 TL civarındayken, Yeni 911 Turbo S Cabriolet gibi lüks modellerin fiyatları 56.885.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Porsche bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Modeli Fiyat Yeni Macan 4 8.382.000 TL Yeni Macan Turbo 11.345.000 TL Yeni Taycan 12.142.000 TL Yeni Taycan 4 12.635.000 TL Yeni Taycan 4S 14.440.000 TL Yeni Taycan GTS 16.265.000 TL Yeni Taycan Turbo 19.117.000 TL Yeni Taycan Turbo S 22.615.000 TL Yeni Taycan Turbo GT 25.235.000 TL Yeni Taycan Turbo GT Weissach Paket 25.064.000 TL Yeni Taycan 4 Cross Turismo 12.737.000 TL Yeni Taycan 4S Cross Turismo 14.370.000 TL Yeni Taycan Turbo Cross Turismo 19.258.000 TL Yeni Taycan Turbo S Cross Turismo 22.736.000 TL Yeni Taycan Sport Turismo 12.232.000 TL Yeni Taycan 4S Sport Turismo 14.530.000 TL Yeni Taycan GTS Sport Turismo 16.365.000 TL Yeni Taycan Turbo Sport Turismo 19.228.000 TL Yeni Taycan Turbo S Sport Turismo 22.685.000 TL Cayenne 18.320.000 TL Cayenne E-Hybrid 20.514.000 TL Cayenne S 21.624.000 TL Cayenne S E-Hybrid 22.339.000 TL Cayenne GTS 25.310.000 TL Cayenne Turbo E-Hybrid 33.679.000 TL Cayenne Coupe 19.150.000 TL Cayenne Coupe E-Hybrid 20.994.000 TL Cayenne S Coupe 22.638.000 TL Cayenne S E-Hybrid Coupe 23.113.000 TL Cayenne GTS Coupe 25.993.000 TL Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe 34.398.000 TL Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe GT Paket 38.914.000 TL Yeni Panamera 21.012.000 TL Yeni Panamera 4 21.730.000 TL Yeni Panamera 4 E-Hybrid 23.260.000 TL Yeni Panamera 4S E-Hybrid 25.840.000 TL Yeni Panamera GTS 30.581.000 TL Yeni Panamera Turbo E-Hybrid 40.296.000 TL Yeni Panamera Turbo S E-Hybrid 46.434.000 TL Yeni Panamera 4 E-Hybrid Executive 25.122.000 TL Yeni 911 Carrera 27.740.000 TL Yeni 911 Carrera Cabriolet 30.394.000 TL Yeni 911 Carrera T 29.804.000 TL Yeni 911 Carrera T Cabriolet 32.514.000 TL Yeni 911 Carrera S 31.223.000 TL Yeni 911 Carrera GTS 35.411.000 TL Yeni 911 Carrera GTS Cabriolet 38.103.000 TL Yeni 911 Carrera 4 GTS 36.978.000 TL Yeni 911 Carrera 4 GTS Cabriolet 39.706.000 TL Yeni 911 Targa 4 GTS 39.706.000 TL Yeni 911 GT3 42.227.000 TL Yeni 911 GT3 Touring 42.227.000 TL 911 Spirit 70 50.580.000 TL Yeni 911 Turbo S 54.175.000 TL Yeni 911 Turbo S Cabriolet 56.885.000 TL

SIK SORULAN SORULAR

2026 Yılı Sıfır Araba Fiyatları Ne Olur?

2026 yılı sıfır araç fiyatlarının döviz kurlarındaki dalgalanmalara, enflasyona ve vergi oranlarına bağlı olarak artması bekleniyor. Yıl ortalarına doğru araç fiyatlarının daha da yükselmesi olası görünüyor.

Araba Hangi Aylarda Ucuz?

Genellikle yılın son çeyreği (Kasım-Aralık) ve yeni yılın ilk ayları (Ocak-Şubat), otomobil firmalarının stokları eritmek ve yeni model yılına hazırlık yapmak için indirimler yaptığı dönemlerdir. Bu aylarda kampanyalar ve indirim fırsatları daha yaygın olur.

Sıfır Araba Almak İçin Ne Kadar Peşinat Gerekir?

Sıfır araba alırken genellikle toplam araç bedelinin %30’u kadar peşinat ödemeniz gerekir. Bu oran, bankaların ve finans kuruluşlarının kredi politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

Bayiden Sıfır Araba Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Bayiden sıfır araç alırken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır: Aracın hasar kaydı ve test sürüşü yapılarak mekanik durumu kontrol edilmelidir. Aksesuar ve donanımların eksiksiz olarak teslim edildiğinden emin olun. Ayrıca ruhsat, sigorta ve garanti belgeleri gibi tüm evrakların eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenlendiğini kontrol edin.

Sıfır Araç Kampanyaları Hangi Aylarda Yapılır?

Sıfır araç kampanyaları genellikle yaz sonu, yıl sonu ve bayram dönemlerinde yoğunlaşır. Ayrıca firmalar, kış aylarında da yılbaşı kampanyaları düzenleyebilir.

Sıfır Araç 6 Aydan Önce Satılır mı?

Hayır, sıfır araçlar için genellikle 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı bulunur. Ancak, bireysel satıcılar bu süreyi beklemeden de araçlarını satışa sunabilirler.

Sıfır Arabanın Ömrü Ne Kadardır?

Sıfır araçların ömrü, kullanıma ve bakım durumuna bağlı olarak değişir. Düzenli bakım yapılan ve özenle kullanılan bir araç ortalama 10-15 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.

Kışın Araba Fiyatları Düşer mi?

Evet, kış aylarında talep düşüşü ve yeni model yılının gelmesi ile araç fiyatlarında indirimler görülebilir. Ancak, bu durum döviz kuru ve enflasyon oranlarına bağlı olarak değişebilir.

Faiz Artışı Araç Fiyatlarını Nasıl Etkiler?

Faiz oranlarının artışı, taşıt kredisi kullanım maliyetlerini artırır ve bu da araç talebini azaltabilir. Talep düşüşü ise fiyatlar üzerinde baskı yaratabilir. Ancak, döviz kurlarının yükselmesi ve yüksek enflasyon bu durumu dengeleyebilir. Bu yüzden faiz artışları fiyatları doğrudan düşürmeyebilir.

