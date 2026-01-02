TeklifimGelsin
Sıfır Araba Fiyatları 2026 (Ocak) Bayiden En Ucuz Fiyatlar

En ucuz ve bayiden sıfır araba fiyatları burada! Otomatik vites ve elektrikli araba fiyatlarının yanı sıra tüm satılık arabalara dair 22 marka yüzlerce fiyat!
Yayınlanma Tarihi: 27 Eylül 2024
Her ay düzenli olarak güncellediğimiz bu kapsamlı rehberde 2026 yılı Ocak ayında Fiat, Renault, Hyundai, Opel, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, BMW, Skoda, Dacia, Mercedes, Peugeot, Chery, Kia, Citroen, Seat, Audi, Tesla ve Nissan marka araç modelleri için bayiden sıfır araba fiyatlarının tamamını tek bir sayfada sunuyoruz.

Bayiden satılık en ucuz sıfır araba fiyatlarının yanı sıra elektrikli, hibrit ve otomatik vites araba fiyatlarına dair en kapsamlı listeleri sizler için bir araya getirdik.

Sıfır araba fiyatlarının yanında Sıfır Motosiklet Fiyatları 2026 isimli yazımıza göz atarak sıfır motor fiyatlarını öğrenebilir; ÖTV İndirimli araç modellerine ise sizler için özel olarak hazırladığımız ve her ay güncellediğimiz ÖTV muafiyetli araçlar listesinden ulaşabilirsiniz.

En Ucuz Sıfır Araba Fiyatları 2026

En Ucuz Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla en ucuz sıfır araba fiyatları, markalar arasında değişiklik göstermekle birlikte genellikle 550.000 TL'den başlamaktadır. Araç fiyatları, üretim maliyetleri, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurları, vergilendirme politikaları ve talep arz dengesi gibi birçok faktöre bağlı olarak belirlenmektedir. Aşağıdaki tabloda tüm araç markalarına ilişkin en düşük ve en yüksek sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç MarkasıEn Düşük FiyatEn Yüksek Fiyat
Fiat572.900TL2.461.900TL
Renault1.225.000TL4.200.000TL
Hyundai1.203.000TL6.300.000TL
Opel1.243.000TL3.562.000TL
TOGG1.862.000TL3.133.641TL
Toyota1.154.000TL16.000.000TL
Ford1.070.300TL8.624.300TL
Honda1.730.000TL6.150.000TL
Volkswagen1.500.000TL10.660.000TL
BMW3.413.900TL30.423.400TL
Skoda1.665.400TL7.000.400TL
Dacia1.420.000TL1.630.000TL
Mercedes3.170.000TL35.264.000TL
Peugeot1.213.000TL3.502.000TL
Chery2.380.000TL2.899.000TL
Kia1.260.000TL6.990.000TL
Citroen550.000TL3.100.000TL
Seat1.596.000TL2.921.000TL
Audi3.063.320TL25.267.748TL
Tesla2.349.300TL4.418.400TL
BYD1.719.000TL5.099.000TL
Nissan1.126.900TL4.422.900TL
Voyah5.428.128TL8.526.336TL
Subaru3.299.900TL4.849.900TL
Volvo2.294.320TL11.095.151TL
JEEP2.155.930TL3.271.037TL
MG2.639.000TL3.170.000TL
Mini Cooper2.489.200TL6.685.200TL
Skywell2.175.000TL2.800.000TL
Porsche8.382.000TL56.885.000TL
Sıfır Hibrit Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla sıfır hibrit araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. En ucuz hibrit araba fiyatı 2026 yılında 1.730.000 TL ile Honda Jazz modeline aitken onu 1.744.000 TL ile Opel Corsa  Hybrid modeli takip etmektedir. Aşağıdaki tabloda tüm sıfır hibrit araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Markası ve ModeliFiyat
Renault Yeni Captur Techno Mild Hybrid EDC 140 hp2.050.000 TL
Renault Yeni Duster Evolution Mild Hybrid Advanced 130hp 4x42.288.000 TL
Renault Yeni Austral Techno Mild Hybrid 150 hp auto2.336.000 TL
Renault Yeni Austral Esprit Alpine Mild Hybrid 150 hp auto2.828.000 TL
Renault Yeni Austral Esprit Alpine Full Hybrid E-tech 200 hp3.230.000 TL
Renault Rafale esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp3.600.000 TL
Renault Rafale Esprit Alpine Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp plug-in4.200.000 TL
Hyundai Tucson Hibrit 1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 AT Otomatik Benzin3.434.000 TL
Hyundai Santa FE Hibrit 1.6 T-GDI HEV 215PS 4X4 AT Otomatik Benzin4.960.000 TL
Hyundai Staria Hibrit 1.6 T-GDI 225 PS HEV Elite AT 4X2 Otomatik Benzin2.505.000 TL
Opel Corsa Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6 Edition1.744.000 TL
Opel Corsa Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS1.849.000 TL
Opel Yeni Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) Edition1.883.000 TL
Opel Yeni Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) GS2.052.000 TL
Opel Mokka Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6 GS2.211.000 TL
Opel Grandland Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition2.796.000 TL
Opel Grandland Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS2.951.000 TL
Toyota Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Dream e-CVT2.308.000 TL
Toyota Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT2.354.000 TL
Toyota Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT2.368.000 TL
Toyota Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT2.450.000 TL
Toyota Yeni Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT2.865.000 TL
Toyota Yeni Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion e-CVT2.995.000 TL
Toyota Yeni Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT3.865.000 TL
Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT2.213.000 TL
Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion e-CVT2.431.500 TL
Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT2.509.500 TL
Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT2.795.500 TL
Toyota C-HR 1.8 Hybrid GR Sport e-CVT2.838.000 TL
Toyota Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT2.338.000 TL
Toyota Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT2.564.000 TL
Toyota Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT2.564.000 TL
Toyota Yaris Cross Hybrid 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT2.385.000 TL
Toyota Yaris Cross Hybrid 1.5 Hybrid Flame 130 HP e-CVT2.606.000 TL
Toyota Yaris Cross Hybrid 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT2.642.000 TL
Toyota Yaris Hybrid 1.5 Hybrid Flame e-CVT1.962.000 TL
Toyota Yaris Hybrid 1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT2.292.000 TL
Ford Puma ST SUV, 1.0L EcoBoost 160PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit2.186.400 TL
Ford Yeni Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium1.784.800 TL
Ford Yeni Puma SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line X2.012.400 TL
Honda JAZZ e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Elegance1.730.000 TL
Honda JAZZ e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Crosstar1.875.000 TL
Honda HR-V e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Elegance2.330.000 TL
Honda HR-V e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Advance2.670.000 TL
Honda HR-V e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Style+2.950.000 TL
Honda CR-V e:HEV 2.0L Hibrit Otomatik Advance6.150.000 TL
Volkswagen Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG Impression3.462.000 TL
Volkswagen Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG Elegance4.272.000 TL
Volkswagen Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG R-Line4.413.000 TL
Volkswagen Passat 1.5 eHybrid 272 PS DSG R-Line4.649.000 TL
Volkswagen Multivan Style 1.5 TSI eHybrid (6+1) Uzun Şasi 245 PS DSG 4Motion6.400.000 TL
Volkswagen Yeni California Ocean 1.5 TSI eHybrid (3+1) Uzun Şasi 245 PS DSG 4Motion5.900.000 TL
Yeni BMW 120 Sport Line Mild Hybrid - Benzin3.413.900 TL
Yeni BMW 120 M Sport Mild Hybrid - Benzin3.689.200 TL
Yeni BMW 220 Gran Coupé Sport Line Mild Hybrid - Benzin3.548.300 TL
Yeni BMW 220 Gran Coupé M Sport Mild Hybrid - Benzin4.009.300 TL
BMW 230e xDrive Active Tourer Luxury Line Plug-in Hybrid - Benzin4.493.000 TL
BMW 230e xDrive Active Tourer M Sport Plug-in Hybrid - Benzin4.803.800 TL
BMW 520i Sedan M Sport Mild Hybrid - Benzin7.563.400 TL
BMW 520i Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Benzin8.040.500 TL
BMW 520d xDrive Sedan M Sport Mild Hybrid - Dizel9.959.800 TL
BMW 520d xDrive Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Dizel10.965.400 TL
BMW 740d xDrive Sedan Pure Excellence Mild Hybrid - Dizel18.353.400 TL
BMW 740d xDrive Sedan M Excellence Mild Hybrid - Dizel19.275.700 TL
BMW X1 xDrive25e X-Line Plug-in Hybrid - Benzin5.080.100 TL
BMW X1 xDrive25e M Sport Plug-in Hybrid - Benzin5.250.000 TL
Yeni BMW X3 20 X-Line Mild Hybrid - Benzin5.910.100 TL
Yeni BMW X3 20 M Sport Mild Hybrid - Benzin6.245.700 TL
Yeni BMW X3 20d xDrive M Sport Mild Hybrid - Dizel7.698.300 TL
BMW X7 xDrive40d M Excellence Mild Hybrid - Dizel30.423.400 TL
Yeni BMW M5 Sedan M Plug-in Hybrid - Benzin22.035.600 TL
Yeni BMW M5 Touring M Plug-in Hybrid - Benzin22.148.000 TL
BMW M760e xDrive Sedan M Plug-in Hybrid - Benzin27.810.900 TL
Yeni Škoda Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG2.380.400 TL
Yeni Škoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG2.910.400 TL
Yeni Škoda Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.157.400 TL
Yeni Škoda Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.157.400 TL
Yeni Škoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.257.400 TL
Yeni Škoda Superb Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.527.900 TL
Yeni Škoda Superb Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.149.400 TL
Yeni Škoda Superb L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.538.400 TL
Yeni Škoda Superb Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.269.400 TL
Yeni Škoda Superb Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.658.400 TL
Yeni Škoda Kodiaq Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.530.400 TL
Yeni Škoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.377.400 TL
Yeni Škoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.544.400 TL
Yeni Škoda Superb PHEV e-Sportline Plug-in Hibrit3.922.900 TL
Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Performance Benzin - Elektrik19.363.000 TL
Peugeot 2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Benzin2.238.000 TL
Peugeot 2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS62.516.000 TL
Peugeot 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Benzin2.290.000 TL
Peugeot 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan Benzin2.370.000 TL
Peugeot 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Benzin2.765.000 TL
Peugeot 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Hybrid2.740.000 TL
Peugeot 3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Hybrid3.195.000 TL
Peugeot 300 8 Allure 1.6 Plug - in Hybrid 195hp eDCS73.250.000 TL
Peugeot Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Hybrid3.155.000 TL
Peugeot Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Hybrid3.355.000 TL
Chery Yeni TIGGO 8 Prestige2.899.000 TL
Chery Yeni TIGGO 7 Prestige 4x22.380.000 TL
Chery Yeni TIGGO 7 Prestige 4x42.599.000 TL
Kia Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk Prestige Smart Hibrit5.660.000 TL
Kia Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk Prestige Smart Hibrit5.800.000 TL
Citroen C3 Aircross Hybrid 145 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Plus 20251.835.000 TL
Citroen C3 Aircross Hybrid 145 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 20251.891.000 TL
Citroen C4 1.2 Hybrid 145 HP - ë-DCS6 Max 20252.113.000 TL
Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Plus 20252.550.000 TL
Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max 20252.700.000 TL
Seat LEON 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG FR 20252.921.000 TL
Nissan QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack2.419.300 TL
Nissan QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack2.961.100 TL
Nissan QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x43.170.800 TL
Nissan QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum3.263.100 TL
Nissan QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x43.368.200 TL
Nissan QASHQAI 1.3 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium3.394.500 TL
Nissan QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x43.499.400 TL
Nissan X-TRAIL MILD HYBRID 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum4.096.000 TL
Nissan X-TRAIL MILD HYBRID 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium4.422.900 TL
Volvo V60, B4 FWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 1.969 cc. 197 hp 7 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20255.476.926 TL
Volvo XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20256.702.521 TL
Volvo XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20256.702.521 TL
Volvo XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20256.982.781 TL
Volvo XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Dark Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20256.982.781 TL
Volvo XC60 Black Edition, B5 AWD mild hybrid, Plus Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20257.110.761 TL
Volvo XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20257.337.561 TL
Volvo XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20257.337.561 TL
Volvo XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20257.617.821 TL
Volvo XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20257.617.821 TL
Volvo XC60 Black Edition, T8 AWD plug-in hybrid, Plus Elektrik/Benzin 1.969 CC. 310+145 HP 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20257.745.801 TL
Volvo XC60 Black Edition, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 HP 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20258.071.421 TL
Volvo XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Polestar Engineered Elektrik/Benzin 1.969 CC. 310+145 HP 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20258.560.661 TL
Volvo Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 202510.128.011 TL
Volvo Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 202510.128.011 TL
Volvo Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 202510.460.111 TL
Volvo Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Dark Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 202510.460.111 TL
Volvo Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 202510.763.051 TL
Volvo Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 202510.763.051 TL
Volvo Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 202511.095.151 TL
Volvo Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 202511.095.151 TL
Jeep Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited + Sunroof Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 20252.922.642 TL
Jeep Compass e-Hybrid 1.5 130hp North Star Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 20253.147.880 TL
Jeep Compass e-Hybrid 1.5 130hp Summit Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 20253.271.037 TL
Jeep Avenger e-Hybrid Limited 1.2 110hp Limited Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 20252.155.930 TL
Jeep Avenger e-Hybrid Summit 1.2 110hp Summit Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 20252.277.150 TL
Jeep Avenger 4xe Overland 1.2 145hp Otomatik Benzinli / Hibrit 20252.658.944 TL
MG Yeni HS Benzin2.639.000 TL
Mini Cooper Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin Favoured4.229.300 TL
Mini Cooper Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin Trail Edition4.387.700 TL
Mini Cooper Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin John Cooper Works4.616.900 TL
Mini Cooper Mini Countryman S ALL4 Otomatik Mild Hybrid - Benzin John Cooper Works6.319.100 TL
Porsche Cayenne E-Hybrid20.514.000 TL
Porsche Cayenne S E-Hybrid22.339.000 TL
Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid33.679.000 TL
Porsche Cayenne E-Hybrid Coupe20.994.000 TL
Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupe23.113.000 TL
Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe34.398.000 TL
Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe GT Paket38.914.000 TL
Porsche Yeni Panamera 4 E-Hybrid23.260.000 TL
Porsche Yeni Panamera 4S E-Hybrid25.840.000 TL
Porsche Yeni Panamera Turbo E-Hybrid40.296.000 TL
Porsche Yeni Panamera Turbo S E-Hybrid46.434.000 TL
Porsche Yeni Panamera 4 E-Hybrid Executive25.122.000 TL

Sıfır Elektrikli Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla sıfır elektrikli araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. En ucuz elektrikli araba fiyatı 2026 yılında 550.000 TL ile Citroen Yeni Ami 6 kW Elektrik Motor modeline aitken onu 570.000 TL ile Citroen Ami 6 Kw Elektrik Motor Peps modeli takip etmektedir. Aşağıdaki tabloda tüm sıfır hibrit araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç Markası ve ModeliFiyatı
Renault R5 E-Tech Elektrikli 2025 Techno EV40 120hp1.858.000 TL
Renault R5 E-Tech Elektrikli 2025 Techno EV52 150hp1.910.000 TL
Renault Megane E-Tech Elektrikli Techno EV60 220 hp2.259.000 TL
Renault Megane E-Tech Elektrikli 2025 Esprit Alpine EV60 220 hp2.359.500 TL
Hyundai Inster 2025 Dynamic 71.1 kW Otomatik Elektrik1.416.000 TL
Hyundai Inster 2025 Advance 84.5 kW Otomatik Elektrik1.639.000 TL
Hyundai Inster 2025 Cross Advance 84.5 kW Otomatik Elektrik1.689.000 TL
Hyundai Kona Elektrik 2025 Advance 99 kW Otomatik Elektrik2.187.000 TL
Hyundai Ioniq 5 2025 Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 Otomatik Elektrik2.337.000 TL
Hyundai Ioniq 5 N 2024 448 kW 4x4 Otomatik Elektrik6.090.000 TL
Hyundai Ioniq 6 2025 Advance 111 kW 4x2 Otomatik Elektrik2.296.500 TL
Hyundai Ioniq 9 2025 Progressive 160 kW 4X2 Otomatik Elektrik5.259.000 TL
Hyundai Ioniq 9 2025 Calligraphy 226,1 kW 4X4 Otomatik Elektrik6.300.000 TL
Opel Corsa Elektrik 100 kW GS 20251.849.000 TL
Opel Frontera Elektrik 4 kWh Batarya GS 20251.651.000 TL
Opel Frontera Elektrik 54 kWh Batarya - Uzun Menzil GS 20251.751.000 TL
Opel Astra Elektrik 115 kW GS 20252.384.000 TL
Opel Grandland Elektrik 157 kW Edition 20253.100.000 TL
Opel Grandland Elektrik 157 kW GS 20253.286.000 TL
Opel Combo Elektrik 100 kW Edition 20252.041.000 TL
Opel Zafira Elektrik 100 kW Business VIP 20253.562.000 TL
TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil1.862.000 TL
TOGG T10X V1 RWD Uzun Menzil2.172.000 TL
TOGG T10X V2 RWD Uzun Menzil2.363.000 TL
TOGG T10X V2 4More Obsidiyen3.133.641 TL
TOGG T10F V1 RWD Standart Menzil1.878.000 TL
TOGG T10F V1 RWD Uzun Menzil2.188.000 TL
TOGG T10F V2 RWD Uzun Menzil2.363.000 TL
TOGG T10F V2 4More3.133.641 TL
Ford Explorer BEV SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Select 20252.050.600 TL
Ford Explorer BEV SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium 20252.213.100 TL
Ford Explorer BEV SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik Premium 20253.792.800 TL
Ford Capri SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium 20252.334.800 TL
Ford Capri SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik Premium 20253.894.400 TL
Ford Puma GEN-E SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik Premium 20251.879.100 TL
Ford Yeni Journey Courier BEV Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium 20252.000.900 TL
Ford Yeni E-Transit Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend 20252.776.000 TL
Ford Yeni E-Transit Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend 20252.886.900 TL
Ford Yeni E-Transit Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Trend 20252.944.500 TL
Ford Yeni E-Transit Van (Uzun Şasi, Yüksek Tavan), 350L, 12.4m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend 20252.914.600 TL
Ford Yeni E-Transit Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 20253.032.700 TL
Ford Yeni E-Transit Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend 20253.232.700 TL
Ford Yeni E-Transit Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 20253.396.000 TL
Ford Yeni E-Transit Van (Orta Şasi), 390M, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 20253.056.400 TL
Ford Yeni E-Transit Van (Jumbo Şasi), 420E, 15.1m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 20253.531.600 TL
Ford Yeni Transit Custom Van BEV 320S, 160KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 20252.200.400 TL
Ford Yeni Transit Custom Van BEV 320S, 160KW, Otomatik, Elektrik Titanium 20252.320.800 TL
Ford Yeni Tourneo Custom Minibüs BEV (Bagajlı), 340L, 160KW, Otomatik, Elektrik Titanium 20252.983.200 TL
Ford Yeni E-Transit Minibüs (Uzun Şasi, 14+1), 420L, 14+1, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 20253.642.700 TL
Ford Yeni Courier BEV Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium 20251.894.200 TL
Yeni BMW i4 eDrive40 M Sport Elektrik 20255.172.100 TL
Yeni BMW i4 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 20255.847.600 TL
BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik 20256.293.400 TL
BMW i5 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 20256.679.100 TL
BMW i5 xDrive40 M Sport Elektrik 20257.061.700 TL
BMW i5 xDrive40 Edition M Sport Elektrik 20257.434.000 TL
BMW i5 xDrive40 Touring M Sport Elektrik 20257.211.800 TL
BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport Elektrik 20257.586.200 TL
BMW i5 M60 xDrive M Elektrik 20258.948.400 TL
BMW i5 M60 xDrive Touring M Elektrik 20259.041.100 TL
BMW i7 xDrive60 Pure Excellence Elektrik 202512.501.700 TL
BMW i7 xDrive60 M Excellence Elektrik 202512.958.100 TL
BMW i7 M70 M Elektrik 202514.321.300 TL
BMW iX1 eDrive20 Sport Line Elektrik 20253.667.500 TL
BMW iX1 eDrive20 X-Line Elektrik 20253.855.700 TL
BMW iX1 eDrive20 M Sport Elektrik 20253.948.300 TL
BMW X2 sDrive20i M Sport Elektrik 20255.007.700 TL
BMW iX2 eDrive20 Sport Line Elektrik 20253.722.800 TL
BMW iX2 eDrive20 M Sport Elektrik 20254.055.900 TL
Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrik 202510.205.200 TL
Yeni BMW iX xDrive60 M Sport Elektrik 20259.228.900 TL
Mercedes CLA 350 4MATIC Edition 1 AMG Elektrik 20254.690.000 TL
Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Benzin - Elektrik 202512.129.000 TL
Mercedes EQE 280 AMG Elektrik 20255.601.000 TL
Mercedes EQE 350 4MATIC AMG Elektrik 20256.408.000 TL
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance Elektrik 20258.239.000 TL
Mercedes EQS 450 4MATIC Inspiration Elektrik 20259.471.000 TL
Mercedes EQS 580 4MATIC Heritage Edition Elektrik 202511.071.000 TL
Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE Benzin-Elektrik 202535.306.000 TL
Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Estate Benzin-Elektrik 202512.206.000 TL
Mercedes EQA 250+ AMG Elektrik 20253.923.000 TL
Mercedes EQB 250+ AMG Elektrik 20254.034.000 TL
Mercedes EQB 250+ Night Edition Elektrik 20254.137.000 TL
Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Benzin-Elektrik 202513.447.000 TL
Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé Benzin-Elektrik 202514.162.000 TL
Mercedes G 580 Heritage Elektrik 202514.525.000 TL
Peugeot E-208 GT 100kW Elektrik1.954.000 TL
Peugeot E-308 GT 115kW Elektrik2.381.000 TL
Peugeot E-2008 ALLURE 100kW Elektrik2.133.000 TL
Peugeot E-2008 ALLURE 115kW Elektrik2.158.000 TL
Peugeot E-2008 GT 115kW Elektrik2.263.000 TL
Peugeot E-3008 Allure 157kW (210hp) Elektrik3.252.500 TL
Peugeot E-3008 GT 157kW (210hp) Elektrik3.445.500 TL
Peugeot Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp) Elektrik3.365.500 TL
Peugeot Yeni E-5008 GT 157kW (210hp) Elektrik3.502.000 TL
Kia EV3 - 150 kW Otomatik Elegance Standard Range Elektrikli 20252.090.000 TL
Kia EV3 - 150 kW Otomatik Elegance Long Range Elektrikli 20252.440.000 TL
Kia EV3 - 150 kW Otomatik Prestige Standard Range Elektrikli 20252.340.000 TL
Kia EV3 - 150 kW Otomatik GT-Line Long Range Elektrikli 20253.400.000 TL
Kia EV6 - 125 kW Otomatik Elegance Standard Range Elektrikli 20253.400.000 TL
Kia EV9 - 149 kW Otomatik 7 Koltuk Prestige Elektrikli 20255.960.000 TL
Kia EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk GT-Line Elektrikli 20256.990.000 TL
Kia EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 7 Koltuk GT-Line Elektrikli 20256.990.000 TL
Citroen Yeni Ami 6 kW Elektrik Motor 2025550.000 TL
Citroen Yeni Ami Buggy 6 kW Elektrik Motor590.000 TL
Citroen Elektrikli ë-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus 20251.395.000 TL
Citroen Elektrikli ë-C3 83 kW Elektrikli Motor Max 20251.454.000 TL
Citroen Elektrikli ë-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max 20251.621.000 TL
Citroen Elektrikli ë-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max 20251.721.000 TL
Citroen Elektrikli ë-C4 X 115 KW Max 20252.061.000 TL
Citroen Elektrikli ë-C4 115 KW Max 20252.087.000 TL
Citroen Ami 6 Kw Elektrik Motor Peps 2025570.000 TL
Audi A6 Avant e-tron 20256.891.494 TL
Audi A6 Avant e-tron performance 20258.016.035 TL
Audi A6 Avant e-tron quattro 20258.379.125 TL
Audi A6 Sportback e-tron 20256.736.514 TL
Audi A6 Sportback e-tron performance 20257.861.055 TL
Audi Q4 40 e-tron 20253.920.123 TL
Audi Q4 45 e-tron 20255.088.707 TL
Audi Q4 55 e-tron quattro 20255.470.805 TL
Audi Q4 Sportback 40 e-tron4.060.739 TL
Audi Q4 Sportback 45 e-tron 20255.247.467 TL
Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro 20255.629.355 TL
Audi Q6 SUV e-tron quattro 20257.951.565 TL
Audi Q6 Sportback e-tron quattro 20258.133.194 TL
Audi Yeni e-tron GT quattro 202510.485.446 TL
Audi RS e-tron GT performance quattro 202515.060.674 TL
Audi RS e-tron GT quattro 202513.858.214 TL
Audi S e-tron GT 202511.847.464 TL
Tesla Model Y Standart – Arkadan Çekiş2.349.300 TL
Tesla Model Y Premium Long Range - Arkadan Çekiş3.392.640 TL
Tesla Model Y Premium Long Range – Dört Çeker3.998.400 TL
Tesla Model Y Performance - Dört Çeker4.418.400 TL
BYD DOLPHIN 150 kW Comfort1.719.000TL
BYD DOLPHIN 150 kW Design1.849.000TL
BYD ATTO 3 150 kW Design2.119.000TL
BYD SEAL U EV 160 kW Design2.486.750TL
BYD SEAL U DM-i 160 kW Design2.358.000TL
BYD SEAL 160 kW Design2.389.000TL
BYD SEAL 390 kW AWD Excellence3.829.000TL
BYD SEALION 7 160kW Design2.389.000TL
BYD SEALION 7 390kW AWD Excellence3.939.000TL
BYD HAN 380 kW AWD Executive4.584.000TL
BYD TANG 380 kW AWD Flagship5.099.000TL
Voyah Free 106 kWh AWD, 489 HP High Otomatik Elektrik5.428.128 TL
Voyah Dream Standart 7 Koltuk 290 kW (294 HP) Otomatik Elektrik8.526.336 TL
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive3.299.900 TL
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive + Görüş Paketi3.399.900 TL
Subaru Yeni Forester e-BOXER 2.0i Style4.699.900 TL
Subaru Yeni Forester e-BOXER 2.0i Fun4.449.900 TL
Volvo EX30, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20252.294.320 TL
Volvo EX30, Twin Motor, Ultra Elektrik - 315KW/428hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20253.544.439 TL
Volvo EX30 CROSS COUNTRY, Twin Motor, Performance, Ultra Elektrik - 315KW/428hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20253.678.503 TL
Volvo EX40, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik - 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20253.922.994 TL
Volvo EX40 Black Edition, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik - 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20254.062.494 TL
Volvo EX40, Twin Motor, Ultra Elektrik - 300kW/408hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20254.763.563 TL
Volvo EC40, SINGLE MOTOR Extended Range, Ultra Elektrik - 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20254.009.577 TL
Volvo EC40 BLACK EDITION, SINGLE MOTOR Extended Range, Ultra Elektrik - 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20254.149.077 TL
Volvo EC40, Twin Motor, Ultra, Elektrik - 300kW/408hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20254.860.967 TL
Jeep Avenger %100 Elektrik Limited 115kW Limited Elektrik 20252.196.128 TL
Jeep Avenger %100 Elektrik Summit 115kW Summit Elektrik 20252.201.833 TL
Mini Cooper Tamamen Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrik Favoured2.489.200 TL
Mini Cooper Tamamen Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrik John Cooper Works3.653.800 TL
Mini Cooper Tamamen Elektrikli Mini Countryman SE ALL4 Otomatik Elektrik John Cooper Works5.171.100 TL
Skywell ET-5 LR Legend2.175.000 TL
Skywell ET-5 LR Exclusive2.800.000 TL
Nissan QASHQAI e-POWER 190PS Platinum Premium3.636.000 TL
Porsche Yeni Taycan12.142.000 TL
Porsche Yeni Taycan 412.635.000 TL
Porsche Yeni Taycan 4S14.440.000 TL
Porsche Yeni Taycan GTS16.265.000 TL
Porsche Yeni Taycan Turbo19.117.000 TL
Porsche Yeni Taycan Turbo S22.615.000 TL
Porsche Yeni Taycan Turbo GT25.235.000 TL
Porsche Yeni Taycan Turbo GT Weissach Paket25.064.000 TL
Porsche Yeni Taycan 4 Cross Turismo12.737.000 TL
Porsche Yeni Taycan 4S Cross Turismo14.370.000 TL
Porsche Yeni Taycan Turbo Cross Turismo19.258.000 TL
Porsche Yeni Taycan Turbo S Cross Turismo22.736.000 TL
Porsche Yeni Taycan Sport Turismo12.232.000 TL
Porsche Yeni Taycan 4S Sport Turismo14.530.000 TL
Porsche Yeni Taycan GTS Sport Turismo16.365.000 TL
Porsche Yeni Taycan Turbo Sport Turismo19.228.000 TL
Porsche Yeni Taycan Turbo S Sport Turismo22.685.000 TL

Fiat Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Fiat sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Fiat Egea Sedan'nın başlangıç fiyatı yaklaşık 1.099.900 TL civarındayken, Egea Cross gibi lüks modellerin fiyatları 1.869.900 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Fiat bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
Egea Sedan 2025 Easy 1.4 Fire 95 HP GSR Manuel Benzinli1.099.900 TL
Egea Sedan 2025 Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Manuel Benzinli1.219.900 TL
Egea Sedan 2025 Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Manuel Benzinli1.279.900 TL
Egea Sedan 2025 Easy 1.6 M.Jet 130 HP GSR Manuel Dizel1.500.900 TL
Egea Sedan 2025 Urban 1.6 M.Jet 130 HP GSR Manuel Dizel1.558.900 TL
Egea Sedan 2025 Lounge 1.6 M.Jet 130 HP GSR Manuel Dizel1.616.900 TL
Egea Sedan 2025 Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Otomatik Dizel1.629.900TL
Egea Sedan 2025 Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Otomatik Dizel1.679.900 TL
Egea Sedan 2025 Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Otomatik Dizel1.709.900 TL
Egea Cross 2025 Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli1.249.900 TL 
Egea Cross 2025 Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli1.327.900 TL
Egea Cross 2025 Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli1.407.900  TL
Egea Cross 2025 Limited 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli1.434.900 TL
Egea Cross 2025 Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Otomatik Dizel1.599.900 TL
Egea Cross 2025 Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Otomatik Dizel1.649.900 TL
Egea Cross 2025 Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Otomatik Dizel1.719.900 TL
Egea Cross 2025 Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Otomatik Dizel1.869.900 TL
Grande Panda 2025 La Prima 44 kWh Otomatik Elektrikli1.449.900 TL
600 2025 BEV La Prima 54 kwh Otomatik Elektrikli1.969.900 TL
600 2025 MHEV Easy 1.2 145 hp MHEV Otomatik Elektrikli - Benzinli1.697.900 TL
600 2025 MHEV Urban 1.2 136 hp MHEV Otomatik Elektrikli - Benzinli1.844.900 TL
Topolino 2025 6 kW/8 HP - 5.5kWh Otomatik - Elektrikli625.900 TL
Topolino Plus 2025 6 kW/8 HP - 5.5kWh Otomatik - Elektrikli665.900 TL
Topolino 2024 Dolcevita 6 kW/8 HP - 5.5kWh Otomatik - Elektrikli572.900 TL
Doblo Combi 2025 S3 Easy 1.2 110 HP PureTech Manuel Benzin1.394.900 TL
Doblo Combi 2025 S3 Easy 1.5 130 HP BlueHDI Manuel Dizel1.544.900 TL
Doblo Combi 2025 S3 Easy 1.5 130 HP BlueHDI AT Otomatik Dizel1.649.900 TL 
Doblo Combi 2025 S3 Premio 1.5 130 HP BlueHDI Manuel Dizel1.684.900 TL
Doblo Combi 2025 S3 Premio 1.5 130 HP BlueHDI AT Otomatik Dizel1.789.900 TL 
Doblo Combi 2025 S3 Premio Plus 1.5 130 HP BlueHDI AT Otomatik Dizel1.949.900 TL
Doblo Combi 2025 S4  Easy 1.5 130 HP BlueHDI Manuel Dizel1.544.900 TL
Doblo Combi 2025 S4 Easy 1.5 130 HP BlueHDI AT Otomatik Dizel1.649.900 TL 
Doblo Combi 2025 S4 Premio 1.5 130 HP BlueHDI Manuel Dizel1.684.900 TL
Doblo Combi 2025 S4 Premio 1.5 130 HP BlueHDI AT Otomatik Dizel1.789.900 TL
Doblo Combi 2025 S4 Premio Plus 1.5 130 HP BlueHDI AT Otomatik Dizel1.949.900 TL
E-Doblo Panorama (M1) 2025 Premio Plus 100kW (136 Hp) / 50kWh Otomatik Elektrik2.174.900 TL
E-Doblo Panorama (M1) 2025 Maxi Premio 100kW (136 Hp) / 50kWh Otomatik Elektrik2.163.900 TL
Doblo Cargo 2025 S3 Standart Gövde 1.5 100 HP BlueHDI Manuel Dizel1.269.900 TL
Doblo Cargo 2025 S3 Maxi Gövde 1.5 100 HP BlueHDI Manuel Dizel1.299.900 TL
Doblo Cargo 2025 S3 Maxi Gövde 1.5 130 HP BlueHDI AT Otomatik Dizel1.444.900 TL
Doblo Cargo 2025 S3 Standart Gövde  1.5 100 HP BlueHDI Manuel Dizel1.279.900 TL
Doblo Cargo 2025 S3 Maxi Gövde 1.5 100 HP BlueHDI Manuel Dizel1.309.900 TL
Doblo Cargo 2025 S3 Maxi Gövde 1.5 130 HP BlueHDI AT Otomatik Dizel1.444.900 TL
E-Doblo Cargo 2025 Maxi Gövde 100kW (136 Hp) / 50kWh Otomatik Elektrik2.034.900 TL 
Scudo Van 2025 Standart (L2) Business 1.5 Multijet3 120 HP Manuel Dizel1.404.900 TL 
Scudo Van 2025 Standart (L2) Business 2.0 Multijet3 145 HP Manuel Dizel1.509.900 TL
Scudo Van 2025 Standart (L2) Business 2.0 Multijet3 180 HP AT Otomatik Dizel1.559.900 TL 
Scudo Van 2025 Standart (L2) Business 2.2 Multijet4 150 HP E6.4ebis Manuel Dizel1.542.900 TL
Scudo Van 2025 Standart (L2) Business 2.2 Multijet4 180 HP AT E6.4ebis Otomatik Dizel1.592.900 TL
Scudo Van 2025 Maxi (L3) Business 1.5 Multijet3 120 HP Manuel Dizel1.449.900 TL 
Scudo Van 2025 Maxi (L3) Business 2.0 Multijet3 145 HP Manuel Dizel1.554.900 TL 
Scudo Van 2025 Maxi (L3) Business 2.0 Multijet3 180 HP AT Otomatik Dizel1.604.900 TL
Scudo Van 2025 Maxi (L3) Business 2.2 Multijet4 150 HP E6.4ebis Manuel Dizel1.587.900 TL
Scudo Van 2025 Maxi (L3) Business 2.2 Multijet4 180 HP AT E6.4ebis Otomatik Dizel1.637.900 TL 
Scudo Combi/Combimix 2025 Standart (L2) Lounge 1.5 Multijet3 120 HP E6.4 Manuel Dizel1.834.900 TL 
Scudo Combi/Combimix 2025 Standart (L2) Lounge 1.5 Multijet3 120 HP E6.4ebis Manuel Dizel1.814.900 TL 
Scudo Combi/Combimix 2025 Standart (L2) Lounge 2.0 Multijet3 145 HP E6.4 Manuel Dizel1.814.900 TL
Scudo Combi/Combimix 2025 Standart (L2) Lounge 2.0 Multijet3 145 HP E6.4 AT Otomatik Dizel1.914.900 TL
Scudo Combi/Combimix 2025 Standart (L2) Lounge 2.2 Multijet4 150 HP E6.4ebis Manuel Dizel1.869.900 TL 
Scudo Combi/Combimix 2025 Standart (L2) Lounge 2.2 Multijet3 150HP E6.4ebis AT Otomatik Dizel 1.969.900 TL
Scudo Combi/Combimix 2025 Maxi Lounge 2.0 Multijet3 145 HP E6.4 Manuel Dizel1.919.900 TL
Scudo Combi/Combimix 2025 Maxi Lounge 2.2 Multije4 150 HP E6.4ebis Manuel Dizel1.952.900 TL 
Ulysse 2025 8+1 2.2 Multijet4 180 HP AT8 E6.4ebis Lounge Otomatik Dizel2.171.900 TL
Ulysse 2025 8+1 2.2 Multijet4 180 HP AT8 E6.4ebis Konfor Paket Otomatik Dizel2.316.900 TL
Ducato Van 2025 Maxi 11,5m³ 2.2 140HP Manuel Dizel1.841.900 TL
Ducato Van 2025 Maxi 13m³ 2.2 140HP 6 İleri Manuel Dizel1.856.900 TL 
Ducato Van 2025 Maxi 15m³ 2.2 140HP 6 İleri Manuel Dizel1.916.900 TL
Ducato Van 2025 Maxi 17m³ 2.2 140HP 6 İleri Manuel Dizel1.931.900 TL
Ducato Van 2025 Maxi 15m³ 2.2 180 HP A/T 8 İleri Otomatik Dizel2.026.900 TL
Ducato Van 2025 Maxi Karavan Paketli 15m³ 2.2 180 Hp A/T 8 İleri Otomatik Dizel2.046.900 TL
Ducato Minibüs 2025 Delux 16+1 2.2 140HP Manuel Dizel2.391.900 TL
Ducato Minibüs 2025 Delux Okul 16+1 2.2 140HP Manuel Dizel2.461.900 TL 
Bayiden Sıfır Araba Fiyatları 2026

Renault Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Renault sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Renault Clio'nun başlangıç fiyatı yaklaşık 1.536.000 TL civarındayken, Renault Rafale gibi lüks modellerin fiyatları 4.200.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Renault bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
R5 E-Tech Elektrikli 2025 Techno EV40 120hp1.858.000 TL
R5 E-Tech Elektrikli 2025 Techno EV52 150hp1.910.000 TL
Clio 2025 evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp1.536.000 TL
Clio 2025 Techno Esprit Alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp1.668.000 TL
Yeni Captur 2025 Techno Mild Hybrid EDC 140 hp2.050.000 TL
Yeni Duster 2025 Evolution Turbo Tce EDC 145 hp1.745.000 TL
Yeni Duster 2025 Techno Turbo Tce EDC 145 hp1.795.000 TL
Yeni Duster 2025 Evolution Mild Hybrid Advanced 130hp 4x42.288.000 TL
Megane E-Tech Elektrikli 2025 Techno EV60 220 hp2.259.500 TL
Megane E-Tech Elektrikli 2025 Esprit Alpine EV60 220 hp2.359.500 TL
Megane Sedan 2025 Touch 1.3 TCe 140 bg1.699.000 TL
Megane Sedan 2025 Touch 1.3 TCe EDC 140 bg1.903.200 TL
Megane Sedan 2025 Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg2.145.000 TL
Megane Sedan 2025 Icon 1.3 TCe EDC 140 bg2.106.000 TL
Megane Sedan 2025 Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg2.238.000 TL
Yeni Austral 2025 Techno Mild Hybrid 150 hp auto2.336.000 TL
Yeni Austral 2025 Esprit Alpine Mild Hybrid 150 hp auto2.828.000 TL
Yeni Austral 2025 Esprit Alpine Full Hybrid E-tech 200 hp3.230.000 TL
Rafale 2025 esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp3.600.000 TL
Rafale 2025 Esprit Alpine Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp plug-in4.200.000 TL
Express Van 2025 Joy 1.5 Blue dCi 95 bg1.225.000 TL
Kangoo Multix 2025 Techno 1.3 TCe 130 bg1.555.500 TL
Kangoo Multix 2025 Iconic 1.3 TCe EDC 130 bg1.685.500 TL
Kangoo Multix 2025 Techno 1.5 Blue dCi 115 bg1.665.500 TL
Kangoo Multix 2025 Iconic 1.5 Blue dCi EDC 115 bg1.815.500 TL
Kangoo Van 2025 L2 Equilibre 1.5 Blue dCi 115 bg1.370.500 TL
Kangoo Van 2025 L2 Equilibre 1.5 Blue dCi EDC 115 bg1.470.500 TL
Trafic Combi 2025 5+1 Grand Confort 2.0 Blue dCi 150 bg1.976.000 TL
Trafic Combi 2025 5+1 Grand Confort 2.0 Blue dCi EAG9 170 bg2.157.000 TL
Trafic Combi 2025 8+1 Grand Confort 2.0 Blue dCi EAG9 170 bg2.390.000 TL
Trafic Panelvan 2025 Grand Confort L2 2.0 Blue dCi 150 bg1.726.000 TL
Trafic Panelvan 2025 Grand Confort L2 2.0 Blue dCi EAG9 170 bg1.803.000 TL
Yeni Master Panelvan 2025 L2H2 11m3 170 hp1.876.000 TL
Yeni Master Panelvan 2025 L3H2 13m3 170 hp1.931.000 TL

Hyundai Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Hyundai sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Hyundai i10'un başlangıç fiyatı yaklaşık 1.203.000 TL civarındayken, Hyundai Santa Fe Hibrit gibi lüks modellerin fiyatları 4.960.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Hyundai bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
i10 2025 1.2 MPI 79PS Jump Manuel Benzin1.203.000 TL
i10 2025 1.2 MPI 79PS Jump AMT Benzin1.253.000 TL
i10 2025 1.2 MPI 79PS Style AMT Benzin1.305.500 TL
i10 2025 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk AMT Benzin1.333.000 TL
i20 2025 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel Benzin1.317.000 TL
i20 2025 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT Benzin1.491.000 TL
i20 2025 1.0 T-GDI 100 PS Style DCT Benzin1.667.000 TL
i20 2025 1.0 T-GDI 100 PS Elite DCT Benzin1.770.000 TL
i30 2025 1.5T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT Benzin1.794.000 TL
i30 1.5T-GDI MHEV 140 PS Prime DCT Benzin1.999.000 TL
Bayon 2025 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel Benzin1.458.500 TL
Bayon 2025 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT Benzin1.613.000 TL
Bayon 2025 1.0 T-GDI 100 PS Style DCT Benzin1.760.000 TL
Bayon 2025 1.0 T-GDI 100 PS Elite DCT Benzin1.872.000 TL
Kona 2025 1.6 T-GDI 180 PS Prime DCT Benzin2.183.000 TL
Tucson 2025 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT Benzin2.384.000 TL
Tucson 2025 1.6 T-GDI 180 PS Prime 4X2 DCT Benzin2.642.000 TL
Tucson 2025 1.6 T-GDI 180 PS Prime Plus 4X2 DCT Benzin2.770.000 TL
Tucson 2025 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 DCT Benzin3.061.000 TL
Tucson 2025 1.6 T-GDI 180 PS Elite 4X2 DCT Benzin3.083.000 TL
Tucson 2025 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 DCT Benzin3.382.000 TL
Tucson 2025 1.6 T-GDI 180 PS Elite Plus 4X4 DCT Benzin3.403.000 TL
Tucson 2025 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT Dizel2.722.000 TL
Tucson 2025 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT (LB) Dizel2.735.000 TL
Tucson 2025 1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 DCT Dizel3.194.000 TL
Tucson 2025 1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 DCT Dizel3.497.000 TL
Inster 2025 Dynamic 71.1 kW Otomatik Elektrik1.416.000 TL
Inster 2025 Advance 84.5 kW Otomatik Elektrik1.639.000 TL
Inster 2025 Cross Advance 84.5 kW Otomatik Elektrik1.689.000 TL
Kona Elektrik 2025 Advance 99 kW Otomatik Elektrik2.187.000 TL
Ioniq 5 2025 Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 Otomatik Elektrik2.337.000 TL
Ioniq 5 N 2024 448 kW 4x4 Otomatik Elektrik6.090.000 TL
Ioniq 6 2025 Advance 111 kW 4x2 Otomatik Elektrik2.296.500 TL
Ioniq 9 2025 Progressive 160 kW 4X2 Otomatik Elektrik5.259.000 TL
Ioniq 9 2025 Calligraphy 226,1 kW 4X4 Otomatik Elektrik6.300.000 TL
Tucson Hibrit 1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 AT Otomatik Benzin3.434.000 TL
Santa FE Hibrit 1.6 T-GDI HEV 215PS 4X4 AT Otomatik Benzin4.960.000 TL
Staria Hibrit 2025 1.6 T-GDI 225 PS HEV Elite AT 4X2 Otomatik Benzin2.505.000 TL

Opel Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Opel sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Opel Corsa'nın başlangıç fiyatı yaklaşık 1.390.000 TL civarındayken, Opel Astra gibi modellerin fiyatları 2.384.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Opel bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 20251.390.000 TL
Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 20251.648.000 TL
Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 GS 20251.752.000 TL
Corsa Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6 Edition 20251.744.000 TL
Corsa Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 20251.849.000 TL
Corsa Elektrik 100 kW GS 20251.849.000 TL
Yeni Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) Edition 20251.883.000 TL
Yeni Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) GS 20252.052.000 TL
Frontera Elektrik 4 kWh Batarya GS 20251.651.000 TL
Frontera Elektrik 54 kWh Batarya - Uzun Menzil GS 20251.751.000 TL
Mokka 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 20252.002.000 TL
Mokka 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 20252.118.000 TL
Mokka Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6 GS 20252.211.000 TL
Astra 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 20252.148.000 TL
Astra 1.5 130 HP Dizel AT8 GS 20252.250.000 TL
Astra Elektrik 115 kW GS 20252.384.000 TL
Grandland Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 20252.796.000 TL
Grandland Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 20252.951.000 TL
Grandland Elektrik 157 kW Edition 20253.100.000 TL
Grandland Elektrik 157 kW GS 20253.286.000 TL
Combo 1.5 130 HP Dizel MT6 Essential 20251.512.000 TL
Combo 1.5 130 HP Dizel AT8  Essential 20251.599.000 TL
Combo 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition 20251.786.000 TL
Combo 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate 20251.928.000 TL
Combo Elektrik 100 kW Edition 20252.041.000 TL
Combo Cargo 1.5 130 HP Dizel MT6 Edition 20251.243.000 TL
Combo Cargo 1.5 130 HP Dizel MT6 Ultimate XL 20251.323.000 TL
Combo Cargo 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate XL 20251.446.000 TL
Zafira 2.0 180 HP Dizel AT8 Ultimate XL 20252.333.000 TL
Zafira 2.2 180 HP Dizel AT8 Edition Plus XL 20252.183.000 TL
Zafira Elektrik 100 kW Business VIP 20253.562.000 TL
Vivaro Cargo 1.5 120 HP Dizel MT6 Ultimate 20251.490.000 TL
Vivaro Cargo 1.5 120 HP Dizel MT6 Ultimate XL 20251.600.000 TL
Vivaro Cargo 2.2 180 HP Dizel AT8 Ultimate 20251.629.000 TL
Vivaro Cargo 2.2 180 HP Dizel AT8 Ultimate XL 20251.766.000 TL
Vivaro Cargo 2.2 150 HP Dizel MT6 Ultimate XL 20251.696.000 TL
Vivaro Cargo 2.0 180 HP Dizel AT8 Ultimate 20251.589.000 TL
Vivaro Cargo 2.0 180 HP Dizel AT8 Ultimate XL 20251.726.000 TL
Vivaro Cargo 2.0 145 HP Dizel MT6 Ultimate XL 20251.656.000 TL
Vivaro City Van 2.0 145 HP Dizel MT6 Ultimate XL 20251.866.000 TL
Vivaro City Van 2.2 150 HP Dizel MT6 Ultimate XL 20251.906.000 TL
Vivaro City Van 2.2 150 HP Dizel AT8 Ultimate 20251.814.000 TL
Movano 2.2 180 HP Dizel MT6 L4H2 15m3 3,5 Ton 20251.748.000 TL

TOGG Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla TOGG sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermekle birlikte 1.862.000 TL'den başlayıp 3.133.641 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Aşağıdaki tabloda tüm TOGG bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
T10X V1 RWD Standart Menzil1.862.000 TL
T10X V1 RWD Uzun Menzil2.172.000 TL
T10X V2 RWD Uzun Menzil2.363.000 TL
T10X V2 4More Obsidiyen3.133.641 TL
T10F V1 RWD Standart Menzil1.878.000 TL
T10F V1 RWD Uzun Menzil2.188.000 TL
T10F V2 RWD Uzun Menzil2.363.000 TL
T10F V2 4More3.133.641 TL

Toyota Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Toyota sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Toyota Corolla'nın başlangıç fiyatı yaklaşık 1.989.500 TL civarındayken, Toyota Land Cruiser gibi lüks modellerin fiyatları 16.000.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Toyota bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 20251.989.500 TL
Corolla 1.5 Dream Multidrive S 20252.082.000 TL
Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 20252.222.500 TL
Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 20252.325.000 TL
Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 20252.518.000 TL
Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Dream e-CVT 20252.308.000 TL
Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 20252.354.000 TL
Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 20252.368.000 TL
Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 20252.450.000 TL
Yeni Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT 20252.865.000 TL
Yeni Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion e-CVT 20252.995.000 TL
Yeni Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 20253.865.000 TL
C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT 20252.213.000 TL
C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion e-CVT 20252.431.500 TL
C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 20252.509.500 TL
C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 20252.795.500 TL
C-HR 1.8 Hybrid GR Sport e-CVT 20252.838.000 TL
Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT 20252.338.000 TL
Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 20252.564.000 TL
Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 20252.564.000 TL
Yaris Cross Hybrid 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT 20252.385.000 TL
Yaris Cross Hybrid 1.5 Hybrid Flame 130 HP e-CVT 20252.606.000 TL
Yaris Cross Hybrid 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT 20252.642.000 TL
Yaris Hybrid 1.5 Hybrid Flame e-CVT 20251.962.000 TL
Yaris Hybrid 1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 20252.292.000 TL
Yeni Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 8 A\T Land Cruiser Prado 202516.000.000 TL
Hilux 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T 20252.492.500 TL
Hilux 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 20253.709.000 TL
Hilux 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 20254.317.000 TL
Hilux 2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T 20254.948.500 TL
Proace City 1.5 D 130 HP Dream A/T 20251.731.000 TL
Proace City 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 20251.982.000 TL
Proace City 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 20252.070.000 TL
Proace City Cargo 1.5 D 100 HP Vision 20251.154.000 TL
Proace City Cargo 1.5 D 100 HP Dream 20251.205.000 TL
Proace Verso 2.0 D 180 HP Passion A/T 20252.246.000 TL
Proace Verso 2.0 D 180 HP Passion X-Pack A/T 20252.312.000 TL
Proace Cargo 2.0 D 145 HP Flame M/T 20251.544.500 TL
Proace Max 2.2 D 140 HP 13M³ M/T 20251.696.000 TL
Proace Max 2.2 D 180 HP 15M³ M/T 20251.716.500 TL
Proace Max 2.2 D 180 HP 17M³ M/T 20251.841.500 TL

Ford Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Ford sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Ford Focus'un başlangıç fiyatı yaklaşık 2.245.000 TL civarındayken, Ford Ranger gibi SUV modellerin fiyatları 6.089.900 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Ford bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
Explorer BEV SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Select 20252.050.600 TL
Explorer BEV SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium 20252.213.100 TL
Explorer BEV SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik Premium 20253.792.800 TL
Capri SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik Premium 20252.334.800 TL
Capri SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik Premium 20253.894.400 TL
F-150 Supercab, 2.7L EcoBoost, 10 İleri Otomatik, Benzin XLT 20258.624.300 TL
Puma ST SUV, 1.0L EcoBoost 160PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit2.186.400 TL
Edge SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium 20244.656.000 TL
Edge SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin SEL 20243.956.000 TL
Yeni Journey Courier Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe 20252.189.300 TL
Yeni Journey Courier Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium 20252.752.200 TL
Kuga SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line X 20253.206.700 TL
Kuga SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line 20253.023.500 TL
Kuga SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium 20252.667.400 TL
Focus Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil 20252.245.000 TL
Focus Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X 20252.360.000 TL
Yeni Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium 20251.784.800 TL
Yeni Puma SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line X 20252.012.400 TL
Puma GEN-E SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik Premium 20251.879.100 TL
Yeni Journey Courier BEV Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium 20252.000.900 TL
Ranger 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel XLT 20254.346.700 TL
Ranger 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 20255.004.600 TL
Ranger 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak X 20255.790.400 TL
Ranger 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel XLT 20254.061.200 TL
Ranger 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 20256.089.900 TL
Yeni Transit Custom Van 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 20251.584.900 TL
Yeni Transit Custom Van 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 20251.647.800 TL
Yeni Transit Custom Van 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 20251.778.600 TL
Yeni Transit Custom Van 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 20251.805.100 TL
Yeni Transit Custom Van 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 20251.884.600 TL
Yeni Transit Custom Van 320S, 1+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 20251.812.500 TL
Yeni Transit Custom Van Kombi, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 20252.016.700 TL
Yeni Transit Custom Van Kombi, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 20252.126.200 TL
Yeni Transit Custom Van Kombi Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 20251.976.000 TL
Yeni Transit Custom Van Kombi Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 20252.078.000 TL
Yeni Transit Courier Van, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin Trend 20251.070.300 TL
Yeni Transit Courier Van, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Deluxe 20251.242.700 TL
Yeni Transit Courier Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 ileri Manuel, Dizel Trend 20251.197.300 TL
Yeni Transit Courier Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 20251.307.800 TL
Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin Trend 20251.282.700 TL
Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe 20251.383.800 TL
Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Deluxe 20251.506.500 TL
Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium 20251.603.200 TL
Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Active 20251.679.100 TL
Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 20251.467.000 TL
Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 20251.581.100 TL
Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Titanium 20251.667.900 TL
Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Active 20251.747.600 TL
Yeni Tourneo Courier Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Titanium 20251.457.500 TL
Yeni Tourneo Custom Minibüs (Kısa Şasi, Bagajlı), 320S, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 20252.211.000 TL
Yeni Tourneo Custom Minibüs (Kısa Şasi, Bagajlı), 320S, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 20252.343.000 TL
Yeni Tourneo Custom Minibüs (Kısa Şasi, Bagajlı), 320S, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium 20252.529.700 TL
Yeni Tourneo Custom Minibüs (Uzun Şasi, Bagajlı), 320L, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium 20252.630.500 TL
Yeni Tourneo Custom Minibüs (Uzun Şasi, Bagajlı), 320L, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium Plus 20252.840.400 TL
Yeni Transit Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 20251.740.700 TL
Yeni Transit Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 20251.634.400 TL
Yeni Transit Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend 20251.872.000 TL
Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 20251.924.700 TL
Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 20251.773.300 TL
Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend 20251.995.900 TL
Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350L, Yüksek Tavan, 12,4m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 20251.953.800 TL
Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 20252.001.300 TL
Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Limited 20252.110.900 TL
Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 20252.237.400 TL
Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 20252.266.500 TL
Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 20251.800.800 TL
Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend 20252.026.900 TL
Yeni Transit Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 20252.088.400 TL
Yeni Transit Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend 20252.350.700 TL
Yeni Transit Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 20252.171.600 TL
Yeni Transit Van (Jumbo Şasi), 350ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 20252.143.600 TL
Yeni Transit Van (Jumbo Şasi), 500ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend 20252.568.300 TL
Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 410L MT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 20253.010.700 TL
Yeni Transit Van (Uzun Şasi), 410L AT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend 20253.389.000 TL
Yeni Transit Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 20252.238.700 TL
Yeni Transit Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend 20252.322.400 TL
Yeni Transit Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 20252.327.900 TL
Yeni Transit Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 20252.415.000 TL
Yeni Transit Camlı Van (Uzun Şasi, 1+1), 410L, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 20252.348.900 TL
Yeni Transit Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 20252.300.600 TL
Yeni Transit Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 20252.404.100 TL
Yeni Transit Camlı Van (Jumbo Şasi, 2+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 20252.428.000 TL
Yeni Transit Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 460ED, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 20252.671.700 TL
Yeni Transit Minibüs (Uzun Şasi, 14+1), 410L, 14+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 20252.716.500 TL
Yeni Transit Minibüs (Uzun Şasi, 14+1), 410L 14+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Limited 20253.019.800 TL
Yeni Transit Minibüs (Jumbo Şasi, 14+1), 440E, 14+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 20253.028.200 TL
Yeni Transit Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 440E, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 20252.908.600 TL
Yeni Transit Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 440E, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Limited 20253.233.400 TL
Yeni Transit Minibüs (Jumbo Şasi, 17+1), 440E, 17+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 20252.940.700 TL
Yeni Transit Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 460ED, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 20252.986.300 TL
Yeni Transit Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 460ED, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Limited 20253.319.900 TL
Yeni Transit Minibüs (Jumbo Şasi, 17+1), 460ED, 17+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 20253.019.400 TL
Yeni E-Transit Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend 20252.776.000 TL
Yeni E-Transit Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend 20252.886.900 TL
Yeni E-Transit Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Trend 20252.944.500 TL
Yeni E-Transit Van (Uzun Şasi, Yüksek Tavan), 350L, 12.4m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend 20252.914.600 TL
Yeni E-Transit Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 20253.032.700 TL
Yeni E-Transit Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 135KW, Otomatik, Elektrik Trend 20253.232.700 TL
Yeni E-Transit Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 20253.396.000 TL
Yeni E-Transit Van (Orta Şasi), 390M, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 20253.056.400 TL
Yeni E-Transit Van (Jumbo Şasi), 420E, 15.1m3, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 20253.531.600 TL
Yeni Transit Custom Van BEV 320S, 160KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 20252.200.400 TL
Yeni Transit Custom Van BEV 320S, 160KW, Otomatik, Elektrik Titanium 20252.320.800 TL
Yeni Tourneo Custom Minibüs BEV (Bagajlı), 340L, 160KW, Otomatik, Elektrik Titanium 20252.983.200 TL
Yeni E-Transit Minibüs (Uzun Şasi, 14+1), 420L, 14+1, 198KW, Otomatik, Elektrik Deluxe 20253.642.700 TL
Yeni Courier BEV Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium 20251.894.200 TL

Honda Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Honda sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Honda Civic'in başlangıç fiyatı yaklaşık 2.360.000 TL civarındayken, Honda TYPE-R gibi lüks modellerin fiyatları 5.490.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Honda bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
JAZZ e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 20251.730.000 TL
JAZZ e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Crosstar 20251.875.000 TL
CIVIC 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+ 20252.360.000 TL
CIVIC 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ 20252.690.000 TL
CIVIC 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance+ 20252.360.000 TL
CIVIC 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 20252.690.000 TL
HR-V e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 20252.330.000 TL
HR-V e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Advance 20252.670.000 TL
HR-V e:HEV 1.5L Hibrit Otomatik Style+ 20252.950.000 TL
TYPE R 2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel 20255.490.000 TL
CR-V e:HEV 2.0L Hibrit Otomatik Advance 20256.150.000 TL

Volkswagen Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Volkswagen sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Volkswagen Polo'nun başlangıç fiyatı yaklaşık 1.765.000 TL civarındayken, Yeni Tiguan gibi lüks modellerin fiyatları 5.935.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Volkswagen bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 20251.765.000 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 20251.985.000 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life 20252.130.000 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style 20252.572.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life 20252.038.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life 20252.277.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style 20252.546.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSGR-Line 20252.644.000 TL
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 20251.886.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life 20252.205.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style 20252.622.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line 20252.735.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style 20252.792.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 20252.986.000 TL
Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression 20252.022.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life 20252.535.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style 20252.860.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 20253.040.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 20253.243.000 TL
Golf 2.0 TSI 265 PS DSG GTI 20254.659.000 TL
Yeni Golf R 2.0 TSI 333 PS 4MOTION DSG R 20256.324.000 TL
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life 20252.384.000 TL
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style 20252.820.000 TL
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 20253.141.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life 20253.049.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 20253.727.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 20254.184.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 20255.609.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line 20255.935.000 TL
Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life 20253.287.000 TL
Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life 20253.376.000 TL
Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 20254.204.000 TL
Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance 20254.298.000 TL
Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 20254.485.000 TL
Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line 20254.579.000 TL
ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure 20252.387.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression 20253.227.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG Impression 20253.462.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business 20253.664.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance 20254.281.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG Elegance 20254.272.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 20254.400.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG R-Line 20254.413.000 TL
Passat 1.5 eHybrid 272 PS DSG R-Line 20254.649.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 20256.460.000 TL
Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line 20256.498.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line 20256.616.000 TL
ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S 20254.177.000 TL
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik Elegance 202510.143.000 TL
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik R-Line 202510.660.000 TL
Caddy 2.0 TDI 122 PS Style DSG 20252.010.000 TL
Caddy 2.0 TDI 122 PS Life DSG 20251.806.000 TL
Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS DSG 20251.500.000 TL
Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS DSG 20251.525.000 TL
Yeni Transporter Panel Van 2.0 TDI (2+1) Uzun Şasi 150 PS 20251.852.000 TL
Yeni Transporter Panel Van 2.0 TDI (2+1) Uzun Şasi 170 PS Otomatik 20252.047.000 TL
Yeni Transporter City Van (5+1) / Camlı Van (4+1) 2.0 TDI Standart Şasi 150 PS 20252.088.000 TL
Yeni Transporter City Van (5+1) / Camlı Van (4+1) 2.0 TDI Standart Şasi 150 PS Otomatik 20252.176.000 TL
Yeni Transporter City Van (5+1) / Camlı Van (4+1) 2.0 TDI Uzun Şasi 150 PS 20252.147.000 TL
Yeni Transporter City Van (5+1) / Camlı Van (4+1) 2.0 TDI Uzun Şasi 150 PS Otomatik 20252.234.000 TL
Yeni Caravelle Life 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 150 PS Otomatik 20252.555.000 TL
Yeni Caravelle Style 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 170 PS Otomatik 20252.815.000 TL
Yeni Caravelle Style 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 170 PS Otomatik 4Motion 20253.023.000 TL
Multivan Style 1.5 TSI eHybrid (6+1) Uzun Şasi 245 PS DSG 4Motion 20256.400.000 TL
Yeni ID. Buzz Pro (4+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) 20243.728.391 TL
Yeni ID. Buzz GTX (5+1) Uzun Şasi 340 PS (91kWh) 4Motion 20256.000.000 TL
Yeni ID. Buzz Pro (4+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) 20255.390.000 TL
Yeni ID. Buzz Pure (4+1) Standart Şasi 170 PS (63kWh) 20253.990.000 TL
Yeni ID. Buzz Cargo (2+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) 20252.600.000 TL
Crafter Servis 2.0 TDI (16+1) ELWB HR 163 PS Comfortline 4.7T 20253.241.000 TL
Yeni Crafter Panel Van 2.0 TDI (2+1) MWB HR 140 PS 3,5 T Comfortline 20252.038.000 TL
Yeni Crafter Panel Van 2.0 TDI (2+1) MWB HR 177 PS 3,5 T Comfortline 20252.416.000 TL
Yeni Crafter Panel Van 2.0 TDI (2+1) LWB HR 140 PS 3,5 T Comfortline 20252.142.000 TL
Yeni Crafter Panel Van 2.0 TDI (2+1) LWB HR 177 PS 3,5 T Comfortline 20252.232.000 TL
Yeni Crafter Panel Van 2.0 TDI (1+1) LWB HR 177 PS 3,88 T Comfortline 20252.403.000 TL
Amarok V6 3.0 TDI 240 PS Aventura Oto. 4Motion 20254.245.000 TL
Amarok V6 3.0 TDI 240 PS PanAmericana Oto. 4Motion 20254.145.000 TL
Amarok 2.0 TDI 205 PS Style Oto. 4Motion 20253.945.000 TL
Amarok V6 3.0 TDI 240 PS Style Oto. 4Motion 20254.145.000TL
Yeni California Ocean 1.5 TSI eHybrid (3+1) Uzun Şasi 245 PS DSG 4Motion 20255.900.000 TL
Yeni Grand California 600 2.0 TDI 163 PS 4Motion Oto. 20255.990.000 TL

BMW Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla BMW sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, BMW 1 Serisinin başlangıç fiyatı yaklaşık 3.413.900 TL civarındayken, BMW 5 serisinin fiyatları 10.965.400 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm BMW bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
Yeni BMW 120 Sport Line Mild Hybrid - Benzin 20253.413.900 TL
Yeni BMW 120 M Sport Mild Hybrid - Benzin 20253.689.200 TL
Yeni BMW 220 Gran Coupé Sport Line Mild Hybrid - Benzin 20253.548.300 TL
Yeni BMW 220 Gran Coupé M Sport Mild Hybrid - Benzin 20254.009.300 TL
BMW 230e xDrive Active Tourer Luxury Line Plug-in Hybrid - Benzin 20254.493.000 TL
BMW 230e xDrive Active Tourer M Sport Plug-in Hybrid - Benzin 20254.803.800 TL
BMW 320i Sedan Sport Line Benzin 20254.939.000 TL
BMW 320i Sedan M Sport Benzin 20255.349.000 TL
BMW 320i Sedan 50 Jahre Edition Benzin 20255.962.400 TL
BMW 330i xDrive Touring M Sport Benzin 20258.332.900 TL
Yeni BMW 420i Coupé M Sport Benzin 20255.913.200 TL
Yeni BMW 420i Coupé Edition M Sport Benzin 20256.866.800 TL
Yeni BMW 430i xDrive Cabrio M Sport Benzin 20259.013.200 TL
Yeni BMW 420i Gran Coupé M Sport Benzin 20255.865.300 TL
Yeni BMW 420i Gran Coupé Edition M Sport Benzin 20256.848.300 TL
Yeni BMW i4 eDrive40 M Sport Elektrik 20255.172.100 TL
Yeni BMW i4 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 20255.847.600 TL
BMW 520i Sedan M Sport Mild Hybrid - Benzin 20257.563.400 TL
BMW 520i Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Benzin 20258.040.500 TL
BMW 520d xDrive Sedan M Sport Mild Hybrid - Dizel 20259.959.800 TL
BMW 520d xDrive Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Dizel 202510.965.400 TL
BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik 20256.293.400 TL
BMW i5 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 20256.679.100 TL
BMW i5 xDrive40 M Sport Elektrik 20257.061.700 TL
BMW i5 xDrive40 Edition M Sport Elektrik 20257.434.000 TL
BMW i5 xDrive40 Touring M Sport Elektrik 20257.211.800 TL
BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport Elektrik 20257.586.200 TL
BMW i5 M60 xDrive M Elektrik 20258.948.400 TL
BMW i5 M60 xDrive Touring M Elektrik 20259.041.100 TL
BMW 740d xDrive Sedan Pure Excellence Mild Hybrid - Dizel 202518.353.400 TL
BMW 740d xDrive Sedan M Excellence Mild Hybrid - Dizel 202519.275.700 TL
BMW i7 xDrive60 Pure Excellence Elektrik 202512.501.700 TL
BMW i7 xDrive60 M Excellence Elektrik 202512.958.100 TL
BMW i7 M70 M Elektrik 202514.321.300 TL
BMW 840i xDrive Coupé M Sport Benzin 202519.197.600 TL
BMW 840i xDrive Cabrio M Sport Benzin 202519.914.800 TL
BMW 840i xDrive Gran Coupé M Sport Benzin 202519.731.000 TL
BMW X1 xDrive25e X-Line Plug-in Hybrid - Benzin 20255.080.100 TL
BMW X1 xDrive25e M Sport Plug-in Hybrid - Benzin 20255.250.000 TL
BMW iX1 eDrive20 Sport Line Elektrik 20253.667.500 TL
BMW iX1 eDrive20 X-Line Elektrik 20253.855.700 TL
BMW iX1 eDrive20 M Sport Elektrik 20253.948.300 TL
BMW X2 sDrive20i M Sport Elektrik 20255.007.700 TL
BMW iX2 eDrive20 Sport Line Elektrik 20253.722.800 TL
BMW iX2 eDrive20 M Sport Elektrik 20254.055.900 TL
Yeni BMW X3 20 X-Line Mild Hybrid - Benzin 20255.910.100 TL
Yeni BMW X3 20 M Sport Mild Hybrid - Benzin 20256.245.700 TL
Yeni BMW X3 20d xDrive M Sport Mild Hybrid - Dizel7.698.300 TL
BMW X7 xDrive40d M Excellence Mild Hybrid - Dizel 202530.423.400 TL
BMW Z4 sDrive30i M Sport Benzin 20257.641.400 TL
Yeni BMW M2 M Benzin 202511.161.100 TL
Yeni BMW M3 Sedan Competition M xDrive M Benzin 202514.964.800 TL
Yeni BMW M3 Touring M xDrive M Benzin 202515.224.000 TL
Yeni BMW M4 Competition Coupé M xDrive M Benzin 202515.361.000 TL
Yeni BMW M4 Competition Cabrio M xDrive M Benzin 202515.704.300 TL
Yeni BMW M5 Sedan M Plug-in Hybrid - Benzin 202522.035.600 TL
Yeni BMW M5 Touring M Plug-in Hybrid - Benzin 202522.148.000 TL
BMW M760e xDrive Sedan M Plug-in Hybrid - Benzin 202527.810.900 TL
BMW M8 Competition Coupe xDrive M Benzin 202526.909.400 TL
BMW M8 Competition Cabrio xDrive M Benzin 202528.407.700 TL
BMW M8 Competition Gran Coupe xDrive M Benzin 202527.233.600 TL
BMW X1 M35i xDrive M Benzin 20257.343.700 TL
BMW X2 M35i xDrive Benzin 20257.438.900 TL
Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrik 202510.205.200 TL
Yeni BMW iX xDrive60 M Sport Elektrik 20259.228.900 TL

Skoda Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Skoda sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Skoda Fabia'nın başlangıç fiyatı yaklaşık 1.665.400 TL civarındayken, Skoda Superb gibi lüks modellerin fiyatları 6.691.400 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm bayiden Skoda sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
Yeni Škoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS 20252.236.400 TL
Yeni Škoda Enyaq Coupé 60 e-Sportline 204 PS 20253.380.900 TL
Yeni Škoda Enyaq Coupé 85x e-Sportline 285 PS 20254.250.400 TL
Yeni Škoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS 20253.310.900 TL
Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 20251.665.400 TL
Škoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 20251.990.400 TL
Škoda Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 20251.757.400 TL
Škoda Scala Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 20252.040.400 TL
Škoda Scala Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 20252.160.400 TL
Škoda Scala Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 20252.370.400 TL
Yeni Škoda Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 20252.380.400 TL
Yeni Škoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 20252.910.400 TL
Yeni Škoda Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 20253.157.400 TL
Yeni Škoda Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 20253.157.400 TL
Yeni Škoda Octavia RS 2.0 TSI 265 PS DSG 20254.850.400 TL
Yeni Škoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 20253.257.400 TL
Yeni Škoda Octavia Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG 20254.950.400 TL
Yeni Škoda Superb Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 20253.527.900 TL
Yeni Škoda Superb Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 20254.149.400 TL
Yeni Škoda Superb L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 20254.538.400 TL
Yeni Škoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4 20256.463.400 TL
Yeni Škoda Superb L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 20256.571.400 TL
Yeni Škoda Superb Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 20254.269.400 TL
Yeni Škoda Superb Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 20254.658.400 TL
Yeni Škoda Superb Combi L&K Crystal 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 20256.583.400 TL
Yeni Škoda Superb Combi L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 20256.691.400 TL
Škoda Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 20251.897.900 TL
Škoda Kamiq Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 20252.195.400 TL
Škoda Kamiq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 20252.315.400 TL
Škoda Kamiq Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 20252.620.400 TL
Škoda Karoq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 20252.950.400 TL
Škoda Karoq Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG 20253.266.900 TL
Škoda Karoq Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 20253.372.400 TL
Yeni Škoda Kodiaq Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 20253.530.400 TL
Yeni Škoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 20254.377.400 TL
Yeni Škoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 20254.544.400 TL
Yeni Škoda Kodiaq Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 20256.350.400 TL
Yeni Škoda Kodiaq Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 20256.620.400 TL
Yeni Škoda Kodiaq RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 20257.000.400 TL
Yeni Škoda Superb PHEV e-Sportline Plug-in Hibrit 20253.922.900 TL

Dacia Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Dacia sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Dacia Sandero'nun başlangıç fiyatı yaklaşık 1.420.000 TL civarındayken, Dacia Jogger gibi lüks modellerin fiyatları 1.630.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Dacia bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
Sandero Stepway Expression Stepway TCe 90 Auto 20251.420.000 TL
Sandero Stepway Extreme Stepway TCe 90 Auto 20251.480.000 TL
Jogger Extreme TCe 110 - 7 koltuklu 20251.600.000 TL
Jogger Extreme ECO-G 100 - 7 koltuklu 20251.630.000 TL

Mercedes Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Mercedes sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Mercedes-Benz A Serisi'nin başlangıç fiyatı yaklaşık 3.170.000 TL civarındayken, Mercedes-AMG SL 63 gibi lüks modellerin fiyatları 25.815.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Mercedes bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
A 200 AMG Benzin 20253.170.000 TL
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Final Edition Benzin 20256.940.000 TL
CLA 350 4MATIC Edition 1 AMG Elektrik 20254.690.000 TL
C 200 4MATIC AMG Benzin 20255.781.000 TL
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Performance Benzin 20257.835.000 TL
Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Benzin - Elektrik 202512.129.000 TL
EQE 280 AMG Elektrik 20255.601.000 TL
EQE 350 4MATIC AMG Elektrik 20256.408.000 TL
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance Elektrik 20258.239.000 TL
E 180 Exclusive 20257.536.000 TL
E 180 AMG 20257.598.000 TL
E 220 d 4MATIC Exclusive 202510.213.000 TL
E 220 d 4MATIC AMG 202510.290.000 TL
Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Performance Benzin - Elektrik 202519.363.000 TL
EQS 450 4MATIC Inspiration Elektrik 20259.471.000 TL
EQS 580 4MATIC Heritage Edition Elektrik 202511.071.000 TL
S 450 d 4MATIC L Inspiration 202519.864.000 TL
Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE Benzin-Elektrik 202535.306.000 TL
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake Final Edition 20257.810.000 TL
C 200 4MATIC All-Terrain Benzin 20255.447.000 TL
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate Performance Benzin 20257.948.000 TL
Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Estate Benzin-Elektrik 202512.206.000 TL
CLA 200 AMG Benzin 20254.044.000 TL
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Final Edition Benzin 20257.501.000 TL
CLE 300 4MATIC Coupé AMG Benzin 20257.931.000 TL
Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Benzin 202512.946.000 TL
CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG Benzin 20258.889.000 TL
EQA 250+ AMG Elektrik 20253.923.000 TL
GLA 200 AMG Benzin 20254.279.000 TL
EQB 250+ AMG Elektrik 20254.034.000 TL
EQB 250+ Night Edition Elektrik 20254.137.000 TL
GLB 200 Progressive Benzin 20254.597.000 TL
GLB 200 AMG Benzin 20254.834.000 TL
GLC 180 AMG Benzin 20256.383.000 TL
GLC 300 d 4MATIC AMG Dizel 20258.483.000 TL
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Performance Benzin 20259.379.000 TL
Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Benzin-Elektrik 202513.447.000 TL
GLC 180 Coupé AMG Benzin 20256.798.000 TL
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé Performance Benzin 20259.888.000 TL
Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé Benzin-Elektrik 202514.162.000 TL
G 580 Heritage Elektrik 202514.525.000 TL
G 450 d Heritage Dizel 202520.393.000 TL
G 500 Heritage Benzin 202521.706.000 TL
Mercedes-AMG G 63 Performance Benzin 202528.230.000 TL
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ Performance Benzin 202514.100.000 TL
Mercedes-AMG SL 43 Performance Benzin 202515.251.000 TL
Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Performance Benzin 202525.815.000 TL
Mercedes-AMG GT 43 Performance Benzin 202515.160.000 TL
Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Performance Benzin 202526.573.000 TL
Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Benzin 202530.784.000 TL
Mercedes-Maybach S 580 4MATIC Inspiration+ Benzin 202527.712.000 TL
Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series Benzin 202535.264.000TL

Peugeot Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Peugeot sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Peugeot E-208'in başlangıç fiyatı yaklaşık 1.954.000 TL civarındayken, Peugeot 5008 gibi lüks modellerin fiyatları 3.502.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Peugeot bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
E-208 GT 100kW Elektrik1.954.000 TL
E-308 GT 115kW Elektrik2.381.000 TL
2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Benzin2.138.000 TL
2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin2.303.000 TL
2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Benzin2.238.000 TL
2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.516.000 TL 
E-2008 ALLURE 100kW Elektrik2.133.000 TL
E-2008 ALLURE 115kW Elektrik2.158.000 TL
E-2008 GT 115kW Elektrik2.263.000 TL
408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin2.132.000 TL
408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Cam Tavan Benzin2.212.000 TL
408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin2.765.500 TL
408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Benzin2.290.000 TL
408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan Benzin2.370.000 TL
408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Benzin2.765.000 TL
3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Hybrid2.740.000 TL
3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Hybrid3.195.000 TL
300 8 Allure 1.6 Plug - in Hybrid 195hp eDCS73.250.000 TL
E-3008 Allure 157kW (210hp) Elektrik3.252.500 TL
E-3008 GT 157kW (210hp) Elektrik3.445.500 TL
Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Hybrid3.155.000  TL
Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Hybrid3.355.000 TL
Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp) Elektrik3.365.500 TL
Yeni E-5008 GT 157kW (210hp) Elektrik3.502.000 TL
Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT Dizel1.513.000 TL
Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel1.739.500 TL
Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel1.986.000 TL
Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100hp 6MT Dizel1.213.000 TL
Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 130hp 6MT Dizel1.273.500 TL
Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel1.346.500 TL
Expert Van STANDART (L2) 1.5 BlueHDi 120hp Dizel1.385.000 TL
Expert Van STANDART (L2) 2.0 BlueHDi 180hp EAT8 Dizel1.485.000 TL
Expert Van UZUN (L3) 2.0 BlueHDi 145hp Dizel1.540.000 TL
Expert Van UZUN (L3) 2.0 BlueHDi 180hp EAT8 Dizel1.620.000 TL
Expert Van STANDART (L2) 1.5 BlueHDi 120hp €6eBIS 1.385.000 TL
Expert Van STANDART (L2) 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBIS Dizel1.545.000 TL
Expert Van UZUN (L3) 2.2 BlueHDi 150hp €6eBIS Dizel1.600.000 TL
Expert Van UZUN (L3) 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBIS Dizel1.680.000 TL
Traveller ALLURE L3 8+1 2.0 BlueHDi 180hp EAT8 Dizel2.245.500 TL
Traveller ALLURE L3 8+1 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 €6eBIS Dizel2.315.500 TL
BOXER VAN L4H2 2.2 BlueHDi 180hp MT6 S&S (15 m3) Dizel1.725.000 TL
BOXER VAN L4H3 2.2 BlueHDi 180hp MT6 S&S (17 m3) Dizel1.758.000 TL
BOXER VAN L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S (15 m3) 4,2Ton Dizel1.731.000 TL
BOXER VAN L4H2 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 S&S (15 m3) Dizel1.815.000 TL
BOXER VAN L4H2 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 S&S (17 m3) Dizel1.848.000 TL
Yeni BOXER Minibüs Personel L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S Dizel2.275.000 TL
Yeni BOXER Minibüs Okul L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S Dizel2.345.000 TL

Chery Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Chery sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, TIGGO 7’nin  başlangıç fiyatı 2.380.000 TL civarındayken TIGGO 8’in fiyatı 2.899.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Chery bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
Yeni TIGGO 8 Prestige 20252.899.000 TL
Yeni TIGGO 7 Prestige 4x2 20252.380.000 TL
Yeni TIGGO 7 Prestige 4x4 20252.599.000 TL

Kia Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Kia sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Kia Picanto'nun başlangıç fiyatı yaklaşık 1.260.000 TL civarındayken, Kia Sorento gibi lüks modellerin fiyatları 5.800.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Kia bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Cool Benzin 20252.385.000 TL
Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Elegance Benzin 20252.820.000 TL
Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Prestige Benzin 20253.060.000 TL
Yeni Sportage 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik) GT-Line Benzin 20253.300.000 TL
Picanto 1.0L 63 PS AMT Feel Benzin 20251.260.000 TL
Picanto 1.2L 79 PS AMT Cool Benzin 20251.330.000 TL
Picanto 1.0L 68 PS AMT Cool Benzin 20251.325.000 TL
Ceed HB 1.5L 140 PS DCT (Otomatik) Elegance Benzin 20252.070.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCT Cool Benzin 20251.690.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Business Benzin 20251.760.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Elegance Benzin 20251.800.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Prestige Benzin 20251.860.000 TL
XCeed 1.5L 140 PS DCT (Otomatik) Elegance Benzin 20252.120.000 TL
XCeed 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Elegance Benzin 20252.170.000 TL
Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk Prestige Smart Hibrit 20255.660.000 TL
Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk Prestige Smart Hibrit 20255.800.000 TL
EV3 - 150 kW Otomatik Elegance Standard Range Elektrikli 20252.090.000 TL
EV3 - 150 kW Otomatik Elegance Long Range Elektrikli 20252.440.000 TL
EV3 - 150 kW Otomatik Prestige Standard Range Elektrikli 20252.340.000 TL
EV3 - 150 kW Otomatik GT-Line Long Range Elektrikli 20253.400.000 TL
EV6 - 125 kW Otomatik Elegance Standard Range Elektrikli 20253.400.000 TL
EV9 - 149 kW Otomatik 7 Koltuk Prestige Elektrikli 20255.960.000 TL
EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk GT-Line Elektrikli 20256.990.000 TL
EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 7 Koltuk GT-Line Elektrikli 20256.990.000 TL

Citroen Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Citroën sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Citroën C3 Aircross'un başlangıç fiyatı yaklaşık 1.835.000 TL civarındayken, Citroën C5 Aircross gibi lüks modellerin fiyatları 2.700.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Citroën bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
Yeni Ami 6 kW Elektrik Motor 2025550.000 TL
Yeni Ami Buggy 6 kW Elektrik Motor590.000 TL
Elektrikli ë-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus 20251.395.000 TL
Elektrikli ë-C3 83 kW Elektrikli Motor Max 20251.454.000 TL
C3 Aircross Hybrid 145 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Plus 20251.835.000TL
C3 Aircross Hybrid 145 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 20251.891.000 TL
Elektrikli ë-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max 20251.621.000 TL
Elektrikli ë-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max 20251.721.000 TL
C4 X 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 20251.844.000 TL
C4 X 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 20252.025.000 TL
Elektrikli ë-C4 X 115 KW Max 20252.061.000 TL
C4 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 20251.821.000 TL
C4 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 20252.004.000 TL
C4 1.2 Hybrid 145 HP - ë-DCS6 Max 20252.113.000 TL
Elektrikli ë-C4 115 KW Max 20252.087.000 TL
Yeni C5 Aircross Hybrid 145 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Plus 20252.550.000 TL
Yeni C5 Aircross Hybrid 145 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max 20252.700.000 TL
Yeni ë-C5 Aircross 157 kW Plus 20252.330.000 TL
Yeni ë-C5 Aircross 157 kW Max 20253.100.000 TL
Ami 6 Kw Elektrik Motor Peps 2025570.000 TL
Berlingo 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel You 20251.431.000 TL
Berlingo 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus 20251.659.000 TL
Berlingo 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 You 20251.561.000 TL
Berlingo 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus 20251.714.000 TL
Berlingo 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 20251.846.000 TL
Berlingo Van 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Van 20251.270.000 TL
Berlingo Van 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van 20251.345.000 TL
Jumpy Van 1.5 BlueHDi 120 HP - 6 İleri Manuel Panelvan L2 Business 20251.413.000 TL
Jumpy Van 1.5 BlueHDi 120 HP - 6 İleri Manuel Panelvan L3 Uzun 20251.532.000 TL
Jumpy Van 1.5 BlueHDi 120 HP - 6 İleri Manuel Panelvan L2 Standart 20251.443.000 TL
Jumpy Van 2.2 BlueHDi 180 HP - EAT8 Panelvan L2 Standart Business 20251.533.000 TL
Jumpy Van 2.2 BlueHDi 180 HP - EAT8 Panelvan L2 Standart 20251.563.000 TL
Jumpy Van 2.2 BlueHDi 180 HP - EAT8 Panelvan L3 Uzun 20251.652.000 TL
Jumpy Van 2.0 BlueHDi 145 HP - 6 İleri Manuel Panelvan L3 Uzun 20251.517.000 TL
Jumpy Van 2.0 BlueHDi 180 HP - EAT8 Panelvan L3 Uzun 20251.602.000 TL
Jumpy Van 2.2 BlueHDi 150 HP - MT6 Panelvan L3 Uzun 20251.562.000 TL
Spacetourer 2.0 BlueHDi 180 HP - EAT8 8+1 20252.298.000 TL
Spacetourer 2.2 BlueHDi 180 HP - EAT8 Business 8+1 20252.318.000 TL
Spacetourer 2.2 BlueHDi 180 HP - EAT8 8+1 20252.348.000 TL
Jumper 2.2 BlueHDi 180 HP - 6 İleri Manuel 3.5T (15M³) 20251.799.000 TL
Jumper 2.2 BlueHDi 180 HP - EAT8 3.5T (15M³) 20251.917.000 TL
Jumper 2.2 BlueHDi 140 HP - 6 İleri Manuel 4.2T (15M³) 20251.854.000 TL

Seat Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Seat sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Seat Ibiza'nın başlangıç fiyatı yaklaşık 1.596.000 TL civarındayken, Seat Ateca gibi lüks modellerin fiyatları 2.831.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Seat bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
IBIZA 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 20251.596.000 TL
IBIZA 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR 20251.716.000 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 20251.686.000 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR 20251.796.000 TL
LEON 1.5 eTSI 116 PS DSG FR 20252.151.000 TL
LEON 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG FR 20252.921.000 TL
ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Xperience 20252.576.000 TL
ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG FR 'Dark Edition' 20252.831.000 TL

Audi Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Audi sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Audi A3'ün başlangıç fiyatı yaklaşık 3.063.320 TL civarındayken, Audi RS Q8 gibi lüks modellerin fiyatları 23.885.348 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Audi bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 20253.063.320 TL
A3 Sportback TFSI 110 kW S line S tronic 20253.987.236 TL
RS 3 Sportback TFSI quattro 294 kW S tronic 20259.619.144 TL
S3 Sportback TFSI quattro 245 kW S tronic 20257.160.996 TL
A3 allstreet TFSI 110 kW S tronic 20253.645.746 TL
A3 Sedan TFSI 110 kW Advanced S tronic 20253.216.764 TL
A3 Sedan TFSI 110 kW S line S tronic 20254.106.276 TL
RS 3 Sedan TFSI quattro 294 kW S tronic 20259.877.576 TL
S3 Sedan TFSI quattro 245 kW S tronic 20257.321.700 TL
A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic 20256.263.808 TL
A5 Sedan TFSI 150 kW S tronic 20255.623.260 TL
A5 Sedan TFSI quattro 150 kW S tronic 20255.956.008 TL
S5 Sedan TFSI quattro 270 kW S tronic13.089.074 TL
A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 20256.497.736 TL
A5 Avant TFSI 150 kW S tronic 20255.857.188 TL
A5 Avant TFSI quattro 150 kW S tronic 20256.189.936 TL
S5 Avant TFSI quattro 270 kW S tronic 202513.366.322 TL
A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 20257.401.890 TL
A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic 20257.933.509 TL
A6 Sedan 45 TFSI quattro 265 hp Advanced S tronic 20257.565.219 TL
A6 Sedan 45 TFSI quattro 265 hp S line S tronic 20258.093.177 TL
A6 Sedan 50 TDI quattro 286 hp Advanced Tiptronic 202510.180.351 TL
A6 Sedan 50 TDI quattro 286 hp S line Tiptronic 202510.916.863 TL
A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 20257.496.271 TL
A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic 20258.296.389 TL
A6 Avant 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S tronic 20257.742.576 TL
A6 Avant 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic 20258.542.727 TL
RS 6 Avant 4.0 Turbo FSI quattro 630 hp Performance Tiptronic 202521.687.332 TL
A6 Avant e-tron 20256.891.494 TL
A6 Avant e-tron performance 20258.016.035 TL
A6 Avant e-tron quattro 20258.379.125 TL
A6 Sportback e-tron 20256.736.514 TL
A6 Sportback e-tron performance 20257.861.055 TL
A6 Sportback e-tron quattro 20258.224.145 TL
A6 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 20258.170.839 TL
A6 Sedan TDI 150 kW quattro 20257.669.287 TL
S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI 202525.267.748 TL
A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 202521.114.367 TL
A8 L 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic PI 202521.114.367 TL
Q2 35 TFSI 150 hp Advanced S tronic PI 20253.230.466 TL
Q3 Sportback 35 TFSI 150 hp S line S tronic 20254.757.348 TL
Q3 35 TFSI 150 hp Advanced S tronic 20254.373.780 TL
Q3 35 TFSI 150 hp S line S tronic 20254.574.228 TL
Q3 SUV TFSI 110 kW S tronic 20254.018.796 TL
Q3 Sportback TFSI 110 kW S tronic 20254.171.604 TL
Audi Q4 40 e-tron 20253.920.123 TL
Audi Q4 45 e-tron 20255.088.707 TL
Audi Q4 55 e-tron quattro 20255.470.805 TL
Audi Q4 Sportback 40 e-tron4.060.739 TL
Audi Q4 Sportback 45 e-tron 20255.247.467 TL
Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro 20255.629.355 TL
Q6 SUV e-tron quattro 20257.951.565 TL
Q6 Sportback e-tron quattro 20258.133.194 TL
Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI 202510.002.282 TL
Audi Q7 SUV 50 TDI quattro 286 hp S line Tiptronic PI 202512.855.295 TL
Audi Q7 SUV 55 TFSI quattro 340 hp S line Tiptronic PI 202513.102.591 TL
Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI 202511.560.657 TL
Q8 SUV 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 202514.895.640 TL
Q8 SUV 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic PI 202515.146.392 TL
RS Q8 4.0 Turbo FSI quattro 641 hp Performance Tiptronic 202523.885.348 TL
Yeni e-tron GT quattro 202510.485.446 TL
RS e-tron GT performance quattro 202515.060.674 TL
RS e-tron GT quattro 202513.858.214 TL
S e-tron GT 202511.847.464 TL

Tesla Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Tesla sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatı yaklaşık 2.349.300 TL'dir. Aşağıdaki tabloda tüm Tesla bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
Model Y Standart – Arkadan Çekiş2.349.300 TL
Model Y Premium Long Range - Arkadan Çekiş3.392.640 TL
Model Y Premium Long Range – Dört Çeker3.998.400 TL
Model Y Performance - Dört Çeker4.418.400 TL

BYD Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla BYD sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, BYD DOLPHIN'in başlangıç fiyatı yaklaşık 1.719.000 TL civarındayken, BYD TANG 380 kW AWD Flagship gibi lüks modellerin fiyatları 5.099.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm BYD bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
DOLPHIN 150 kW Comfort1.719.000 TL
DOLPHIN 150 kW Design1.849.000 TL
ATTO 3 150 kW Design2.119.000 TL
SEAL U EV 160 kW Design2.486.750 TL
SEAL U DM-i 160 kW Design2.358.000 TL
SEAL 160 kW Design2.389.000 TL
SEAL 390 kW AWD Excellence3.829.000 TL
SEALION 7 160kW Design2.389.000 TL
SEALION 7 390kW AWD Excellence3.939.000 TL
HAN 380 kW AWD Executive4.584.000 TL
TANG 380 kW AWD Flagship5.099.000 TL

Nissan Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Nissan sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Nissan Juke'un başlangıç fiyatı yaklaşık 1.715.000 TL civarındayken, Nissan Qashqai e-Power gibi lüks modellerin fiyatları 3.709.300 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Nissan bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
TOWNSTAR VAN 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia1.126.900 TL
TOWNSTAR VAN 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia1.289.300 TL
TOWNSTAR VAN 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia1.401.300 TL
TOWNSTAR VAN 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna1.472.200 TL
TOWNSTAR VAN EV L1 Tekna+2.057.000 TL
TOWNSTAR VAN EV L2 Tekna2.036.300 TL
TOWNSTAR COMBI EV Designpack2.319.400 TL
TOWNSTAR COMBI EV Platinum2.368.800 TL
JUKE 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna1.715.000 TL
JUKE 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna2.063.900 TL
JUKE 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum2.149.100 TL
JUKE 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design2.245.600 TL
JUKE 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport2.245.600 TL
JUKE 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium2.318.600 TL
QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack2.419.300 TL
QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack2.961.100 TL
QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x43.170.800 TL
QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum3.263.100 TL
QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x43.368.200 TL
QASHQAI 1.3 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium3.394.500 TL
QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x43.499.400 TL
QASHQAI e-POWER 190PS Skypack3.370.400 TL
QASHQAI e-POWER 190PS N-Design3.535.900 TL
QASHQAI e-POWER 190PS Platinum3.578.900 TL
QASHQAI e-POWER 190PS Platinum Premium3.709.300 TL
X-TRAIL MILD HYBRID 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum4.096.000 TL
X-TRAIL MILD HYBRID 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium4.422.900 TL

Voyah Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Voyah sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Voyah Free modelinin başlangıç fiyatı yaklaşık 5.428.128 TL civarındadır. Aşağıdaki tabloda tüm Voyah bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
Voyah Free 106 kWh AWD, 489 HP High Otomatik Elektrik5.428.128 TL
Voyah Dream Standart 7 Koltuk 290 kW (294 HP) Otomatik Elektrik8.526.336 TL

Subaru Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Subaru sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Subaru Yeni Crosstrek'in başlangıç fiyatı yaklaşık 3.299.900 TL civarındayken, Subaru Yeni Forester gibi lüks modellerin fiyatları 4.449.900 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Subaru bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive3.299.900 TL
Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive + Görüş Paketi3.399.900 TL
Yeni Forester e-BOXER 2.0i Style4.699.900 TL
Yeni Forester e-BOXER 2.0i Fun4.449.900 TL

Volvo Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Volvo sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Volvo EX40'ın başlangıç fiyatı yaklaşık 3.922.994 TL civarındayken, Volvo XC60 gibi lüks modellerin fiyatları 8.560.661 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Volvo bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
EX30, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20252.294.320 TL
EX30, Twin Motor, Ultra Elektrik - 315KW/428hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20253.544.439 TL
EX30 CROSS COUNTRY, Twin Motor, Performance, Ultra Elektrik - 315KW/428hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20253.678.503 TL
EX40, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik - 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20253.922.994 TL
EX40 Black Edition, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik - 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20254.062.494 TL
EX40, Twin Motor, Ultra Elektrik - 300kW/408hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20254.763.563 TL
EC40, SINGLE MOTOR Extended Range, Ultra Elektrik - 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20254.009.577 TL
EC40 BLACK EDITION, SINGLE MOTOR Extended Range, Ultra Elektrik - 150kW/204hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20254.149.077 TL
EC40, Twin Motor, Ultra, Elektrik - 300kW/408hp 2026 Model - Tescil Yılı: 20254.860.967 TL
V60, B4 FWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 1.969 cc. 197 hp 7 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20255.476.926 TL
XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20256.702.521 TL
XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20256.702.521 TL
XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20256.982.781 TL
XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Dark Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20256.982.781 TL
XC60 Black Edition, B5 AWD mild hybrid, Plus Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20257.110.761 TL
XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20257.337.561 TL
XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20257.337.561 TL
XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20257.617.821 TL
XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20257.617.821 TL
XC60 Black Edition, T8 AWD plug-in hybrid, Plus Elektrik/Benzin 1.969 CC. 310+145 HP 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20257.745.801 TL
XC60 Black Edition, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 HP 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20258.071.421 TL
XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Polestar Engineered Elektrik/Benzin 1.969 CC. 310+145 HP 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 20258.560.661 TL
Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 202510.128.011 TL
Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 202510.128.011 TL
Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 202510.460.111 TL
Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Dark Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 202510.460.111 TL
Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 202510.763.051 TL
Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 202510.763.051 TL
Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 202511.095.151 TL
Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2026 Model - Tescil Yılı: 202511.095.151 TL

Jeep  Sıfır Araba Fiyatları 20256

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Jeep sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Avenger e-Hybrid Limited'in başlangıç fiyatı yaklaşık 2.155.930 TL civarındayken, Compass e-Hybrid Summit gibi modellerin fiyatları 3.271.037 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Jeep bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited + Sunroof Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 20252.922.642 TL
Compass e-Hybrid 1.5 130hp North Star Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 20253.147.880 TL
Compass e-Hybrid 1.5 130hp Summit Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 20253.271.037 TL
Avenger e-Hybrid Limited 1.2 110hp Limited Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 20252.155.930 TL
Avenger e-Hybrid Summit 1.2 110hp Summit Çift Kavramalı Otomatik Benzinli / Hibrit 20252.277.150 TL
Avenger 4xe Overland 1.2 145hp Otomatik Benzinli / Hibrit 20252.658.944 TL
Avenger %100 Elektrik Limited 115kW Limited Elektrik 20252.196.128 TL
Avenger %100 Elektrik Summit 115kW Summit Elektrik 20252.201.833 TL

MG Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla MG sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Yeni HS'nin başlangıç fiyatı yaklaşık 2.639.000 TL civarındayken, MG7 gibi lüks modellerin fiyatları 3.170.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm MG bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
Yeni HS Benzin2.639.000 TL
MG7 Passion Benzin2.825.000 TL
MG7 Excellence Benzin3.065.000 TL
MG7 Excellence Red Edition Benzin3.170.000 TL

Mini Cooper Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Mini Cooper sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Tamamen Elektrikli Mini Countryman E modelinin başlangıç fiyatı yaklaşık 2.489.200 TL civarındayken, Mini Countryman S ALL4 gibi lüks modellerin fiyatları 6.319.100 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Mini Cooper bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
Tamamen Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrik Favoured2.489.200 TL
Tamamen Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrik John Cooper Works3.653.800 TL
Tamamen Elektrikli Mini Countryman SE ALL4 Otomatik Elektrik John Cooper Works5.171.100 TL
Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin Favoured3.115.200 TL
Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin John Cooper Works3.355.500 TL
Yeni Mini Cooper S 3 Kapı Otomatik Benzin John Cooper Works4.863.300 TL
Yeni Mini John Cooper Works Cabrio Otomatik Benzin5.515.600 TL
Mini Cooper 5 Kapı Otomatik Benzin Favoured2.978.800 TL
Yeni Mini Cooper S Cabrio Favoured4.722.300 TL
Yeni Mini John Cooper Works Cabrio Otomatik Benzin5.757.600 TL
Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin Favoured4.229.300 TL
Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin Trail Edition4.387.700 TL
Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin John Cooper Works4.616.900 TL
Mini Countryman S ALL4 Otomatik Mild Hybrid - Benzin John Cooper Works6.319.100 TL
Mini John Cooper Works Countryman ALL4 Otomatik Benzin John Cooper Works6.685.200 TL

Skywell Sıfır Araba Fiyatları 2026 

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Skywell sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermekle birlikte başlangıç fiyatı 2.175.000 TL’dir. Aşağıdaki tabloda tüm Skywell bayisinden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
ET-5 LR Legend2.175.000 TL
ET-5 LR Exclusive2.800.000 TL

Porsche Sıfır Araba Fiyatları 2026

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla Porsche sıfır araba fiyatları model ve donanım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Yeni Macan 4’ün başlangıç fiyatı yaklaşık 8.382.000 TL civarındayken, Yeni 911 Turbo S Cabriolet gibi lüks modellerin fiyatları 56.885.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm Porsche bayiden sıfır araç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Araç ModeliFiyat
Yeni Macan 48.382.000 TL
Yeni Macan Turbo11.345.000 TL
Yeni Taycan12.142.000 TL
Yeni Taycan 412.635.000 TL
Yeni Taycan 4S14.440.000 TL
Yeni Taycan GTS16.265.000 TL
Yeni Taycan Turbo19.117.000 TL
Yeni Taycan Turbo S22.615.000 TL
Yeni Taycan Turbo GT25.235.000 TL
Yeni Taycan Turbo GT Weissach Paket25.064.000 TL
Yeni Taycan 4 Cross Turismo12.737.000 TL
Yeni Taycan 4S Cross Turismo14.370.000 TL
Yeni Taycan Turbo Cross Turismo19.258.000 TL
Yeni Taycan Turbo S Cross Turismo22.736.000 TL
Yeni Taycan Sport Turismo12.232.000 TL
Yeni Taycan 4S Sport Turismo14.530.000 TL
Yeni Taycan GTS Sport Turismo16.365.000 TL
Yeni Taycan Turbo Sport Turismo19.228.000 TL
Yeni Taycan Turbo S Sport Turismo22.685.000 TL
Cayenne18.320.000 TL
Cayenne E-Hybrid20.514.000 TL
Cayenne S21.624.000 TL
Cayenne S E-Hybrid22.339.000 TL
Cayenne GTS25.310.000 TL
Cayenne Turbo E-Hybrid33.679.000 TL
Cayenne Coupe19.150.000 TL
Cayenne Coupe E-Hybrid20.994.000 TL
Cayenne S Coupe22.638.000 TL
Cayenne S E-Hybrid Coupe23.113.000 TL
Cayenne GTS Coupe25.993.000 TL
Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe34.398.000 TL
Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe GT Paket38.914.000 TL
Yeni Panamera21.012.000 TL
Yeni Panamera 421.730.000 TL
Yeni Panamera 4 E-Hybrid23.260.000 TL
Yeni Panamera 4S E-Hybrid25.840.000 TL
Yeni Panamera GTS30.581.000 TL
Yeni Panamera Turbo E-Hybrid40.296.000 TL
Yeni Panamera Turbo S E-Hybrid46.434.000 TL
Yeni Panamera 4 E-Hybrid Executive25.122.000 TL
Yeni 911 Carrera27.740.000 TL
Yeni 911 Carrera Cabriolet30.394.000 TL
Yeni 911 Carrera T29.804.000 TL
Yeni 911 Carrera T Cabriolet32.514.000 TL
Yeni 911 Carrera S31.223.000 TL
Yeni 911 Carrera GTS35.411.000 TL
Yeni 911 Carrera GTS Cabriolet38.103.000 TL
Yeni 911 Carrera 4 GTS36.978.000 TL
Yeni 911 Carrera 4 GTS Cabriolet39.706.000 TL
Yeni 911 Targa 4 GTS39.706.000 TL
Yeni 911 GT342.227.000 TL
Yeni 911 GT3 Touring42.227.000 TL
911 Spirit 7050.580.000 TL
Yeni 911 Turbo S54.175.000 TL
Yeni 911 Turbo S Cabriolet56.885.000 TL

SIK SORULAN SORULAR

2026 Yılı Sıfır Araba Fiyatları Ne Olur?

2026 yılı sıfır araç fiyatlarının döviz kurlarındaki dalgalanmalara, enflasyona ve vergi oranlarına bağlı olarak artması bekleniyor. Yıl ortalarına doğru araç fiyatlarının daha da yükselmesi olası görünüyor.

Araba Hangi Aylarda Ucuz?

Genellikle yılın son çeyreği (Kasım-Aralık) ve yeni yılın ilk ayları (Ocak-Şubat), otomobil firmalarının stokları eritmek ve yeni model yılına hazırlık yapmak için indirimler yaptığı dönemlerdir. Bu aylarda kampanyalar ve indirim fırsatları daha yaygın olur.

Sıfır Araba Almak İçin Ne Kadar Peşinat Gerekir?

Sıfır araba alırken genellikle toplam araç bedelinin %30’u kadar peşinat ödemeniz gerekir. Bu oran, bankaların ve finans kuruluşlarının kredi politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

Bayiden Sıfır Araba Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Bayiden sıfır araç alırken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır: Aracın hasar kaydı ve test sürüşü yapılarak mekanik durumu kontrol edilmelidir. Aksesuar ve donanımların eksiksiz olarak teslim edildiğinden emin olun. Ayrıca ruhsat, sigorta ve garanti belgeleri gibi tüm evrakların eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenlendiğini kontrol edin.

Sıfır Araç Kampanyaları Hangi Aylarda Yapılır?

Sıfır araç kampanyaları genellikle yaz sonu, yıl sonu ve bayram dönemlerinde yoğunlaşır. Ayrıca firmalar, kış aylarında da yılbaşı kampanyaları düzenleyebilir.

Sıfır Araç 6 Aydan Önce Satılır mı?

Hayır, sıfır araçlar için genellikle 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı bulunur. Ancak, bireysel satıcılar bu süreyi beklemeden de araçlarını satışa sunabilirler.

Sıfır Arabanın Ömrü Ne Kadardır?

Sıfır araçların ömrü, kullanıma ve bakım durumuna bağlı olarak değişir. Düzenli bakım yapılan ve özenle kullanılan bir araç ortalama 10-15 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.

Kışın Araba Fiyatları Düşer mi?

Evet, kış aylarında talep düşüşü ve yeni model yılının gelmesi ile araç fiyatlarında indirimler görülebilir. Ancak, bu durum döviz kuru ve enflasyon oranlarına bağlı olarak değişebilir.

Faiz Artışı Araç Fiyatlarını Nasıl Etkiler?

Faiz oranlarının artışı, taşıt kredisi kullanım maliyetlerini artırır ve bu da araç talebini azaltabilir. Talep düşüşü ise fiyatlar üzerinde baskı yaratabilir. Ancak, döviz kurlarının yükselmesi ve yüksek enflasyon bu durumu dengeleyebilir. Bu yüzden faiz artışları fiyatları doğrudan düşürmeyebilir.

