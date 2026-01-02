Motosiklet Fiyatları 2026 (Ocak) Sıfır ve En Ucuz Motorlar

Motosiklet Fiyatları 2026 (Ocak) Sıfır ve En Ucuz MotorlarEn ucuz ve elektrikli motosiklet fiyatlarından BMW, Honda, Suzuki, Kuba, Yamaha, Arora, Yuki ve çok daha fazlasına dair sıfır motor fiyatları burada!
Sizler için hazırladığımız ve her ay düzenli olarak güncellediğimiz bu kapsamlı rehberde BMW, Honda, Mondial, Suzuki, Kuba, Yamaha, Arora, Peugeot, Yuki, Kanuni, Bajaj, Falcon ve Kawasaki markasına ait en ucuz, elektrikli, benzinli ve hibrit tüm motosiklet modellerinin güncel fiyatlarını öğrenebilirsiniz.
Ayrıca sıfır motor fiyatlarının yanı sıra Sıfır Araba Fiyatları 2026 yazımıza göz atarak 2026 yılı Ocak ayı için satışta olan tüm arabaların marka, model ve güncel fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz.
En Ucuz Motosiklet Fiyatları 2026
En ucuz motosiklet fiyatları 2026 yılında marka ve modele göre değişmekle birlikte en ucuz BMW F serisi için 670.000 TL ve 730.000 TL arasında, en ucuz Honda Naked serisi için 110.000 TL ile 443.000 TL arasında, Mondial Scooter serisi için 31.790 TL TL ile 158.470 TL arasında, Kuba Scooter serisi için 44.965 TL ile 94.415 TL arasında, Suzuki Super Sport serisi için 769.000 TL ile 1.650.000 TL arasında, Yamaha Super Sport serisi için 349.000 TL ve 1.164.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Diğer tüm marka ve modellere dair fiyat listesini aşağıdaki tablolarda bulabilirsiniz.
Elektrikli Motosiklet Fiyatları 2026
Elektrikli motosiklet fiyatları 2026 yılında ortalama 120.000 TL'dir. Aşağıdaki tabloda tüm markaların güncel elektrikli motosiklet fiyatlarını bulabilirsiniz.
|BMW
|CE 02(Highline) 2024
|431.040 TL
|BMW
|CE 04 (Avantgarde) 2024
|685.125 TL
|BMW
|CE 04 (Avantgarde) 2025
|757.950 TL
|BMW
|CE 04 (Comfort) 2024
|577.170 TL
|BMW
|CE 04 (Comfort) 2025
|762.840TL
|Mondial
|Buddy
|31.790 TL
|Mondial
|Rigby
|36.300 TL
|Mondial
|Moneta
|46.300 TL
|Mondial
|Capri
|69.590TL
|Mondial
|Mona
|74.640 TL
|Mondial
|Tigray
|91.840 TL
|Mondial
|Tigray - Kasalı
|104.780 TL
|Kuba
|E - Scooter Neron X
|42.180 TL
|Kuba
|E - Scooter Ree1500
|43.450 TL
|Kuba
|E - Scooter Gree 08
|48.174 TL
|Kuba
|E - Scooter Gree 12
|52.250 TL
|Kuba
|E - Scooter Ecorider MQ
|37.950 TL
|Kuba
|E - Scooter Blues
|59.436 TL
|Kuba
|E - Scooter MT3 PROX
|51.282TL
|Kuba
|E - Technology DIDI
|129.360 TL
|Kuba
|E - Technology Grape 15
|70.902 TL
|Kuba
|E - Technology Grape 25 Max
|79.560 TL
|Kuba
|GL15000
|92.430 TL
|Kuba
|GL35000 MAX
|119.340 TL
|Yamaha
|Urban Mobility NEO's
|140.000 TL
|Arora
|Dazzle 125
|58.000 TL
|Yuki
|Best
|96.410 TL
|Yuki
|Best Pro
|107.420 TL
|Yuki
|YK - 53 Windy
|45.440 TL
|Yuki
|YK - 50 Spark New
|50.480 TL
|Yuki
|YK - 50 Spark
|41.130 TL
|Yuki
|YK - 50 Spark Pro
|43.420 TL
|Yuki
|YK - 49 Icon
|28.820 TL
|Yuki
|YK - 48 Tron
|46.040 TL
|Yuki
|YK - 43 Galaxy - S
|54.080 TL
|Yuki
|YK - 42 Lucky - S
|25.230 TL
|Yuki
|YK - 51 Lucky
|22.530 TL
|Yuki
|YK - 41 Willys
|43.400 TL
|Yuki
|YK - 41 Willys Pro
|45.520 TL
|Yuki
|YK - 39 Pico
|40.620 TL
|Yuki
|YK E - Tirex
|73.960 TL
|Yuki
|YK - 61 CARETTA
|126.660 TL
|Yuki
|YK-56 PONY
|61.730 TL
|Yuki
|MYPAD
|32.170 TL
|Yuki
|YK-55-A PONY X
|64.840 TL
|Yuki
|YK-59 GRETA PRO
|104.720 TL
|Yuki
|YK-57 GRETA
|82.920 TL
|Yuki
|YK-16 ILGAZ-X
|84.340 TL
|Yuki
|YK-60 ILGAZ PRO
|176.170 TL
|Yuki
|YK-60 ILGAZ PLUS
|84.460 TL
|Falcon
|Happy 249
|30.926 TL
|Falcon
|Collection S10
|54.610 TL
|Falcon
|Yuwi G10
|59.963 TL
|Falcon
|New Handy
|44.870 TL
|Falcon
|Leo 6800
|54.234 TL
|Falcon
|Service Sport
|56.570 TL
|Falcon
|Frida 7000
|67.469 TL
|Falcon
|Family 8000
|98.348 TL
|Falcon
|Julia 9000
|111.790 TL
|FALCON
|Famigo 10000
|99.260 TL
|Falcon
|Opsiyonel 45000
|86.730 TL
|Falcon
|Maximus 50000 (72 x 100 AKÜ)
|115.463 TL
|Falcon
|Maximus 50000 Kabinli (72 x 100 AKÜ)
|122.425 TL
BMW Motosiklet Fiyat Listesi 2026
BMW motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte elektrikli Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 431.040, benzinli Off-road motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı 927.520 TL, Super Sport modellerin başlangıç fiyatı ise 1.488.000 TL'dir. Diğer tüm BMW modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
|BMW CE 02 (Highline)
|Elektrik
|Scooter
|431.040 TL
|BMW CE 04 (Avantgarde) 2024
|Elektrik
|Scooter
|685.125 TL
|BMW CE 04 (Avantgarde) 2025
|Elektrik
|Scooter
|757.950 TL
|BMW CE 04 (Comfort) 2025
|Elektrik
|Scooter
|762.840 TL
|BMW C 400 GT (Triple Black)
|Benzin
|Scooter
|744.875 TL
|BMW C 400 GT (Style Exclusive)
|Benzin
|Scooter
|762.550 TL
|C 400 X (Triple Black)
|Benzin
|Scooter
|638.825 TL
|C 400 X (Style Rugged)
|Benzin
|Scooter
|661.550 TL
|BMW F 800 GS (Beyaz) 2025
|Benzin
|Enduro / Off-road
|927.520 TL
|BMW F 800 GS (Sport) 2025
|Benzin
|Enduro / Off-road
|939.920 TL
|BMW F 800 GS (Triple Black) 2025
|Benzin
|Enduro / Off-road
|939.920 TL
|BMW F 900 GS (Metalik Siyah) 2025
|Benzin
|Naked / Roadster
|1.016.800 TL
|BMW F 900 GS (GS Trophy) 2025
|Benzin
|Naked / Roadster
|1.046.560 TL
|BMW F 900 GS (Passion) 2025
|Benzin
|Naked / Roadster
|1.120.960 TL
|BMW F 900 GS Adventure (Metalik Siyah) 2025
|Benzin
|Naked / Roadster
|1.160.640 TL
|BMW F 900 GS Adventure (Ride Pro) 2025
|Benzin
|Naked / Roadster
|1.175.520 TL
|BMW F 900 R (Snapper Rocks) 2025
|Benzin
|Naked / Roadster
|833.280 TL
|BMW F 900 R (Triple Black) 2024
|Benzin
|Commuter
|845.250 TL
|BMW F 900 R (Triple Black) 2025
|Benzin
|Commuter
|855.600 TL
|BMW F 900 R (Sport) 2024
|Benzin
|Commuter
|864.850 TL
|BMW F 900 R (Sport) 2025
|Benzin
|Naked / Roadster
|875.440 TL
|BMW F 900 XR (Yarış Kırmızısı) 2025
|Benzin
|Sport Touring
|912.640 TL
|BMW F 900 XR (Triple Black) 2024
|Benzin
|Sport Touring
|945.700 TL
|BMW F 900 XR (Triple Black) 2025
|Benzin
|Sport Touring
|957.280 TL
|BMW F 900 XR (Sport) 2025
|Benzin
|Sport Touring
|967.200 TL
|BMW R 1300 GS (Beyaz) + (Tel Jant) 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.728.560 TL
|BMW R 1300 GS (GS Trophy) 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.800.480TL
|BMW R 1300 GS (Triple Black) 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.753.360 TL
|BMW R 1300 GS (Option 719 Tramuntana) 2024
|Benzin
|Super Sport
|1.746.610TL
|BMW R 1300 GS (Option 719 Tramuntana) 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.929.440TL
|BMW R 1300 GS (Beyaz) + (Tel Jant) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.788.080TL
|BMW R 1300 GS (GS Trophy) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.860.000TL
|BMW R 1300 GS (Triple Black) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.812.880 TL
|BMW R 1300 GS (Option 719 Tramuntana) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.988.960TL
|BMW R 1300 GS Adventure (Kırmızı) + (Tel Jant) 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.909.600 TL
|BMW R 1300 GS Adventure (GS Trophy) 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.971.600 TL
|BMW R 1300 GS Adventure (Triple Black) 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.954.240 TL
|BMW R 1300 GS Adventure (Option 719 Karakorum) 2025
|Benzin
|Super Sport
|2.065.840TL
|BMW R 1300 GS Adventure (Kırmızı) + (Tel Jant) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.969.120 TL
|BMW R 1300 GS Adventure (GS Trophy) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025
|Benzin
|Super Sport
|2.031.120TL
|BMW R 1300 GS Adventure (Triple Black) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025
|Benzin
|Super Sport
|2.013.760TL
|BMW R 1300 GS Adventure (Option 719 Karakorum) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025
|Benzin
|Super Sport
|2.125.360TL
|R 1300 RT (Alpine (Beyaz) III)
|Benzin
|Super Sport
|1.939.360TL
|R 1300 RT (Metalik Yarış Mavisi)
|Benzin
|Super Sport
|2.070.800 TL
|R 1300 RT (Triple Black)
|Benzin
|Super Sport
|2.088.160 TL
|R 1300 RT (Option 719 Camargue)
|Benzin
|Super Sport
|2.222.080 TL
|R 1300 RT (Alpine (Beyaz) III) - (ASA - Automated Shift Asistant)
|Benzin
|Super Sport
|1.998.880 TL
|R 1300 RT (Metalik Yarış Mavisi) - (ASA - Automated Shift Asistant)
|Benzin
|Super Sport
|2.130.320TL
|R 1300 RT (Triple Black) - (ASA - Automated Shift Asistant)
|Benzin
|Super Sport
|2.147.680TL
|R 1300 RT (Option 719 Camargue) - (ASA - Automated Shift Asistant)
|Benzin
|Super Sport
|2.281.600 TL
|R 1300 R (Mavi) (Snapper Rocks)
|Benzin
|Super Sport
|1.359.040 TL
|R 1300 R (Light Beyaz) (Performans)
|Benzin
|Super Sport
|1.473.120 TL
|R 1300 R (Yarış Mavisi) (Exclusive)
|Benzin
|Super Sport
|1.428.480TL
|R 1300 R (Metalik Siyah) (Option 719)
|Benzin
|Super Sport
|1.527.680TL
|R 1300 R (Mavi) (Snapper Rocks) - (ASA - Automated Shift Asistant)
|Benzin
|Super Sport
|1.418.560 TL
|R 1300 R (Light Beyaz) (Performans) - (ASA - Automated Shift Asistant)
|Benzin
|Super Sport
|1.532.640TL
|R 1300 R (Yarış Mavisi) (Exclusive) - (ASA - Automated Shift Asistant)
|Benzin
|Super Sport
|1.488.000 TL
|R 1300 R Metalik Siyah) (Option 719) - (ASA - Automated Shift Asistant)
|Benzin
|Super Sport
|1.587.200 TL
|R 1300 RS (Yarış Mavisi)
|Benzin
|Super Sport
|1.478.080 TL
|R 1300 RS (Metalik Siyah) (Triple Black)
|Benzin
|Super Sport
|1.522.720TL
|R 1300 RS (Light Beyaz) (Performans)
|Benzin
|Super Sport
|1.492.960 TL
|R 1300 RS (Option 719 Cuyamaca)
|Benzin
|Super Sport
|1.631.840TL
|R 1300 RS (Yarış Mavisi) - (ASA - Automated Shift Asistant)
|Benzin
|Super Sport
|1.537.600 TL
|R 1300 RS (Metalik Siyah) (Triple Black) - (ASA - Automated Shift Asistant)
|Benzin
|Super Sport
|1.582.240TL
|R 1300 RS (Light Beyaz) (Performans) - (ASA - Automated Shift Asistant)
|Benzin
|Super Sport
|1.552.480TL
|R 1300 RS (Option 719 Cuyamaca) - (ASA - Automated Shift Asistant)
|Benzin
|Super Sport
|1.691.360 TL
|BMW R 12 (Metalik Siyah) 2025
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|1.160.640TL
|BMW R 12 (Aventurin Metalik Kırmızı) 2025
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|1.200.320TL
|BMW R 12 (Option 719 Thorium) 2025
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|1.356.560 TL
|BMW R 12 nineT (Metalik Siyah) 2024
|Benzin
|Commuter
|1.207.810TL
|BMW R 12 nineT (Metalik Siyah) 2025
|Benzin
|Commuter
|1.334.240 TL
|BMW R 12 nineT (San Remo Metalik Yeşil) 2025
|Benzin
|Commuter
|1.349.120 TL
|BMW R 12 nineT (Option 719 Aluminium) 2025
|Benzin
|Commuter
|1.507.840 TL
|BMW R 12 S Daytona 2025
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|1.547.520 TL
|BMW R 12 G/S (Mat Siyah)
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|1.294.560 TL
|BMW R 12 G/S (Light Beyaz)
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|1.319.360TL
|BMW R 12 G/S (Option 719 Aragonite)
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|1.408.640TL
|BMW R 18 2024
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|1.596.195TL
|BMW R 18 2025
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|1.783.120 TL
|BMW R 18 Classic 2025
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|1.899.680TL
|BMW R 18 Roctane 2024
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|1.755.590 TL
|BMW R 18 Roctane 2025
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|1.917.040TL
|BMW R 18 B 2025
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|2.271.680 TL
|BMW R 18 Transcontinental 2025
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|2.301.440 TL
|BMW K 1600 GT (Metalik Siyah)
|Benzin
|Sport Touring
|1.907.120 TL
|BMW K 1600 GT (Sport)
|Benzin
|Sport Touring
|1.954.240TL
|BMW K 1600 GT (Option 719 Blue Ridge Mountain Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) 2025
|Benzin
|Sport Touring
|2.152.640TL
|BMW K 1600 GTL (Metalik Siyah) 2025
|Benzin
|Sport Touring
|2.055.920 TL
|BMW K 1600 GTL (Exclusive) 2025
|Benzin
|Sport Touring
|2.117.920TL
|BMW K 1600 GTL (Option 719 Mavi Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) 2025
|Benzin
|Sport Touring
|2.311.360 TL
|BMW K 1600 B (Metalik Siyah) 2025
|Benzin
|Touring
|1.993.920TL
|BMW K 1600 B (Exclusive) 2025
|Benzin
|Touring
|2.018.720TL
|BMW K 1600 B (Option 719 Casablanca Ionic Gümüş Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) 2025
|Benzin
|Touring
|2.232.000 TL
|BMW K 1600 Grand America (Metalik Siyah) 2025
|Benzin
|Touring
|2.142.720 TL
|BMW K 1600 Grand America (Exclusive) 2025
|Benzin
|Touring
|2.170.000TL
|BMW K 1600 Grand America (Option 719 Ionic Gümüş Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) 2025
|Benzin
|Touring
|2.385.760 TL
|BMW S 1000 R (Metalik Siyah) 2025
|Benzin
|Naked / Roadster
|1.216.192 TL
|BMW S 1000 R (Sport) 2025
|Benzin
|Naked / Roadster
|1.356.560 TL
|BMW S 1000 R (M Motorsport) + Hafif Alaşım Jant 2025
|Benzin
|Naked / Roadster
|1.488.000 TL
|BMW S 1000 R (M Motorsport Carbon) + Hafif Alaşım Jant 2025
|Benzin
|Naked / Roadster
|1.597.120TL
|BMW S 1000 RR (Metalik Siyah) 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.592.160 TL
|BMW S 1000 RR (Blue Stone Metalik) 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.691.360TL
|BMW S 1000 RR (M Motorsport) 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.840.160TL
|BMW S 1000 RR (M Motorsport) + (Carbon Jant) 2025
|Benzin
|Super Sport
|2.209.680 TL
|BMW S 1000 RR (M Motorsport) + (Carbon Jant + Carbon Paketi) 2025
|Benzin
|Super Sport
|2.147.310 TL
|BMW S 1000 XR (Metalik Siyah) 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.522.969TL
|BMW S 1000 XR (Gravity Blue) 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.547.769TL
|BMW S 1000 XR (M Motorsport) 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.763.280 TL
|BMW S 1000 XR (M Motorsport) + (Carbon Jant + Carbon Paketi) 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.954.240TL
|BMW M 1000 R (M Motorsport) 2025
|Benzin
|Sport Touring
|1.562.400 TL
|BMW M 1000 R (M Competition) + White Aluminium Mat 2025
|Benzin
|Sport Touring
|1.979.040TL
|BMW M 1000 R (M Competition) + (Carbon Jant + Carbon Paketi) 2025
|Benzin
|Sport Touring
|2.127.840TL
|BMW M 1000 RR (M Motorsport) 2025
|Benzin
|Sport Touring
|2.489.920TL
|BMW M 1000 RR (M Competition) + (Carbon Paketi + Carbon Jant) 2025
|Benzin
|Sport Touring
|2.995.840 TL
|BMW M 1000 XR (M Motorsport) 2025
|Benzin
|Sport
|2.055.920 TL
|BMW M 1000 XR (M Competition) + (Carbon Paketi + Carbon Jant) 2025
|Benzin
|Sport
|2.452.720TL
Honda Motosiklet Fiyat Listesi 2026
Honda motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 135.000 TL, Naked motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı 249.250 TL, Super Sport modellerin başlangıç fiyatı ise 543.250 TL'dir. Diğer tüm Honda modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
|Honda Scooter Dio
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|135.000 TL
|Honda Scooter SH125i
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|215.000 TL
|Honda Scooter PCX125 DLX
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|263.750 TL
|Honda Scooter Forza 250
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|342.250 TL
|Honda Scooter Forza 250 - Çantalı
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|365.750 TL
|Honda Yeni Forza 250 SE - Çantalı
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|372.500 TL
|Honda Scooter ADV350
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|496.000 TL
|Honda Yeni ADV350 SE
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|501.500 TL
|Honda Scooter Forza 750
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|980.750 TL
|Honda X-ADV
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|996.250 TL
|Honda X-ADV SE
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|1.009.000 TL
|Honda Naked CB125F
|Benzin
|Commuter
|139.000 TL
|Honda Naked Monkey
|Benzin
|Naked / Roadster
|249.250 TL
|Honda Naked CL250
|Benzin
|Naked / Roadster
|332.000 TL
|Honda Naked CB500 Hornet
|Benzin
|Naked / Roadster
|513.500 TL
|Honda Naked CB750 Hornet
|Benzin
|Naked / Roadster
|701.250 TL
|Honda Naked CB650R
|Benzin
|Naked / Roadster
|819.250 TL
|Honda Adventure CRF250L
|Benzin
|Enduro / Off-road
|317.250 TL
|Honda Adventure CRF250 Rally
|Benzin
|Cross / Motocross
|363.000 TL
|Honda Adventure NX500
|Benzin
|Enduro / Off-road
|572.750 TL
|Honda Adventure NC750X-MT
|Benzin
|Enduro / Off-road
|689.750 TL
|Honda Adventure NC750X - DCT
|Benzin
|Enduro / Off-road
|737.500 TL
|Honda Adventure XL750 Transalp
|Benzin
|Enduro / Off-road
|822.500 TL
|Honda Adventure Africa Twin - MT
|Benzin
|Enduro / Off-road
|995.000 TL
|Honda Adventure Africa Twin (ES) - DCT
|Benzin
|Enduro / Off-road
|1.200.000 TL
|Honda Adventure Africa Twin (ES) - MT
|Benzin
|Enduro / Off-road
|1.295.500 TL
|Honda Adventure Africa Twin Adventure Sports (ES) -DCT
|Benzin
|Enduro / Off-road
|1.364.500 TL
|Honda Supersport CBR500R
|Benzin
|Super Sport
|543.250 TL
|Honda Supersport CBR650R
|Benzin
|Super Sport
|834.750 TL
|Honda Supersport CBR1000RR-R Fireblade SP
|Benzin
|Super Sport
|2.103.750 TL
|Honda Touring NT1100 - MT
|Benzin
|Touring
|1.014.250 TL
|Honda Touring NT1100 - DCT
|Benzin
|Touring
|1.142.250 TL
|Honda Touring GL1800 Gold Wing Bagger - DCT
|Benzin
|Touring
|2.101.250 TL
|Honda Touring GL1800 Gold Wing - DCT
|Benzin
|Touring
|2.416.500 TL
Mondial Motosiklet Fiyatları 2026
Mondial motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 31.790 TL, Touring modellerin başlangıç fiyatı ise 50.900 TL'dir. Diğer tüm Mondial modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
|Mondial Scooter Exon 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|50.000 TL
|Mondial Wing 50i
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|52.400 TL
|Mondial Virago 50cc
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|49.390 TL
|Mondial Scooter Turismo 50i
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|53.900 TL
|Mondial Scooter 50 Znu ec
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|55.750 TL
|Mondial Scooter 125 Elegante
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|53.429 TL
|Mondial Scooter Fury 110i
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|62.900 TL
|Mondial Scooter Exon 125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|59.250 TL
|Mondial Scooter Lavinia Pro
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|65.400 TL
|Mondial Scooter Lavinia
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|60.500 TL
|Mondial Scooter 125 Ressivo
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|100.900 TL
|Mondial Scooter Strada
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|100.900 TL
|Mondial Scooter 250 Ressivo
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|158.470 TL
|Mondial Elektrikli Buddy
|Elektrikli
|Scooter
|31.790 TL
|Mondial Elektrikli Rigby
|Elektrikli
|Scooter
|36.300 TL
|Mondial Elektrikli Moneta
|Elektrikli
|Scooter
|46.300 TL
|Mondial Elektrikli Capri
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|69.590 TL
|Mondial Elektrikli Mona
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|74.640 TL
|Mondial Elektrikli Tigray
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|91.840 TL
|Mondial Elektrikli Tigray - Kasalı
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|104.780 TL
|Mondial CUB SFC MINI 50ec
|Benzin
|CUB
|45.000 TL
|Mondial Touring 50 UAG
|Benzin
|Touring
|50.900 TL
|Mondial Touring 125 Drift L
|Benzin
|Touring
|94.500 TL
|Mondial Cross X-Treme Maxx 200i
|Benzin
|Cross / Motocross
|74.250 TL
|Mondial Chopper 250 Nevada
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|181.700 TL
Suzuki Motosiklet Fiyat Listesi 2026
Suzuki motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Super Sport modellerinin başlangıç fiyatı 769.000 TL, Scooter motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı 145.000 TL'dir. Diğer Suzuki modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
|Suzuki GSX 1300R Hayabusa 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.650.000 TL
|GSX-S1000S Katana 2025
|Benzin
|Super Sport
|1079.000 TL
|Suzuki GSX-S1000GX 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.199.000 TL
|Suzuki GSX-S1000GT 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.079.000 TL
|Suzuki GSX-S1000 2025
|Benzin
|Super Sport
|1.089.000 TL
|Suzuki GSX-8R 2025
|Benzin
|Super Sport
|769.000 TL
|Suzuki GSX-8S 2025
|Benzin
|Naked / Roadster
|749.000 TL
|Suzuki V - Strom 1050 DE 2025
|Benzin
|Suport Touring
|1.140.000 TL
|Suzuki V - Strom 1050 DE 2024
|Benzin
|Suport Touring
|969.000 TL
|Suzuki V - Strom 800 DE 2025
|Benzin
|Suport Touring
|869.000 TL
|Suzuki V - Strom 800 DE 2024
|Benzin
|Suport Touring
|729.000 TL
|Suzuki V-Strom 800 2024
|Benzin
|Suport Touring
|689.000 TL
|Suzuki Burgman 400 2025
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|629.000 TL
|Suzuki Burgman 400 2024
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|529.000 TL
|Suzuki Burgman Street 125 2025
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|234.000 TL
|Suzuki Burgman Street 125 2024
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|192.000 TL
|Suzuki Address 125 2025
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|194.000 TL
|Suzuki Address 125 2024
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|142.000 TL
|Suzuki Avenis 125 2025
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|204.000 TL
|Suzuki Avenis 125 2024
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|145.000 TL
Kuba Motosiklet Fiyatları 2026
Kuba motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 44.965 TL, Commuter motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı 57.040 TL'dir. Diğer tüm Kuba modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
|Kuba Klasik ÇİTA 100R
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|60.490 TL
|Kuba Klasik ÇİTA 100R GOLD
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|62.445 TL
|Kuba ÇİTA 50RX GOLD
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|65.435 TL
|Kuba CG50 RX PRO
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|59.800 TL
|Kuba Klasik ÇİTA 50R PRO
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|59.340 TL
|Kuba Klasik ÇİTA 50R GOLD PRO
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|62.445 TL
|Kuba Touring TK03
|Benzin
|Sport Touring
|71.588 TL
|Kuba Touring TERRA125
|Benzin
|Enduro / Off-road
|87.400 TL
|Kuba CUB Ege 50
|Benzin
|CUB
|47.955 TL
|Kuba CUB SNIPER 50 PRO X
|Benzin
|CUB
|49.910 TL
|Kuba CUB Cristal 50
|Benzin
|CUB
|55.430 TL
|Kuba Bayberry 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|76.360 TL
|Kuba AZ50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|44.965 TL
|Kuba Scooter Brillant 26E
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|79.925 TL
|Kuba Borelli 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|78.430 TL
|Kuba BRILLIANT 50 PRO
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|67.390 TL
|Kuba Scooter Azure 50 Pro
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|55.200 TL
|Kuba BLUEBIRD50 PRO
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|55.545 TL
|Kuba Scooter Grace 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|69.230 TL
|Kuba Scooter Space 50 Pro
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|49.680 TL
|Kuba Scooter VN50 Pro
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|68.540 TL
|Kuba Scooter Newcity 125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|89.010 TL
|Kuba Scooter Brillant 125 Pro-X
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|76.245 TL
|Kuba Scooter Bannry125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|79.925 TL
|Kuba Scooter Chia125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|85.675TL
|Kuba Arome 125 Pro
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|74.865 TL
|Kuba Scooter Newlight 125 Pro
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|79.810 TL
|Kuba Scooter NovaX200
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|94.415 TL
|Kuba Chopper Superlight 125
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|98.900 TL
|Kuba Kargo 180
|Benzin
|Naked / Roadster
|141.570 TL
|Kuba Pikap 200 Max
|Benzin
|Commuter
|148.590 TL
|Kuba K250
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|151.164 TL
|Kuba Hussar 135
|Benzin
|Off - Road
|71.388 TL
|Kuba MX220
|Benzin
|Off - Road
|97.460 TL
|Kuba Hussar 220 Pro
|Benzin
|Off - Road
|125.280 TL
|Kuba Altera 400
|Benzin
|Off - Road
|284.620 TL
|Kuba E - Scooter Neron X
|Elektrikli
|Scooter
|42.180 TL
|Kuba E - Scooter Ree1500
|Elektrikli
|Scooter
|43.450 TL
|Kuba E - Scooter Gree 08
|Elektrikli
|Scooter
|48.174 TL
|Kuba E - Scooter Gree 12
|Elektrikli
|Scooter
|52.250 TL
|Kuba E - Scooter Ecorider MQ
|Elektrikli
|Scooter
|37.950 TL
|Kuba E - Scooter Blues
|Elektrikli
|Scooter
|59.436 TL
|Kuba E - Scooter MT3 PROX
|Elektrikli
|Scooter
|51.282 TL
|Kuba E - Technology DIDI
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|129.360 TL
|Kuba E - Technology Grape 15
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|70.902 TL
|Kuba E - Technology Grape 25 Max
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|79.560 TL
|Kuba GL15000
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|92.430 TL
|Kuba GL35000 MAX
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|119.340 TL
|Kuba Cross Race125
|Benzin
|Cross / Motocross
|73.715 TL
Yamaha Motosiklet Fiyat Listesi 2026
Yamaha motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 140.000 TL, Super Sport motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı ise 352.000 TL'dir. Diğer tüm Yamaha modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
|Yamaha Urban Mobility NEO's
|Elektrikli
|Scooter
|140.000 TL
|Yamaha Urban Mobility Scooter RayZR 2024
|Hibrit
|Scooter / Maxi Scooter
|149.900 TL
|Yamaha Urban Mobility Tricity 300 2025
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|639.000TL
|Yamaha Urban Mobility NMAX 125 (EU5+)
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|279.000 TL
|Yamaha Urban Mobility NMAX 125 Tech Max (EU5+)
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|295.000 TL
|Yamaha Sport Scooter XMAX 250 (EU5+)
|Benzin
|Sport Scooter
|373.500 TL
|Yamaha Sport Scooter XMAX 250 Tech MAX (EU5+)
|Benzin
|Sport Scooter
|411.000 TL
|Yamaha Sport Scooter XMAX 250 Tech MAX+ (EU5+)
|Benzin
|Sport Scooter
|439.000 TL
|Yamaha Sport Scooter XMAX 300 Tech MAX
|Benzin
|Sport Scooter
|601.000 TL
|Yamaha Sport Scooter TMAX Tech MAX
|Benzin
|Sport Scooter
|1.229.000 TL
|Yamaha Super Sport R125 (EU5+)
|Benzin
|Super Sport
|367.500 TL
|Yamaha Super Sport R25 (EU5+)
|Benzin
|Super Sport
|418.500 TL
|Yamaha Super Sport R3 (EU5+)
|Benzin
|Super Sport
|557.500 TL
|Yamaha Super Sport R7
|Benzin
|Super Sport
|695.000 TL
|Yamaha Super Sport R9
|Benzin
|Super Sport
|1.200.000 TL
|Yamaha Hyper Naked MT-125 (EU5+)
|Benzin
|Naked / Roadster
|357.000 TL
|Yamaha Hyper Naked MT-25 (EU5+)
|Benzin
|Naked / Roadster
|397.000 TL
|Yamaha Hyper Naked MT-07 (EU5+)
|Benzin
|Naked / Roadster
|710.500 TL
|Yamaha Hyper Naked MT-07 Y-AMT (EU5+)
|Benzin
|Naked / Roadster
|722.000 TL
|Yamaha Hyper Naked MT-09
|Benzin
|Naked / Roadster
|1.070.500 TL
|Yamaha Hyper Naked MT-09 SP
|Benzin
|Naked / Roadster
|1.125.500 TL
|Yamaha Hyper Naked MT-09 Y-AMT (EU5+)
|Benzin
|Naked / Roadster
|1.082.000 TL
|Yamaha Sport Touring Tracer 7
|Benzin
|Sport Touring
|794.000 TL
|Yamaha Sport Touring Tracer 9 (EU5+)
|Benzin
|Sport Touring
|1.069.000 TL
|Yamaha Sport Touring Tracer 9 Y-AMT (EU5+)
|Benzin
|Sport Touring
|1.101.500 TL
|Yamaha Sport Touring Tracer 9 GT ( Yan Çantalı ) (EU5+)
|Benzin
|Sport Touring
|1.201.500 TL
|Yamaha Sport Touring Tracer 9 GT + ( Yan Çantalı )
|Benzin
|Sport Touring
|1.438.500 TL
|Yamaha Sport Heritage XSR 900 GP
|Benzin
|Naked / Roadster
|1.036.000 TL
|Yamaha Adventure Ténéré 700 (EU5+)
|Benzin
|Enduro / Off - Road
|846.500 TL
|Yamaha Adventure Ténéré 700 Alçaltılmış Versiyon(EU5+)
|Benzin
|Enduro / Off - Road
|846.500 TL
|Yamaha PW50
|Benzin
|Off - Road
|124.000 TL
|Yamaha Kodiak 700 EPS SE ATV Traktör
|Benzin
|Off - Road
|739.000 TL
|Yamaha YFZ 50 ATV
|Benzin
|Off - Road
|146.500 TL
Arora Motosiklet Fiyatları 2026
Arora motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 57.000 TL, Touring motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı ise 88.000 TL'dir. Diğer tüm Arora modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
|Arora AR50-50 Kasırga
|Benzin
|CUB
|55.000 TL
|Arora Dazzle 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|57.000 TL
|Arora Smart 50
|Benzin
|CUB
|59.400 TL
|Arora Dazzle 125
|Elektrikli
|Scooter / Maxi Scooter
|58.000 TL
|Arora Freedom 125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|57.999 TL
|Arora Verano 125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|65.500 TL
|Arora Special Alfa 110
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|73.500 TL
|Arora Safari 125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|64.900 TL
|Arora Quantum 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|59.000 TL
|Arora Freedom 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|58.000 TL
|Arora Vesta 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|82.000 TL
|Arora Cappucino 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|74.900 TL
|Arora Cappucino S50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|74.250 TL
|Arora Mojito 125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|75.000 TL
|Arora Safari 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|64.990 TL
|Arora Mojito 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|87.480 TL
|Arora Jaguar 200
|Benzin
|Commuter
|82.080 TL
|Arora Safari Pro 125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|81.540 TL
|Arora Cappucino 125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|81.000 TL
|Arora Cappucino S125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|82.000 TL
|Arora Verano 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|74.900 TL
|Arora MT125
|Benzin
|Touring
|88.000 TL
|Arora ARS200
|Benzin
|Touring
|108.000 TL
|Arora Mojito Pro 150
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|83.000 TL
|Arora Max T 150
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|1147000 TL
|Arora Beatrix 150
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|121.500 TL
|Arora GT 125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|145.000 TL
|Arora SK250 K
|Benzin
|Touring
|154.000 TL
|Arora SK250 - KV
|Benzin
|Touring
|165.000 TL
|Arora GT 250
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|200.000 TL
|Arora GP250
|Benzin
|Touring
|215.000 TL
|Arora CP 250
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|236.900 TL
|Arora Chinf 318
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|270.000 TL
|Arora GS 525
|Benzin
|Touring
|375.000 TL
Peugeot Motosiklet Fiyat Listesi 2026
Peugeot motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 119.900 TL, Commuter motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı ise 299.900 TL'dir. Diğer tüm Peugeot modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
|Peugeot Metropolis GT 400 2023 Model
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|499.000 TL
|Peugeot Metropolis SW 400 2023 Model
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|629.900 TL
|Peugeot XP 400 GT SUV
|Benzin
|Cross / Motocross
|429.900 TL
|Peugeot XP 400 GT SUV Yeni
|Benzin
|Cross / Motocross
|459.900 TL
|Peugeot XP 400 ALLURE SUV(2025 MY)
|Benzin
|Cross / Motocross
|429.900 TL
|Peugeot PM - 02 / 250 2024 Model
|Benzin
|Naked / Roadster
|169.900 TL
|Peugeot PM - 01 / 125 2024 Model
|Benzin
|Naked / Roadster
|149.900 TL
|Peugeot Django 125 ABS
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|149.900 TL
|Peugeot Django Evo 125 ABS Active
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|149.900 TL
|Peugeot Django Evo 125 ABS Allure
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|159.900 TL
|Peugeot Django Evo 125 ABS Sport
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|159.900 TL
|Peugeot Pulsion Allure
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|214.900 TL
|Peugeot Pulsion Active 125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|199.900 TL
|Peugeot Pulsion GT
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|214.900 TL
|Peugeot Tweet 125 GT
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|119.900 TL
|Peugeot Tweet 200
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|129.900 TL
|Peugeot Tweet 200 GT
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|134.900 TL
|Lambretta X125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|209.900 TL
|Lambretta X250
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|239.900 TL
|Lambretta V50 CBS
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|129.900 TL
|Lambretta V125 CBS
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|149.900 TL
|Lambretta V125 Special CBS
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|149.900 TL
|Lambretta V200 ABS
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|169.900 TL
|Lambretta X300 ABS
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|279.900 TL
|Lambretta G-Special 350 ABS
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|399.900 TL
|Felsberg 125 XC
|Benzin
|Enduro / Off-road
|99.900 TL
|Crossfire 125 XS
|Benzin
|Enduro / Off-road
|99.900 TL
|Cromwell 250 ABS
|Benzin
|Enduro / Off-road
|159.900 TL
|Felsberg 250 FT ABS
|Benzin
|Enduro / Off-road
|174.900 TL
|Crossfire 125 2023 Model
|Benzin
|Enduro / Off-road
|139.900 TL
|Crossfire 500 ABS
|Benzin
|Enduro / Off-road
|299.000 TL
|Crossfire 500 X ABS
|Benzin
|Enduro / Off-road
|329.000 TL
|Crossfire 500 XC ABS
|Benzin
|Enduro / Off-road
|359.000 TL
|Cromwell 1200
|Benzin
|Enduro / Off-road
|489.000 TL
|Cromwell 125 ABS
|Benzin
|Enduro / Off-road
|99.900 TL
|Gold Star 650 ABS (Red-Silver-Black)
|Benzin
|Commuter
|319.900 TL
|Gold Star 650 ABS (Green)
|Benzin
|Commuter
|299.900 TL
|Gold Star 650 ABS (Chrome)
|Benzin
|Commuter
|339.900 TL
|Renegade Commando 250 ABS
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|169.900 TL
|Renegade Freedom 125 CBS
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|149.900 TL
|Renegade Vegas CBS 125
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|149.900 TL
|Renegade Vegas ABS 250
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|169.900 TL
|Renegade Freedom ABS 250
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|169.900 TL
|Renegade California ST 250
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|249.900 TL
|EK1 Extended 1 batt
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|99.000 TL
|EK3 Standart 1 batt
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|164.900 TL
|EK3 Extended 2 batt
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|214.900 TL
|SK1 Extended 1 batt
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|94.900 TL
|SK3 Standart 1 batt
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|144.900 TL
|SK3 Extended 2 batt
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|189.900 TL
|SK3 PLUS Extended 2 batt
|Benzin
|Scooter / Maxi Scoote
|224.900 TL
Yuki Motosiklet Fiyatları 2026
Yuki motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 22.530 TL, Touring motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı ise 81.750 TL'dir. Diğer tüm Yuki modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
|Yuki Best
|Elektrikli
|Scooter
|96.410 TL
|Yuki Best Pro
|Elektrikli
|Scooter
|107.420 TL
|Yuki YK - 42 Lucky - S
|Elektrikli
|Scooter
|25.230 TL
|Yuki YK - Pico
|Elektrikli
|Scooter
|40.620 TL
|Yuki YK - 50 Spark Pro
|Elektrikli
|Scooter
|43.420 TL
|Yuki YK - 41 Willys
|Elektrikli
|Scooter
|43.400 TL
|Yuki YK - 41 Willys Pro
|Elektrikli
|Scooter
|45.520 TL
|Yuki YK - 43 Galaxy - S
|Elektrikli
|Scooter
|54.080 TL
|Yuki YK - 48 Tron
|Elektrikli
|Scooter
|46.040 TL
|Yuki YK - 49 Icon
|Elektrikli
|Scooter
|28.820 TL
|Yuki YK - 50 Spark
|Elektrikli
|Scooter
|41.130 TL
|Yuki YK - 50 Spark New
|Elektrikli
|Scooter
|50.480 TL
|Yuki YK - 51 Lucky
|Elektrikli
|Scooter
|22.530 TL
|Yuki YK - 53 Windy
|Elektrikli
|Scooter
|45.440 TL
|Yuki Adventure
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|118.240 TL
|Yuki Bellini 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|78.360 TL
|Yuki Casper - PRO 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|54.060 TL
|Yuki Defender Maxi Adv.
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|171.520 TL
|Yuki Duty
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|64.770 TL
|Yuki Explorer 250 Maxi
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|199.240 TL
|Yuki Gelato
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|107.110 TL
|Yuki Gelato 125 SU SOĞ.
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|107.110 TL
|Yuki Gentle
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|76.650 TL
|Yuki Hammer 125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|91.190 TL
|Yuki Hammer 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|89.810 TL
|Yuki Huracan
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|216.120 TL
|Yuki Risotto 125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|88.540 TL
|Yuki Risotto 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|76.610 TL
|Yuki Risotto - S 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|76.610 TL
|Yuki Storm 125 Maxi
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|110.920 TL
|Yuki Storm 125 Maxi Pro
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|120.070 TL
|Yuki Vampire 125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|126.920 TL
|Yuki XWay Pro
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|141.780 TL
|Yuki Solid
|Benzin
|CUB
|69.170 TL
|Yuki Gusto
|Benzin
|CUB
|53.470 TL
|Yuki C5 ZR250
|Benzin
|Touring
|150.480 TL
|Yuki TY125Z Driver
|Benzin
|Touring
|94.610 TL
|Yuki Scrambler
|Benzin
|Touring
|121.500 TL
|Yuki Tekken
|Benzin
|Touring
|131.430 TL
|Yuki Touring Donkey
|Benzin
|Touring
|108.630 TL
|Yuki Touring Venom
|Benzin
|Touring
|81.750 TL
|Yuki Cross Enduro DIRTYPAWS 250 2T
|Benzin
|Cross / Motocross
|216.830 TL
|Yuki Cross Enduro DIRTYPAWS Z300 2T
|Benzin
|Cross / Motocross
|316.060 TL
|Yuki Cross Enduro DIRTY PAWS HJ300 4T
|Benzin
|Cross / Motocross
|279.430 TL
|Yuki Cross Enduro DIRTY PAWS HJ450 4T
|Benzin
|Cross / Motocross
|2974.270 TL
|Yuki Cross Enduro Victor
|Benzin
|Cross / Motocross
|117.190 TL
|Yuki Sport / Naked Taro GP1
|Benzin
|Naked / Roadster
|197.630 TL
|Yuki Sport / Naked Taro GP2
|Benzin
|Naked / Roadster
|173.760 TL
|Yuki SV570 - T
|Benzin
|ATV
|397.030 TL
|Yuki Hummer 200
|Benzin
|ATV
|143.500 TL
|Yuki Thor UTV 400
|Benzin
|UTV
|451.020 TL
|Yuki Tract 250
|Benzin
|ATV
|185.210 TL
|Yuk Tirex
|Elektrikli
|ATV
|73.960 TL
|YK-61 CARETTA
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|126.660 TL
|YK-56 PONY
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|61.730 TL
|MYPAD
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|32.170 TL
|YK-55-A PONY X
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|64.870 TL
|YK-59 GRETA PRO
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|104.720 TL
|YK-57 GRETA
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|82.920 TL
|YK-16 ILGAZ-X
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|84.340 TL
|YK-60 ILGAZ PRO
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|176.170 TL
|YK-60 ILGAZ PLUS
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|84.460 TL
|AYDOS 150
|Benzinli
|Üç Tekerlekli
|121.210 TL
|AYDER 250
|Benzinli
|Üç Tekerlekli
|156.260 TL
Kanuni Motosiklet Fiyatları 2026
Kanuni motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 88.100 TL'dir. Diğer tüm Kanuni modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
|Kanuni Scooter Resa 125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|88.100 TL
|Kanuni Scooter Seha 250
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|208.975 TL
|Kanuni Scooter Seha 150
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|168.796TL
|Kanuni Scooter Seha 125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|162.335 TL
|Kanuni Scooter Mati 125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|77.785 TL
Bajaj Motosiklet Fiyatları 2026
Bajaj motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Naked modellerinin başlangıç fiyatı 122.755 TL'dir. Diğer tüm Bajaj modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
|Bajaj Dominar D 400
|Benzin
|Naked / Roadster
|309.900 TL
|Bajaj Dominar D 250
|Benzin
|Commuter
|226.450 TL
|Bajaj Pulsar N 250
|Benzin
|Naked / Roadster
|199.180 TL
|Bajaj Pulsar N 125
|Benzin
|Naked / Roadster
|122.755 TL
|Bajaj Pulsar F 250
|Benzin
|Naked / Roadster
|203.800 TL
|Bajaj Pulsar NS 200 UG
|Benzin
|Naked / Roadster
|193.990 TL
|Bajaj Pulsar NS 200 UG2
|Benzin
|Naked / Roadster
|198.500 TL
|Bajaj Pulsar NS 400
|Benzin
|Naked / Roadster
|309.900 TL
|Bajaj Pulsar RS 200
|Benzin
|Super Sport
|199.990 TL
|Bajaj Pulsar N 160 UG
|Benzin
|Commuter
|157.600 TL
|Pulsar NS 125 CBS
|Benzin
|Commuter
|143.900 TL
|Pulsar NS 125 ABS
|Benzin
|Commuter
|158.900 TL
Üç Tekerli Motosiklet Fiyatları 2026
Üç tekerli motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte üç tekerlekli modellerinin başlangıç fiyatı 32.170 TL'dir. Diğer tüm üç tekerli motosiklet fiyatlarına ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
|KUBA E - Technology DIDI
|Elektrik
|129.390 TL
|KUBA E - Technology Grape 15
|Elektrik
|70.902 TL
|KUBA E - Technology Grape 25 Max
|Elektrik
|79.560 TL
|Kuba GL15000
|Elektrik
|92.430 TL
|Kuba GL35000 MAX
|Elektrik
|119.340 TL
|FALCON Frida 7000
|Elektrik
|67.469 TL
|FALCON Family 8000
|Elektrik
|98.348 TL
|FALCON Julia 9000
|Elektrik
|111.790 TL
|FALCON Famigo 10000
|Elektrik
|99.260 TL
|FALCON Opsiyonel 45000
|Elektrik
|86.730 TL
|FALCON MAXIMUS 50000 (72 x 100 AKÜ)
|Elektrik
|115.463 TL
|FALCON MAXIMUS 50000 KABİNLİ (72 x 100 AKÜ)
|Elektrik
|122.425 TL
|Mondial Elektrikli Capri
|Elektrik
|69.590 TL
|Mondial Elektrikli Mona
|Elektrik
|74.640 TL
|Mondial Elektrikli Tigray
|Elektrik
|91.840 TL
|Mondial Elektrikli Tigray - Kasalı
|Elektrik
|104.780 TL
|Yuki YK-61 CARETTA
|Elektrik
|126.600 TL
|Yuki YK-56 PONY
|Elektrik
|61.730 TL
|Yuki MYPAD
|Elektrik
|32.170 TL
|Yuki YK-55-A PONY X
|Elektrik
|64.840 TL
|Yuki YK-59 GRETA PRO
|Elektrik
|104.720 TL
|Yuki YK-57 GRETA
|Elektrik
|82.920 TL
|Yuki YK-16 ILGAZ-X
|Elektrik
|84.340 TL
|Yuki YK-60 ILGAZ PRO
|Elektrik
|176.170 TL
|Yuki YK-60 ILGAZ PLUS
|Elektrik
|84.460 TL
|Yuki Aydos 150
|Benzinli
|121.210 TL
|Yuki Ayder 250
|Benzinli
|156.260 TL
Falcon Motosiklet Fiyatları 2026
Falcon motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 59.303 TL, Touring motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı ise 58.094 TL'dir. Diğer tüm Falcon modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
|Falcon Retro 50-İ Süper
|Benzin
|CUB
|69.980 TL
|Falcon Master 50 Lüx CUB
|Benzin
|CUB
|59.303 TL
|Falcon Attack 50 Süper TELJ
|Benzin
|Touring
|65.100 TL
|Falcon Attack 50 Süper Gold TELJ
|Benzin
|Touring
|66.030 TL
|Falcon Attack 50 Süper ALMJ
|Benzin
|Touring
|66.693 TL
|Falcon Salvador 188
|Benzin
|Touring
|99.857 TL
|Falcon Quick 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|61.845 TL
|Falcon New Soft 50 +
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|59.986 TL
|Falcon Nitro 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|60.233 TL
|Falcon Turtle 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|60.741 TL
|Falcon MAX 125İ
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|79.732 TL
|Falcon Martini 125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|79.758 TL
|Falcon Mocco 50
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|74.220 TL
|Falcon Mocco 125
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|80.414 TL
|Falcon Guppi 110
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|74.381 TL
|Falcon C - Max 155
|Benzin
|Scooter / Maxi Scooter
|99.181 TL
|Falcon N - 288 Naked
|Benzin
|Naked / Roadster
|169.885 TL
|Falcon FR - 177 Racing
|Benzin
|Super Sport
|134.170 TL
|Falcon FR - 250 Racing
|Benzin
|Super Sport
|185.867 TL
|Falcon NEW Comfort 185
|Benzin
|Touring
|79.174 TL
|Falcon Freedom 277
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|176.595 TL
|Falcon Strong 377
|Benzin
|ATV
|247.950 TL
|Falcon Happy 249
|Elektrikli
|Scooter
|30.926 TL
|Falcon Collection S10
|Elektrikli
|Scooter
|54.610 TL
|Falcon Yuwi G10
|Elektrikli
|Scooter
|59.963 TL
|Falcon New Handy
|Elektrikli
|Scooter
|44.870 TL
|Falcon Leo 6800
|Elektrikli
|Scooter
|54.234 TL
|Falcon Service Sport
|Elektrikli
|Scooter
|56.570 TL
|Falcon Frida 7000
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|67.469 TL
|Falcon Family 8000
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|98.348 TL
|Falcon Julia 9000
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|111.790 TL
|Falcon Famigo 10000
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|99.260 TL
|Falcon Opsiyonel 45000
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|86.730 TL
|Falcon MAXIMUS 50000 (72 x 100 AKÜ)
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|115.463 TL
|MAXIMUS 50000 KABİNLİ (72 x 100 AKÜ)
|Elektrikli
|Üç Tekerlekli
|122.425 TL
Kawasaki Motosiklet Fiyatları 2026
Kawasaki motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Super Sport modellerinin başlangıç fiyatı 553.000 TL, Naked motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı ise 496.000 TL'dir. Diğer tüm Kawasaki modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
|Kawasaki Hiper Sport NINJA H2R
|Benzin
|Super Sport
|5.171.000 TL
|Kawasaki NINJA ZX - 6R
|Benzin
|Super Sport
|1.111.000 TL
|Kawasaki NINJA ZX - 4R
|Benzin
|Super Sport
|765.000 TL
|Kawasaki NINJA ZX - 4RR
|Benzin
|Super Sport
|818.000 TL
|Kawasaki NINJA 650
|Benzin
|Sport Turing
|713.000 TL
|Kawasaki NINJA 500
|Benzin
|Super Sport
|568.000 TL
|Kawasaki NINJA 500 SE
|Benzin
|Super Sport
|596.000 TL
|Kawasaki Super Turing NINJA H2 SX
|Benzin
|Sport Turing
|2.199.000 TL
|Kawasaki Super Turing NINJA H2 SX SE
|Benzin
|Sport Turing
|2.451.000 TL
|Kawasaki Super Turing NINJA 1100SX
|Benzin
|Sport Turing
|1.351.000 TL
|Kawasaki Super Turing NINJA 1100SX SE
|Benzin
|Sport Turing
|1.483.000 TL
|Kawasaki Super Naked Z900 RS
|Benzin
|Naked / Roadster
|1.103.000 TL
|Kawasaki Super Naked Z900 RS SE
|Benzin
|Naked / Roadster
|1.114.000 TL
|Kawasaki Super Naked Z650 RS
|Benzin
|Naked / Roadster
|698.000 TL
|Kawasaki Super Naked Z650
|Benzin
|Naked / Roadster
|656.000 TL
|Kawasaki Super Naked Z500
|Benzin
|Naked / Roadster
|511.000 TL
|Kawasaki Super Naked Z500 SE
|Benzin
|Naked / Roadster
|543.000 TL
|Kawasaki Modern Klasik Z900
|Benzin
|Naked / Roadster
|979.000 TL
|Kawasaki Modern Klasik Z900 SE
|Benzin
|Naked / Roadster
|1.080.000 TL
|Kawasaki Vulcan S
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|729.000 TL
|Kawasaki Eliminator 500 SE
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|575.000 TL
|Kawasaki Eliminator 500
|Benzin
|Chopper / Cruiser
|541.000 TL
|Kawasaki Adventure VERSYS 650
|Benzin
|Enduro / Off-road
|762.000 TL
|Kawasaki Adventure VERSYS 1100
|Benzin
|Enduro / Off-road
|1.252.000 TL
|Kawasaki Adventure VERSYS 1000 SE
|Benzin
|Enduro / Off-road
|1.545.000 TL
|NINJA 7 HYBRID
|Benzin
|Hev
|647.000 TL
|Z7 HYBRID
|Benzin
|Hev
|647.000 TL
|Kawasaki ATVMULE Brute Force 750
|Benzin
|UTV
|904.000 TL
|Kawasaki ATVMULE Mule Pro - DX
|Benzin
|UTV
|1.527.000 TL
|Kawasaki ATVMULE Mule Pro - MX
|Benzin
|UTV
|1.041.000 TL
|Kawasaki ATVMULE Mule Pro - DXT
|Benzin
|UTV
|1.681.000 TL
|Kawasaki Offroad KX65
|Benzin
|Enduro / Off - Road
|293.000 TL
|Kawasaki Offroad KX85
|Benzin
|Cross / Motocross
|355.000 TL
|Kawasaki Offroad KX85L
|Benzin
|Cross / Motocross
|367.000 TL
|Kawasaki Offroad KX250
|Benzin
|Enduro / Off - Road
|595.000 TL
|Kawasaki Offroad KX250X
|Benzin
|Cross / Motocross
|601.000 TL
|Kawasaki Offroad KX450
|Benzin
|Enduro / Off - Road
|777.000 TL
|Kawasaki Offroad KX450X
|Benzin
|Enduro / Off - Road
|784.000 TL