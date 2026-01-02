TeklifimGelsin
Motosiklet Fiyatları 2026 (Ocak) Sıfır ve En Ucuz Motorlar

En ucuz ve elektrikli motosiklet fiyatlarından BMW, Honda, Suzuki, Kuba, Yamaha, Arora, Yuki ve çok daha fazlasına dair sıfır motor fiyatları burada!
Yayınlanma Tarihi: 17 Ekim 2024
Motosiklet Kredisi Veren Bankalar 2026
Tutar
Vade
Sizler için hazırladığımız ve her ay düzenli olarak güncellediğimiz bu kapsamlı rehberde BMW, Honda, Mondial, Suzuki, Kuba, Yamaha, Arora, Peugeot, Yuki, Kanuni, Bajaj, Falcon ve Kawasaki markasına ait en ucuz, elektrikli, benzinli ve hibrit tüm motosiklet modellerinin güncel fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

Ayrıca sıfır motor fiyatlarının yanı sıra Sıfır Araba Fiyatları 2026 yazımıza göz atarak 2026 yılı Ocak ayı için satışta olan tüm arabaların marka, model ve güncel fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz.

En Ucuz Motosiklet Fiyatları 2026

En ucuz motosiklet fiyatları 2026 yılında marka ve modele göre değişmekle birlikte en ucuz BMW F serisi için 670.000 TL ve 730.000 TL arasında, en ucuz Honda Naked serisi için 110.000 TL ile 443.000 TL arasında, Mondial Scooter serisi için 31.790 TL TL ile 158.470 TL arasında, Kuba Scooter serisi için 44.965 TL ile 94.415 TL arasında, Suzuki Super Sport serisi için 769.000 TL ile 1.650.000 TL arasında, Yamaha Super Sport serisi için 349.000 TL ve 1.164.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Diğer tüm marka ve modellere dair fiyat listesini aşağıdaki tablolarda bulabilirsiniz.

Elektrikli Motosiklet Fiyatları 2026

Elektrikli motosiklet fiyatları 2026 yılında ortalama 120.000 TL'dir. Aşağıdaki tabloda tüm markaların güncel elektrikli motosiklet fiyatlarını bulabilirsiniz.

MarkaModelFiyat
BMWCE 02(Highline) 2024431.040 TL
BMWCE 04 (Avantgarde) 2024685.125 TL
BMWCE 04 (Avantgarde) 2025757.950 TL
BMWCE 04 (Comfort) 2024577.170 TL
BMWCE 04 (Comfort) 2025762.840TL
MondialBuddy31.790 TL
MondialRigby36.300 TL
MondialMoneta46.300 TL
MondialCapri69.590TL
MondialMona74.640 TL
MondialTigray91.840 TL
MondialTigray - Kasalı104.780 TL
KubaE - Scooter Neron X42.180 TL
KubaE - Scooter Ree150043.450 TL
KubaE - Scooter Gree 0848.174 TL
KubaE - Scooter Gree 1252.250 TL
KubaE - Scooter Ecorider MQ37.950 TL
KubaE - Scooter Blues59.436 TL
KubaE - Scooter MT3 PROX51.282TL
KubaE - Technology DIDI129.360 TL
KubaE - Technology Grape 1570.902 TL
KubaE - Technology Grape 25 Max79.560 TL
KubaGL1500092.430 TL
KubaGL35000 MAX119.340 TL
YamahaUrban Mobility NEO's140.000 TL
AroraDazzle 12558.000 TL
YukiBest96.410 TL
YukiBest Pro107.420 TL
YukiYK - 53 Windy45.440 TL
YukiYK - 50 Spark New50.480 TL
YukiYK - 50 Spark41.130 TL
YukiYK - 50 Spark Pro43.420 TL
YukiYK - 49 Icon28.820 TL
YukiYK - 48 Tron46.040 TL
YukiYK - 43 Galaxy - S54.080 TL
YukiYK - 42 Lucky - S25.230 TL
YukiYK - 51 Lucky22.530 TL
YukiYK - 41 Willys43.400 TL
YukiYK - 41 Willys Pro45.520 TL
YukiYK - 39 Pico40.620 TL
YukiYK E - Tirex73.960 TL
YukiYK - 61 CARETTA126.660 TL
YukiYK-56 PONY61.730 TL
YukiMYPAD32.170 TL
YukiYK-55-A PONY X64.840 TL
YukiYK-59 GRETA PRO104.720 TL
YukiYK-57 GRETA82.920 TL
YukiYK-16 ILGAZ-X84.340 TL
YukiYK-60 ILGAZ PRO176.170 TL
YukiYK-60 ILGAZ PLUS84.460 TL
FalconHappy 24930.926 TL
FalconCollection S1054.610 TL
FalconYuwi G1059.963 TL
FalconNew Handy44.870 TL
FalconLeo 680054.234 TL
FalconService Sport56.570 TL
FalconFrida 700067.469 TL
FalconFamily 800098.348 TL
FalconJulia 9000111.790 TL
FALCONFamigo 1000099.260 TL
FalconOpsiyonel 4500086.730 TL
FalconMaximus 50000 (72 x 100 AKÜ)115.463 TL
FalconMaximus 50000 Kabinli (72 x 100 AKÜ)122.425 TL

BMW Motosiklet Fiyat Listesi 2026

BMW motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte elektrikli Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 431.040, benzinli Off-road motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı 927.520 TL, Super Sport modellerin başlangıç fiyatı ise 1.488.000 TL'dir. Diğer tüm BMW modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

ModelGüçTipFiyat
BMW CE 02 (Highline)ElektrikScooter431.040 TL
BMW CE 04 (Avantgarde) 2024ElektrikScooter685.125 TL
BMW CE 04 (Avantgarde) 2025ElektrikScooter757.950 TL
BMW CE 04 (Comfort) 2025ElektrikScooter762.840 TL
BMW C 400 GT (Triple Black)BenzinScooter744.875 TL
BMW C 400 GT (Style Exclusive)BenzinScooter762.550 TL
C 400 X (Triple Black)BenzinScooter638.825 TL
C 400 X (Style Rugged)BenzinScooter661.550 TL
BMW F 800 GS (Beyaz) 2025BenzinEnduro / Off-road927.520 TL
BMW F 800 GS (Sport) 2025BenzinEnduro / Off-road939.920 TL
BMW F 800 GS (Triple Black) 2025BenzinEnduro / Off-road939.920 TL
BMW F 900 GS (Metalik Siyah) 2025BenzinNaked / Roadster1.016.800 TL
BMW F 900 GS (GS Trophy) 2025BenzinNaked / Roadster1.046.560 TL
BMW F 900 GS (Passion) 2025BenzinNaked / Roadster1.120.960 TL
BMW F 900 GS Adventure (Metalik Siyah) 2025BenzinNaked / Roadster1.160.640 TL
BMW F 900 GS Adventure (Ride Pro) 2025BenzinNaked / Roadster1.175.520 TL
BMW F 900 R (Snapper Rocks) 2025BenzinNaked / Roadster833.280 TL
BMW F 900 R (Triple Black) 2024BenzinCommuter845.250 TL
BMW F 900 R (Triple Black) 2025BenzinCommuter855.600 TL
BMW F 900 R (Sport) 2024BenzinCommuter864.850 TL
BMW F 900 R (Sport) 2025BenzinNaked / Roadster875.440 TL
BMW F 900 XR (Yarış Kırmızısı) 2025BenzinSport Touring912.640 TL
BMW F 900 XR (Triple Black) 2024BenzinSport Touring945.700 TL
BMW F 900 XR (Triple Black) 2025BenzinSport Touring957.280 TL
BMW F 900 XR (Sport) 2025BenzinSport Touring967.200 TL
BMW R 1300 GS (Beyaz) + (Tel Jant) 2025BenzinSuper Sport1.728.560 TL
BMW R 1300 GS (GS Trophy) 2025BenzinSuper Sport1.800.480TL
BMW R 1300 GS (Triple Black) 2025BenzinSuper Sport1.753.360 TL
BMW R 1300 GS (Option 719 Tramuntana) 2024BenzinSuper Sport1.746.610TL
BMW R 1300 GS (Option 719 Tramuntana) 2025BenzinSuper Sport1.929.440TL
BMW R 1300 GS (Beyaz) + (Tel Jant) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025BenzinSuper Sport1.788.080TL
BMW R 1300 GS (GS Trophy) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025BenzinSuper Sport1.860.000TL
BMW R 1300 GS (Triple Black) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025BenzinSuper Sport1.812.880 TL
BMW R 1300 GS (Option 719 Tramuntana) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025BenzinSuper Sport1.988.960TL
BMW R 1300 GS Adventure (Kırmızı) + (Tel Jant) 2025BenzinSuper Sport1.909.600 TL
BMW R 1300 GS Adventure (GS Trophy) 2025BenzinSuper Sport1.971.600 TL
BMW R 1300 GS Adventure (Triple Black) 2025BenzinSuper Sport1.954.240 TL
BMW R 1300 GS Adventure (Option 719 Karakorum) 2025BenzinSuper Sport2.065.840TL
BMW R 1300 GS Adventure (Kırmızı) + (Tel Jant) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025BenzinSuper Sport1.969.120 TL
BMW R 1300 GS Adventure (GS Trophy) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025BenzinSuper Sport2.031.120TL
BMW R 1300 GS Adventure (Triple Black) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025BenzinSuper Sport2.013.760TL
BMW R 1300 GS Adventure (Option 719 Karakorum) - (ASA - Automated Shift Assistant) 2025BenzinSuper Sport2.125.360TL
R 1300 RT (Alpine (Beyaz) III)BenzinSuper Sport1.939.360TL
R 1300 RT (Metalik Yarış Mavisi)BenzinSuper Sport2.070.800 TL
R 1300 RT (Triple Black)BenzinSuper Sport2.088.160 TL
R 1300 RT (Option 719 Camargue)BenzinSuper Sport2.222.080 TL
R 1300 RT (Alpine (Beyaz) III) - (ASA - Automated Shift Asistant)BenzinSuper Sport1.998.880 TL
R 1300 RT (Metalik Yarış Mavisi) - (ASA - Automated Shift Asistant)BenzinSuper Sport2.130.320TL
R 1300 RT (Triple Black) - (ASA - Automated Shift Asistant)BenzinSuper Sport2.147.680TL
R 1300 RT (Option 719 Camargue) - (ASA - Automated Shift Asistant)BenzinSuper Sport2.281.600 TL
R 1300 R (Mavi) (Snapper Rocks)BenzinSuper Sport1.359.040 TL
R 1300 R (Light Beyaz) (Performans)BenzinSuper Sport1.473.120 TL
R 1300 R (Yarış Mavisi) (Exclusive)BenzinSuper Sport1.428.480TL
R 1300 R (Metalik Siyah) (Option 719)BenzinSuper Sport1.527.680TL
R 1300 R (Mavi) (Snapper Rocks) - (ASA - Automated Shift Asistant)BenzinSuper Sport1.418.560 TL
R 1300 R (Light Beyaz) (Performans) - (ASA - Automated Shift Asistant)BenzinSuper Sport1.532.640TL
R 1300 R (Yarış Mavisi) (Exclusive) - (ASA - Automated Shift Asistant)BenzinSuper Sport1.488.000 TL
R 1300 R Metalik Siyah) (Option 719) - (ASA - Automated Shift Asistant)BenzinSuper Sport1.587.200 TL
R 1300 RS (Yarış Mavisi)BenzinSuper Sport1.478.080 TL
R 1300 RS (Metalik Siyah) (Triple Black)BenzinSuper Sport1.522.720TL
R 1300 RS (Light Beyaz) (Performans)BenzinSuper Sport1.492.960 TL
R 1300 RS (Option 719 Cuyamaca)BenzinSuper Sport1.631.840TL
R 1300 RS (Yarış Mavisi) - (ASA - Automated Shift Asistant)BenzinSuper Sport1.537.600 TL
R 1300 RS (Metalik Siyah) (Triple Black) - (ASA - Automated Shift Asistant)BenzinSuper Sport1.582.240TL
R 1300 RS (Light Beyaz) (Performans) - (ASA - Automated Shift Asistant)BenzinSuper Sport1.552.480TL
R 1300 RS (Option 719 Cuyamaca) - (ASA - Automated Shift Asistant)BenzinSuper Sport1.691.360 TL
BMW R 12 (Metalik Siyah) 2025BenzinChopper / Cruiser1.160.640TL
BMW R 12 (Aventurin Metalik Kırmızı) 2025BenzinChopper / Cruiser1.200.320TL
BMW R 12 (Option 719 Thorium) 2025BenzinChopper / Cruiser1.356.560 TL
BMW R 12 nineT (Metalik Siyah) 2024BenzinCommuter1.207.810TL
BMW R 12 nineT (Metalik Siyah) 2025BenzinCommuter1.334.240 TL
BMW R 12 nineT (San Remo Metalik Yeşil) 2025BenzinCommuter1.349.120 TL
BMW R 12 nineT (Option 719 Aluminium) 2025BenzinCommuter1.507.840 TL
BMW R 12 S Daytona 2025BenzinChopper / Cruiser1.547.520 TL
BMW R 12 G/S (Mat Siyah)BenzinChopper / Cruiser1.294.560 TL
BMW R 12 G/S (Light Beyaz)BenzinChopper / Cruiser1.319.360TL
BMW R 12 G/S (Option 719 Aragonite)BenzinChopper / Cruiser1.408.640TL
BMW R 18 2024BenzinChopper / Cruiser1.596.195TL
BMW R 18 2025BenzinChopper / Cruiser1.783.120 TL
BMW R 18 Classic 2025BenzinChopper / Cruiser1.899.680TL
BMW R 18 Roctane 2024BenzinChopper / Cruiser1.755.590 TL
BMW R 18 Roctane 2025BenzinChopper / Cruiser1.917.040TL
BMW R 18 B 2025BenzinChopper / Cruiser2.271.680 TL
BMW R 18 Transcontinental 2025BenzinChopper / Cruiser2.301.440 TL
BMW K 1600 GT (Metalik Siyah)BenzinSport Touring1.907.120 TL
BMW K 1600 GT (Sport)BenzinSport Touring1.954.240TL
BMW K 1600 GT (Option 719 Blue Ridge Mountain Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) 2025BenzinSport Touring2.152.640TL
BMW K 1600 GTL (Metalik Siyah) 2025BenzinSport Touring2.055.920 TL
BMW K 1600 GTL (Exclusive) 2025BenzinSport Touring2.117.920TL
BMW K 1600 GTL (Option 719 Mavi Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) 2025BenzinSport Touring2.311.360 TL
BMW K 1600 B (Metalik Siyah) 2025BenzinTouring1.993.920TL
BMW K 1600 B (Exclusive) 2025BenzinTouring2.018.720TL
BMW K 1600 B (Option 719 Casablanca Ionic Gümüş Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) 2025BenzinTouring2.232.000 TL
BMW K 1600 Grand America (Metalik Siyah) 2025BenzinTouring2.142.720 TL
BMW K 1600 Grand America (Exclusive) 2025BenzinTouring2.170.000TL
BMW K 1600 Grand America (Option 719 Ionic Gümüş Metalik) + (Option 719 Sele + Option 719 Classic Jant) 2025BenzinTouring2.385.760 TL
BMW S 1000 R (Metalik Siyah) 2025BenzinNaked / Roadster1.216.192 TL
BMW S 1000 R (Sport) 2025BenzinNaked / Roadster1.356.560 TL
BMW S 1000 R (M Motorsport) + Hafif Alaşım Jant 2025BenzinNaked / Roadster1.488.000 TL
BMW S 1000 R (M Motorsport Carbon) + Hafif Alaşım Jant 2025BenzinNaked / Roadster1.597.120TL
BMW S 1000 RR (Metalik Siyah) 2025BenzinSuper Sport1.592.160 TL
BMW S 1000 RR (Blue Stone Metalik) 2025BenzinSuper Sport1.691.360TL
BMW S 1000 RR (M Motorsport) 2025BenzinSuper Sport1.840.160TL
BMW S 1000 RR (M Motorsport) + (Carbon Jant) 2025BenzinSuper Sport2.209.680 TL
BMW S 1000 RR (M Motorsport) + (Carbon Jant + Carbon Paketi) 2025BenzinSuper Sport2.147.310 TL
BMW S 1000 XR (Metalik Siyah) 2025BenzinSuper Sport1.522.969TL
BMW S 1000 XR (Gravity Blue) 2025BenzinSuper Sport1.547.769TL
BMW S 1000 XR (M Motorsport) 2025BenzinSuper Sport1.763.280 TL
BMW S 1000 XR (M Motorsport) + (Carbon Jant + Carbon Paketi) 2025BenzinSuper Sport1.954.240TL
BMW M 1000 R (M Motorsport) 2025BenzinSport Touring1.562.400 TL
BMW M 1000 R (M Competition) + White Aluminium Mat 2025BenzinSport Touring1.979.040TL
BMW M 1000 R (M Competition) + (Carbon Jant + Carbon Paketi) 2025BenzinSport Touring2.127.840TL
BMW M 1000 RR (M Motorsport) 2025BenzinSport Touring2.489.920TL
BMW M 1000 RR (M Competition) + (Carbon Paketi + Carbon Jant) 2025BenzinSport Touring2.995.840 TL
BMW M 1000 XR (M Motorsport) 2025BenzinSport2.055.920 TL
BMW M 1000 XR (M Competition) + (Carbon Paketi + Carbon Jant) 2025BenzinSport2.452.720TL

Honda Motosiklet Fiyat Listesi 2026

Honda motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 135.000 TL, Naked motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı 249.250 TL, Super Sport modellerin başlangıç fiyatı ise 543.250 TL'dir. Diğer tüm Honda modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

ModelGüçTipFiyat
Honda Scooter DioBenzinScooter / Maxi Scooter135.000 TL
Honda Scooter SH125iBenzinScooter / Maxi Scooter215.000 TL
Honda Scooter PCX125 DLXBenzinScooter / Maxi Scooter263.750 TL
Honda Scooter Forza 250BenzinScooter / Maxi Scooter342.250 TL
Honda Scooter Forza 250 - ÇantalıBenzinScooter / Maxi Scooter365.750 TL
Honda Yeni Forza 250 SE - ÇantalıBenzinScooter / Maxi Scooter372.500 TL
Honda Scooter ADV350BenzinScooter / Maxi Scooter496.000 TL
Honda Yeni ADV350 SEBenzinScooter / Maxi Scooter501.500 TL
Honda Scooter Forza 750BenzinScooter / Maxi Scooter980.750 TL
Honda X-ADVBenzinScooter / Maxi Scooter996.250 TL
Honda X-ADV SEBenzinScooter / Maxi Scooter1.009.000 TL
Honda Naked CB125FBenzinCommuter139.000 TL
Honda Naked MonkeyBenzinNaked / Roadster249.250 TL
Honda Naked CL250BenzinNaked / Roadster332.000 TL
Honda Naked CB500 HornetBenzinNaked / Roadster513.500 TL
Honda Naked CB750 HornetBenzinNaked / Roadster701.250 TL
Honda Naked CB650RBenzinNaked / Roadster819.250 TL
Honda Adventure CRF250LBenzinEnduro / Off-road317.250 TL
Honda Adventure CRF250 RallyBenzinCross / Motocross363.000 TL
Honda Adventure NX500BenzinEnduro / Off-road572.750 TL
Honda Adventure NC750X-MTBenzinEnduro / Off-road689.750 TL
Honda Adventure NC750X - DCTBenzinEnduro / Off-road737.500 TL
Honda Adventure XL750 TransalpBenzinEnduro / Off-road822.500 TL
Honda Adventure Africa Twin - MTBenzinEnduro / Off-road995.000 TL
Honda Adventure Africa Twin (ES) - DCTBenzinEnduro / Off-road1.200.000 TL
Honda Adventure Africa Twin (ES) - MTBenzinEnduro / Off-road1.295.500 TL
Honda Adventure Africa Twin Adventure Sports (ES) -DCTBenzinEnduro / Off-road1.364.500 TL
Honda Supersport CBR500RBenzinSuper Sport543.250 TL
Honda Supersport CBR650RBenzinSuper Sport834.750 TL
Honda Supersport CBR1000RR-R Fireblade SPBenzinSuper Sport2.103.750 TL
Honda Touring NT1100 - MTBenzinTouring1.014.250 TL
Honda Touring NT1100 - DCTBenzinTouring1.142.250 TL
Honda Touring GL1800 Gold Wing Bagger - DCTBenzinTouring2.101.250 TL
Honda Touring GL1800 Gold Wing - DCTBenzinTouring2.416.500 TL

Mondial Motosiklet Fiyatları 2026

Mondial motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 31.790 TL, Touring modellerin başlangıç fiyatı ise 50.900 TL'dir. Diğer tüm Mondial modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

ModelGüçTipFiyat
Mondial Scooter Exon 50BenzinScooter / Maxi Scooter50.000 TL
Mondial Wing 50iBenzinScooter / Maxi Scooter52.400 TL
Mondial Virago 50ccBenzinScooter / Maxi Scooter49.390 TL
Mondial Scooter Turismo 50iBenzinScooter / Maxi Scooter53.900 TL
Mondial Scooter 50 Znu ecBenzinScooter / Maxi Scooter55.750 TL
Mondial Scooter 125 EleganteBenzinScooter / Maxi Scooter53.429 TL
Mondial Scooter Fury 110iBenzinScooter / Maxi Scooter62.900 TL
Mondial Scooter Exon 125BenzinScooter / Maxi Scooter59.250 TL
Mondial Scooter Lavinia ProBenzinScooter / Maxi Scooter65.400 TL
Mondial Scooter LaviniaBenzinScooter / Maxi Scooter60.500 TL
Mondial Scooter 125 RessivoBenzinScooter / Maxi Scooter100.900 TL
Mondial Scooter StradaBenzinScooter / Maxi Scooter100.900 TL
Mondial Scooter 250 RessivoBenzinScooter / Maxi Scooter158.470 TL
Mondial Elektrikli BuddyElektrikliScooter31.790 TL
Mondial Elektrikli RigbyElektrikliScooter36.300 TL
Mondial Elektrikli MonetaElektrikliScooter46.300 TL
Mondial Elektrikli CapriElektrikliÜç Tekerlekli69.590 TL
Mondial Elektrikli MonaElektrikliÜç Tekerlekli74.640 TL
Mondial Elektrikli TigrayElektrikliÜç Tekerlekli91.840 TL
Mondial Elektrikli Tigray - KasalıElektrikliÜç Tekerlekli104.780 TL
Mondial CUB SFC MINI 50ecBenzinCUB45.000 TL
Mondial Touring 50 UAGBenzinTouring50.900 TL
Mondial Touring 125 Drift LBenzinTouring94.500 TL
Mondial Cross X-Treme Maxx 200iBenzinCross / Motocross74.250 TL
Mondial Chopper 250 NevadaBenzinChopper / Cruiser181.700 TL

Suzuki Motosiklet Fiyat Listesi 2026

Suzuki motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Super Sport modellerinin başlangıç fiyatı 769.000 TL, Scooter motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı 145.000 TL'dir. Diğer Suzuki modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

ModelGüçTipFiyat
Suzuki GSX 1300R Hayabusa 2025BenzinSuper Sport1.650.000 TL
GSX-S1000S Katana 2025BenzinSuper Sport1079.000 TL
Suzuki GSX-S1000GX 2025BenzinSuper Sport1.199.000 TL
Suzuki GSX-S1000GT 2025BenzinSuper Sport1.079.000  TL
Suzuki GSX-S1000 2025BenzinSuper Sport1.089.000 TL
Suzuki GSX-8R 2025BenzinSuper Sport769.000 TL
Suzuki GSX-8S 2025BenzinNaked / Roadster749.000 TL
Suzuki V - Strom 1050 DE 2025BenzinSuport Touring1.140.000 TL
Suzuki V - Strom 1050 DE 2024BenzinSuport Touring969.000 TL
Suzuki V - Strom 800 DE 2025BenzinSuport Touring869.000 TL
Suzuki V - Strom 800 DE 2024BenzinSuport Touring729.000 TL
Suzuki V-Strom 800 2024BenzinSuport Touring689.000 TL
Suzuki Burgman 400 2025BenzinScooter / Maxi Scooter629.000 TL
Suzuki Burgman 400 2024BenzinScooter / Maxi Scooter529.000 TL
Suzuki Burgman Street 125 2025BenzinScooter / Maxi Scooter234.000 TL
Suzuki Burgman Street 125 2024BenzinScooter / Maxi Scooter192.000 TL
Suzuki Address 125 2025BenzinScooter / Maxi Scooter194.000 TL
Suzuki Address 125 2024BenzinScooter / Maxi Scooter142.000 TL
Suzuki Avenis 125 2025BenzinScooter / Maxi Scooter204.000 TL
Suzuki Avenis 125 2024BenzinScooter / Maxi Scooter145.000 TL

Kuba Motosiklet Fiyatları 2026

Kuba motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 44.965 TL, Commuter motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı 57.040 TL'dir. Diğer tüm Kuba modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

ModelGüçTipFiyat
Kuba Klasik ÇİTA 100RBenzinScooter / Maxi Scooter60.490 TL
Kuba Klasik ÇİTA 100R GOLDBenzinScooter / Maxi Scooter62.445 TL
Kuba ÇİTA 50RX GOLDBenzinScooter / Maxi Scooter65.435 TL
Kuba CG50 RX PROBenzinScooter / Maxi Scooter59.800 TL
Kuba Klasik ÇİTA 50R PROBenzinScooter / Maxi Scooter59.340 TL
Kuba Klasik ÇİTA 50R GOLD PROBenzinScooter / Maxi Scooter62.445 TL
Kuba Touring TK03BenzinSport Touring71.588 TL
Kuba Touring TERRA125BenzinEnduro / Off-road87.400 TL
Kuba CUB Ege 50BenzinCUB47.955 TL
Kuba CUB SNIPER 50 PRO XBenzinCUB49.910 TL
Kuba CUB Cristal 50BenzinCUB55.430 TL
Kuba Bayberry 50BenzinScooter / Maxi Scooter76.360 TL
Kuba AZ50BenzinScooter / Maxi Scooter44.965 TL
Kuba Scooter Brillant 26EBenzinScooter / Maxi Scooter79.925 TL
Kuba Borelli 50BenzinScooter / Maxi Scooter78.430 TL
Kuba BRILLIANT 50 PROBenzinScooter / Maxi Scooter67.390 TL
Kuba Scooter Azure 50 ProBenzinScooter / Maxi Scooter55.200 TL
Kuba BLUEBIRD50 PROBenzinScooter / Maxi Scooter55.545 TL
Kuba Scooter Grace 50BenzinScooter / Maxi Scooter69.230 TL
Kuba Scooter Space 50 ProBenzinScooter / Maxi Scooter49.680  TL
Kuba Scooter VN50 ProBenzinScooter / Maxi Scooter68.540 TL
Kuba Scooter Newcity 125BenzinScooter / Maxi Scooter89.010 TL
Kuba Scooter Brillant 125 Pro-XBenzinScooter / Maxi Scooter76.245 TL
Kuba Scooter Bannry125BenzinScooter / Maxi Scooter79.925 TL
Kuba Scooter Chia125BenzinScooter / Maxi Scooter85.675TL
Kuba Arome 125 ProBenzinScooter / Maxi Scooter74.865 TL
Kuba Scooter Newlight 125 ProBenzinScooter / Maxi Scooter79.810 TL
Kuba Scooter NovaX200BenzinScooter / Maxi Scooter94.415 TL
Kuba Chopper Superlight 125BenzinChopper / Cruiser98.900 TL
Kuba Kargo 180BenzinNaked / Roadster141.570 TL
Kuba Pikap 200 MaxBenzinCommuter148.590 TL
Kuba K250BenzinChopper / Cruiser151.164 TL
Kuba Hussar 135BenzinOff - Road71.388 TL
Kuba MX220BenzinOff - Road97.460 TL
Kuba Hussar 220 ProBenzinOff - Road125.280 TL
Kuba Altera 400BenzinOff - Road284.620 TL
Kuba E - Scooter Neron XElektrikliScooter42.180 TL
Kuba E - Scooter Ree1500ElektrikliScooter43.450 TL
Kuba E - Scooter Gree 08ElektrikliScooter48.174 TL
Kuba E - Scooter Gree 12ElektrikliScooter52.250 TL
Kuba E - Scooter Ecorider MQElektrikliScooter37.950 TL
Kuba E - Scooter BluesElektrikliScooter59.436 TL
Kuba E - Scooter MT3 PROXElektrikliScooter51.282 TL
Kuba E - Technology DIDIElektrikliÜç Tekerlekli129.360 TL
Kuba E - Technology Grape 15ElektrikliÜç Tekerlekli70.902 TL
Kuba E - Technology Grape 25 MaxElektrikliÜç Tekerlekli79.560 TL
Kuba GL15000ElektrikliÜç Tekerlekli92.430 TL
Kuba GL35000 MAXElektrikliÜç Tekerlekli119.340 TL
Kuba Cross Race125BenzinCross / Motocross73.715 TL

Yamaha Motosiklet Fiyat Listesi 2026

Yamaha motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 140.000 TL, Super Sport motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı ise 352.000 TL'dir. Diğer tüm Yamaha modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

ModelGüçTipFiyat
Yamaha Urban Mobility NEO'sElektrikliScooter140.000 TL
Yamaha Urban Mobility Scooter RayZR 2024HibritScooter / Maxi Scooter149.900 TL
Yamaha Urban Mobility Tricity 300 2025BenzinScooter / Maxi Scooter639.000TL
Yamaha Urban Mobility NMAX 125 (EU5+)BenzinScooter / Maxi Scooter279.000 TL
Yamaha Urban Mobility NMAX 125 Tech Max (EU5+)BenzinScooter / Maxi Scooter295.000 TL
Yamaha Sport Scooter XMAX 250 (EU5+)BenzinSport Scooter373.500 TL
Yamaha Sport Scooter XMAX 250 Tech MAX (EU5+)BenzinSport Scooter411.000 TL
Yamaha Sport Scooter XMAX 250 Tech MAX+ (EU5+)BenzinSport Scooter439.000 TL
Yamaha Sport Scooter XMAX 300 Tech MAXBenzinSport Scooter601.000 TL
Yamaha Sport Scooter TMAX Tech MAXBenzinSport Scooter1.229.000 TL
Yamaha Super Sport R125 (EU5+)BenzinSuper Sport367.500 TL
Yamaha Super Sport R25 (EU5+)BenzinSuper Sport418.500 TL
Yamaha Super Sport R3 (EU5+)BenzinSuper Sport557.500 TL
Yamaha Super Sport R7BenzinSuper Sport695.000 TL
Yamaha Super Sport R9BenzinSuper Sport1.200.000 TL
Yamaha Hyper Naked MT-125 (EU5+)BenzinNaked / Roadster357.000 TL
Yamaha Hyper Naked MT-25 (EU5+)BenzinNaked / Roadster397.000 TL
Yamaha Hyper Naked MT-07 (EU5+)BenzinNaked / Roadster710.500 TL
Yamaha Hyper Naked MT-07 Y-AMT (EU5+)BenzinNaked / Roadster722.000 TL
Yamaha Hyper Naked MT-09BenzinNaked / Roadster1.070.500 TL
Yamaha Hyper Naked MT-09 SPBenzinNaked / Roadster1.125.500 TL
Yamaha Hyper Naked MT-09 Y-AMT (EU5+)BenzinNaked / Roadster1.082.000 TL
Yamaha Sport Touring Tracer 7BenzinSport Touring794.000 TL
Yamaha Sport Touring Tracer 9 (EU5+)BenzinSport Touring1.069.000 TL
Yamaha Sport Touring Tracer 9 Y-AMT (EU5+)BenzinSport Touring1.101.500 TL
Yamaha Sport Touring Tracer 9 GT ( Yan Çantalı ) (EU5+)BenzinSport Touring1.201.500 TL
Yamaha Sport Touring Tracer 9 GT + ( Yan Çantalı )BenzinSport Touring1.438.500 TL
Yamaha Sport Heritage XSR 900 GPBenzinNaked / Roadster1.036.000 TL
Yamaha Adventure Ténéré 700 (EU5+)BenzinEnduro / Off - Road846.500 TL
Yamaha Adventure Ténéré 700 Alçaltılmış Versiyon(EU5+)BenzinEnduro / Off - Road846.500 TL
Yamaha PW50BenzinOff - Road124.000 TL
Yamaha Kodiak 700 EPS SE ATV TraktörBenzinOff - Road739.000 TL
Yamaha YFZ 50 ATVBenzinOff - Road146.500 TL

Arora Motosiklet Fiyatları 2026

Arora motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 57.000 TL, Touring motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı ise 88.000 TL'dir. Diğer tüm Arora modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

ModelGüçTipFiyat
Arora AR50-50 KasırgaBenzinCUB55.000 TL
Arora Dazzle 50BenzinScooter / Maxi Scooter57.000 TL
Arora Smart 50BenzinCUB59.400 TL
Arora Dazzle 125ElektrikliScooter / Maxi Scooter58.000 TL
Arora Freedom 125BenzinScooter / Maxi Scooter57.999 TL
Arora Verano 125BenzinScooter / Maxi Scooter65.500 TL
Arora Special Alfa 110BenzinScooter / Maxi Scooter73.500 TL
Arora Safari 125BenzinScooter / Maxi Scooter64.900 TL
Arora Quantum 50BenzinScooter / Maxi Scooter59.000 TL
Arora Freedom 50BenzinScooter / Maxi Scooter58.000 TL
Arora Vesta 50BenzinScooter / Maxi Scooter82.000 TL
Arora Cappucino 50BenzinScooter / Maxi Scooter74.900 TL
Arora Cappucino S50BenzinScooter / Maxi Scooter74.250 TL
Arora Mojito 125BenzinScooter / Maxi Scooter75.000 TL
Arora Safari 50BenzinScooter / Maxi Scooter64.990 TL
Arora Mojito 50BenzinScooter / Maxi Scooter87.480 TL
Arora Jaguar 200BenzinCommuter82.080 TL
Arora Safari Pro 125BenzinScooter / Maxi Scooter81.540 TL
Arora Cappucino 125BenzinScooter / Maxi Scooter81.000 TL
Arora Cappucino S125BenzinScooter / Maxi Scooter82.000 TL
Arora Verano 50BenzinScooter / Maxi Scooter74.900 TL
Arora MT125BenzinTouring88.000 TL
Arora ARS200BenzinTouring108.000 TL
Arora Mojito Pro 150BenzinScooter / Maxi Scooter83.000 TL
Arora Max T 150BenzinScooter / Maxi Scooter1147000 TL
Arora Beatrix 150BenzinScooter / Maxi Scooter121.500 TL
Arora GT 125BenzinScooter / Maxi Scooter145.000 TL
Arora SK250 KBenzinTouring154.000 TL
Arora SK250 - KVBenzinTouring165.000 TL
Arora GT 250BenzinScooter / Maxi Scooter200.000 TL
Arora GP250BenzinTouring215.000 TL
Arora CP 250BenzinChopper / Cruiser236.900 TL
Arora Chinf 318BenzinScooter / Maxi Scooter270.000 TL
Arora GS 525BenzinTouring375.000 TL

Peugeot Motosiklet Fiyat Listesi 2026

Peugeot motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 119.900 TL, Commuter motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı ise 299.900 TL'dir. Diğer tüm Peugeot modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

ModelGüçTipFiyat
Peugeot Metropolis GT 400 2023 ModelBenzinScooter / Maxi Scooter499.000 TL
Peugeot Metropolis SW 400 2023 ModelBenzinScooter / Maxi Scooter629.900 TL
Peugeot XP 400 GT SUVBenzinCross / Motocross429.900 TL
Peugeot XP 400 GT SUV YeniBenzinCross / Motocross459.900 TL
Peugeot XP 400 ALLURE SUV(2025 MY)BenzinCross / Motocross429.900 TL
Peugeot PM - 02 / 250 2024 ModelBenzinNaked / Roadster169.900 TL
Peugeot PM - 01 / 125 2024 ModelBenzinNaked / Roadster149.900 TL
Peugeot Django 125 ABSBenzinScooter / Maxi Scooter149.900 TL
Peugeot Django Evo 125 ABS ActiveBenzinScooter / Maxi Scooter149.900 TL
Peugeot Django Evo 125 ABS AllureBenzinScooter / Maxi Scooter159.900 TL
Peugeot Django Evo 125 ABS SportBenzinScooter / Maxi Scooter159.900 TL
Peugeot Pulsion AllureBenzinScooter / Maxi Scooter214.900 TL
Peugeot Pulsion Active 125BenzinScooter / Maxi Scooter199.900 TL
Peugeot Pulsion GTBenzinScooter / Maxi Scooter214.900 TL
Peugeot Tweet 125 GTBenzinScooter / Maxi Scooter119.900 TL
Peugeot Tweet 200BenzinScooter / Maxi Scooter129.900 TL
Peugeot Tweet 200 GTBenzinScooter / Maxi Scooter134.900 TL
Lambretta X125BenzinScooter / Maxi Scooter209.900 TL
Lambretta X250BenzinScooter / Maxi Scooter239.900 TL
Lambretta V50 CBSBenzinScooter / Maxi Scooter129.900 TL
Lambretta V125 CBSBenzinScooter / Maxi Scooter149.900 TL
Lambretta V125 Special CBSBenzinScooter / Maxi Scooter149.900 TL
Lambretta V200 ABSBenzinScooter / Maxi Scooter169.900 TL
Lambretta X300 ABSBenzinScooter / Maxi Scooter279.900 TL
Lambretta G-Special 350 ABSBenzinScooter / Maxi Scooter399.900 TL
Felsberg 125 XCBenzinEnduro / Off-road99.900 TL
Crossfire 125 XSBenzinEnduro / Off-road99.900 TL
Cromwell 250 ABSBenzinEnduro / Off-road159.900 TL
Felsberg 250 FT ABSBenzinEnduro / Off-road174.900 TL
Crossfire 125 2023 ModelBenzinEnduro / Off-road139.900 TL
Crossfire 500 ABSBenzinEnduro / Off-road299.000 TL
Crossfire 500 X ABSBenzinEnduro / Off-road329.000 TL
Crossfire 500 XC ABSBenzinEnduro / Off-road359.000 TL
Cromwell 1200BenzinEnduro / Off-road489.000 TL
Cromwell 125 ABSBenzinEnduro / Off-road99.900 TL
Gold Star 650 ABS (Red-Silver-Black)BenzinCommuter319.900 TL
Gold Star 650 ABS (Green)BenzinCommuter299.900 TL
Gold Star 650 ABS (Chrome)BenzinCommuter339.900 TL
Renegade Commando 250 ABSBenzinChopper / Cruiser169.900 TL
Renegade Freedom 125 CBSBenzinChopper / Cruiser149.900 TL
Renegade Vegas CBS 125BenzinChopper / Cruiser149.900 TL
Renegade Vegas ABS 250BenzinChopper / Cruiser169.900 TL
Renegade Freedom ABS 250BenzinChopper / Cruiser169.900 TL
Renegade California ST 250BenzinChopper / Cruiser249.900 TL
EK1 Extended 1 battBenzinScooter / Maxi Scooter99.000 TL
EK3 Standart 1 battBenzinScooter / Maxi Scooter164.900 TL
EK3 Extended 2 battBenzinScooter / Maxi Scooter214.900 TL
SK1 Extended 1 battBenzinScooter / Maxi Scooter94.900 TL
SK3 Standart 1 battBenzinScooter / Maxi Scooter144.900 TL
SK3 Extended 2 battBenzinScooter / Maxi Scooter189.900 TL
SK3 PLUS Extended 2 battBenzinScooter / Maxi Scoote224.900 TL

Yuki Motosiklet Fiyatları 2026

Yuki motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 22.530 TL, Touring motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı ise 81.750 TL'dir. Diğer tüm Yuki modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

ModelGüçTipFiyat
Yuki BestElektrikliScooter96.410  TL
Yuki Best ProElektrikliScooter107.420 TL
Yuki YK - 42 Lucky - SElektrikliScooter25.230 TL
Yuki YK - PicoElektrikliScooter40.620 TL
Yuki YK - 50 Spark ProElektrikliScooter43.420 TL
Yuki YK - 41 WillysElektrikliScooter43.400 TL
Yuki YK - 41 Willys ProElektrikliScooter45.520 TL
Yuki YK - 43 Galaxy - SElektrikliScooter54.080 TL
Yuki YK - 48 TronElektrikliScooter46.040 TL
Yuki YK - 49 IconElektrikliScooter28.820 TL
Yuki YK - 50 SparkElektrikliScooter41.130 TL
Yuki YK - 50 Spark NewElektrikliScooter50.480 TL
Yuki YK - 51 LuckyElektrikliScooter22.530 TL
Yuki YK - 53 WindyElektrikliScooter45.440 TL
Yuki AdventureBenzinScooter / Maxi Scooter118.240 TL
Yuki Bellini 50BenzinScooter / Maxi Scooter78.360 TL
Yuki Casper - PRO 50BenzinScooter / Maxi Scooter54.060 TL
Yuki Defender Maxi Adv.BenzinScooter / Maxi Scooter171.520 TL
Yuki DutyBenzinScooter / Maxi Scooter64.770 TL
Yuki Explorer 250 MaxiBenzinScooter / Maxi Scooter199.240 TL
Yuki GelatoBenzinScooter / Maxi Scooter107.110 TL
Yuki Gelato 125 SU SOĞ.BenzinScooter / Maxi Scooter107.110 TL
Yuki GentleBenzinScooter / Maxi Scooter76.650 TL
Yuki Hammer 125BenzinScooter / Maxi Scooter91.190 TL
Yuki Hammer 50BenzinScooter / Maxi Scooter89.810 TL
Yuki HuracanBenzinScooter / Maxi Scooter216.120 TL
Yuki Risotto 125BenzinScooter / Maxi Scooter88.540 TL
Yuki Risotto 50BenzinScooter / Maxi Scooter76.610 TL
Yuki Risotto - S 50BenzinScooter / Maxi Scooter76.610 TL
Yuki Storm 125 MaxiBenzinScooter / Maxi Scooter110.920 TL
Yuki Storm 125 Maxi ProBenzinScooter / Maxi Scooter120.070 TL
Yuki Vampire 125BenzinScooter / Maxi Scooter 126.920 TL
Yuki XWay ProBenzinScooter / Maxi Scooter141.780 TL
Yuki SolidBenzinCUB69.170 TL
Yuki GustoBenzinCUB53.470 TL
Yuki C5 ZR250BenzinTouring150.480 TL
Yuki TY125Z DriverBenzinTouring94.610 TL
Yuki ScramblerBenzinTouring121.500 TL
Yuki TekkenBenzinTouring131.430 TL
Yuki Touring DonkeyBenzinTouring108.630 TL
Yuki Touring VenomBenzinTouring81.750 TL
Yuki Cross Enduro DIRTYPAWS 250 2TBenzinCross / Motocross216.830  TL
Yuki Cross Enduro DIRTYPAWS Z300 2TBenzinCross / Motocross316.060  TL
Yuki Cross Enduro DIRTY PAWS HJ300 4TBenzinCross / Motocross279.430 TL
Yuki Cross Enduro DIRTY PAWS HJ450 4TBenzinCross / Motocross2974.270 TL
Yuki Cross Enduro VictorBenzinCross / Motocross117.190 TL
Yuki Sport / Naked Taro GP1BenzinNaked / Roadster197.630 TL
Yuki Sport / Naked Taro GP2BenzinNaked / Roadster173.760 TL
Yuki SV570 - TBenzinATV397.030 TL
Yuki Hummer 200BenzinATV143.500 TL
Yuki Thor UTV 400BenzinUTV451.020 TL
Yuki Tract 250BenzinATV185.210 TL
Yuk TirexElektrikliATV73.960 TL
YK-61 CARETTAElektrikliÜç Tekerlekli126.660 TL
YK-56 PONYElektrikliÜç Tekerlekli61.730 TL
MYPADElektrikliÜç Tekerlekli32.170 TL
YK-55-A PONY XElektrikliÜç Tekerlekli64.870 TL
YK-59 GRETA PROElektrikliÜç Tekerlekli104.720 TL
YK-57 GRETAElektrikliÜç Tekerlekli82.920 TL
YK-16 ILGAZ-XElektrikliÜç Tekerlekli84.340 TL
YK-60 ILGAZ PROElektrikliÜç Tekerlekli176.170 TL
YK-60 ILGAZ PLUSElektrikliÜç Tekerlekli84.460 TL
AYDOS 150BenzinliÜç Tekerlekli121.210 TL
AYDER 250BenzinliÜç Tekerlekli156.260 TL

Kanuni Motosiklet Fiyatları 2026

Kanuni motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 88.100 TL'dir. Diğer tüm Kanuni modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

ModelGüçTipFiyat
Kanuni Scooter Resa 125BenzinScooter / Maxi Scooter88.100 TL
Kanuni Scooter Seha 250BenzinScooter / Maxi Scooter208.975 TL
Kanuni Scooter Seha 150BenzinScooter / Maxi Scooter168.796TL
Kanuni Scooter Seha 125BenzinScooter / Maxi Scooter162.335 TL
Kanuni Scooter Mati 125BenzinScooter / Maxi Scooter77.785 TL

Bajaj Motosiklet Fiyatları 2026

Bajaj motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Naked modellerinin başlangıç fiyatı 122.755 TL'dir. Diğer tüm Bajaj modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

ModelGüçTipFiyat
Bajaj Dominar D 400BenzinNaked / Roadster309.900 TL
Bajaj Dominar D 250BenzinCommuter226.450 TL
Bajaj Pulsar N 250BenzinNaked / Roadster199.180 TL
Bajaj Pulsar N 125BenzinNaked / Roadster122.755 TL
Bajaj Pulsar F 250BenzinNaked / Roadster203.800 TL
Bajaj Pulsar NS 200 UGBenzinNaked / Roadster193.990 TL
Bajaj Pulsar NS 200 UG2BenzinNaked / Roadster198.500 TL
Bajaj Pulsar NS 400BenzinNaked / Roadster309.900 TL
Bajaj Pulsar RS 200BenzinSuper Sport199.990 TL
Bajaj Pulsar N 160 UGBenzinCommuter157.600 TL
Pulsar NS 125 CBSBenzinCommuter143.900 TL
Pulsar NS 125 ABSBenzinCommuter158.900 TL

Üç Tekerli Motosiklet Fiyatları 2026

Üç tekerli motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte üç tekerlekli modellerinin başlangıç fiyatı 32.170 TL'dir. Diğer tüm üç tekerli motosiklet fiyatlarına ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Marka - ModelGüçFiyat
KUBA E - Technology DIDIElektrik129.390 TL
KUBA E - Technology Grape 15Elektrik70.902 TL
KUBA E - Technology Grape 25 MaxElektrik79.560 TL
Kuba GL15000Elektrik92.430 TL
Kuba GL35000 MAXElektrik119.340 TL
FALCON Frida 7000Elektrik67.469 TL
FALCON Family 8000Elektrik98.348 TL
FALCON Julia 9000Elektrik111.790 TL
FALCON Famigo 10000Elektrik99.260 TL
FALCON Opsiyonel 45000Elektrik86.730 TL
FALCON MAXIMUS 50000 (72 x 100 AKÜ)Elektrik115.463 TL
FALCON MAXIMUS 50000 KABİNLİ (72 x 100 AKÜ)Elektrik122.425 TL
Mondial Elektrikli CapriElektrik69.590 TL
Mondial Elektrikli MonaElektrik74.640 TL
Mondial Elektrikli TigrayElektrik91.840 TL
Mondial Elektrikli Tigray - KasalıElektrik104.780 TL
Yuki YK-61 CARETTAElektrik126.600 TL
Yuki YK-56 PONYElektrik61.730 TL
Yuki MYPADElektrik32.170 TL
Yuki YK-55-A PONY XElektrik64.840 TL
Yuki YK-59 GRETA PROElektrik104.720 TL
Yuki YK-57 GRETAElektrik82.920 TL
Yuki YK-16 ILGAZ-XElektrik84.340 TL
Yuki YK-60 ILGAZ PROElektrik176.170 TL
Yuki YK-60 ILGAZ PLUSElektrik84.460 TL
Yuki Aydos 150Benzinli121.210 TL
Yuki Ayder 250Benzinli156.260 TL

Falcon Motosiklet Fiyatları 2026

Falcon motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Scooter modellerinin başlangıç fiyatı 59.303 TL, Touring motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı ise 58.094 TL'dir. Diğer tüm Falcon modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

ModelGüçTipFiyat
Falcon Retro 50-İ SüperBenzinCUB69.980 TL
Falcon Master 50 Lüx CUBBenzinCUB59.303 TL
Falcon Attack 50 Süper TELJBenzinTouring65.100 TL
Falcon Attack 50 Süper Gold TELJBenzinTouring66.030 TL
Falcon Attack 50 Süper ALMJBenzinTouring66.693 TL
Falcon Salvador 188BenzinTouring99.857 TL
Falcon Quick 50BenzinScooter / Maxi Scooter61.845 TL
Falcon New Soft 50 +BenzinScooter / Maxi Scooter59.986 TL
Falcon Nitro 50BenzinScooter / Maxi Scooter60.233 TL
Falcon Turtle 50BenzinScooter / Maxi Scooter60.741 TL
Falcon MAX 125İBenzinScooter / Maxi Scooter79.732 TL
Falcon Martini 125BenzinScooter / Maxi Scooter79.758 TL
Falcon Mocco 50BenzinScooter / Maxi Scooter74.220 TL
Falcon Mocco 125BenzinScooter / Maxi Scooter80.414 TL
Falcon Guppi 110BenzinScooter / Maxi Scooter74.381 TL
Falcon C - Max 155BenzinScooter / Maxi Scooter99.181 TL
Falcon N - 288 NakedBenzinNaked / Roadster169.885 TL
Falcon FR - 177 RacingBenzinSuper Sport134.170 TL
Falcon FR - 250 RacingBenzinSuper Sport185.867 TL
Falcon NEW Comfort 185BenzinTouring79.174 TL
Falcon Freedom 277BenzinChopper / Cruiser176.595 TL
Falcon Strong 377BenzinATV247.950 TL
Falcon Happy 249ElektrikliScooter30.926 TL
Falcon Collection S10ElektrikliScooter54.610 TL
Falcon Yuwi G10ElektrikliScooter59.963 TL
Falcon New HandyElektrikliScooter44.870 TL
Falcon Leo 6800ElektrikliScooter54.234 TL
Falcon Service SportElektrikliScooter56.570 TL
Falcon Frida 7000ElektrikliÜç Tekerlekli67.469 TL
Falcon Family 8000ElektrikliÜç Tekerlekli98.348 TL
Falcon Julia 9000ElektrikliÜç Tekerlekli111.790 TL
Falcon Famigo 10000ElektrikliÜç Tekerlekli99.260 TL
Falcon Opsiyonel 45000ElektrikliÜç Tekerlekli86.730 TL
Falcon MAXIMUS 50000 (72 x 100 AKÜ)ElektrikliÜç Tekerlekli115.463 TL
MAXIMUS 50000 KABİNLİ (72 x 100 AKÜ)ElektrikliÜç Tekerlekli122.425 TL

Kawasaki Motosiklet Fiyatları 2026

Kawasaki motosiklet fiyatları 2026 yılında, model ve donanım seviyesine göre değişmekle birlikte Super Sport modellerinin başlangıç fiyatı 553.000 TL, Naked motosiklet modellerinin başlangıç fiyatı ise 496.000 TL'dir. Diğer tüm Kawasaki modellerine ilişkin Ocak ayına özel güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

ModelGüçTipFiyat
Kawasaki Hiper Sport NINJA H2RBenzinSuper Sport5.171.000 TL
Kawasaki NINJA ZX - 6RBenzinSuper Sport1.111.000 TL
Kawasaki NINJA ZX - 4RBenzinSuper Sport765.000 TL
Kawasaki NINJA ZX - 4RRBenzinSuper Sport818.000 TL
Kawasaki NINJA 650BenzinSport Turing713.000 TL
Kawasaki NINJA 500BenzinSuper Sport568.000 TL
Kawasaki NINJA 500 SEBenzinSuper Sport596.000 TL
Kawasaki Super Turing NINJA H2 SXBenzinSport Turing2.199.000   TL
Kawasaki Super Turing NINJA H2 SX SEBenzinSport Turing2.451.000 TL
Kawasaki Super Turing NINJA 1100SXBenzinSport Turing1.351.000 TL
Kawasaki Super Turing NINJA 1100SX SEBenzinSport Turing1.483.000 TL
Kawasaki Super Naked Z900 RSBenzinNaked / Roadster1.103.000 TL
Kawasaki Super Naked Z900 RS SEBenzinNaked / Roadster1.114.000 TL
Kawasaki Super Naked Z650 RSBenzinNaked / Roadster698.000 TL
Kawasaki Super Naked Z650BenzinNaked / Roadster656.000 TL
Kawasaki Super Naked Z500BenzinNaked / Roadster511.000 TL
Kawasaki Super Naked Z500 SEBenzinNaked / Roadster543.000 TL
Kawasaki Modern Klasik Z900BenzinNaked / Roadster979.000 TL
Kawasaki Modern Klasik Z900 SEBenzinNaked / Roadster1.080.000 TL
Kawasaki Vulcan SBenzinChopper / Cruiser729.000 TL
Kawasaki Eliminator 500 SEBenzinChopper / Cruiser575.000 TL
Kawasaki Eliminator 500BenzinChopper / Cruiser541.000 TL
Kawasaki Adventure VERSYS 650BenzinEnduro / Off-road762.000 TL
Kawasaki Adventure VERSYS 1100BenzinEnduro / Off-road1.252.000  TL
Kawasaki Adventure VERSYS 1000 SEBenzinEnduro / Off-road1.545.000 TL
NINJA 7 HYBRIDBenzinHev647.000 TL
Z7 HYBRIDBenzinHev647.000 TL
Kawasaki ATVMULE Brute Force 750BenzinUTV904.000  TL
Kawasaki ATVMULE Mule Pro - DXBenzinUTV1.527.000 TL
Kawasaki ATVMULE Mule Pro - MXBenzinUTV1.041.000 TL
Kawasaki ATVMULE Mule Pro - DXTBenzinUTV1.681.000 TL
Kawasaki Offroad KX65BenzinEnduro / Off - Road293.000 TL
Kawasaki Offroad KX85BenzinCross / Motocross355.000 TL
Kawasaki Offroad KX85LBenzinCross / Motocross367.000 TL
Kawasaki Offroad KX250BenzinEnduro / Off - Road595.000 TL
Kawasaki Offroad KX250XBenzinCross / Motocross601.000 TL
Kawasaki Offroad KX450BenzinEnduro / Off - Road777.000 TL
Kawasaki Offroad KX450XBenzinEnduro / Off - Road784.000 TL