Kredi Kartına 12 ve 36 Taksitle Motosiklet Nasıl Alınır? Kredi kartına taksitle motosikletin nasıl alındığını, 12 ve 36 taksit seçeneklerini ve motosiklet alımında taksit imkanı sunan banka ve markaları keşfedin.

Motosiklet satın alırken tüketiciler, ödeme seçenekleri konusunda çeşitli alternatiflere sahiptir. Kredi kartı ile taksitli alışveriş, banka kredileri ve markaların sunduğu özel finansman kampanyaları, motosiklet alımını kolaylaştıran yöntemler arasında yer almaktadır. Ancak kredi kartı kullanarak yapılan motosiklet alımlarında taksit sayısının sınırlı olması nedeniyle, birçok kişi daha uzun vadeli ödeme planlarına yönelmektedir.

Bu yazıda kredi kartıyla motosiklet alırken uygulanabilecek taksit seçeneklerini, bankaların sunduğu motosiklet kredilerini ve farklı finansman yöntemlerini detaylı şekilde ele alacağız. Ayrıca hangi bankaların ve motosiklet markalarının taksitli ödeme imkanı sunduğunu, kredi kartı ile en fazla kaç taksit yapılabildiğini ve uzun vadeli kredi seçeneklerini inceleyerek, motosiklet almak isteyenler için en uygun ödeme yöntemlerini değerlendireceğiz.

Kredi Kartına Taksitle Motosiklet Nasıl Alınır?

Kredi kartıyla motosiklet alırken bazı önemli detaylara dikkat edilmesi gerekir. Öncelikle kredi kartının limiti motosikletin toplam bedelini karşılamalıdır. Örneğin 60.000 TL değerinde bir motosiklet almak isteyen bir kişinin kredi kartında bu tutarı karşılayacak kullanılabilir limiti olması gerekir. Bunun yanı sıra bazı satıcılar vade farksız taksit seçeneği sunarken, bazıları belirli bir oranla vade farkı ekleyebilmektedir. Bu yüzden ödeme planı oluştururken satıcıların sunduğu şartlar dikkatlice incelenmelidir. Bunun dışında bankaların ve motosiklet markalarının sunduğu özel kampanyalar da takip edilmelidir.

Kredi kartı taksitlendirmesi haricinde alternatif ödeme yöntemleri de değerlendirilebilir. Kredi kartı taksitlendirmesinin yeterli gelmediği durumlarda, motosiklet kredisi veya alternatif finansman çözümlerine göz atılabilir. Bankalar tarafından sunulan motosiklet kredileri genellikle 48 aya kadar vade seçeneği ile gelirken, faizsiz finansman yöntemleri de bütçeye uygun taksit seçenekleri sunabilir. Motosiklet Kredisi Hesaplama sayfamızdan motosiklet alımı için sunulan kredi seçeneklerini ve ödeme koşullarını detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Kredi Kartına Taksitle Motosiklet Alımında 12 Taksit Var mı?

Evet, kredi kartıyla motosiklet alımlarında 12 aya kadar taksit imkanı bulunmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) mevcut düzenlemelerine göre, kredi kartı ile yapılan motosiklet alışverişlerinde en fazla 12 taksit uygulanabilmektedir. Ancak bu taksitlendirme seçeneği motosikletin fiyatına, satıcının ödeme politikalarına ve kullanılan kredi kartının bağlı olduğu bankaya göre değişiklik gösterebilir. Bazı motosiklet markaları ve bayileri, kredi kartına özel taksit kampanyaları sunarak müşterilere ek ödeme avantajları sağlayabilmektedir.

Kredi kartına 12 taksitle motosiklet almak için öncelikle kredi kartına taksit seçeneği sunan yetkili satıcıları veya bayileri araştırmak gerekir. Bazı bankalar, motosiklet alımlarında özel taksit seçenekleri veya düşük faiz oranları sunarak alıcıların ödeme planlarını kolaylaştırmaktadır.

Bununla birlikte, motosiklet markalarının ve bankaların dönemsel kampanyalarını takip etmek de avantaj sağlayabilir. Örneğin bazı markalar kredi kartıyla yapılan ödemelerde sıfır faizle 12 aya varan taksit seçenekleri sunabilmektedir.

Kredi Kartına Motosiklet Alırken 12 Taksit Yapan Bankalar Hangileri?

Kredi kartıyla motosiklet alımlarında 12 taksit imkanı sunan bankalar ve satıcılar, dönemsel kampanyalara, finansal düzenlemelere ve iş birliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Kredi kartı ile motosiklet almak isteyenler için DenizBank, Garanti BBVA, Akbank ve QNB Finansbank gibi bankaların sunduğu kredi kartı taksit seçenekleri büyük avantaj sağlamaktadır. Bunların yanı sıra Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk ve Ziraat Bankası da ticari kredi kartı kullanıcıları için 12 taksitli ödeme planları sunmaktadır. Özellikle e-ticaret platformları üzerinden yapılan alışverişlerde, bu bankalara ait ticari kredi kartları ile 12 taksit fırsatından faydalanmak mümkündür. İş Bankası ise ticari kredi kartı sahiplerine 18 taksite kadar vade imkanı sağlayarak daha uzun vadeli ödeme planları oluşturma fırsatı sunmaktadır.

Kredi Kartına Motosiklet Alırken 12 Taksit Yapan Markalar Hangileri?

Kredi kartına 12 taksit imkanı sunan motosiklet markaları ve bayileri, kampanyalar ve iş birliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. KYMCO, "KickStart" kampanyası kapsamında belirli kredi kartlarıyla yapılan motosiklet alımlarında 12 taksit fırsatı sunmaktadır. Bu kampanya seçili modeller için geçerlidir. ​Suzuki de motosiklet alıcılarına avantajlı ödeme seçenekleri sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında, Kick Start özellikli Suzuki modellerinde, kredi kartına 12 taksite kadar ödeme fırsatları mevcuttur.

Benzer şekilde, Bajaj markası da bazı modellerinde %50 peşinat ile 12 ay vade farksız taksit imkanı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra bazı bayiler de kredi kartına 12 taksit seçeneği sunan kampanyalar düzenlemektedir. Örneğin Oktay Motor, CF Moto 450 NK modeli için kredi kartına 12 taksit imkanı tanımaktadır. Bu tür ödeme seçenekleri, motosiklet markalarının ve bayilerin sunduğu kampanyalara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğinden, satın almadan önce güncel kampanyalar ve ödeme koşulları detaylı bir şekilde araştırılmalıdır.

Peki, Kredi Kartıyla Motosiklet Alırken 36 Taksit Var mı?

Hayır, kredi kartıyla motosiklet satın alırken 36 ay taksit imkanı bulunmamaktadır. Mevcut yasal düzenlemelere göre, taşıt alımlarında kredi kartı ile yapılan taksitlendirme en fazla 12 ay ile sınırlıdır. Bu nedenle uzun vadeli ödeme planları oluşturmak isteyenler için kredi kartı uygun bir seçenek değildir. Ancak motosiklet alımını kolaylaştıran çeşitli finansman seçenekleri mevcuttur.

Bankalar ve finans kuruluşları, motosiklet alımları için taşıt kredisi sunarak müşterilerine daha uzun vade ve uygun faiz oranlarıyla finansman imkanı sağlamaktadır. Genel olarak bankalar, motosiklet alımları için taşıt kredisi kapsamında 36 hatta 48 aya kadar vade seçenekleri sunarak müşterilerine uzun vadeli ve esnek ödeme planları oluşturma imkanı sağlamaktadır. Örneğin, Garanti BBVA ve QNB Finansbank gibi bankalar, 400.000 TL’ye kadar olan motosiklet alımları için motosikletin değerinin %70'ine kadar kredi vererek 48 aya kadar vade sunmaktadır. Bu krediler, belirli faiz oranları ve ödeme planlarıyla müşterilerin bütçesine uygun şekilde düzenlenebilir.

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Hangi Bankalar Motosiklet Alımında 36 Taksit Yapıyor?

Motosiklet alımlarında 36 ay vade seçeneği sunan birçok banka bulunmaktadır. Garanti BBVA, motosiklet bedeli 400.000 TL ile 800.000 TL arasında olan motosikletler için 36 aya kadar kredi vadesi sağlamaktadır. Benzer şekilde, Türkiye Finans da aynı fiyat aralığındaki motosikletler için 36 ay vadeli finansman imkanı sunmaktadır. ING Bank, anlaşmalı motosiklet bayileri üzerinden sağladığı taşıt kredisi ile 36 aya varan taksit seçenekleri sunarken, Kuveyt Türk Katılım Bankası, 6 ila 10 yaş arası ikinci el motosikletler için 36 ay vadeye kadar finansman desteği vermektedir. Türkiye İş Bankası da belirlenen fiyat aralığındaki motosikletler için 36 ay vadeli kredi seçeneği sunarak, müşterilerine uygun ödeme planları oluşturmaktadır.