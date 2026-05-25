Tekne Kredisi Nasıl Alınır? Tekne Kredisi Veren Bankalar

Tekne kredisi, deniz aracı almak isteyenler için sunulan özel bir finansman türüdür. Ancak standart taşıt kredilerinden farklı olarak peşinat, ekspertiz, rehin ve sigorta gibi ek şartlar içerir. Sıfır ve ikinci el tekneler için kredi kullanmak mümkün olsa da teknenin yaşı, sicil durumu ve bankanın risk politikaları belirleyici olur. Başvuru öncesinde yalnızca aylık taksite değil; marina, bakım, kasko ve diğer işletme maliyetlerine de mutlaka bütçe planlaması yapılmalıdır.

Bu yazımızda tekne kredisinin ne olduğunu, nasıl alındığını ve hesaplandığını, şartlarını ve tekne kredisi veren bankaları ele alacağız. Ayrıca 2026 yılında tekne kredisi faiz oranlarının ne kadar olduğuna ve ikinci el tekne için kredi alınıp alınmayacağına değineceğiz.

Tekne Kredisi Nedir?

Tekne ya da yat kredisi, bireylerin veya kurumların yelkenli, motor yat, katamaran ve sürat teknesi gibi deniz taşıtlarını satın alabilmeleri için bankalar tarafından sunulan teminatlı bir taşıt finansmanı türüdür. Tıpkı konut veya otomobil kredilerinde olduğu gibi, satın alınan tekne kredinin teminatı olarak gösterilir ve borç tamamen ödenene kadar teknenin üzerine banka tarafından rehin konulur.

Bu kredi türünde bankalar teknenin ekspertiz veya fatura değerinin tamamını karşılamaz. Alıcının genellikle %20 ile %30 arasında bir peşinat ödemesi beklenir. Vade süreleri çoğunlukla 36 ile 60 ay arasında değişirken, ikinci el alımlarda bankalar risk politikaları gereği genellikle 10 ila 15 yaşından büyük teknelere kredi vermezler. Ayrıca kredi kullanabilmek için teknenin Türk bayraklı olması veya Türk bayrağına geçecek olması şartı aranır. Buna ek olarak kredi vadesi boyunca tekneye gövde sigortası (tekne kaskosu) yaptırılması bankalarca zorunlu tutulur.

Öte yandan düşük bütçeli tekne alımlarında sadece imza karşılığı verilen standart ihtiyaç kredileri tercih edilebilirken, yüksek bütçeli alımlarda daha yüksek limitler sunan ve teminatlı yapısı sayesinde faiz oranları nispeten daha uygun olan tekne kredileri öne çıkar. Kredi başvurusu sürecinde standart kimlik ve gelir belgelerinin yanı sıra sıfır tekneler için proforma fatura, ikinci el tekneler için mevcut bağlama kütüğü ruhsatnamesi ve teknenin güncel değerini belirten banka onaylı ekspertiz raporu gibi özel evraklar talep edilmektedir.

Tekne Kredisi Nasıl Alınır?

Tekne kredisi başvuru ve kullandırım süreci, standart taşıt kredilerine benzer bir mantıkla ilerlese de denizcilik mevzuatlarına özgü bazı yasal prosedürler içerir. Tekne kredisi almak için izlenmesi gereken adımlar şöyle sıralanabilir:

Tekne Seçimi ve Evrak Hazırlığı: Öncelikle satın alınacak deniz aracının belirlenmesi gerekir. Sıfır bir tekne alınacaksa yetkili satıcıdan veya tersaneden alınan "proforma fatura", ikinci el bir tekne alınacaksa mevcut sahibinden temin edilen "Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi" veya "Gemi Tasdiknamesi" ile sürece başlanır. Banka Başvurusu ve Ön Değerlendirme: Seçilen tekneye ait evraklar, kimlik belgesi ve resmi gelir beyanı (maaş bordrosu, vergi levhası vb.) ile birlikte ilgili banka şubesine fiziki başvuru yapılır. Banka, başvuru sahibinin Findeks kredi notunu, geçmiş ödeme alışkanlıklarını ve aylık gelir/borç dengesini inceleyerek bir ön onay kararı verir. Ekspertiz Süreci (İkinci El Tekneler İçin): İkinci el alımlarda banka, kullandırılacak kredi tutarını netleştirmek ve risk analizi yapmak adına lisanslı bir eksper görevlendirir. Eksper; teknenin mevcut fiziksel durumunu, donanımını, denize elverişliliğini ve güncel piyasa (rayiç) değerini resmi bir raporla bankaya sunar. Nihai Onay ve Sigorta İşlemleri: Ekspertiz raporunun olumlu değerlendirilmesi ve nihai onayın verilmesinin ardından banka ile kredi sözleşmeleri imzalanır. Bu aşamada, kredi vadesi boyunca geçerli olacak ve tekneyi denizcilik risklerine karşı koruyacak geniş kapsamlı Tekne Kaskosu (Gövde ve Makine Sigortası) yaptırılması zorunlu tutulur. Rehin (İpotek) İşlemi ve Kullandırım: Sürecin son yasal adımı olarak, Liman Başkanlığı nezdinde deniz aracının siciline banka lehine yasal rehin (satılamaz şerhi) işlenir. Sicil işlemlerinin tamamlandığını gösteren belgenin bankaya teslim edilmesiyle birlikte kredi kullandırılır ve onaylanan tutar doğrudan tekneyi satan kişinin veya bayi/tersanenin hesabına aktarılır.

Tekne Kredisi Şartları Nelerdir?

Bankaların tekne kredisi onayını verirken hem başvuru sahibinin finansal sağlığını hem de teminat altına alınacak deniz aracının niteliklerini değerlendirdiği belirli standartlar bulunmaktadır. Tekne kredisi alabilmek için sağlanması gereken temel şartlar şunlardır:

Yeterli Kredi Notu ve Gelir: Başvuru sahibinin Findeks kredi notunun yüksek olması ve aylık taksit tutarının belgelenebilir gelirin %50’sini aşmaması,

Peşinat Ödemesi: Satın alınacak teknenin fatura (sıfır) veya ekspertiz (ikinci el) değerinin en az %20 ile %30’u oranında peşinatın alıcı tarafından karşılanması,

Türk Bayrağı ve Sicil Kaydı: Teminat altına alınacak teknenin Türk bayraklı olması; Bağlama Kütüğü veya Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne (TUGS) kayıtlı bulunması,

Yaş Sınırı: İkinci el tekne alımlarında, aracın banka tarafından belirlenen azami yaş sınırını (kuruma göre genellikle 10 ila 15 yaş) geçmemiş olması,

Rehin ve Kasko Zorunluluğu: Teknenin siciline banka lehine rehin (satılamaz şerhi) işlenmesi ve kredi vadesi boyunca geçerli olacak tekne kaskosunun yaptırılması.

Tekne Kredisi Veren Bankalar 2026

2026 yılı itibarıyla tekne kredisi veren bankalar şöyle sıralanabilir:

Akbank

DenizBank

Garanti BBVA

Yapı Kredi

Türkiye İş Bankası

Ziraat Bankası

Kuveyt Türk

Türkiye Finans

Albaraka

Bu bankalarda sunulan tekne kredilerine daha yakından bakacak olursak:

Akbank

Bireysel ve ticari müşterileri için genişletilmiş taşıt kredisi veya özel amaçlı finansmanlar kapsamında tekne alımlarına destek sağlamaktadır. Sıfır ve ikinci el deniz araçları için proforma fatura veya ekspertiz değeri üzerinden, uygun vade seçenekleriyle kredilendirme yapar.

DenizBank

İsminden de anlaşılacağı üzere denizcilik sektöründeki uzmanlığıyla öne çıkan banka, "Denizcilik Bankacılığı" departmanı aracılığıyla hem hobi amaçlı bireysel yat alımlarına hem de ticari gemi ve tekne yatırımlarına özel, uzun vadeli finansman imkanları sunmaktadır.

Garanti BBVA

Yüksek limitli "Tekne/Yat Kredisi" paketleriyle dikkat çeken banka, satın alınacak deniz aracının rehin (ipotek) edilmesi şartıyla müşterilerine kişiselleştirilmiş esnek ödeme planları ve ekspertiz süreçlerinde danışmanlık hizmeti sağlar.

Yapı Kredi

Bireysel ve Özel Bankacılık müşterileri için deniz taşıtı alımlarında avantajlı koşullarla finansman desteği sunar. İkinci el alımlarda bankanın belirlediği yaş sınırları dahilinde, bağımsız eksper raporu üzerinden kredilendirme işlemleri gerçekleştirilir.

Türkiye İş Bankası

"Deniz Taşıtı Kredisi" adı altında, Türk bayraklı veya Bağlama Kütüğü'ne kayıtlı sıfır ve ikinci el teknelerin alımını finanse eder. Müşterinin gelir durumuna ve yasal peşinat oranlarına göre özel ödeme tabloları oluşturulur.

Ziraat Bankası

Özellikle ticari denizcilik faaliyetleri yürüten işletmeler ve balıkçılık sektörü için sunduğu destek paketleriyle öne çıkar. Ticari tekne alımlarının yanı sıra, uygun koşulları sağlayan bireysel müşteriler için de güçlü bir altyapı ile deniz taşıtı finansmanı alternatifleri barındırır.

Kuveyt Türk

Faizsiz bankacılık (katılım bankacılığı) prensipleri ile tekne sahibi olmak isteyenler için taşıt finansmanı kapsamında destek sunar. Banka, müşterisinin beğendiği tekneyi satın alıp üzerine kar payı ekleyerek müşterisine vadeli olarak satma (murabaha) yöntemiyle finansman sağlar.

Türkiye Finans

Katılım bankacılığı modeliyle hem bireysel hem de ticari müşterilerine deniz aracı finansmanı sağlar. Sıfır veya ikinci el tekneler için faizsiz kar payı oranlarıyla, teknenin banka lehine teminat altına alınması şartıyla uzun vadeli ödeme planları oluşturur.

Albaraka

Deniz taşıtı almak isteyen müşterilerine faizsiz finansman desteği sağlayan bir diğer katılım bankasıdır. Gerekli ekspertiz ve sicil (rehin) işlemlerinin tamamlanmasının ardından, banka prensiplerine uygun motorlu tekneler veya yelkenliler için güvenli finansman kullandırımı yapar.

Tekne Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Tekne kredisi hesaplama işlemi, bankadan talep edilecek net anapara tutarı, tercih edilen vade süresi, bankanın uyguladığı güncel faiz oranları ve yasal vergiler dikkate alınarak gerçekleştirilir. Doğru bir finansal bütçe planlaması yapabilmek için öncelikle satın alınacak teknenin proforma fatura (sıfır) veya ekspertiz (ikinci el) değerinden zorunlu peşinat tutarı düşülerek asıl kredi miktarı (anapara) belirlenir.

Ardından yasal mevzuatların izin verdiği vade sınırları (genellikle 36 ila 48 ay) ve bankanın aylık faiz oranı üzerinden standart eşit taksit tablosu oluşturulur. Bireysel amaçlı kredi kullanımlarında bu aylık faiz tutarlarına, devlete ödenmesi zorunlu olan KKDF ve BSMV gibi yasal vergiler de eklenir.

Sağlıklı bir maliyet hesabı yapabilmek için yalnızca aylık taksitlerin değil, kredi tahsis ücreti (dosya masrafı), ikinci el tekneler için eksper bedeli, sicil rehin masrafları ve her yıl yenilenmesi gereken tekne kaskosu primleri gibi doğrudan cepten çıkacak ek giderlerin de toplam hesaplamaya dahil edilmesi büyük önem taşır.

Tekne Kredisi Faiz Oranları 2026

2026 yılı itibarıyla deniz taşıtı finansmanlarındaki maliyetler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) güncel politika faizi kararlarına, piyasadaki makroekonomik koşullara ve bankaların kendi "Denizcilik Bankacılığı" departmanlarının risk politikalarına göre şekillenmektedir. Standart taşıt kredilerinden daha yüksek meblağlı ve niş bir teminat modeli olduğu için kurumların uyguladığı oranlar belirgin farklılıklar göstermektedir.

Güncel piyasa verilerine göre, 2026 yılı içinde bankaların sunduğu tekne kredisi faizleri genellikle %3,10 ile %5,00 bandında değişmektedir. Katılım bankalarında ise bu durum faiz yerine aylık "kâr payı oranı" olarak tanımlanır ve maliyetler yine benzer piyasa koşulları gözetilerek ortalama %3,15 ile %4,00 aralığında uygulanmaktadır.

Taşıt Kredisi İle Tekne Alınır mı?

Hayır, standart taşıt kredisi ile genellikle tekne alınamaz. Çünkü taşıt kredileri, bankalar tarafından çoğunlukla kara taşıtları (otomobil, motosiklet, ticari araç gibi) için sunulur ve krediye konu olan araç üzerine rehin tesis edilerek kullandırılır. Tekne, yat, yelkenli veya benzeri deniz araçları ise bu kapsamda değerlendirilmez.

Tekne almak isteyen kişiler için bankalar genellikle farklı finansman çözümleri sunar. Bunlar arasında tekne kredisi (deniz taşıtı finansmanı), ihtiyaç kredisi veya bazı durumlarda ipotek teminatlı kredi seçenekleri bulunabilir. Eğer satın alınacak tekne sıfır ya da ikinci el ise, bazı bankalar deniz aracının yaşına, değerine ve fatura durumuna göre özel finansman sağlayabilir. Ancak bu ürün, klasik taşıt kredisinden ayrı değerlendirilir.

İkinci El Tekne İçin Kredi Çekilir mi?

Evet, ikinci el tekne için kredi çekmek mümkündür; ancak bu, standart taşıt kredisinden ziyade bankanın sunduğu tekne kredisi / deniz taşıtı finansmanı kapsamında değerlendirilir. Bankalar ikinci el tekneler için finansman sağlarken genellikle bazı ek şartlar arar. Örneğin teknenin yaşı, ekspertiz değeri, ruhsat ve sahiplik belgelerinin eksiksiz olması ve satışın resmi şekilde belgelendirilebilmesi önemlidir. Bazı bankalar çok eski tekneler için kredi vermeyebilir ya da daha düşük finansman oranı uygulayabilir.

Eğer banka doğrudan ikinci el tekne finansmanı sunmuyorsa, alternatif olarak ihtiyaç kredisi de kullanılabilir. Ancak ihtiyaç kredilerinde kredi tutarı, vade süresi ve faiz oranları tekne finansmanına göre farklı olabilir. Ayrıca teknenin kendisi teminat olarak gösterilmediği için limitler daha düşük kalabilir.

Tekne Kredisi İçin Ne Kadar Peşinat Gerekir?

Tekne kredisi için gereken peşinat tutarı, bankaya, satın alınacak teknenin sıfır ya da ikinci el olmasına ve kredi politikasına göre değişir. Genel olarak bankalar, teknenin tamamını finanse etmez; bu nedenle belirli bir peşinat ödemeniz gerekir. Uygulamada peşinat oranı çoğunlukla tekne bedelinin %20 ile %50’si arasında değişebilir. Örneğin 2 milyon TL değerinde bir tekne için bankanın %70 finansman sağlaması durumunda en az 600 bin TL peşinat gerekebilir.

İkinci el teknelerde peşinat oranı genellikle daha yüksek olabilir. Bunun nedeni, ikinci el deniz araçlarında değer tespiti, yaş, bakım durumu ve satış risklerinin daha farklı değerlendirilmesidir. Ayrıca bazı bankalar ekspertiz değerini esas aldığı için kredi tutarı, satış fiyatından daha düşük hesaplanabilir; bu durumda ödenmesi gereken peşinat da artabilir.

Tekne Kredisi Çekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Deniz aracı sahibi olmak heyecan verici bir adım olsa da tekne kredisi, yüksek bütçeli ve uzun vadeli bir finansal taahhüttür. Bu nedenle sözleşmeye imza atmadan önce sürecin yalnızca bankacılık boyutunu değil, denizciliğin doğasından kaynaklanan operasyonel ve yasal boyutlarını da dikkatle değerlendirmeniz gerekir.

Tekne kredisi çekerken dikkat etmeniz gereken başlıca noktalar şunlardır:

Ek İşletme Maliyetleri: Marina bağlama ücreti, yıllık motor bakımı ve kışlama gibi operasyonel giderlerin kredi bütçenizin dışında kalan ek masraflar olduğunu unutmayın.

Zorunlu Kasko Gideri: Kredi vadesi boyunca her yıl yenilenmesi zorunlu olan tekne kaskosu, standart sigortalara göre oldukça yüksek bir maliyet kalemidir ve sizin tarafınızdan karşılanır.

Ekspertiz ve Fiyat Farkı: İkinci el alımlarda bankanın eksperinin belirlediği rayiç değer, satıcının talep ettiği fiyattan düşük çıkabilir. Bu durum planladığınızdan daha yüksek bir peşinat ödemenize yol açabilir.

Bayrak ve Sicil Şartı: Kredi kullanılacak teknenin mutlaka Türk bayraklı ve yasal sicile (Bağlama Kütüğü veya TUGS) kayıtlı olması gerekir. Yabancı bayraklı teknelere kredi çıkmaz.

Yıllık Toplam Maliyet: Yalnızca aylık taksit ve faiz oranına değil, ekspertiz ücreti, rehin (ipotek) masrafı, kredi tahsis ücreti ve yasal vergileri (KKDF, BSMV) kapsayan "yıllık toplam maliyet oranına" odaklanın.

Tekne Kredisi Mantıklı mı?

Tekne kredisi çekmenin mantıklı bir finansal karar olup olmadığı, tekneyi hangi amaçla kullanacağınıza ve uzun vadeli gelir-gider dengenizi ne kadar gerçekçi planladığınıza bağlıdır. Deniz araçları, gayrimenkuller gibi sabit durdukça değer kazanan varlıklar değil, aksine sürekli bakım ve işletme bütçesi gerektiren dinamik araçlardır. Bu nedenle sürecin mantığını değerlendirirken kullanım amacını hobi ve ticari olarak iki ayrı perspektiften ele almak ve olası riskleri önceden hesaplamak gerekir.

Hobi Amaçlı Kullanım

Eğer tekneyi yalnızca yaz tatillerinde veya kişisel deniz tutkunuzu tatmin etmek için alıyorsanız, bu finansmanı ticari bir yatırımdan ziyade bir yaşam tarzı harcaması (tüketim) olarak değerlendirmelisiniz. Hobi amaçlı bir tekne doğrudan gelir üretmeyeceği gibi, kredi taksitlerinin yanı sıra marina bağlama ücretleri, kışlama, zehirli boya, periyodik bakım ve yüksek kasko primleri gibi sürekli operasyonel giderleri de kendi bütçenizden karşılamanızı gerektirir.

Bu senaryoda kredi kullanmak, ancak aylık harcanabilir gelirinizin hem banka taksitlerini hem de teknenin işletme maliyetlerini yaşam standartlarınızı düşürmeden rahatlıkla karşılayabildiği durumlarda finansal açıdan mantıklı bir adım olacaktır.

Ticari Kullanım Senaryoları

Tekneyi kiralama (charter), turizm taşımacılığı veya balıkçılık gibi doğrudan gelir getirici ticari faaliyetler yürütmek amacıyla satın alıyorsanız, kredi kullanımı son derece rasyonel bir iş stratejisine (kaldıraç) dönüşür. Doğru ve güçlü bir iş planıyla aktif olarak çalışan deniz aracı, elde ettiği gelirle hem mürettebat ve marina gibi kendi operasyonel masraflarını çıkarır hem de bankanın aylık kredi taksitlerini kendi kendine amorti eder.

Mevcut öz sermayenizi (nakdinizi) tüketmeden filonuzu genişletmek veya işinizi büyütmek istediğinizde, sezonluk kazancınızın kış aylarındaki ölü sezona denk gelen taksitleri de güvence altına alması şartıyla, tekne kredisi kullanmak oldukça verimli bir büyüme hamlesidir.

Uzun Vadeli Finansman Riski

Bir tekne için genellikle 36 ile 48 ay arasında değişen uzun vadeli borçlanmalara girmek, öngörülmesi gereken bazı temel finansal riskleri de beraberinde getirir. Kredili teknelerin sicilinde bankanın yasal rehni (satılamaz şerhi) bulunduğu için, acil bir nakit ihtiyacında aracı elden çıkarmak isterseniz öncelikle bankadaki borcu tamamen kapatıp bu rehni kaldırmanız gerekir.

Üstelik teknelerin ikinci el piyasası otomobil piyasası kadar hızlı nakde dönebilen (likit) bir yapıda değildir. Ayrıca, kredinizin aylık taksitleri vade boyunca sabit kalsa bile yedek parça, marina ve bakım giderleri enflasyon ve döviz kurlarına bağlı olarak her yıl artış göstereceğinden, vade süresince bu artan yan maliyetleri de kaldırabilecek bir risk bütçesi planlamanız büyük önem taşır.

SIK SORULAN SORULAR

Tekne Kredisi İçin Kefil Gerekir mi?

Tekne kredilerinde kefil şartı zorunlu değildir; ancak bankalar başvuru sahibinin gelir durumu, kredi notu ve borçluluk seviyesine göre ek teminat isteyebilir. Gelir yetersiz görülürse veya risk profili yüksek bulunursa kefil talep edilmesi mümkündür.

Tekne Kredisi Kaç Ay Vadeli Olur?

Tekne kredilerinde vade süresi bankaya ve finansman türüne göre değişmekle birlikte genellikle 36 ila 60 ay arasında sunulur. İkinci el teknelerde yaş sınırı nedeniyle daha kısa vadeler uygulanabilir.

İkinci El Yata Kredi Çıkar mı?

Evet, ikinci el yatlar için kredi kullanılabilir. Ancak bankalar genellikle yatın yaşı, ekspertiz değeri, sicil kaydı ve genel fiziksel durumu gibi kriterleri değerlendirir; çok eski veya yasal evrakları eksik teknelerde kredi onayı zorlaşabilir.

Tekne Kredisi İçin Kasko Zorunlu mu?

Evet, çoğu bankada tekne kredisi kullanılırken tekne kaskosu (gövde sigortası) yaptırılması zorunludur. Çünkü kredi konusu olan tekne bankanın teminatı sayılır ve olası hasar riskine karşı sigorta istenir.

Tekne Kredisinde Yaş Sınırı Var mı?

Evet, özellikle ikinci el teknelerde yaş sınırı uygulanır. Bankaya göre değişmekle birlikte genellikle 10 ila 15 yaşın üzerindeki teknelere kredi verilmez ya da finansman oranı düşürülebilir.

Tekne Kredisi Erken Kapatılabilir mi?

Evet, tekne kredisi vadesi dolmadan erken kapatılabilir. Ancak sabit faizli kredilerde kalan vadeye bağlı olarak banka tarafından belirli bir erken kapama ücreti talep edilebilir.

Tekne Kredisi Ticari Kullanım İçin Alınabilir mi?

Evet, tekne kredileri yalnızca bireysel kullanım için değil, turizm, charter, balıkçılık veya ticari denizcilik faaliyetleri için de kullanılabilir. Ticari kredilerde şartlar bireysel finansmanlara göre farklı olabilir.

Marina Giderleri Krediye Dahil Edilir mi?

Hayır, marina bağlama ücreti, bakım, kışlama ve yakıt gibi işletme giderleri genellikle kredi kapsamına dahil edilmez. Tekne kredisi çoğunlukla yalnızca satın alma bedelinin finansmanını kapsar.

Tekne Kredisi Ile Yelkenli Alınabilir mi?

Evet, tekne kredisi ile motor yatların yanı sıra yelkenli tekneler için de finansman kullanılabilir. Bankanın kabul ettiği sicil ve ekspertiz şartlarını sağlayan deniz araçları genellikle kredi kapsamına girer.

Tekne Kredisinde Rehin Nasıl İşler?

Tekne kredilerinde banka, satın alınan deniz aracını teminat olarak kabul eder ve siciline kendi lehine rehin kaydı işler. Borç tamamen ödenene kadar tekne üzerinde satış veya devir kısıtı bulunabilir.

Tekne Kredisi İçin Ekspertiz Zorunlu mu?

Sıfır teknelerde proforma fatura yeterli olabilir. Ancak ikinci el teknelerde ekspertiz genellikle zorunludur. Çünkü banka kredi tutarını teknenin piyasa değerine göre belirler.

Düşük Kredi Notuyla Tekne Kredisi Alınabilir mi?

Düşük kredi notuyla kredi almak zor olsa da tamamen imkânsız değildir. Banka ek teminat, daha yüksek peşinat veya kefil isteyebilir. Ancak onay ihtimali yüksek kredi notuna sahip başvurulara göre daha düşüktür.

Tekne Kredisi Faizleri İhtiyaç Kredisinden Farklı mı?

Evet, farklıdır. Tekne kredileri teminatlı olduğu için bazı durumlarda ihtiyaç kredilerine göre daha uygun maliyetli olabilir; ancak bankanın risk değerlendirmesine göre faiz oranları değişebilir.

Tekne Kredisi Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Başvuru süresi bankaya göre değişse de sıfır tekne alımlarında süreç birkaç iş günü içinde sonuçlanabilir. İkinci el teknelerde ekspertiz, sigorta ve rehin işlemleri nedeniyle süreç daha uzun sürebilir.

Tekne Kredisi İle Jet Ski Alınabilir mi?

Bazı bankalar jet ski gibi kişisel deniz araçları için de finansman sağlayabilir. Ancak bu her bankada standart tekne kredisi kapsamında olmayabilir. Bazı durumlarda ihtiyaç kredisi alternatifi daha yaygın kullanılır.

Katılım Bankaları Tekne Finansmanı Sunuyor mu?

Evet, katılım bankaları da tekne finansmanı sunabilir. Bu finansman klasik faizli kredi yerine kâr payı esaslı taşıt finansmanı modeliyle yapılandırılır.

Tekne Kredisi İçin Gelir Belgesi Gerekir mi?

Evet, çoğu durumda gelir belgesi istenir. Maaş bordrosu, vergi levhası, banka hesap hareketleri veya gelir beyanı gibi belgeler kredi geri ödeme gücünü değerlendirmek için kullanılır.

Tekne Kredisinde Erken Ödeme Cezası Olur mu?

Kredi sözleşmesine bağlı olarak olabilir. Özellikle sabit maliyetli finansmanlarda yasal sınırlar dahilinde erken ödeme tazminatı uygulanabilir.

Yurt Dışından Alınan Tekneler İçin Kredi Kullanılabilir mi?

Genel olarak bankalar, Türkiye’de sicile kaydedilebilen ve teminat gösterilebilen tekneler için finansman sağlamaya daha sıcak yaklaşır. Yabancı bayraklı veya yurt dışı kayıtlı teknelerde kredi onayı daha zor olabilir.