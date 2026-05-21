Maximil Nasıl ve Nerede Kullanılır? Uçak Bileti Alma Maximil’in ne olduğu, nasıl ve nerede kullanıldığının yanı sıra bu puanın hesaplanma şekline dair her şey!

Maximil sistemi, kredi kartı işlemleri sonucunda elde edilen millerin uçak bileti, konaklama ve benzeri seyahat giderlerinde ödeme aracı olarak kullanılmasını sağlayan bir bankacılık sadakat altyapısıdır. Bu sistem kapsamında biriken Maximil puanlar, anlaşmalı hizmet sağlayıcılar üzerinden gerçekleştirilen bilet alımlarında doğrudan nakit karşılığı olarak veya toplam ödeme tutarından düşülmek suretiyle işleme alınabilmektedir. Bu işleyiş, standart kart harcamaları üzerinden seyahat işlemlerine yönelik alternatif bir bakiye oluşturulmasını temin etmektedir.

Bu yazımızda Maximil puanın ne olduğunu, nasıl ve nerelerde kullanıldığını inceleyeceğiz. Ayrıca bu puan ile uçak bileti satın alma sürecinde hangi adımların izlendiğini ve puan kullanımında dikkat edilmesi gereken detayları kapsamlı şekilde ele alacağız.

Maximil Nedir?

MaxiMil, Türkiye İş Bankası'nın seyahat odaklı kredi kartı markası olan Maximiles kullanıcılarına sunduğu, alışverişlerden kazanılan ve başta seyahat harcamaları olmak üzere çeşitli ödemelerde kullanılabilen bir sadakat ve ödül sistemidir. Standart kredi kartı puanlarından farklı olarak karmaşık mil tablolarına, yolcu kotalarına veya belirli havayolu/bölge kısıtlamalarına tabi olmadan esnek bir yapı sunar. Kullanıcılar, yaptıkları günlük harcamalardan doğrudan MaxiMil kazanabildikleri gibi, Maximum Kart altyapısıyla elde ettikleri standart MaxiPuanları da MaxiMil'e dönüştürerek seyahat bütçelerine katkı sağlayabilirler.

Sistem içerisinde biriken her 1 MaxiMil, 1 TL değerinde kabul edilir ve yurt içi veya yurt dışı uçak bileti alımı, otel rezervasyonu ve araç kiralama gibi işlemlerde doğrudan nakit para gibi işlem görür. Mevcut millerin harcama tutarını karşılamadığı durumlarda devreye giren Avans MaxiMil özelliği, eksik kalan kısmın avans olarak kullanılıp ileride yapılacak alışverişlerle kapatılmasına olanak tanır. Belirli bir son kullanım tarihine (kazanıldığı yılı takip eden 2 yılın sonu) sahip olan bu puanlar, seyahat planlaması yapan kullanıcıların işlemlerini tek bir noktadan, şeffaf ve nesnel kurallar çerçevesinde yönetmesini sağlayan finansal bir araçtır.

Maximil Nasıl Kullanılır?

İş Bankası Maximiles kredi kartlarında biriken MaxiMil puanları, seyahat ve genel alışveriş alanlarında kullanılmaktadır. Maximil kullanımı süreci, bankanın belirlediği dijital platformlar ile fiziksel üye işyerleri üzerinden, standart kurallar çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Kullanım alanlarından biri uçak bileti alımıdır. Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda, havayolu veya koltuk sınıfı kısıtlaması uygulanmadan MaxiMil’ler işleme alınabilmektedir. Ödeme aşamasında ilgili seçenek tercih edilerek, bilet ücretinin bir kısmı veya tamamı mevcut puanlarla karşılanmaktadır.

Seyahat harcamalarının yanı sıra otel ve tur rezervasyonlarında da MaxiMil kullanımı mevcuttur. Pazarama Tatil platformu üzerinden yapılan rezervasyonlarda, konaklama ve tur ödemeleri biriken miller aracılığıyla yapılabilmektedir.

Seyahat işlemleri dışında, Maximil kullanma işlemi günlük alışverişlerde de geçerlidir. Maximum üye işyerlerinde yer alan market, giyim ve akaryakıt gibi sektörlerdeki ödemelerde biriken bakiyeler kullanılabilmektedir. MaxiMil puan ile alışveriş seçeneğinde, mevcut miller POS cihazları üzerinden MaxiPuan mantığıyla işleme alınarak fatura tutarından düşülmektedir.

İşlem süreci, bankanın sunduğu altyapılar üzerinden yürütülmektedir. İşCep veya Maximum Mobil uygulaması aracılığıyla Pazarama Tatil sistemine yönlenilerek uçuş veya otel seçimi yapılmakta, ödeme adımında puan kullanımı seçilebilmektedir. Fiziksel mağazalarda gerçekleştirilen ödemelerde ise işlem esnasında kasadaki POS cihazı üzerinden puan çekimi uygulanmaktadır.

Puan bakiyesinin işlem tutarını karşılamadığı durumlarda "Avans MaxiMil" sistemi devreye girmekte ve eksik kalan tutar avans olarak tahsis edilmektedir. Kullanılan bu avans tutarı, işlemi takip eden 12 ay içerisinde kredi kartı harcamalarından kazanılan yeni miller ile mahsup edilmektedir.

Maximil Nerede Kullanılır?

MaxiMil puanlar, İş Bankası'nın dijital platformları ve anlaşmalı üye işyerleri üzerinden seyahat ve genel harcama işlemlerinde kullanılmaktadır. MaxiMil puanların temel kullanım alanları şu şekilde sıralanmaktadır:

Uçak Bileti

Havayolu firması, bölge veya koltuk kontenjanı kısıtlaması bulunmadan, İşCep veya Pazarama Tatil üzerinden yurt içi ve yurt dışı uçak bileti alımlarında kullanılmaktadır. İşlem yapılabilecek firmalar arasında Türk Hava Yolları (THY), Pegasus, AJet ve SunExpress yer almaktadır.

Otel Rezervasyonu

Pazarama Tatil platformu üzerinden gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı konaklama, otel veya tur rezervasyonları puanlar aracılığıyla ödenebilmektedir. Platform üzerinden otel araması yapıldıktan sonra listelenen tesislerden oda seçimi yapılarak ödeme adımında puan kullanımı seçeneği uygulanmaktadır.

Akaryakıt Harcamaları

Maximum üye işyeri statüsündeki anlaşmalı istasyonlarda ödeme esnasında puan kullanımı geçerlidir. Opet, Petrol Ofisi, Shell, TotalEnergies, BP ve Aytemiz istasyonları üzerinden puanla harcama yapılabilmektedir.

Online Alışveriş

Anlaşmalı e-ticaret platformlarının ödeme ekranlarında MaxiMil puan ile alışveriş işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Trendyol, Hepsiburada, Pazarama, n11, Amazon Türkiye, Getir, Yemeksepeti ve Migros Hemen platformları üzerinden puan kullanımı mevcuttur.

Pazarama Kullanımı

Pazarama uygulaması veya web sitesinde yer alan elektronik, giyim, kozmetik ve market gibi kategorilerdeki işlemlerin ödeme aşamasında, MaxiMil bakiyesi seçilerek harcama yapılabilmektedir.

Maximil ile Uçak Bileti Nasıl Alınır?

MaxiMil ile uçak bileti alma süreci tamamen dijital kanallar üzerinden şu adımlarla gerçekleştirilmektedir:

Platforma Giriş: Pazarama web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden "Tatil" sekmesine girilir ya da İşCep/Maximum Mobil uygulamasındaki seyahat alanı seçilir.

Uçuş Bilgilerinin Girilmesi: Kalkış-varış noktaları, tarih ve yolcu sayısı bilgileri sisteme girilerek sefer araması yapılır.

Uçuş Seçimi: Listelenen sefer sonuçları arasından tercih edilen uçuş belirlenir.

Ödeme Aşamasında Mil Kullanımı: Ödeme sayfasında kart bilgileri girildikten sonra "MaxiMil ile Öde" seçeneği işaretlenir. Mil bakiyesinin bilet tutarının tamamını karşılaması durumunda işlem puan tahsilatı ile tamamlanır. Mil bakiyesinin yetersiz kaldığı durumlarda ise eksik kalan tutar kredi kartından çekilir.

Maximil Hesaplama Nasıl Yapılır?

MaxiMil sisteminde puanların parasal karşılığı ve hesaplama yöntemi oldukça şeffaftır. Kartınızla harcama yaptıkça sektörlere göre değişen oranlarda mil kazanabilir ve bunları harcarken TL karşılığı üzerinden işleme alabilirsiniz. Bu sistemde temel kural, puanların TL bazında birebir karşılık bulmasıdır.

Örnek Hesaplama

Satın almak istediğiniz yurt içi uçak biletinin toplam tutarı (vergiler ve hizmet bedeli dahil) 1.500 TL olsun. Bu bileti tamamen millerinizle satın alabilmek için hesabınızda tam 1.500 MaxiMil bulunması gerekir. Eğer hesabınızda 1.000 MaxiMil varsa, bu puanlar 1.000 TL yerine sayılır. Kalan 500 TL'lik tutar ise Maximiles kredi kartınızdan nakit (dönem içi harcama) olarak tahsil edilir.

Maximil Hangi Havayollarında Geçerli?

MaxiMil puan sisteminde, kullanım alanı belirli bir havayolu şirketi ile sınırlandırılmamıştır. Pazarama Tatil altyapısı üzerinden bilet satışı gerçekleştirilen Türk Hava Yolları (THY), Pegasus, AJet ve SunExpress gibi yerli firmaların uçuşlarında ve uluslararası havayolu şirketlerinin seferlerinde puan kullanımı geçerlidir. Bu işlemler sırasında bilet alımına yönelik herhangi bir koltuk veya kontenjan kısıtlaması uygulanmamaktadır.

Pazarama Maximil Kullanımı Nasıl Yapılır?

Pazarama Tatil üzerinden MaxiMil kullanımı oldukça basit bir şekilde yapılır ve temel olarak uçak bileti, otel veya tatil rezervasyonu sırasında ödeme adımında puanların devreye sokulmasıyla gerçekleşir.

Öncelikle uygulama veya web sitesine giriş yaparak gitmek istediğiniz uçuşu, oteli ya da tatil paketini seçersiniz. Seçim yaptıktan sonra ödeme aşamasına geldiğinizde, Maximiles kartınızı kullanarak “MaxiMil kullan” seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekir. Bu adımı işaretlediğinizde sistem, biriken MaxiMil bakiyenizi otomatik olarak toplam tutardan düşer ve dilerseniz kalan kısmı kartınızla tamamlamanıza izin verir.

Maximum Mobil veya İşCep üzerinden de aynı işlem yapılabilir. Uygulama içinde Pazarama Tatil bölümüne girerek rezervasyonunuzu oluşturur ve ödeme ekranında MaxiMil kullanımını seçerek işlemi tamamlayabilirsiniz.

Özellikle uçak bileti ve otel rezervasyonlarında MaxiMil kullanımı daha yaygındır ve sistem 7/24 açıktır. Bu sayede hafta sonu veya resmi tatil günleri dahil olmak üzere istediğiniz zaman işlem yapabilirsiniz. Bazı durumlarda yeterli bakiyeniz yoksa “Avans MaxiMil” seçeneği ile eksik tutar tamamlanabilir ve daha sonra bu avans ilerleyen dönemlerde kazanılan millerle kapatılır.

Maximil ile Yakıt ve Benzin Alınır mı?

Evet, MaxiMil puanlarınızı akaryakıt alışverişlerinizde kullanabilirsiniz. İş Bankası Maximum kart üye iş yeri olan akaryakıt istasyonlarında (Örn: Petrol Ofisi, Opet, Shell vb.) ödeme yapmadan önce personelle görüşerek ödemenin bir kısmını veya tamamını karttaki millerinizle yapacağınızı belirtmeniz yeterlidir. Ayrıca Maximum Mobil içerisindeki "Araçta Öde" gibi dijital çözümlerde de puan kullanımı mevcuttur.

1 Maximil Kaç TL?

Seyahat harcamalarında ve Pazarama üzerinden yapılan alışverişlerde 1 MaxiMil = 1 TL değerindedir. Standart harcamalarda puanlar değer kaybetmez veya katlanmaz; bilet ya da ürün fiyatı ne kadarsa o kadar mil harcanır.

Maximil Maxipuan’a Çevrilebilir mi?

MaxiMil, standart Maximum kartların kazandığı "MaxiPuan" ile aynı ekosistemdedir ancak doğrudan manuel bir "MaxiMil'i MaxiPuan'a dönüştürme" butonu bulunmaz. Bunun yerine, Pazarama alışverişlerinde veya Maximum Mobil'deki üye iş yerlerinde her iki puan türü de zaten TL karşılığıyla doğrudan harcanabildiği için dönüştürme işlemine gerek kalmadan miller nakit gibi kullanılabilir.

Maximil Puanları Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Kredi kartınızla yaptığınız standart alışverişlerden kazandığınız asıl MaxiMil puanlar genellikle süre kısıtlaması olmaksızın hesabınızda kalır. Ancak İş Bankası’nın belirli dönemlerde düzenlediği dönemsel kampanyalardan (Örneğin bu ay seyahat kategorisinde 500 TL mil hediye) kazanılan kampanya milleri, ilgili kampanya koşullarında belirtilen son kullanım tarihine kadar harcanmalıdır. Süresi içinde kullanılmayan kampanya milleri otomatik olarak silinir.

Avans Maximil Nedir?

Mil bakiyesinin yeterli olmadığı durumlarda, İş Bankası tarafından sunulan Avans MaxiMil sistemi kullanılabilmektedir. Avans MaxiMil, gelecekte yapılacak alışverişlerden kazanılacak millerin önden avans olarak tahsis edilerek bilet alımı gibi işlemlerde kullanılmasını sağlayan bir uygulamadır.

Kullanım Koşulu: Tahsis edilen avans millerin, banka tarafından belirlenen süre içerisinde (genellikle 1 yıl) gerçekleştirilecek kredi kartı harcamalarından kazanılan yeni miller üzerinden kapatılması gerekmektedir.

Kapatılamayan Borç: Taahhüt süresi sonunda kapatılamayan avans mil bakiyesi bulunması durumunda, kalan tutar kredi kartı ekstresine borç olarak yansıtılmaktadır.

Maximil ile Otel Rezervasyonu Yapılır mı?

Evet, Maximil ile otel rezervasyonu yapmak mümkündür, ancak bu işlem her otelde doğrudan geçerli değildir ve belirli sistemler üzerinden yapılır. Miles&Smiles programı kapsamında miller, THY’nin kendi seyahat platformları veya anlaşmalı seyahat iş ortakları aracılığıyla otel rezervasyonlarında kullanılabilir.

Bu yöntemle bazı otellerde konaklama ücretinin tamamı ya da bir kısmı millerle ödenebilir, fakat seçenekler uçuş biletlerine kıyasla daha sınırlıdır. Ayrıca mil kullanımı her otel için standart değildir; genellikle belirli kampanyalar, iş ortaklıkları veya paketler dahilinde geçerli olur. Bu yüzden Maximil ile otel rezervasyonu yapılabilir olsa da, sistem daha çok uçak bileti kullanımına göre optimize edilmiştir ve otel tarafında daha kısıtlı bir kullanım alanı sunar.

Maximil Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

MaxiMil puanlarınızı harcarken finansal kayba uğramamak ve işlemlerinizin onaylanmasını sağlamak için aşağıdaki dinamiklere dikkat etmeniz gerekir:

Kullanım Süresi

Kampanyalardan kazandığınız ekstra puanların son kullanma tarihlerini Maximum Mobil uygulaması üzerinden düzenli olarak kontrol etmeniz gerekir. Süresi dolan puanlar otomatik olarak silinebilir, bu nedenle planlı kullanım yapılması önemlidir.

Kampanya Koşulları

Bazı özel indirimler veya mil harcama kampanyaları yalnızca yurt içi uçuşlarda, belirli otellerde ya da anlaşmalı iş yerlerinde geçerli olabilir. İşlem yapmadan önce kampanyanın kapsamı, geçerlilik alanı ve katılım şartlarını dikkatlice incelemeniz gerekir.

Harcama Limitleri

Tek seferde kullanabileceğiniz maksimum mil tutarı, kampanya bazlı sınırlar veya avans mil kullanım limitiniz; kart limitiniz ve bankanın risk politikaları ile belirlenir. Bu nedenle her işlemde kullanılabilecek mil miktarı değişkenlik gösterebilir ve sistem otomatik olarak sınır koyabilir.

İptal ve İade Süreçleri

Puanla alınan bilet veya otel rezervasyonlarının iptal edilmesi durumunda iade işlemleri, ilgili havayolu ya da otelin kurallarına göre yürütülür. İade onayı gerçekleştiğinde, nakit ödenen tutar karta geri yüklenirken, mil ile ödenen kısım tekrar mil hesabınıza aktarılır.

Maximil Puanlarımı Kullanamıyorum, Neden Olabilir?

Eğer ödeme sayfasında veya pos cihazında MaxiMil puanlarınızı görüntüleyemiyor ya da kullanamıyorsanız, bunun birkaç temel sebebi olabilir:

Yetersiz Maximil

Satın almak istediğiniz hizmet için belirlenen alt limitlerin olması durumunda, hesabınızdaki Maximil tutarı bu limitin altında kalıyorsa sistem işlemi onaylamayabilir ve bu nedenle hata mesajı alabilirsiniz. Bu durum genellikle işlem tutarının tamamını veya belirli bir oranını millerle karşılayamamanızdan kaynaklanır.

Kampanya Kısıtları

Yapmak istediğiniz alışverişin kategorisi veya seçtiğiniz üye iş yeri, MaxiMil’in geçerli olduğu harcama alanları dışında kalabilir. Bu durumda sistem, ilgili hizmeti desteklemediği için mil kullanımına izin vermez ve işlem gerçekleşmez.

Teknik Sorunlar

Banka provizyon sistemlerinde, ödeme altyapısında veya platform (örneğin Pazarama ya da ilgili seyahat/alışveriş sistemi) tarafında geçici bağlantı veya işlem yoğunluğu kaynaklı teknik aksaklıklar yaşanabilir. Bu tür durumlarda işlem geçici olarak başarısız olabilir ve daha sonra tekrar denenmesi gerekebilir.

Banka Onayı

Kredi kartınızın internet alışverişine kapalı olması, güvenlik nedeniyle geçici bloke uygulanması ya da bankanın risk kontrol sistemleri tarafından işlemin şüpheli görülmesi durumunda puan veya mil kullanımı dahil hiçbir ödeme işlemi gerçekleştirilemeyebilir. Bu nedenle kart ayarlarınızın ve internet alışveriş izinlerinizin aktif olması gerekir.

SIK SORULAN SORULAR

Maximil kullanırken ek ücret çıkar mı?

Maximil kullanılarak yapılan işlemlerde bazı durumlarda ek hizmet bedelleri, vergi farkları veya işlem ücretleri ortaya çıkabilir. Özellikle uçak bileti ve otel rezervasyonlarında yalnızca temel ücret mil ile karşılanırken, ek vergiler veya hizmet bedelleri karttan tahsil edilebilir.

Maximil puanlar iade işlemlerinde geri yüklenir mi?

İşlem iptalinin onaylanması durumunda, mil ile kullanılan tutar genellikle tekrar mil hesabınıza yüklenir. Ancak iade süresi; bankanın, havayolunun veya ilgili hizmet sağlayıcının prosedürlerine göre değişebilir.

Maximil ile alınan bilet iptal edilebilir mi?

Maximil kullanılarak alınan uçak biletleri, ilgili havayolu şirketinin iptal ve değişiklik kuralları kapsamında iptal edilebilir. İade koşulları bilet sınıfına göre değişiklik gösterebilir.

Maximil kampanyaları nasıl takip edilir?

Kampanyalar genellikle Maximum Mobil uygulaması, banka internet şubesi, SMS bildirimleri veya resmi kampanya sayfaları üzerinden duyurulur. Düzenli takip yapılması avantajlı kullanım sağlar.

Maximil ile taksitli ödeme yapılabilir mi?

Bazı iş yerlerinde veya kampanyalarda, mil kullanılan işlemlerin kalan tutarı için taksit seçeneği sunulabilir. Ancak bu durum üye iş yeri ve banka koşullarına bağlı olarak değişir.

Maximil puan eksik olursa kalan tutar karttan çekilir mi?

Evet, hesabınızdaki Maximil puanı işlem tutarını karşılamaya yetmezse kalan bakiye kredi kartınızdan tahsil edilebilir. Sistem genellikle mil + nakit ödeme modelini destekler.

Maximil kullanımı için minimum harcama şartı olur mu?

Bazı kampanyalarda veya hizmetlerde minimum harcama ya da minimum mil kullanım şartı bulunabilir. Özellikle seyahat rezervasyonlarında belirli alt limitler uygulanabilir.

Maximil puan transfer edilebilir mi?

Maximil puanların başka bir kullanıcıya transfer edilip edilemeyeceği bankanın güncel politikalarına bağlıdır. Çoğu durumda puanlar kişiye özel kullanıma tanımlanır ve doğrudan transfer desteklenmeyebilir.

Maximil ile yurtdışı otel rezervasyonu yapılabilir mi?

Evet, anlaşmalı seyahat platformları veya kampanyalar kapsamında yurtdışı otel rezervasyonlarında da Maximil kullanılabilir. Ancak geçerli oteller ve kullanım oranları sınırlı olabilir.

Maximil kullanırken internet bağlantısı gerekir mi?

Online işlem yapılan durumlarda internet bağlantısı gerekir. Özellikle mobil uygulama, internet şubesi veya rezervasyon sistemleri üzerinden yapılan işlemler aktif bağlantı olmadan tamamlanamaz.

Maximil puanlar hangi işlemlerde geçersiz olabilir?

Bazı sektörler, kampanya dışı iş yerleri veya bankanın puan kullanımına kapattığı işlemler Maximil kapsamında değerlendirilmeyebilir. Ayrıca nakit avans ve bazı finansal işlemlerde puan kullanımı desteklenmez.

Maximil ile alınan hizmetlerde değişiklik yapılabilir mi?

Bilet tarihi değişikliği, otel rezervasyonu güncellemesi veya hizmet değişiklikleri mümkün olabilir. Ancak bu işlemler ilgili hizmet sağlayıcının kurallarına ve ek ücret politikalarına bağlıdır.

Maximil puanlar otomatik olarak düşer mi?

İşlem sırasında puan kullanımı seçildiğinde sistem uygun tutarı otomatik olarak hesabınızdan düşebilir. Bazı işlemlerde ise manuel onay verilmesi gerekebilir.

Maximil ile aynı anda indirim kodu kullanılabilir mi?

Bazı kampanyalarda hem indirim kodu hem de Maximil birlikte kullanılabilirken, bazı sistemlerde yalnızca tek avantaj tanımlanabilir. Bu durum kampanya koşullarına göre değişiklik gösterir.

Maximil puanlar ek kartlarda kullanılabilir mi?

Ek kart kullanıcıları da belirli koşullar dahilinde biriken puanları kullanabilir. Ancak kullanım yetkisi ve limitler, asıl kart sahibinin hesap ayarlarına bağlı olabilir.