Kredi Kartı Çalındığında veya Kaybolduğunda Ne Yapılır? Kredi veya banka kartı çalındığında, kaybolduğunda ya da kırıldığında neler yapılacağı, kart yenileme süreci ve ücretleri hakkında güncel bilgiler burada!

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Kredi veya banka kartınızın çalınması ya da kaybolması, ciddi bir güvenlik riski oluşturur. Bu nedenle kartınızı kaybettiğinizi veya çalındığını fark ettiğiniz anda hızlı hareket etmek, mali güvenliğinizi korumanız açısından büyük önem taşır.

Bu yazımızda, en çok merak edilen konulardan kredi veya banka kartının çalınması veya kaybolması durumunda yapılması gerekenleri ele alacağız. Kartın iptali, yetkisiz işlemlerle mücadele, yeni kart talebi ve sigorta kapsamı gibi konuları ele alarak, finansal güvenliğinizi sağlamak için izlemeniz gereken adımları açıklayacağız. Ayrıca kredi kartının kırılması, makinede yıkanması gibi yaygın sorunlara da değinerek, bu durumlarda nasıl hareket etmeniz gerektiğinden bahsedeceğiz. Son olarak kredi kartı yenileme süreci ve 2026 yılı itibarıyla kredi kartı yenileme ücretleri hakkında güncel bilgileri paylaşacağız.

Kredi ya da Banka Kartım Çalındı Ne Yapmalıyım?

Kredi veya banka kartının kaybolması ya da çalınması durumunda, finansal güvenliğin korunabilmesi için belirli adımların hızlı ve dikkatli bir şekilde uygulanması gerekir. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında, kartın yetkisiz kişilerce kullanılmasının önlenmesi, olası zararların en aza indirilmesi ve yasal hakların korunabilmesi için izlenmesi gereken süreç aşağıda sıralanmıştır.

İzlenecek Adımlar Açıklama Kayıp Kredi Kartı Bildirimi Kartın kaybolduğu fark edildiğinde, bankanın müşteri hizmetleri aranarak kayıp bildirimi yapılmalıdır. Bu sayede kartın kötü niyetli kullanımı önlenmiş olur. Kayıp Kredi Kartı İptali Banka yetkilisiyle görüşülerek kartın iptali istenmelidir. İptal edilen kart tekrar kullanılamaz. Bu nedenle yeni bir kartın gönderilmesi sağlanmalıdır. Hesap Hareketlerinin Kontrolü Banka hesabına giriş yapılarak son işlemler incelenmelidir. Bilgi dışında gerçekleşen işlemler varsa, harcama itirazı yapılmalıdır. Yeni Kart Talebi Kart iptal edildikten sonra, yeni bir kartın gönderilmesi için başvuruda bulunulmalıdır. Otomatik ödeme talimatları yeni kart bilgilerine göre güncellenmelidir. Sigorta Kontrolü Kartın sigortalı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sigorta kapsamı dahilinde, kayıp bildirimi öncesindeki işlemler için sınırlı sorumluluk uygulanabilir. Güvenlik Önlemleri Yeni kartın şifresi güçlü şekilde oluşturulmalı ve kimseyle paylaşılmamalıdır. Temassız işlem limiti düşürülmeli, mümkünse sanal kart kullanılmalıdır.

Kredi ya da Banka Kartım Kayboldu Ne Yapmalıyım?

Kredi veya banka kartınızın kaybolduğunu fark ettiğinizde finansal güvenliğinizi korumak için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:

1. Adım Kayıp Kredi Kartı Bildirimi

Kartınızın kaybolduğunu fark ettiğiniz anda, vakit kaybetmeden bankanızın müşteri hizmetlerini arayın.

Bankanıza kayıp kredi kartı bildirimi yaparak, kartınızın başkası tarafından kullanılmasını önleyin.

2. Adım Kayıp Kredi Kartı İptali

Banka yetkilisinden, kartınızın iptal edilmesini talep edin.

Kayıp kredi kartı iptali, kartın kötü niyetli kişiler tarafından kullanılması ihtimaline karşı kritik bir adımdır.

Kart iptali yapıldığında, aynı kart numarasıyla yeniden kullanım mümkün olmayacağından yeni bir kart talep etmeniz gerekecektir.

3. Adım Hesap Hareketlerinin Kontrolü

Banka hesabınıza giriş yaparak son işlemlerinizi dikkatlice inceleyin.

Eğer bilginiz dışında yapılan harcamalar görürseniz, bankanıza harcama itirazı yaparak işlem iptali talebinde bulunun.

Çoğu banka, harcama itirazları için özel formlar sağlar ve süreci inceleyerek mağduriyetinizi gidermeye çalışır.

4. Adım Yeni Kart Talebi

Kayıp kredi kartı iptali sonrası, bankanızdan yeni bir kart istemeyi unutmayın.

Yeni kartınızın numarası eski karttan farklı olacağından, otomatik ödeme talimatlarınızı güncellemeniz gerekebilir.

Bankanız, talep etmeniz halinde yeni kartınızı adresinize yönlendirebilir veya şubeden teslim almanıza olanak tanıyabilir.

5. Adım Sigorta Kontrolü

Kartınız sigortalıysa, kayıp bildirimi öncesinde yapılan yetkisiz işlemler için belirli bir sorumluluk payı ödemeniz gerekebilir.

Sigortanız yoksa, bu harcamaların tamamı sizin sorumluluğunuzda olabilir.

Kredi kartı sigorta kapsamını öğrenmek için bankanızla iletişime geçebilirsiniz.

6. Adım Güvenlik Önlemleri

Yeni kartınızı aldığınızda şifrenizi belirlerken tahmin edilmesi zor bir kombinasyon seçin.

Kart bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının ve temassız ödeme limitlerinizi düşük tutarak ek güvenlik sağlayın.

Mümkünse sanal kart kullanarak online alışverişlerde güvenliğinizi artırın.

Kredi ya da Banka Kartım Kırıldı Ne Yapmalıyım?

Kredi veya banka kartınızın kırılması durumunda, finansal işlemlerinizin aksamaması ve güvenliğinizin sağlanması için hemen harekete geçmelisiniz. İlk olarak bankanızın müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek kartınızın kırıldığını bildirin. Bu bildirim, kartın yetkisiz kullanımını önlemek ve yeni bir kart talep etmek açısından önemlidir. Bankalar genellikle müşteri hizmetleri hattı, internet bankacılığı veya mobil uygulamalar üzerinden kart yenileme taleplerini kabul etmektedir. Görüşme sırasında kırılan kartınızın iptal edilmesini ve yerine yeni bir kart gönderilmesini isteyebilirsiniz.

Yeni kartınızın numarası ve güvenlik kodu değişeceğinden, otomatik ödeme talimatlarınızı ve çevrimiçi aboneliklerinizi güncellemeniz gerekecektir. Böylece faturalarınızın ödenmemesi veya aboneliklerinizin kesintiye uğraması gibi sorunları önleyebilirsiniz. Eski, kırılmış kartınızı ise güvenli bir şekilde imha etmeniz önemlidir. Manyetik şerit ve çip kısımlarını da içerecek şekilde kartınızı küçük parçalara ayırarak atmanız, kişisel ve finansal bilgilerin kötüye kullanılmasını engelleyecektir.

Kredi kartınız çalındığında ya da kaybolduğunda kartınızı nasıl kapatacağınızı bilmiyorsanız, Kredi Kartı Nasıl Kapatılır? Tüm Bankalara Göre başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Bu yazıda, güvenliğiniz için atmanız gereken adımlar, bankalara göre kart iptal yöntemleri ve dikkat etmeniz gereken önemli detaylar kapsamlı şekilde açıklanmaktadır.

Banka Kartı Kaybetme Cezası Var mı?

Banka kartınızı kaybettiğinizde direkt olarak bir ceza uygulanmaz. Ancak dolaylı olarak bazı mali yükümlülükler ve sorumluluklarla karşılaşabilirsiniz. Bankalar genellikle kayıp kart yenileme işlemi için belirli bir ücret talep eder. Bu ücret, bankaya göre değişiklik gösterir ancak genellikle cüzi miktarlardadır.

Ayrıca 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na göre, kartınızın kaybolduğunu bildirmeden önceki 24 saat içinde gerçekleşen yetkisiz işlemlerden belirli bir tutara kadar sorumlu olabilirsiniz. Bu tutar da bankadan bankaya değişiklik gösterir. Eğer kartınız sigortalıysa, kayıp bildirimi öncesindeki yetkisiz işlemler için belirli bir sorumluluk payı ödemeniz gerekebilir. Ancak sigortanız yoksa bu harcamaların tamamından siz sorumlu olabilirsiniz.

Makinede Yıkanan Kredi Kartı Çalışır mı?

Kredi veya banka kartınızın çamaşır makinesinde yıkanması durumunda çalışıp çalışmayacağı çeşitli faktörlere bağlıdır. Kartın fiziksel yapısı, yıkama süresi, suyun sıcaklığı ve kullanılan deterjanın türü gibi etkenler, kartın işlevselliğini doğrudan etkileyebilir. Plastik kartlar genellikle suya ve ısıya dayanıklı malzemelerden üretilse de, üzerlerinde bulunan manyetik şerit ve çip gibi hassas bileşenler, su ve deterjanla temas ettiğinde zarar görebilir.

Özellikle sıcak su ve etkili deterjanlar, çipin oksitlenmesine veya manyetik şeridin bozulmasına neden olabilir. Kartın çalışıp çalışmayacağı kesin olmamakla birlikte, dikkatli bir şekilde kurutma ve test etme işlemleriyle durumu değerlendirebilirsiniz. Kartınızın kullanımında bir problem yaşarsanız, vakit kaybetmeden bankanızdan yeni bir kart talep etmek en doğru çözüm olacaktır.

Kredi Kartı Nasıl Yenilenir?

Kredi kartınızın yenilenmesi gerektiğinde, bankanızın sunduğu çeşitli kanalları kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yenileme işlemleri genellikle aşağıdaki yöntemlerle yapılmaktadır.

Mobil Uygulama Üzerinden Yenileme

Bankanızın mobil uygulamasına giriş yapın.

"Kartlarım" veya "Kart İşlemleri" menüsüne gidin.

"Kart Yenileme" seçeneğini seçerek talebinizi oluşturun.

Örneğin Ziraat Bankası müşterileri Ziraat Mobil üzerinden "Bankkart Yenileme" işlemi yapabilir.

İnternet Bankacılığı ile Yenileme

Bankanızın internet şubesine giriş yapın.

"Kart İşlemleri" veya "Kredi Kartı İşlemleri" sekmesine girin.

"Kart Yenileme" seçeneğini kullanarak başvurunuzu tamamlayın.

Örneğin Yapı Kredi müşterileri internet bankacılığı üzerinden kart yenileme talebinde bulunabilir.

Müşteri Hizmetleri Aracılığıyla Yenileme

Bankanızın müşteri hizmetlerini arayın.

Kimlik doğrulama adımlarını tamamladıktan sonra temsilcinize kart yenileme talebinizi iletin.

Örneğin QNB Finansbank müşterileri 0850 222 0 900 numaralı çağrı merkezini arayarak işlemlerini gerçekleştirebilir.

Banka Şubesi Üzerinden Yenileme

En yakın banka şubesine gidin.

Gişe görevlisine kredi kartınızı yenilemek istediğinizi belirtin.

Gerekli kimlik doğrulamalarını yaparak talebinizi tamamlayın.

Dijital bankacılığı kullanamayan müşteriler için en güvenli yöntemlerden biridir.

Kart Yenileme Süreci ve Teslimat

Talebiniz onaylandıktan sonra yeni kartınız hazırlanır.

Kartınız, tercihinize bağlı olarak adrese kargo ile gönderilir veya şubeden teslim alabilirsiniz.

Teslim süresi genellikle 3-7 iş günü arasında değişir.

Kredi Kartı Yenileme Ücreti Ne Kadardır?

Kredi kartı yenileme ücretleri, 2026 yılı itibarıyla bankadan bankaya ve kart türüne göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak birçok banka bir takvim yılı içinde ilk iki kart yenilemesini ücretsiz sunarken, üçüncü ve sonraki yenilemelerde belirli bir ücret talep etmektedir. Örneğin Garanti BBVA Bonus kartlarında, ilk iki yenileme ücretsizken, üçüncü yenilemeden itibaren standart kartlar için 110 TL, American Express Metal The Platinum kart için 2.550 TL ve Bonus Platinum Biyometrik kart için 1.285 TL yenileme ücreti uygulanmaktadır. Benzer şekilde, Ziraat Katılım Bankası, bir yılı içinde üçüncü ve sonraki yenilemeler için hem asıl hem de ek kartlar için 10 TL ücret almaktadır.

Bunun yanı sıra, TEB, bir yıl içinde ikinci kart yenilemeden sonraki işlemler için bankanın maliyet politikalarına bağlı olarak, örneğin 105 TL gibi bir ücret talep etmektedir. Özel bankalar veya premium hizmet sunan kredi kartlarında ise bu ücretler daha yüksek olabilmektedir.