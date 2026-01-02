Emekliye Kredi Kartı Veren Bankalar 2026 2026 yılında emekliye kredi kartı veren bankaların hangileri olduğunun yanı sıra bu bankaların özelliklerine ve avantajlarına dair her şey!

Kredi kartı, günlük hayatta sıkça kullanılan ödeme araçlarından biridir. Bu ödeme araçlarının emeklilere özel olarak sunulması ise bazı avantajları ve fırsatları beraberinde getirir. 2026 yılında emekliye kredi kartı veren pek çok banka bulunmaktadır. Ancak bu bankaların sunduğu kartların özellikleri ve avantajları değişiklik göstermektedir.

Bu yazımızda 2026 yılında emekliye kredi kartı veren bankaların hangileri olduğunu ve bu katların özelliklerini kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca emekli kredi kartlarının nasıl alındığı ve yıllık ücretlerinin ne kadar olduğunu detaylı bir şekilde ele aldıktan sonra bir yıllık ücret almayan bankalar hakkında bilgiler sunacağız.

Emeklilere Özel Kredi Kartı Veren Bankalar Var mı?

Evet, emeklilere özel kredi kartı veren bankalar bulunmaktadır. Emekli kredi kartları ile müşteriler, yurt içi ve yurt dışında farklı sektörlerden alışveriş yapabilir, avantajlı nakit çözümleri ile nakit ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilir. Bu bankaların bazıları, emekli kredi kartlarından yıllık ücret tahsis ederken bazıları ise herhangi bir yıllık ücret talep etmemektedir.

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

Emekliye Kredi Kartı Veren Bankalar 2026

Emeklilere özel kredi kartı veren bankalar şöyle sıralanabilir:

Ziraat Bankası

DenizBank

VakıfBank

TEB

Halkbank

QNB

Garanti BBVA Bu kartların özellikleri ve avantajları değişiklik göstermektedir. 2026 yılında emekliye kredi kartı veren bankaların detayları aşağıdaki gibidir;

Ziraat Bankası Bankkart Emekli

Ziraat Bankası Bankkart Emekli Kart, kredi kartı özelliği ile pek çok emekli müşteri tarafından tercih edilmektedir. Bu kart sayesinde anlaşmalı üye iş yerlerinden taksitli alışveriş yapılabilir, puan kazanılabilir, belirli dönemlerde sunulan kampanyalara dahil olunabilir ve karta özel indirimlerden yararlanılabilir. Ayrıca yapılan harcamalardan sonra kazanılan puanlar, alışverişlerde kolay bir şekilde kullanılabilir.

Ziraat Bankası Bankkart Emekli kredi kartı başvurusunda bulunan emekliler; Ziraat Bankası şubeleri, Ziraat Mobil, Ziraat Bank İnternet Şube ve Bankkart Mobil aracılığıyla başvuru işlemlerini kolay bir biçimde tamamlayabilirler.

DenizBank Emekli Bonus Kredi Kartı

DenizBank Emekli Bonus Kredi Kartı, Bonus Card’ın tüm özelliklerine sahip olan ve emeklilere özel olarak sunulan bir kredi kartı ürünüdür. Bu kredi kartı, yurt içi ve yurt dışında yapılan tüm harcamalardan bonus kazanmaya, taksit fırsatlarından yararlanmaya ve biriken bonusları kolay bir şekilde harcamaya yardımcı olur. Ayrıca DenizBank ATM’leri üzerinden vadesiz mevduat hesabına ulaşmak ve çeşitli bankacılık işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek mümkündür.

Garanti BBVA Emekli Bonus Kredi Kartı

Garanti BBVA Emekli Bonus Kredi Kartı, SGK emeklilerine özel olarak sunulan bir kredi kartı ürünüdür. Emekli bireyler Troy logolu Emekli Bonus kartlar ile yurt içinde vadesiz hesaplarına ulaşabilir, para çekme ve yatırma işlemlerini gerçekleştirebilir, nakit avans çekebilir ve işlemlerini taksitlendirebilirler. Ayrıca bu kart ile kazanılan bonuslar, diğer alışverişlerde de kolay bir biçimde kullanılabilir.

VakıfBank Emekli Kart

VakıfBank Emekli Kart, kredi kartı özelliği ile öne çıkmaktadır. Bu kartlardan herhangi bir yıllık ücret alınmaması, emekli müşterilerin avantajlı bir şekilde harcama yapabilmesine imkan tanımaktadır. Emekli Kredi Kartı ile müşteriler, yurt içi ve yurt dışında alışverişler yapabilir, kartın nakit çözümleri sayesinde nakit ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılayabilirler. Ayrıca mobil temassız ödeme, nakite taksit, peşine taksit ve ekstre erteleme gibi özelliklerden kolay bir şekilde faydalanabilirler.

QNB Emekli Kredi Kartı

QNB Emekli Kredi Kartı, birbirinden farklı avantajları ile emekli müşterilere sunulan kredi kartı türüdür. Bu kredi kartı ile market ve eczane harcamalarında indirimlerden, eğitim ve sağlık gibi sektörlerde ise vade farksız taksitle ödeme imkanlarından yararlanmak mümkündür.

TEB Bonus Emekli Kart

TEB Bonus Emekli Card, emekli müşteriler için özel olarak sunulan bir kredi kartı türüdür. Bu kredi kartı ile harcadıkça bonus kazanmak ve taksitli alışveriş fırsatlarından yararlanmak mümkündür. Ayrıca bu kart ile TEB ATM’leri üzerinden vadesiz hesaplara ulaşılabilir, para çekme ve yatırma işlemlerini gerçekleştirilebilir, nakit avans çekilebilir ve yapılan harcamalar taksitlendirilebilir.

HalkBank Paraf Emekli

HalkBank Paraf Emekli, emekli müşteriler için özel olarak tasarlanan bir kredi kartı türüdür. Bu kredi kartı ile fatura, market, eczane, sağlık, kültür ve sanat gibi sektörlerde indirimlerden faydalanmak mümkündür. Ayrıca Paraf ile üye iş yerleri aracılığıyla peşin veya taksitli alışverişler yapılabilir, karta özel kampanyalardan yararlanılabilir, harcamalardan ParafPara kazanılabilir ve biriken ParafPara'lar diğer alışverişlerde kullanılabilir.

Emekli Kredi Kartlarının Özellikleri ve Avantajları Nelerdir?

Emekli kredi kartlarının sunduğu özellikler ve avantajlar bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Günlük harcamalarda kolaylık sağlayan emekliye kredi kartı ürünlerinin özellikleri ve avantajları aşağıdaki gibidir;

Limit: Bu kartların limitleri genel olarak emekli maaşına göre belirlenir. Bu sayede emekliler, kendi gelirine uygun şekilde borçlanabilir.

Otomatik Ödeme Talimatı: Bu kartlar ile otomatik ödeme talimatı verilebilir. Bu sayede emekliler, faturalarını geciktirmeden zamanında ödeyebilir.

Maaş Müşterilerine Özel Fırsatlar: Bu kartlar genel olarak emekli maaşının yattığı banka üzerinden alınır. Bu sayede emekliler, maaş müşterilerine özel olarak sunulan fırsatlardan yararlanabilir.

Nakit İhtiyaçlarına Anında Çözüm: Bu kartlar, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılamak amacıyla taksitli nakit avans ve nakit avans fırsatları sunar. Böylelikle emekliler, uzun vadeli taksitlerle ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Özel İndirimler: Bu kartlar, çeşitli sektörlere özel indirim fırsatlarına sahiptir. Bu fırsatlar ile emekliler, özel puan ve taksit avantajlarından kolayca yararlanabilir.

Borç Erteleme: Bu kartlar, dönem borçlarını erteleme ve düşük faiz oranları ile taksitlendirme imkanları içerebilir. Ancak bu durum, bankadan bankaya değişiklik göstermektedir.

Aidatsız Fırsatlar: Bazı bankalar, bu kartları aidatsız olarak da sunabilir. Bu sayede emekli müşteriler, yıllık ücret ödeme derdi olmadan bu kartları kullanmaya devam edebilir.

Emekli Kredi Kartı Nasıl Alınır?

Emekli kredi kartı alabilmek için bazı adımların takip edilmesi gerekir. Her bankanın başvuru yöntemleri ve şartları değişiklik gösterir. Öncelikle emekli kredi kartı alabilmek için en uygun bankanın seçilmesi gerekir. Ardından müşteri ilgili bankanın mobil bankacılık uygulaması, internet şubesi, resmi web sitesi, müşteri hizmetleri numarası ya da fiziki banka ziyareti ile başvuru işlemini kolayca tamamlayabilir.

Öte yandan emekli kredi kartı alabilmek için belgelerin bankaya iletilmesi gerekir. T.C. kimlik numarası ile birlikte SGK durumunu ve varsa ek gelir kaynaklarının gösteren belge bankaya iletildikten sonra kolay bir şekilde başvuru yapılabilir.

Emekli Kredi Kartı Başvurusunda Kredi Notu Önemli mi?

Evet, emekli kredi kartı başvurusunda kredi notu oldukça önemlidir. Kredi notu, bankaların müşterilere olan güvenini artıran ve müşterinin borcunu ödeyip ödeyemeyeceğine dair fikir sunan değerlendirme kriteridir. Bu notun yüksek olması emekli bireyin bankalara düşük riskli ve borçlarını ödeme konusunda güvenilir bir profil sunduğunu gösterir. Dolayısıyla, kredi notu yüksek olan emekli bireylerin kredi kartı başvurularının onaylanma olasılığı daha yüksektir.

Emekli Kredi Kartlarının Aidat ve Yıllık Ücretleri Var mı?

Emeklilere kredi kartlarının aidat ve yıllık ücretleri bulunmaktadır; ancak bu durum bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Yani, bazı bankalar emekli kredi kartlarından aidat ve yıllık ücret tahsis ederken bazı bankalar bu ücreti almayabilir.

Emekli kredi kartlarından yıllık ücret alan bankalara ait kartların ücretleri aşağıdaki gibidir.

Banka Adı Kart Adı Tahsilat Periyodu Ücret Vakıfbank Emekli Kart - Ücretsiz Ziraat Bankası Bankkart Emekli - Ücretsiz DenizBank Emekli Bonus Yıllık 407.50 TL Garanti BBVA Emekli Bonus Kredi Kartı Yıllık 841,50 TL QNB Emekli Kredi Kartı Yıllık İlk yıl ücretsiz, 12. aydan sonra 267.25 TL TEB Bonus Emekli Card Yıllık 330 TL HalkBank Paraf Emekli Yıllık 386,00 TL

Emeklilerden Kredi Kartı Aidatı Almayan Bankalar Hangileri?

Emeklilerden kredi kartı aidatı almayan bankalar 2026 yılında Ziraat Bankası ve VakıfBank’tır. Ziraat Bankası tarafından sunulan Bankkart Emekli ve VakıfBank tarafından sunulan Emekli Kart’lar üzerinden herhangi bir kart aidatı alınmamaktadır. Bu sayede emekli müşteriler, daha fazla borç yüküne girmeden ve ekstra maliyet ödemeden bu kartları kullanabilirler.

Emekli Kredi Kartı Limiti Ne Kadar?

Emekli kredi kartı limiti, genellikle emekli maaşının tutarı, kişinin kredi notu, mevcut borç durumu ve bankanın iç politikalarına göre belirlenir. Emekliler, düzenli maaş geliri elde ettikleri için bankalar tarafından genellikle güvenilir müşteri grubu olarak kabul edilir. Bu nedenle, kredi notu riskli seviyede olmadığı sürece, birçok banka emekli maaşının 4 katına kadar kredi kartı limiti tanımlayabilmektedir.

Örneğin, aylık 15.000 TL maaş alan bir emekli, kredi geçmişi olumluysa ve başka bir borcu bulunmuyorsa, yaklaşık 60.000 TL’ye kadar limitli bir kredi kartı alabilir. Ancak bu tutar, bankadan bankaya farklılık gösterebilir.

Emekli Kredi Kartı Borcunu Ödemezsem Ne Olur?

Emekli kredi kartı borcu ödenmediği takdirde bazı yaptırımlar uygulanabilir. Bu kapsamda emekli kredi kartı borcunu ödemeyen müşterilerin borcuna gecikme faizi işler ve ekstra masraflar devreye girer. İlk olarak banka, borcunun son ödeme tarihini geçiren emekliye gecikme faizi uygular. Sonraki aşamada ise ödeme 60 ila 90 gün arasında gecikmeye devam ederse, yazılı ihtar gibi durumlar devreye girebilir. Ardından borç ödenmemeye devam ederse banka tarafından yasal takip işlemleri başlatılır. Bu süreç başladığında borcun tahsili için icra işlemleri devreye girebilir. Yasal takip bittikten sonra eğer emekli birey, maaşına doğrudan haciz konulabilmesine dair izin verdiyse, maaşa haciz konulabilir.

Emekliler kredi kullanırken imzalayacakları ya da onaylayacakları her sözleşme maddesini dikkatle okuyup onay ve rıza vermemesi gerekecek. Bu durumu da bankanın kabul edip etmeyeceği bilinmese de sözleşmeler toplu halde olduğu için emekli kişinin de paraya ihtiyacı olduğundan dolayı sözleşmeyi imzalaması gerekebilir.

Kredi Kartı Borcu Emekli Maaşından Kesilir mi?

Emekli maaşları, 5510 sayılı Kanun’un 93. maddesi uyarınca kural olarak haczedilemez. Bu düzenleme, emeklilerin temel geçim kaynağını korumayı amaçlar. Yani normal şartlarda bir banka veya alacaklı, emekli maaşını zorla kesemez veya bloke edemez. Bu, emekliler için önemli bir koruma mekanizmasıdır.

Ancak 2026 yılında verdiği yeni bir içtihat birleştirme kararına göre bazı istisnai durumlarda emekli maaşına bloke konulabilir. Bu istisna, emeklinin açık ve yazılı rızasının bulunmasına bağlıdır. Örneğin kredi başvurusu sırasında emekli, maaşının belirli bir kısmının kredi ödemesi için kesileceğini bilerek ve serbest iradesiyle kabul ederse, banka bu kesintiyi yapabilir. Bu rıza mutlaka yazılı olarak belgelenmeli ve sadece ilgili borç için geçerli olmalıdır; bu yorum başka borçlar için geniş bir şekilde yorumlanamaz.

Dolayısıyla, emeklinin rızası olmaksızın banka tarafından maaşa otomatik bloke konulması hukuka aykırıdır. Bankalar, borcu tahsil etmek amacıyla emekli maaşına izin olmadan bloke koyamazlar. Fakat bloke koyma durumu emekli bireyin rızasına bağlandığı için bundan sonraki süreçte emeklilerin banka müşterisi olurken ya da kredi / kredi kartı başvurusunda bulunurken sunulan sözleşme maddelerini dikkatlice okumaları önemlidir.

Kredi Kartı Borcu Olan Emekli Maaşını Taşıyabilir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli maaşı alan bir kişi, maaşını başka bir bankaya taşıyabilir. Ancak bu işlem yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar ve durumlar aşağıdaki gibidir;

1.Durum: Maaş taşıma işlemi genellikle e‑Devlet üzerinden “Banka ve Şube Değişikliği” menüsü kullanılarak ya da SGK’ya yazılı başvuruyla gerçekleştirilebilir. Bu sayede emekli maaşının yatırıldığı banka hesabını başka bir bankada açılmış hesaba yönlendirme yapılabilir.

2.Durum: Emekli maaşının alındığı mevcut banka ya da hesabın kredi kartı borcu, kredi borcu ya da ek hesap borcu gibi borçlar ya da hesabın üzerinde bloke olması; bu taşıma işlemini zorlaştırabilir veya tamamen engelleyebilir. Örneğin bir banka, maaş hesabında borç ya da bloke olan bir müşterinin taşıma isteğini reddedebilir.

3.Durum: Emekli maaşının taşınmasından önce mevcut bankadaki promosyon taahhüdü önem arz eder. Burada belirli bir süre için sözleşme imzalayan müşterinin cayma bedeli gerekliliğini göz önünde bulundurması gerekir. Ayrıca maaş taşıma işlemi tamamlandıktan sonra yeni bankanın müşteriden istediği şartları (örneğin maaşı belirli süre boyunca o bankadan alma taahhüdü) incelemek önemlidir.

Emekli Kredi Kartı Borçları Nasıl Ertelenir?

Emekli kredi kartı borçlarının ertelenmesi için bankanın politikalarına dikkat etmek gerekir. Genel olarak bankalar, emekli kredi kartlarından yapılan harcamaları erteleme imkanı sunsa da bu imkanı sunmayan bankalar da bulunmaktadır. Bu işlemi sunan bankalarda erteleme yapabilmek için ise bazı adımların takip edilmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda emekli kredi kartı borçlarının ertelenmesi için kredi kartının bağlı olduğu banka ile iletişime geçilebilir. Ardından bankanın yönlendirmeleri sayesinde borç erteleme yapılabilir. Bu işlemin yapılması genel olarak ekstre kesilmeden önce talimat verilmesi gerekmektedir. Talimat verildikten sonra toplam borç, bir sonraki aya ertelenebilir.

İcralık Olan Emekliye Kredi Kartı Veren Bankalar Var mı?

Hayır, 2026 yılında icralık olan emekliye kredi kartı veren bir banka bulunmamaktadır. Ancak borçların artış gösterdiği dönemlerde emeklilerin borçlarını kolay bir şekilde ödeyebilmesi için bazı bankalar, icralık durumdaki kişilere çeşitli kredi çözümleri sunabilmektedir.

