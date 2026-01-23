İcralık Olanlara Kredi Veren Bankalar - 2026 (Güncel Liste) İcralık olanlara kredinin nasıl verildiği, nasıl başvuru yapıldığı ve icralık olanlara kredi veren tüm bankalar ve şartları bu yazıda.

Finansal zorluklar yaşayan ve icra süreci ile karşı karşıya kalan bireyler için krediye erişim önemli bir ihtiyaç haline gelmektedir. Ancak bankaların kredi değerlendirme kriterleri, başvuru koşulları ve sundukları finansman seçenekleri icralık durumdaki kişiler açısından farklılık gösterebilmektedir.

Bu yazımızda, icralık bireylerin kredi başvuru sürecinde izlemeleri gereken adımları, uygun bankaların nasıl belirlenebileceğini, gerekli belgelerin nasıl hazırlanacağını ve kredi başvurularının nasıl yönetilmesi gerektiğini ele alacağız. Ayrıca bankaların sunduğu borç yapılandırma, borç transferi, ipotekli ve kefilli kredi gibi finansal çözümleri detaylandıracağız. İcralık bireylere kredi veren bankaları ve bu bankaların belirlediği temel şartları inceleyerek, kredi notunun önemi, düzenli gelir gerekliliği ve sigorta primlerinin kredi başvurularına etkisi gibi kritik faktörleri de değerlendireceğiz.

İcralık Olanlara Kredi Nasıl Verilir?

İcralık bireylerin krediye erişimi, diğer başvuru sahiplerine kıyasla daha zordur ancak belirli koşullar sağlandığında mümkün olabilmektedir. Bankalar kredi başvurularını değerlendirirken başvuru sahibinin kredi notunu, düzenli gelir durumunu ve mevcut borç yükünü birlikte ele almaktadır. Kredi notu düşük olan icralık bireylerin kredi kullanabilmesi için çoğu zaman ek teminat sunması veya güvenilir bir kefil göstermesi gerekmektedir.

Bazı bankalar, ipotek karşılığında ya da daha yüksek faiz oranları uygulayarak kredi vermektedir. Özellikle kamu bankaları, maaş müşterisi olanlara veya taşınmazını teminat gösteren kişilere yönelik daha sınırlı da olsa özel kredi seçenekleri sunabilmektedir. Özel bankalar ise genellikle ipotekli kredi, borç transfer kredisi ya da yüksek faizli ihtiyaç kredisi alternatifleriyle finansman imkanı tanır.

Bunun yanında bazı bankalar doğrudan kredi kullandırmak yerine borç yapılandırma hizmeti sunarak mevcut borçların daha sürdürülebilir şekilde ödenmesini amaçlar. İcralık bireylerin kredi başvurusu yaparken düzenli gelirlerini belgelemeleri zorunludur.

Kredi notuna bakmayan bankalar değerlendirme sürecinde gelir seviyesini, sigorta primlerinin düzenli ödenip ödenmediğini ve genel mali durumu dikkate almaktadır. Ayrıca kredi notunun zamanla yükselmesi için mevcut borçların yapılandırılması ve ödemelerin düzenli yapılması büyük önem taşır. Başvuru sürecinde ise genellikle kimlik belgesi, gelir belgesi, varsa kefil veya ipotek evrakları ile güncel ikametgah belgesi talep edilmektedir.

Aylık gelirinize göre ne kadar kredi alabileceğinizi öğrenmek ve uygun kredi seçeneklerini karşılaştırmak için ise TeklifimGelsin’in kredi hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz. Bu sistem, gelir durumunuzu, mevcut borçlarınızı ve bankaların güncel faiz oranlarını dikkate alarak size en uygun kredi miktarını ve ödeme planlarını sunar. Böylece, ödeme gücünüze uygun kredi alternatiflerini inceleyerek finansal yükümlülüklerinizi daha bilinçli bir şekilde yönetebilirsiniz.

İcralık Olanlar Nasıl Kredi Başvurusu Yapar?

İcralık bireyler için kredi başvurusu yapmak, standart başvurulara göre daha karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Aşağıda icralık bireylerin kredi başvuru sürecinde izlemesi gereken adımlar detaylandırılmıştır.

1. Adım: Uygun Bankaların ve Alternatif Finansman Seçeneklerinin Araştırılması

İcralık bireylere kredi veren bankalar ve finans kuruluşları sınırlı olduğundan, başvuru öncesinde borç yapılandırma kredisi, borç transfer kredisi veya ipotekli kredi gibi seçeneklerin araştırılması gerekmektedir. Kamu bankaları, maaş müşterilerine veya ipotek gösterebilecek bireylere kredi sağlarken, bazı özel bankalar kefil veya ek teminat karşılığında finansman sunabilmektedir. Alternatif olarak belirli şartlarla kredi sağlayan finans kuruluşları ve kredi kooperatifleri de değerlendirilebilmektedir.

2. Adım: Başvuru Belgelerinin Hazırlanması

Başvurunun değerlendirilmesi için bankalar tarafından bireyin mali durumunu gösteren çeşitli belgeler talep edilmektedir. Genellikle aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir:

Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport)

Gelir belgesi (maaş bordrosu, serbest meslek kazanç beyannamesi veya kira geliri dökümü)

İkametgah belgesi (veya adınıza kayıtlı güncel bir fatura)

İpotek belgesi veya kefil evrakları (banka ek teminat veya kefil talep edebilmektedir)

3. Adım: Banka Şubesinden Başvuru Yapılması

İcralık bireylerin online veya mobil bankacılık üzerinden yaptığı başvurular, sistem tarafından otomatik olarak reddedilebileceğinden, doğrudan banka şubelerine gidilerek başvurunun yapılması önerilmektedir. Banka şubesinde bir müşteri temsilcisiyle görüşülerek mali durumun açıklanması, kredi alma ihtimalini artırabilmektedir.

4. Adım: Ek Teminat veya Kefil Gösterilmesi

Bankalar, icralık durumda olan bireylerden genellikle ipotek edilebilecek bir mülk veya güvenilir bir kefil talep etmektedir. Bir taşınmazın ipotek olarak gösterilmesi veya kredi notu yüksek bir kefilin sunulması, başvurunun olumlu sonuçlanma ihtimalini artırabilmektedir.

5. Adım: Başvuru Sonuçlarının Takip Edilmesi ve Gerekli Düzenlemelerin Yapılması

Başvuru tamamlandıktan sonra sürecin düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Eğer başvuru reddedildiyse, reddedilme nedenlerinin öğrenilerek kredi notunun yükseltilmesi, ipotek gösterilmesi veya kefil eklenmesi gibi ek adımların atılması önerilmektedir. Farklı bankalara başvurmadan önce, ret nedenlerinin analiz edilmesi ve mali durumun iyileştirilmesi, ilerleyen süreçte kredi alma ihtimalini artırabilmektedir.

İcralık Olanlara Kredi Veren Bankalar

İcralık olan bireyler için kredi almak, bankaların sunduğu hizmetlere ve başvuran kişinin mali durumuna göre değişiklik göstermektedir. Bankalar genellikle doğrudan ihtiyaç kredisi vermek yerine, borç transferi, borç yapılandırma, ipotekli kredi veya kefil ile kredi gibi alternatif finansman çözümleri sunmaktadır. Bu hizmetler, borçların tek bir yerde toplanmasını ve daha uygun ödeme planları oluşturulmasını sağlar.

İcralık olanlara kredi veren bankalar arasında; Garanti BBVA, ING Bank, Akbank, Yapı Kredi, Odeabank, TEB, VakıfBank, Aktif Bank, QNB, DenizBank gibi bankalar yer almaktadır. Aşağıda icralık bireylere kredi imkanı tanıyan bankaların sunduğu hizmetler detaylandırılmıştır:

Banka Adı Kredi Türü Başvuru Kanalı Garanti BBVA Borç Transferi Kredisi Mobil uygulama, internet bankacılığı, şube ING Bank Borç Yapılandırma ve Transfer Kredisi İnternet bankacılığı, telefon bankacılığı, şube Akbank Borç Transferi Kredisi Mobil uygulama, internet bankacılığı, şube Yapı Kredi Borç Kapatma Kredisi Mobil uygulama, internet bankacılığı, şube Odeabank Nakit Hazır Kredisi Mobil uygulama, internet bankacılığı, şube TEB Sabit Faizli Yapılandırma Kredisi İnternet bankacılığı, telefon bankacılığı, şube VakıfBank Kefil ve İpotekli Krediler Şube Aktif Bank Online Başvurulu Kredi Seçeneği İnternet sitesi, çağrı merkezi QNB Yüksek Faizli, Kefil ve İpotekli Krediler Şube Denizbank İpotekli Krediler Şube

Garanti BBVA – Borç Transferi Kredisi

Garanti BBVA, icralık bireylere doğrudan ihtiyaç kredisi sunmamakla birlikte, borç transferi kredisi ile farklı bankalardaki bireysel borçların tek bir çatı altında toplanmasını sağlar. Bu kredi, 36 aya kadar vade seçenekleriyle sunulmakta olup, faiz oranları kişinin mali geçmişine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Borç transferi kredisi, borçların daha uzun vadeye yayılmasını ve aylık ödemelerin düşürülmesini sağlar. Ayrıca banka belirli bir gelir beyan edilmesini talep eder ve kredi değerlendirmesi buna göre yapılır.

ING Bank – Borç Yapılandırma ve Transfer Kredisi

ING Bank, özellikle icralık bireylere yönelik borç yapılandırma ve borç transfer kredisi sunmaktadır. Bu krediler sayesinde, bireyler farklı bankalardaki borçlarını ING Bank’a aktararak daha avantajlı faiz oranları ve daha uzun vadelerle ödeme yapabilirler. Kredi başvurusu sırasında düzenli bir gelir belgesi istenir ve kişinin mali durumu değerlendirilerek ödeme planı oluşturulur. Yapılandırma kredisi, icralık borçları olan bireylerin finansal yükünü hafifletmek için uygun bir seçenek olabilir.

Akbank – Emekli Maaş Müşterilerine Özel Krediler

Akbank’ta icralık durumdaki bireyler için en çok değerlendirilen seçeneklerden biri borç transferi kredisidir. Borç transferi kredisi, farklı bankalardaki mevcut kredi ve kredi kartı borçlarının kapatılarak tek bir kredi altında toplanmasını amaçlar. Bu sayede kişi, birden fazla borç yerine tek taksitli ve daha düzenli bir ödeme planına sahip olabilir.

Ancak icra takibi aktif olan borçlar söz konusuysa, borç transferi kredisine onay verilmesi bankanın risk değerlendirmesine bağlıdır ve her başvuru için garanti edilmez. Akbank, bu kredi türünde başvuru sahibinin düzenli gelirini, ödeme gücünü ve borçlarının toplam tutarını özellikle dikkate alır; bazı durumlarda ek teminat veya kefil talep edilebilir.

Yapı Kredi Bankası – Borç Kapatma Kredisi

Yapı Kredi, icralık bireylere yönelik borç kapatma kredisi sunmaktadır. Bu kredi, kişinin mevcut borçlarını tek bir çatı altında toplamasına ve ödemelerini daha kontrollü yapmasına olanak tanır. Banka, kredi onayı için başvuran kişinin gelir belgesini ve mali geçmişini değerlendirir. Borç kapama kredisi, ödeme zorlukları yaşayan bireyler için cazip bir seçenek olabilir ancak banka sadece belirli şartlar altında bu krediyi sağlamaktadır.

Odeabank – Nakit Hazır Kredisi

Odeabank, icralık bireylere özel olarak nakit hazır kredisi sunmaktadır. Bu kredi, özellikle acil nakit ihtiyacı olan bireyler için tasarlanmış olup, 36 aya kadar vade seçenekleriyle sunulmaktadır. Banka, kredi başvurularında düzenli bir gelir kaynağı gösterilmesini talep eder ve kredi miktarını buna göre belirler. Ödeme planları kişiye özel oluşturulabilir ve bazı durumlarda ek teminat istenebilir.

TEB (Cepteteb) – Sabit Faizli Yapılandırma Kredisi

TEB, icra borçlarını kapatmak isteyen bireylere özel olarak sabit faizli yapılandırma kredisi sunmaktadır. Bu kredi, mevcut borçların daha uzun vadeye yayılmasını ve sabit faiz oranıyla ödenmesini sağlar. TEB, kredi başvurularında başvuranın gelir durumunu göz önünde bulundurur ve kefil ya da ipotek talep edebilir. Banka, kişisel mali durumunuza göre ödeme planı oluşturarak borçların düzenli şekilde ödenmesini sağlar.

VakıfBank – Kefil ve İpotekli Krediler

VakıfBank, icralık bireylerin kredi başvurularını değerlendirirken kefil veya ipotek karşılığında kredi sunmaktadır. 100.000 TL’ye kadar kredi verilebilen bu yöntemle, kişi gelir durumuna ve ipotek gösterdiği taşınmazın değerine bağlı olarak finansman sağlayabilir. Özellikle kamu bankaları arasında yer alan VakıfBank, maaş müşterilerine özel faiz oranları sunarak ödeme kolaylığı sağlamaktadır.

Aktif Bank – Online Başvurulu Kredi Seçeneği

Aktif Bank, online başvuru ile hızlı kredi imkanı sunan bankalardan biridir. Ancak kredi limiti ve onay süreci, başvuranın gelir durumu ve ödeme geçmişine bağlı olarak değişebilir. Düşük kredi notuna sahip bireyler de bu bankaya başvurabilir, çünkü Aktif Bank esnek finansman çözümleri sunmaktadır.

QNB – Yüksek Faizli, Kefil ve İpotekli Krediler

QNB, icralık bireylere yönelik olarak genellikle yüksek faiz oranlarıyla sunulan kredi seçeneklerini değerlendirmeye alabilmektedir. Bu tür kredilere başvurabilmek için çoğu durumda kefil veya ipotek gösterilmesi zorunludur. Banka, kredi talebini değerlendirirken başvuru sahibinin mevcut borç durumunu, ödeme geçmişini ve düzenli gelirini ayrıntılı şekilde inceler.

Bunun yanında QNB, doğrudan yeni kredi vermek yerine borç kapatma ve borç yapılandırma kredileriyle de çözüm sunabilmektedir. Bu kapsamda, farklı bankalardaki borçların tek bir kredi altında toplanması ya da mevcut borçlar için daha uzun vadeli ve yönetilebilir bir ödeme planı oluşturulması hedeflenir. Borç kapatma ve yapılandırma kredilerinde de teminat, kefil ve gelir durumu kredi onayında belirleyici unsurlar arasında yer alır.

DenizBank – Kredi Notuna Bağlı Kredi Seçenekleri

DenizBank, kredi notuna ve ipotek değerine bağlı olarak kredi miktarını belirleyen bankalardan biridir. Bu kapsamda icralık bireylere de kredi imkanı sağlamaktadır. Banka, kredi onay sürecinde başvuranın finansal durumunu detaylı olarak inceleyerek ipotek veya kefil talep edebilir.

İcralık Olanlara Kredi Verecek Bankaların Şartları Nelerdir?

İcralık bireylerin kredi alabilmesi, bankalar tarafından belirlenen özel koşullara bağlıdır. İcralık bireylere kredi sağlayan bankaların aradığı temel şartlar şu şekilde sıralanabilir:

Düzenli Gelir Belgesi: Başvuru sahibinin, maaş bordrosu, kira geliri veya serbest meslek kazanç belgesi gibi düzenli bir gelire sahip olduğunu belgeleyebilmesi gerekir.

İpotek veya Kefil Gösterilmesi: Bankalar, kredi teminatı olarak taşınmaz bir mülkün ipotek edilmesini veya güvenilir bir kefil gösterilmesini talep edebilir. Örneğin, Ziraat Bankası, ipotek karşılığında yüksek tutarlı krediler sunmaktadır.

Kredi Notunun İyileştirilmesi: Mevcut borçların düzenli ödenmesi, kredi kartı limitlerinin düşürülmesi ve banka hesaplarında düzenli hareket sağlanması gibi adımlarla kredi notunun yükseltilmesi önemlidir.

Borç Yapılandırma veya Borç Transferi: Bazı bankalar, mevcut borçların daha uygun şartlarda yeniden yapılandırılması veya farklı bankalardaki borçların tek bir çatı altında toplanması için borç transferi imkanı sunar. Bu seçenekler, ödeme planının daha yönetilebilir hale gelmesine yardımcı olabilir.

Sigorta Primlerinin Düzenli Ödenmesi: Bankalar, başvuru sahibinin sigorta primlerinin düzenli olarak ödendiğini görmek ister. Özellikle son 6 ayda sigorta primlerinin yatırılmış olması, kredi başvurusunun olumlu değerlendirilmesine katkı sağlar.

Borçların Kapatılması: Mevcut borçların kapatılması, kredi notunun güncellenmesine ve yeni kredi başvurularının olumlu sonuçlanmasına yardımcı olur. ​

Sicili Bozuk Olana ve Kara Listeye Kredi Veren Bankalar başlıklı yazımızı okuyarak sicili bozuk olana ve kara listeye kredi veren bankalar hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca bu yazıda yer alan bilgiler ile bu bankaların koşullarını ve istedikleri belgeleri inceleyebilirsiniz.

İcralık Olan Emekli Kredi Çekebilir Mi?

Evet, icralık olan emeklilerin kredi çekmesi mümkündür; ancak bu durum diğer başvuru sahiplerine kıyasla daha sınırlı şartlara tabidir. Bankalar emekli kredisi başvurularını değerlendirirken emekli maaşının tutarını, maaş üzerinde aktif haciz olup olmadığını, kredi notunu ve mevcut borç durumunu dikkate almaktadır. Emekli maaşının tamamına haciz uygulanamasa da banka maaşın bir kısmının kesinti altında olması nedeniyle kredi riskini yüksek görebilir.

Bu nedenle icrası devam eden emekliler için standart ihtiyaç kredilerinin onaylanma ihtimali düşüktür. Ancak maaşın bankadan alınıyor olması, ek teminat gösterilmesi, kefil sunulması veya borcun yapılandırılmış olması kredi onay şansını artırabilir. Bazı bankalar ise yeni kredi vermek yerine borç kapatma veya yapılandırma çözümleri sunarak emeklinin ödeme yükünü daha yönetilebilir hâle getirmeyi tercih edebilir.

İcralık Emekliye Kredi Veren Bankalar Hangileri?

2026 yılında icralık emekliye kredi veren bankalar şöyle sıralanabilir:

Garanti BBVA

ING Bank

Akbank

TEB

Odeabank

Yapı Kredi

İş Bankası

VakıfBank

Aktif Bank

Ziraat Bankası

İcralık Olan Emekli Promosyon Alabilir Mi?

İcralık durumda olan emeklilerin promosyon alabilmesi teoride mümkündür; çünkü emekli promosyonu, emekli maaşının belirli bir banka üzerinden alınması karşılığında verilen bir teşvik ödemesidir ve kredi benzeri bir ürün değildir. Emekli promosyonu almak için bankalar genellikle emekli maaşını kendilerine taşıma, belirli bir süre hesapta tutma ve bazen otomatik ödeme talimatı verme gibi şartlar ister. İcralık olma durumu, bu promosyonun verilmesini otomatik olarak engelleyen bir yasal hüküm değildir.

Bununla birlikte bankalar kendi iç risk politikalarını uygularken, maaş üzerinde haciz olup olmamasını ve müşterinin genel mali durumunu da değerlendirebilir. Bu nedenle bazı bankalar, icra takibi devam eden emekli müşterilere promosyon vermekte daha temkinli davranabilir veya ek şartlar isteyebilir. Ancak yasal olarak icralık olma durumu emekli promosyonu alma hakkını ortadan kaldırmaz; promosyon verilmesi bankanın iç değerlendirme sürecine bağlıdır.

Kapalı İcra Dosyası Kredi Notunu Etkiler Mi?

Hayır, kapalı icra dosyası kredi notunu doğrudan olumsuz etkilemeye devam etmez; ancak geçmişte yaşanan icra sürecinin kredi siciline yansıması bir süre daha sistemlerde görünür. İcra dosyası kapatıldığında borç sona ermiş sayılır ve bu tarihten sonra yeni bir olumsuz kayıt oluşmaz.

Bununla birlikte, icraya düşülen dönem kredi notunu düşürdüğü için notun hemen yükselmesi beklenmemelidir. Kredi notu; borcun kapanmasından sonra düzenli ödeme alışkanlığı, yeni borçların zamanında ödenmesi ve finansal istikrarın sağlanması ile zaman içinde kademeli olarak düzelmektedir.

İcralık Olanlar Hangi Kredilerden Yararlanabilir?

İcralık olan kişiler için bankalardan kredi kullanmak zor olsa da tamamen imkânsız değildir. Bankalar, icra kaydı bulunan bireyleri yüksek riskli müşteri olarak değerlendirdiği için standart ihtiyaç kredileri genellikle onaylanmaz; ancak borcun kapatılmasına yönelik borç transferi veya borç yapılandırma kredileri, bu gruptaki kişiler için en sık karşılaşılan seçenekler arasında yer alır. Bunun yanında ipotekli veya kefilli krediler, bankanın riskini azaltması nedeniyle icralık kişiler açısından daha ulaşılabilir olabilmektedir.

İcralık Olanlar Kredi Çekmeden Önce Nelere Dikkat Etmeli?

İcralık olanların kredi çekmeden önce dikkat etmesi gereken başlıca noktalar şöyle sıralanabilir: