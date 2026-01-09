Destek Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır? Kimler Alabilir? Destek kredinin kimlere verildiği, nasıl başvurulduğu ve 6 ay ödemesiz destek kredisinin ne kadar süre geçerli olduğu bu rehberde!

En Uygun Destek Kredisi Tekliflerine Göz at ve Başvur Tutar Vade

Ekonomik dalgalanmalar ve olağanüstü dönemlerde finansmana erişimde yaşanan zorluklar, destek kredilerini birçok kişi ve işletme için önemli bir alternatif haline getirmiştir. Bu yazımızda destek kredisinin ne olduğunu, kimlere verildiğini, nasıl başvuru yapıldığını, ne zamana kadar geçerli olduğunu ve ödeme planını ele alacağız.

Destek Kredisi Nedir?

Destek kredisi, belirli ekonomik ve sosyal hedefler doğrultusunda devlet veya kamu destekli kurumlar tarafından desteklenen, faiz oranı düşürülmüş ya da faizin bir kısmı kamu tarafından karşılanan kredi türüdür. Bu krediler; esnaf, KOBİ, çiftçi, girişimci ve bazı durumlarda bireysel kullanıcıların finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişmesini amaçlamaktadır. Geri ödemesiz dönem, uzun vade ve düşük maliyet gibi avantajlar sunabilen destek kredileri, ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekenler başta olmak üzere, üretimin sürdürülmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve ekonomik dalgalanmalarda nakit ihtiyacının karşılanması için uygulanır.

Destek Kredisine Nasıl Başvurulur?

Covid-19 salgınının ekonomik etkileriyle birlikte vatandaşların gelir ve nakit dengelerinde yaşanabilecek olumsuzlukların hafifletilmesi amacıyla, kredi yoluyla finansman desteği sağlanması hedeflenmiştir. Kredi Garanti Fonu tarafından hayata geçirilen Temel İhtiyaç Destek Kredisi Paketi kapsamında başvurular programda yer alan Halk Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası gibi bankalar aracılığıyla yürütülmektedir.

Banka, kredi talebini başvuru sahibinin mali durumu çerçevesinde değerlendirir ve uygun bulunması hâlinde Hazine destekli KGF kefaletini devreye alır. Kefalet onayının ardından kredi banka tarafından kullandırılır; böylece salgın döneminde finansmana erişimde zorlanan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması amaçlanır.

Tüketici Kredisi Kimlere Verilir? Nasıl Başvuru Yapılır? başlıklı yazımızı okuyarak tüketici kredisine nasıl başvuru yapılabileceği hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca bu yazıda yer alan bilgiler ile kimlerin tüketici kredisi alabileceği ile ilgili detayları da öğrenebilirsiniz.

%0 Faizli ₺60.000 Oran %0 (Faizsiz) İhtiyaç Kredisi ₺35.000 Taksitli Avans ₺25.000 Detay Başvur Mobilden İlk Kez Akbanklı olanlara özel %0 faizli toplamda 60.000TL’ye varan nakit (%0 faizli 35.000TL’ye varan 6 ay vadeli kredi ve %0 faizli 25.000TL’ye varan 3 ay vadeli, Taksitli Avans) fırsatı!

Kimlere Destek Kredisi Verilir?

Destek kredileri; ekonomik koşullar nedeniyle finansmana erişimde zorlanan ve belirli kriterleri karşılayan kişi ve işletmelere verilir. Bu kapsamda esnaf ve KOBİ’ler, çiftçiler, girişimciler, gelir kaybı yaşayan vatandaşlar ile temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken bireyler destek kredilerinden yararlanabilir. Kredi programının amacına göre kapsam genişleyebilir; bazı destek kredileri üretim ve istihdamı korumaya yönelik olarak işletmelere sunulurken, bazıları ise ekonomik dalgalanma veya olağanüstü dönemlerde bireysel ihtiyaç sahiplerinin nakit ihtiyacını karşılamayı hedefler. Destek kredilerinden yararlanacak kişiler, ilgili programda belirlenen şartlar ve uygunluk kriterleri doğrultusunda bankalar veya yetkili kurumlar tarafından değerlendirilmektedir.

6 Ay Ödemesiz Destek Kredisi Ne Zamana Kadar Geçerli?

6 ay ödemesiz destek kredisi uygulaması, Covid-19 salgını döneminde vatandaşların finansal yükünü hafifletmek amacıyla geçici olarak hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet işlemleri çerçevesinde Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye belirli bir kefalet limiti tahsis etmiştir.

Söz konusu düzenleme doğrultusunda, gerçek kişi yararlanıcılara 31.12.2020 tarihine kadar kredi kullandırımına imkân tanınmıştır. Belirlenen sürenin sona ermesiyle birlikte bu şartlarda sunulan 6 ay ödemesiz destek kredisi uygulaması da tamamlanmıştır. Benzer avantajların yeniden sunulması ancak yeni bir kamu kararı veya destek paketi açıklanması halinde mümkün olabilmektedir.

Farklı kredi türleri hakkında bilgi almak istiyorsanız 2 Yıl Ödemesiz, 5 Yıl Geri Ödemeli Hayvancılık Kredisi Şartları adlı yazımızı inceleyebilirsiniz. Bu yazı ile hayvancılık kredinin ne olduğu hakkında bilgi alabilir, bu kredinin şartlarını öğrenebilirsiniz.

Destek Kredisi Ödeme Planı Nasıldır?

Sosyal hayatı destekleme paketi kapsamında sunulan destek kredilerinde, geri ödeme planı kredi vadesi ve ödemesiz dönem süresine göre değişmektedir. 10.000 TL tutarında kullanılan destek kredileri için uygulanan ödeme planları aşağıdaki tabloda yer almaktadır: