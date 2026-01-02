2 Yıl Ödemesiz, 5 Yıl Geri Ödemeli Hayvancılık Kredisi Şartları 2 yıl ödemesiz, 5 yıl geri ödemeli hayvancılık kredisi ile uzun vadeli finansman fırsatlarını keşfedin. Başvuru şartları ve detaylar için yazımızı inceleyin.

Hayvancılık kredisi hayvancılık sektöründe hizmet verenlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulmuş finansal destek türüdür. Her bankanın sunduğu özel hayvancılık kredileri olduğu gibi devlet destekli hayvancılık kredileri de bulunmaktadır. Bu doğrultuda sunulan 2 yıl geri ödemesiz 5 yıl geri ödemeli hayvancılık kredisi de devlet destekli bir kredidir.

Bu yazımızda hayvancılık kredisinin ne olduğuna, şartlarına, 2 yıl geri ödemesiz 5 yıl geri ödemeli hayvancılık kredisinin nasıl alındığına, hayvancılık kredisinin nereden alındığına, hayvancılık kredisi veren bankalara ve hayvancılık kredisine dair tüm detaylara birlikte göz atacağız.

Hayvancılık Kredisi Nedir?

Hayvancılık kredisi, hayvancılık sektöründe çalışan emekçilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulmuş bir finansman türüdür. Hayvancılık kredisi, mevcut durumda hayvancılık sektöründe çalışanlara sunulduğu gibi hayvancılık alanında yeni iş kuranlara ya da kuracak olanlara da destek sunmaktadır.

Hayvancılık kredisi 2026 yılında yeni bir çiftlik kurulumu, ekipman, yem, ilaç alımında kullanıldığı gibi kanatlı hayvan, arıcılık, büyükbaş ve küçükbaş, hayvan alımında da kullanılabilmektedir. Hayvancılık kredisi alanlar hayvancılık faaliyetlerini geliştirebilirler.

Hayvancılık Kredisi Şartları Nelerdir?

Hayvancılık kredisi için her bireyin başvurusu kabul edilmez. Bu krediyi çekebilmek için hayvancılık kredisi başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekir.

Hayvancılık kredisi almanın şartları ise kısaca şöyle sıralanabilir:

Çiftçi kayıt belgesinin bulunması,

İpotek olarak gösterilebilecek bir taşınmaz ya da canlı hayvanın bulunması,

Kredi çekecek kişinin vergi borcunun bulunmaması,

Kredi çekecek kişinin kredi notunun yeterli seviyede olması,

Gerekli durumlarda 2 kefil gösterilmesi,

Resmi Gazete Hayvancılık Desteklemeleri Bildirgesi’nde yer alan hayvan türleri arasından alım yapılması.

5 Yıl Geri Ödemeli 2 Yıl Geri Ödemesiz Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?

Hayvancılık kredisi kapsamında 2026 yılında 2 yıl geri ödemesiz 5 yıl geri ödemeli bir kredi imkanı sunulmaktadır. 2 yıl ödemesiz hayvancılık kredisi ve 5 yıl geri ödemeli hayvancılık kredisi şartları arasında sadece belirlenen alanlara yatırım yapılması yer alır. Yani alınan bu kredi sadece canlı hayvan alımında, işletme giderlerinde, ekipman alımında, hayvanların yaşayacağı bir alan inşaatında kullanılabilir.

Ancak her türlü hayvan bakımı hayvancılık kredisi kapsamına girmemektedir. Kredi kapsamında yalnızca süt hayvancılığı, besicilik, arıcılık, et tavukçuluğu, serada sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yer almaktadır.

5 yıl geri ödemeli 2 yıl geri zödemesiz hayvancılık kredisi, ilk iki yıla kadar geri ödemesiz, 3 veya 5 yıl vadeli olarak geri ödemeli şekilde vatandaşlara sunulur. Ayrıca hayvanların bir yıl boyunca aylık hayvan başına 1500 TL bakım ve besleme gideri de karşılanır. Toplamda yıllık 270 bin liraya varan bu destekle üreticilerin mali yükü hafiflemiş olur.

2 Yıl Ödemesiz, 5 yılda geri ödemeli hayvancılık kredisi alabilmek için İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne başvuru talebinde bulunmak gerekir. Ayrıca başvurunun değerlendirilmesi için projenin uygun bulunması ve belirlenen kriterleri karşılaması gerekir. Detaylar ve güncel duyurular Bakanlık ve ilgili Genel Müdürlüklerin resmi sitelerinden takip edilebilir.

Hayvancılık Kredisi Nereden Alınır?

Hayvancılık kredisi, hayvancılık alanında çalışmayı destekleyen bir kredi türüdür. Hayvancılık kredisi emekçilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birçok banka tarafından kullanıma sunulmaktadır. Bankalar tarafından sunulan hayvancılık kredileri çiftlik kurulumu, ekipman, yem ve ilaç alımında kullanıldığı gibi kanatlı hayvan, arıcılık, büyükbaş ve küçükbaş, hayvan alımında da kullanılabilmektedir.

Hayvancılık Kredisi Faiz Oranları 2026

Hayvancılık kredisi adı altında pek çok kredi türü bulunmaktadır. Küçükbaş hayvancılık kredisi ile büyükbaş hayvancılık kredisinin faiz oranları arasında farklılık olacaktır. 2026 yılında hayvancılık kredisi faiz oranları tercih edilen bankaya, kredi türüne, kredi tutarına ve vade süresine göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca Faiz oranları ve indirimler, bankaların ve devlet destekli programların sunduğu kriterlere göre de farklılık göstermektedir.

Hayvancılık Kredisi Veren Bankalar

Türkiye’de hayvancılık alanında faaliyet gösteren üreticilere destek olmak amacıyla çeşitli bankalar sübvansiyonlu ya da ticari hayvancılık kredileri sunmaktadır. Bu krediler hem yeni başlayacak girişimcilere hem de mevcut işletmesini büyütmek isteyenlere yönelik olabilir. 2026 itibarıyla hayvancılık kredisi veren başlıca bankalar arasında Ziraat Bankası, İş Bankası, Şekerbank, Garanti BBVA ve TEB gibi bankalar bulunmaktadır. Bu bankaların sunduğu hayvancılık kredilerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

Ziraat Bankası Hayvansal Üretim Kredileri

Ziraat Bankası, hayvansal üretim yapan gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak geniş kapsamlı kredi imkânları sunar. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık (süt, besi ve damızlık), kanatlı hayvan yetiştiriciliği (tavuk, hindi, kaz, ördek, devekuşu vb.) ve arıcılık gibi birçok alanda faaliyet gösteren üreticiler, ihtiyaçlarına göre kredi desteğinden faydalanabilir.

Üretim faaliyeti, her yıl Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen şartlara uygun ise krediden düşük faizli olarak da yararlanılabilir.

İş Bankası Hayvancılık Kredileri

İş Bankası, hayvancılık alanında faaliyet gösteren üretici ve işletmecilere özel finansman çözümleri sunarak sektörde sürdürülebilir büyümeyi destekler. Tarım bankacılığı kapsamında sunulan hayvancılık kredileri, işletmelerin ihtiyaç duyduğu yem, ekipman, barınak, hayvan alımı gibi pek çok giderin karşılanmasında kullanılabilir. Bu krediler arasında arıcılık kredisi, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık kredileri ve tavukçuluk kredisi yer alır.

Şeker Bank Hayvancılık Yatırım Kredileri

Şeker Bank; barınak inşası veya mevcut yapının tadilatı, süt sağım ve depolama sistemleri, yem hazırlama üniteleri, gebe düve veya en fazla bir doğum yapmış inek alımı, hayvancılıkla ilgili çeşitli ekipman temini gibi ihtiyaçlar bu kredi kapsamında karşılanabilir. Ayrıca kaba yem deposu, silaj, posa ve gübre çukuru inşası, buzağı ve düve bölmelerinin yapımı, sabit ya da mobil sağım sistemleri, yem bitkisi alımı ve biyogaz enerji tesisleri gibi yatırımlar da desteklenen kalemler arasında yer alır.

Garanti BBVA Tarım Sektörüne Destek Kredileri

Garanti BBVA, Türkiye’nin tarımda sanayileşmeşmesini ve ülkeyi modern tarıma teşvik etmesi için özel finansal ürünler geliştirilir. Bu ürünler, üretim ve üretim sonrası dönemlerde tarımsal işletmelerin yanında olmayı hedefler. Banka, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla ürün bazında faaliyet döngülerine uygun vade seçenekleriyle finansman imkanı sunar.

Tarım sektörünün bankacılıkla kurduğu ilişkiyi daha sağlam ve kalıcı bir zemine oturtmak için; finansman desteğinin ötesinde, üreticiye danışmanlık ve yönlendirme hizmetleriyle de destek verir. Bu krediler arasında Ürün Ön Finansman Kredisi, Besi Hayvancılığı Hayvan Alım Kredisi ve Süt Hayvancılığı Hayvan Alım Kredisi yer alır.

TEB Besicilik Kredisi

TEB, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilere özel olarak bu finansman desteğini sunar. İlgili finansman kapsamında kesime kadar olan tüm giderleriniz finansal olarak desteklenir. Geri ödemeler ise bireylerin nakit akışına uygun şekilde vade sonunda anapara ve faiz olarak yapılabilir.

Büyükbaş besiciliğe yönelik bu kredi sayesinde üreticiler, kesime kadar oluşan giderleri kolay bir şekilde finanse etme avantajına sahiptir. Ödemeler genellikle 12 aya varan vadeyle, sürenin sonunda anapara ve faiz olarak yapılır. Başvuru için ise ÇKS belgesi, kimlik ve ikamet belgeleri, tapu fotokopisi, işletme tescil belgesi ve varsa birlik üyelik belgesinin bankaya iletilmesi gerekir.

Hayvancılık Kredisi Erteleme Nasıl Yapılır?

Hayvancılık kredisi ödeme planı bankaların belirlediği koşullar doğrultusunda yapılmaktadır. Hayvancılık kredileri genellikle erteleme imkanlarıyla birlikte sunulmaktadır. Erteleme süreleri bankadan bankaya değişiklik göstermektedir, bu yüzden doğrudan bankayla iletişime geçerek erteleme talebinde bulunulabilir. Bankalar kredi verilirken erteleme talebiyle ilgili bir maddeyi sözleşmeye eklediyse bu işlemi yapmak oldukça basittir. Eğer bu madde sözleşmede yer almıyorsa bankanın insiyatifi ile ya da ödeme planında bazı değişiklikler yapılarak erteleme işlemi gerçekleştirilebilir.

Tarım Bakanlığı Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?

Tarım Bakanlığı Hayvancılık Kredisi, tarım ve hayvancılık sektöründe çalışma sürdürenlere yönelik hazırlanmış önemli bir finansman türüdür. Genellikle bankalar tarafından sunulan tarım ve hayvancılık kredileriyle karşılaştırıldığında, bu kredi türü çok daha düşük faiz oranlarına sahip olup yalnızca belirli dönemlerde kullanıma sunulmaktadır.

Tarım Bakanlığı Hayvancılık Kredisi alabilmek için kurumun belirlediği şartları yerine getirmek gerekir. Bu şartlar genellikle çiftçi belgesinin bulunması, kredi çekecek kişinin vergi borcunun bulunmaması, kredi çekecek kişinin kredi notunun yeterli seviyede olması, gerekli durumlarda 2 tane kefil gösterilmesi, ipotek olarak gösterilebilecek bir taşınmaz ya da canlı hayvanın bulunması yer alır. Bu şartlara uygun kişiler başvuru sürecinde istenen belgelerle belirtilen bankalara giderek başvuruda bulunabilir.

Sıfır Faizli Hayvancılık Kredisi Var mı?

Evet, Tarım Bakanlığı dönem dönem sıfır faizli hayvancılık kredisi fırsatları sunmaktadır. Ancak bu sıfır faizli krediler sadece belirli zaman aralığında sunulmakta daha sonra sonlandırılmaktadır. Sunulan sıfır faizli hayvancılık kredisinden yararlanmak için de kurumun belirlediği şartların yerine getiriliyor olması gerekir. Bu kredilere başvuru yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan başvuru tarihlerini takip etmek gerekir.

SIK SORULAN SORULAR

Devlet Destekli Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?

Devlet destekli hayvancılık kredisi almak için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmak gerekir. Daha sonra hangi amaçla başvuru yapıldığını gösteren bir iş planı hazırlanmalıdır. Başvurular, genellikle devlet bankaları aracılığıyla yapılmaktadır. Belirtilen sürelerde istenen belgelerle bu bankalar üzerinden başvuru yapılmaktadır. Belgeler incelendikten sonra belirli kriterlere uyan başvurular kredi almaya hak kazanır. Kadın ve genç girişimcilere, organize tarım bölgelerinde faaliyet gösterenlere ve sözleşmeli üretim yapanlara devlet kapsamında ek indirimler sağlanır​.

Hayvancılık Kredisi Kimlere Verilir?

Hayvancılık kredisi, hayvancılık sektöründe çalışan ya da bu alanda girişim yapmak isteyen kişilere verilir. Hayvancılık kredisine başvuru yapabilmek için bu kişilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlarının bulunması gerekir. Ayrıca başvuruda bulunacak girişimcilerin kadın ve genç olması durumunda özel destek ve faiz indirimi imkânları da uygulanmaktadır.

Hayvancılık Kredisi Hayvan Başına Ne Kadar?

Hayvan başına verilen kredi miktarı, hayvan türüne ve kredi türüne göre değişmektedir. Hayvancılık kredisi kapsamında bir kredi sunulduğunda hayvan başına verilecek tutarların güncel halleri de açıklanmaktadır.

Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvan Kredisi Veriyor mu?

Evet, Ziraat Bankası hayvan alımına özel kredi imkanları sunmaktadır. Ziraat Bankası’nın sunduğu Genç Çiftçi Kredisi canlı hayvan alımı, süt hayvancılığı, besicilik, arıcılık, et tavukçuluğu, serada sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kapsamında kullanılabilmektedir.