Cesur Girişimci Kredisi Şartları Nelerdir? Başvuru Adımları Cesur girişimci kredisi şartları ve başvuru adımları nelerdir? Halkbank cesur girişimci kredisine nasıl başvurulur? Detaylara birlikte bakalım.

Cesur girişimci kredisi, yeni girişimciler ve işlerini büyütmek için finansal desteğe ihtiyaç duyan işletme sahipleri için sunulur. KOSGEB tarafından sağlanan bu kredinin aylık vade süresi ve faiz oranı çeşitlilik gösterir. Cesur girişimci kredisinden faydalanmak için ilgili banka tarafından belirlenen şartların sağlanması önemlidir. Örneğin, bu krediye başvuru yapan bireylerin 45 yaşını aşmamış olması gerekmektedir. Ayrıca banka, başvurudan önce başvuru yapacak bireyin iş planını ve gerekli evrakları detaylı bir şekilde incelemektedir. Kredi onaylandıktan sonra geri ödeme tutarı, işletmelerin gelir durumuna göre belirlenir. Böylelikle bireyler, esnek ödeme fırsatları ile kredi borcunu kolay bir şekilde geri öder.

Bu yazımızda cesur girişimci kredisinin ne olduğuna ve cesur girişimci kredisi için gereken şartlara değineceğiz. Ayrıca cesur girişimci kredisi başvurusunun nasıl yapıldığı ve bu kredinin kimlere verildiği hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız.

Cesur Girişimci Kredisi Nedir?

Cesur girişimci kredisi, geçtiğimiz yıl Halkbank tarafından başlatılan kredi türüdür. Bu kredi, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletme açmak isteyen bireylere yardımcı olmak ve onlara finansal destek sağlamak için sunulur. Ayrıca bu krediye başvuran bireylerin üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması ve sektörde 2 yıl deneyime sahip olması gerekir. Kendi iş yerini açmak, yeni projelere adım atmak ve işini büyütmek için finansal desteğe ihtiyaç duyan bireyler; gerekli şartları taşıdığı takdirde bu krediden faydalanabilir. Örneğin doktorlar, etüt merkezi açmak isteyen öğretmenler, kendi şirketini kurmak isteyen avukatlar ya da laboratuvar kurmak isteyen biyologlar; cesur girişimci kredisine başvuru yapabilir.

Cesur girişimci kredisinde Halkbank, kefil şartı arayarak güvence beklemektedir. Bu durumda kefil olacak kişinin kredi puanının yüksek olması gerekmektedir. Aynı zamanda kefilin özel/kamu çalışanı olması ya da bir işyerine sahip olması beklenmektedir. Bu noktada kamu ya da özel sektörde çalışan bireyden son iki aya ait olan kaşe imzalı maaş bordrosu, işyeri sahibinden ise hem vergi levhası hem de son iki yıla ait gelir beyannamesi talep edilir. Ayrıca kefil olacak kişinin evli olması durumunda, onay için eşinden imza alınır.

Cesur girişimci kredisinde önemli olan unsurlardan biri de iş planıdır. KOSGEB bu kredi için gereken limiti, girişimcinin ihtiyacına ve iş planına göre belirlemektedir. 45 yaşını henüz doldurmayan bireyler, bu krediden yararlanabilmektedir. Bu kredi türünde yüksek kredi limiti ve düşük faiz oranları belirlenmektedir. 400.000 TL’ye kadar olan bu kredi, 1 yıl geri ödemesiz şekilde bireylere sunulur.

Halkbank toplam vade süresini maksimum 60 ay, faiz oranını ise minimum %0,99 olarak belirlemiştir. Örneğin banka, kredi limiti 350.000 TL olan ve kendi işyerini açmak isteyen birey için aylık %1,23 faiz oranı belirleyebilir. Aynı zamanda kredi türünü aylık eşit taksitli işletme kredisi olarak adlandırarak azami 36 ay vade süresi uygulayabilir. Üstelik bu sürenin ilk 6 ayını anapara ödemesiz şekilde sunabilir.

Cesur Girişimci Kredisi Şartları Nelerdir?

Cesur girişimci kredisine başvuru yapmak isteyen bireylerin banka tarafından belirlenen şartları taşıması gerekmektedir.

Bu şartlar, aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18-45 yaş aralığında olmak,

İşletme kurulmadan 1 yıl önce KOSGEB’e kayıt yaptırmak,

Üniversitelerin yüksekokul ya da fakültelerinden mezun olmak,

Başvuruda bulunulan iş kolu için minimum 2 yıllık deneyime sahip olmak,

Sektöre ait iş planı geliştirmek.

Cesur Girişimci Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Cesur girişimci kredisi başvurusu yapabilmek için belirli adımları takip etmek gerekmektedir. Öncelikle KOSGEB’in resmi internet sitesindeki başvuru formunu doğru bir şekilde doldurmak gerekir. Başvuru onaylandıktan sonra gerekli evraklar, Halkbank’a teslim edilmelidir.

Cesur girişimci kredisi başvuru sürecinde istenen evraklar aşağıdadır:

Son 1 yıla ait vergi levhası,

Nüfus cüzdanı ya da fotokopisi,

Üniversite mezuniyet belgesi,

Son 3 yıla ait kurumlar vergi beyannamesi,

Tahakkuk fişi ve muhasebeciden kaşe imzalı mizan,

Bulunulan yıla ait güncel oda kayıt belgesi,

Bulunulan yılın 2. Dönemine ait geçici vergi beyannamesi ve detay mizan,

10 günden eski olmamak şartıyla SGK ve Vergi borç yazıları,

Kefil olacak kişiye ait bilgiler.

Cesur Girişimci Kredisi Faiz Oranları 2026

Cesur girişimci kredisi faiz oranı, KOSGEB tarafından her yıl düzenli olarak güncellenir ve bu oran şubat ayında belirlenir. Ayrıca cesur girişimci kredisi için belirlenen bu faiz oranı, yıl sonuna kadar aynı kalır. Maksimum 48 ay olarak belirlenen vade süresi, girişimcilerin kolay bir şekilde ödeme yapmasını sağlar. Fakat girişimcinin iş planına göre vade oranı değişiklik göstermektedir. Düşük faiz oranları ile sunulan Cesur Girişimci Kredisi, maksimum 60 ay vade ile verilir.

Örneğin 350.000 TL’lik cesur girişimci kredisine başvuru yapan birey için vade süresi 36 ay, faiz oranı ise %1,30 olarak belirlendiği takdirde kredinin aylık geri ödeme tutarı yaklaşık 9.918,30 TL olacaktır.

Halkbank Cesur Girişimci Kredisine Nasıl Başvurulur?

Halkbank cesur girişimci kredisine başvuru yapabilmek için gerekli şartların sağlanması gerekir. Başvuru için gereken kimlik belgesi, mezuniyet belgesi, başvuru yapılan iş kolu ile ilgili deneyimler ve vergi levhası gibi çeşitli belgeler tamamlandıktan sonra başvuru kanalları üzerinden başvuru talebi oluşturulabilir.

Bu başvuru kanalları şöyledir:

Halkbank Şubeleri: Halkbank şubelerine gerekli belgeleri eksiksiz olarak teslim eden bireyler, kolay bir şekilde başvuru talebini oluşturabilir.

Online Kanallar: Halkbank’ın resmi internet sitesi üzerinden gerekli bilgiler girilerek başvuru formu doldurduktan sonra başvuru talebi oluşturulabilir.

Halkbank Müşteri Temsilcisi: Halkbank müşteri temsilcisine bağlanmak için 0850 222 0400 numarası aranabilir ve başvuru talebi iletilebilir.

Cesur Girişimci Kredisi Kimlere Verilir?

Cesur girişimci kredisi, Halkbank’ın belirlediği kriterleri taşıyan bireylere verilir. Bu durumda üniversitelerin ilgili lisans ya da ön lisans programlarını tamamlamak, 45 yaşını geçmemiş olmak ve sektörde 2 yıl deneyim kazanmış olmak gerekir. Ayrıca kendi işyerini açmak isteyen bireylerin detaylı bir iş planına sahip olması da önemlidir.

