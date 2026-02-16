PTT Emekli 14 Bin TL Destek Kampanyası - Ödeme Nasıl Alınır? PTT Emekli 14 Bin TL Destek ve Kampanyası’nın ne olduğu, şartları, başvuru süreci ve bu desteğin nasıl alındığı tüm detaylarıyla burada!

PTT’nin emeklilere yönelik 14.000 TL kampanyası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından kamuoyuna açıklanan bir uygulamadır. Bu destek, tek seferde ve herhangi bir koşul olmaksızın verilen bir devlet yardımı niteliği taşımamaktadır. Kampanyadan yararlanabilmek için emeklinin; maaşını üç yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi, otomatik ödeme talimatı oluşturması, PTTCell kullanması, kredili hesap açması veya belirli bankacılık işlemlerini gerçekleştirmesi gibi çeşitli şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Bu yazımızda, PTT Emekli 14 Bin TL Ödeme Kampanyası’nın ne olduğunu, şartlarını, hangi kalemlerden oluştuğunu, başvuru sürecinin nasıl ilerlediğini, anlaşmalı bankaları ve başvuru tarihine ilişkin detayları ele alacağız. Ayrıca emeklilerin süreçte dikkat etmesi gereken noktaları da detaylı bir şekilde değerlendireceğiz.

PTT Emekli 14 Bin TL Ödeme Kampanyası Nedir?

PTT Emekli 14 Bin TL Ödeme Kampanyası, emekli maaşını PTT aracılığıyla alan ya da maaşını PTT’ye taşıyan emeklilere yönelik olarak sunulan bir kampanyadır. Bu kampanya kapsamında, belirli şartların yerine getirilmesi halinde toplamda 14.000 TL’ye kadar geri ödemesiz nakit destek sunulmaktadır. Ancak promosyon benzeri bir avantaj sunan bu kampanya doğrultusunda ödemeler tek seferde toplu olarak yapılmamaktadır. Belirlenen ürün ve hizmetlerin her biri kullanıldıkça, ilgili tutarlar ayrı ayrı ve kademeli şekilde hesaba aktarılmaktadır.

PTT Emekli 14 Bin TL Geri Ödemesiz Destek Şartları Nelerdir?

Aşağıdaki tabloda PTT Emekli 14 Bin TL geri ödemesiz destek şartları ve bu şartların sağlanması halinde ne kadar destek alınacağı detaylı bir şekilde verilmiştir:

Şart Geri Ödemesiz Destek Tutarı Anlaşmalı bankada açık kredisi olan emekli 6.000 TL PTTCell hat sahibi olma 2.000 TL PTT üzerinden bir otomatik ödeme talimat 2.000 TL Anlaşmalı bankada Kredili Destek Hesabı açma 2.000 TL Anlaşmalı bankadan repo alımı yapma 2.000 TL Toplam 14.000 TL

Bu şartları daha detaylı açılayacak olursak: PTT Emekli 14 Bin TL geri ödemesiz destek kampanyasından yararlanabilmek için bazı temel şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartların başında emeklinin maaşını PTT üzerinden alması veya mevcut maaşını PTT’ye taşıması ve 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımayacağına dair taahhüt vermesi yer almaktadır.

Kampanyanın ana koşullarından bir diğeri ise PTT’nin anlaşmalı olduğu bankalardan birinde açık kredinin bulunması ve açık kredilerinde 60 gün üzerinde gecikme bulunmamasıdır. Bu şartı sağlayan emeklilere, kampanya kapsamında destek tutarının ilk bölümü ödenmektedir. Toplamda 14.000 TL olan bu destekten tam olarak yararlanabilmek için ayrıca PTTCell hattına sahip olunması, PTT üzerinden en az bir otomatik ödeme talimatı verilmesi, PTT aracılığıyla Kredili Destek Hesabı (KDH) açılması ve anlaşmalı bankalar üzerinden repo işlemi gerçekleştirilmesi gibi şartların karşılanması gerekmektedir. Bu kapsamda tüm şartları yerine getiremeyen emekliler ise yalnızca sağladıkları koşulların karşılığı olan tutar kadar ödeme almaktadır.

PTT Emekli 14 Bin TL Geri Ödemesiz Desteği Nasıl Alınır?

PTT Emekli 14 Bin TL geri ödemesiz destekten yararlanmak için emeklinin doğrudan bir PTT şubesine kimlik belgesi ile şahsen başvurması gerekmektedir. Emekli maaşını halihazırda PTT’den alanlar için kampanyaya katılım işlemleri doğrudan başlatılmaktadır. Maaşını başka bir bankadan alan emeklilerin ise öncelikle emekli maaşlarını PTT’ye taşımaları gerekmektedir.

Maaşın 3 yıl boyunca PTT’den alınacağına ilişkin taahhüt verilmesinin ardından kampanya kapsamındaki işlemler (otomatik ödeme talimatı verilmesi, PTTCell hattı edinilmesi, kredili destek hesabı açılması, repo işlemi gerçekleştirilmesi vb.) yine şube aracılığıyla yapılmaktadır. Her bir şartın yerine getirilmesi halinde ilgili ödeme tutarı emeklinin hesabına aktarılmakta, tüm koşulların tamamlanması durumunda ise toplam destek tutarı 14.000 TL’ye kadar ulaşmaktadır.

PTT Emekli Desteğinde Anlaşmalı Bankalar Hangileri?

PTT emekli desteğinin alınabileceği anlaşmalı bankalar şöyle sıralanabilir:

Aktif Bank

Akbank

Garanti Bankası​

Yapı Kredi

Burgan Bank

Turkish Bank

Citibank

Alternatif Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Emekliye özel kredi kartı veren bankaların hangileri olduğunu ve aidat ücreti olup olmadığını öğrenmek için Emekliye Kredi Kartı Veren Bankalar 2026 başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

5 Soruda PTT Emekli Desteğine Dair Herşey!

PTT Emekli 14 Bin TL Ödeme Kampanyası’nda en çok merak edilenleri sizler için derledik:

Soru Cevap 14.000 TL Geri Ödemesiz mi? Evet Ödeme Tek Seferde mi Yapılır? Hayır. Şartlar yerine getirildikçe ödemeler kademeli olarak yapılmaktadır. Tüm koşullar sağlandığında toplam tutar 14.000 TL’ye kadar ulaşır. PTT Doğrudan Para mı Veriyor? Hayır, kampanya kapsamında şartları sağlayan emeklilere ödeme yapılmaktadır. Hangi Şartlar Gereklidir? Maaşın 3 yıl boyunca PTT’den alınacağına dair taahhüt verilmesi ve ek olarak otomatik ödeme talimatı, PTTCell hattı, kredili destek hesabı ve repo işlemi gibi ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Başvuru Nereden Yapılmaktadır? PTT şubeleri üzerinden şahsen başvuru yapılmaktadır.

Emekli 14 Bin TL Destek Kampanyasına Başvuru Süreci Nasıl İlerliyor?

PTT Emekli 14 Bin TL Destek Kampanyası başvuru süreci belirli adımlar doğrultusunda ilerlemektedir ve işlemler doğrudan PTT şubeleri üzerinden yürütülmektedir. Bu süreç aşağıda adım adım ele alınmaktadır:

Öncelikle, emeklinin T.C. kimlik kartı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine şahsen başvurması gerekmektedir.

Daha sonra, maaş başka bir bankadan alınıyorsa, emekli maaşının PTT’ye taşınması için talep oluşturulması gerekmektedir.

Talebin ardından, maaşın 3 yıl boyunca PTT’den alınacağına dair taahhüt sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir.

Sonrasında, destek ödemesinin tam olarak alınabilmesi amacıyla otomatik ödeme talimatı verilmesi, PTTCell hattı edinilmesi, kredili destek hesabı açılması ve repo işlemi gerçekleştirilmesi gibi kampanya kapsamındaki ek işlemlere başvurulması gerekmektedir.

Tüm koşulların tamamlanması durumunda toplam destek tutarının 14.000 TL’ye kadar ulaşması mümkün olmaktadır.

Kampanya başvuru işlemlerinin emekli müşterinin kendisi tarafından tüm PTT iş yerlerinden yapılması gerekmektedir.

Veli veya vasi aracılığıyla kampanya başvurusu yapılması mümkün değildir.

PTT 14 Bin TL Emekli Desteği Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

PTT tarafından emeklilere yönelik duyurulan 14.000 TL’ye kadar geri ödemesiz nakit destek kampanyası için başvurular 29.12.2025 tarihinde başlatılmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından kamuoyuna açıklanan kampanya kapsamında emekliler, Türkiye genelindeki PTT iş yerlerine şahsen başvurarak işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Başvuru süreci devam eden kampanya kapsamında, şartları sağlayan emekliler en yakın PTT şubesine giderek doğrudan başvurularını yapabilmektedir.

Emekliye kredi veren bankaların hangileri olduğunu ve emekli maaşına göre ne kadar kredi çekebileceğini öğrenmek için Emekliye Kredi Veren Bankalar 2026 - Emekli Kredi Hesaplama sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Emekliler Bu Süreçte Nelere Dikkat Etmeli?

PTT Emekli 14 Bin TL Destek Kampanyası sürecinde emeklilerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar şöyle sıralanmaktadır: