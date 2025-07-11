IBAN Numarası Nedir, Nasıl Öğrenilir?

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

IBAN Numarası Nedir?

IBAN, uluslararası standartlara sahip bir banka hesap numarasıdır. IBAN; Uluslararası Banka Hesap Numarası anlamına gelen “International Bank Account Number”ın kısaltmasıdır. ISO 13616-1:2007 standardına uygun olarak tasarlanmıştır.

Avrupa Birliği düzenlemeleri ile ülkeler arasında yapılan para transferlerinin hızlı ve minimum maliyette olabilmesi adına bu uygulama başlatılmıştır. Bu sayede hatalar ve gecikmeler en az seviyeye inmiştir.

Her ülkenin banka hesap numaraları farklı standartlara göre belirlenmiş bu nedenle de hesap numarasının doğrulanmasında sıklıkla güçlük yaşanmıştır. Transfer edilen paranın yanlış hesaplara gönderilmesi ve söz konusu hatalı işlemlerin düzeltilmesinden kaynaklanan zaman kaybı IBAN numarası kullanılarak yapılan işlemlerde en aza indirilmiştir.

Avusturalya, Amerika Birleşik Devletleri gibi hala farklı sistemler kullanan ülkeler dışında IBAN sistemi tüm ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Euro bölgesi tüm ülkeler tarafından IBAN kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

IBAN Numarası Kaç Hanelidir?

IBAN, uluslararası standartlara sahip banka hesap kodudur. En fazla otuz dört karaktere sahip olabilen bu kod ülkeden ülkeye değişen uzunluklara sahip olabilmektedir. Türkiye’de IBAN numaraları yirmi altı haneden oluşmaktadır. Bu yirmi altı hane harf ve kodlardan oluşmaktadır.

IBAN kodunun ilk iki hanesi harften oluşmaktadır. Bu iki harf ülke kodunu temsil etmektedir. Türkiye’de IBAN kodları bu nedenle ülke kodu olan TR harfleri ile başlar. Bu iki hane büyük harfle başlamaktadır.

Ülke kodunun ardından iki basamaklı kontrol hanesi gelir. IBAN kodunun doğrulaması için kullanılmaktadır.

Arkasından beş basamaklı banka kodu vardır. Eğer banka kodu beş basamaktan küçükse sağına sıfır alarak beş basamağa tamamlanır.

Son on altı hane ise kişiye ait banka hesap numarasını temsil etmektedir. Bazı bankalar buraya müşteri numarasını yazmaktadır. Müşteri numarası; bankaların hesap açtıran müşterilerine özel olarak tanımladıkları, hesap numarasından farklı bir numaradır. Müşteri işlemleri banka içinde bu numara ile takip edilmektedir. Hesap numarası için standart bir format kullanılmamaktadır.

Hesap Numarasından IBAN Numarası Öğrenilebilir Mi?

Müşteri hesap numaraları IBAN kodu ile uluslararası tanınırlığa erişmektedir. Bu sayede IBAN ile para transferlerini hatasız ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek mümkündür.

IBAN kodunu ücretsiz bir şekilde kolayca öğrenebilirsin. Mevcut hesap numaran bankan tarafından otomatik olarak IBAN’a dönüştürülmüştür. Ancak IBAN oluşturulurken kullanılacak ödeme hizmeti sağlayıcısı kodları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir. Bu işlem ücretsiz olarak gerçekleştirilmekte ve bankanda kaydedilmektedir.

Para transferine konu olan her hesaba bağlı bir IBAN kodu bulunmaktadır. Bir müşterinin birden fazla IBAN’ı da olabilmektedir.

Para hareketinin olduğu yatırım hesaplarına bağlı IBAN bulunmaktadır. Ancak kredi kartına bağlı bir IBAN kodu bulunmamaktadır.

Hem Türk Lirası, hem de yabancı para transferlerinde IBAN kullanılabilmektedir.

SWIFT Kodu Nedir, Nasıl Öğrenilir? adlı yazımızı okuyarak SWIFT kodunun ne olduğunu öğrenebilirsin. Ayrıca bu kodun kaç haneli olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl oluşturulduğunu inceleyebilirsin.

IBAN’ımı Nasıl Öğrenebilirim?

IBAN kodunu hesabının bulunduğu bankadan öğrenmen mümkün. Bunun için mobil bankacılık, internet bankacılığını kullanabilir, hesabının bulunduğu banka şubesini arayabilir ya da telefon bankacılığını kullanabilirsin.

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Para Transfer Edeceğim Hesabın IBAN’ını Nasıl Öğrenebilirim?

Para transferini gerçekleştireceğin hesabın IBAN’ını yalnızca hesap sahibinden öğrenebilirsin. Transferi gerçekleştirirken hesap sahibinin IBAN’ı ile ad – soyadının uyumlu olması gerekmektedir.

Her banka müşterisinin hesap numarası IBAN ile uluslararası tanınırlığa kavuşmuş olmaktadır. Günlük hayatımızda IBAN’a bu kadar önem kazandıran ise hızdır.

Bankaların internet bankacılığı sisteminden IBAN numaranı sorgulayabilmektesin. IBAN numarasını sorgulamak istediğiniz hesabın kayıtlı olduğu internet bankacılığı sistemine girerek şubenin kodunu ve hesap numarasını girebilir, bu şekilde ilgili hesaba ait IBAN numarasına ulaşabilirsin.

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