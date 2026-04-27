Visa ve Mastercard Farkları Nelerdir? Hangisi Daha Avantajlı? Visa ve Mastercard arasındaki farklar, hangisinin daha avantajlı ve güvenilir olduğunun yanı sıra ülkelere göre kullanım sıklığı burada!

Visa ve Mastercard, dünya genelinde en yaygın kullanılan iki ödeme sistemidir ve günlük kullanımda aralarındaki fark oldukça sınırlıdır. Her ikisi de benzer güvenlik altyapısı, geniş kabul ağı ve online/yurt dışı kullanım imkânı sunar. Aralarındaki küçük farklar daha çok döviz kuru, bölgesel yaygınlık ve sundukları ek ayrıcalıklarda ortaya çıkar. Dolayısıyla pratikte hangi kartın daha avantajlı olduğu, Visa veya Mastercard olmasından ziyade kartı sunan bankanın faiz oranları, aidat politikası, kampanyaları ve sunduğu avantajlara bağlıdır.

Bu yazımızda Visa’nın ve Mastercard’ın ne olduğunu, arasındaki farkları, hangisinin daha avantajlı ve güvenilir olduğunu ele alacağız. Ayrıca hangi durumlarda Visa’nın hangi durumlarda Mastercard’ın tercih edilmesi gerektiğine, Visa ve Mastercard alınabilecek bankalara ve bu ödeme sistemlerinin nerelerde geçerli olduğuna değineceğiz.

Visa Nedir?

Çoğu insan tarafından bir banka sanılan Visa, aslında dünya genelinde ödemelerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan uluslararası bir kart ağı ve ödeme sistemidir. Visa Inc. tarafından işletilen bu sistem, hem yurt içinde hem de 200’den fazla ülkede bankaların sunduğu kartların dünya çapında geçerli olmasını sağlar. Visa, anlaşma sağladığı bankalardan belirli bir oranda komisyon alarak hizmet verir.

Bu altyapıyı kullanan Visa kartlar ise debit kart, kredi kartı ve ön ödemeli kart olmak üzere üç türde sunulur ve kart numaraları genellikle 4 rakamı ile başlar. Visa logosu bulunan kartlar ile yurt içinde ve yurt dışında POS cihazı kullanarak ödeme yapmak, internet üzerinden ödeme gerçekleştirmek, temassız ödeme imkanından yararlanmak ve ATM’den para çekmek mümkündür.

Mastercard Nedir?

Mastercard, 210’dan fazla ülkede tüketiciler, işletmeler ve finans kuruluşları arasındaki ödemelere aracılık eden küresel bir ödeme teknolojileri şirketidir. Mastercard sayesinde para transferleri hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ancak Mastercard’ın doğrudan kart veren bir banka olmadığı unutulmamalıdır. Mastercard, bankalar tarafından sunulan kartların arkasındaki teknolojik sistemi sağlayarak işlemlerin sorunsuz şekilde gerçekleşmesine aracılık eder. Visa’ya benzer şekilde Mastercard da bankalarla anlaşma sağlayarak belirli bir komisyon karşılığında güvenli bir ödeme ağı sunmaktadır.

En çok bilinen elektronik ödeme sistemlerinden biri olan Mastercard, günlük hayatta kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Genellikle 5 rakamı ile başlayan bu kartlar ile hem yurt içinde hem de yurt dışında internet üzerinden ya da POS cihazı kullanarak ödeme yapmak ve ATM’den para çekmek mümkündür. Buna ek olarak Mastercard, Masterpass sistemi ve Maestro logolu banka kartları gibi çeşitli ürünler de sunmaktadır.

Visa mı Mastercard Hangi Ülkelerde Daha Yaygın?

Visa ve Mastercard tüm dünyada en çok tercih edilen ve kabul oranı en yüksek olan iki ödeme sistemi olsa da dünya geneline bakıldığında Visa, Mastercard’a göre daha yaygındır. Ancak bu sistemlerin yaygınlık seviyesi ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Bazı ülkelerde Visa daha geniş kullanım alanına sahip iken bazılarında Mastercard ön plandadır.

Kuzey Amerika’da, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada genelinde her iki ödeme ağı da yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak istisnai olarak, ABD’deki Costco mağazalarında fiziksel ödemelerde yalnızca Visa kredi kartlarının kabul edilmesi gibi özel anlaşmalar söz konusudur.

Avrupa genelinde ise Visa ve Mastercard geniş bir kabul ağına sahiptir. Geçmişte Almanya ve Hollanda gibi bazı ülkelerde yalnızca yerel banka kartları veya Mastercard’ın Maestro ve Visa’nın V PAY gibi alt markaları kullanılabiliyordu. Ancak bu sistemlerin aşamalı olarak kaldırılması ve standart debit kartlara geçiş yapılmasıyla birlikte bu ayrım ortadan kalkmıştır.

Asya-Pasifik bölgesinde turistik bölgelerde, büyük oteller ve restoranlarda Visa ve Mastercard kullanılabilirken, yerel ödeme sistemleri bazı ülkelerde çok daha baskındır. Örneğin Çin’de UnionPay, Japonya’da ise JCB gibi ödeme ağları öne çıkmaktadır. Ayrıca Çin’de Alipay ve WeChat Pay gibi mobil ödeme sistemleri günlük harcamalarda oldukça yaygın olduğu için yabancı kartların kullanım alanı batı ülkelerine kıyasla daha sınırlıdır.

Uluslararası yaptırımların uygulandığı Rusya, İran, Kuzey Kore, Küba, Suriye ve Sudan gibi ülkelerde Visa ve Mastercard ödeme ağları kullanılmamaktadır. Özellikle 2022 Ukrayna ve Rus savaşının ardından Rusya’da Visa ve Mastercard faaliyetlerini durdurmuştur. Bu nedenle ülke içinde işlemler büyük ölçüde yerel Mir kart sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’de ise her iki ödeme sistemi de yaygın olarak kullanılmakta ve bu sistemlere yerli ödeme sistemi olan Troy eşlik etmektedir.

TEK TIKLA KREDİ KARTINI AL! Visa ve Mastercard Logolu Tüm Kartlar Burada! Hemen Başvur

Visa ve Mastercard Arasındaki Farklar Nelerdir?

Visa ve Mastercard gibi finans şirketleri benzer sistemlerle çalışsa da kabul ağı, döviz çevrim oranları, (kur farkı) güvenlik, kart ayrıcalıkları ve alt markalar gibi konularda bazı farklar bulunmaktadır.

Bu farklar aşağıda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

1. Pazar Payı

Visa, dünya genelinde 210’dan fazla ülkede faaliyet gösteren, en büyük pazar payına sahip olan finans şirketidir ve uluslararası işlemlerde öncü konumda yer almaktadır. Mastercard ise dünya genelinden 200’den fazla ülkede geniş bir kabul ağı ile Visa'yı bir adım geriden takip etmekle birlikte bazı bölgelerde daha az kabul noktasına sahiptir. Hatta Çin dışında küresel ölçekteki kartla ödeme sistemlerinin %90’ı Visa ve Mastercard ile sağlanmaktadır.

2. Döviz Çevrim Oranları (Kur Farkı)

Yurt dışı harcamaları söz konusu olduğunda döviz çevrim ücreti ve yabancı para işlem ücreti gibi kalemler devreye girmektedir. Bu masraflar, işlemin yapıldığı para birimine ve ilgili bankanın uyguladığı komisyon ücretlerine göre değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hem Visa hem de Mastercard’da döviz çevrim ücreti ve yabancı para işlem ücreti alınmaktadır. Buradaki fark ilgili bankanın uyguladığı yabancı para işlem ücreti ve ek komisyonlardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Visa ve Mastercard arasında bir seçim yaparken işlem ücreti olmayan ya da daha düşük olan kartı tercih etmek daha mantıklı olabilir.

3. Güvenlik

Visa ve Mastercard, dünya genelinde gelişmiş güvenlik sistemleriyle tanınan ödeme sistemleridir ve bu iki sistem arasında güvenlik konusunda belirgin farklılıklar yoktur. Her iki sistemde de Zero Liability (Sıfır Sorumluluk) politikası sayesinde sahte işlemlerden kaynaklı oluşan zararlardan kart sahipleri sorumlu tutulmamaktadır. EMV çip teknolojisi, 3D Secure, tokenizasyon ve temassız ödeme teknolojisi sayesinde olası riskler en aza indirilmektedir. Buna ek olarak Visa ve Mastercard güncel teknolojiler ışığında yapay zekâ destekli risk analizi imkanı da sunmaktadır.

4. Kart Ayrıcalıkları

Visa ve Mastercard, kart segmentlerine göre farklı avantaj fırsatlarına sahiptir. Genellikle Visa, daha geniş banka yelpazesine sahip olduğu için daha çeşitli kampanyalar sunarken Mastercard fiyat koruması ve satın alımlarda daha uzun garanti imkanı sağlar.

Segment olarak baktığımızda Visa, Classic, Gold, Platinum, Signature, Infinite olmak üzere 5 farklı seçenek sunmaktadır. Örneğin Visa Classic günlük harcamalarda sorunsuz bir şekilde kullanılabilirken Visa Gold’da daha yüksek limitler, Visa Platinum’da özel indirimler, Visa Signature ve Visa Infinite gibi premium segmentlerde ise havalimanı lounge erişimi, concierge hizmetleri devreye girmektedir.

Benzer şekilde Mastercard da Standard, Gold, Platinum, World, World Elite gibi seçenekler bulunmakta ve her segmente özel ayrıcalıklar sağlanmaktadır. Visa kartlarda olduğu gibi en üst segment olan Mastercard World Elite kartında lounge erişimi, kapsamlı sigortalar, concierge hizmetleri ve global ayrıcalık programları sunulmaktadır.

5. Alt Markalar

Visa ve Mastercard benzer kart türleriyle tanınsa da her şirketin kendine özel alt markaları ve kart çeşitleri bulunmaktadır. Örneğin Mastercard tarafından sunulan Maestro kart, en yaygın kullanılan banka kartlarından biridir. Visa Electron kart ise benzer şekilde kredi kartı özelliği olmayan ve vadesiz hesaba bağlı şekilde çalışan debit karttır.

Öte yandan Mastercard tarafından işletilen Cirrus, dünya genelinde ATM’leri birbirine bağlayan bir altyapı olarak öne çıkar ve kart sahiplerinin yurt içi ve yurt dışında nakit çekim işlemlerini kolaylaştırır.

Visa mı Mastercard mı Daha Avantajlı?

Visa’nın mı yoksa Mastercard’ın mı daha avantajlı olduğu, kartın nerede kullanılacağına, harcama alışkanlıklarına, kart aidatının ne kadar olduğuna, kartı sunan bankanın kampanyalarına ve komisyon ücretlerine göre değişiklik göstermektedir.

Eğer çok sık seyahat eden ve yurt dışında çok fazla harcama yapan biriyseniz döviz dönüşüm oranı ve yurt dışı işlem ücreti daha düşük olan ve daha çok ülkede kabul gören Visa ödeme sistemini tercih etmeniz avantajlı olabilir.

Buna karşılık Mastercard, özellikle dijital ödeme çözümleri ve gelişmiş işlem kontrolü konusunda öne çıkmaktadır. Mastercard altyapısında sunulan Masterpass gibi dijital cüzdan çözümleri sayesinde kart bilgilerinizi her seferinde girmenize gerek kalmadan hızlı ve güvenli şekilde ödeme yapabilirsiniz.

Öte yandan aynı bankanın sunmuş olduğu Visa veya Mastercard altyapısını kullanan kartlar arasında bile ciddi farklılıklar olabilir. Bu nedenle hangi kartın daha avantajlı olduğu, ihtiyaç durumuna, kullanım alanına ve tercih edilen bankanın koşullarına bağlı olarak şekillenmektedir.

Hangisinin Güvenlik Altyapısı ve Teknolojisi Daha İyi?

Visa ve Mastercard güvenlik altyapısı ve teknolojisi oldukça benzerdir. Hem Visa hem de Mastercard uluslararası güvenlik standartlarına uygundur. Bu ödeme sistemlerinde:

Zero Liability, (Sıfır Sorumluluk)

Temassız ödeme (NFC),

3D Secure doğrulama,

Tokenizasyon ve anlık işlem izleme ve

Yapay zekâ destekli risk analiz sistemleri kullanılmaktadır.

Dolayısıyla Visa ile Mastercard arasında güvenlik altyapısı ve teknoloji açısından bir üstünlük söz konusu değildir.

Hangi Bankalardan Visa Kart Alınabilir?

Türkiye’de faaliyet gösteren birçok banka, müşterilerine Visa logolu kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kart sunmaktadır.

Visa kart alınabilen başlıca bankalar arasında:

Ziraat Bankası,

VakıfBank,

Halkbank,

Türkiye İş Bankası,

Yapı Kredi,

Garanti BBVA,

Akbank,

DenizBank,

QNB ve

TEB gibi bankalar yer almaktadır.

Bu noktada önemli olan, Visa logosuyla sunulan kartın kampanyaları, aidat politikası ve ek avantajlardır. Çünkü aynı Visa altyapısı farklı bankalarda farklı avantajlarla sunulabilmektedir.

Hangi Bankalardan Mastercard Kart Alınabilir?

Mastercard logolu bir kart almak isteyenler, Türkiye’de faaliyet gösteren birçok banka aracılığıyla kredi kartı, banka kartı (debit) ya da ön ödemeli kart alabilir.

Mastercard logolu kart sunan bankalardan bazıları şöyle sıralanabilir:

Akbank

Garanti BBVA

Türkiye İş Bankası

Yapı Kredi

QNB

DenizBank

ING Bank

TEB

Fibabanka

Anadolubank

Bu bankaların sunduğu Mastercard altyapılı kartlar farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak taksitli alışveriş, kampanya, puan kazanımı ve çeşitli ayrıcalıklar sağlamaktadır.

Visa ve Mastercard Nerelerde Geçerlidir?

Dünya genelinde en geniş kullanım ağına sahip olan Visa ve Mastercard, yurt içi ve dışındaki ATM’lerde, marketlerde, restoranlarda, otellerde, akaryakıt istasyonlarında ve perakende mağazalar gibi fiziksel iş yerlerinin büyük çoğunluğunda geçerlidir. Buna ek olarak çeşitli e-ticaret sitelerinde de aktif olarak kullanılmaktadır.

Visa ve Mastercard Yurt Dışında Geçerli mi?

Evet, Visa ve Mastercard logolu kartlar yurt dışında 200’den fazla ülkede geçerlidir. Bu kartların yurt dışında kullanılabilmesi için ilgili banka ile iletişime geçilerek kartın yurt dışı işlemlerine açılması yeterlidir. Kartın yurt dışı işlemlerine açılmasının ardından Visa ve Mastercard’ın geçerli olduğu ülkelerde harcama yapılabilir. Ancak yurt dışında yapılan işlemlerde döviz kuru ve komisyon ücreti farklılıkları olduğu unutulmamalıdır.

Visa ve Mastercard Online Alışverişlerde Kullanılır mı?

Evet, Visa ve Mastercard logolu kartlar yurt içi ve yurt dışı online alışverişlerde kullanılabilir. Bu kartlar ile online alışveriş yapabilmek için kartın internet alışverişine açık olması yeterlidir. Mobil ve internet bankacılığı üzerinden kart internet alışverişine açılabileceği gibi şubeler ve müşteri hizmetleri aracılığıyla da bu işlem gerçekleştirilebilir.

Mastercard tarafından geliştirilen Masterpass, kart bilgilerini saklayarak hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapma imkanı sunmaktadır. Masterpass ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız Masterpass Nedir? Kayıtlı Kart ve Hesabı Nasıl Silinir? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Visa veya Mastercard Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Visa veya Mastercard logolu bir kart alırken dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir: