Sağlık Harcamalarına Taksit Yapan Bankalar ve Kredi Kartları 2026 yılında Akbank ile İş Bankası gibi sağlık harcamalarına taksit yapan bankaların kredi kartlarına ve bankaların kampanyalarına dair bilgiler!

Sağlık harcamalarına taksit imkânı sunan bankalar ve kredi kartları, hastane, diş tedavisi, eczane ve estetik işlemler gibi birçok sağlık giderini daha erişilebilir hale getirmektedir. Türkiye’de Ziraat Bankası, Garanti BBVA, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Akbank, Kuveyt Türk, TEB, QNB, Enpara ve DenizBank gibi birçok banka, sağlık harcamalarına taksit seçenekleri sunmaktadır. Sunulan taksit seçenekleri, genellikle belirli tutar ve kampanya dönemleri gibi pek çok faktöre göre değişmektedir.

Bu yazımızda sağlık harcamalarına taksit yapan bankaları ve bu bankalara ait kredi kartlarını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca sağlık harcamalarına nasıl ve kaç taksit yapılabildiğini, hangi harcamaların taksit kapsamına girdiğini, taksit sınırlamalarını, faiz oranlarını ve ek masrafları inceleyeceğiz.

Sağlık Harcamalarına Taksit Yapan Bankalar Hangileri?

Sağlık harcamalarına taksit yapan bankalar 2026 yılında aşağıdaki gibidir:

Ziraat Bankası

Garanti BBVA

VakıfBank

Kuveyt Türk

Halkbank

Türkiye İş Bankası

Akbank

Türkiye Finans

TEB

Enpara.com

QNB

Denizbank

Bu bankalara ait detaylar şu şekildedir:

Akbank

Akbank Axess Troy kredi kartları ile yapılan 1.000 TL ile 500.000 TL arasındaki sağlık harcamaları, kampanyaya katılım sağlanması halinde faizsiz ve ücretsiz olarak 3 taksite bölünebilmektedir.

DenizBank

DenizBank kampanyası kapsamında, 5.000 TL ile 250.000 TL arasındaki peşin sağlık harcamaları, kampanyaya katılım sonrasında otomatik olarak 3 taksite bölünmektedir. Hastane, diş hekimi ve eczane harcamaları kampanya kapsamına dahildir ve bireysel kredi kartlarının tamamı ile bu fırsattan yararlanmak mümkündür.

Enpara

Enpara kredi kartı kullanıcıları, her ekstre döneminde en fazla 3 adet sağlık veya eğitim harcamasını toplamda 15.000 TL’ye kadar faizsiz şekilde 6 aya kadar taksitlendirebilmektedir. Taksitlendirme hakkı, harcama tutarına göre kademeli olarak kullanılmaktadır.

Garanti BBVA

Garanti BBVA tarafından sunulan kampanyada, kullanıcıların öncelikle BonusFlaş uygulaması üzerinden ya da SMS ile kampanyaya katılım sağlaması gerekir. 1-30 Nisan tarihleri arasında 2.000 TL ile 500.000 TL arasındaki peşin sağlık harcamaları 3 taksite bölünürken, mevcut taksitli işlemlere +2 taksit imkânı verilmektedir.

Halkbank

Halkbank, 30 Nisan 2026’ya kadar yurt içi sağlık harcamalarında sonradan taksitlendirme imkânı sunmaktadır. 2.000 TL ile 1.000.000 TL arasındaki harcamalar, Paraf TROY kartlarda faizsiz 4 taksit, Visa/Mastercard logolu kartlarda ise faizsiz 3 taksit olarak bölünebilmektedir.

Kuveyt Türk

Kuveyt Türk Sağlam Kart sahipleri, sağlık harcamalarını işlem sonrasında mobil uygulama üzerinden 2 ila 5 taksite bölebilmektedir. 1.000 TL ve üzeri harcamalarda geçerli olan bu kampanya, vade farksızdır ve manuel olarak “Ücretsiz Taksitlendir” seçeneği ile uygulanır.

QNB

QNB GO kredi kartı ile yapılan 50 TL ile 15.000 TL arasındaki harcamalar, her ekstre döneminde toplamda 15.000 TL’ye kadar faizsiz şekilde 6 taksite bölünebilmektedir. Kullanıcılara işlem tutarına göre değişen sayıda taksit hakkı tanımlanmaktadır.

TEB

TEB Emekli kredi kartı sahiplerine özel kampanya kapsamında, 1 Mart - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan 1.000 TL ile 500.000 TL arasındaki hastane ve eczane harcamaları faizsiz 4 taksite bölünebilmektedir. Ayrıca TROY logolu bireysel kredi kartlarıyla Nisan ayı boyunca yapılan harcamalara faizsiz 3 taksit seçeneği sunulmaktadır.

Türkiye Finans

Türkiye Finans, sağlık harcamalarında belirli tutar aralıklarına göre kâr paysız taksit imkânı sunar. 1.000 TL ile 250.000 TL arasındaki harcamalar 3 ay, 250.000 TL ile 1.000.000 TL arasındaki harcamalar ise 2 ay taksitlendirilebilmektedir.

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası Maximum kart kullanıcıları için 5.000 TL ile 500.000 TL arasındaki peşin sağlık harcamalarına 2 ay faizsiz taksitlendirme fırsatı sunulmaktadır. Belirtilen tutar aralığı dışında kalan işlemler için standart faiz oranları uygulanır.

VakıfBank

VakıfBank, sağlık ve eczane sektöründe yapılan 100 TL ile 500.000 TL arasındaki peşin harcamaları faizsiz şekilde 3 ay taksitlendirme imkânı sunmaktadır. Kampanya, tek çekim işlemler için geçerlidir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası Bankkart kapsamında, kredi kartı özelliği kullanılarak tek seferde yapılan 2.500 TL ve üzeri sağlık harcamalarında, 3-4 taksitli işlemlere ek olarak +5 taksit fırsatı sunulmaktadır. Bu kampanya yalnızca Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartı taksit özelliği açık olan bireysel kart sahipleri de bu fırsattan yararlanabilir.

Sağlık Harcamalarına Taksit Yapan Kredi Kartları Hangileri?

2026 yılında sağlık harcamalarına taksit yapan kartlar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Banka / Kurum Kredi Kartları Ziraat Bankası Bankkart (Kredi Kartı Özelliği Açık İse) Garanti BBVA Bonus, Flexi, Bonus Flexi, Bonus Genç, Money Bonus, Miles&Smiles, Shop&Fly, American Express, Metal The Platinum Card, Garanti BBVA TROY Kuveyt Türk Sağlam Kart, Özel Bankacılık World Elite (ek ve sanal kartlar dahil) Halkbank Paraf TROY Türkiye İş Bankası Maximum, Maximiles, Privia Akbank Axess TROY, Wings (bireysel ve ticari, ek ve sanal kartlar dahil) VakıfBank VakıfCard Türkiye Finans Happy Card (Silver, Gold, Platinum, Happy Zero) TEB Emekli Kart, TEB Bireysel Kredi Kartları QNB QNB GO Enpara Enpara Kredi Kartı DenizBank Tüm bireysel kredi kartları (Net Kart, sanal ve ek kartlar dahil)

Sağlık Harcamalarına Nasıl Taksit Yapılır?

Sağlık harcamalarına taksit yapmak için izlenebilecek yöntemler, bankaya ve karta göre değişse de genel süreç aşağıdaki gibidir:

1. Doğrudan Taksitli Ödeme Yapma: Bankaların anlaşmalı olduğu bazı hastane, klinik veya eczanelerde ödeme sırasında kart kullanılırken doğrudan taksit seçilebilmektedir. Örneğin Ziraat Bankası Bankkart veya Garanti BBVA Bonus gibi kartlarda, POS cihazı üzerinden 3, 4 veya daha fazla taksit seçeneği sunulabilir.

2. Kampanyaya Katılarak Taksit Kazanma: Bazı bankalarda taksit yapabilmek için önce kampanyaya katılmak gerekir. Örneğin Garanti BBVA kampanyalarında BonusFlaş uygulamasından “Katıl” butonuna basmak ya da SMS göndermek gerekir. Katılım sonrası yapılan harcamalar otomatik olarak taksitlendirilir.

3. Sonradan Taksitlendirme: Eğer harcama işlemi peşin gerçekleştiyse, sonradan mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden taksite bölmek mümkündür. Bu yöntem özellikle Halkbank, Akbank ve Türkiye İş Bankası gibi bankalarda yaygındır. Sonradan taksitlendirme işlemi için mobil bankacılığa giriş yapılır ve kart işlemleri / harcamalar bölümüne gidilir. Ardından ilgili işlem seçilir ve taksitlendir / sonradan taksit seçeneğine tıklanır.

4. Mobil Uygulama Üzerinden Manuel Bölme: Bazı katılım bankalarında işlem otomatik bölünmemektedir. Dolayısıyla taksitlendirme işlemi, müşterilerin manuel olarak müdahalesiyle gerçekleştirilir. Örneğin Kuveyt Türk uygulamasında sırasıyla; kart işlemleri, dönem içi işlemler ve ücretsiz taksitlendir seçeneği ile taksitlendirme yapılabilir.

5. Belirli Tutar Şartını Sağlama: Çoğu kampanya için minimum harcama tutarı vardır. Örneğin bankalara göre 1.000 TL ve üzeri ya da 2.000 TL ve üzeri harcamalar için taksit yapılabilir. Bu tutarın altında kalan işlemler ise taksit kampanyasına dahil edilmez.

6. Uygun Sektörde Harcama Yapma: Taksit kampanyaları genellikle sadece sağlık kategorisinde geçerlidir. Yani hastaneler, diş klinikleri, eczaneler ve bazı bankalarda veterinerler aracılığıyla yapılan harcamalara taksit uygulanabilir. Farklı sektörlerde yapılan harcamalar kampanyaya dahil değildir.

Sağlık Harcamalarına Kaç Taksit Yapılır?

Sağlık harcamalarına yapılabilecek taksit sayısı, bankaya ve kampanyaya göre değişiklik göstermektedir. Örneğin Ziraat Bankası, Bankkart ile yapılan 3-4 taksitli işlemlere ek +5 taksit fırsatı sunmaktadır. Böylece müşteriler, toplamda 8-9 aya varan taksitlerden yararlanabilmektedir. Garanti BBVA kredi kartlarında peşin harcamalar 3 taksite bölünürken, taksitli işlemlere +2 taksit eklenerek toplamda yaklaşık 5 taksit imkânı sunulmaktadır. VakıfBank sağlık ve eczane harcamalarında genellikle faizsiz 3 taksit fırsatı sağlamaktadır.

Sağlık Harcamalarına Vade Farksız Taksit Yapan Bankalar Hangileri?

Sağlık harcamalarına vade farksız taksit imkânı sunan bankalar arasında Halkbank, Kuveyt Türk, İş Bankası ve Akbank doğrudan faizsiz taksitlendirme sunarken, Garanti BBVA ise ek taksit avantajı ile ödeme süresini uzatma imkânı sağlamaktadır.

Örneğin Halkbank sağlık harcamalarında 3 veya 4 taksit için faizsiz sonradan taksitlendirme sunarken; Kuveyt Türk, işlemleri mobil uygulama üzerinden 2 ila 5 taksite kadar vade farksız bölme imkânı tanımaktadır. Türkiye İş Bankası, belirli tutarlar için 2 ay faizsiz taksitlendirme sağlarken, Akbank sağlık harcamalarını 3 taksite kadar faizsiz bölebilmektedir. Garanti BBVA ise doğrudan faizsiz taksit yerine mevcut işlemlere +2 taksit ekleyerek vade süresini uzatma avantajı sunmaktadır.

Hangi Sağlık Harcamalarına Taksit Yapılabilir?

Sağlık harcamalarında taksit imkânı, belirli hizmet ve sektörlerle sınırlı olmakla birlikte oldukça geniş bir alanı kapsar. Ancak bu işlem genellikle sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve bankaların anlaşmalı üye işyeri kategorisinde yer alan işletmelerde geçerlidir. Genel olarak bankaların kampanyaları ve yasal düzenlemeler doğrultusunda, sağlıkla doğrudan ilgili birçok ödeme taksitlendirilebilir.

Bu kapsamda; özel hastanelerde yapılan tedavi ve ameliyat ödemeleri, doktor muayeneleri, diş tedavileri ve diş kliniklerinde yapılan işlemler taksit kapsamına girer. Aynı şekilde laboratuvar hizmetleri, tahlil ve görüntüleme işlemleri gibi sağlık hizmetleri de taksitlendirilebilen harcamalar arasında yer alır. Bunun yanı sıra optik ürünler (gözlük, lens), eczane alışverişleri ve bazı bankaların kampanyalarına bağlı olarak veteriner hizmetleri de taksit yapılabilen harcamalara dahildir.

Sağlık Harcamalarında Taksit Sınırlaması Var mı?

Evet, sağlık harcamalarında taksitlendirme için yasal bir üst sınır bulunmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen düzenlemelere göre, sağlık ürünleri ve hizmetlerinde kredi kartına yapılabilecek taksit sayısı genellikle en fazla 12 ay ile sınırlandırılmıştır.

Bu nedenle bankaların sunduğu kampanyalar, ek taksit veya sonradan taksitlendirme gibi avantajlar içerse bile bu yasal sınırı aşamaz. Uygulamada ise çoğu banka kampanyası 2 ila 6 ay arasında taksit seçenekleri sunarak bu üst sınırın altında kalmaktadır.

Sağlık Harcamalarında Faiz Oranı ve Ek Masraflar Ne Kadar?

Sağlık harcamalarında faiz oranı ve ek masraflar; bankaya, kart türüne ve işlemin kampanyalı olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle her işlem için sabit bir faiz oranı veya standart bir maliyet bulunmamaktadır.

Kampanya kapsamında yapılan sağlık harcamalarında çoğu banka %0 faiz (vade farksız) taksit imkânı sunar. Bu durumda kullanıcı yalnızca harcama tutarını taksitlere bölerek öder ve ekstra faiz ya da ücret oluşmaz. Bu tür kampanyalar genellikle 2 ila 6 ay arasında taksit seçenekleri içerir.

Kampanya dışında yapılan sonradan taksitlendirme işlemlerinde ise bankaların güncel kredi kartı akdi faiz oranı uygulanır. Bu oran bankaya göre değişmekle birlikte, taksit sayısı arttıkça toplam geri ödeme tutarı da yükselir. Ayrıca bu işlemlerde faiz üzerinden hesaplanan BSMV gibi yasal vergiler de maliyete eklenir. Bazı bankalar sonradan taksitlendirme işlemlerinde işlem ücreti veya hizmet bedeli de yansıtabilir. Bu ücretler sabit ya da işlem tutarına bağlı olarak değişebilir.

Estetik ve Diş Tedavilerinde Taksit Yapılır mı?

Estetik ve diş tedavilerinde taksit yapılması mümkündür ve oldukça yaygın bir uygulamadır. İmplant, zirkonyum, ortodonti, diş beyazlatma ve benzeri birçok estetik ve dental işlem, ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla taksitlendirilebilir.

Özel klinikler genellikle kredi kartı ile ödeme kabul ederek bankaların sunduğu taksit kampanyalarından yararlanma imkânı sağlar. Bunun yanı sıra bazı klinikler, banka kredisi yoluyla veya anlaşmalı finansman seçenekleriyle daha uzun vadeli ödeme planları da sunabilmektedir.

Bazı durumlarda ise klinikler kendi iç ödeme sistemlerini kullanarak sözleşmeli ya da senetli taksit seçenekleri oluşturabilir. Bu yöntem, banka kartı taksitlerinden bağımsız olarak doğrudan klinik ile hasta arasında düzenlenir.

Yasal çerçevede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerine göre sağlık ve sağlıkla ilişkili hizmetlerde taksitlendirme genellikle 12 aya kadar uygulanabilmektedir. Bu sınır, bankaların ve finans kuruluşlarının sunduğu kampanyaların da temel referansını oluşturur.

Taksit Yapılamayan Durumlar İçin Finansal Alternatifler Nelerdir?

Sağlık harcamalarında taksit imkânı olmayan durumlarda farklı finansal çözümler kullanılabilir. Bu durumda en yaygın yöntemlerden biri ihtiyaç kredisi kullanmaktır. Bankalar, sağlık giderleri için belirli vadelerde ihtiyaç kredisi sunarak, peşin ödenmesi gereken tutarın aylık taksitlerle geri ödenmesini sağlar ve bu yöntem kredi kartına göre daha uzun vadeler sunabilir.

Bir diğer seçenek kredi kartı nakit avans kullanımıdır. Acil durumlarda karttan nakit çekilerek ödeme yapılabilir ve bu tutar sonradan taksitlendirilerek geri ödenebilir. Ancak bu yöntemde faiz oranları genellikle daha yüksektir. Ayrıca bazı bankalar faizsiz taksitli nakit avans fırsatları da sunabilmektedir.

Bazı özel hastaneler ve klinikler ise banka dışında kendi ödeme sistemlerini kullanarak senetli veya sözleşmeli taksit imkânı sunabilir. Bu yöntem doğrudan kurum ile hasta arasında yapılan bir ödeme planıdır.

Ayrıca bazı bankalar, peşin yapılan harcamaları sonradan taksitlendirme veya yapılandırma seçenekleri ile bölme imkânı da sunmaktadır. Bu sayede taksit yapılamayan işlemler sonradan belirli faiz oranlarıyla taksite dönüştürülebilir.

Bunlara ek olarak sağlık kredisi, özellikle yüksek tutarlı tedavi ve operasyon giderlerinde kullanılan önemli bir finansman alternatifidir. Sağlık kredisi; hastane masrafları, diş tedavileri, estetik operasyonlar gibi harcamalar için bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredisi türüdür. Bu kredide tutar doğrudan sağlık giderini karşılamak için kullanılır ve geri ödeme sabit aylık taksitlerle yapılır. Vade süresi genellikle kredi türüne göre 12 ila 36 ay arasında değişebilir.

Sağlık kredisinin ne olduğunu ve nasıl alındığını incelemek için Sağlık Kredisi Nedir, Nasıl Alınır? Veren Bankalar ve Faizleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Sağlık Harcaması MCC Kodları Nelerdir?

Sağlık harcamalarında kullanılan MCC kodları aşağıdaki gibidir;

MCC Kodu Açıklama 8099 Genel sağlık ve tıbbi hizmetler 8011 Doktor ve hekim hizmetleri 8021 Diş hekimleri ve ortodontistler 8031 Osteopati uzmanları 8041 Kayropraktörler (omurga uzmanları) 8042 Optometristler (göz doktorları) 8043 Optisyen ve gözlükçüler 8049 Podiatristler (ayak sağlığı hizmetleri) 8050 Hemşirelik ve kişisel bakım tesisleri 8062 Hastaneler 8071 Tıbbi ve diş laboratuvarları 5912 Eczaneler

SIK SORULAN SORULAR

Kredi Kartı ile Devlet Hastanelerinde Ödeme ve Taksit Yapılır mı?

Evet, devlet hastanelerinde kredi kartı ile ödeme çoğu zaman yapılabilir. Ancak bu durum hastaneye göre değişiklik gösterebilir ve tüm işlemlerde geçerli olmayabilir.

Başkasının Adına Yapılan Sağlık Harcaması Kendi Kartımla Taksitlendirilebilir mi?

Evet, başkasının sağlık harcamasını kendi kartınızla ödeyip taksitlendirmek çoğu durumda mümkündür. Ancak kesin sonuç bankanın kampanya şartlarına ve işlemin sağlık harcaması olarak kaydedilmesine bağlıdır.

Estetik Ameliyatlar ve Saç Ekimi Taksitlendirilir mi?

Evet, estetik ameliyatlar ve saç ekimi işlemleri çoğu durumda taksitlendirilebilir. Özel kliniklerde kredi kartı ile yapılan ödemeler, bankaların sağlık sektörüne yönelik kampanyaları kapsamında 2 ila 12 aya kadar taksite bölünebilir. Ancak taksit sayısı; bankanın kampanyasına, kart türüne ve işlem tutarına göre değişir. Kesin taksit imkânı, işlemin “sağlık harcaması” olarak geçmesine ve kampanya şartlarının sağlanmasına bağlıdır.

Diş Teli ve İmplant Tedavisine Kredi Kartı Taksit Yapıyor mu?

Evet, diş teli ve implant tedavilerinde kredi kartı ile taksit yapılabilmektedir. Özel kliniklerde bu işlemler genellikle sağlık harcaması olarak geçtiği için bankaların kampanyalarına bağlı olarak 2 ila 12 aya kadar taksit imkânı sunulabilir. Ancak taksit sayısı; kullanılan karta, bankanın kampanyasına ve işlem tutarına göre değişir. Kesin taksit imkânı, işlemin sağlık harcaması olarak sisteme geçmesine ve kampanya şartlarının sağlanmasına bağlıdır.

Sağlık Harcamamı Yaptım Ama Taksit Olmadı, Ne Yapmalıyım?

Sağlık harcaması yaptıktan sonra taksit uygulanmadıysa, öncelikle işlemin sağlık harcaması (doğru MCC kodu ile) olarak geçip geçmediğini kontrol etmek gerekmektedir. Eğer işlem sağlık harcamasına uygunsa, bankanın mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden “sonradan taksitlendirme” seçeneğini kontrol ederek işlemi taksite bölmek mümkündür. Taksit seçeneği görünmüyorsa, işlem kampanya dışında kalmış olabilir. Bu durumda bankanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçilerek bilgi alınabilir.

Eczane ve Optik Harcamalarına Kredi Kartı ile Taksit Yapılır mı?

Evet, eczane ve optik (gözlük, lens vb.) harcamalarına kredi kartı ile taksit yapılabilmektedir. Bu işlemler genellikle sağlık harcaması kapsamında değerlendirilir ve bankaların kampanyalarına bağlı olarak 2 ila 12 aya kadar taksit imkânı sunulabilir. Ancak taksit sayısı; kullanılan kartın türüne, bankanın kampanyasına ve işlemin sağlık harcaması olarak POS sisteminde doğru şekilde geçmesine bağlıdır. Bu nedenle her eczane veya optik alışverişinde taksit garantisi bulunmayabilir.

Veteriner Kliniği Harcamaları Sağlık Taksit Kampanyalarına Dahil midir?

Veteriner kliniği harcamaları bazı bankaların sağlık taksit kampanyalarına dahil edilebilmektedir. Özellikle muayene, tedavi ve klinik hizmetleri gibi işlemler, kampanya şartlarına bağlı olarak sağlık harcaması kapsamında değerlendirilebilir. Ancak bu durum tüm bankalar için geçerli değildir. Örneğin Ziraat Bankası ve Kuveyt Türk, veteriner kliniği harcamalarına taksit fırsatı sunmaktadır.

Sağlık Harcamalarını Sonradan Taksitlendirmek İçin Bir Alt Limit Var mı?

Evet, sağlık harcamalarını sonradan taksitlendirme işlemlerinde genellikle bankalar tarafından belirlenen bir alt limit bulunmaktadır. Bu limit bankaya göre değişmekle birlikte çoğu kampanyada belirli bir tutarın altındaki işlemler taksitlendirme kapsamına alınmaz. Genellikle bankalar, 1.000 TL ve altı harcamalar için sonradan taksitlendirme imkanı sunmamaktadır.

Özel Sağlık Sigortası (Öss) ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (Tss) Poliçelerine Taksit Yapılıyor mu?

Evet, Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) poliçeleri genellikle kredi kartı ile taksitlendirilebilmektedir. Sigorta şirketleri ve bankalar, bu poliçelerin prim ödemelerinde çoğu zaman kredi kartına vade farksız taksit imkânı sunar. Taksit sayısı ise sigorta şirketine, bankaya ve kampanya dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda 3, 6, 9 ve 12 aya kadar taksit seçenekleri uygulanabilir.

Ticari Kredi Kartları ile Sağlık Harcamalarına Taksit Yapılır mı?

Ticari kredi kartları ile sağlık harcamalarına taksit yapılması mümkündür, ancak bu durum çoğu zaman bireysel kartlara göre daha sınırlıdır. Birçok banka, sağlık sektörüne özel kampanyalara yalnızca bireysel kredi kartlarını dahil eder. Bu nedenle ticari kartlarla yapılan ödemelerde taksit imkânı ya hiç sunulmayabilir ya da daha düşük taksit sayılarıyla sınırlı olabilir. Dolayısıyla taksit uygulanıp uygulanmayacağı tamamen bankanın kampanya şartlarına ve kart türüne bağlıdır.

Kaynak