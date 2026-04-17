Tarım Kredi Kartı Nasıl Alınır? Tarım Kartı Veren Bankalar 2026 Tarım kredi kartının ne olduğu, ne işe yaradığı, nasıl alındığının yanı sıra tarım kredi kartı veren bankalar, başvuru süreci ve faiz oranları!

Tarım Kart başvuruları, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı ve bankaların değerlendirme kriterlerine göre yapılır. Başvuru sürecinde banka, üreticinin tarımsal faaliyetini, gelir durumunu ve kredi notunu değerlendirerek uygun kart limitini belirler. Tarım Kart başvurusu şubelerden, mobil bankacılık uygulamalarından, internet bankacılığı üzerinden, ATM’lerden veya SMS kanalıyla yapılabilir. Onay sürecinin ardından kart kullanıma açılır ve tarımsal girdi alımları, hasat vadeli ödemeler ve nakit işlemler için kullanılabilir.

Bu yazımızda tarım kredi kartının ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl alındığını inceleyeceğiz. Ayrıca 2026 yılında tarım kredi kartı veren bankalar hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız.

Tarım Kredi Kartı Nedir?

Tarım kredi kartı, bankaların tarımsal üreticilere özel olarak sunduğu ve üretim sürecine uygun ödeme koşulları içeren bir kredi kartıdır. Bu kart, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu tarımsal girdileri finanse etmelerine yardımcı olurken, geri ödeme planını hasat dönemine göre esnek biçimde düzenleme imkanı sunar.

Bu kartın en önemli özelliği, geri ödeme planının hasat dönemine göre esnek şekilde düzenlenebilmesidir. Klasik kredi kartlarında olduğu gibi aylık ödeme zorunluluğu yerine, borçlar ürünün gelir getirdiği dönemde ödenecek şekilde yapılandırılabilir. Böylece üretici, gelir elde etmeden ödeme yapmak zorunda kalmaz ve finansal planlamasını daha sağlıklı bir şekilde yönetebilir.

Ayrıca birçok tarım kredi kartı; anlaşmalı üye iş yerlerinde taksitli alışveriş, faizsiz dönem kampanyaları ve tarıma özel indirimler gibi ek avantajlar da sunar. Bu yönüyle tarım kredi kartı, üreticinin hem finansmana erişimini kolaylaştıran hem de maliyetlerini daha kontrollü yönetmesine yardımcı olan bir araçtır.

Tarım Kredi Kartı Ne İşe Yarar?

Tarım kredi kartı, çiftçilerin üretim sürecinde ihtiyaç duyduğu finansmanı kolay ve planlı bir şekilde karşılamasına yardımcı olur. Gübre, tohum, yem, ilaç, akaryakıt ve tarımsal ekipman gibi temel girdiler bu kart aracılığıyla temin edilebilir. Üstelik yapılan harcamalar, çoğu zaman hasat dönemine kadar ertelenerek üreticinin gelir elde etmeden ödeme yapma zorunluluğunu ortadan kaldırır.

Bu kart yalnızca tarımsal alışverişlerde değil; nakit avans çekimi, fatura ödeme, sigorta primi yatırma gibi günlük finansal işlemlerde de kullanılabilir. Böylece çiftçiler, hem üretim giderlerini hem de kişisel ödemelerini tek bir kart üzerinden kolayca yönetebilir.

Ayrıca birçok banka, tarım kredi kartı sahiplerine özel olarak anlaşmalı iş yerlerinde taksit, indirim ve dönemsel kampanyalar sunar. Bu da üreticinin maliyetlerini düşürmesine ve nakit akışını daha verimli planlamasına katkı sağlar. Tarım kredi kartı, bu yönüyle çiftçilerin finansal yükünü hafifleten ve üretim sürecini destekleyen önemli bir finansman aracıdır.

Tarım Kredi Kartı Nasıl Alınır? Başvuru İşlemleri

Tarım kartı başvurusu, bankaların sunduğu farklı kanallar üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Müşteriler; mobil uygulama, internet bankacılığı, ATM ve SMS kanalları üzerinden ya da banka şubelerine giderek başvuru yapabilmektedir.

Başvuru yöntemlerine ait detaylar aşağıdaki gibidir:

Başvuru sırasında genellikle kimlik bilgileri yeterlidir. Ancak bazı durumlarda çiftçilik kaydı gibi ek belgeler istenebilir.

Banka şubelerine giderek yüz yüze başvuru: En klasik başvuru yöntemidir. Bu yöntemde müşteri, kendine en yakın banka şubesine giderek temsilci aracılığıyla başvuru yapabilir.

Mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden online başvuru: Bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri üzerinden başvuru yapmak mümkündür. Mevcut bir banka müşterisi olan kişilerin bilgileri sistemde kayıtlı olduğu için süreç daha kısa sürer ve başvuru işlemi birkaç adımda tamamlanabilir.

ATM’ler aracılığıyla başvuru: VakıfBank ve Yapı Kredi gibi bazı bankalar, ATM’ler üzerinden kart başvurusu yapma imkanı sunar. Kartlı ya da kartsız işlem menüsünden başvuru adımlarını takip ederek başvuru talebi iletilebilir. Bu yöntem, şubeye gitmeden fiziksel olarak başvuru yapmak isteyenler için pratik bir alternatiftir.

SMS ile başvuru: Bazı bankalar, tarım kart başvurusu için SMS seçeneği sunabilir. Örneğin, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile birlikte “TARIM” yazıp 5724’e SMS gönderilerek VakıfBank’ın TarımKart’ına başvuru yapılabilir. Bu işlem sonrası banka, müşteri ile iletişime geçerek başvuruyu tamamlar.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra süreç şöyle ilerler:

Başvurunun ardından üretim kapasitesi ve finansal durum değerlendirilerek uygun kart limiti belirlenir.

Ödeme planı çoğunlukla hasat dönemine göre düzenlenir.

Başvurunun onaylanması ile kart kullanıma açılır.

Kart şubeden teslim alınabilir veya adrese gönderilebilir.

Kart ile tarımsal harcamalar yapılabilir ve ödemeler hasat dönemine göre planlanabilir.

Tarım Kartı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Bankalar, tarım kart almak isteyen müşterilerden bazı belgeler talep edebilir. Bu belgeler aşağıdaki gibidir:

T.C. kimlik kartı (ve gerekirse fotokopisi)

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi

Gelir belgesi veya tarımsal faaliyet gelirini gösteren evraklar

İkametgâh belgesi veya güncel adres bilgisi

Bankanın talep edebileceği ek formlar veya başvuru belgeleri

Tarım Kartı Veren Bankalar 2026

2026 yılında tarım kartı veren bankalar arasında:

Akbank

Albaraka

Anadolubank

DenizBank

İş Bankası

Kuveyt Türk

Şekerbank

TEB

VakıfBank

Yapı Kredi

Ziraat Bankası yer almaktadır.

Bu bankaların sunduğu kartlara ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir:

Akbank Tarım Kart

Akbank tarafından sunulan Tarım Kart’ın özellikleri aşağıdaki gibidir:

Akbank Tarım Kart ile yapılan harcamalar, hasat dönemine uygun şekilde yılda bir kez ödeme planına bağlanır.

Düzenli aylık ödeme yerine, hasat zamanında toplu ödeme yapılabilir.

Tarımsal üretimde gerekli olan gübre, tohum ve benzeri sarf malzemelerinin alımında kullanılır.

Anlaşmalı üye iş yerlerinde yapılan alışverişlerde vade farksız kampanya avantajları sunar.

Akbank ATM’leri üzerinden 7/24 vadesiz mevduat hesabına erişim sağlanabilir ve nakit çekim işlemi yapılabilir.

Akbank şubeleri üzerinden başvuru gerçekleştirilebilir.

Albaraka Hasılat Kart

Albaraka tarafından sunulan Hasılat Kart’ın özellikleri aşağıdaki gibidir:

Hasılat Kart, Mifare özelliği bulunan bir banka kartı olarak sunulur.

Mifare özelliği sayesinde Toprak Mahsulleri Ofisi ve anlaşmalı kurumlarda kart okuyucuya okutularak kartın teslim işlemleri hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilir.

Albaraka Türk Hasılat Kart ile yurt içinde Albaraka Türk ATM’leri ve Mastercard logolu ortak ATM’ler üzerinden işlem yapılabilir.

Yurt dışında Mastercard logolu tüm ATM’ler aracılığıyla hesaba erişim sağlanabildiği gibi para çekme ve alışveriş fırsatı sunar.

Hesaba para yatırma, bakiye sorgulama ve para transferi işlemleri anlık olarak yapılabilir.

Albaraka Türk ATM’leri üzerinden fatura ödeme, TL yükleme, döviz ve altın alım-satım işlemleri gerçekleştirilebilir.

Nakit taşıma ihtiyacı ortadan kaldırılarak güvenli ödeme imkanı sunulur.

Yurt içi ve yurt dışı alışverişlerde ödemeler peşin olarak gerçekleştirilebilir.

Nakit kaybolma veya çalınma riskine karşı güvenlik avantajı vardır.

Yurt dışında bulunulan ülkenin para birimi üzerinden nakit ihtiyacı karşılanabilir.

7/24 yapılan tüm işlemler Albaraka Türk İnternet Şubesi üzerinden anlık olarak görüntülenebilir.

Kimlik belgesi ile en yakın Albaraka Türk şubesine başvuru yapılabilir.

Anadolubank Tarım Kart

Anadolubank tarafından sunulan Tarım Kart’ın özellikleri aşağıdaki gibidir:

Tarım Bankacılığı kapsamında, müşterilerin nakit akışı ve ürün finansmanı ihtiyaçlarına yönelik kartlı ödeme sistemi sunulur.

Nakit taşıma riski ortadan kaldırılarak çiftçilere Türkiye genelinde alışveriş ve nakit çekme imkanı sağlanır.

Müşteriler, anlaşmalı üye iş yerlerinde indirimli ve avantajlı alışveriş yapabilir.

Tüm banka POS cihazları ile vadesiz hesap veya Tarım Kredisi hesabı üzerinden tek çekim alışveriş yapılabilir.

Anadolubank ATM’leri ile vadesiz hesap veya Tarım Kredisi hesabından nakit çekim işlemleri gerçekleştirilebilir.

Anlaşmalı üye iş yerlerinden ilaç, gübre, tohum ve mazot gibi tarımsal ihtiyaçlar temin edilebilir.

Faizsiz dönem avantajından yararlanılarak hasattan hasata ödeme yapılabilir.

Anadolubank Tarım Şubeleri’nden kart başvurusu yapılabilir.

Kart ücreti bulunmamaktadır.

DenizBank Üretici Kart

DenizBank tarafından sunulan Üretici Kart’ın özellikleri aşağıdaki gibidir:

Üretici Kart kapsamında ödemeler yılda bir kez yapılır. Vade tarihi ise üretim veya hasat dönemine göre belirlenir.

Anlaşmalı iş yerlerinde yapılan alışverişlerde 5 aya varan vade ve %0 faiz avantajı sunmaktadır.

Limitler doğrultusunda 2 yıla kadar vadeli taksitli kredi kullanımı mümkündür.

Ek limit avantajı ile otomatik ödeme talimatı verilmekte, düzenli faturalar ise yılda bir kez hasat döneminde ödenmektedir.

Bağ-Kur sosyal sigorta ödemeleri otomatik talimat ile aylık olarak gerçekleştirileblir.

Müşteriler, ATM ve POS cihazları aracılığıyla bankacılık işlemlerinden yararlanabilir.

Nakit taşıma ihtiyacı ortadan kaldırılarak kartlı ödeme kolaylığı sağlanır.

Erken ödeme imkanı ile faiz maliyetleri düşürülebilir.

Uygun kredilendirme koşulları kapsamında finansman desteği sunmaktadır.

Anlaşmalı iş yerlerinde vadeli ve faizsiz alışveriş avantajlarından yararlanılabilir.

MobilDeniz, internet bankacılığı ve resmi internet sitesi üzerinden Üretici Kart başvurusu yapılabilir.

İş Bankası İmece Kart

İş Bankası tarafından sunulan İmece Kart’ın özellikleri aşağıdaki gibidir:

İmece Kart kapsamında banka tarafından tarımsal kredi tahsisi yapılır.

Anlaşmalı üye iş yerlerinden yapılan tarımsal girdi alışverişlerinde ödemesiz dönemli satın alma imkanı sağlanır.

Esnek vade yapısı ile karta bağlı tarımsal kredinin vadesi, hasat dönemine uygun şekilde azami 1 yıl olarak belirlenmektedir.

Ödemesiz dönem içinde veya sonunda ödeme yapılması halinde faiz uygulanmayabilir (iş yeri anlaşmasına göre değişiklik gösterebilir).

İmece Kart ile anlaşmalı iş yerlerinde yapılan alışverişlerde İmece Puan kazanılır. Müşteriler, bu puanları diğer alışverişlerde kullanabilir.

Şubeler aracılığıyla TARSİM sigortası işlemlerinde 9 aya varan faizsiz dönem ve hasatta geri ödeme avantajı sağlanmaktadır.

Kartın bankamatik özelliği ile Türkiye genelinde 7/24 para çekme, para yatırma, bakiye sorgulama, fatura ödeme ve benzeri işlemler yapılabilir.

Kart işlemleri, Maksimum İşyerim uygulaması üzerinden yönetilir.

İşCep ve internet şubesi üzerinden borç ödeme ve bakiye sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilir.

ÇKS, hayvan varlığı veya arıcılık belgesi gibi üretim belgeleriyle birlikte şubeler, internet sitesi, İşCep, İmeceMobil ve çağrı merkezi üzerinden başvuru yapılabilir.

Kuveyt Türk Sağlam Tohum Kart

Kuveyt Türk tarafından sunulan Sağlam Tohum Kart’ın özellikleri aşağıdaki gibidir:

Tarım ve hayvancılık faaliyetleri için gerekli malzeme ve hammadde alımlarında kullanılabilir.

Zirai faaliyetlerde kullanılan araçlara ait akaryakıt, bakım ve onarım giderleri kart üzerinden karşılanabilir.

2, 3, 4, 6 ve 12 ay gibi farklı vade seçenekleri ile ödeme planı oluşturmak mümkündür.

Ödemeler, tarımsal faaliyetlere uygun zaman dilimlerine göre planlanabilir.

Yapılan işlemler, üye iş yeri şartı aranmaksızın 1 yıla kadar vadelendirilebilir.

Anlaşmalı üye iş yerlerinde gerçekleştirilen harcamalarda vade farkı uygulanmamaktadır.

Emeklilik ödemelerinde vade farksız erteleme avantajı vardır.

Kart sahiplerine konut yardımı, yol yardımı, seyahat desteği ve concierge hizmetleri gibi asistans hizmetleri sunulur.

Esnek vade yapısı sayesinde ekstre tarihleri hasat dönemlerine göre düzenlenebilir ve ödemeler buna göre planlanabilir.

Sağlam Tohum Kart’a tüm şubeler üzerinden anında erişim sağlanabilir.

ŞekerBank Hasat Kart

ŞekerBank tarafından sunulan Hasat Kart’ın özellikleri aşağıdaki gibidir:

Anlaşmalı tedarikçi firmalardan yapılan tarımsal alışverişlerin ödemesini, hasat döneminde gerçekleştirmek mümkündür.

Şeker Mobil ve Şekerbank İnternet Bankacılığı aracılığıyla Hasat Kart ile yapılan tarımsal girdi harcamalarının takibi yapılabilir ve ekstre borcu kolayca ödenmektedir.

Anlaşmalı üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde, iş yeri anlaşmasına bağlı olarak faizsiz dönem avantajı sunulur.

Hasat Kart Nakit Limit ile nakit ihtiyaçlar, 7/24 ATM’ler ve Şeker Mobil üzerinden karşılanabilir.

Nakit kullanım işlemleri ve ekstre borcu ödemeleri dijital kanallar üzerinden takip edilebilir.

TARSİM sigorta primlerinin ödenmesi ve ödeme vadelerinin müşteri tarafından belirlenmesi mümkündür.

Şekerbank TMO Kart

ŞekerBank tarafından sunulan TMO Kart’ın özellikleri aşağıdaki gibidir:

Şekerbank TMO Kart ile ürün teslim işlemleri daha hızlı ve kolay şekilde yapılabilir.

Toprak Mahsulleri Ofisi’ne teslim edilen ürünlerin bedeli, kartsız teslimata göre daha erken alınabilir.

Ürün bedelinin tahsili için tüm banka ATM’lerinden 7/24 nakit çekim yapmak mümkündür.

Şekerbank İnternet Şubesi ve Şeker Mobil üzerinden hızlı başvuru yapılabilir.

TEB Harman Kart

TEB tarafından sunulan Harman Kart’ın özellikleri aşağıdaki gibidir:

Anlaşmalı üye iş yerleri üzerinden tarımsal üretime yönelik alışverişlerde kullanılır.

Yılda bir kez ödeme imkânı ile ödemeler, hasat dönemine uygun şekilde planlanabilir.

Faizsiz dönem avantajı ile hasattan hasada ödeme kolaylığı sunulmaktadır.

TEB şubeleri, ATM’ler, CEPTETEB İŞTE ve diğer banka ATM’leri üzerinden nakit avans çekim işlemleri yapılabilir.

Geri ödemeler, TEB şubeleri, ATM’ler, CEPTETEB İŞTE ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabilir.

Başvuru işlemleri şubeler üzerinden yapılabilmekte, ayrıca SMS yöntemi ile de başvuru imkânı sunulmaktadır (HARMAN yazıp T.C. kimlik numarasıyla 4466’ya gönderilerek).

VakıfBank TarımKart

VakıfBank tarafından sunulan TarımKart’ın özellikleri aşağıdaki gibidir:

Tarım üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde, ödemesiz dönem ve indirimli faiz oranı avantajları vardır.

Nakit ihtiyaçları, kart limitine bağlı olarak nakit kredi kullanımıyla karşılanabilir.

Kartın son ödeme tarihi hasat dönemine göre belirlenir ve yılda bir kez ödeme imkanı sunulur.

Tarım üye iş yerlerinde akaryakıt, gübre, yem, zirai ilaç, tohum ve tarımsal ekipman alımlarında 6 aya kadar faizsiz alışveriş avantajı sağlanmaktadır.

VakıfBank ATM’leri, şubeleri, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve çağrı merkezinin yanı sıra diğer banka ATM’leri ve PTT ATM’leri üzerinden nakit kredi kullanımı mümkündür.

Otomatik ödeme talimatı ile Bağ-Kur primleri, elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon faturaları hasat dönemine ertelenebilir.

TARSİM sigorta primleri kart üzerinden ödenebilir ve vadeye kadar faizsiz dönem avantajı sağlanır.

Vadesiz hesaplar karta bağlanarak ATM’ler üzerinden para çekme, yatırma ve diğer bankacılık işlemleri yapılabilir.

Farklı kanallar üzerinden borç sorgulama ve ödeme işlemleri yapılmaktadır.

Başvuru işlemleri VakıfBank şubeleri, internet bankacılığı, ATM’ler veya SMS yöntemi ile gerçekleşmektedir (TARIM yazıp T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi eklenerek 5724’e gönderilir).

Yapı Kredi Verimli Kart

Yapı Kredi tarafından sunulan Verimli Kart’ın özellikleri aşağıdaki gibidir:

Verimli Kart ile çiftçilerin tarımsal alışverişleri kolay hale gelir.

Akaryakıt, gübre, tohum, zirai ilaç, fidan ve fide gibi tarımsal girdilere ait harcamalar kart üzerinden temin edilir.

Anlaşmalı üye iş yerlerinde yapılan alışverişlerde 6 aya kadar faizsiz ödeme imkanı sunulur.

Harcamaların ödemesi, gelir elde edilen hasat dönemine uygun şekilde yapılır.

Nakit çekim işlemleri Yapı Kredi ATM’leri ve şubeleri gerçekleştirilmektedir.

Tarım sigortası primleri kart aracılığıyla ödenmektedir.

Başvuru işlemleri Yapı Kredi şubeleri üzerinden yapılabilir.

Ziraat Bankası Bankkart Başak

Ziraat Bankası tarafından sunulan Bankkart Başak’ın özellikleri aşağıdaki gibidir:

Bankkart Başak ile kredi kartı ve banka kartı özelliklerinin tek kartta birleştirilmesi mümkündür.

Kredi kartı özelliği ile anlaşmalı üye iş yerlerinde taksitli alışveriş, kampanyalar ve indirim avantajları sunulur.

Banka kartı özelliği ile tarımsal üretim için tahsis edilen kredilere ATM’lerden erişim sağlanır.

Tarımsal girdi alışverişlerinde (mazot, gübre, ilaç vb.) tarımsal kredi kullanımı mümkündür.

Anlaşmalı üye iş yerlerinde vadeli alışveriş ve 5 aya kadar faizsiz dönem avantajı sunulabilir.

Uygun koşullarda indirimli faiz oranlarından yararlanmak mümkündür.

Kredi kullanımlarında yalnızca kullanılan gün kadar faiz uygulanır.

Ödeme vadeleri hasat dönemine göre planlanabilir.

TMO ve destekleme ödemelerine tek kart üzerinden erişim sağlanabilir.

Yurt içi ve yurt dışı ATM’lerden nakit çekim işlemleri gerçekleştirilebilir.

İnternet, mobil ve 3D Secure sistemleri ile güvenli alışveriş yapılması mümkündür.

Temassız ödeme özelliği ile hızlı şekilde işlem yapılabilir.

Harcamalardan kazanılan puanlar biriktirilerek alışverişlerde kullanılır.

Sonradan taksitlendirme ve işlem erteleme özellikleri ile ödeme kolaylığı elde edilebilir.

Sanal kart oluşturularak güvenli online alışveriş fırsatlarından yararlanmak mümkündür.

Kimler Tarım Kartı Alabilir?

Tarım Kartı, tarımsal üretim faaliyetinde bulunan ve bu faaliyeti resmi belgelerle kanıtlayabilen üreticilere yönelik olarak sunulmaktadır. En temel başvuru şartı, başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip olmasıdır.

Bitkisel üretim yapan çiftçiler, büyükbaş veya küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, arıcılık faaliyeti yürüten kişiler ve tarımsal üretimden gelir elde ettiğini belgeleyebilen tüm üreticiler Tarım Kartı için başvuru yapabilir.

Ayrıca Arıcılık Belgesi, Hayvan Varlık Belgesi veya benzeri resmi üretim belgeleri ile tarımsal faaliyetini kanıtlayan kişiler de bu kapsamda değerlendirilir. Tarımsal faaliyetin aktif olarak sürdürülmesi ve gerekli belgelerin ibraz edilmesi, başvuru sürecinde temel kriterler arasında yer alır.

Tarım Kartı Nerede Kullanılır?

Tarım kartın kullanılabileceği kullanım alanlarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Tarımsal girdi bayileri: Gübre, tohum, ilaç, yem, fide ve fidan alımları Akaryakıt istasyonları: Mazot ve yakıt alımı ATM’ler: Nakit çekim, para yatırma, bakiye sorgulama Fatura ödemeleri: Elektrik, su, doğalgaz, telefon faturaları Sigorta işlemleri: TARSİM tarım sigortası prim ödemeleri Sosyal güvenlik ödemeleri: Bağ-Kur ve SGK prim ödemeleri

 Not Tarım Kart, tarım kart anlaşmalı yerler üzerinden yapılan alışverişlerde hasat dönemine uygun ödeme imkanı, taksitli kullanım ve çeşitli finansman avantajları sunarak üreticilerin nakit akışını kolaylaştırmaktadır.

Tarım Kartı Limitleri Ne Kadar?

Tarım Kartı limitleri, üreticinin tarımsal faaliyet büyüklüğüne, gelir durumuna ve bankacılık değerlendirme kriterlerine göre kişiye özel olarak belirlenir. Bu kapsamda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı ve tarımsal faaliyet türü önemli bir belirleyici olarak öne çıkar. Ayrıca üreticinin bitkisel ya da hayvansal üretim yapması, ekili arazi büyüklüğü, hayvancılık veya arıcılık kapasitesi gibi üretim verileri de limitin şekillendirilmesinde etkili olur.

Tarım Kredi Kartı Limitleri Nasıl Artırılır?

Tarım Kredi Kartı limitleri, üreticinin finansal durumu, kredi kullanım alışkanlıkları ve tarımsal faaliyet kapasitesine bağlı olarak banka tarafından yapılan değerlendirme sonucunda artırılabilir. Düzenli ve zamanında ödeme performansı, düzenli limit artışı için en önemli kriterler arasında yer alır.

Limit artırım sürecinde, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) güncel bilgileri, üretim alanı büyüklüğü ve bitkisel veya hayvansal üretim kapasitesindeki artışlar da dikkate alınır. Ayrıca gelir düzeyinde iyileşme veya ek tarımsal faaliyetlerin belgelenmesi de limit artışına olumlu katkı sağlar.

Bunun yanında üreticinin bankayla olan kredi ilişkisi, ödeme düzeni ve kart kullanım yoğunluğu da değerlendirme sürecinde etkili olmaktadır. Bazı bankalarda ise belirli dönemlerde otomatik limit güncellemesi yapılabilmekte veya üreticinin talebi üzerine şube, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden limit artırımı başvurusu gerçekleştirilebilmektedir.

Tarım Kredi Kartı Faiz Oranları ve Geri Ödeme Şartları (2026)

Tarım Kredi Kartı faiz oranları, kredi kartı işlemlerinde uygulanan dönem borcu tutarı, işlem türü ve kullanım şekline göre değişiklik gösterir. 2026 yılında uygulanan oranlara göre 30.000 TL altı işlemlerde azami akdi faiz oranı %3,25, gecikme faiz oranı ise %3,55 olarak uygulanmaktadır. 30.000 TL ile 180.000 TL arasındaki dönem borçlarında azami akdi faiz oranı %3,75, gecikme faiz oranı %4,05 seviyesindedir. 180.000 TL üzeri borçlarda ise azami akdi faiz oranı %4,25, gecikme faiz oranı %4,55 olarak belirlenmiştir.

Geri ödeme şartları açısından Tarım Kredi Kartı, üreticinin ödeme gücüne ve hasat dönemine uygun esnek yapı sunar. Birçok tarımsal kartta olduğu gibi ödemelerin hasat zamanına göre planlanabilmesi, yılda bir kez toplu ödeme imkanı ve belirli dönemlerde faizsiz veya düşük faizli ödeme avantajları sağlanabilir. Geri ödemeler düzenli yapılmadığında ise gecikme faizleri devreye girer ve toplam borç tutarı artış gösterir.

Tarım Kartı Avantajları Nelerdir?

Tarım kartın avantajları aşağıdaki gibidir:

Hasat zamanına erteleme imkanı: Tarımsal girdi alımları (mazot, gübre, tohum vb.) ürün satış dönemi olan hasat zamanına kadar ertelenebilir, böylece ödeme baskısı oluşmaz.

Faizsiz dönem ve taksit avantajı: Anlaşmalı bayilerde yapılan alışverişlerde 5-6 aya varan faizsiz taksit imkânı sunularak giderler daha kolay yönetilir.

Tarımsal girdi kolaylığı: Zirai ilaç, gübre, tohum, fide ve mazot gibi temel ihtiyaçlar anlaşmalı işyerlerinden hızlı ve pratik şekilde temin edilebilir.

Nakit çekim imkânı: Tarım kartına tanımlı nakit kredi ile ATM’lerden para çekilerek acil ihtiyaçlar karşılanabilir.

Fatura ve prim ödeme kolaylığı: Elektrik, su, doğalgaz faturaları ile Bağ-Kur primleri hasat dönemine ertelenebilir.

Nakit akışı yönetimi: Çiftçiler, gelir elde etmedikleri dönemlerde harcamalarını erteleyerek daha dengeli bir finansal planlama yapabilir.

Kurumsal kart seçenekleri: Ziraat Bankkart Başak, VakıfBank TarımKart, DenizBank Üretici Kart, İş Bankası İmece Kart ve TEB Harman Kart gibi ürünlerle farklı bankalarda esnek ödeme seçenekleri sunulur.

Tarım Kartı Dezavantajları Nelerdir?

Tarım kartın dezavantajları aşağıdaki gibidir:

Hasat sonrası borç ödeme yükü: Ödemelerin hasat dönemine ertelenmesi, ürün veriminin düşük olması veya piyasa fiyatlarının düşmesi durumunda çiftçi için ciddi bir geri ödeme baskısı oluşturabilir.

Sınırlı kullanım ağı: Faizsiz taksit veya özel kampanyalardan yararlanabilmek için genellikle sadece anlaşmalı bayilerden alışveriş yapma zorunluluğu bulunur. Bu durum seçenekleri kısıtlayabilir.

Faiz ve ek maliyet riski: Faizsiz dönem sona erdiğinde uygulanabilecek faiz oranları yüksek olabilir. Ayrıca kart aidatı, gecikme faizi veya işlem ücretleri gibi ek maliyetler ortaya çıkabilir.

Aşırı borçlanma ihtimali: Hasat odaklı ödeme sistemi, harcamaların kontrolsüz şekilde artmasına ve üreticinin gelirinden fazla borçlanmasına neden olabilir.

Gelir belirsizliği riski: Tarımsal üretim doğası gereği iklim, verim ve piyasa fiyatlarına bağlıdır; bu nedenle ödeme planı her zaman beklenen gelirle örtüşmeyebilir.

Bürokratik şartlar: Birçok Tarım Kart için güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi zorunludur ve bu süreç zaman zaman ek evrak ve takip gerektirebilir.

Hasat Dönemi (Harman Vadeli) Ödeme Seçeneği Nedir?

Hasat dönemi (harman vadeli) ödeme seçeneği, çiftçilerin tarımsal üretim sürecinde bankadan yaptığı harcamayı, ürün satışından elde edecekleri gelire göre ertelemelerine imkan tanıyan bir finansman yöntemidir. Bu sistemde mazot, gübre, tohum, fide gibi girdi alımları ya da traktör ve ekipman gibi yatırımların ödemesi, hasat zamanına kadar ötelenebilir.

Bu ödeme seçeneğinin genel özellikleri aşağıdaki gibidir:

Ödemeyi hasat dönemine erteleme: Çiftçiler, gelir elde etmedikleri üretim sürecinde ödeme yapmaz; borçlar genellikle hasat sonrası kapatılır.

Esnek vade yapısı: Ödemeler ürün satış döngüsüne göre 3, 6 ay veya yıllık olarak planlanabilir.

Faizsiz veya düşük faizli kullanım: Belirli kampanya ve anlaşmalı işyerlerinde faizsiz dönem avantajı veya avantajlı faiz oranları sunulabilir.

Tarımsal kartlarla kullanım: Ziraat Bankkart Başak, VakıfBank TarımKart, DenizBank Üretici Kart, TEB Harman Kart gibi ürünlerle bu ödeme modeli kullanılabilir.

Geniş kullanım alanı: Sadece girdi alımları değil, bazı durumlarda tarımsal ekipman ve yatırım kredileri de hasat vadeli şekilde yapılandırılabilir.

Bu ödeme modeli, çiftçilerin nakit akışını üretim döngüsüne uygun hale getirerek finansal planlamayı kolaylaştırmayı amaçlar.

Tarım Kartı Borcu Ertelenir mi veya Yapılandırılır mı?

Evet, Tarım Kartı borçları bankaya ve kullanılan ürüne bağlı olarak ertelenebilir veya yapılandırılabilir. Çiftçiler ödeme güçlüğü yaşadığında ya da hasat dönemini beklemek istediğinde borçlarını ileri tarihe erteleme veya daha uzun vadeye yayarak taksitlendirme imkanından yararlanabilir. Ancak bu işlemler otomatik olarak yapılmaz, genellikle müşterinin bankaya başvurması ve bankanın onayı ile gerçekleştirilir. Erteleme ve yapılandırma süreçlerinde bankaya göre değişen faiz, vade veya ek masraf koşulları uygulanabilir.

Örneğin Kuveyt Türk Sağlam Tohum Kart ile bazı durumlarda emeklilik ödemelerinde vade farksız erteleme imkanı sunulabilir. VakıfBank TarımKart üzerinden verilen otomatik ödeme talimatlarıyla Bağ-Kur primleri, elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon faturaları hasat dönemine ertelenebilir. Ziraat Bankkart Başak ise sonradan taksitlendirme ve işlem erteleme özellikleri ile çiftçilere ödeme kolaylığı sağlar.

Tarım Kart mı Tarım Kredisi mi Daha Avantajlı?

Tarım Kart ve Tarım Kredisi farklı ihtiyaçlara göre avantaj sağlayan iki finansman aracıdır. Dolayısıyla hangisinin daha avantajlı olduğu, çiftçinin kullanım amacına göre değişir.

Tarım Kart, günlük tarımsal ihtiyaçlar için daha esnek bir kullanım sunar. Mazot, gübre, tohum gibi girdiler anlaşmalı bayilerden alınır ve çoğu zaman hasat dönemine ertelenebilir veya taksitlendirilebilir. Küçük ve orta ölçekli, sezon boyunca sık alışveriş yapan üreticiler için oldukça pratiktir ve nakit akışını zorlamadan harcama imkânı sağlar.

Tarım Kredisi ise daha büyük ve planlı finansman ihtiyaçları için uygundur. Traktör, ekipman, arazi yatırımı gibi yüksek tutarlı harcamalarda tercih edilir ve genellikle daha uzun vadeli ödeme planı sunar. Faiz oranı ve vade baştan net olarak belirlenir, bu da daha kontrollü bir borç yönetimi sağlar.

Bununla birlikte her iki seçeneğin bazı dezavantajları da bulunur. Tarım kart, esnek yapısına rağmen genellikle krediye kıyasla daha kısa vadeli olup, bilinçsiz kullanımda sık harcama nedeniyle borç birikmesine yol açabilir. Ayrıca limitler büyük yatırımlar için yetersiz kalabilir. Tarım kredisi ise yüksek tutarlı finansman sağlasa da başvuru süreci daha detaylıdır ve onay için teminat ya da ek belge talep edilebilir. Bunun yanında, ödeme planı sabit olduğu için esneklik daha düşüktür ve beklenmeyen gelir kayıplarında geri ödeme yükü daha zorlayıcı olabilir.

Bu durumda günlük üretim giderleri ve esnek harcama için Tarım Kart, büyük yatırımlar ve uzun vadeli finansman için ise Tarım Kredisi daha avantajlı olabilir.

SIK SORULAN SORULAR

Standart Kredi Kartı ile Tarım Kredi Kartı Arasındaki En Büyük Fark Nedir?

Standart kredi kartı ile tarım kredi kartı arasındaki en büyük fark, ödeme yapısı ve kullanım amacıdır. Standart kredi kartında borçlar aylık olarak ödenirken, tarım kredi kartında harcamalar genellikle hasat dönemine ertelenir ve bankalar, tarımsal üretime özel, esnek ödeme imkanı sunar.

Tarım Kartlarda Yıllık Aidat Var mı?

Tarım Kartlarda yıllık aidat durumu bankaya ve kartın türüne göre değişiklik göstermektedir. Bazı Tarım Kartlarda yıllık kart ücreti veya kullanım aidatı bulunurken, bazı kartlarda ise hiç alınmayabilir ya da belirli kampanya ve şartların sağlanması durumunda muafiyet uygulanabilir. Bu nedenle Tarım Kartlar için tek bir standart uygulama yoktur. Örneğin Kuveyt Türk Sağlam Tohum Kart’ta yıllık kart ücreti bulunmazken VakıfBank TarımKart’ta yıllık kart ücreti, tahsis edilen limit üzerinden belirlenir.

Tarım Kartından Nakit Avans Çekilir mi?

Evet, Tarım Kartlardan nakit avans çekilebilir. Kartın kredi limitine bağlı olarak ATM’ler veya bankacılık kanalları üzerinden nakit çekim işlemi yapılabilir. Örneğin; TEB şubeleri, ATM’ler, CEPTETEB İŞTE uygulaması ve diğer banka ATM’leri üzerinden nakit avans çekim işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Ancak faiz oranı, komisyon ve geri ödeme koşulları kartın bağlı olduğu bankaya göre değişiklik gösterebilir.

Tarım Kartı ile Akaryakıt (Mazot) Alımında İndirim Olur mu?

Tarım Kart ile akaryakıt alımında her zaman sabit bir indirim yoktur, ancak bazı bankalar ve anlaşmalı istasyonlarda özel kampanya veya avantajlı fiyatlar sunulabilir. İndirim olup olmaması karttan karta ve yapılan anlaşmalara göre değişir. Örneğin Denizbank Üretici Kart kullanıcıları, OPET gibi anlaşmalı istasyonlarda özel kampanyalar, faizsiz vade veya dönemsel indirim avantajları ile yakıt alımı yapabilir.

Tarım Kart Anlaşmalı Yerlerde Kartı Kullanabilir miyim?

Evet, Tarım Kart anlaşmalı üye işyerlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Özellikle tarımsal girdi satan bayiler, kooperatifler ve bankanın anlaşmalı olduğu satış noktalarında kart ile alışveriş yapılabilir. Bu noktalarda mazot, gübre, tohum, fide ve zirai ilaç gibi ihtiyaçlar hasat vadeli veya taksitli şekilde alınabilir.

Tarım Kredi Kartı Başvurusu İçin Kefil Şart mı, Yoksa İpotek Yeterli mi?

Tarım Kredi Kartı başvurularında kefil veya ipotek zorunlu olmasa da bu durum başvuru sahibinin kredi notu, gelir durumu ve talep edilen limite göre değişebilir. Düşük limitli başvurularda genellikle yalnızca ÇKS kaydı ve banka değerlendirmesi yeterli olur ve ek teminat istenmez. Daha yüksek limitli başvurularda ise bankalar risk durumuna bağlı olarak kefil, ipotek veya farklı bir teminat talep edebilir.

Kredi Notu (Findeks) Düşük veya Bozuk Olan Bir Çiftçi Tarım Kartı Alabilir mi?

Kredi notu düşük olan çiftçiler Tarım Kart alabilir. Ancak onay süreci daha zordur. Bankalar değerlendirme yaparken sadece kredi notuna değil, ÇKS kaydı, gelir durumu ve mevcut borçluluk seviyesine de bakar. Kredi notu düşükse genellikle daha düşük limitler onaylanır veya banka ek güvence olarak kefil ya da teminat isteyebilir. Bazı durumlarda ise düzenli tarımsal gelir ve belgeli üretim geçmişi tarım kartı verilmesinde olumlu etki yaratabilir.