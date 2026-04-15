Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi Başvuru ve Şartlar 2026 yılında Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’nin kapsamı, şartları, gerekli belgeler ve başvuru sürecine dair tüm bilgiler burada!

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi, 2026 - 2028 yılları arasında uygulanan ve üreticilere destek sağlayan bir programdır. Proje kapsamında hak sahiplerine 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 100 küçükbaş hayvan verilmektedir. Ayrıca bakım ve besleme giderleri için hayvan başına 150 TL destek sağlanmaktadır. Bu da aylık en fazla 15.000 TL, yıllık ise 180.000 TL’ye kadar ödeme anlamına gelmektedir. Başvurular 2026 yılı Nisan ayında yapılmaktadır. Destek süreci ise aynı yıl içinde başlayarak kademeli şekilde 2028 yılına kadar devam etmektedir.

Bu yazımızda Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’nin ne olduğunu, kapsamını, şartlarını, kimlerin başvurabileceğini ve başvuru için gerekli belgeleri ele alacağız. Son olarak küçükbaş hayvan ırklarının illere göre dağılımını kapsamlı bir tablo halinde sunacağız.

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi Nedir?

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve kırsal üretimi artırmak amacıyla hayata geçirilen bir destek programıdır. Bu proje ile koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan ya da bu alanda faaliyet göstermek isteyen üreticilere damızlık hayvan temini, uygun koşullarda finansman imkanı ve teknik destek sağlanması hedeflenmektedir. Aynı zamanda kırsalda gelir seviyesinin yükseltilmesi, üretimin sürdürülebilir hale getirilmesi ve gençler ile kadınların hayvancılığa yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesinde Ne Kadar Verilecek?

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında üreticilere doğrudan nakit ödeme yerine çok yönlü bir destek paketi sunulmaktadır. Bu çerçevede projeden yararlanan kişilere 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 100 küçükbaş hayvan verilmektedir. Buna ek olarak hayvanların bakım ve beslenme giderlerinin karşılanması için üreticilere hayvan başına 150 TL, en fazla 100 baş için aylık azami 15.000 TL ve toplamda yıllık 180.000 TL’ye kadar destek ödemesi yapılmaktadır.

Bunun yanında Ziraat Bankası üzerinden %100 faiz indirimli (faizsiz) 2 yıl geri ödemesiz dönem ve toplamda 5 ila 7 yıl vade ile kredi imkanı sağlanmaktadır. Bu yapı sayesinde üreticiye hem başlangıç sürüsü hem de sürdürülebilir üretim için finansal destek bir arada sunulmaktadır.

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi Şartları Nelerdir?

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’nden yararlanabilmek için sağlanması gereken şartlar şöyle sıralanabilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması,

Küçükbaş hayvancılık yapmaya uygun barınak (ağıl) ve altyapıya sahip olunması ya da bunu sağlayabilecek durumun olması,

Başvuru sahiplerinin TÜRKVET ve ilgili hayvancılık kayıt sistemlerine kayıtlı olması, (veya kayıt yaptırmayı kabul etmesi)

105 baştan az anaç küçükbaş hayvanın bulunması,

Bir haneden sadece bir kişinin başvuruda bulunması,

Birden çok işletmesi olan kişilerin yalnızca bir işletme üzerinden başvuru yapması,

Proje kapsamında verilecek hayvanların bakım, besleme ve sağlık kurallarına uygun şekilde yetiştirileceğinin taahhüt edilmesi,

Destek kapsamında sağlanacak hayvanların belirli bir süre satılmaması ve proje kurallarına uygun şekilde işletmede tutulması,

Başvuru sahiplerinin daha önce benzer desteklerden yararlanmamış olması,

Gençler, kadınlar ve ilgili meslek gruplarının (veteriner hekim, ziraat/gıda mühendisi vb.) öncelikli olarak değerlendirilmesi,

Proje kapsamında sağlanacak finansman için banka kredi şartlarının sağlanması,

Başvuru sahiplerinin hayvancılık faaliyetini bizzat yapacak olması ve projeyi aktif şekilde yürütecek durumda olması.

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesine Kimler Başvurabilir?

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’nden yararlanabilecek kişiler şöyle sıralanabilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler,

Küçükbaş hayvancılık yapan üreticiler,

Küçükbaş hayvancılık alanında faaliyete yeni başlamak isteyen kişiler,

Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile aile işletmeleri

Gençler, kadınlar ile veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendisi gibi ilgili alanlardan mezun olan kişiler (bu kişiler öncelikli gruplar arasında değerlendirilmektedir)

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’ne başvuru yapamayan kişiler ise şöyle sıralanabilir:

18 yaşını doldurmayan kişiler

Kamu kurumlarında çalışan kişiler

5488 sayılı Kanun kapsamında cezalandırılmış kişiler (Tarım cezası bulunan kişiler)

105 baştan fazla anaç hayvana sahip kişiler

Uzman Eller ve Genç Çiftçi projelerinden faydalanan kişiler

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi’nin asil listesinde ismi bulunan kişiler

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi için gerekli belgeler aşağıda verilmiştir:

Kırsalda bereket küçükbaşa destek başvuru formu ve başvuru dilekçesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Hayvancılık işletmesine ait belge (işletme kayıt belgesi / TÜRKVET kaydı)

Varsa Veteriner Hekim / Ziraat Mühendisi / Gıda Mühendisi diploması

Varsa küçükbaş hayvancılık ile ilgili eğitim durumunu gösteren belge (Eğitim Belgesi / Sertifika / Diploma, Tarım Orman Akademi Katılım Belgesi/Sertifika)

Varsa öncelik durumunu gösteren belgeler (kadın, genç, gazi yakını vb.)

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Hangi İllerde Sunulacak?

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi belirli illerle sınırlı değildir. Proje, Türkiye genelinde uygulanmaktadır. Başvurular, kişinin mevcut işletmesinin bulunduğu ya da işletmesini kurmayı planladığı yerdeki İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır. İl ve ilçe düzeyinde toplanan bu başvurular daha sonra HAYGEM tarafından ülke genelinde değerlendirilmekte ve puan sıralamasına göre listelenmektedir. Oluşturulan bu liste ise TİGEM’e iletilmektedir. Bu nedenle proje, yalnızca belirli şehirleri değil, başvuru yapılabilen tüm illeri kapsayan ulusal bir destek programı niteliği taşımaktadır.

Küçükbaş Hayvan Irklarının İllere Göre Dağılımı

Küçükbaş hayvan ırklarının illere göre dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

İller Irklar İller Irklar Adana İvesi, Halep Keçisi Kahramanmaraş Kangal Karaman, İvesi, Adıyaman İvesi, Acıpayam Karabük Anadolu Merinosu, Bafra Afyonkarahisar Anadolu Merinosu, Polatlı Karaman Anadolu Merinosu, İvesi Ağrı Akkaraman, Morkaraman Kars Akkaraman, Morkaraman Aksaray Akkaraman, Malya Kastamonu Anadolu Merinosu, Akkaraman Amasya Bafra, Polatlı Kayseri Akkaraman, Kangal Karaman Ankara Anadolu Merinosu, Polatlı, Tiftik Keçisi Kırıkkale Akkaraman, Malya Antalya İvesi, Halep Keçisi Kırklareli Karacabey Merinosu, Kıvırcık Ardahan Akkaraman, Morkaraman Kırşehir Acıpayam, Malya Artvin Bafra, Akkaraman Kilis İvesi, Halep Keçi Aydın Kıvırcık, Türk Tahirova Kocaeli Karacabey Merinosu, Polatlı Balıkesir Karacabey Merinosu, Kıvırcık Konya Polatlı, Anadolu Merinosu Bartın Anadolu Merinosu, Bafra Kütahya Karacabey Merinosu, Kıvırcık Batman Akkaraman, Morkaraman Malatya Kangal Karaman, Akkaraman Bayburt Morkaraman, Akkaraman Manisa Karacabey Merinosu, Kıvırcık Bilecik Kıvırcık, Anadolu Merinosu Mardin Akkaraman, İvesi, Tiftik Keçisi Bingöl Morkaraman, Akkaraman Mersin Halep Keçisi, İvesi Bitlis Akkaraman, Morkaraman Muğla Halep Keçisi, Kıvırcık Bolu Kıvırcık, Bafra Muş Akkaraman, Morkaraman Burdur Halep Keçisi, Anadolu Merinosu Nevşehir Kangal Karaman, Akkaraman Bursa Karacabey Merinosu, Türk Tahirova Niğde Anadolu Merinosu, Akkaraman Çanakkale Kıvırcık, Türk Tahirova Ordu Bafra, Akkaraman Çankırı Malya, Akkaraman Osmaniye İvesi, Halep Keçisi Çorum Kangal Karaman, Akkaraman Rize Bafra, Akkaraman Denizli Acıpayam, Türk Tahirova Sakarya Kıvırcık, Türk Tahirova Diyarbakır Acıpayam, Akkaraman Samsun Bafra, Anadolu Merinosu Düzce Kıvırcık, Polatlı Siirt Acıpayam, Halep Keçisi Edirne Karacabey Merinosu, Kıvırcık Sinop Karacabey Merinosu, Bafra Elazığ Akkaraman, Morkaraman Sivas Kangal Karaman, Akkaraman Erzincan Akkaraman, Morkaraman Şanlıurfa İvesi, Akkaraman Erzurum Morkaraman, Akkaraman Şırnak İvesi, Halep Keçisi Eskişehir Anadolu Merinosu, Akkaraman Tekirdağ Karacabey Merinosu, Türk Tahirova Gaziantep İvesi, Halep Keçisi Tokat Bafra, Akkaraman Giresun Bafra, Akkaraman Trabzon Bafra, Akkaraman Gümüşhane Bafra, Akkaraman Tunceli Kangal Karaman, Akkaraman Hakkari Akkaraman, İvesi Uşak Karacabey Merinosu, Polatlı Hatay İvesi, Halep Keçisi Van Akkaraman, Karacabey Merinosu Iğdır Morkaraman, Akkaraman Yalova Kıvırcık, Halep Keçisi Isparta Kıvırcık, Halep Keçisi Yozgat Kangal Karaman, Akkaraman İstanbul Kıvırcık, Türk Tahirova Zonguldak Kıvırcık, Anadolu Merinosu İzmir Kıvırcık, Türk Tahirova

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesine Nasıl Başvurulur?

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek başvurusu aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılabilir:

Başvuru, işletmenin bulunduğu ya da kurulmasının planlandığı yerdeki İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılır.

Başvuru sahibi başvuruyu bizzat kendisi yapabileceği gibi noter onaylı vekili aracılığıyla da gerçekleştirebilir.

Başvuru sırasında başvuru dilekçesi ile birlikte başvuru formu doldurularak teslim edilir.

Formda beyan edilen bilgileri doğrulayan belgeler de başvuru sırasında ilgili müdürlüğe sunulur.

1 Nisan - 30 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılan başvurular, il/ilçe müdürlükleri tarafından sisteme kaydedilerek resmi başvuru süreci tamamlanır.

Başvurular Nasıl Değerlendirilecek?

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi başvurularının değerlendirmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen puanlama sistemine göre yapılır. İl müdürlükleri tarafından hazırlanan başvuru listeleri, HAYGEM tarafından incelenir ve tüm başvurular 100 puan üzerinden değerlendirilerek il bazında sıralanır.

Puanlama yapılırken başvuru sahibinin yaşı, genç olması (41 yaş altı), kadın olması, gazi/engelli ya da şehit yakını olması gibi kriterler dikkate alınır ve bu durumlar için ek puan verilir. Ayrıca tarımsal örgüt üyeliği, mesleki durumu (veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi), küçükbaş hayvancılıkla ilgili eğitim veya sertifika sahibi olması da puanı artırır.

Bunun yanında işletmenin durumu da önemlidir. Aile işletmesi olması, sahip olunan hayvan sayısı, TÜRKVET kayıt süresi ve aktifliği ile ÇKS’de kayıtlı arazi varlığı gibi unsurlar da puanlamaya dahil edilir. Başvuru sahibinin verdiği bilgilerin doğru olması zorunludur. Yanlış veya eksik bilgi verilmesi halinde başvuru değerlendirmeye alınmaz.

Tüm başvurular puanlandıktan sonra listeler HAYGEM tarafından hazırlanarak TİGEM’e gönderilir. Destekten yararlanacak kişi sayısı ve bütçe TİGEM tarafından belirlenir. Eğer puanlar eşit olursa; kadınlara, daha genç olanlara, işletmesini daha önce kurmuş olanlara ve başvurusunu daha erken yapanlara öncelik verilir. Son olarak hak kazananlara verilecek hayvanların fiyatı ve teslimat yeri TİGEM tarafından açıklanır.

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesinin Süresi Ne Kadar?

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi, kısa süreli bir destek programı olmayıp belirli bir takvim doğrultusunda yürütülen bir uygulamadır. Proje, 2026-2028 yıllarını kapsayacak şekilde toplam 3 yıllık bir süre için planlanmıştır. Bu kapsamda başvurular 2026 yılında alınmakta, değerlendirme sürecinin ardından destekler yine aynı yıl içerisinde başlatılmakta ve uygulama süreci kademeli olarak 2028 yılına kadar devam etmektedir. Bu yönüyle proje, tek seferlik bir destekten ziyade belirli bir zaman dilimine yayılmış, aşamalı olarak yürütülen ulusal bir destek programı niteliği taşımaktadır.

Kredi Geri Ödemeleri Nasıl Olacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen finansman modeli kapsamında kredi geri ödemeleri, üreticinin gelir elde etmeye başlaması dikkate alınarak planlanır. Buna göre hak sahibi üreticiler, Ziraat Bankası üzerinden %100 faiz indirimine kadar Temel Hayvancılık Kredisi kullanabilmektedir. Bu kredilerde ilk 2 yıla kadar geri ödemesiz dönem uygulanmakta, ardından geri ödemeler başlayarak toplamda 5 yıl veya 7 yıl vade seçenekleriyle taksitler halinde planlanmaktadır. Bu yapı sayesinde üreticilerin ilk yıllarda üretime odaklanması, sonrasında ise elde edilen gelirle kredilerini daha rahat ödeyebilmesi amaçlanmaktadır.

SIK SORULAN SORULAR

105 Anaç Hayvan Sınırına Yavrular (Kuzu Ve Oğlaklar) Dâhil Ediliyor mu?

Hayır, 105 anaç hayvan sınırına yavrular dâhil edilmemektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu sınır, yalnızca anaç (damızlık) koyun ve keçi sayısını ifade etmektedir. Bu nedenle işletmede bulunan kuzu ve oğlaklar bu sayıya dahil edilmez ve değerlendirme sadece damızlık niteliğindeki hayvanlar üzerinden yapılır.

Hâlihazırda İşletmem Kiralık ise Bu Projeye Başvurabilir miyim?

Evet, hâlihazırda işletmenin kiralık olması projeye başvuru yapılmasına engel değildir. Önemli olan küçükbaş hayvancılık faaliyetinin sürdürülebileceği uygun bir işletmeye sahip olunmasıdır. Ancak projeye kiralık işletme ile başvurulması durumunda, bu durumun resmi olarak belgelenmesi gerekir ve başvuru sırasında noter onaylı en az 3 yıllık kira sözleşmesi sunulması şarttır. Bu sayede işletmenin proje süresi boyunca aktif olarak kullanılabileceği garanti altına alınmaktadır.

Aynı Aileden (Örneğin Eşler Veya Baba-Oğul) Birden Fazla Kişi Aynı Anda Başvuru Yapabilir mi?

Hayır, aynı aileden birden fazla kişi aynı anda projeye başvuru yapamamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre aynı hanede yaşayan kişilerden yalnızca bir kişi başvuru yapabilir. Bu nedenle eşler, baba-oğul gibi aynı aile bireylerinin ayrı ayrı başvuru yaparak projeden birden fazla hak sahibi çıkarması mümkün değildir.

Ortaklı Şahıs Şirketleri veya Tarımsal Kooperatifler Tüzel Kişilik Olarak Destekten Yararlanabilir mi?

Hayır, ortaklı şahıs şirketleri veya tarımsal kooperatifler tüzel kişilik olarak bu destekten yararlanamaz. Proje kapsamında başvurular yalnızca gerçek kişiler tarafından yapılabilmektedir. Bu nedenle şirketler, kooperatifler veya diğer tüzel kişilikler adına başvuru kabul edilmemekte, destekten yalnızca bireysel üreticiler yararlanabilmektedir.

İkametgâh Şartı Var mı? Kırsala Yeni Taşınmış Biri Hemen Başvuru Yapabilir mi?

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’nde ikamet şartı başvuru anında değil, destekten yararlanma aşamasında aranmaktadır. Yani başvuru sırasında ikamet belgesi sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak başvuru sahibi projeye hak kazandıktan ve hayvanlarını teslim aldıktan sonra, başvuru yaptığı işletmenin bulunduğu il veya ilçede ikamet etmek zorundadır. Bu nedenle kırsala yeni taşınmış kişiler başvuru yapabilir; fakat destekten faydalanabilmek için süreç sonunda işletmenin bulunduğu yerde yaşamaya başlamaları gerekmektedir.

Aktif Olarak Sigortalı (4a/Ssk) Çalışanlar veya Emekliler Projeye Dâhil Olabilir mi?

Evet, aktif olarak sigortalı (4A/SSK) çalışanlar veya emekliler projeye başvuru yapabilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre bu durum tek başına başvuruya engel değildir. Ancak projeden yararlanabilmek için başvuru sahibinin küçükbaş hayvancılık faaliyetini bizzat yürütebilecek durumda olması, yani işletmeyle fiilen ilgilenmesi beklenmektedir. Kamu görevinde bulunan kişiler ise projeye başvuramaz.

Verilecek Hayvanların Irkını (Kıvırcık, Merinos, Akkaraman vb.) Yetiştirici Kendisi Seçebilir mi?

Hayır, verilecek hayvanların ırkı yetiştirici tarafından serbestçe seçilememektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre projede dağıtılacak hayvanların ırkları, HAYGEM ve TİGEM tarafından il bazında belirlenmektedir. Bu nedenle yetiştiricinin talep ettiği farklı ırklar değerlendirmeye alınmaz. Yalnızca belirlenen ırklar kapsamında hayvan teslimi yapılır.

100 Baştan Daha Az Hayvan Talep Etme Hakkımız Var mı?

Hayır, projede belirlenen sayının altında hayvan talep edilmesi mümkün değildir. Destek kapsamında üreticilere standart olarak 100 baş (95 dişi + 5 erkek) küçükbaş hayvan verilmektedir.

Hayvanların Tigem'den Kendi İşletmeme Nakliye/Taşıma Masrafları Kime Ait Olacak?

Hayvanların TİGEM’den yetiştiricinin kendi işletmesine taşınmasına ilişkin nakliye giderleri, proje kapsamında yetiştiriciye aittir. Yani hayvanlar teslim edildikten sonra işletmeye ulaştırılması sürecindeki taşıma ve nakliye masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanmaktadır.

Sürüye Katılan 5 Erkek Damızlık (Koç/Teke), Akraba Evliliğini Önlemek İçin İlerleyen Yıllarda Değiştirilebilecek mi?

Evet, sürüye katılan 5 erkek damızlık (koç/teke) ilerleyen yıllarda değiştirilebilmektedir. Amaç, sürü içinde akraba eşleşmelerini (kan yakınlığını) önlemek ve verimliliği korumaktır. Bu nedenle belirli dönemlerde erkek damızlıkların yenilenmesine izin verilmekte, böylece sürü yönetiminin sağlıklı şekilde devam etmesi hedeflenmektedir.

Ziraat Bankası'ndan Kullanılacak Sıfır Faizli Kredi İçin İpotek veya Kefil Şartı Aranıyor mu?

Projede kullanılacak sıfır faizli kredi için ipotek veya kefil şartı, başvuru sahibinin durumuna göre değişebilmektedir. Hayvancılık kredilerinde genel uygulamaya göre kredi kullanabilmek için ipotek gösterilebilecek bir taşınmaz ya da hayvan varlığı sunulması istenmektedir. Ayrıca gerekli görülmesi halinde kefil talep edilmesi de mümkündür. Bunun yanında kredi başvurusunda ÇKS kaydı bulunması, vergi borcunun olmaması ve kredi notunun yeterli seviyede olması gibi temel finansal kriterler de dikkate alınmaktadır.

Ziraat Bankası'na veya Başka Bankalara Mevcut Kredi Borcum Bu Destekten Yararlanmama Engel mi?

Ziraat Bankası’na veya başka bankalara mevcut kredi borcunun bulunması tek başına projeden yararlanmaya engel değildir. Ancak kredi kullanımı sürecinde bankalar başvuru sahibinin finansal durumunu detaylı şekilde değerlendirmektedir. Bu kapsamda mevcut borç durumu, ödeme düzeni ve kredi notu dikkate alınır. Eğer kişinin kredi geçmişi düzenli ve mali durumu uygun ise destekten yararlanması mümkün olabilir. Ancak yüksek borçluluk, düzensiz ödeme veya düşük kredi notu gibi durumlarda kredi onayı verilmeyebilir.

Aylık Verilen Bakım ve Besleme Desteği Nakit Olarak mı Yatacak, Yoksa Ayni (Yem/Ot) Olarak mı Verilecek?

Aylık verilen bakım ve besleme desteği, üreticilerin hayvanların yem, bakım ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla nakit olarak ödenmektedir. Bu destek ayni şekilde, yani yem veya ot olarak verilmez. Bu sayede yetiştirici, ihtiyaçlarına göre harcama yaparak işletmesini daha esnek şekilde yönetebilir.

Proje Kapsamında Yeni Bir Ağıl/Ahır İnşaatı Yapmak İsteyenlere Ek Bir Hibe Sağlanıyor Mu?

Hayır, proje kapsamında yeni bir ağıl veya ahır inşaatı yapmak isteyenlere ayrıca bir hibe desteği verilmemektedir. Proje, hayvan temini, bakım-besleme desteği ve uygun koşullu kredi imkanı üzerine kuruludur. Bu nedenle barınma ihtiyacının başvuru sahibi tarafından karşılanması beklenir ve yeni bir tesis yapımı için ayrı bir hibe ödemesi bulunmamaktadır.

Bu Projeden Yararlanan Bir Üretici, Bakanlığın Diğer Desteklemelerine (Örneğin Anaç Koyun/Keçi Desteği) Ayrıca Başvurabilir mi?

Hayır, bu projeden yararlanan üreticiler aynı dönemde Bakanlığın diğer küçükbaş hayvancılık desteklerinden ayrıca faydalanamaz. Proje kapsamında sağlanan destekler, anaç koyun/keçi desteği gibi diğer desteklerin yerine geçen bir yapı olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle aynı hayvanlar için birden fazla destek alınmasına izin verilmemekte, mükerrer destek ödemesinin önüne geçilmektedir.

Proje Kapsamında Alınan Hayvanlar Kaç Yıl Boyunca Satılamaz Veya Devredilemez?

Proje kapsamında alınan hayvanlar, teslim edildikleri tarihten itibaren 2 yıl boyunca satılamaz veya devredilemez. Bu süre içinde hayvanların proje amacı doğrultusunda işletmede tutulması ve aktif olarak yetiştiricilik faaliyetinde kullanılması zorunludur. Yani üreticinin, aldığı hayvanları kısa vadede elden çıkarması mümkün değildir. En az 2 yıl boyunca sürüyü koruyarak üretime devam etmesi beklenmektedir.

Hayvanlardan Biri Hastalanır, Çalınır Veya Ölürse Zararı Kim Karşılıyor?

Proje kapsamında alınan hayvanlarda hastalık, ölüm veya hırsızlık gibi risklere karşı sigorta sistemi uygulanmaktadır. Bu çerçevede hayvanlar, teslim edildikten sonra ilk 1 yıl boyunca TİGEM tarafından TARSİM kapsamında sigortalanmaktadır. TARSİM sigortası, hayvanların hastalık, kaza, doğal afetler ve çeşitli riskler nedeniyle zarar görmesi veya ölmesi gibi durumları belirli şartlar dahilinde karşılamaktadır. İlk yılın ardından ise sigorta yaptırma sorumluluğu üreticiye geçmektedir.

Projeye Hak Kazandıktan Sonra Hayvanların Bakımıyla İlgili Bakanlık Denetimleri Ne Sıklıkla Yapılacak?

Projeye hak kazandıktan sonra hayvanların bakımı ve proje şartlarına uygunluk belirli bir takvim çerçevesinde düzenli olarak denetlenmektedir. Buna göre hayvanların tesliminden sonraki ilk 12 ayda, 3 ayda bir olmak üzere toplam 4 kez kontrol yapılmaktadır. Sonraki 12 ayda ise denetimler 6 ayda bir olmak üzere toplam 2 kez gerçekleştirilmektedir. Bu kontrollerde hayvanların işletmede bulunup bulunmadığı, bakım ve besleme koşulları ile proje kurallarına uyulup uyulmadığı incelenir.

Başvurusu Reddedilen veya Yedekte Kalan Üreticilerin İtiraz Hakkı Var mı?

Evet, başvurusu reddedilen veya yedek listede kalan üreticilerin itiraz hakkı bulunmaktadır. Başvurular sisteme girildikten sonra belirli bir süre askıya çıkarılmakta ve bu süre içinde başvuru sahipleri sonuçlara itiraz edebilmektedir. Yapılan itirazlar, ilgili İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından incelenmekte ve değerlendirme sonucuna göre gerekli düzeltmeler uygulanmaktadır. Bu süreç tamamlandıktan sonra başvurular kesinleşmektedir.

Şartları İhlal Eden (Örneğin Hayvanları Gizlice Satan) Üreticilere Ne Gibi Cezai Yaptırımlar Uygulanacak?

Proje kapsamında şartları ihlal eden üreticilere, TİGEM’e verilen noter onaylı taahhütname kapsamında hukuki ve mali yaptırımlar uygulanır. Örneğin hayvanların, Bakanlık kayıt sistemi (TÜRKVET) üzerinden işletme adına kaydedildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde mücbir bir sebep olmaksızın satılması durumunda, üretici tarafından imzalanan bu taahhütname hükümleri devreye girer ve gerekli işlemler yapılır.

Kaynak

5488 Sayılı Tarım Kanunu