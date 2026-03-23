Engelli Maaşı Ne Kadar? Nasıl Alınır? Yüzde 40 ve 90 | 2026 Engelli maaşının ne olduğu, nasıl alındığı ve alma şartlarının yanı sıra 2026 yılında engelli maaş tutarlarına dair kapsamlı bilgiler!

Engelli maaşı, belirli bir oranda engelliliği bulunan ve ekonomik olarak ihtiyaç sahibi olan bireylere devlet tarafından sağlanan düzenli bir sosyal yardım ödemesidir. Bu destek, engelli bireylerin temel yaşam giderlerini karşılamalarına yardımcı olmak ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmalarını desteklemek amacıyla verilir. Türkiye’de engelli maaşı genellikle sosyal güvencesi olmayan veya hane içinde kişi başına düşen geliri belirlenen muhtaçlık sınırının altında kalan vatandaşlara bağlanır. Başvuru süreci, engellilik oranını gösteren sağlık kurulu raporu ve gelir durumunun değerlendirilmesi gibi belirli kriterlere dayanır.

Engelli Maaşı Nedir?

Engelli maaşı, belirli bir engellilik oranına sahip olan ve ekonomik açıdan ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen bireylere devlet tarafından sağlanan sosyal yardım ödemesidir. Türkiye’de bu destek, engelli bireylerin temel yaşam giderlerini karşılayabilmeleri ve bakım ihtiyaçlarını sürdürebilmeleri amacıyla verilmektedir.

Engelli aylığı olarak da bilinen bu ödeme genellikle herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ya da hane gelir düzeyi belirlenen muhtaçlık sınırının altında kalan kişilere bağlanır. Yardımdan yararlanabilmek için kişinin sağlık kurulu raporu ile engellilik durumunu belgelemesi ve ilgili kurumlar tarafından yapılan gelir incelemesi sonucunda muhtaç olduğunun tespit edilmesi gerekir.

Bu destek ödemeleri 2022 sayılı Kanun kapsamında yürütülmektedir. Buna göre 18 yaşını doldurmuş, engelli olduğunu resmi sağlık kurulu raporuyla belgeleyen ve sosyal güvenlik kurumlarından herhangi bir gelir veya aylık almayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına engelli aylığı bağlanabilir. Ayrıca 18 yaş altı engelli çocuklara aylık bağlanması için çocuğun ya da bakımını üstlenen yakının mahkeme kararı ile nafaka almıyor olması ya da nafaka alma hakkının bulunmaması gerekmektedir.

Engelli maaşı ödemeleri genellikle üç aylık dönemler halinde yapılır. Bağlanacak tutar ise kişinin sağlık kurulu raporunda yer alan engellilik oranına ve ilgili dönemde belirlenen memur aylık katsayısına göre hesaplanır.

Engelli Maaşı Ne Kadar Oldu? 2026

2026 yılı itibarıyla engelli vatandaşlara verilen sosyal yardım ödemelerinde artış yapılmıştır. Yapılan son düzenleme ile birlikte engelli aylıkları yükseltilmiş ve hak sahiplerine ödenen tutarlar güncellenmiştir.

Engelli maaşı tutarlarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Yüzde 40-69 Engelli Maaşı

%40 ile %69 arasında engellilik oranına sahip olan vatandaşlar, gerekli gelir şartlarını sağlamaları halinde devlet tarafından verilen engelli aylığından yararlanabilir. 2026 yılında yapılan düzenleme ile bu grupta yer alan bireyler için ödenen engelli maaşı 4.302 TL’den 5.103 TL’ye yükseltilmiştir. Bu ödeme genellikle üç aylık dönemler halinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılır ve engelli bireylerin temel yaşam giderlerine destek olmayı amaçlar.

Yüzde 70, 80 ve 90 Engelli Maaşı

Engellilik oranı %70 ve üzeri olan vatandaşlar, daha yüksek tutarda engelli aylığı almaya hak kazanır. Bu kapsamda %70, %80 ve %90 oranında engelli raporu bulunan kişiler de dahildir. 2026 yılı itibarıyla yapılan artışla birlikte bu gruptaki bireylerin engelli maaşı 6.454 TL’den 7.655 TL’ye yükselmiştir. Ödeme yine üç aylık dönemler halinde yapılır ve ağır engellilik durumunda ortaya çıkan bakım ve yaşam giderlerine destek sağlamayı hedefler.

Yüzde 90 Engelli Maaşı

%90 engelli raporu bulunan bireyler de %70 ve üzeri engelli kategorisinde değerlendirildiği için aynı maaş tutarından yararlanır. Buna göre 2026 yılı itibarıyla %90 engelli oranına sahip vatandaşların alabileceği engelli maaşı 7.655 TL olarak uygulanmaktadır. Bu destek, ağır engelli bireylerin bakım, sağlık ve günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla verilen sosyal yardım ödemelerinden biridir.

Engelli Maaşı Şartları Nelerdir?

Engelli maaşı alabilmek için başvuru sahiplerinin belli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında belirlenmiştir.

Engelli maaşı alabilmek için gerekli şartlar şu şekildedir:

Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Başvuru sahibinin engel oranının %40–%69 arasında ya da %70 ve üzerinde olması,

Başvuru sahibinin sosyal güvenlik kurumlarından herhangi bir gelir, emekli maaşı veya aylık almıyor olması,

Başvuru sahibinin nafaka almaması veya nafaka bağlanma imkanı bulunmaması,

Mahkeme kararıyla ya da herhangi bir kanun kapsamında düzenli bir gelire sahip olunmaması,

Hane içinde yaşayan kişilerin tüm gelirleri toplandığında kişi başına düşen aylık ortalama gelirin, asgari ücretin net tutarının üçte birinden düşük olması gerekir.

 Dikkat! 18 yaşını doldurmamış engelli bireyler için başvuru, çocuğun bakımını üstlenen ve yasal olarak bakmakla yükümlü kişi tarafından yapılabilir.

Engelli Maaşı Nasıl Alınır?

Engelli maaşı alabilmek için e-Devlet ya da SYDV üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Başvuru adımları ise aşağıdaki gibidir:

e-Devlet Üzerinden Başvuru:

e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılır.

Arama bölümüne “Engelli Aylığı Başvurusu” yazılır.

Açılan başvuru formundaki kişisel bilgiler eksiksiz doldurulur ve talep edilen evraklar sisteme yüklenir.

Form ve belgeler gönderilerek başvuru tamamlanır.

İlgili kurumlar başvuruyu inceler. Burada engellilik oranı, gelir durumu ve sosyal güvencesi kontrol edilir.

Başvuru olumlu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli maaşı hak sahibine bağlanır ve ödemeler hesabına yatırılır.

Gelir artışı, ikamet veya engellilik değişiklikleri 30 gün içinde bildirilmelidir.

SYDV Üzerinden Başvuru:

İkamet edilen ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gidilir.

Vakıf görevlileri eşliğinde başvuru formu doldurulur.

Gelir durumu ve yaşam koşulları hakkında sosyal inceleme yapılır.

Gerekli evraklar vakfa teslim edilir.

Vakıf ve ilgili kurumlar başvuruyu inceler. İlgili kriterler kontrol edilir.

Şartlar uygun görülürse Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli maaşı bağlanır ve ödemeler hak sahibinin hesabına yatırılır.

Engelli Maaşı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Engelli maaşı için gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

Engelli sağlık kurulu raporu,

18 yaş altı bireyler için veli/vasi kararı,

18 yaş altı bireyler için veli/vasi belgeleri,

Kimlik belgesi ya da fotokopisi,

Başvuru belgesi,

Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

İkametgâh belgesi,

Gelir beyan belgeleri (maaş bordrosu vb.),

Banka IBAN bilgisi (bazı vakıflar tarafından istenmesi halinde).

Kimler Engelli Maaşı Alabilir?

Engelli maaşından yararlanabilmek için kişinin en az %40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekir. Ayrıca 18 yaşını doldurmuş engelli bireyler doğrudan başvuru yapabilirken, 18 yaşın altındaki engelli çocuklar için ise bakımını üstlenen anne veya baba engelli yakını aylığı kapsamında başvuruda bulunabilir.

Başvuru yapan kişinin genellikle sosyal güvencesi olmaması ve hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin belirlenen muhtaçlık sınırının altında kalması gerekir. 65 yaş üstü bireyler için ise çoğu durumda engellilik oranı %70 ve üzeri olmalıdır. Bu durumda başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli aylığına hak kazanabilirler.

Öte yandan engellilik oranı tek başına yeterli değil olmadığı için muhtaçlık şartı ve sosyal güvence yokluğu gibi diğer kriterler de zorunludur. Tüm şartları sağlayan engelli bireyler veya engelli çocuğun bakımını üstlenen aileler, ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurur. İnceleme sonucunda muhtaçlık uygun görülürse engelli aylığı bağlanır.

Engelli Maaşı Hangi Durumlarda Alınmaz?

Engelli maaşı almaya engel olan durumlar aşağıdaki gibidir:

Engelli bireyin vefatı: Engelli maaşı, yalnızca hayatta olan kişilere verilir. Kişinin vefat etmesi durumunda ödeme durur.

Türk vatandaşlığının kaybedilmesi: Engelli kişi, Türk vatandaşlığından çıkarıldığında maaş alma hakkı sona erer.

Maaştan feragat edilmesi: Engelli kişi, almış olduğu maaştan kendi isteğiyle vazgeçerse ödeme kesilir.

18 yaşını doldurma: 18 yaşından küçük engelliler için verilen maaş, 18 yaşına ulaşılmasıyla sona erer (18 yaş üstü için farklı kriterler geçerlidir).

Sigortalı olarak çalışmaya başlanması: Engelli birey, sosyal güvence kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başladığında maaş kesilir.

Hane gelirinin asgari ücretin 1/3’ünü aşması: Hane içerisindeki kişi başına düşen gelir, belirlenen sınırın üstüne çıkarsa maaş kesilir.

Engelli sağlık kurulu raporunun geçersiz olması: Engelli sağlık kurulu raporunun süresi dolmuş ve yenilenmemişse maaş ödenmez.

Maaşın 1 yıl boyunca çekilmemesi: Maaşın 1 yıl boyunca alınmaması durumunda ödeme durur.

İkametgah değişikliğinin bildirilmemesi: Adres değişikliği yapılmış ancak bu değişiklik Sosyal Hizmetler’e bildirilmemiş ise maaş kesilir.

Maaşın engelli bireyin ihtiyaçları için kullanılmaması: Maaş, engelli kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için harcanmazsa ödeme durdurulabilir.

Gelir artışının bildirilmemesi: Hane gelirindeki artış, 30 gün içinde bildirilmezse maaş kesilir ve geriye dönük borç çıkar.

Sosyal güvencesi olanlar: Emekli maaşı alanlar veya dul/yetim aylığı alanlar, engelli maaşı alamaz.

Askerde veya yurt dışında sürekli ikamet edenler: Askerde olanlar veya yurt dışında sürekli ikamet edenler, maaş hakkını kaybeder.

Hane gelir kriterini karşılamayanlar: Gelir kriterini sağlamayan hanelerde yaşayan engelliler maaş alamaz.

Engellilik oranı %40’ın altında olanlar: Engellilik oranı %40’ın altındaki kişiler engelli maaşı için uygun görülmez.

Engelli Maaşı İçin Hane Geliri Ne Kadar Olmalı?

Engelli maaşı alabilmek için hane geliri, Türkiye’deki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından belirlenen kriterlere uygun olmalıdır. Bu kriter, hane içerisindeki kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte birini geçmemesi şeklindedir. Toplam hane geliri, hane üyesi sayısına bölünerek kişi başına düşen gelir bulunur ve bu miktar asgari ücretin 1/3'ünden fazla ise engelli maaşı alınamaz.

2026 yılı için asgari ücretin üçte biri 7.368,22 TL ise kişi başı hane geliri limiti bu rakam üzerinden hesaplanır. Buna göre engelli maaşı alabilmek için hane geliri, hane üyelerinin sayısına göre şu şekilde olmalıdır:

Hane Üye Sayısı Maksimum Toplam Hane Geliri Kişi Başı Limit 1 7.368,22 7.368,22 2 14.736,44 7.368,22 3 22.104,66 7.368,22 4 29.472,88 7.368,22 5 36.841,10 7.368,22 6 44.209,32 7.368,22

Yani, hane içerisindeki kişi başına düşen gelir 7.368,22 TL’yi geçmediği sürece engelli maaşı alınabilir. Gelir artışı 30 gün içinde bildirilmezse, maaş kesilir ve geriye dönük borç çıkar.

Engelli Maaşı İçin Nereye Başvurulur?

Engelli maaşı almak isteyen vatandaşların öncelikle engelli maaşı başvuru kanalları üzerinden başvuru yapması ve gerekli şartları sağlaması gerekmektedir. 2026 yılı itibarıyla başvurular, hem e-Devlet sistemi üzerinden online olarak hem de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Online başvuru yapmak isteyen kişiler, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “Engelli Aylığı Başvurusu” yazarak ilgili hizmete ulaşabilir. Açılan formda istenen bilgiler eksiksiz doldurulur ve sistem tarafından talep edilen belgeler yüklenir. Başvuru tamamlandıktan sonra ilgili kurumlar tarafından değerlendirme süreci başlatılır ve sonuçlar başvuru sahibine bildirilir.

İnternet üzerinden başvuru yapma imkânı olmayan vatandaşlar ise ikamet ettikleri ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. Bu yöntemde, vakıf görevlileri başvuru sahibinin gelir durumu ve yaşam koşulları hakkında sosyal inceleme yapar. İnceleme sonucunda şartlar uygun görülürse, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli maaşı bağlanır ve ödemeler hak sahibinin hesabına yatırılmaya başlanır.

Engelli Maaşı Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Engelli maaşı başvurusu, ilgili kurumlar tarafından en geç 30 gün (1 ay) içinde sonuçlandırılır. Başvurunun değerlendirilmesi sırasında engellilik oranı, gelir durumu ve sosyal güvencesi gibi kriterler incelenir.

Yani başvuru yapıldıktan sonra, eksiksiz ve doğru bilgi ile belgeler teslim edilmişse, başvuru sahibi en geç bir ay içinde başvurusunun sonucu hakkında bilgilendirilir. Olumlu sonuçlanan başvurularda engelli maaşı, hak sahibinin hesabına bağlanır ve düzenli ödemelere başlanır.

Engelli Maaşı Nasıl Sorgulanır?

Engelli maaşı başvurusu yapıldıktan sonra, başvurunun durumu ve maaş ödemeleri e-Devlet, SYDV, telefon ya da mobil uygulama üzerinden sorgulanabilir.

Engelli maaşı sorgulama yöntemlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

e-Devlet Üzerinden Sorgulama

e-Devlet sistemine giriş yapılır.

Arama çubuğuna “Engelli Aylığı Sorgulama” yazılır.

Açılan hizmet üzerinden başvuru durumu, ödenecek tutar ve ödeme tarihleri görüntülenebilir.

Online sorgulama ile başvurunun kabul edilip edilmediği ve maaşın bağlanıp bağlanmadığı kolayca takip edilebilir.

SYDV Üzerinden Sorgulama

İnternet erişimi olmayan kişiler, ikamet ettikleri ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek başvuru durumunu öğrenebilir.

Vakıf görevlileri, başvuru sahibinin bilgilerini sisteme girerek başvuru durumu, ödenecek maaş ve ödeme tarihleri hakkında bilgi verebilir.

Telefon veya Mobil Uygulama ile Sorgulama

Bazı illerde, SYDV veya ilgili bakanlığın çağrı merkezleri üzerinden telefonla bilgi alma imkânı bulunur.

e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de başvuru durumu hızlı şekilde takip edilebilir.

Engelli Maaşı Ayın Kaçında Yatıyor?

Engelli maaşı, doğum yılının son rakamına göre her ayın belirli günü hesap sahibine ödenir.

2026 yılının mart ayına ilişkin örnek aşağıdaki gibidir:

Doğum Yılı Son Rakamı Ödeme Günü Mart 2026 Ödeme Tarihi 0 ve 5 Her ayın 5’i 5 Mart 2026 Perşembe 1 ve 6 Her ayın 6’sı 6 Mart 2026 Cuma 2 ve 7 Her ayın 7’si 7 Mart 2026 Cumartesi 3 ve 8 Her ayın 8’i 8 Mart 2026 Pazar 4 ve 9 Her ayın 9’u 9 Mart 2026 Pazartesi

Engelli Maaşı Hangi Bankaya Yatıyor?

2026 yılı itibarıyla engelli maaşı ödemeleri PTT şubeleri, Ziraat Bankası ya da Halkbank aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılmaktadır. Ödemeler, hak sahiplerinin ikamet ettikleri il veya ilçelerde bulunan Halkbank şubeleri üzerinden alınabilmektedir.

Engelli Maaşı Alanların Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?

Engelli maaşı alan kişilerin gelir ve adres değişikliklerini, sağlık raporlarını ve bilgilerini güncel tutarak belgeleri doğru beyan etmeleri ve maaşı amacına uygun kullanmaları gerekmektedir.

Engelli maaşı alanların dikkat etmesi gerekenlere ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir:

Gelir Değişikliklerini Bildirmek: Hane gelirinde artış veya azalma olduğunda, değişiklikler 30 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) bildirilmelidir.

Sağlık Raporu Takibi: Engelli maaşı için sunulan sağlık raporunun geçerlilik süresi takip edilmelidir. Süresi dolan süreli raporlar yenilenmezse, maaş kesilir.

Adres Değişikliği Bildirimi: Birey, yeni bir adrese taşındığı zaman ikametgah değişikliğini SYDV sistemine bildirmelidir. Bildirilmemesi durumunda maaş ödemeleri aksayabilir.

Bilgi Güncellemeleri: Gelir, ikamet veya engellilik durumunda herhangi bir değişiklik olduğunda, ilgili kuruma bilgi verilmelidir. Bu, maaşın kesintisiz ödenmesi için önemlidir.

Usulsüz Maaş Alımının Önlenmesi: Maaşın gerçek durumun dışında alınması veya yanlış bilgi beyanı tespit edilirse, ödenen miktar faiziyle birlikte geri alınabilir.

Başvuru ve Belgelerin Doğru Beyanı: Başvuru sürecinde gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde teslim edilmesi gerekir. Yanlış veya eksik bilgi, maaşın kesilmesine veya başvurunun reddedilmesine yol açabilir.

Engelli Maaş Başvurusu Neden Reddedilir?

Engelli maaşı başvurusu, devletin belirlediği kriterlerin karşılanmaması veya başvuru sürecinde gerekli şartlara uyulmaması halinde reddedilebilir.

Bu nedenlere ilişkin detaylı bilgiler şu şekildedir:

Gelir Durumu: Engelli maaşı, ekonomik olarak ihtiyaç sahibi olan bireylere verilir. Hane içindeki kişi başına düşen gelir, belirlenen sınırın (genellikle asgari ücretin belirli bir oranı) üzerinde ise başvuru reddedilir. Engellilik Oranı ve Sağlık Raporu: Engelli maaşı almak için, Sağlık Kurulu tarafından belirlenen belirli bir engellilik oranına sahip olmak gerekir. Rapor eksik, süresi dolmuş veya gerekli engellilik kriterlerini karşılamıyorsa başvuru reddedilir. Belgelerin Eksik veya Hatalı Olması: Başvuru sırasında sunulan belgelerde eksiklik, yanlış beyan veya hatalı bilgi bulunması da reddin önemli sebeplerindendir. Örneğin kimlik, ikametgah, gelir belgeleri veya sağlık raporu eksikse başvuru geçersiz sayılır. Sosyal Güvence Durumu: SGK, BAĞ-KUR veya emekli maaşı gibi herhangi bir sosyal güvenceye sahip olan kişiler, engelli maaşı başvurusunda bulunamaz. Bunun nedeni, bu tür gelirlerin engelli maaşının temel amacına (muhtaç durumda olan engelli bireylere destek sağlamak) uygun olmamasıdır. Adres ve Bilgi Güncellemeleri: Başvuru sürecinde adres veya kişisel bilgilerin doğru ve güncel olması gerekir. Yanlış veya eski adres bilgisi nedeniyle başvuru reddedilebilir. Usulsüz Başvuru veya Beyan: Engelli maaşının amacı, gerçekten ihtiyaç sahibi bireylere destek sağlamaktır. Gelir veya mal varlığını gizleyerek, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak başvurunun reddedilmesine neden olur.

Engelli Maaşı Neden Kesilir?

Engelli maaşı, Türkiye’de 2022 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca, belirli durumlarda durdurulabilir veya tamamen kesilebilir. Temel olarak maaşın kesilme nedenleri arasında engellilik ve muhtaçlık kriterlerinin bozulması, belgelerin güncelliğinin kaybolması veya bireyin iradesiyle maaştan vazgeçmesi bulunur.

Başlıca sebepler aşağıdaki gibidir:

Adres değişikliği: Engelli birey ikamet adresini değiştirdiğinde maaş geçici olarak durdurulur. Yeni adresin bağlı olduğu SYDV’ye en geç 1 yıl içinde başvurulmazsa maaş tamamen kesilir. Başvuru yapılır ve muhtaçlık durumu devam ediyorsa maaş tekrar bağlanabilir. Süreli engelli raporunun süresinin dolması: Rapor yenilenmezse maaş durdurulur. Yeni raporla başvuru yapılırsa, kesilen maaş eski tarihten itibaren tekrar ödenebilir. Engellinin vefatı: Engelli bireyin vefatı durumunda maaş otomatik olarak kesilir. Maaştan feragat: Engelli birey, kendi isteğiyle maaşından vazgeçebilir. Bu durumda ödeme durur. 18 yaş altı engellinin reşit olması: Çocuk 18 yaşını doldurduğunda, engelli yakını maaşı kesilir. Artık birey, kendi adına engelli maaşı için başvurabilir. Engelli yakınının aynı evde yaşamaması veya fiili bakım sağlamaması: Engelli bireyle aynı evde yaşamayan veya bakım sağlamayan kişi, maaşı almaya devam edemez. Türk vatandaşlığından çıkma: Engelli birey, vatandaşlıktan ayrılırsa maaşı kesilir. Maaşın uzun süre çekilmemesi: 1 yıl boyunca maaş alınmazsa, maaştan feragat edildiği kabul edilerek kesilir. Muhtaçlık kriterinin kaybedilmesi: Maaş, hane halkı kişi başı gelir net asgari ücretin 1/3’ünü aşarsa kesilir. Bu durum, engellinin sigortalı bir işe girmesi veya evde yaşayan diğer bireylerin gelirleri nedeniyle de meydana gelebilir. Gelirdeki değişiklikler: Evlenme veya gelir getiren bir araç alımı gibi durumlar, doğrudan maaşı kesmese de muhtaçlık kriterini etkileyerek kesilmeye yol açabilir.

Engelli Maaşı ve Bakım Parası Aynı Anda Alınır mı?

Evet, engelli maaşı ile evde bakım maaşı aynı anda alınabilir. Ancak bunun için hane içindeki toplam gelirin muhtaçlık sınırını aşmaması şarttır. Evde bakım maaşı, engelli bireyin bakımını üstlenen kişiye ödenen bir destek iken engelli aylığı doğrudan engelli bireye bağlanır ve yasal bir engel bulunmamaktadır.

Başvuru ve değerlendirme sırasında evde bakım maaşı da hane geliri hesabına dahil edilir. Tüm hane gelirleri toplanarak kişi başına düşen aylık ortalama gelir hesaplanır. Bu ortalama tutar, engelli aylığı için belirlenen muhtaçlık sınırının altında kalmak zorundadır. Dolayısıyla iki maaşın toplamı bu sınırı aşarsa engelli aylığı bağlanmaz veya kesilir. Sınırın altında kalırsa her ikisi de devam eder.

Engelli Maaşı Kesildikten Sonra Tekrar Alınır mı?

Evet, engelli maaşı kesildikten sonra bazı durumlarda yeniden bağlanabilir. Ancak bunun için maaşın kesilmesine neden olan durumun ortadan kalkması ve gerekli şartların tekrar sağlanması gerekir. Örneğin adres değişikliği nedeniyle maaş kesildiyse, kişinin yeni ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na en geç 1 yıl içinde başvuru yapılır ve muhtaçlık durumu devam ediyorsa maaş yeniden bağlanır.

Benzer şekilde, süreli engelli raporunun süresi dolduğu için maaş kesildiyse yeni bir sağlık kurulu raporu alınarak vakfa teslim edilmelidir. Ayrıca maaş, muhtaçlık kriterinin kaybedilmesi nedeniyle kesildiyse ve daha sonra hane içi kişi başına düşen gelir yeniden belirlenen sınırın altına düşerse tekrar başvuru yapılabilir.

Maaşı Olan Engelli Maaşı Alabilir mi?

Hayır, maaşı olan bir kişinin engelli maaşı alması genellikle mümkün değildir. 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli aylığı bağlanabilmesi için en temel şartlardan biri, engelli bireyin kendisinin sosyal güvenlik kurumlarından herhangi bir düzenli gelir veya aylık almıyor olmasıdır. Bu nedenle engelli bireyin kendisi sigortalı çalışıyorsa ya da emekli maaşı gibi bir gelir elde ediyorsa engelli maaşı bağlanmaz.

Ancak aynı hanede yaşayan diğer kişilerin sigortalı çalışması veya sosyal güvenlikten gelir alması doğrudan engelli maaşına engel değildir. Bu durum yalnızca hane içinde kişi başına düşen gelirin hesaplanmasında dikkate alınır. Eğer yapılan hesaplama sonucunda kişi başına düşen gelir belirlenen muhtaçlık sınırının altında kalıyorsa, engelli birey gerekli engellilik kriterlerini de sağladığı takdirde engelli maaşı alabilir.

Engelli Maaşı Gelir Sınırı Kalktı mı?

Hayır, engelli maaşı için gelir sınırı kaldırılmamıştır. Engelli aylığı, 2022 sayılı Kanun kapsamında yalnızca muhtaçlık kriterini sağlayan bireylere verildiği için hane içinde kişi başına düşen aylık gelir belirli bir sınırın altında olmalıdır. Bu nedenle başvuru değerlendirilirken hanedeki toplam gelir hesaplanır ve kişi başına düşen tutarın belirlenen limitleri aşmaması gerekir.

Asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik zam sonrasında engelli aylığı için uygulanan gelir sınırları da güncellenmiştir. Buna göre %40–69 engel oranına sahip bireyler için kişi başına düşen aylık gelir sınırı 5.381 TL, %70 ve üzeri engel oranına sahip bireyler için ise 8.086 TL olarak belirlenmiştir. Hane halkı içinde kişi başına düşen aylık gelir bu tutarların altında kaldığı sürece, diğer başvuru şartları da sağlanıyorsa engelli maaşı alınabilmektedir.

Babam Emekli Annem Engelli Maaşı Alabilir mi?

Evet, babanın emekli olması tek başına annenin engelli maaşı almasına engel değildir. 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen engelli aylıklarında temel kriter, engelli bireyin kendisinin sosyal güvenceli bir işte çalışmaması veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almamasıdır. Hanede başka bir kişinin emekli olması veya sigortalı olarak çalışması, engelli maaşı alınmasına doğrudan engel oluşturmaz.

Ancak hanedeki diğer gelirler muhtaçlık değerlendirmesine dahil edilir. Örneğin, babadan alınan emekli maaşı veya hanedeki sigortalı gelirler toplam hane gelirine eklenir ve kişi başına düşen gelir hesaplanır. Eğer bu hesaplama sonucunda kişi başına düşen gelir belirlenen sınırın altında kalıyorsa ve engellilik oranı da gerekli şartları sağlıyorsa, engelli maaşı bağlanabilir. Aksi durumda, yani hane geliri sınırının aşılması halinde, engelli maaşı alınması mümkün değildir.

Eşi Emekli Olan Engelli Maaşı Alabilir mi?

Evet, eşi emekli olan biri de gerekli muhtaçlık şartlarını sağladığı takdirde engelli maaşı alabilir. Buradaki temel kriter, başvuru yapan engelli bireyin kendisinin herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmamasıdır. Eşinin emekli olması veya herhangi bir sosyal güvenlik gelirine sahip olması tek başına engelli maaşı alınmasına engel değildir.

Ayrıca muhtaçlık değerlendirmesi yapılırken hanedeki tüm bireylerin geliri, serveti ve harcamaları dikkate alınır. Bu kapsamda, hane içi kişi başına düşen ortalama aylık gelir asgari ücretin net 1/3’ünden az olmalıdır. Bu koşullar sağlandığında, eşi emekli olsa dahi engelli maaşı başvurusu olumlu sonuçlanabilir.

Evi Arabası Olan Engelli Maaşı Alabilir mi?

Evi veya arabası olan biri de gerekli şartları sağlaması halinde engelli maaşı alabilir. Burada belirleyici olan kriter, muhtaçlık değerlendirmesidir. Bu değerlendirmede hanede yaşayan tüm bireylerin gelirleri, mal varlıkları ve harcamaları dikkate alınarak kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplanır.

İkamet edilen konut gelir hesabına doğrudan dahil edilmez. Ancak kişinin oturduğu ev dışında sahip olduğu başka konutlar varsa, bu taşınmazların rayiç bedelinin belirli oranları ve elde edilen kira gelirleri aylık gelir hesabına eklenir.

Binek araçlar için ise özel bir muafiyet bulunmadığından, araç sahibi olmak tek başına engelli maaşı alınmasına engel değildir. Ancak aracın değeri ve diğer mal varlıkları muhtaçlık değerlendirmesi kapsamında gelir hesabına dahil edilebilir.

Babasından Yetim Maaşı Alan Engelli Maaşı Alabilir mi?

Evet, babasından yetim aylığı alan biri, 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen engelli aylığından da faydalanabilir. SGK'dan alınan yetim aylığı, kişinin engel oranına göre alabileceği engelli aylığından düşükse, SGK aradaki farkı otomatik olarak öder. Yani yetim aylığına ek olarak fark verilir ve toplam eline geçen para engelli aylığı kadar olur. Ancak yetim aylığı engelli aylığından yüksekse, fark verilmez ve kişi yalnızca yetim aylığını alır.

Sigortalı Çalışan Engelli Maaşı Alabilir mi?

Hayır, sigortalı olarak çalışan bir engelli, kendisi sosyal güvenceye sahip olduğu için 2022 sayılı Kanun kapsamındaki engelli aylığından faydalanamaz. Öte yandan hanede başka kişiler çalışıyor veya SGK’dan gelir/aylık alıyor olsa bile, bu durum engelli aylığını almaya engel değildir. Önemli olan başvuru sahibinin kendisinin sigortalı olmamasıdır.

Öte yandan 18 yaş altı engelli aylığının alınabilmesi için engelli çocuğun hem anne hem de babasının sosyal güvenceye sahip olmaması şartı aranır.

Malulen Emekli Olan Engelli Maaşı Alabilir mi?

Malulen emekli olan biri, 2022 sayılı Kanun kapsamındaki engelli aylığından faydalanamaz. Çünkü bu aylığın alınabilmesi için başvuru sahibinin herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması şarttır. Engelli kişinin kendisi SGK kapsamında malulen emekli olduğundan, engelli aylığı bağlanması mümkün değildir.

Kısmi Bağımlı Engelli Maaşı Alabilir mi?

Kısmi bağımlı engelli kişiler, 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli aylığından faydalanabilirler. Bunun temel şartı, engellilik oranının en az %40 olmasıdır ve bu durum, yetkili sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir.

Ancak engellilik oranı tek başına yeterli değildir. Kişinin çalışmıyor veya emekli olmaması, nafaka almaması veya alabilecek durumda olmaması, hanede kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırının altında olması gerekmektedir. Muhtaçlık değerlendirmesinde, hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, mal varlığı ve harcamaları dikkate alınır.

Başvuruda, engellilik oranını gösteren sağlık kurulu raporu sunulmalı; kişi adına başvuru yapılmıyorsa vesayet belgesi veya vekaletname de ibraz edilmelidir. 18 yaş altındaki çocuklar için de engelli yakını aylığı başvurusu yapılabilir. Bu durumda çocuğun engel oranının %40 ve üzeri olması yeterlidir. Anne-babanın sosyal güvencesi ve hane içi kişi başına düşen aylık gelir değerlendirilir.

Kaynakça