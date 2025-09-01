Bütçeleme Nedir? Nasıl Yapılır? Teknikleri Nelerdir? Bütçelemenin ve ilkelerinin ne olduğu, nasıl yapıldığı, teknikleri ve yöntemleri, bütçelemede yararlanılan araçlar ve yazılımlar bu yazıda.

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Bütçeleme süreci, mali hedeflerin belirlenmesinden bu hedeflere ulaşmak için izlenecek adımların planlanmasına kadar pek çok unsuru kapsayan geniş bir konudur. Bu yazımızda, bütçeleme sürecinin nasıl yürütüldüğünü, dikkat edilmesi gereken noktaları, kullanılan teknikleri ve yöntemleri ele alacağız. Ayrıca finansal planlama ilkelerine, başarılı bir bütçeleme için tercih edilebilecek araçlara ve yazılımlara detaylı bir şekilde yer vereceğiz.

Bütçeleme Nedir?

Bütçeleme, belirli bir dönem için gelir ve giderlerin planlanarak mali kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan bir süreçtir. Aynı zamanda bütçeleme; bireyler, işletmeler, kurumlar ve hatta hükümetler için finansal hedeflere ulaşmanın, kaynakları etkin yönetmenin ve mali disiplini korumanın temel araçlarından biridir.

Bu süreçte mevcut gelir kaynakları belirlenir, zorunlu ve isteğe bağlı giderler listelenir, harcamalar gelirlerle dengelenir ve mümkünse tasarruf veya yatırım için pay ayrılır. İyi hazırlanmış bir bütçe, beklenmedik giderlere karşı koruma sağlarken uzun vadeli finansal istikrarın sağlanmasına da yardımcı olur.

Bütçeleme Nasıl Yapılır?

Bütçeleme süreci, mali kaynakların etkili bir şekilde yönetilmesi için planlı ve disiplinli bir yaklaşım gerektirir. Doğru adımlar izlenerek hazırlanan bir bütçe, hem günlük harcamaların kontrol altında tutulmasına hem de uzun vadeli finansal hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur. Aşağıda, bütçelemenin nasıl yapıldığına dair temel adımlar sıralanmıştır:

1. Toplam Gelirin Belirlenmesi

İlk olarak, tüm gelir kaynakları eksiksiz şekilde kaydedilmelidir. Buna yalnızca maaş değil; part-time işler, ek projeler, serbest çalışmalar, kira gelirleri ve düzenli temettü ödemeleri gibi pasif gelirler de dahil edilmelidir. Gelir kalemleri aylık olarak hesaplanmalı, mümkünse yıllık ve haftalık bazda da dökümü çıkarılmalıdır. Ayrıca brüt ve net gelir ayrımı yapılarak, özellikle net (vergilerden sonra kalan) gelir üzerine odaklanılmalıdır. Çünkü bu tutar, harcama ve tasarruf planlarının temelini oluşturur.

2. Giderlerin Listelenmesi ve Sınıflandırılması

Gelir belirlendikten sonra, tüm giderlerin detaylı bir şekilde listelenmesi gerekir. Bu giderler iki ana kategoriye ayrılır:

Sabit Giderler: Her ay düzenli ve değişmeyen kalemlerdir. Örneğin kira, mortgage, elektrik, su, internet, telefon faturaları, araç kredisi vb.

Değişken Giderler: Ay bazında değişebilen harcamalardır. Örneğin yemek, kıyafet alışverişi, tatil, eğlence, kişisel bakım gibi kalemler vb.

Giderler ayrıca ihtiyaçlar ve istekler olarak da sınıflandırılabilir. Bu ayrım, tasarruf yapılabilecek alanları belirlemeyi kolaylaştırır. Harcamaları ortalama bir değerle planlamak için son üç aya ait banka ekstreleri, faturalar ve fişler incelenerek ortalama bir tutar çıkarılmalıdır. Yıllık veya düzensiz giderler (araç sigortası, vergi ödemeleri, üyelik yenilemeleri vb.) de bütçeye dahil edilmelidir.

3. Bütçenin Hesaplanması ve Dengelenmesi

Gelir (nakit girişi) ve gider (nakit çıkışı) kalemleri netleştirildikten sonra aralarındaki fark analiz edilir.

Eğer gelir giderden fazlaysa, aradaki fazla tutar tasarruf, borç kapatma, yatırım veya acil durum fonu için kullanılabilir.

Eğer gider gelirden fazlaysa, öncelikle değişken giderler kontrol altına alınmalı; ardından gerekiyorsa sabit giderlerde iyileştirme yolları aranmalıdır.

4. Bütçeyi Test Etmek ve Revize Etmek

Bütçe, uygulamaya geçirildikten sonra en az bir ay denenmeli ve bu süreçte harcamalar yakından izlenmelidir. Uygulamada karşılaşılan aksaklıklar, gerçek harcama alışkanlıkları ve gelir değişimleri dikkate alınarak bütçe revize edilmelidir. Bütçenin düzenli olarak gözden geçirilmesi, değişen koşullara uyum sağlanması açısından önemlidir.

5. Uygun Bütçeleme Yöntemini Seçme

Hazırlanan bütçe, yaygın bütçeleme yöntemleri ile karşılaştırılabilir. Böylece planın güçlü ve zayıf yönleri görülebilir, kişisel hedeflere en uygun model seçilerek uygulama kararlılığı artırılabilir.

Bütçeleme Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Bütçeleme, kişisel ya da kurumsal düzeyde mali disiplini sağlamak, kaynakları verimli kullanmak ve finansal hedeflere ulaşmak için vazgeçilmez bir araçtır. Ancak etkili bir bütçeleme yalnızca bir plan hazırlamakla sınırlı değildir; aynı zamanda bu planın sürdürülebilirliğini sağlamak da sürecin önemli bir parçasıdır. İşte bütçeleme yaparken dikkat edilmesi gereken temel unsurlar:

Gelir ve giderlerin eksiksiz şekilde kaydedilmesi: Tüm gelirler ve harcamalar düzenli olarak kayda geçirilmelidir; küçük ve sürekli yapılan harcamaların bile göz ardı edilmemesi gerekir.

Bütçe hedeflerinin net, ölçülebilir ve ulaşılabilir olması: Hedeflerin açık bir şekilde tanımlanması ve gerçekçi tutulması, bütçe takibinin kolaylaştırılmasına yardımcı olur.

Harcamaların kategorilere ayrılması: Zorunlu ihtiyaçlar ve isteğe bağlı harcamalar olarak sınıflandırma yapılmalı; her kategori için gelir düzeyine uygun limitler belirlenmelidir.

Tasarruf ve yatırım için ayrılacak payın önceliklendirilmesi: Gelir elde edildiği anda, tasarruf ve yatırıma ayrılması gereken tutar önceden belirlenip kenara konulmalıdır.

Acil durumlar için bir fon bulundurulması: Beklenmeyen masrafların bütçe dengesini bozmaması için ayrı bir acil durum fonu oluşturulması önem taşır.

Harcamaların düzenli olarak izlenmesi: Giderlerin bütçe planına uygunluğu belirli aralıklarla kontrol edilmeli, sapmalar zamanında fark edilmelidir.

Bütçenin belirli dönemlerde güncellenmesi: Gelir değişiklikleri, ekonomik dalgalanmalar veya yaşam koşullarındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak bütçede gerekli revizyonlar yapılmalıdır.

Disiplinli ancak esnek bir yaklaşım benimsenmesi: Belirlenen kurallara uyulmalı; ancak ihtiyaç duyulduğunda öncelikler yeniden değerlendirilmeli ve bütçeye uyarlanabilirlik kazandırılmalıdır.

Bütçeleme Teknikleri ve Yöntemleri Nelerdir?

Bütçeleme teknikleri ve yöntemleri, finansal planlamada izlenecek yaklaşımı belirleyerek kaynakların verimli yönetilmesini sağlar. Her kurumun veya bireyin ihtiyaçları farklı olduğu için yöntem seçimi hedeflere, gelir-gider dengesine ve koşullara göre değişir. Bu nedenle farklı bütçeleme tekniklerini tanımak ve ihtiyaçlara en uygun olanı seçmek büyük önem taşır. Aşağıda, bütçeleme teknikleri ve yöntemlerine dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

Sıfır Tabanlı Bütçeleme Sistemi

Sıfır tabanlı bütçeleme sistemi, her yeni bütçe dönemine sıfırdan başlanmasını esas alan bir planlama yöntemidir. Bu yaklaşımda, önceki dönem bütçeleri veya harcama kalıpları otomatik olarak temel alınmaz. Bunun yerine her gelir ve gider kalemi, yeni dönem için yeniden gerekçelendirilir ve onaylanır.

Bu sistemde, toplam gelir ile toplam gider eşit olacak şekilde planlama yapılır. Yani elde edilen her bir lira belirli bir amaca yönlendirilir; tasarruf, yatırım, borç ödemesi veya günlük harcamalar gibi tüm kalemlerin bütçede net karşılığı olur. Böylece fazla para kavramı ortadan kalkar, çünkü her tutarın önceden belirlenmiş bir görevi vardır.

Sıfır tabanlı bütçeleme, kaynakların etkin kullanımını ve gereksiz harcamaların önlenmesini sağlar. Ancak her bütçe döneminde tüm kalemleri sıfırdan değerlendirmek zaman alacağı için detaylı takip gerektirir. Özellikle mali disiplini artırmak ve harcama önceliklerini netleştirmek isteyenler için etkili bir yöntemdir.

Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi

Performans esaslı bütçeleme sistemi, harcamaların yalnızca miktarına değil, bu harcamalarla elde edilmesi hedeflenen sonuçlara ve çıktılara odaklanan bir bütçeleme yaklaşımıdır. Bu sistemde, bütçe planlaması yapılırken her kalemin amacı, beklenen performans göstergeleri ve bu göstergelere ulaşma düzeyi dikkate alınır. Bu bütçeleme sistemindeki temel mantık, kaynak kullanımı ile elde edilen sonuç arasındaki bağlantıyı güçlendirmektir. Böylece sadece ne kadar harcandığı değil, harcamanın ne kadar etkili olduğu da ölçülür.

Örneğin bir kamu kurumunda eğitim bütçesi hazırlanırken, ayrılan tutarın hangi eğitim projelerine gideceği, bu projelerden kaç kişinin faydalanacağı ve hedeflenen başarı oranları net olarak belirlenir.

Artan Bütçeleme (Incremental Budgeting) Yöntemi

Artan bütçeleme (incremental budgeting) yöntemi, yeni dönem bütçesinin, önceki dönemin bütçesi esas alınarak ve belirli oranlarda artış veya azalış yapılarak hazırlanmasıdır. Bu yaklaşımda, mevcut bütçe kalemleri büyük ölçüde korunur. Yalnızca enflasyon, maliyet artışları, yeni projeler veya gelir/gider değişiklikleri gibi faktörlere göre düzenleme yapılır.

Bu yöntemde her kalemin sıfırdan incelenmesine gerek olmadığı için hazırlanma süreci oldukça basit ve hızlıdır. Bu sayede kurumlar veya bireyler, geçmiş dönem verilerini temel alarak kısa sürede yeni bütçelerini oluşturabilirler. Ancak bu durum geçmiş dönemden devralınan gereksiz veya verimsiz harcamaların sorgulanmadan yeni döneme aktarılmasına da sebep olabilir.

Esnek Bütçeleme (Flexible Budgeting) Yöntemi

Esnek bütçeleme (flexible budgeting) yöntemi, bütçe rakamlarının sabit tutulmak yerine, faaliyet hacmi veya iş koşullarındaki değişimlere göre uyarlanabildiği bir bütçeleme yaklaşımıdır. Bu yöntemde bütçe, üretim miktarı, satış hacmi, iş gücü kullanımı veya piyasa koşulları gibi değişkenler dikkate alınarak hazırlanır ve dönem içinde bu değişkenlerdeki dalgalanmalara göre güncellenir.

Esnek bütçeleme, özellikle faaliyet hacmi belirsiz veya dalgalı olan işletmelerde faydalıdır. Örneğin üretim miktarı talebe göre değişen bir fabrikada, hammadde, işçilik ve enerji giderleri üretim hacmine bağlı olarak artar veya azalır. Esnek bütçe, bu değişiklikleri yansıtacak şekilde ayarlanabilir. Ancak, esnek bütçeleme uygulaması için iyi bir veri toplama ve analiz sistemi gerekir. Aksi halde güncellemeler karmaşık ve zaman alıcı olabilir.

Nakit Akışı Odaklı Bütçeleme

Nakit akışı odaklı bütçeleme, bütçe planlamasının gelir-gider toplamları üzerinden değil, nakit giriş ve çıkışlarının zamanlaması üzerinden yapılmasını esas alan bir yöntemdir. Bu yaklaşımda amaç belirli bir dönemde işletme veya bireyin elinde her zaman yeterli nakit bulunmasını sağlamak ve likidite sorunlarını önlemektir.

Bu yöntemde, sadece gelir ve giderin miktarı değil, bu nakit giriş çıkışlarının hangi tarihlerde olacağı da planlanır. Örneğin, büyük bir ödemenin yapılacağı ayda, nakit girişlerinin bu ödemeyi karşılayacak düzeyde olması sağlanır. Özellikle düzensiz gelir veya dönemsel harcama yoğunluğu olan işletmeler ve serbest çalışanlar için daha uygun bir bütçeleme yöntemidir. Ancak bu yöntemin etkili olabilmesi için nakit hareketlerinin düzenli olarak izlenmesi ve güncellenmesi gerekir.

Program Bütçeleme (Program Budgeting)

Program bütçeleme, bütçe kaynaklarının harcama kalemleri yerine belirli programlar, projeler veya faaliyet alanları bazında planlandığı ve yönetildiği bir bütçeleme yöntemidir. Bu sistemde her programın açıkça tanımlanmış hedefleri, performans göstergeleri, beklenen çıktı ve sonuçları bulunur. Böylece bütçe, yalnızca ne kadar harcanacağına değil, bu harcamanın hangi amaçla ve hangi sonuçlar için yapılacağına odaklanır.

Program bütçeleme yaklaşımı, özellikle kamu yönetiminde ve büyük ölçekli organizasyonlarda stratejik planlama ile bütçe sürecini entegre etmek için kullanılır. Örneğin, bir belediye bütçesinde altyapı geliştirme, çevre koruma veya eğitim destek programı gibi başlıklar ayrı programlar olarak yer alır. Her birinin bütçesi, faaliyet planı ve beklenen etkisi ayrı ayrı belirlenir. Ancak program bütçeleme, detaylı veri toplama, performans ölçümü ve koordinasyon gerektirdiği için uygulanması zaman ve emek açısından daha maliyetli olabilir.

Stratejik Bütçeleme (Strategic Budgeting)

Stratejik bütçeleme, kısa vadeli hedeflerin ötesine geçip bütçeyi kurumun veya bireyin uzun vadeli amaç ve stratejilerine uygun şekilde planlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde bütçe, yalnızca gelir ve gider tahminlerini değil, gelecekteki büyüme hedeflerini, yatırımları, rekabet stratejilerini ve pazar konumlandırmasını da dikkate alır.

Stratejik bütçelemede öncelik, kaynakların günlük operasyonlara değil, uzun vadede değer yaratacak alanlara yönlendirilmesidir. Örneğin bir şirket bütçesini hazırlarken yalnızca gelecek yılın satış hedeflerine değil, beş yıllık pazara giriş planına, yeni ürün geliştirme projelerine veya dijital dönüşüm yatırımlarına da kaynak ayırır.

Bu yöntemin avantajı, bütçenin kurumun vizyonunu ve stratejik hedeflerini desteklemesidir. Böylece kaynak kullanımı, kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade uzun vadeli başarının gerekliliklerine göre şekillenir. Ancak stratejik bütçeleme, öngörü ve senaryo planlama gerektirdiği için belirsizlikler karşısında esnek ve uyarlanabilir bir yapıda olmalıdır.

Rulo Bütçeleme (Rolling Budget)

Rulo bütçeleme (rolling budgt), bütçenin bitmesi beklenmeden düzenli aralıklarla yenilendiği bir sistemdir. Bu sayede bütçe, her zaman gelecekteki aynı süreyi kapsar ve sürekli güncel kalır. Bu yaklaşımda, bütçe dönemi bitmeden yeni bir dönem eklenir. Böylece plan sürekli olarak ileriye doğru yuvarlanır ve güncel verilerle tazelenir.

Örneğin 12 aylık bir rulo bütçe, her üç ayda bir gözden geçirilip sonraki üç ay eklenerek daima ileriye dönük 12 ayı kapsar. Bu sayede bütçe, piyasa koşulları, talep değişimleri veya maliyet dalgalanmaları gibi faktörlere hızla uyum sağlar.

Rulo bütçelemenin en önemli avantajı, planın güncelliğini koruyarak değişen koşullara hızlı uyum sağlamasıdır. Düzenli olarak yapılan güncellemeler, tahminlerin doğruluğunu artırır ve kaynakların mevcut duruma en uygun şekilde dağıtılmasına imkan verir. Ancak bu yöntem, sürekli veri toplama ve analiz gerektirdiğinden zaman ve iş gücü açısından daha fazla çaba gerektirir.

Faaliyet Tabanlı Bütçeleme (Activity-Based Budgeting – ABB)

Faaliyet tabanlı bütçeleme, bütçeyi doğrudan gelir ve gider rakamları üzerinden değil, bu gelir ve giderlere yol açan iş ve faaliyetler üzerinden planlayan bir yöntemdir. Bu yaklaşımda önce kurumun veya işletmenin gerçekleştirdiği tüm faaliyetler belirlenir. Ardından bu faaliyetleri yürütmek için gerekli kaynaklar ve maliyetler hesaplanır.

ABB’nin mantığı, “hangi faaliyet ne kadar kaynağa ihtiyaç duyuyor ve bu faaliyet hangi çıktı veya değeri üretiyor?” sorusuna net bir yanıt bulmaktır. Örneğin bir üretim şirketinde, ürün tasarımı, hammadde tedariki, üretim hattı çalışmaları, kalite kontrol ve dağıtım gibi faaliyetler ayrı ayrı ele alınır. Her faaliyet için gereken iş gücü, malzeme, ekipman ve zaman maliyetleri hesaplanarak bütçeye yansıtılır.

Bu yöntem, kaynak kullanımını daha şeffaf ve ölçülebilir hale getirerek maliyetlerin hangi faaliyetlerden kaynaklandığını netleştirir ve verimsiz ya da gereksiz faaliyetlerin ortadan kaldırılmasını sağlar. Ancak faaliyet tabanlı bütçeleme, detaylı veri toplama ve analiz gerektirdiği için uygulama süreci zaman alıcı olabilir.

Katılımcı Bütçeleme (Participatory Budgeting)

Katılımcı bütçeleme (Participatory Budgeting), bütçe planlama sürecine yalnızca yönetici veya karar vericilerin değil, doğrudan etkilenecek paydaşların (çalışanlar, vatandaşlar veya topluluk üyeleri) aktif şekilde dahil olduğu bir bütçeleme yöntemidir. Bu yaklaşımda amaç, bütçenin daha demokratik, şeffaf ve ihtiyaçlara uygun şekilde hazırlanmasını sağlamaktır.

Süreç genellikle paydaşlardan bütçe önerileri ve önceliklerinin toplanmasıyla başlar. Ardından bu öneriler tartışılır, önceliklendirilir ve oylanır. Son aşamada, kabul edilen projeler veya harcama kalemleri bütçeye entegre edilir. Örneğin bir belediye, mahalle sakinlerinden park düzenlemesi, yol onarımı veya kültürel etkinlikler gibi projeler için öneriler alabilir; bu projeler halk oylamasıyla seçilerek belediye bütçesinde yer bulur.

Katılımcı bütçelemenin avantajları arasında karar alma sürecine güvenin artması, kaynakların gerçek ihtiyaçlara yönlendirilmesi ve sorumluluk duygusunun güçlenmesi sayılabilir. Ancak süreç, geniş katılımı sağlamak ve fikirleri etkin şekilde değerlendirmek için zaman, organizasyon ve iletişim becerileri gerektirir.

Finansal Planlama ve Bütçeleme İlkeleri Nelerdir?

Finansal planlama ve bütçeleme, gelir ve giderlerin hesaplanması ile karşılaştırması haricinde, sürdürülebilir bir mali yapının kurulması, kaynakların etkili ve doğru kullanılması, planlanan hedeflere ulaşılması ve belirli ilkelere dayandırılması için önem arz etmektedir. Finansal planlama ve bütçeleme ilkeleri aşağıdaki tabloda detaylarıyla açıklanmıştır.

İlkeler Açıklama Gerçekçilik ve Doğruluk Gelir-gider tahmini yapmadan önce mevcut veriler ve piyasa koşulları değerlendirilmelidir. Gelir ve giderleri olduğundan düşük ya da yüksek gösterilmesi durumunda bütçenin güvenilirliğini sarsılır. Net Hedef Belirleme Finansal hedefler kısa, orta ve uzun vadeli olarak sınıflandırılmalıdır. Kaynakların Etkin Kullanımı Mevcut kaynaklar birey ya da kurum için en etkili fayda sağlayacak alanlar çerçevesinde önceliklendirmelidir. Esneklik Olası değişiklikler ve revizeler karşısında yeni bir bütçe planı oluşturulabilmelidir. Bu sayede acil durum yönetimi mümkün hale gelir. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Bütçeleme sırasındaki tüm analizler, raporlar, gelir ve giderler açık ve izlenebilir olmalıdır. Sürdürülebilirlik Finansal analizler ve bütçeleme içerisinde yer alan kalemler periyodik olarak gözden geçirilerek revize edilmelidir. Performans Odaklılık Harcamaların tutarı kadar sağladığı fayda da değerlendirilmeli ve bu yönde aksiyon alınmalıdır. Daha çok fayda sağlayan alanlara odaklanılmalıdır.

Başarılı Bütçeleme İçin Önerilen Araçlar ve Yazılımlar Hangileri?

Başarılı bir bütçeleme için verilerin düzenli olarak takip edilmesi gerekir. Günümüz teknolojileri sayesinde belirli araçlar ve yazılımlar ile bütçeleme takibi ve analizi çok daha kolay ve verimli hale getirilmiştir. Ancak doğru araçların ve yazılımların kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu noktada önde gelen bütçeleme araçları ve yazılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bireysel Bütçeleme Araçları ve Yazılımları Kurumsal Bütçeleme Araçları ve Yazılımları Mint Hypergene YNAB Oracle NetSuite Planning and Budgeting Goodbudget SAP BPC (Business Planning and Consolidation) PocketGuard Anaplan Mobills Workday Adaptive Planning Fudget Prophix