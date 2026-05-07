Sterlin (Pound) Hesabı Nasıl Açılır? Açan Bankalar 2026 Sterlin hesabının ne olduğu, türleri, hangi bankalarda açıldığı ve faiz oranlarının yanı sıra bankalara göre hesap açma süreçleri bu rehberde!

Sterlin hesabı, paranızı sterlin olarak tutabileceğiniz bir döviz hesabıdır. Bu hesabı mobil uygulama veya şubeden kolayca açabilirsiniz. Ayrıca bu hesap para gönderme-alma ve yurt dışı harcamaları için kullanılabilir. Sterlin hesabı vadesiz ve vadeli olmak üzere iki türde sunulur. Ancak vadeli hesaplarda kazanç genellikle faizden değil, sterlin kurunun artmasıyla elde edilmektedir. Ayrıca bu hesapta işlem yaparken kur farkı, banka kesintileri ve kur dalgalanmalarını dikkate almak gerekir.

Bu yazımızda sterlin hesabının ne olduğunu, nasıl açıldığını, ne işe yaradığını, türlerini ve hangi bankalarda açıldığını ele alacağız. Ayrıca bankalara göre hesap açma süreçlerine ve vadeli sterlin hesap faiz oranlarına değineceğiz.

Sterlin (Pound) Hesabı Nedir?

Sterlin (Pound) hesabı, birikimlerin dolar, euro ya da Türk lirası yerine İngiliz sterlini (GBP) cinsinden değerlendirildiği hesap türüdür. Vadeli ve vadesiz olmak üzere iki farklı türde açılabilen sterlin hesabı ile para yatırma, çekme, gönderme ve alma gibi günlük bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek mümkündür.

Diğer döviz hesaplarında olduğu gibi sterlin (pound) hesabında da döviz kurundaki dalgalanmalara karşı birikimler korunur. Böylece sterlinin Türk lirası karşısında değer kazanması durumunda, kur farkından kazanç elde edilebilir. Diğer yandan Sterlin üzerinden yurt dışına ödeme yapan bireyler için de bu hesap oldukça avantajlıdır. Ancak Türkiye’de sterlin hesapları ayrı bir ürün olarak değil, döviz hesabı kapsamında oluşturulmaktadır. Dolayısıyla sterlin hesabı işlemleri de döviz hesabı altyapısı üzerinden yürütülmektedir.

Sterlin Hesabı Nasıl Açılır?

Sterlin hesabı, mobil ve internet bankacılığı ya da şubeler aracılığıyla kolayca açılabilir. Ancak süreç, mevcutta bankanın müşterisi olup olmamanıza göre farklılık gösterebilir.

Buna göre, halihazırda bankanın müşterisiyseniz aşağıdaki adımları takip ederek mobil ve internet bankacılığı üzerinden sterlin hesabı açabilirsiniz:

İlk olarak bankanızın mobil bankacılık uygulamasına veya internet şubesine giriş yapın.

Menüden "Hesaplar", "Hesap Açılışları" veya "Yeni Hesap Aç" sekmesine tıklayın.

Amacınıza uygun olarak "Vadesiz Döviz Hesabı" ya da "Vadeli Döviz Hesabı" seçeneğini belirleyin.

Para birimleri listesinden İngiliz sterlinini (GBP / £) seçin.

Kullanım koşullarını ve sözleşmeyi onayladıktan sonra hesabınızı kullanıma açabilirsiniz.

Bankanın müşterisi değilseniz ve ilk kez müşteri olacaksanız, mobil ve internet bankacılığı üye olduktan sonra ilgili adımları takip edebilir ya da T.C. Kimlik Kartı ile şubelere giderek sterlin hesabı açabilirsiniz.

Sterlin Hesabı Ne İşe Yarar?

Sterlin hesabı, hem yatırım hem de günlük finansal işlemler açısından çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bu avantajlar şöyle sıralanabilir:

Birikimlerin sterlin cinsinden yönetilmesine olanak tanır.

Yerel para birimindeki olası değer kayıplarına karşı güvence sağlar.

Yurt dışı bağlantılı eğitim masrafları, ticari ödemeler veya uzaktan çalışma (freelance) süreçlerinde, kur farkına maruz kalmadan SWIFT sistemi üzerinden kolayca para transferi yapılmasını sağlar.

Birikimler vadeli sterlin hesabında değerlendirilerek kur artışına ek olarak düzenli bir faiz geliri elde edebilir.

Sterlinin geçerli olduğu ülkelerde, kur farkı ya da ekstra banka komisyonu ödemeden doğrudan dövizle rahatça alışveriş yapılabilir.

Sterlin Hesabı Türleri Nelerdir?

Sterlin hesabı vadeli ve vadesiz olmak üzere iki türde sunulmaktadır. Aşağıda vadeli ve vadesiz sterlin hesabı detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Sterlin Vadesiz Hesap Nedir?

Vadesiz sterlin hesabı, sterlin cinsinden para bulundurulabilen ve faiz getirisi olmayan döviz hesabı türüdür. Bu hesap türünde vade şartı olmadan para yatırma, çekme, transfer yapma ve ödeme işlemleri gerçekleştirmek mümkündür. Vadesiz sterlin hesabı aslında klasik mevduat hesaplarıyla aynı özellikleri taşımaktadır. Ancak vadesiz sterlin hesabı üzerinden para çekmek için yalnızca döviz işlemlerine izin veren ATM’lerin kullanılması gerekir. Ayrıca vadesiz sterlin hesaplarında faiz getirisi bulunmadığı için kazancın sadece sterlinin Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla oluşabileceği unutulmamalıdır.

Sterlin Vadeli Hesap Nedir?

Vadeli sterlin hesabı, belirli bir süre boyunca sterlin cinsinden para bulundurulması halinde belirlenen faiz oranı üzerinden kazanç elde edilebilen döviz hesabı türüdür. Vadeli sterlin hesabı ile hem kur dalgalanmalarına karşı koruma sağlamak hem de faiz getirisi elde etmek mümkündür. Diğer yandan bazı bankalarda vadeli döviz hesabı açmak için hesapta belirli bir miktarda para bulunması gerekirken bazı bankalarda böyle bir uygulama söz konusu değildir. Bu nedenle vadeli sterlin hesabı açmadan önce ilgili bankanın koşullarını araştırmak oldukça önemlidir.

Vadeli ve Vadesiz Sterlin Hesabı Arasındaki Farklar

Vadeli ve vadesiz sterlin hesabı arasındaki farklar aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde sunulmaktadır:

Özellik Vadesiz Sterlin Hesabı Vadeli Sterlin Hesabı Kimler İçin Uygun? Sık işlem yapanlar ve dövize hızlı erişmek isteyenler Birikimini belirli süre değerlendirmek isteyenler Temel Amaç Günlük bankacılık işlemleri (para çekme, gönderme, ödeme alma) Birikimi belirli süre değerlendirerek faiz geliri elde etmek Faiz / Getiri Faiz yoktur, sadece kur artışına bağlı kazanç mümkündür Belirlenen faiz oranı üzerinden getiri sağlanır Vade Süresi Vade yoktur 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi belirli süreler vardır Para Çekme İstenilen zaman serbestçe çekilebilir Vade dolmadan çekimde faiz kaybı yaşanır Esneklik Çok yüksek (7/24 işlem yapılabilir) Sınırlı (vade sonuna kadar beklemek gerekir) Kur Etkisi Kur yükselirse avantaj sağlar Hem kur hem faiz etkisi olabilir Risk Durumu Düşük risk (faiz yok, sadece kur etkisi var) Orta risk (faiz + kur hareketi birlikte etkiler) Kullanım Alanı Yurt dışı para transferi, ödeme alma, döviz saklama Döviz birikimini değerlendirme ve pasif gelir elde etme Likidite Yüksek likidite (anında erişim) Düşük likidite (vade sonuna kadar bekleme)

Sterlin Hesabı Açan Bankalar 2026

Döviz hesabı kapsamında sterlin hesabı açan bankalar şöyle sıralanabilir:

İş Bankası

Kuveyt Türk

Garanti Bankası

VakıfBank

Ziraat Bankası

QNB

Yapı Kredi

HSBC

Bankalara Göre Sterlin Hesabı Açma Süreçleri

Sterlin hesabı açma süreçleri bankalara göre farklılık göstermektedir. Aşağıda her banka özelinde sterlin hesabı açma süreçleri detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

İş Bankası Sterlin Hesabı

İş Bankası Sterlin Hesabı açma süreci oldukça pratiktir ve klasik bir döviz hesabı açılışıyla benzer şekilde ilerler. Bunun temel nedeni, sterlin hesaplarının bankada ayrı bir ürün olarak değil, döviz hesabı kapsamında sunulmasıdır. Mevcut müşteriler İşCep, internet şubesi veya diğer dijital kanallar üzerinden kolayca hesap açabilirken, yeni müşteriler de şube veya dijital müşteri olma süreçleriyle sterlin hesabı oluşturabilmektedir.

Bu kapsamda İş Bankası vadeli döviz hesabı sterlin birikimlerini belirli bir süre boyunca değerlendirerek faiz getirisi elde etmek isteyen kullanıcılara hitap etmektedir. Vadeli sterlin hesabı, 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl ve daha uzun vadelerle açılabilirken, istenilen gün sayısına göre özel vade seçeneği de sunulabilmektedir. Vadeli hesaplarda döviz bakiyesi belirlenen süre boyunca faiz kazancı sağlarken, vade sonunda hesap otomatik yenileme özelliğiyle devam edebilmektedir. Ayrıca ihtiyaç halinde faiz getirisi veya döviz bakiyesi ATM’ler aracılığıyla çekilebilmektedir.

İş Bankası vadesiz döviz hesabı ise günlük kullanım ve para transferi işlemleri için uygun bir hesap türüdür. Bu hesap sayesinde 7/24 döviz havalesi yapılabilir, döviz ödeme özellikli Bankamatiklerden yabancı para çekilebilir ve SWIFT aracılığıyla yurt içi veya yurt dışına döviz transferi gerçekleştirilebilir.

Kuveyt Türk Sterlin Hesabı

Kuveyt Türk Sterlin hesabı açma işlemi, Kuveyt Türk Mobil veya internet şubesi üzerinden yeni hesap açma sekmesine girildikten sonra para birimi olarak İngiliz sterlini (GBP) seçimi yapılarak kısa sürede tamamlanabilir. Henüz banka müşterisi olmayanlar ise mobil uygulama üzerinden dijital müşteri olma sürecini tamamladıktan sonra aynı şekilde hesap açabilir. Hesap açıldıktan sonra kullanıcılar dövizlerini sterline çevirebilir, yurt dışından GBP cinsinden para kabul edebilir ve farklı ülkelere ödeme işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilir.

Kuveyt Türk dijital kanalları üzerinden yapılan döviz işlemlerinde belirli günlük limitler uygulanmaktadır. Buna göre sterlin alım işlemlerinde günlük üst sınır 15 milyon TL olarak belirlenirken, sterlin satış işlemlerinde bu limit 30 milyon TL’ye kadar çıkabilmektedir. Arbitraj işlemlerinde ise günlük işlem limiti 15 milyon TL seviyesinde uygulanmaktadır. Ayrıca kullanıcılar gün içerisinde dijital kanallar üzerinden belirli sayıda döviz alım-satım işlemi gerçekleştirebilmektedir.

Bunun yanında banka, döviz ve kıymetli maden işlemleri için ileri tarihli alım-satım talimatı verme imkanı da sunmaktadır. Bu kapsamda kullanıcılar 15 güne kadar geçerli emir oluşturabilirken, aynı gün içinde verilen talimatların toplamı belirlenen günlük limit 1 milyon TL kapsamında değerlendirilmektedir.

Garanti Bankası Sterlin Hesabı

Garanti BBVA’da sterlin hesabı açmak isteyen mevcut müşteriler, mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden yeni hesap oluşturma bölümünden para birimi olarak İngiliz sterlinini (GBP) seçerek hesabını kısa sürede aktif hale getirebilir. Henüz banka müşterisi olmayan kişiler ise mobil uygulama üzerinden uzaktan müşteri olabilir veya şubeden başvuru yaparak hesap açabilir. Hesap açılışının ardından tüm işlemler dijital kanallar üzerinden kolayca yönetilebilir.

Garanti BBVA vadeli sterlin hesabı, sterlin birikimlerini belirli bir süre boyunca değerlendirerek faiz getirisi elde etmek isteyen kullanıcılar için sunulan bir mevduat ürünüdür. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay veya 32 ila 400 gün arasında değişen vadelerle sunulan bu hesabı açmak için minimum tutar 500 GBP olarak uygulanırken, diğer döviz türlerinde alt limit 1.000 birim seviyesindedir. Ayrıca mevduatın belirli bir kısmı TMSF güvencesi kapsamında korunmaktadır.

Garanti BBVA sterlin döviz hesabı ise günlük döviz işlemleri ve transfer ihtiyaçlarına yönelik kullanılan bir hesap türüdür. Kullanıcılar yaygın ATM ağı üzerinden döviz yatırma ve çekme işlemlerini gerçekleştirebilirken, aynı döviz cinsi içerisinde kur farkı oluşmadan havale yapabilmektedir. Hesap yönetimi ve döviz işlemleri Garanti BBVA Mobil, internet bankacılığı ve müşteri iletişim merkezi üzerinden kolayca gerçekleştirilebilirken, kullanıcılar hesaplarını istedikleri yerden anlık olarak takip edebilmektedir.

Vakıfbank Sterlin Hesabı

Vakıfbank Sterlin Hesabı açmak için öncelikle bankanın müşterisi olmak gerekir. Banka müşterisi olmayan kişiler, mobil uygulama üzerinden kimlik doğrulama adımlarını tamamlayarak kısa sürede müşteri olabilir. Ardından VakıfBank Mobil veya internet bankacılığı üzerinden hesap açma menüsüne girip para birimi olarak sterlini seçerek döviz hesabını oluşturabilir. Mevcut müşteriler için işlem genellikle birkaç dakika içinde tamamlanırken, dileyen kullanıcılar şubeden de başvuru yapabilmektedir.

VakıfBank vadeli sterlin hesabı, sterlin birikimlerini belirlenen süre boyunca sabit kazanç anlayışıyla değerlendirmek isteyen kullanıcılar için sunulan bir hesap türüdür. Hesap açılışında standart vadeler tercih edilebildiği gibi, kullanıcılar 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 12 ay gibi standart vadelerin yanı sıra ihtiyaçlarına uygun farklı gün sayılarıyla kırık vadeli hesap da açabilmektedir.

VakıfBank vadesiz sterlin hesabı ise günlük finansal işlemlerde döviz kullanmak isteyen müşterilere esnek bir kullanım sunmaktadır. Hesap sahipleri döviz transferi gerçekleştirebilir, yabancı para alım-satımı yapabilir ve döviz bakiyelerini ihtiyaç duydukları anda kullanabilir.

Ziraat Bankası Sterlin Hesabı

Ziraat Bankası Sterlin Hesabı açma işlemi, mevcut müşteriler için Ziraat Mobil veya internet şubesi üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Kullanıcılar Hesaplarım > Yeni Hesap Aç > Vadesiz Döviz Hesabı adımlarını izleyip para birimi olarak İngiliz sterlini’ni (GBP) seçerek hesabı kısa sürede aktif hale getirebilir. Henüz Ziraat Bankası müşterisi olmayan kişiler ise Ziraat Mobil uygulamasındaki “Müşteri Ol” adımı üzerinden kimlik doğrulama ve görüntülü görüşme işlemlerini tamamlayarak uzaktan müşteri olabilir, ardından sterlin hesabı açabilir.

Ziraat Bankası vadeli sterlin hesabı, İngiliz sterlini cinsinden birikim yapmak isteyen kullanıcılar ek kazanç elde edebilmektedir. Vadeli sterlin hesabı kapsamında en az 30 gün vadeli ve belirli tutarın üzerindeki hesaplarda faiz getirisi uygulanmaktadır. Sterlin hesaplarında vade süresi 400 güne kadar uzayabilirken, vade sonunda hem ana para hem de işleyen faiz birlikte tahsil edilebilmektedir. Vadeli sterlin hesabında farklı bir talimat verilmemesi halinde hesap mevcut koşullar üzerinden otomatik olarak yeniden vadeye bağlanabilmektedir.

Ziraat Bankası vadesiz sterlin hesabı, GBP cinsinden para saklamak ve uluslararası döviz işlemlerini daha kolay yürütmek isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenek sunmaktadır. Bu hesap aracılığıyla yurt dışındaki kişilerden sterlin transferi alınabilir, farklı ülkelerde bulunan banka hesaplarına GBP gönderimi yapılabilir ve SWIFT işlemleri gerçekleştirilebilir. Kullanıcılar ayrıca sterlin bakiyelerini döviz alım-satım işlemlerinde değerlendirebilir, hesap hareketlerini mobil bankacılık ve internet şubesi üzerinden anlık olarak takip edebilir.

QNB Sterlin Hesabı

Finansbank Sterlin Hesabı açma işlemi, QNB Mobil uygulaması üzerinden oldukça kısa sürede tamamlanabilmektedir. Banka müşterisi olmayan kullanıcılar önce dijital müşteri olma ve kimlik doğrulama adımlarını tamamladıktan sonra mobil bankacılığa giriş yapabilir. Ardından hesaplar menüsünden yeni döviz hesabı oluşturularak para birimi olarak İngiliz sterlini (GBP) seçilir ve hesap kullanıma açılır. Mevcut QNB müşterileri ise doğrudan mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden aynı işlemleri gerçekleştirerek sterlin hesabını kolayca oluşturabilir.

QNB vadeli sterlin hesabı, 1 günden 1100 güne kadar farklı vadelerle açılabilen birikimlerin belirli bir süre boyunca değerlendirildiği, faiz getirili bir mevduat hesabıdır. Bu hesapta vade süresi boyunca faiz oranı piyasa değişimlerinden etkilenmeden sabit kalmaktadır. Böylece kullanıcılar getiri tutarını daha öngörülebilir şekilde planlayabilmektedir. Ayrıca müşterilere özel faiz oranları sunulabilmekte ve hesap süreçleri müşteri temsilcileri tarafından takip edilebilmektedir.

QNB vadesiz sterlin hesapta ise kullanıcılar hesaplarındaki sterlin bakiyesini istedikleri zaman kullanabilir, banka kartı aracılığıyla transfer işlemleri gerçekleştirebilir ve bankacılık hizmetlerine ATM, şube, internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden erişebilir. Bunun yanında EFT, havale, ödeme talimatı ve diğer bankacılık işlemleri dijital kanallar aracılığıyla günün her saatinde kolayca yapılabilmektedir.

Yapı Kredi Sterlin Hesabı

Yapı Kredi Sterlin Hesabı açma işlemi, mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden kısa sürede tamamlanabilmektedir. Mevcut müşteriler, Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şubesi’ne giriş yaptıktan sonra Hesaplarım > Hesap Açılışı > Döviz Hesabı adımlarını izleyip para birimi olarak İngiliz sterlinini seçerek hesaplarını anında oluşturabilir. Banka müşterisi olmayan kişiler ise Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olup ardından sterlin hesaplarını kolayca açabilir.

Yapı Kredi vadeli sterlin hesabı genellikle belirli vade seçenekleriyle açılan bir hesap türüdür. Faiz oranı, vade süresi, yatırılan tutar ve bankanın güncel kampanyalarına göre değişiklik gösterebilir. Vadeli sterlin hesabında birikimler sterlin bazında değerlendiği için hem faiz getirisi hem de GBP/TL kur hareketleri toplam kazancı etkileyebilir. Yapı Kredi’nin e-mevduat sistemi üzerinden sterlin vadeli hesap açılabilir ve vade sonunda anapara ile faizin birlikte yenilenmesi veya faizin ayrı hesaba aktarılması gibi farklı seçenekler sunulmaktadır. Ayrıca vadeli mevduatlarda stopaj kesintisi uygulanmaktadır.

Yapı Kredi’nin vadesiz sterlin hesabı ise İngiliz sterlini (GBP) cinsinden para tutmak ve günlük döviz işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar için sunulan bir döviz hesabıdır. Bu hesap üzerinden sterlin alım-satımı yapılabilir, yurt dışından GBP transferi alınabilir ve SWIFT işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca Yapı Kredi ATM’lerinden GBP para yatırma ve çekme işlemleri yapılabilirken, banka kartına sterlin hesabı bağlanarak döviz bakiyesi kullanılabilmektedir.

HSBC Sterlin Hesabı

HSBC Sterlin Hesabı açma işlemi, mobil uygulama, internet bankacılığı veya şubeler üzerinden kolayca gerçekleştirilebilmektedir. HSBC müşterileri, dijital bankacılık kanallarında “Yeni Hesap Aç” menüsünden para birimi olarak sterlini seçerek hesaplarını kısa sürede aktif hale getirebilir. Henüz müşteri olmayan kişiler ise mobil uygulama üzerinden kimlik doğrulama işlemlerini tamamlayarak uzaktan müşteri olabilir ve ardından sterlin hesabı açabilir. Şube üzerinden işlem yapmak isteyenler de kimlik belgeleriyle başvuru yaparak hesap açılışını tamamlayabilir.

HSBC Vadesiz Sterlin Hesabı, günlük finansal işlemlerinizi ve döviz alım-satımlarınızı herhangi bir vade kısıtlaması olmadan özgürce yönetebileceğiniz, bakiye üzerinden faiz işlemeyen bir hesap türüdür. Bu hesap üzerinden sterlin cinsi havale veya uluslararası (SWIFT) para transferlerinizi gerçekleştirebilir, diğer döviz kurları veya altın/gümüş gibi kıymetli maden işlemlerinde sterlin bakiyenizi ödeme aracı olarak kullanabilirsiniz. Paranızı dilediğiniz zaman çekip yatırma esnekliğine sahip olduğunuz bu hesapta, Premier müşteriyseniz hesabınızı "Global Premier Hesap" olarak tanımlatarak yurt dışı harcamalarınızı kur dönüştürme farkına maruz kalmadan doğrudan sterlin üzerinden yapma imkanı da elde edebilirsiniz.

HSBC Vadeli Sterlin Hesabı, elinizdeki sterlin birikimini belirli bir süre boyunca bankada tutarak faiz geliri elde etmenizi sağlayan bir mevduat hesabıdır. Hesap açılırken seçilen vade süresi boyunca faiz oranı sabit kalır ve vade sonunda ana paranızla birlikte faiz getirisi hesabınıza aktarılır. 32 gün, 3 ay veya 1 yıl gibi farklı vade seçenekleri bulunurken, elde edilecek kazanç yatırılan sterlin tutarına ve seçilen vadeye göre değişiklik gösterebilir.

Piyasadaki faiz oranları dalgalansa bile hesap açılışındaki oranınız vade sonuna kadar korunur ve vade bitiminde elde edilen brüt getiri üzerinden devlet tarafından belirlenen yasal stopaj kesintisi uygulanarak net kazancınız hesabınıza yatar. Eğer vade tarihi dolmadan hesaptan para çekmek isterseniz vade bozulur, o güne kadar işleyen faiz hakkınız tamamen kaybolur ve işlem yaptığınız tutar vadesiz olarak değerlendirilir.

Sterlin Vadeli Hesap Faiz Oranları ve Getiri

Vadeli sterlin hesabı, TL mevduata göre genelde daha düşük faiz getirisine sahiptir. Bu yüzden hesapta kazanç çoğunlukla faizden değil, sterlinin değer değişiminden sağlanır. Yani sterlin Türk lirası karşısında yükselirse hem paranın TL karşılığı artar hem de faiz kazancı eklenir. Ancak sterlinin düşmesi halinde, kazandığınız faiz bu kaybı karşılamayabilir.

Döviz hesabı kapsamında sunulan Sterlin Hesabı faiz oranları ise tutar aralığı ve vade süresine göre değişiklik göstermektedir.

Aşağıdaki tabloda bazı bankaların kendi belirlediği en düşük ve en yüksek vade ile faiz oranları verilmektedir:

Banka Para Birimi Vade Faiz (%) Tutar Aralığı İş Bankası Sterlin (GBP) 28-31 Gün % 0,01 100,000.00 USD Karşılığına Kadar İş Bankası Sterlin (GBP) 367 Gün ve Üzeri % 0,08 250,000.01 USD Karşılığı Üzeri Garanti BBVA Sterlin (GBP) 1-6 Gün % 0,01 1.000 - 25.000 USD Karşılığına Kadar Garanti BBVA Sterlin (GBP) 316- 364 Gün % 0,01 5.000.000 USD Karşılığı Üzeri Ziraat Bankası Sterlin (GBP) 30 - 31 Gün % 0,001 0,00 - 4.999 GBP Ziraat Bankası Sterlin (GBP) 365 - 400 Gün % 0,10 5.000 GBP ve Üzeri Fibabanka Sterlin (GBP) 8 - 30 Gün % 0,05 1.000 - 1.000.000 GBP Fibabanka Sterlin (GBP) 182 - 365 Gün % 0,15 1.000 - 1.000.000 GBP Halkbank Sterlin (GBP) 2-6 Gün arası % 0,01 1,00 - 25.000,99 GBP Halkbank Sterlin (GBP) 365-999 Gün arası % 0,01 1.000.001,00 - 999.999.999.999,00 GBP Alternatif Bank Sterlin (GBP) 0-6 Gün % 0,01 999.99-50000 GBP Alternatif Bank Sterlin (GBP) 271-364 Gün % 0,01 250000-5000000 GBP

Fibabanka’da 182 gün vadeli ve %0,15 faiz oranıyla 2.000 GBP yatırdığınızı düşünelim. Bu faiz oranı oldukça düşük olduğu için 182 gün sonunda kazanacağınız faiz yaklaşık 1,5 GBP civarında olur ve toplam paranız yaklaşık 2.001,5 GBP’ye çıkar. Ayrıca bu faiz getirisine stopaj (vergi) kesintisi uygulanacağını da unutmamak gerekir; yani net kazanç, brüt faiz tutarından biraz daha düşük olur.

Diğer yandan bu tür döviz hesaplarında getirinin üzerine kur etkisi de eklenebilir. Örneğin vade başında sterlin kuru 40 TL iken vade sonunda 45 TL’ye yükselirse, başlangıçta 80.000 TL olan paranız yaklaşık 90.067 TL seviyesine çıkabilir. Ancak kurun düşmesi durumunda, elde edilen faiz kazancı toplam kaybı karşılamayabilir. Bu nedenle vadeli sterlin hesabında toplam getiri, faizden çok kur hareketine bağlı olarak değişebilir.

Sterlin Hesabı mı Dolar Hesabı mı Daha Mantıklı?

Sterlin hesabının mı yoksa Dolar hesabının mı daha mantıklı olduğu, finansal hedeflere, gelir-gider döngüsüne ve paranın kullanım amacına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Dolar küresel bir para birimi olduğu için dünyanın her yerinde yüksek likidite sunmaktadır. Ayrıca Türkiye'deki bankalarda genellikle daha yüksek faiz seçeneklerine ve uluslararası piyasalardaki daha geniş yatırım araçlarına (yabancı hisseler, Eurobond vb.) erişim imkanı sağlar. Sterlin ise İngiltere bağlantılı seyahatlerde ya da Birleşik Krallık merkezli ticari ilişkilerde çeşitli masrafları ortadan kaldırdığı için oldukça avantajlıdır.

Diğer yandan amaç sadece birikim yapmak ve parayı korumaksa, döviz portföyünü sterlin ve dolar ile çeşitlendirerek riski dağıtmak mantıklı olabilir. Ayrıca bankaların her iki para birimi için sunduğu güncel vadeli mevduat faiz oranlarını karşılaştırarak en kazançlı seçeneğe yönelmek de mantıklı seçeneklerden biri sayılabilir. Kısacası hangi hesap türünün daha mantıklı olduğu tamamen kullanım amacına göre şekillenmektedir.

Sterlin Hesabı Açarken Nelere Dikkat Edilmeli? Ücret ve Masraflar

Sterlin hesabı açarken beklenmedik ücret ve masraflarla karşılaşmamak için aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:

Sterlin hesabı açarken bankalardaki makas aralığına dikkat etmek gerekir. Makas aralığının geniş olması durumunda sterlin alıp satarken zarar edilebilir.

Dikkat edilmesi gereken ikinci konu ilgili bankanın SWIFT işlemleri için ücret alıp almadığıdır. Bazı bankalarda SWIFT ücretsizken bazı bankalarda sabit bir ücret veya transfer edilen tutar üzerinden yüzdelik bir komisyon alınabilir.

Diğer önemli nokta ise nakit çekimlerde uygulanan komisyondur. Bazı bankalar döviz çekimlerinde Efektif Çekim Komisyonu yansıtabilmektedir. Bazı bankalarda ise böyle bir uygulama yoktur.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir masraf ise ilgili bankada hesap işletim ücreti alınıp alınmadığıdır. Yasal olarak vadesiz hesaplarda hesap işlem ücreti alınmasa da bazı bankalarda döviz hesaplarına özel ücretler uygulanabilir.

Son önemli madde ise vadeli hesaplarda uygulanan faiz ve stopaj oranlarıdır. Yasal olarak bir sınır çizilmiş olsa da her banka kendi politikaları doğrultusunda faiz ve stopaj oranı uygulamaktadır.

SIK SORULAN SORULAR

Sterlin Hesabı Açmak İçin Minimum Bakiye Şartı Var mı?

Sterlin hesabı açmak için minimum bakiye şartının aranıp aranmadığı bankaya göre değişiklik göstermektedir. Bazı bankalarda minimum bakiye şartı aranırken bazı bankalarda böyle bir şart yoktur.

Sterlin Hesabı Açarken Kur Farkı Zararı Oluşur mu?

Sterlin hesabı açarken doğrudan bir kur farkı zararı oluşmaz. Ancak hesaba Türk lirası ile giriş yapıp sterlin satın aldığınız anda işlem, bankanın belirlediği döviz alış kuru üzerinden gerçekleştiği için maliyet ortaya çıkar. Özellikle bankaların alış-satış kuru arasındaki fark (makas) nedeniyle, aynı anda tekrar TL’ye dönmek isterseniz zarar etmeniz mümkündür. Bunun dışında, sterlin hesabında bekleyen tutar zaman içinde kur hareketlerine bağlı olarak değer kazanabileceği gibi değer kaybedebilir.

Sterlin Hesabı Üzerinden Para Transferi Nasıl Yapılır?

Sterlin hesabı üzerinden para transferi yapmak için öncelikle bankanın mobil uygulaması, internet şubesi ya da fiziksel şubesi üzerinden “yurt dışı para transferi” (SWIFT) işlemi seçilir ve alıcının adı, banka adı, IBAN veya hesap numarası ile SWIFT/BIC kodu gibi bilgiler girilir. Transfer sırasında gönderilecek tutar sterlin (GBP) olarak seçilir ve işlem onaylandığında para, genellikle birkaç iş günü içinde alıcının hesabına ulaşır.

Sterlin Hesabına Türkiye’den Para Yatırılabilir mi?

Evet, Türkiye’den sterlin (GBP) hesabına para yatırılabilir. Sterlin hesabına para yatırmak için en yaygın yol, bankanın mobil uygulaması veya şubesi üzerinden Türk lirası gönderip bu tutarı anlık kur üzerinden sterline çevirmektir. Bunun dışında doğrudan döviz hesabından GBP transferi yapmak ya da şubeden fiziki döviz yatırmak da mümkündür. Ayrıca Türkiye’deki başka bir döviz hesabından yine GBP cinsinden havale/EFT benzeri işlemlerle para aktarılabilir.

Sterlin Hesabı İle Online Alışveriş Yapılabilir mi?

Evet, sterlin hesabı ile online alışveriş yapılabilir. Ancak bunun için genellikle hesaba bağlı bir banka kartı veya kredi kartı kullanılması gerekir. Sterlin bakiyeniz varsa ve kartınız yurt dışı harcamalara açıksa, özellikle İngiltere merkezli veya GBP ile ödeme kabul eden sitelerde doğrudan sterlin üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Eğer ödeme farklı bir para birimindeyse, işlem sırasında banka tarafından otomatik kur dönüşümü uygulanır ve bu da ek maliyet oluşturabilir.

Sterlin Hesabı İle Swift İşlemi Nasıl Yapılır?

Sterlin hesabı ile SWIFT işlemi yapmak için bankanın mobil uygulaması, internet şubesi ya da şubesinden “yurt dışı para transferi” adımı seçilir ve alıcının adı-soyadı, banka adı, IBAN veya hesap numarası ile birlikte SWIFT/BIC kodu eksiksiz şekilde girilir. Gönderim sırasında para birimi olarak GBP (sterlin) seçilir, masraf türü (gönderici, alıcı veya paylaşım) belirlenir ve işlem onaylanır. Transfer genellikle 1-3 iş günü içinde tamamlanırken, bankanın işlem ücreti ve aracı bankaların kesintileri toplam maliyeti etkileyebilir.

Sterlin Hesabında Para Ne Kadar Sürede Hesaba Geçer?

Sterlin hesabına gönderilen paranın hesaba geçme süresi, transferin türüne göre değişir. Türkiye içindeki aynı banka veya farklı bankalar arasındaki döviz transferleri genellikle aynı gün içinde ya da birkaç saat içinde tamamlanırken, yurt dışından yapılan SWIFT işlemlerinde bu süre ortalama 1 ila 3 iş günü arasında değişir. Ancak aracı bankaların devreye girmesi, hafta sonu ve resmi tatiller gibi faktörler bu süreyi uzatabilir.

Sterlin Hesabı İle Düzenli Ödeme Talimatı Verilebilir mi?

Evet, sterlin hesabı üzerinden düzenli ödeme talimatı verilebilir. Ancak bu özellik bankaya ve ödeme türüne göre değişiklik gösterebilir. Bazı bankalar, yurt dışı kira, eğitim veya abonelik ödemeleri için sterlin hesabından otomatik transfer talimatı oluşturulmasına izin verirken, bazıları bu hizmeti yalnızca TL hesaplarda sunmaktadır. Bu nedenle işlem öncesinde bankanın desteklediği ödeme türlerini ve olası işlem ücretlerini kontrol etmek önemlidir.

Sterlin Hesabı İle Yatırım Yapılabilir mi?

Evet, sterlin hesabı ile yatırım yapılabilir. Ancak bu yatırım genellikle faiz getirisi yerine döviz değer artışına dayanır. Sterlin bakiyesi, zaman içinde TL karşısında değer kazanırsa yatırımcıya kazanç sağlayabilir. Bunun dışında bazı bankalar sterlin vadeli mevduat hesapları sunarak düşük oranlı da olsa faiz geliri elde etme imkanı verir. Ayrıca sterlin üzerinden yurt dışı hisse senetleri, fonlar veya eurobond benzeri araçlara yatırım yapmak da mümkündür. Ancak tüm bu işlemlerde kur dalgalanmaları, düşük faiz oranları ve işlem maliyetleri gibi unsurlar getiriyi doğrudan etkileyebilir.

Sterlin Hesabı Kapatılırken Herhangi Bir Ücret Alınır mı?

Hayır, sterlin hesabı kapatılırken genellikle bankalar tarafından herhangi bir ücret alınmaz, hesap kapatma işlemi çoğu durumda ücretsizdir. Ancak hesapta kalan bakiyenin farklı bir para birimine çevrilmesi gerekiyorsa, bu işlem sırasında döviz kuru farkı (makas) nedeniyle dolaylı bir maliyet oluşabilir. Ayrıca bazı bankalar, belirli ürün paketleri veya özel hesap türlerinde erken kapama ya da ek hizmetlere bağlı olarak ücret yansıtabilir. Bu nedenle işlem öncesinde bankanın güncel ücret tarifesini kontrol etmek ve varsa ek kesintileri öğrenmek faydalı olacaktır.

Sterlin Hesabı İle Yurtdışına Para Gönderirken Masraf Ne Kadar Olur?

Sterlin hesabı ile yurt dışına para gönderirken oluşan masraf, bankaya, gönderim tutarına ve seçilen masraf türüne göre değişiklik gösterir. Genellikle bankalar SWIFT işlemleri için sabit bir ücret alırken, bazı durumlarda transfer tutarı üzerinden düşük oranlı bir komisyon da uygulanabilir. Ayrıca işlem sırasında aracı bankalar devreye girerse ekstra kesintiler olabilir. Bu nedenle işlem öncesinde hem gönderici bankanın ücretlerini hem de olası aracı banka kesintilerini kontrol etmek önemlidir.

Sterlin Hesabından Başka Dövizlere Geçiş Yapılabilir mi?

Evet, sterlin hesabındaki bakiye kolayca başka dövizlere çevrilebilir. Bu işlem genellikle bankanın mobil uygulaması, internet şubesi veya şubeler üzerinden “döviz alım-satım” işlemi ile gerçekleştirilir. Örneğin GBP bakiyenizi USD, EUR ya da TL’ye anlık kur üzerinden dönüştürebilirsiniz. Ancak bu işlem sırasında bankanın uyguladığı alış-satış kuru (makas) nedeniyle bir maliyet oluşur ve sık yapılan işlemlerde bu fark toplam getiriyi etkileyebilir. Bu nedenle döviz dönüşümü yapmadan önce güncel kurları ve bankanın uyguladığı spread oranını kontrol etmek faydalı olacaktır.

18 Yaş Altı Kişiler Sterlin Hesabı Açabilir mi?

18 yaş altındaki kişilerin sterlin hesabı açabilmesi için veli veya yasal vasilerinin onayı gerekmektedir. Türkiye’de reşit olmayan bireyler kendi başlarına bankacılık işlemi yapma yetkisine sahip olmadıkları için hesap açılışı sırasında genellikle ebeveyn ile birlikte başvuru yapılması ve gerekli belgelerin ibraz edilmesi gerekir. Açılan hesap çocuğun adına olur ancak kullanım ve işlemler çoğu zaman veli kontrolünde yürütülür. Bu kapsamda sterlin hesabı da dahil olmak üzere döviz hesapları, bankanın çocuk/genç hesap politikalarına bağlı olarak belirli kısıtlamalarla kullanılabilir.

Sterlin Hesabına Atm'den Nakit Para Yatırılabilir mi?

Evet, sterlin hesabına ATM’den nakit para yatırmak mümkündür. Ancak bu işlem her ATM’de desteklenmez. Türkiye’deki ATM’lerin büyük kısmı yalnızca Türk lirası kabul ettiği için sterlin yatırma işlemi genellikle döviz kabul eden (yabancı para yatırma özelliği bulunan) ATM’lerle sınırlıdır. Bu tür ATM’ler üzerinden GBP olarak doğrudan yatırma yapılabilirken, bazı bankalarda yatırılan döviz anında hesaba geçer, bazılarında ise sayım ve onay sürecine bağlı olarak kısa bir süre bekleyebilir.

İngiltere'den Türkiye'deki Sterlin Hesabına Nasıl Para Gönderilir?

İngiltere’den Türkiye’deki sterlin hesabına para göndermek için en yaygın yöntem, SWIFT sistemi üzerinden uluslararası banka transferi yapmaktır. Gönderici, İngiltere’deki bankasının mobil uygulaması ya da şubesi aracılığıyla alıcının adı-soyadı, banka adı, IBAN veya hesap numarası ve SWIFT/BIC kodu gibi bilgileri girerek transferi başlatır. Para genellikle 1-3 iş günü içinde hesaba ulaşır; ancak aracı bankalar devreye girerse süre uzayabilir ve ek kesintiler olabilir. Alternatif olarak Wise veya Western Union gibi uluslararası para transfer hizmetleri de kullanılabilir ve bu yöntemler bazı durumlarda daha hızlı veya daha düşük maliyetli olabilir.

Döviz Bürosundan Alınan Fiziksel Sterlin Bankaya Yatırılır mı?

Evet, döviz bürosundan alınan fiziksel sterlin bankaya yatırılabilir. Ancak bu işlem genellikle şubeden yapılır ve bankanın kabul kriterlerine bağlıdır. Bankalar yatırılan banknotların yıpranmamış, yırtık veya hasarlı olmamasına dikkat eder ve bazı durumlarda yalnızca belirli seri veya yeni basım banknotları kabul edebilir. Yatırılan tutar genellikle aynı gün içinde sterlin hesabına geçer. Ancak sayım ve kontrol sürecine bağlı olarak kısa bir bekleme olabilir.

Sterlin Hesabım E-Haciz Veya Bloke İşlemine Tabi Tutulabilir mi?

Evet, sterlin hesabı e-haciz veya bloke işlemine tabi tutulabilir. Çünkü Türkiye’deki bankalarda bulunan tüm hesaplar, para birimi fark etmeksizin yasal takip ve kamu alacakları kapsamında değerlendirilmektedir. Vergi borcu, icra takibi ya da mahkeme kararı gibi durumlarda e-Haciz uygulaması ile hesabınızdaki sterlin bakiyesine bloke konulabilir veya tahsilat yapılabilir. Bu süreçte borcun tutarına göre hesap tamamen ya da kısmen kısıtlanabilir ve borç ödenene kadar işlem yapılamayabilir.

Yurt Dışında Okuyan Çocuğuma Sterlin Hesabından Harçlık Gönderebilir miyim?

Evet, yurt dışında okuyan çocuğunuza sterlin hesabınızdan harçlık gönderebilirsiniz. Bunun için bankanızın mobil uygulaması veya internet şubesi üzerinden uluslararası para transferi (SWIFT) yapmanız yeterlidir. Gönderim sırasında çocuğunuzun adı, banka bilgileri, IBAN veya hesap numarası ve SWIFT/BIC kodu girilir ve tutar doğrudan sterlin olarak iletilir. Transferler genellikle 1-3 iş günü içinde tamamlanır.

Ortak (Müşterek) Sterlin Hesabı Açmak Mümkün mü?

Evet, ortak (müşterek) sterlin hesabı açmak mümkündür. Türkiye’de birçok banka döviz hesapları için birden fazla kişinin birlikte hesap sahibi olmasına izin verilir. Bu tür hesaplarda taraflar genellikle “müşterek” (her işlem için tüm hesap sahiplerinin onayı gerekir) veya “müteselsil” (hesap sahiplerinden biri tek başına işlem yapabilir) yetki seçeneklerinden birini belirleyerek hesabı kullanır.

Sterlin Hesabıma Bağlı Bir Banka Kartı Çıkarabilir miyim?

Evet, sterlin hesabınıza bağlı bir banka kartı çıkarabilirsiniz. Ancak bu imkan bankaya ve kart türüne göre değişebilir. Türkiye’de birçok banka, mevcut banka kartına döviz hesabı tanımlanarak yurt dışı harcamalarda veya döviz cinsinden işlemlerde doğrudan sterlin bakiyesi kullanılabilir. Bazı bankalar ise özel döviz kartları sunarak bu işlemleri daha pratik hale getirir. Bu sayede ATM’den döviz çekme, yurt dışı alışveriş yapma veya online ödemeleri sterlin üzerinden gerçekleştirme mümkün olur. Ancak kartın döviz kullanımına açık olması ve uygulanabilecek kur farkı ya da komisyon oranlarının önceden kontrol edilmesi önemlidir.

Hafta Sonu Veya Tatil Günlerinde Sterlin Alım-Satımı Yapabilir miyim?

Evet, hafta sonu veya tatil günlerinde sterlin alım-satımı yapabilirsiniz. Ancak bu işlemler bankaya göre farklı koşullarla sunulur. Birçok banka mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden 7/24 döviz işlemi imkanı tanır. Fakat piyasanın kapalı olduğu bu dönemlerde uygulanan kurlar genellikle daha geniş makas aralığına sahiptir. Bu da alış ve satış fiyatı arasındaki farkın artmasına ve işlem maliyetinin yükselmesine neden olabilir.

Makas Aralığı (Alış-Satış Farkı) Sterlin İşlemlerinde Ne Kadardır?

Sterlin işlemlerinde makas aralığı (alış-satış farkı), bankaya, işlem kanalına ve piyasa koşullarına göre değişmekle birlikte genellikle %0,5 ile %3 arasında olabilir. Yoğun rekabetin olduğu saatlerde ve hafta içi piyasa açıkken bu fark daha dardır. Hafta sonu veya tatil günlerinde ise bankalar riski fiyatladığı için makas belirgin şekilde genişleyebilir. Ayrıca mobil bankacılık, şube ve döviz bürosu gibi farklı kanallarda da oranlar değişiklik gösterebilir.