Kripto Paraya Vergi Ne Zaman Gelecek? Ne Kadar Olacak? 2026 Kripto para vergisinin ne zaman yürürlüğe gireceği, ne kadar olacağı, nasıl hesaplanacağı ve hangi işlemlerden vergi alınacağı bu yazıda!

2026 itibarıyla Türkiye’de kripto para vergisi henüz yürürlüğe girmemiştir. Ancak TBMM’ye sunulan kanun teklifine göre kripto işlemlerine on binde 3 işlem vergisi ve kazanç üzerinden yaklaşık %10 stopaj getirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda kripto vergisi çoğu durumda borsalar tarafından otomatik kesilecektir. Yurt dışı borsalarda ise beyanname gerekecektir. Teklif yasalaşırsa satış, transfer ve kazanç işlemleri vergilendirilecek, zararlar sadece kripto kazançlarından düşülebilecek ve vergi oranlarını değiştirme yetkisi belirli sınırlar dahilinde Cumhurbaşkanı’nda olacaktır.

Bu yazımızda kripto para vergisinin ne zaman yürürlüğe gireceğini, ne kadar olacağını, nasıl uygulanacağını ve hangi işlemlerden vergi alınacağını ele alacağız. Ayrıca kripto para alım satım vergisinin nasıl hesaplandığını, kripto borsalarının vergiyi nasıl tahsil ettiğini ve kripto vergilerinde beyanname gerekip gerekmediğini inceleyeceğiz.

Kripto Paraya Vergi Gelecek mi? Türkiye’de Son Durum

Kripto paralara vergi getirilip getirilmeyeceği Türkiye’de son yıllarda sık sık gündeme gelen konular arasında yer almaktadır. 2026 yılı itibarıyla kripto para kazançları için yürürlükte ve kesinleşmiş özel bir vergi sistemi bulunmamaktadır. Yani kripto alım satımından elde edilen kazançlar için açık şekilde uygulanmaya başlayan bir vergi düzenlemesi henüz yoktur. Ancak kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik bir kanun çalışması hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur.

Hazırlanan kanun teklifinde:

Kripto varlık platformları üzerinden gerçekleştirilen alım, satım ve transfer işlemlerinin özel bir işlem vergisi kapsamına alınması,

Bu verginin kullanıcı adına değil, işlemlere aracılık eden kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından sorumlu sıfatıyla hesaplanması ve ödenmesi,

Vergi yükümlülüğünün, kripto varlığın el değiştirmesi veya başka bir hesaba aktarılmasıyla birlikte doğmuş sayılması,

Vergi tutarının, işlem bedeli ya da transfer anındaki piyasa değeri esas alınarak belirli bir oran üzerinden hesaplanması,

Vergi hesaplanırken işlemle ilgili komisyon, masraf veya benzeri giderlerin matrahtan düşülmesine izin verilmemesi,

Hesaplanan verginin aylık dönemler halinde beyan edilmesi ve takip eden ay içinde ilgili vergi dairesine ödenmesi,

Kripto varlıkların hukuki tanımı ve kapsamının belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatındaki tanımların esas alınması,

Vergi oranını artırma, azaltma veya sıfıra kadar indirme konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki tanınması ve

Uygulamaya ilişkin detayların, bildirim şeklinin ve teknik usullerin belirlenmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olması gibi maddeler yer almaktadır.

Kripto Para Vergisi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Kripto para vergisinin ne zaman yürürlüğe gireceği, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan teklifin ne zaman yasalaşacağına bağlıdır. 2026 yılı itibarıyla kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik bir kanun teklifi hazırlanmış ve Meclis gündemine alınmıştır. Ancak teklif henüz tamamen kabul edilip yürürlüğe girmiş değildir. Bu nedenle şu an için kripto para işlemlerinde uygulanan kesin bir vergi bulunmamaktadır.

Hazırlanan düzenleme taslaklarında, kanunun kabul edilip Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra verginin hemen uygulanmayacağı, belirli bir geçiş süresi tanınacağı belirtilmektedir. Bu sürenin amacı, kripto para borsalarının, aracı platformların ve ilgili kurumların teknik altyapılarını yeni sisteme uygun hale getirmesini sağlamaktır. Taslak metinlerde yer alan bilgilere göre kripto para vergisinin, kanunun yayımlanmasını takip eden aylarda yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Kripto Para Vergisi Ne Kadar Olacak?

Kripto para vergisinin ne kadar olacağı konusunda hazırlanan taslak düzenlemelerde iki farklı vergi türü üzerinde durulmaktadır. Bunlardan biri işlem vergisi, diğeri ise kripto alım satımından elde edilen kazanç üzerinden alınacak vergidir. Meclis’e sunulan tekliflerde, kripto para satış ve transfer işlemleri için on binde 3 (%0,03) oranında işlem vergisi alınması planlanmaktadır. Bu verginin, işlem yapılan tutar üzerinden hesaplanması ve çoğu durumda kripto para borsası veya işlem yapılan platform tarafından otomatik olarak kesilmesi düşünülmektedir.

Bunun dışında, kripto para alım satımından kâr elde edilmesi durumunda ayrıca kazanç vergisi alınması da gündemdedir. Taslak çalışmalarda, elde edilen kazanç üzerinden yaklaşık %10 civarında bir vergi kesintisi yapılabileceği belirtilmektedir. Bu kesinti, stopaj benzeri bir yöntemle doğrudan işlem sırasında alınabilmektedir. Ayrıca hazırlanacak kanunda vergi oranlarının gerektiğinde artırılıp azaltılabilmesi için Cumhurbaşkanı’na belirli sınırlar içinde yetki verilmesi de planlanmaktadır.

Kripto Para Kazanç Vergisi (Stopaj) Nasıl Uygulanacak?

Kripto varlıklardan elde edilen kazançların stopaj yoluyla vergilendirilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda stopaj uygulamasının nasıl yapılacağı aşağıda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Kripto varlıklardan elde edilen kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu kapsamına alınacak ve bu kazançlar üzerinden stopaj uygulanacaktır.

Stopaj oranının %10 olarak uygulanması öngörülmektedir.

Vergilendirme günlük değil, takvim yılının üçer aylık dönemleri esas alınarak yapılacaktır. Her üç aylık dönemin sonunda elde edilen kazanç hesaplanarak belirlenen oran kadar stopaj kesilecektir.

Tevkifatın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapılması planlanmaktadır.

Yetkili platformlar üzerinden yapılan işlemlerde uygulanan stopajın nihai vergi sayılması öngörülmektedir. Bu nedenle aynı kazanç için ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmeyecektir.

Yetkilendirilmiş platformlar dışında yapılan işlemler için farklı vergilendirme usulleri uygulanabilecektir.

Kazancın nasıl hesaplanacağı, zararların kazançtan düşülüp düşülemeyeceği ve vergi uygulamasının nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntıları belirleme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecektir.

Kripto Para Vergisi Hangi İşlemlerden Alınacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifine göre vergilendirilmesi öngörülen işlemler şu şekilde sıralanabilir:

Kripto Varlık Satış İşlemleri: Platformlar üzerinden yapılan kripto para satışları kripto varlık işlem vergisine tabi olacaktır. Vergi, satış tutarı üzerinden hesaplanacaktır.

Kripto Varlık Transfer İşlemleri: Kripto varlığın başka bir cüzdana veya platforma transfer edilmesi durumunda, transfer anındaki rayiç değer üzerinden işlem vergisi uygulanacaktır.

Kripto Varlıkların Elden Çıkarılması: Kripto paranın satılması, takas edilmesi veya başka bir varlıkla değiştirilmesi halinde oluşan kazançlar değer artışı kazancı kapsamında vergilendirilecektir.

Ticari Faaliyet Kapsamında Yapılan Kripto İşlemleri: Eğer kripto alım satımı ticari faaliyet olarak yapılıyorsa, elde edilen kazanç ticari kazanç sayılacak ve ilgili gelir veya kurumlar vergisine tabi olacaktır.

Platform Dışındaki İşlemlerden Elde Edilen Kazançlar: Sermaye Piyasası Kanununa tabi platformlar dışında yapılan kripto işlemlerinden elde edilen gelirler, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilerek vergilendirilecektir.

Aynı Kripto Varlıkla Yapılan Çoklu İşlemler: Aynı tür kripto varlıkla aynı dönem içinde yapılan birden fazla alım satım işlemi, vergi hesaplamasında tek işlem gibi değerlendirilecek ve kazanç buna göre belirlenecektir.

Platform Aracılığıyla Yapılan Tüm Satış ve Transferler İçin İşlem Vergisi: Kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan veya aracılık edilen tüm satış ve transfer işlemleri için ayrıca on binde 3 oranında kripto varlık işlem vergisi uygulanacaktır.

Kripto Para Alım Satım Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kripto para alım satım vergisi, kanun teklifine göre hem işlem sırasında alınacak kripto varlık işlem vergisi hem de alım satım kazancı üzerinden yapılacak %10 oranındaki vergi tevkifatı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Verginin hesaplanma yöntemi, işlemin satış veya transfer olması, kazanç elde edilmesi ve işlemin platform üzerinden yapılmasına göre değişiklik gösterecektir.

1. Senaryo: Platform Üzerinden Yapılan Satış İşlemi (İşlem Vergisi + %10 Stopaj)

Kripto varlık satış veya transfer işlemlerinde işlem vergisi, satış tutarı veya transfer anındaki rayiç değer üzerinden hesaplanacak ve on binde 3 oranında uygulanacaktır. Bu vergi, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından hesaplanacak, beyan edilecek ve ödenecektir. Vergi matrahından herhangi bir gider indirimi yapılmayacaktır.

Platformlar üzerinden yapılan alım satım işlemlerinde ayrıca kazanç üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır. Kazanç hesaplanırken satış bedelinden alış bedeli düşülecek, ayrıca komisyonlar ve işlem vergisi de dikkate alınacaktır. Bulunan kazanç üzerinden %10 stopaj uygulanacak ve kesinti doğrudan platform tarafından yapılacaktır. Aynı kripto varlığın farklı tarihlerde alınması halinde hesaplamada ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılacaktır.

Örneğin 70.000 TL’ye alınan bir kripto varlık 100.000 TL’ye satıldığında, satış işlemi üzerinden önce on binde 3 oranında işlem vergisi hesaplanır. Buna göre 100.000 TL × 0,003 = 300 TL işlem vergisi kesilir. Daha sonra kazanç hesaplanır. 100.000 − 70.000 − 300 − 200 TL komisyon = 29.500 TL kazanç oluşur. Bu tutar üzerinden %10 stopaj uygulanır. 29.500 × %10 = 2.950 TL vergi kesilir.

2. Senaryo: Platform Dışı İşlem veya Ticari Faaliyet

Sermaye Piyasası Kanununa tabi platformlar dışında yapılan kripto alım satım işlemlerinde stopaj uygulanmayacaktır. Bu durumda elde edilen kazanç, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilerek vergilendirilecektir. Aynı dönem içinde aynı tür kripto varlıkla yapılan birden fazla işlem tek işlem gibi değerlendirilebilecek, aynı yıl içinde oluşan zararlar ise elde edilen kazançlardan mahsup edilebilecektir.

Kripto alım satımının ticari faaliyet kapsamında yapılması halinde ise elde edilen gelir ticari kazanç sayılacak ve gelir veya kurumlar vergisi hükümlerine göre vergilendirilecektir. Bu durumda stopaj yoluyla ödenen vergiler, yıllık beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilebilecektir.

Kripto Para Transferlerinde Vergi Var mı?

Evet, kanun teklifine göre kripto para transfer işlemleri de vergiye tabi olacaktır. Düzenlemeye göre kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan veya aracılık edilen kripto varlık satış ve transfer işlemleri kripto varlık işlem vergisi kapsamında değerlendirilecektir. Vergiyi doğuran olay, kripto varlığın satılması veya transfer edilmesiyle oluşacaktır.

Transfer işlemlerinde vergi, kripto varlığın transfer anındaki rayiç değeri üzerinden on binde 3 oranında hesaplanacaktır. Bu verginin mükellefi kullanıcı değil, işlemi gerçekleştiren kripto varlık hizmet sağlayıcıları olacak ve vergi platform tarafından beyan edilip ödenecektir. Öte yandan %10 stopaj uygulaması transferlere değil, alım satım kazançlarına uygulanacaktır. Bu nedenle transfer işleminde kazanç olmasa bile işlem vergisi uygulanabilecek, ancak kazanç doğmadıkça stopaj kesilmeyecektir.

Türkiye’de Kripto Vergisi Nasıl Kesilecek?

Türkiye’de kripto vergisi, kanun teklifine göre büyük ölçüde platformlar üzerinden otomatik kesinti yöntemiyle tahsil edilecektir. Düzenlemeye göre kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan veya aracılık edilen işlemlerde vergi, kullanıcıdan ayrıca talep edilmeden doğrudan platform tarafından hesaplanıp devlete ödenecektir.

Kripto varlık satış ve transfer işlemlerinde uygulanacak kripto varlık işlem vergisi, satış tutarı veya transfer anındaki rayiç değer üzerinden on binde 3 oranında kesilecektir. Bu vergi platform tarafından beyan edilerek vergi dairesine ödenecektir. Platformlar üzerinden yapılan alım satım işlemlerinde ayrıca elde edilen kazanç üzerinden %10 stopaj uygulanacaktır. Bu kesinti de işlem yapılan platform tarafından yapılacak ve gerçek kişiler için çoğu durumda ayrıca beyanname verilmesi gerekmeyecektir.

Sermaye Piyasası Kanununa tabi platformlar dışında yapılan işlemlerde ise vergi kesintisi yapılmayacak, elde edilen kazanç yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirilecektir. Ticari faaliyet kapsamında yapılan işlemlerde ise kazanç ticari kazanç sayılarak gelir veya kurumlar vergisine tabi olacaktır.

Kripto Borsaları Vergiyi Nasıl Tahsil Edecek?

Kripto borsaları vergiyi, kanun teklifine göre işlem sırasında kesinti yaparak tahsil edecektir. Düzenlemeye göre kripto varlık hizmet sağlayıcıları, yani platformlar, yapılan satış, transfer ve alım satım işlemleri üzerinden hesaplanan vergiyi kullanıcıdan otomatik olarak kesecek ve devlete ödemekle yükümlü olacaktır. Kripto varlık satış ve transfer işlemlerinde, satış tutarı veya transfer anındaki rayiç değer üzerinden on binde 3 oranında kripto varlık işlem vergisi hesaplanacak ve bu vergi platform tarafından tahsil edilecektir.

Platformlar üzerinden yapılan alım satım işlemlerinde ise elde edilen kazanç üzerinden %10 oranında vergi tevkifatı yapılacak ve kesinti yine borsa tarafından uygulanacaktır. Kesilen vergiler ilgili vergi dairesine platform tarafından beyan edilip ödenecek, bu kapsamda yapılan tevkifat çoğu durumda nihai vergi sayılacağı için kullanıcıların ayrıca beyanname vermesi gerekmeyecektir.

Kripto Para Vergisi Beyanname Gerektirir mi?

Kripto para vergisi, kanun teklifine göre her durumda beyanname verilmesini gerektirmeyecektir. Sermaye Piyasası Kanununa tabi platformlar üzerinden yapılan işlemlerde vergi stopaj yoluyla kesileceği için çoğu durumda ayrıca beyanname verilmeyecektir. Platformlar tarafından yapılan %10 tevkifat nihai vergi sayılacak ve gerçek kişiler bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecektir.

Ancak kripto işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanununa tabi platformlar dışında yapılması durumunda bu işlemlerden elde edilen kazançlar için stopaj uygulanmayacaktır. Bu durumda elde edilen gelir, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilerek vergilendirilecektir. Aynı şekilde kripto varlık alım satımı ticari faaliyet kapsamında yapılıyorsa, elde edilen kazanç ticari kazanç sayılacak ve gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi gerekecektir.

Yurt Dışı Kripto Borsalarında Vergi Nasıl Olacak?

Yurt dışı kripto borsalarında vergi uygulaması, kanun teklifine göre platformun Sermaye Piyasası Kanununa tabi olup olmamasına göre değişmektedir. SPK’ya tabi platformlar üzerinden yapılan işlemlerde vergi stopaj yoluyla kesilirken bu kapsam dışında kalan platformlarda yapılan işlemler için kesinti uygulanmayacaktır.

Düzenlemeye göre yurt dışı borsalarda yapılan kripto alım satım işlemlerinden elde edilen kazançlar için stopaj uygulanmayacaktır. Bu durumda elde edilen kazanç yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilerek vergi mükellefi tarafından ödenecektir. Kripto alım satımının ticari faaliyet kapsamında yapılması durumunda ise vergilendirme gelir ve kurumlar vergisi hükümlerine göre yapılacaktır. Dolayısıyla yurt dışı kripto borsalarında vergi çoğunlukla beyan usulüyle uygulanacaktır.

Kripto Paradan Zarar Edilirse Vergi Ödenir mi?

Kanun teklifine göre kripto varlık işlemlerinde zarar edilmesi durumunda her zaman vergi ödenmesi gerekmeyecektir. SPK’ya tabi platformlar üzerinden yapılan işlemlerde, aynı tür kripto varlık alım satımından doğan zararlar takvim yılı içinde elde edilen kazançlardan mahsup edilebilecektir. Bu nedenle zarar varsa, sadece kalan kazanç üzerinden vergi kesilecektir.

Ancak satış veya transfer işlemi yapılması durumunda kazanç olmasa bile on binde 3 oranındaki kripto varlık işlem vergisi uygulanabilecektir. Çünkü işlem vergisi kazanca değil, işlem tutarına göre hesaplanmaktadır. SPK’ya tabi olmayan platformlarda yapılan işlemlerde zararlar yalnızca kripto kazançlarından düşülecektir.

 Dikkat! Ticari faaliyet kapsamında yapılan işlemlerde vergilendirme ticari kazanç hükümlerine göre yapılacaktır.

Kripto Vergisi Bitcoin ve Altcoinlerde Farklı mı Olacak?

İlgili kanun teklifine göre kripto vergisi, Bitcoin veya altcoin ayrımı yapılmadan, kripto varlık tanımı kapsamında yer alan tüm varlıklar için genel kurallara göre uygulanacaktır. Düzenlemede kripto varlık, cüzdan ve platform kavramlarının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunundaki tanımların esas alınacağı belirtilmiştir. Bu nedenle Bitcoin, Ethereum veya diğer altcoinler arasında doğrudan farklı bir vergi oranı öngörülmemiştir.

Ancak teklifte, uygulanacak vergi oranlarını kripto varlık türüne göre ayrı ayrı belirleme veya değiştirme yetkisinin Cumhurbaşkanı’na verileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda işlem vergisi oranı veya stopaj oranı, kripto varlığın türüne, elde tutulma süresine veya işlem şekline göre farklılık gösterebilir.

Kripto Para Vergisi Türkiye’de Yatırımcıları Nasıl Etkileyecek?

Kripto para vergisinin yatırımcıları nasıl etkileyeceği aşağıda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Satış ve transfer işlemlerinde on binde 3 oranında işlem vergisi uygulanacağı için alım satım maliyeti artacaktır.

Platformlar üzerinden elde edilen kazançlardan %10 stopaj kesileceği için yatırımcının net kârı azalacaktır.

İşlem vergisi kazanca değil, işlem tutarına göre alınacağı için zarar edilen işlemlerde bile kesinti yapılabilecektir.

SPK’ya tabi olmayan yurt dışı borsalarda vergi kesilmediği için yatırımcı kazancını beyan ederek vergisini kendisi ödeyecektir.

Kripto işlemlerinden doğan zararlar yalnızca kripto varlıklardan elde edilen kazançlardan mahsup edilebilecek, diğer gelirlerden düşülmeyecektir.

Sürekli alım satım yapanların kazancı ticari faaliyet sayılabilecek ve gelir veya kurumlar vergisine tabi olacaktır.

Yeni sistemde vergi çoğu durumda işlem sırasında kesileceği için yatırımcıların ayrıca vergi hesaplaması yapmasına gerek kalmayacaktır.

Kripto Vergi Uygulaması Diğer Ülkelerle Nasıl?

Kripto vergi uygulaması ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde kripto varlıklar yatırım aracı veya mülk olarak kabul edilirken, bazı ülkelerde gelir kapsamında vergilendirilmektedir. Bu nedenle vergi oranları ve uygulama şekli her ülkede aynı olmamaktadır.

ABD’de kripto varlıklar mülk olarak değerlendirilmekte ve alım satım kazançları sermaye kazancı vergisine tabi tutulmaktadır. Almanya’da kripto paralar belirli süre elde tutulduğunda vergiden muaf sayılmakta, kısa sürede yapılan satışlarda ise vergi uygulanmaktadır. İngiltere’de kazançlar genellikle sermaye kazancı vergisi kapsamında değerlendirilmektedir. Japonya’da ise kripto kazançları gelir olarak kabul edilmekte ve gelir vergisi tarifesine göre vergilendirilmektedir.

Kripto Para Vergisi Sonrası Yatırımcılar Ne Yapmalı?

Kripto para vergisine ilişkin düzenleme sonrasında yatırımcıların aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir: