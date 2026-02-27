Kira Çarpanı Nedir? Nasıl Hesaplanır? Kaç Olmalı? Ev Alırken Kira çarpanının ne olduğu, kira çarpma hesaplama işleminin nasıl yapıldığı, ideal kira çarpma oranının kaç olması gerektiği detaylarıyla burada!

Kira çarpanı, bir evin satış fiyatının kira geliriyle kaç yılda geri kazanılacağını gösteren temel bir yatırım göstergesidir. Düşük çarpan daha hızlı geri dönüş anlamına gelir; ancak bu yatırım için tek başına yeterli değildir. Bölgenin değer artış potansiyeli, risk seviyesi, giderler, boş kalma ihtimali, faiz oranları ve enflasyon gibi unsurlar birlikte değerlendirilmelidir. Konut, işyeri, AVM ve sanayi yatırımlarında ideal çarpan seviyeleri farklıdır. Doğru karar için net gelir ve uzun vadeli getiri analizi şarttır.

Bu yazımızda kira çarpanının ne olduğunu, nasıl hesaplandığını, kaç olması gerektiğini ve türlerini ele alacağız. Ayrıca kira çarpanı en yüksek ve en düşük olan illerin hangileri olduğuna ve kira çarpanının nasıl yorumlandığına değineceğiz.

Kira Çarpanı Nedir?

Kira çarpanı, bir gayrimenkulün satış fiyatının kendini kaç yılda amorti edeceğini gösteren finansal bir göstergedir. En basit ifadeyle kira çarpanı, satın alınan bir konutun satış bedelinin kira geliriyle kaç yılda geri kazanılacağını göstermektedir. Bu kapsamda, düşük kira çarpanı, mülkün kira gelirine göre daha uygun fiyatlı olduğunu ve yatırımın daha kısa sürede geri alınabileceğini gösterirken, yüksek kira çarpanı ise geri dönüş süresinin daha uzun olduğunu ifade etmektedir.

Şehrin büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, ekonomik hareketliliği ve yatırım potansiyeli gibi faktörlere göre kira çarpanı değişiklik göstermektedir. Ancak kira çarpanı tek başına yeterli bir analiz aracı değildir. Kira çarpanına ek olarak bölgenin gelişim potansiyeli, talep durumu, ekonomik koşulları ve değer artış beklentisi gibi unsurlar bir arada değerlendirilmelidir.

Kira Çarpanı Nasıl Hesaplanır?

Kira çarpanı, bir gayrimenkulün satış fiyatının kira gelirine bölünmesiyle hesaplanır ve yatırımın kendini ne kadar sürede amorti edeceğini gösterir. Kira çarpanı hesaplama işlemi aylık veya yıllık bazda yapılabilir.

Aylık kira çarpanı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kira Çarpanı = Satış Fiyatı / Aylık Brüt Kira Geliri

Örneğin 4.000.000 TL’ye satın alınan ve aylık 30.000 TL kira getirisi olan bir konutu ele alalım. Formülü uyguladığımızda 4.000.000 / 30.000 işlemi sonucunda yaklaşık 133 ay (133,3 ay) elde edilir. Bu da söz konusu mülkün kira geliriyle yaklaşık 133 ayda, yani yaklaşık 11 yıl 1 ayda kendini amorti edeceğini gösterir.

Yıllık (brüt) kira çarpanı hesaplama işlemi ise satış fiyatının yıllık kira gelirine bölünmesiyle hesaplanır ve aşağıdaki gibi formülize edilir:

Brüt Kira Çarpanı = Satış Fiyatı / (Aylık Kira x 12)

Örneğin Örneğin aylık kira bedelinin 30.000 TL olduğunu varsayalım. Buna göre 30.000 × 12 = 360.000 TL yıllık kira geliri elde edilir. Ardından satış fiyatı bu yıllık kira tutarına bölünür. 4.000.000 TL’lik bir konut için 4.000.000 / 360.000 = 11,1 sonucu çıkar. Bu da yatırımın yaklaşık 11,1 yılda (yaklaşık 11 yıl 1 ayda) kendini amorti edeceğini gösterir.

Ancak bu hesaplamada yalnızca brüt kira geliri dikkate alınmaktadır. Nitekim aidat, bakım giderleri, boş kalma süresi ve vergiler hesaba katılmaz. Bu nedenle kira çarpanı hızlı bir ön değerlendirme aracı olsa da tek başına yeterli değildir.

Kira Çarpanı Kaç Olmalı?

Her konut için geçerli olan sabit bir kira çarpanından söz etmek doğru değildir. Çünkü ideal kira çarpanı, piyasa koşullarına, faiz seviyesine ve gayrimenkulün niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Kira çarpanı ne kadar düşükse, yapılan yatırımın geri dönüş süresi o kadar kısa olur. Yani yatırımcı, ödediği bedeli daha hızlı şekilde kira geliriyle karşılayabilir. Bu nedenle yatırımcılar, yatırımlarını daha kısa sürede amorti edebilmek için düşük kira çarpanına sahip gayrimenkulleri tercih etmektedir.

Türkiye genelinde ortalama amortisman süresi yaklaşık 20 yıl civarındadır. Bu da aylık hesapta yaklaşık 240 ay kira çarpanı demektir. Bu seviyenin altı genellikle daha avantajlı kabul edilir.

Aşağıdaki tabloda kira çarpanı oranları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Kira Çarpanı Geri Dönüş Süresi Yatırım Açısından Değerlendirme 10 yıl (120 ay) Çok Kısa Oldukça avantajlı, hızlı amortisman 15 yıl (180 ay) Kısa İyi seviyede 20 yıl (240 ay) Orta Bölgeye göre değerlendirilmeli 25 yıl (300 ay) Uzun Riskli olabilir, dikkatli analiz gerekir 30 yıl (360 ay) ve üzeri Çok Uzun Yüksek fiyatlı, kira getirisi zayıf

Öte yandan büyük şehirlerde geçerli olan kira çarpanı diğer şehirlere kıyasla daha farklı olabilir. Örneğin İstanbul gibi talebin yüksek olduğu yerlerde kira çarpanı 250–300 ay seviyelerine çıkabilir. Lüks konutlarda ise bu oran daha da yükselir. Bunun nedeni, bu bölgelerde satış fiyatlarının kira gelirine göre daha hızlı artmasıdır.

Kira Çarpanı Türleri Nelerdir?

Kira çarpanı türleri arasında; brüt kira çarpanı, net kira çarpanı, reel kira çarpanı, enflasyona göre düzeltilmiş kira çarpanı gibi başlıklar yer almaktadır. Kira çarpanı türleri aşağıda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Brüt Kira Çarpanı

Brüt kira çarpanı, bir gayrimenkulün satış fiyatının yıllık brüt kira gelirine bölünmesiyle elde edilen orandır. Bu oran, yatırımın kira geliriyle kaç yılda kendini geri ödeyeceğini göstermektedir. Brüt kira çarpanı hesaplama işleminde, aidat, bakım masrafı, vergi, sigorta veya boş kalma süresi gibi giderler dikkate alınmaz.

Örneğin 5.000.000 TL’ye alınan ve aylık 30.000 TL kira getirisi olan bir konutta yıllık kira geliri 360.000 TL olur. Bu durumda brüt kira çarpanı 5.000.000 / 360.000 = 13,8 yıl, yani yaklaşık 166 ay olarak hesaplanır. Bu oran, yatırımın kira geliriyle yaklaşık 14 yılda kendini amorti edeceğini gösterir.

Net Kira Çarpanı

Net kira çarpanı, bir gayrimenkulün satış fiyatının yıllık net kira gelirine bölünmesiyle hesaplanan orandır. Bu oran, yatırımın gerçek geri dönüş süresini gösterir. Net kira gelirine ulaşırken brüt kira tutarından aidat, bakım-onarım giderleri, sigorta, emlak vergisi, yönetim ücreti ve olası boş kalma süresi gibi masraflar düşülmektedir. Bu nedenle net kira çarpanı, brüt kira çarpanına göre daha gerçekçi bir değerlendirme sunmaktadır.

Örneğin 5.000.000 TL’ye alınan ve aylık 30.000 TL kira getirisi olan bir konutta yıllık brüt kira 360.000 TL’dir. Yıllık toplam giderin 60.000 TL olduğu varsayılırsa net kira geliri 300.000 TL olur. Bu durumda net kira çarpanı 5.000.000 / 300.000 = 16,6 yıl yani yaklaşık 200 ay olarak hesaplanır. Bu oran, yatırımın masraflar düşüldükten sonra yaklaşık 16–17 yılda kendini geri ödeyeceğini gösterir.

Reel Kira Çarpanı

Reel kira çarpanı, kira gelirinin enflasyon etkisi göz önünde bulundurularak hesaplandığı kira çarpanı türüdür. Yani yatırımın geri dönüş süresi, sadece nominal kira artışına göre değil, paranın satın alma gücü dikkate alınarak değerlendirilir. Yüksek enflasyon dönemlerinde kira gelirleri artsa bile reel getiri düşük kalabilir. Bu nedenle reel kira çarpanı, yatırımın gerçek kazanç potansiyelini daha doğru göstermektedir.

Örneğin bir konutun brüt kira çarpanı 14 yıl olsa bile enflasyon oranı yüksek ve kira artışları enflasyonun altında kalıyorsa, reel kira çarpanı daha uzun bir geri dönüş süresine işaret edebilir. Bu yaklaşım özellikle uzun vadeli gayrimenkul yatırımlarında daha sağlıklı analiz yapılmasını sağlar.

Enflasyona Göre Düzeltilmiş Kira Çarpanı

Enflasyona göre düzeltilmiş kira çarpanı, kira gelirlerinin gelecekteki satın alma gücü dikkate alınarak hesaplandığı kira çarpanı türüdür. Bu yöntemde yalnızca mevcut kira geliri değil, enflasyon oranı ve beklenen kira artışları da hesaba katılmaktadır. Amaç, yatırımın gerçek değer üzerinden kaç yılda kendisini amorti ettiğini belirlemektir. Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde kira gelirleri artıyor gibi görünse de paranın değeri düştüğü için gerçek kazançta değişiklikler gözlenebilir. Bu nedenle enflasyona göre düzeltilmiş kira çarpanı, uzun vadeli yatırım analizlerinde daha gerçekçi bir tablo sunar ve yatırımcının satın alma gücünü koruyup koruyamayacağını değerlendirmesine yardımcı olur.

Reel kira çarpanı genellikle mevcut kira gelirinin bugünkü enflasyon oranına göre düzeltilmiş haliyle hesaplanırken, enflasyona göre düzeltilmiş kira çarpanı gelecekteki enflasyon beklentilerini ve kira artış projeksiyonlarını da modele dahil ederek daha ileriye dönük bir analiz sunar.

Gayrimenkulde Kira Çarpanı Neden Önemlidir?

Gayrimenkul yatırımında kira çarpanı, bir mülkün finansal açıdan mantıklı olup olmadığını kısa sürede anlamayı sağlayan pratik bir değerlendirme ölçütüdür. Bu sayede yatırım kararı vermeden önce uzun uzun maliyet hesapları yapmaya gerek kalmadan, gayrimenkulün avantajlı olup olmadığı analiz edilebilir.

Gayrimenkulde kira çarpanının önemi şöyle sıralanabilir:

Hızlı ve Etkili Ön Eleme Yapması: Piyasada çok sayıda satılık konut ve işyeri bulunmaktadır. Kira çarpanı, vergi, sigorta, aidat ve tadilat gibi detaylı gider hesaplarına girmeden önce hangi mülklerin incelenmeye değer olduğunu göstermektedir. Bu sayede hedeflediğiniz seviyenin çok üzerinde kira çarpanına sahip taşınmazları en başta eleyerek önemli ölçüde zaman kazanabilirsiniz.

Kolay Kıyaslama İmkanı Sunması: Farklı fiyatlara ve farklı kira gelirlerine sahip taşınmazları karşılaştırmak kafa karıştırıcı olabilir. Örneğin fiyatı düşük olan bir daire mi, yoksa daha pahalı bir dükkân mı daha kazançlıdır sorusu tek başına satış bedeline bakılarak cevaplanamaz. Ancak kira çarpanı sayesinde, her iki yatırımın da kendini kaç yılda amorti edeceği net şekilde görülebilir. Böylece hangi taşınmazın yatırılan parayı daha kısa sürede geri kazandıracağı tespit edilebilir.

Bölgesel Değer Analizi Yapması: Her semtin kendine özgü bir ortalama kira çarpanı vardır. Eğer ortalama çarpanın 20 yıl olduğu bir bölgede incelediğiniz mülk 15 yıl çarpanla satılıyorsa, bu taşınmaz piyasa ortalamasına göre daha avantajlı olabilir. Ancak çarpanın 20 yılın üzerinde olması halinde, evin piyasa ortalamasına göre daha pahalı olduğu düşünülebilir.

Risk Seviyesini Göstermesi: Düşük kira çarpanı, yatırılan paranın daha kısa sürede geri kazanılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla paranın mülke bağlı kalma süresi kısaldıkça, ekonomik dalgalanmalara karşı risk de azalmaktadır.

Yatırım Disiplinini Koruması: Kira çarpanı duygulara göre değil, somut verilere göre karar vermeyi sağlamaktadır. Böylece bir taşınmazı sadece beğendiğiniz için değil, gerçekten kazanç potansiyeli olduğu için seçebilirsiniz.

Risk Seviyesine Göre Kira Çarpanı Kaç Olmalı?

Kira çarpanı, yatırımın geri dönüş süresini gösterdiği için risk seviyesi ile doğrudan bağlantılıdır. Riskli bir yatırımda kimse parasının 25–30 yıl bağlı kalmasını istemez. Bu yüzden risk arttıkça yatırımcı, parasını daha kısa sürede geri almak ister. Risk düşükse yatırımcı paranın geri dönüş süresinin uzun olmasını kabul edebilir. Bu nedenle ideal kira çarpanı sabit bir rakam değildir, taşınmazın bulunduğu bölgeye ve taşıdığı risk düzeyine göre değişiklik gösterir. Bu kapsamda risk seviyelerini 3 başlık altında inceleyebiliriz:

Düşük Riskli Yatırımlar (20 - 30+ Yıl / 240 - 360+ Ay)

Düşük riskli yatırımlarda kira çarpanı genellikle 20-30 yıl ve üzerindedir. Bu tür yatırımlar genelde büyükşehirlerin merkezi ve talebin sürekli yüksek olduğu semtlerde bulunur. Bu bölgelerde kiracı bulmak kolaydır. Böyle bölgelerde yer alan gayrimenkuller satılmak istendiğinde hızlıca elden çıkarılabilir. Yatırımcı bu tür yerlerde mülkün uzun vadede değer kazanmaya devam edeceğini düşündüğü için parasını 25-30 yılda geri almaya razı olur.

Orta Riskli Yatırımlar (15 - 20 Yıl / 180 - 240 Ay)

Orta riskli yatırımlarda kira çarpanı genellikle 15-20 yıl arasındadır. Bu tür taşınmazlar çoğunlukla gelişmekte olan ilçelerde, yeni metro ya da yol projelerinin ulaştığı bölgelerde veya nüfusu hızla artan şehirlerde bulunur. Bu yatırımlar ne çok güvenli ne de çok risklidir. Yatırımcı bu tür yerlerde hem düzenli kira geliri elde etmeyi hem de zamanla değer artışı sağlamayı amaçlar. Orta riskli yatırımlarda genellikle yatırılan para 16-18 yıl gibi makul bir sürede geri alınır.

Yüksek Riskli Yatırımlar (8 - 15 Yıl / 96 - 180 Ay)

Yüksek riskli yatırımlarda ise kira çarpanı genellikle 8-15 yıl aralığındadır. Sosyo-ekonomik açıdan zayıf bölgeler, kentsel dönüşüm belirsizliği olan eski yapılar ya da bazı ticari mülkler bu gruba dahildir. Bu tür taşınmazlarda boş kalma riski, kiracı problemi ve bakım masrafı ihtimali daha yüksektir. Bu nedenle yatırımcı, üstlendiği risk karşılığında parasını 10-12 yıl gibi daha kısa sürede geri almak ister. Kısacası çarpan ne kadar düşükse, yatırımın taşıdığı risk de o kadar yüksektir.

Kira Çarpanı ile Amortisman Süresi Aynı Şey mi?

Günlük hayatta kira çarpanı ile amortisman süresi genellikle aynı anlamda kullanılsa da teknik olarak bu kavramlar birbirinden farklıdır. Kira çarpanı, mevcut satış fiyatının mevcut brüt yıllık kiraya bölünmesiyle elde edilen basit bir orandır. Bu hesaplamada boş kalma süresini, vergileri, sigortayı, aidatı veya bakım giderleri dikkate alınmaz. Sadece bugünkü fiyat ve bugünkü kira üzerinden yapılan hızlı bir değerlendirmedir.

Gerçek amortisman süresi ise daha detaylıdır. Bu hesaplamada, masraflar düşüldükten sonra yatırımcının cebinde kalan net gelir esas alınır. Emlak vergisi, sigorta, küçük tadilatlar ya da beklenmedik giderler bu sürenin uzamasına neden olabilir.

Ev Alırken Kira Çarpanı Kaç Olmalı?

Ev alırken kira çarpanının ne kadar olacağı, konutun bulunduğu şehir, semt, arz-talep dengesi ve yatırım amacına göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak yatırım amaçlı bir konutta kira çarpanının 20 yılın altında olması tercih edilmektedir. Buna göre kira çarpanı, 15 yıl ve altında ise yatırım açısından oldukça avantajlı kabul edilmektedir. 15-20 yıl arası değerler genellikle dengeli ve makul görülürken 20–25 yıl arası daha dikkatli analiz edilmesi gereken bir aralıktır. 25 yılın üzerindeki kira çarpanı ise geri dönüş süresinin uzaması nedeniyle yatırım açısından zayıf ve riskli kabul edilmektedir.

Ancak büyükşehir merkezlerinde çarpanlar genellikle daha yüksek olurken, gelişmekte olan bölgelerde daha düşük seviyeler görülebilir. Bu nedenle kira çarpanı tek başına değil, bölgenin değer artış potansiyeli ve piyasa koşullarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

İşyeri ve Dükkan Kira Çarpanı Kaç Olmalı?

İşyeri ve dükkan alırken kira çarpanının ne kadar olacağı, lokasyon, cadde yoğunluğu, kiracının kurumsal olup olmaması ve ticari potansiyele göre değişiklik göstermektedir. Konutlara kıyasla ticari gayrimenkullerde kira getirisi genellikle daha yüksek olduğu için işyeri ve dükkan kira çarpanı daha düşük olur. Genel olarak 12–18 yıl arası kira çarpanı ticari gayrimenkulde makul kabul edilir. 10–12 yıl ve altı oldukça iyi bir yatırım olarak değerlendirilirken, 18–20 yıl üzeri çarpanlar daha dikkatli analiz gerektirir.

Özellikle işlek ana caddede, uzun süreli kurumsal kiracısı bulunan dükkanlarda kira çarpanı biraz daha yüksek olsa bile risk düşük olduğu için yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir. Buna karşılık ara sokakta veya kiracı sirkülasyonu yüksek bölgelerde çarpanın daha düşük olması beklenir.

AVM Dükkanlarında Kira Çarpanı Kaç Olmalı?

AVM dükkanlarında kira çarpanının ne kadar olacağı, AVM’nin müşteri potansiyeline, marka sayısına, bulunduğu şehre, kira sözleşmesinin süresine ve kiracının kurumsallık düzeyine göre değişiklik göstermektedir. Cadde mağazalarına göre AVM’lerde aidat ve ortak giderler yüksek olduğu için net getiri hesabı mutlaka doğrultuda yapılmalıdır.

Genel olarak AVM dükkanlarında 10-15 yıl arası kira çarpanı iyi bir seviye sayılırken, 15-18 yıl arası makul bir seviye, 18 yıl üzeri ise temkinli değerlendirilmesi gereken bir seviye olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 20 yılın üzerindeki çarpanlar genellikle geri dönüş süresi uzadığı ve boş kalma riski arttığı için yatırım açısından zayıf kabul edilmektedir. Ancak yüksek ziyaretçi trafiğine sahip, güçlü markaların bulunduğu ve uzun süreli kira sözleşmesi olan AVM’lerde kira çarpanı biraz daha yüksek olsa bile risk düşük olduğu için yatırımcı tarafından kabul edilebilir.

Sanayi ve Depo Yatırımlarında Kira Çarpanı Kaç Olmalı?

Sanayi ve depo yatırımlarında kira çarpanının ne kadar olacağı, taşınmazın organize sanayi bölgesinde (OSB) olup olmamasına, lojistik hatlara yakınlığına, kiracının faaliyet alanına ve sözleşme süresine göre değişiklik göstermektedir. Bu tür gayrimenkullerde genellikle uzun vadeli kiralama yapılmaktadır. Kiracı değişim oranı ise konuta göre daha düşüktür. Bu nedenle yatırımcılar daha düşük kira çarpanı hedeflemektedir.

Genel olarak sanayi ve depo yatırımlarında 10-15 yıl arası kira çarpanı iyi, 15-18 yıl arası makul, 18 yıl üzeri ise dikkatle analiz edilmesi gereken seviyedir. 20 yılın üzerindeki çarpanlar ise yatırım potansiyeli açısından genellikle zayıf kabul edilmektedir.

Ticari Gayrimenkulde Kira Çarpanı ile Getiri Hesabı Kaç Olmalı?

Ticari gayrimenkulde kira çarpanı ve getiri oranı; lokasyon, kiracının kurumsallığı, sözleşme süresi, gider yapısı ve boş kalma riskine göre değişiklik göstermektedir. Bu tür yatırımlarda kira çarpanı düştükçe yıllık getiri yükselir. Örneğin 10 yıl çarpan yaklaşık %10 brüt getiri anlamına gelirken, 15 yıl çarpan yaklaşık %6–7 seviyesinde bir getiriye karşılık gelir.

Piyasada genellikle 11–14 yıl aralığı güçlü getiri seviyesi olarak değerlendirilir. 15–18 yıl arası daha dengeli kabul edilirken, 18 yılın üzeri geri dönüş süresini uzattığı için daha dikkatli analiz gerektirir. Ancak ticari mülklerde kira sözleşmesinin süresi, kiracının mali gücü, stopaj yükü, bakım masrafları ve boş kalma ihtimali net getiriyi doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle yalnızca çarpan üzerinden değil, yıllık net nakit akışı üzerinden karar verilmesi daha sağlıklıdır.

Kira Çarpanı En Yüksek İller Hangileri?

2026 yılında kira çarpanı en yüksek iller ve kira çarpan oranları şöyle sıralanabilir:

Muş (%8,91)

Ankara (%8,49)

Kırıkkale (%8,48)

Karaman (%8,19)

Tekirdağ (%8,17)

Artvin (%7,92)

Kars (%7,92)

Şanlıurfa (%7,91)

Kilis (%7,83)

Bilecik (%7,65)

Kira Çarpanı En Düşük İller Hangileri?

2026 yılında kira çarpanı en düşük iller şöyle sıralanabilir:

Edirne

Bartın

Çankırı

Eskişehir

Konya

Rize

Ardahan

Ağrı

Bayburt

Gümüşhane

Erzincan

Malatya

Gaziantep

Osmaniye

Hatay

İstanbul Kira Çarpanı Ortalaması Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla İstanbul’da kira çarpanı ortalaması 15 ila 20 yıl aralığında seyretmektedir. Bu da alınan bir konutun kira geliriyle kendini ortalama 15 ila 20 yılda amorti ettiği anlamına gelmektedir. Ancak bu oran ilçeden ilçeye ciddi farklılık gösterebilir.

Merkezi ve prestijli semtlerde satış fiyatları yüksek olduğu için kira çarpanı 20 yılın üzerine çıkabilirken, gelişmekte olan veya merkeze daha uzak bölgelerde 14-16 yıl seviyelerine inebilmektedir. İstanbul genelinde fiyat artışlarının kiralara göre daha hızlı yükseldiği dönemlerde çarpan uzarken, kiraların hızla arttığı dönemlerde geri dönüş süresi kısalabilmektedir. Bu nedenle yatırım yaparken şehir ortalamasından ziyade hedeflenen ilçenin özel kira-fiyat dengesi dikkate alınmalıdır.

Kira Çarpanı Nasıl Bulunur?

Kira çarpanının bulunması için takip edilmesi gereken adımlar şöyle sıralanabilir:

Kira çarpanını bulmak için öncelikle ilgili gayrimenkulün satış fiyatını öğrenmek gerekir.

Sonrasında taşınmazın güncel aylık kira bedelini tespit etmek gerekir.

Daha sonra satış fiyatını aylık kira bedeline bölmek gerekir.

Çıkan sonuç, taşınmazın kaç ayda kendini amorti edeceğini göstermektedir.

Kira çarpanını yıllık olarak bulmak için ise çıkan sonucu 12’ye bölmek yeterlidir.

Kira Çarpanı Nasıl Yorumlanır?

Kira çarpanı yorumlama işlemi, bir gayrimenkulün satış fiyatının yıllık kira gelirine bölünmesiyle elde edilen sonucun yatırım açısından ne ifade ettiğini değerlendirmektir. Bu oran, satın alınan bir taşınmazın kira geliriyle kendini yaklaşık kaç yılda amorti edeceğini gösterir.

Kira çarpanı yorumlanırken;

Bölgenin değer artış potansiyelinin incelenmesi,

Kira artış hızının ve kiracı talebinin analiz edilmesi,

Semtin gelişim sürecinin ve imar durumunun değerlendirilmesi,

Aidat, bakım ve onarım giderlerinin hesaplanması,

Taşınmazın boş kalma riskinin göz önünde bulundurulması,

Vergi ve yasal yükümlülüklerin incelenmesi,

Binanın yaşı, deprem dayanımı ve fiziki durumunun araştırılması,

Satış fiyatının emsal taşınmazlarla karşılaştırılması,

Kredi ile alım yapılacaksa faiz maliyetinin hesaplanması ve

Alternatif yatırım araçlarıyla getiri kıyaslamasının yapılması gerekmektedir.

Kira Çarpanı Bulunurken Sık Yapılan Hatalar Nelerdir?

Kira çarpanı hesaplanırken yapılan bazı hatalar, yatırım kararının yanlış verilmesine neden olabilir. Bu kapsamda kira çarpanı bulunurken en sık yapılan hatalar şöyledir:

Kira bedelini piyasa araştırması yapmadan belirlemek en yaygın hatalardan biridir. Gerçek kira yerine ilan fiyatını esas almak yanıltıcı olabilir.

Brüt kira geliri üzerinden hesap yapıp giderleri hesaba katmamak önemli bir eksikliktir. Aidat, bakım, vergi ve olası tamirat giderleri düşülmeden yapılan hesaplama gerçeği yansıtmaz.

Evin boş kalma riskini hesaba katmamak hatalı sonuç doğurur. Her taşınmaz yıl boyunca kirada kalmayabilir.

Satış fiyatına tapu harcı, ekspertiz, komisyon ve tadilat gibi ek maliyetleri dahil etmemek kira çarpanını olduğundan düşük gösterir.

Aylık kira yerine yıllık kira hesabı yaparken 12 ay çarpımını yanlış yapmak veya artış oranlarını göz ardı etmek hesaplama hatasına yol açabilir.

Bölgenin değer artış potansiyelini tamamen yok saymak veya tam tersine sadece prim beklentisine güvenmek sağlıklı bir değerlendirme değildir.

Nitekim kira çarpanı basit bir formüle dayansa da doğru yorumlanabilmesi için gerçek kira geliri, toplam maliyet ve risk unsurları gibi faktörlerin birlikte değerlendirilmesi gerekir.

SIK SORULAN SORULAR

Kira Çarpanı Yatırım Kararında Tek Başına Yeterli midir?

Hayır, kira çarpanı yatırım kararı için tek başına yeterli değildir. Sadece bir gayrimenkulün kira geliriyle kaç yılda kendini amorti edeceğini gösterir. Ancak bölgenin gelişim potansiyeli, değer artışı, giderler ve talep durumu gibi önemli unsurları dikkate almaz. Bu nedenle karar verirken kira çarpanı mutlaka diğer faktörlerle birlikte değerlendirilmelidir.

Kira Çarpanı Düşük Olan Bir Ev Her Zaman Avantajlı mıdır?

Hayır, kira çarpanı düşük olan bir ev her zaman avantajlı değildir. Düşük kira çarpanı, yatırımın kira geliriyle daha kısa sürede kendini amorti edeceğini gösterir. Ancak bu durum tek başına kârlı olduğu anlamına gelmez. Bölgenin değer artış potansiyeli, kiracı bulma süresi, bakım ve aidat giderleri ile sosyal çevre gibi faktörler de getiri üzerinde belirleyicidir. Bu nedenle sadece düşük kira çarpanına bakarak karar vermek yerine, taşınmazın genel yatırım potansiyeli birlikte değerlendirilmelidir.

Kira Çarpanı Yüksekse Fiyat Balonundan mı Şüphelenilmelidir?

Kira çarpanının yüksek olması bazı durumlarda fiyat balonuna işaret etse de her zaman böyle olduğu söylenemez. Yüksek kira çarpanı, satış fiyatının kira gelirine göre pahalı olduğunu ve geri dönüş süresinin uzadığını gösterir. Bu bazen gerçekten piyasa fiyatlarının şişmesinden kaynaklanabilir, bazen de bölgenin prim potansiyeli, yeni projeler, altyapı yatırımları veya sınırlı arz gibi etkenlerden doğabilir. Bu nedenle yüksek kira çarpanı görüldüğünde emsal fiyatlar, bölgenin gelişim durumu ve talep yapısı birlikte analiz edilmelidir.

Yeni Yapılan Konut Projelerinde Kira Çarpanı Neden Daha Yüksek Olur?

Yeni yapılan konut projelerinde kira çarpanının daha yüksek olmasının sebebi, satış fiyatlarının henüz tam oturmamış kira gelirlerine kıyasla daha hızlı artmasıdır. Sıfır dairelerin marka değeri, deprem yönetmeliğine uygunluğu ve lansman fiyatlarının kısa sürede yükselmesi satış bedelini artırırken, kira piyasası aynı hızda yükselmeyebilir. Ayrıca yeni projelerde ilk dönemlerde kiracı bulma süresi ve doluluk oranı da kira getirisini sınırlayabilir. Bu nedenle yeni konutlarda kira çarpanı daha yüksek çıkabilir.

Kentsel Dönüşüm Bölgelerinde Kira Çarpanı Nasıl Değişir?

Kentsel dönüşüm bölgelerinde dönüşüm başlamadan önce eski ve riskli yapılarda satış fiyatları görece düşük olduğu için kira çarpanı daha makul seviyelerde olabilir. Ancak proje netleşip yeni binalar tamamlandığında satış fiyatları hızla yükselirken kira artışı aynı hızda gerçekleşmeyebilir. Bu durum da kira çarpanının yükselmesine yol açabilir. Öte yandan bölgenin değer kazanması, ulaşım ve sosyal donatıların artması da uzun vadede kira gelirlerini yukarı çekebilir.

Kira Artış Oranları Kira Çarpanını Nasıl Etkiler?

Kira artış oranları kira çarpanını doğrudan etkiler çünkü kira geliri yükseldikçe yıllık getiri artar ve kira çarpanı düşer. Örneğin kira artışlarının enflasyon veya piyasa koşulları nedeniyle hızlandığı bir dönemde, satış fiyatı sabit kalırsa amortisman süresi kısalır. Diğer yandan kira artışları yasal sınırlar veya talep düşüşü nedeniyle sınırlı kalırken konut fiyatları yükselmeye devam ederse kira çarpanı artar ve geri dönüş süresi uzar. Bu nedenle kira çarpanı analizinde hem mevcut kira hem de gelecekteki artış potansiyeli birlikte değerlendirilmelidir.

Enflasyon Dönemlerinde Kira Çarpanı Nasıl Yorumlanmalıdır?

Enflasyon dönemlerinde kira çarpanı tek başına nominal rakamlarla değil, reel getiri perspektifiyle yorumlanmalıdır. Yüksek enflasyonda hem konut fiyatları hem de kiralar hızla artabilir. Ancak satış fiyatları kira artışından daha hızlı yükseliyorsa kira çarpanı büyür ve geri dönüş süresi uzar. Buna karşılık kira artışları güçlü ve düzenliyse çarpan zamanla düşebilir. Bu nedenle enflasyon ortamında mevcut kira çarpanının yanı sıra kira artış hızı, fiyat artış temposu ve yatırımın reel getirisi birlikte değerlendirilmelidir.

Faiz Oranlarının Yükselmesi Kira Çarpanını Düşürür mü?

Faiz oranlarının yükselmesi kira çarpanını doğrudan olmasa da dolaylı olarak etkilemektedir. Yüksek faiz dönemlerinde konut kredisi maliyetleri arttığı için talep azalabilir ve satış fiyatları baskı altında kalabilir. Buna karşılık kiraya olan talep artarsa kira gelirleri yükselebilir. Bu durumda satış fiyatı gerilerken kiralar artarsa kira çarpanı düşebilir. Ancak hem fiyatlar hem kiralar aynı oranda etkilenirse kira çarpanında belirgin bir değişim olmayabilir. Dolayısıyla faiz artışının kira çarpanına etkisi, piyasadaki arz-talep dengesine bağlı olarak şekillenir.

Kira Çarpanı İle Yıllık Yüzde Getiri Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Kira çarpanı ile yıllık yüzde getiri arasında ters bir ilişki vardır. Kira çarpanı, konutun satış fiyatının yıllık kira gelirine bölünmesiyle hesaplanır. Yıllık brüt getiri oranı ise yıllık kira gelirinin satış fiyatına oranıdır. Bu nedenle kira çarpanı düştükçe yıllık yüzde getiri artar, kira çarpanı yükseldikçe yıllık getiri oranı azalır.

Öğrenci Yoğunluğu Olan Şehirlerde Kira Çarpanı Neden Farklıdır?

Öğrenci yoğunluğu olan şehirlerde kira çarpanı genellikle farklı seviyelerde oluşur. Çünkü bu şehirlerde kiraya karşı talep daha canlı ve süreklidir. Üniversite sayısının fazla olduğu yerlerde kiracı bulma süresi kısalır, küçük metrekareli dairelere talep artar ve yıllık kira geliri daha istikrarlı hale gelir. Bu durum bazı bölgelerde kira gelirini yükselttiği için kira çarpanını düşürebilir. Ancak yoğun talep satış fiyatlarını da artırırsa çarpan yeniden yükselebilir. Yani öğrenci şehirlerinde kira çarpanı, hem yüksek kiralama potansiyeli hem de artan konut talebi nedeniyle klasik piyasalardan farklı dinamiklerle şekillenir.

Günlük Kiralama Yapılan Dairelerde Kira Çarpanı Nasıl Hesaplanır?

Günlük kiralama yapılan dairelerde kira çarpanı hesaplanırken aylık sabit kira yerine yıllık net günlük gelir esas alınır. Bunun için önce ortalama gecelik fiyat ile yıllık doluluk oranı çarpılarak brüt yıllık gelir bulunur. Ardından temizlik, platform komisyonu, bakım, vergi ve işletme giderleri düşülerek net yıllık gelir hesaplanır. Son olarak satış fiyatı bu net yıllık gelire bölünerek kira çarpanı belirlenir. Günlük kiralamada doluluk oranı ve sezonluk değişimler büyük önem taşıdığı için klasik uzun dönem kiraya göre hesaplama farklıdır.

Boş Kalma Riski Kira Çarpanı Hesabına Dahil Edilmeli midir?

Evet, boş kalma riski kira çarpanı hesabına mutlaka dahil edilmelidir. Çünkü bir dairenin yıl boyunca sürekli kirada kalacağı varsayımı çoğu zaman gerçekçi değildir. Kiracı değişimi, tahliye süreci veya talep düşüşü gibi nedenlerle belirli dönemlerde gelir kaybı yaşanabilir. Bu nedenle hesaplama yapılırken yıllık kira geliri, olası boş kalma süresi düşülerek netleştirilmeli ve çarpan buna göre belirlenmelidir. Aksi halde yatırımın geri dönüş süresi olduğundan daha kısa görünür ve yanıltıcı bir tablo ortaya çıkar.

Kira Çarpanı Hesaplanırken Aidat Ve Vergiler Düşülmeli midir?

Evet, kira çarpanı hesaplanırken aidat ve vergiler dikkate alınmalıdır. Klasik hesaplama genellikle brüt kira geliri üzerinden yapılsa da yatırımın gerçek geri dönüş süresini görmek için emlak vergisi, site aidatı (mal sahibine ait kısım), bakım giderleri ve olası stopaj gibi kalemler yıllık kira gelirinden düşülerek net gelir üzerinden değerlendirme yapılması daha sağlıklıdır.

Krediyle Alınan Evlerde Kira Çarpanı Nasıl Değerlendirilmelidir?

Krediyle alınan evlerde kira çarpanı tek başına yeterli bir gösterge değildir. Çünkü finansman maliyeti yatırımın gerçek geri dönüş süresini değiştirmektedir. Standart kira çarpanı sadece satış fiyatı ile yıllık kira gelirini karşılaştırır. Ancak kredi kullanıldığında faiz gideri, dosya masrafı ve aylık taksit yükü de hesaba katılmalıdır. Eğer kira geliri kredi taksitini karşılamıyorsa yatırımcı her ay ek nakit koymak zorunda kalabilir. Bu nedenle krediyle alınan evlerde kira çarpanı, mutlaka faiz oranı, kredi vadesi ve aylık net nakit akışı ile birlikte değerlendirilmelidir.

Arsa Payı Yüksek Olan Konutlarda Kira Çarpanı Neden Değişir?

Arsa payı yüksek olan konutlarda kira çarpanının değişmesinin asıl nedeni satış fiyatının içinde daha büyük bir arsa değeri bulunmasıdır. Arsa payı yüksek daireler genellikle merkezi ve değerli lokasyonlarda yer aldığı için metrekare satış fiyatı artar. Ancak kira geliri aynı oranda yükselmeyebilir. Bu durumda satış fiyatı büyürken yıllık kira geliri sınırlı kaldığı için kira çarpanı yükselir ve geri dönüş süresi uzar.

Kira Çarpanı İle Değer Artış Potansiyeli Birlikte Nasıl İncelenmelidir?

Kira çarpanı ile değer artış potansiyeli birlikte incelenirken hem bugünkü kira verimi hem de gelecekteki prim ihtimali aynı tabloda değerlendirilmelidir. Düşük kira çarpanı kısa vadede güçlü nakit akışı anlamına gelir. Yüksek çarpanlı bir bölgede ise güçlü altyapı yatırımları, ulaşım projeleri veya imar değişiklikleri varsa uzun vadeli değer artışı bu farkı zamanla kapatabilir. Bu nedenle yatırımcı, mevcut yıllık kira getirisini hesapladıktan sonra bölgenin gelişim planlarını, arz-talep dengesini ve geçmiş fiyat artış trendini analiz etmelidir.