Birikim Hesabı Nedir, Nasıl Açılır? En İyi Birikim Hesabı

Günümüzde bireylerin finansal güvenliğini sağlaması ve ansızın gelen harcamalara karşı hazırlıklı olması önemlidir. Ayrıca geleceğe yönelik hedeflerin daha tasarruflu bir şekilde yapılması ise pek çok kişinin hayallerinden biridir. Bu noktada bireyleri yatırıma teşvik eden ve çeşitli avantajlar sunan birikim hesapları, faizli ve faizsiz seçenekleriyle öne çıkar. Farklı gelir grubuna ve yatırım hedeflerine hitap eden bu hesap, müşterilerin bütçe ve hedefleri doğrultusunda birikim yapmasına yardımcı olur.

Bu yazımızda birikim hesabının ne olduğuna, nasıl açıldığına ve bu hesaptaki paranı nasıl çekildiğine dair kapsamlı bilgiler sunacağız. Ayrıca 2026 yılında birikim hesabı sunan bankaların hangileri olduğuna bu hesabın çeşitlerine, avantajlarına ve faiz oranlarına değineceğiz.

Birikim Hesabı Nedir?

Birikim hesabı, TL hesabından bağımsız olarak bireylerin düzenli şekilde birikim yapabilmeleri amacıyla tasarlanan tasarruf aracıdır. Bu tasarruf araçları genel olarak düşük risklidir ve kullanımı sınırlıdır. Temel amacı, harcamalardan uzak tutulan paranın bir yerde birikmesini sağlamak ve bu sayede bireylerin kontrollü bir şekilde tasarruf etmelerine yardımcı olmaktır.

Birikim hesapları, vadeli mevduat hesaplarından farklı olarak düşük faiz oranlarına sahiptir ve daha az getiri sağlar. Bazı bankalar belirli bir faiz oranı ve vade süresi uygulayarak bireylerin birikimlerine değer kazandırır. Ancak bu durum, birikim hesabının sunulduğu kurumlara göre değişiklik gösterebilir.

Birikim hesaplarından harcama ya da ödeme işlemleri yapılamaz. Böylece para, birikimin amacı dışında kullanılmaz ve olası harcamalardan korunmuş olur. Ayrıca müşteriler, dilerse başka hesap üzerinden bu hesaba düzenli para transferi talimatı vererek otomatik birikim yapabilir.

Nitekim birikim hesapları, güvenli ve bazı durumlarda faiz getirisi sunan bir finansal çözüm olmasının yanında belirli hedefler amacıyla para biriktirmek isteyen kişiler için ideal bir araçtır.

Birikim kararı vermeden önce dolar, euro ve altın gibi birimlerin geçmiş yıllara göre ne kadar kazandırdığını Geçmiş Döviz Kuru, Altın ve Hisse Hesaplama aracımızdan öğrenebilirsiniz.

Birikim Hesabı Nasıl Açılır?

Birikim hesabı açmak isteyen bireyler, bankaların sunduğu başvuru kanallarını kullanarak kolayca bu işlemi gerçekleştirebilirler. Genel olarak birikim hesabı açmak için izlenen yollar aşağıdaki gibidir;

1.Yöntem: Mobil Bankacılık Üzerinden Birikim Hesabı Açma

Birikim hesabı açmak için kullanılan en yaygın ve en kolay yöntemlerden biri mobil bankacılık hizmetleri üzerinden işlem gerçekleştirmektir. Bu yöntem için öncelikle müşterisi olunan bankanın mobil uygulamasına giriş yapmak ve ardından ilgili adımları takip etmek gerekir. Uygulama sayesinde bireyler kendi adına birikim hesabı açabilir, bu hesaba para transferi talimatı oluşturarak düzenli şekilde birikim yapabilir.

2.Yöntem: Bankaların Fiziki Şubeleri Üzerinden Birikim Hesabı Açma

Birikim hesabı açmak isteyen müşterilerin tercih ettiği bir diğer yöntem ise başvuru işlemlerini bankaların fiziki şubeleri aracılığıyla gerçekleştirmektir. Öncelikle bireylerin birikim hesabı açmak istediği bankayı fiziki olarak ziyaret etmesi ve ardından birikim hesabı açma talebinde bulunması gerekir. Hesap açılışı için gerekli bilgiler eksiksiz ve doğru bir biçimde müşteri temsilcisine verilir ve ardından birikim hesabı açılabilir.

3.Yöntem: Telefon Bankacılığı Üzerinden Birikim Hesabı Açma

Telefon bankacılığı üzerinden birikim hesabı açma işlemi için öncelikle ilgili bankanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek gerekir. Ardından kimlik numarası ve doğum tarihi gibi bilgilerle kimlik doğrulaması yapılır. Temsilci ile birikim hesabı türleri, faiz seçenekleri ve vade koşulları görüşüldükten sonra uygun bulunan hesap türü seçilir. Bu işlemin ardından işlem sonuçlanır ve hesap açılışına dair bilgilendirme mesajı alındıktan sonra birikim hesabı kullanılmaya başlanabilir.

4.Yöntem: Farklı Banka Üzerinden Birikim Hesabı Açma

Birikim hesabı açmak için bir banka hesabına sahip olmak gerekir. Henüz bir banka hesabı olmayan ya da farklı bir banka üzerinden birikim hesabı açmak isteyen müşteri, ilgili bankanın şubesine giderek hesap açılışı yapabilir. Bazı bankalar şubesiz dijital bankacılık hizmeti sunduğundan, bu bankalarda müşteri temsilcisi aracılığıyla fiziki şubeye gitmeden hesap açmak mümkündür. Ancak hesap açmadan önce bankanın faiz oranlarını ve vade seçeneklerini incelemek önemlidir. Bunun nedeni ise bazı bankaların vadeli seçenekler sunarak daha yüksek faiz kazancı sağlaması, bazı birikim hesaplarının ise yalnızca tasarruf amacıyla faiz uygulamamasıdır.

Birikim Hesabındaki Para Nasıl Çekilir?

Birikim hesabındaki para, bankaların belirlediği kurallar ve politikalar çerçevesinde çekilebilir. Ancak bu işlem, hesabın türüne ve bankanın uyguladığı şartlara göre bazı sınırlamalara tabi olabilir. Genel olarak birikim hesabından para çekmenin yolları aşağıdaki gibidir;

1.Yöntem: Vadesiz Hesaba Transfer Yöntemi ile Para Çekme: Birçok banka, birikim hesabından doğrudan nakit çekimine izin vermeyebilir. Dolayısıyla müşterilerin öncelikle birikim hesabındaki tutarı TL hesabına aktarması gerekir. Para aktarımı yapıldıktan sonra ise bankaların fiziki şubeleri, mobil ya da internet bankacılığı ve ATM gibi çeşitli kanallar aracılığıyla para çekme işlemi gerçekleştirilebilir. 2.Yöntem: ATM Aracılığıyla Para Çekme: Bazı bankalar, müşterilerinin birikim hesapları için debit kart verir. Bu kartla ile belirli ATM’ler aracılığıyla birikim hesabındaki para çekilebilir. Ancak bu uygulama, her bankanın müşterilerine sunduğu bir özellik değildir. Örneğin Enpara.com, Vadesiz TL hesabına para transferi veya QNB ATM'lerinden nakit çekme yolu ile birikim hesabından para çıkışına izin verir. Ancak QNB dışındaki bankaların ATM'lerinden bu hesapla ilgili para yatırma veya çekme işlemi gerçekleştirilememektedir.

Birikim Hesabı Sunan Bankalar Hangileri?

2026 yılında birikim hesabı sunan bankalar arasında Enpara, Papara, Akbank, Garanti BBVA ve Halkbank gibi pek çok banka vardır. Bu bankaların asgari hesap açılış tutarı, faiz oranları, birikim türü ve avantajları ise değişiklik gösterir. Bankalara ait detaylar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Banka ve Hesap Adı Asgari Açılış Tutarı Faiz Oranları Birikim Türü Avantajları Enpara Birikim Hesabı 0 - 150.000 TL + Gecelik faiz kazandırır, faiz oranları her gün değişiklik gösterir. Yalnızca TL Birikim hesabında faiz, her gün gece yarısındaki bakiye üzerinden, o gün geçerli olan faiz oranıyla hesaplanır. Hesaplanan faiz, ertesi sabah hesap bakiyesine yansıtılır. Papara Birikim Hesabı - Faiz kazandırmaz. Yalnızca TL Papara hesabından TL cinsinden para yatırabilir, düzenli para transferi tanımlanabilir. Akbank Esnek Birikim Hesabı - - TL, çeyrek, yarım, tam altın gibi çeşitli altın formları Esnek Birikim Hesabı ile döviz, altın, yatırım fonu, döviz veya fon sepetlerine yatırım yaparak kullanıcılarına düzenli birikim imkanı sunar. Garanti Birikim Hesabı Fon Biriktiren Hesap ve Smart Birikim Hesabı için minimum 250 TL, Kolay Birikim Hesabı için aylık minimum 75 TL. Kolay Birikim Hesabı, Birikimli Altın Hesabı ek faiz geliri bulunmaz. Smart Birikim Hesabı için ise banka ile iletişime geçmek gerekir. TL, altın ve yabancı borsalardaki fonlar. Birden fazla birikim hesabı seçeneği ile çeşitli alanlarda yatırım imkanı sunar. Halkbank Birikim Hesabı 50 TL/USD/EUR altında kalmayacak şekilde belirlenebilir Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterir. TL, USD, EUR En az 3, en çok 10 yıl vadeli tasarrufta bulunabilirsiniz. PTT Birikim Hesabı - - - - ING Bank Birikim Hesabı 0 - 10.000 TL Hesap açılışında hoş geldin faizi %50, standart faiz %23’tür. Hesap bakiyesi 10.000 TL’nin üzerinde ise bakiyenin aşan kısmı %0.05 faiz oranı ile değerlendirilir. Hoş geldin faiz oranı, aylık minimum 500 TL düzenli birikim yapıldığında geçerlidir. Düzenli birikim yapılmadığı ya da 500 TL ve altında birikim yapıldığı takdirde standart faiz oranı işler. TL Biriktiren Turuncu Hesap ile birikim yapılabilir, günlük faizle para değerlendirilebilir. Birikim hedefi ise müşterilerin dilediği zaman düzenlenip, hesaptaki para ihtiyaç dahilinde talimat iptali ile kullanılabilir. Ancak minimum 6 ay ve üzeri düzenli birikim talimatı verilebilir. Türkiye Finans Birikim Hesabı - Faiz kazandırmaz. TL, EUR, USD, Altın İhtiyaç halinde müşteriler, Katılma Hesabı’ndan vadesini bozdurmadan para çekebilir ve kalan tutar üzerinden vade sonunda kar payı alabilir. Ziraat Konut Birikim Hesabı 1.000 TL/USD/EUR Hesap açılış tarihinde geçerli olan faiz oranı üzerinden açılır, her bir yıllık dönemin sonunda bu ürün için belirlenen faiz oranı hesaba işler. TL, EUR, USD Birikim tutarı, müşteriler tarafından 1 ya da 3 ayda bir ödemeli belirlenebilir. Kuveyt Türk Birikim Hesabı 150 TL, 100 USD, 100 EUR veya 50 gr Altın - TL, EUR, USD Minimum 3 yıl vade ile açılan bu hesap ile zamanla yüksek oranda tasarruf sağlanabilir. TEB Birikim Hesabı 5.000 TL - TL Pratik hesapta birikiminizi değerlendirmek için ayrıca talimat vermeniz gerekmez. Üstelik hesaptan yapılan otomatik ve düzenli ödemeler, çek tahsilatları, EFT/havale işlemleri, kredi kartı ve bireysel kredi ödemeleri gibi işlemleri takip etmenize de gerek kalmaz. Albaraka Türk Birikimli Katılma Hesabı 1.000 TL / USD / EUR ve 300 gr Altın - TL, EUR, USD, Altın Birikimler, müşterilerin istekleri doğrultusunda düzenlenebilir, altın hesabında kredi kartı üzerinden talimat verilebilir. DenizBank Birikim Hesabı - Yıllık %2,05’e varan sabit faiz oranı. TL, USD, EUR 3 ila 10 ay arasında değişiklik gösteren vadeler seçilebilir. Şube ya da posta üzerinden hesabın yönetilmesi mümkündür. İş Bankası - Her ürünün faiz oranı değişiklik gösterir. TL, EUR, USD Banka tarafından sunulan birikim hesapları ile çeşitli para birimleri üzerinden birikim yapmak mümkündür.

En İyi Birikim Hesabı Hangi Bankada?

En iyi birikim hesabı, kişinin yatırım tercihlerine, risk algısına, vade süresine, birikim hedeflerine ve birikimin türüne (TL veya döviz) göre değişiklik gösterir. Günlük faiz kazancı ve esneklik arayan müşteriler için Enpara tarafından sunulan birikim hesabı, TL birikimlerini kısa vadede değerlendirmek ve vadeye bağlı kalmak isteyen müşteriler için idealdir. Bu hesapta oranlar günlük olarak değişir ve günlük faiz getirisi ertesi gün müşterinin hesabına yansıtılır.

Altın ve döviz birikimi yapmak isteyen müşteriler için Akbank Esnek Birikim hesabı, yatırım çeşitliliği bakımından avantajlı olabilirken ING tarafından sunulan Turuncu Hesap, yüksek hoş geldin faizi isteyenler açısından idealdir. Bu hesaba yatırılan düzenli birikimler sayesinde müşteriler, günlük hoş geldin faizi elde edebilirler. Ayrıca Albaraka Türk ve Türkiye Finans, faizsiz tasarruf yapmak isteyen müşterilere hitap eder.

Birikim Hesabı Çeşitleri Nelerdir?

Birikim hesabı çeşitleri arasında faizli birikim hesabı, yatırım fonu hesabı, borsa yatırım hesabı, emeklilik hesabı, mevduat birikim hesapları, standart birikim hesabı, yatırım fonu hesabı ve altın hesabı yer alır. Bu hesapların avantajları ve özellikleri değişiklik gösterir. Bu değişiklikler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Faizli Birikim Hesabı

Faizli birikim hesabı, bankalar aracılığıyla açılan ve hesapta mevcut olan para karşılığında faiz getirisi sunan hesaptır. Bu hesabın sunduğu faiz oranları, bankalar tarafından belirlenen politikalara, güncel oranlara ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterir. Müşteriler, belirli bir süre boyunca para biriktirerek faiz kazancı elde edebilir.

Mevduat (Vadeli) Birikim Hesabı

Mevduat birikim hesabı, belirli bir süre boyunca (örneğin 1 ay, 3 ay, 1 yıl) sabit bir faiz oranıyla para biriktirmek isteyenler için uygundur. Ancak bu hesapta vade süresi boyunca paraya dokunulmaması gerekir. Vade sonunda anapara ve faiz kazancı birlikte ödenir. Sabit getiri sunduğu ve riski düşük olduğu için uzun vadeli hedefleri olan bireyler tarafından tercih edilir. Yatırımcılar, sabit faiz oranı sayesinde kazançlarını önceden bilebilirler. Ayrıca bazı ülkelerin sunduğu mevduat birikim hesapları, devletin sunduğu sigorta programı ile korunduğundan hesap sahiplerinin yatırımları güvenli bir şekilde korunur.

Yatırım Fonu Hesabı

Yatırım fonu hesabı, birikimlerini birbirinden farklı yatırım fonlarında değerlendirmek isteyenler için geliştirilmiş hesap türüdür. Bu hesaplarla, profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilen ve farklı varlık sınıflarını içeren fon türlerine yatırım yapmak mümkündür. Getiriler ise fonun performansına göre artabilir ya da azalabilir. Ayrıca bu birikim hesapları, genel olarak borsada işlem görür ve yatırımcıların çeşitli fonlara erişmesi oldukça kolaydır.

Borsa Yatırım Hesabı

Borsa yatırım hesabı, yatırımlarını hisse senedi ve tahvil gibi çeşitli menkul kıymetlere yapmak isteyen müşteriler için geliştirilen hesap türüdür. Ancak bu daha yüksek risk alabilen yatırımcılar için uygundur. Ayrıca piyasa takibi ve analiz gerektirdiği için yatırım alanında bilgi ve deneyim sahibi olan kişilere hitap eder. Hesap açılışı için aracı kurum ya da banka üzerinden işlem gerçekleştirilir. Birikimlerin değeri ise menkul kıymetin piyasa fiyatına göre sürekli değişkenlik gösterir.

Emeklilik Hesabı

Emeklilik hesabı (BES), bireysel emeklilik kapsamında açılan ve düzenli katkılar ile uzun vadeli birikim yapılmasını sağlayan hesap türüdür. Bu hesap türünde, bireylerin emeklilik dönemleri için yaptıkları birikime ek olarak katkı ve vergi avantajları bulunur. Biriken para tutarı ise emeklilik döneminde kullanılabilir.

Standart Birikim Hesabı

Standart birikim hesabı, tasarruf etmek isteyen ve herhangi bir vade ya da yatırım aracına bağlı olmayan hesap türüdür. Bu hesapların faiz oranları, hesapta bulunan paranın miktarına ve piyasanın mevcut koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha düşük getiri sağlayan bu birikim hesabı, az risk taşır ve diğer birikim hesaplarına göre daha kolay ulaşılabilir.

Altın Hesabı

Altın hesabı, fiziki altın almadan altının fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ile birikim yapmak isteyen kişilere bankalar ve aracı kurumlar tarafından sunulan hesap türüdür. Düşük komisyon oranlarına sahip olan bu yatırım aracında güvenli ve pratik bir şekilde birikim yapmak mümkündür. Yatırımcıların bu hesaplarda yer alan altınları dilediği zaman nakde çevirebilmeleri altın hesabını avantajlı yapan özelliklerden biridir.

En Kârlı Altın Hesabı Hangi Bankada? 2026 başlıklı yazımızı okuyarak konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Devlet Destekli Birikim Hesabı Hangisi?

Devlet destekli birikim hesapları arasında BES hesabı, çeyiz hesabı ve devlet katkılı konut hesabı yer alır. Bu hesapların özellikleri genel olarak birbirinden farklılık gösterir. Çeyiz hesabı, 18 ila 27 yaş arasında ilk evliliğini yapacak kişiler için sunulan ve açılan hesaba en az 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapma şartı sunan bir hesaptır. Bu hesaba yatırılan paraya ek olarak birikimin süresine ve tutara bağlı şekilde %25’e kadar devlet katkısı sunulur.

Konut hesapları, Türkiye’de ilk konutunu alacak kişiler için sunulan ve 3 yıl boyunca belirli periyotlarla ödeme yapılan hesaplardır. Bu hesapların katkı oranları değişiklik gösterir ve ilk konut alımı sırasında yeni ev alacak kişilere devlet katkısı ödenir. BES hesapları ise her yaş grubuna hitap eder. Bu hesapta, katılımcının çalıştığı süre boyunca ödediği katkı payı üzerinden emekli olduğunda alması gereken para miktarı belirlenir. Belirli süreleri ve şartları karşılayan bireyler, birikimlerini devlet katkısı ile birlikte geri alabilir.

Birikim Hesabı Faiz Oranları Ne Kadar? 2026

Birikim hesabı faizleri, bankaların tarafından sunulan hesapların avantajlarına, piyasa koşullarına ve yatırımın süresine göre değişiklik gösterir. Bazı bankaların belirlediği faiz oranları sabit olurken bazı bankaların faiz oranları vade süresi boyunca değişiklik göstermektedir. Ayrıca çeşitli katılım bankaları da faizsiz bankacılık prensibi ile çalıştığından herhangi bir faiz getirisi kazandırmamaktadır.

Örneğin Enpara tarafından sunulan Birikim Hesabı’nda yatırımcılar gecelik faiz kazanır ve faiz oranları her gün değişiklik gösterir. ING Bank tarafından sunulan Birikim Hesabı ise hesap açılışı sırasında ve aylık olarak minimum 500 TL düzenli birikim yapıldığında %50 oranında hoş geldin faizi sunar. Ancak düzenli birikim yapılmadığı ya da 500 TL ve altında birikim yapıldığı takdirde %23 oranında standart faiz oranı işlemeye devam eder.

Faizsiz Birikim Hesabı Var mı?

Evet, faizsiz birikim hesabı seçeneği mevcuttur ve genellikle katılım bankaları tarafından sunulur. Bu hesaplar, faizsiz bankacılık ilkelerine uygun şekilde çalışır ve kar-zarar ortaklığı esasında müşterilerin birikim yapmalarına destek olur. Albaraka ve Kuveyt Türk gibi bankalar, faizsiz birikim hesabı sunan bankalar arasında yer alır. Ayrıca katılma hesapları ve altın katılma hesapları gibi hesap türleri, faizsiz birikim hesaplarındandır.

Faizsiz birikim hesaplarında müşterilere faiz yerine kar payı verilir. Hesapta toplanan fonlar ise genel olarak ticari faaliyetler için kullanılır ve elde edilen kar müşterilere paylaştırılır. Ancak hesaptaki para vade sonu gelmeden çekilirse, kar payı alımı engellenir ya da getiri oranı daha düşük olur.