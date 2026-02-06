Gümüş Alan ve Satan Bankalar 2026 Gümüş nereden ve nasıl alınır gibi soruları cevapladıktan sonra 2026 yılında gümüş alan ve satan bankaları birlikte inceliyoruz!

Birikimini Mevduat ile Hemen Hesapla Tutar Vade Faiz Oranı

Gümüş, yatırım portföyünü zenginleştirmek isteyen bireylere hitap eden bir birikim aracıdır. Bu birikim aracı, fiziki ve sanal ortamlarda kolay bir şekilde alınıp satılabilir. Ancak bu birikim aracına yatırım yapmadan önce döviz kurlarının incelenmesi ve enflasyon hareketliliklerine dikkat edilmesi gerekir. Fiziki gümüş, bankalar yerel kurumlar aracılığıyla kolay bir şekilde alınabilir. Fakat bazı bankalar, fiziki gümüş alım satımına uygun değildir. Sanal gümüş ise bankaların ve yerel kurumların dijital kanalları aracılığıyla kolay bir şekilde alınıp satılabilir. Ancak her ikisi için de bankaların politikalarını öğrenmek ve işlem ücretlerini dikkate almak gerekir.

Bu yazımızda gümüşün nereden alınacağına değinecek, 2026 yılında gümüş alan ve satan bankaları inceledikten sonra gümüş hesabının nasıl açıldığı hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız.

Gümüş Nereden Alınır?

Gümüş; yetkili kuruluşlar ve bankalar aracılığıyla fiziki ya da dijital bir şekilde satın alınabilir. Bireylerin bu yatırım aracını satın almadan önce satıcının güvenliğinden emin olması gerekir. Bu durumda gümüşün sertifikalı olmasına dikkat etmek son derece önemlidir. Aşağıda gümüş alınabilecek yerler ile ilgili kapsamlı bilgiler verilmiştir:

Fiziki Kuyumcular: Fiziksel gümüş almak isteyen bireyler, kuyumcular aracılığıyla gram gümüş satın alabilir. Güvenilir kuyumcular, yatırımın sahte gümüş ile yapılmasını engellediğinden bu yöntem oldukça güvenlidir.

Bankalar: Bazı yatırımcılar, evde fiziksel gümüş bulundurma riskini ortadan kaldırmak için gümüş hesabı açan bankalara başvurarak yatırım yapmak isteyebilir. Bu durumda bankalar, fiziksel gümüşü birey adına depolayarak birikim yapmasına olanak sağlar.

Online Kuyumcular: Yatırımını kolay bir şekilde yapmak isteyen bireyler, online kuyumcuları ya da mağazaları tercih edebilir. Ancak bu durumda satıcının güvenliğinden emin olmak ve kargo seçeneklerini incelemek gerekir.

Dijital Cüzdanlar ve Mobil Uygulamalar: Bu platformlar, gram gümüş alım satım işlemleri için uygundur. Ancak işlem sırasında ürünün sertifikasına ve gerçek müşteri yorumlarına dikkat etmek son derece önemlidir.

Gümüş Yatırım Fonları: Borsada işlem gören yatırım fonları aracılığıyla gram gümüş satın alınabilir. Bu yöntem sayesinde pek çok yatırımcı, piyasa dalgalanmalarına göre gümüş üzerinden kazanç sağlayabilir.

Fiziki altın alım satımıyla da ilgileniyorsanız, 2026 yılında bu hizmeti sunan bankaları öğrenmek için Fiziki Altın Alan ve Veren Bankalar Hangileri? 2026 başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Gümüş Alan Bankalar 2026

Gümüş alan bankalar, yatırımcıların çalınma riskine karşı önlem almalarına ve yatırımın işçilik kaybı yaşamasına imkan tanır. Gümüş alan bankalar, aşağıdaki verilen tablodaki gibidir;

Banka Adı Vakıf Bank Kuveyt Türk Ziraat Bankası Denizbank Albaraka Türk HSBC Akbank

Fiziki gümüş alan bankalar arasında yer alan Kuveyt Türk, yatırımcılarının fiziki şubelere gümüş vermesine olanak sağlar. Bu sayede bireyler, yatırımlarını güvenli ortamlarda kolay bir şekilde saklayabilir.

Gümüş Satan Bankalar 2026

Gümüş satan bankalar, bireylerin güvenli ortamlarda yatırım yapabilmesine yardımcı olur. Bu bankalar şu şekilde sıralanabilir;

Banka Adı Akbank Kuveyt Türk Ziraat Bankası Vakıfbank Denizbank Albaraka Türk HSBC

Bu bankalar, bireylerin dijital ortamlarda vadeli ya da vadesiz yatırım hesapları üzerinden gümüş işlemleri yapmasına destek verir. Ancak fiziki gümüş veren bankalar sınırlıdır. Örneğin Akbank, Albaraka Türk ve Vakıfbank gibi bankalar yatırımcılarına gümüş hesabı açarak alım satım işlemleri yapmalarına olanak tanırken fiziki gümüş satışı sunumamaktadır.

Gümüş Nasıl Alınır?

Gümüş, bankalar ya da yerel yatırım kuruluşları aracılığıyla fiziki veya dijital olarak satın alınabilir. Bankalar, gümüş yatırımını dijital alanlarda yapmak için vadeli ve vadesiz gümüş hesabı ayrıcalıkları sunar. Ancak her bankada gümüş hesabı bulunmayabilir. Dolayısıyla yatırımcıların öncelikle banka hizmetlerini ve koşullarını incelemesi gerekir.

Yatırımını çeşitlendirmek isteyen bireyler, bankaların sunduğu fırsatlar sayesinde dijital ortamlarda gümüş hesabı açarak gram bazında gümüş alış ve satış işlemlerini gerçekleştirebilir. Örneğin Garanti BBVA ile TL ve USD karşılığında alım satım işlemleri yapılabilirken, VakıfBank aracılığıyla TL, EUR, GBP ve USD cinsinden işlemler gerçekleştirilebilir.

Bankadan fiziki gümüşün nasıl alınacağını merak eden kişiler ise öncelikle güvenilir bir satış kanalı tercih etmelidir. Bu kapsamda kuyumcular, yetkili rafineri firmaları ve faturalı satış yapan online değerli maden satıcıları en çok tercih edilen seçenekler arasında yer almaktadır. Yatırım amaçlı alımlarda genellikle 999 veya 999,9 ayar saf gümüşten üretilmiş külçe ya da bar ürünler öne çıkarken, 925 ayar gümüş daha çok takı ve koleksiyon amaçlı kullanılmaktadır. Ancak bankalar üzerinden fiziki gümüş alınacaksa, gümüş satan bankalara önceden bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu durumda banka, stok durumuna göre tarih belirlemesi yaparak müşteriyi bilgilendirir ve teslim süreci buna göre planlanır.

Gümüş Hesabı Nasıl Açılır?

Gümüş hesabı açmak için ilgili bankanın mobil uygulaması ya da internet şubesine giriş yapılmalıdır. Ardından hesaplar menüsüne giriş yapılarak gümüş hesabı açma butonuna tıklamak gerekir. Hesap açılışı sırasında minimum 0,01 gram gümüş satın alınması gerekir.

Gümüş Hesabı Olan Bankalar Hangileri? Vadeli ve Vadesiz adlı yazımızı okuyarak gümüş hesabı olan bankalara ulaşabilirsiniz. Ayrıca gümüş hesabı açmanın ücretli olup olmadığını inceleyebilir, vadeli ve vadesiz gümüş hesabı ile ilgili kapsamlı bilgi alabilirsiniz.

Gümüş Hesabı Açmak mı Fiziki Gümüş Almak mı Avantajlı?

Gümüş yatırımı yaparken, gümüş hesabı açmak ve fiziki gümüş almak arasında tercih yaparken her iki seçeneğin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmek önemlidir. Gümüş hesabı, internet üzerinden 7/24 işlem yapabilme, saklama ve güvenlik maliyetlerinin olmaması gibi kolaylıklar sunar; ayrıca, 150.000 TL'ye kadar devlet güvencesi altındadır. Ancak, bankaların alım-satım fiyatları arasındaki farklar (makas aralığı) dönemsel olarak değişebilir ve fiziki gümüşe anında erişim mümkün değildir. Fiziki gümüş ise, olağanüstü durumlarda dünyanın her yerinde kullanılabilme ve düşük kur farkı ile alınıp satılabilme avantajlarına sahiptir; ancak saklama zorlukları, çalınma riski ve ek saklama maliyetleri gibi dezavantajları bulunmaktadır.

Aşağıda sizler için gümüş hesabı ve fiziki gümüş almanın avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırdık:

Gümüş Hesabı Açmanın Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları Dezavantajları Ulaşılabilir ve güvenilirdir Kur farkından etkilenir Anlık takip edilebilir Bazı bankalar ek masraf uygulayabilir Kolay bir şekilde bozdurulabilir İşlem ücreti vardır

Fiziki Gümüş Almanın Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları Dezavantajları Dünyanın her alanında kullanılabilir Çalınma riski yüksektir Düşük kur farkı ile alış ve satışı yapılabilir Saklama için gerekli ekipmanların maliyeti yüksektir Piyasada kolay bir şekilde bozdurulabilir Hizmet veren kuruma hemen ulaşılamayabilir

Banka Gümüş Fiyatları​ Ne Kadar 2026?

2026 yılı itibarıyla Türkiye’de banka gümüşü ya da gram gümüş fiyatları, küresel ons gümüş fiyatı ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli olarak değişmektedir. Son dönemlerde gram gümüş satan bankalar üzerinden yapılan işlemlerde 1 gram saf gümüş fiyatı genel olarak yaklaşık 110 - 150 TL aralığında seyretmiş, bazı günlerde ise piyasa koşullarına bağlı olarak 160 TL seviyelerine kadar yükselmiştir.

Bankalar tarafından sunulan gümüş hesaplarında alış ve satış fiyatları arasında makas farkı bulunması nedeniyle, yatırımcıların ek maliyetleri de dikkate alması gerekir. Buna bağlı olarak banka gümüş fiyatları, serbest piyasa gram gümüş fiyatlarından bir miktar daha yüksek ya da düşük seviyelerde oluşabilmektedir.

Gümüş Makas Aralığı En Az Olan Banka Hangisi?

Gümüş alım-satımında makas aralığı, bankadan bankaya ve hatta günün saatine göre değiştiği için tek ve sürekli en düşük makas aralığı bulunan bankadan söz etmek mümkün değildir. Ancak 2026 itibarıyla yatırımcılar arasında yapılan karşılaştırmalarda Dünya Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve DenizBank gümüş işlemlerinde görece daha dar makas aralıklarıyla öne çıkmaktadır.

Özellikle katılım bankalarında, belirli saatlerde ve mobil kanallar üzerinden yapılan işlemlerde makas farkının daha düşük olduğu görülebilmektedir. Bununla birlikte bankalar makas oranlarını piyasa koşullarına göre anlık olarak güncellediği için yatırım yapmadan önce mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden güncel alış-satış fiyatlarını karşılaştırmak en sağlıklı yöntemdir.