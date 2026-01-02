Mikro Kredi Nedir? Mikro Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? Mikro kredinin ne olduğu, başvurusunun nasıl yapıldığı, mikro kredi şartları, mikro kredi veren kuruluşlar ve faiz oranları burada!

Mikro kredi, düşük gelirli bireylerin, özellikle kadınların, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını ve küçük ölçekli girişimlerini hayata geçirmelerini destekleyen bir finansman sistemidir. Bu düşük miktarlı ve teminatsız krediler, geleneksel bankacılık yöntemleriyle kredi alamayan bireylerin ekonomik faaliyetlere katılmalarına olanak tanır. Dünyada milyonlarca insanın hayatını değiştiren bu sistem, Türkiye'de de Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) gibi kuruluşlar tarafından uygulanmaktadır.

Bu yazımızda mikro kredinin ne olduğunu, başvuru sürecini, şartlarını ve ev hanımlarının mikro kredi alıp alamayacağını değerlendireceğiz. Ayrıca mikro kredi faiz oranlarına, mikro kredi veren kuruluşların tamamına ve öğrencilere sunulan mikro kredi fırsatlarına birlikte göz atacağız.

Mikro Kredi Nedir?

Mikro kredi, özellikle düşük gelirli bireylerin, genellikle kadınların, ekonomik bağımsızlık kazanmaları ve küçük ölçekli girişimlerini desteklemek amacıyla sağlanan teminatsız küçük miktarlı finansman desteğidir. Temel amacı, geleneksel finansman kaynaklarına erişimi olmayan bireylerin ekonomik faaliyetlere katılımını artırmaktır. Genellikle iş fikri olan, ancak sermaye sıkıntısı çeken kişiler için geliştirilmiş olan bu sistem, güven ve dayanışma esasına dayanır.

Mikro kredi, dünya genelinde yaygın olarak uygulanmakla birlikte, Türkiye'de de Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Türkiye Grameen Mikrofinans Programı gibi kuruluşlar tarafından sunulmakta ve girişimcilerin kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

Mikro Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mikro kredi başvurusu, dar gelirli kadınların kendi işlerini kurmalarını desteklemek amacıyla çeşitli kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Başvuru sürecinde, aynı mahallede ikamet eden ve aralarında akrabalık bağı bulunmayan en az 5 kadının bir araya gelmesi gereklidir. Bu grup, iş fikirlerini belirledikten sonra Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) gibi kuruluşlarla iletişime geçerek başvuruda bulunur. Başvurunun ardından, görevliler ev ziyaretleri yaparak işin detayları hakkında bilgi alır ve uygun görülmesi hâlinde 3 günlük bir eğitim süreci başlar. Eğitimin tamamlanmasının hemen ardından kredi, düzenlenen bir törenle teslim edilir.

Mikro Kredi Şartları Nelerdir?

Mikro kredi, dar gelirli kadınların kendi işlerini kurmalarını desteklemek amacıyla sağlanan küçük ölçekli finansman desteğidir. Mikro kredi şartları, hizmeti sunan kuruluşa göre değişiklik gösterebilir; ancak genel olarak şu kriterler aranır:

Grup Oluşturma: Aynı mahallede ikamet eden ve aralarında akrabalık bağı bulunmayan en az 5 kadının bir araya gelmesi gereklidir.

İş Fikri: Başvuruda bulunan kadınların sürdürülebilir ve uygulanabilir bir iş fikrine sahip olmaları beklenir.

Eğitim Katılımı: Başvuru sürecinin ardından, kredi veren kuruluşlar genellikle 3 günlük bir eğitim programı düzenler ve katılımı zorunlu kılar.

Teminat ve Kefil Gerekmemesi: Mikro kredi başvurularında genellikle teminat veya kefil şartı aranmaz; ancak bazı kuruluşlar, başvuru sahiplerinden ikametgâh belgesi, sabıka kaydı, yoksulluk belgesi gibi belgeler talep edebilir.

Bu şartları sağlayan kadın girişimciler, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) gibi kuruluşlara başvurarak mikro kredi desteğinden faydalanabilirler.

Ev Hanımları Mikro Kredi Alabilir mi?

Evet, ev hanımları mikro kredi alabilir. Mikro kredi, özellikle maddi durumu yetersiz olan kadınların kendi işlerini kurmalarını veya geliştirmelerini desteklemek için tasarlanmış bir finansman sistemidir. Ev hanımları, herhangi bir teminat veya kefil gerektirmeden, uygulanabilir bir iş fikrine sahip oldukları sürece bu kredilere başvurabilirler.

Mikro Kredi Veren Kuruluşlar Hangileridir?

Türkiye'de mikro kredi hizmeti sunan başlıca kuruluşlar şunlardır:

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP): Kar amacı gütmeyen bir iktisadi kuruluş olarak, dar gelirli kadınların sürdürülebilir gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına destek olmak amacıyla mikro kredi hizmeti sunmaktadır.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA): Yoksulluğu ve işsizliği azaltmak için, özellikle kadınların kendi kendine gelir getirici faaliyetlerde bulunabilmesini teşvik etmek amacıyla mikro kredi desteği sağlamaktadır.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV): Kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla mikro kredi ve diğer finansal hizmetler sunmaktadır.

Halk Bankası: Düşük gelir gruplarına ve mikro girişimcilere "ihtisas" ve "kooperatif" kredileri adı altında mikro finansman hizmetleri sunmaktadır.

Ziraat Bankası: Düşük gelirli hane halklarına ve çiftçilere yönelik finansal hizmetler sunarak mikro kredi desteği sağlamaktadır.

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri: Küçük esnaf ve sanatkârlara finansal destek sağlayarak mikro kredi imkânı sunmaktadır.

Mikro Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?

Mikro krediler, genellikle düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme planlarıyla sunulmaktadır. Faiz oranları, kredi veren kuruluşun politikalarına ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, TGMP'nin sunduğu mikro kredilerde faiz oranları %15 ila %20 arasında değişebilmektedir. Geri ödeme planları ise genellikle 12 aya yayılan taksitler şeklinde düzenlenir, bu da geri ödemelerin finansal açıdan daha yönetilebilir olmasını sağlar.

Ayrıca, bazı bankalar ve finansal kuruluşlar da kadın girişimcilere özel düşük faizli veya faizsiz kredi seçenekleri sunabilmektedir.

Mikro Krediyi Kimler Alabilir?

Mikro krediyi, dar gelirli bireyler, özellikle de düşük gelirli kadınlar ve girişimci ev hanımları alabilir. Kendi işini kurmak veya mevcut işini büyütmek isteyen, teminat veya kefil gösteremeyen, ancak sürdürülebilir bir iş fikrine sahip olan bireyler bu krediye başvurabilir. Ayrıca, aynı mahallede yaşayan ve aralarında akrabalık bağı olmayan kadın grupları da mikro kredi başvurusunda bulunabilir.

Başarılı Öğrencilere Mikro Kredi Veriliyor mu?

Evet, başarılı öğrencilere mikro kredi sağlanmaktadır. Türkiye'deki bazı üniversiteler, öğrencilerin ders dışı faaliyetlere katılımını teşvik etmek ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla mikro kredi uygulamaları başlatmıştır.

İTÜ, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ders dışı faaliyetlerine katılımını desteklemek amacıyla Mikro Kredi Programı'nı yürütmektedir. Bu program kapsamında öğrenciler, bilimsel araştırma projelerinde çalışma, proje takımlarında görev alma, öğrenci kulüplerinde aktif rol alma ve kısa eğitim faaliyetlerine katılma gibi etkinliklere katılarak mikro kredi kazanabilirler.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa da benzer bir uygulama ile öğrencilerin ders dışı faaliyetlere katılımını teşvik etmektedir. Bu kapsamda, öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılımı değerlendirilerek mikro krediler verilir ve bu krediler öğrencilerin akademik kayıtlarına işlenir.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu'na göre, mesleki ve teknik eğitimde başarılı öğrencilere, eğitimleri sırasında veya mezuniyet sonrasında mikro krediler verilmesi hedeflenmiştir. Ancak aradan 2026 yılı itibariyle 3 yıl geçmesine karşın uygulamanın detayları ve hayata geçirilme takvimi hakkında henüz net bilgiler bulunmamaktadır.

Mikro Kredi Yerine En Uygun Öğrenci Kredisi Nasıl Alınır?

Mikro kredi yerine en uygun öğrenci kredisi almak için bankaların sunduğu eğitim kredisi seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Eğitim kredisi, okul ücretleri, dershane giderleri ve kurs masraflarını finanse etmek amacıyla sunulan bir kredi türüdür ve genellikle 36 aya kadar vade imkanı tanır. Başvuru için gelir belgesi, eğitim kurumundan alınan kabul veya kayıt belgesi gibi belgeler talep edilir. Öğrenciler doğrudan başvuru yapabilirken, gelir belgesi olmadığı durumlarda aile bireylerinin desteği gerekebilir. Kredi alırken faiz oranları, vade süresi, dosya masrafı ve diğer ek maliyetleri dikkate almak önemlidir.

En uygun kredi seçeneğini bulmak için öğrenci kredisi hesaplama aracı ile onlarca bankanın sunduğu teklifleri karşılaştırabilir; plan, hedef ve ihtiyaçlarınızın yanı sıra bütçenize en uygun kredi için başvurunuzu dakikalar içinde gerçekleştirebilirsiniz.