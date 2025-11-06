Refinansman Nedir? Nasıl Yapılır? | Masrafları ve Tüm Riskleri Refinansmanın ne olduğu, nasıl yapıldığı, masrafları ve risklerinin yanı sıra refinansman yapan bankalara dair tüm bilgiler burada!

Günlük hayatta çeşitli ihtiyaçları karşılamak için birbirinden farklı finansmanlardan faydalanmak mümkündür. Ancak bu finansmanlar, faiz yükünü ve belirli bir vade süresince bankalara borçlu kalmayı beraberinde getirir. Bazı dönemlerde kredi faizlerinde iyileştirmeye gidilebilir ya da güncel koşullar üzerinde değişiklik yapılabilir. Tam da bu noktada tüketiciler, refinansman yöntemi ile mevcut kredilerini yeni şartlara göre yapılandırma imkanı elde edebilir.

Bu yazımızda refinansmanın ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve nasıl hesaplandığını kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca refinansman kredisinin çeşitlerine, faiz oranlarına, masraflarına ve risklerine değineceğiz.

Refinansman Nedir?

Refinansman, bir kredinin güncel koşullara ve şartlara göre yeniden yapılandırılması sürecidir. Bu süreçte, daha önce çekilen kredi kapatılır ve yerine daha avantajlı şartlara sahip olan bir başka kredi kullanılır. Genellikle düşük faiz oranı veya daha uygun ödeme planı elde etmek için yapılan refinansman, uygun kredi faizlerini değerlendirmek ve finansal durumu iyileştirmek amacıyla tercih edilir. Böylelikle finansman sahibi, değişen piyasa koşullarına göre faiz oranını, vade süresini ve ödeme planını yeniden düzenleme fırsatı yakalar.

Refinansman kredisi, borçlu olan kişinin daha uygun koşullarda borçlanmasını sağlar ve borç yükünü hafifletir. Örneğin daha önce kullanılan sabit faizli konut kredisi için belirlenen faiz oranı bir süre sonra tüketiciye yüksek gelebilir. Faiz oranlarının düştüğü dönemde ise daha yüksek faiz ödememek için mevcut banka ya da başka bir banka ile refinansman adı altında yenileme sözleşmesi yapılabilir. Böylelikle taksit tutarı azaltılabilir, daha düşük faize geçilebilir ve ödeme süreci daha kolay yönetilebilir.

Konut kredisi, taşıt kredisi ya da bireysel ihtiyaç kredileri için uygulanabilen refinansman, faiz dalgalanmalarının yüksek seyrettiği dönemlerde tüketiciler için önemli bir fırsattır. Bu fırsat sayesinde tüketici, mevcut kredi yükünü kendi lehine olacak şekilde optimize etme imkanı elde eder. Ayrıca borç kapatma kredisi kullanılarak farklı kredi ve kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanabilir ve yönetimi kolaylaştırılabilir.

Refinansman Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Refinansman kredisi faiz oranları, bankaların politikalarına göre belirlenir. Tüketicinin kredi geçmişi ve ödeme performansı da bu faiz oranlarının belirlenmesinde yüksek etkiye sahiptir. Güncel şartlara göre refinansman kredilerinde uygulanan faiz oranı %2,49 ila %5,59 arasında değişiklik gösterir. Bu krediler için belirlenen faiz oranları genellikle o dönemin ihtiyaç kredisi faiz oranlarına yakın seviyededir.

Refinansman Kredi Çeşitleri Nelerdir?

Refinansman kredisi çeşitleri arasında taşıt ve konut finansmanları yer alır. Refinansman kredi çeşitleri ile ilgili detaylı bilgi vermek gerekirse;

Refinansman Konut Kredisi

Konut kredileri genel olarak uzun vadeye ve yüksek faiz oranlarına sahip bir finansman türüdür. Bazı dönemlerde tüketiciler, kredi politikalarının değişmesi ve kredi faiz oranlarının düşürülmesinin ardından refinansman seçeneğini değerlendirmek isteyebilir. Özellikle uzun vadeli konut kredilerinde refinansman tercih etmek, tüketiciler için oldukça caziptir. Bu süreçte yapılandırma desteği sunan bir bankaya başvuru yapmak ve yapılandırma şartlarını öğrenmek gerekir.

Refinansman konut kredisi ile mevcut konut kredisinin yüksek faiz oranı daha uygun bir seviyeye düşebilir ve evin değer artışına bağlı şekilde tüketicinin elinde bir miktar nakit kalabilir. Ancak bu süreçte kredi erken kapama cezası ya da ek masraflar ile karşılaşılabilir.

Refinansman Taşıt Kredisi

Taşıt kredileri, araç sahibi olmak isteyen tüketiciler arasında sıkça tercih edilen bir finansman türüdür. Bu süreçte bazı tüketiciler ödeme zorluğu yaşayabilir ya da daha avantajlı şartları değerlendirmek isteyebilir. Kredi çekme ihtiyacı oluştuğunda taşıt kredisi refinansmanına başvuru yaparak düşük faiz oranlarından ve uygun vade sürelerinden faydalanmak mümkündür.

Konut kredisi refinansmanı sürecinde olduğu gibi taşıt kredisi refinansmanı tercih ederken de banka seçimine dikkat etmek ve mevcut finansman koşullarını incelemek gerekir. Öte yandan kalan vade sayısını, yeni faiz oranlarını, erken kapatma cezasını ve yeni kredi masraflarını göz önüne almak gerekir.

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Refinansman Yapan Bankalar Hangileri?

Refinansman yapan bankalar arasında QNB, İş Bankası, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar yer alır. Bu bankalar, mevcut kredinin daha uygun faiz oranları ve ödeme koşulları ile yapılandırılmasına yardımcı olur. Ancak her bankanın sunduğu faiz oranları ve politikaları değişiklik gösterdiğinden banka seçimi sırasında dikkatli olmak oldukça önemlidir.

Bu bankaların sunduğu avantajlar şu şekilde sıralanabilir;

Banka Adı Finansman Adı Avantajları QNB Borç Transferi Kredisi Bankanın ihtiyaç kredisi adı altında verilen bu kredi ile tüm borçlar kapatılabilir. Ayrıca esnek ödeme koşulu ve uygun faiz oranlarından faydalanmak mümkündür. İş Bankası Borç Transferi Kredisi Farklı bankalardaki kredi kartı borçları, yapılandırma işlemi ile kolayca kapatılabilir. Bu finansman ile tüketiciye özel belirlenecek faiz oranlarından faydalanmak mümkündür. Garanti BBVA Borç Transferi - Borç Kapatma Kredisi Diğer bankalardaki bireysel ihtiyaç kredileri, bu finansman ile kolayca kapatılabilir. Ayrıca dosya masrafı ödemeden 36 aya varan vade seçeneklerinden faydalanmak mümkündür. Yapı Kredi Borç Transfer Kredisi Bu finansman ile tüketiciye özel indirimli faiz oranlarından yararlanmak ve diğer bankalardaki kredileri Yapı Kredi’ye taşımak oldukça kolaydır. Ziraat Bankası Refinansman / Borç Kapatma (Transfer) Kredisi Kredi 50.000 KM tutarına kadar ve azami 10 yıl vadeli olarak tahsis edilebilir. Teminatı ipotek olan refinansmanın azami ödeme vadesi 240 aydır. Kredi miktarının %30'una kadar nakit olarak ödenme imkanı mevcuttur.

Refinansman Nasıl Yapılır?

Refinansman yapmak için bu yöntem hakkında destek sunan bir bankaya başvuru yapmak gerekir. Başvuru süreci içerisinde mevcut borcun bulunduğu banka tercih edilebilir ya da mevcut borç, başka bankaya transfer edilebilir. Bu durumda bankaları incelemek ve en avantajlı olanı seçmek kritik noktalar arasındadır.

Refinansman başvurusu yaptıktan sonra bankalar, başvuruyu değerlendirmeye alır. Başvuru değerlendirme aşamasında, tüketicinin kredi notu ve eski borçlarının durumu oldukça kritiktir. Gerekli değerlendirmelerin yapılmasının ardından başvuru sonuçlanır. Olumlu sonuçlanan başvurular sonrasında banka, tüketiciden bazı evraklar talep edebilir. Ancak bu süreçte bankaların yeniden yapılandırma başvurularını onaylama zorunluluğunun olmadığını bilmek gerekir.

Tüketici, evrakları tamamladıktan sonra yeni kredi için sözleşme imzalanır ve refinansman işlemleri başlar. Ancak bankanın talep etmesi halinde tüketicinin erken kapatma bedelini ve yeni kredi için ortaya çıkan bazı masrafları ödemesi gerekir.

Refinansman Nasıl Hesaplanır?

Refinansman hesaplama işlemi sırasında mevcut ve yeni kredi bilgilerine ihtiyaç duyulur. Bu süreçte mevcut kredi için finansman türü, kredi tutarı, kredi vadesi, aylık faiz oranı ve ödenen taksit sayısı (ay) dikkate alınır. Bu kredilerde tüketicilerden erken ödeme komisyonu talep edilse de bu komisyon en fazla %2 olabilir.

Hesaplama sırasında tüketicilerin yeni kredisine ilişkin dikkate alınan bilgiler arasında vade süresi, aylık faiz oranı ve toplam kredi masrafı bilgileri yer alır.

Örnek refinansman hesaplaması aşağıdaki gibidir;

Ele Alınacak Kalem Hesaplama Sonucu Kredi türü Bireysel İhtiyaç Kredisi Mevcut Kalan Anapara 207.645,20 TL Mevcut Aylık Faiz Oranı %3,09 Mevcut Kalan Taksit Sayısı 18 ay Mevcut Taksit Tutarı 16.425,26 TL Mevcut Kredinin Kalan Toplam Taksit Tutarı 295.654,67 TL Mevcut Kredinin Toplam Maliyeti 394.206,23 TL Yeni Aylık Faiz Oranı %3,00 Yeni Taksit Sayısı 24 ay Yeni Taksit Tutarı 13.479,72 TL Yeni Geri Ödenecek Toplam Tutar 323.513,11 TL Yeni Kredi Masrafları 6.000,00 TL Erken Kapatma Ceza Komisyonu Tutarı 4.152,90 TL

Sonuç: Refinansman yaparak yeniden yapılandırılan kredinin maliyeti, mevcut kredinin kalan taksitlerinin toplamından 38.011,34 TL daha fazladır.

Refinansman Masrafları Ne Kadar?

Konut kredisi ya da taşıt kredisi için refinansman yaparken bazı masraflar ortaya çıkabilir. Bu masraflar genel olarak ekspertiz ücreti, dosya masrafı, kredi erken kapama cezası ve sigorta giderleri gibi birkaç kalemden oluşur. Toplam maliyet ise kredinin tutarına, seçilen bankanın politikalarına ve mevcut kredinin durumuna göre değişiklik gösterir.

Örneğin konut kredisi finansmanı için ekspertiz ücreti 5.000 TL’ye kadar çıkabilirken dosya masrafı maliyetleri, alınan borç tutarının binde 5’i kadar olabilir. Bazı bankalar, dosya masrafı yansıtmasa da mevcut finansman vadesinden önce kapatılırsa, erken ödeme komisyonu talep edilebilir. Bu ücret ise genel olarak kalan ana para tutarının en fazla %2’si kadar alınır. Genel olarak konut kredilerinde tüketicilerden talep edilen sigorta masrafları da taşınmazın değerine göre değişiklik gösterir.

Refinansmanın Riskleri Var mı?

Evet, refinansman, bazı durumlarda avantajlı olurken bazı durumlarda riskleri de beraberinde getirir. Bu finansmanın en belirgin risklerinden biri, yüksek kapanış maliyetleridir. Bu maliyetler genel olarak mevcut borcun henüz kapanmamış ve faiz oranının yüksek olmasından kaynaklanır. Öte yandan borç ödeme süresinin uzaması riski de genel maliyetin artmasına neden olabilir.

Refinansman sürecinde risklerin minimize edilmesi için tüketicilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle ilk borcun faiz oranı ile ikinci borcun faiz oranını karşılaştırmak gerekir. Ayrıca ilk ve ikinci borcun vade süreleri ile toplam geri ödeme tutarları dikkatli bir şekilde incelenmeli ve refinansmanın avantajlı olacapından emin olunmalıdır.

Katılım Bankalarındaki Refinansmanın Farkı Nedir?

Katılım bankalarının çalışma şekilleri, diğer bankalara göre farklılık gösterir. Dolayısıyla bu bankalardaki refinansman süreci de mevzuatta yer alan maddelere göre sınırlı ölçülerde yapılabilir. Ancak bu işlem bankaların inisiyatifine bağlıdır ve her bankanın refinansman zorunluluğu bulunmamaktadır.

Öte yandan katılım bankalarında refinansman işlemleri genel olarak yeniden satış ya da kira sözleşmeleri çerçevesinde yapılır. Örneğin bu bankalar, gecikme faizi yerine gecikme kârı uyguladığı gibi kredi yapılandırma noktasında da tüketicilerden faiz yerine kâr payı talep eder. Bu durumda taksit tutarı, bankanın kâr marjına ve sözleşme süresine göre değişiklik gösterir. Ancak kâr payı oranları, faiz oranlarından yüksek olabilir ve hukuki süreç diğer bankalara göre daha farklı işleyebilir.

Kredi yapılandırma hesaplama aracı sayesinde kredinin tutarı, vadesi, aylık taksit miktarı ve ödenen taksit sayısına göre hesaplama yapabilirsiniz.

Refinansman ile Kredi Yapılandırma Arasındaki Farklar Nelerdir?

Refinansman ile kredi yapılandırma temel olarak aynı şeyi ifade etse de her iki işlemin türü ve amacı farklılık gösterir. Öncelikle refinansman yeni kredi açma süreciyken; kredi yapılandırma mevcut kredinin yeniden düzenlenmesi işlemidir. Tüketiciler, faizlerin düşük olduğu dönemlerde daha uygun koşullardan faydalanmak için refinansman tercih edebilir. Ödeme güçlüğü çeken tüketiciler ise yapılandırma başvurusu ile borçlarını kolay bir şekilde ödeme imkanı yakalayabilir.

Öte yandan tüketiciler, refinansman sürecinde aynı ya da başka bankayı tercih edebilirken yapılandırma işleminde başvuru süreci yalnızca aynı banka üzerinden işler ve her iki durumda da taksit miktarı ile vade süresi yeniden belirlenir.