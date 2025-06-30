Herkes Kredi Çekebilir Mi?

Sık sorulan ve cevabı pek çok kişi tarafından merak edilen bir soru da herkesin kredi çekip çekemeyeceği sorusudur. Ev alırken ya da herhangi bir ihtiyaç durumunda çekilen çeşitli kredi tipleri bulunmaktadır; tüm kredi tiplerinin de kendi kriterleri bulunmaktadır desek yanlış olmaz. Bu gönderimizde, kredi çekmek için gereken şartlar ve kimlerin kredi çekebileceği ile ilgili bilgi vereceğiz.

Çalışmayanlar Kredi Çekebilir Mi?

İlk olarak basit bir soruyla başlayalım: Çalışmayanlar kredi çekebilir mi? Herkes belirli sebepler ile paraya sıkışabilir ve krediye başvurmayı düşünebilir. Bu noktada iş durumunuz büyük rol oynamaktadır zira bankalar verecekleri krediyi geri almak isterler, bu durumda sabit ve iyi bir gelire sahip olmanız alacağınız kredi miktarın, hatta kredi alıp alamayacağınızı belirlemektedir. Genellikle ihtiyaç kredisi çekmek isteyen kişilerin çalışmasa dahil düzenli bir gelire sahip olması, bankada belirli bir teminatı olması, banka işlem geçmişi olması veya alacak takip sürecinde olmaması gibi kriterler aranır. Eğer kişi bu kriterlerden birisini karşılıyorsa kredi çekebilir.

Bunun yanında, gayrimenkul sahibi olup düzenli kira alan kişiler de kira aldıklarını belgeleyebilirlerse kredi başvurusunda bulunabilirler. Çalışmasanız dahi dikkat etmeniz gereken bir diğer ayrıntı da kredi notunuzdur. Biraz önce saydığımız kriterleri karşıladığınız halde düşük bir kredi notuna sahipseniz bu durumda kredi başvurunuz olasılıkla reddedilecektir. Bankacılık ürünlerini kullandığınız zaman oluşan kredi notu, genellikle bankanın size kredi verip vermeyeceğini belirleyen temel unsurdur.

Kredi Türlerine Göre Şartlar

Farklı kredi türlerinin farklı şartları bulunduğundan bahsetmiştik. Kredi çekme sebepleri gibi kredi tipleri de değişiklik göstermektedir. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz arabaya ya da sıcak bir yuvaya dönüştüreceğiniz eve sahip olmak için ya da belki de farklı bir sebeple kredi çekmek istiyorsunuz; bu durumda, hangi kredi türünün size en uygun olduğunu belirleyip başvuru için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığınıza bakmalısınız. Konut Kredisi: En temel kredi çekme sebeplerinden birisi de ev sahibi olmaktır. Konut kredisi olarak geçen bu kredi türüne başvurmak için çalışıyor olmanız ve bankaya çalışma durumunuza bağlı olarak çeşitli belgeler sunmanız gerekmektedir. Konut kredisi çekerken belirli bir miktar peşinat da gerekebilmektedir. Taşıt Kredisi: Hayalinizdeki araca kavuşmak için asla geç değil; taşıt kredisi için yine diğer krediler gibi gelir durumunuzu belgeleyen dokümanlar ve çalıştığınız işle ilgili belgeler sunmanız gerekmektedir.

Kredi Başvurum Neye Göre Kabul Edilir Ya Da Reddedilir?

Sık sorulan sorulardan birisi de kredi başvurusunun neye göre onaylandığıdır. Bankalar, bir kredi başvurusunu incelerken genellikle kredi notunu dikkate alırlar ve kredi verip vermemeye de bu kredi notuna bağlı olarak karar verirler. Bu sebeple, kredi başvurusunda bulunmadan önce kredi notunuzu yükseltmek olumlu sonuç alma ihtimalinizi büyük oranda arttıracaktır.

Kredi çekmeyi planlıyorsanız, sürece dair bilinmesi gereken önemli detayları öğrenmek için Kredi Çekmek İsteyenlerin Mutlaka Bilmesi Gerekenler başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Bu yazıda, faiz oranlarından geri ödeme planına, kredi notunun etkisinden masraf kalemlerine kadar dikkat edilmesi gereken tüm noktalar yer almaktadır. Doğru ve bilinçli bir kredi kararı için rehber niteliğindedir.

Kredi Notu Nedir?

Kredi notu, mesleğiniz, eğitim durumunuz, gelir durumunuz, ödeme alışkanlıklarınız ve kredi borçlarınız gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak şekillenir. Düşük kredi notu, kredi çeken kişinin aldığı borcu bankaya ödeyemeyebileceği anlamına geldiği için bankalar genellikle kredi notu düşük olan kişilere kredi vermeye yanaşmazlar. Bu sebeple, kredi notunuzu yükseltip kredi başvurusunda bulunmak yapabileceğiniz en iyi şeydir. Kredi notu, 0 ile 1900 arasında değişiklik göstermektedir. Notunuz 1900’e ne kadar yakınsa kredi başvurunuz da o kadar yüksek ihtimalle kabul edilir. Kredi notunun düşük ya da yüksek olmasında da pek çok faktör etkilidir. Herkesin kredi notu yoktur; kredi notunuzun oluşması için bankacılık hizmetlerinden faydalanıyor olmanız gerekmektedir. Bu sebeple, eğer kredi kartı kullanmıyor ancak ileride kredi çekebileceğiniz düşünüyorsanız en azından düşük limitli bir kredi kartı çıkartarak kredi notunuzun oluşmasını sağlayabilirsiniz.

Kredi Notum Yeterli Mi?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kredi notunuz 1900’e ne kadar yakınsa o kadar iyidir. Bunun yanında, başvurunuzun onaylanacağına olumlu bir gözle bakmak için 1500 üzeri bir nota sahip olmak gerekmektedir. 1100-1499 aralığı az riskli grup sayıldığı için bazı bankalar bu aralıktaki kişilere kredi verirken borçlarını kapatamayabilecekleri ihtimalini de göz önünde bulundurur. 1500 ve üzeri kredi notuna sahip olan kişiler ise bankalar tarafından daha güvenilir bulunur.

Düşük Kredi Notuyla Kredi Çekilir Mi?

Genelde bankalar kredi verecekleri kişinin kredi notunun yüksek olmasını isterler. Yüksek kredi notuna sahip olmayan kişilerin bu sebeple kredi almadan önce kredi notlarını yükseltmeleri tavsiye edilir. Bunun yanında, kredi notu düşük kişilere de kredi veren bankalar bulunmaktadır. Bunun yanında bu bankaların verdiği krediler genelde daha yüksek faiz oranına sahiptir ve kriterleri de biraz daha farklıdır. Fakat bankaların kredi verdiği en düşük kredi notu limitinin de zaman zaman değişebildiğini göz önünde bulundurmak gerekir.

Bankalara Kredi Borcu Olanlar Kredi Çekebilir Mi?

Evet, kredi borcu olanlar kredi çekebilir. Aynı anda kaç bankadan ya da kaç kere kredi çekebileceğinizi sınırlayan herhangi bir yasa ya da kural yoktur. Eğer geliriniz ve kredi notunuz iyi bir seviyedeyse bankalar halihazırda borcunuz olduğu halde size kredi verebilir. Elbette kredi başvurunuzu onaylamak tamamen bankaya kaldığı için kredi başvurusunda bulunduğunuz banka borcunuz olduğunu görüp başvurunuzu reddetme hakkında da sahiptir. Farklı bankalara kredi borcu olan kişiler tek bir bankadan borç kapatma kredisi çekerek bu parayla diğer bankalara olan borcunu ödeyip tüm borçlarının tek bir yerde toplanmasını sağlayabilir.

Kredi Notumu Nasıl Yükseltebilirim?

Kredi notu yükseltmek için yapabileceğiniz en basit şey borçlarınızı zamanında ödemektir. Bu hareketiniz sadece kredi notunuzu yükseltmekle kalmayacak aynı zamanda bankaların gözünde de borcuna sadık bir kişi izlenimi uyandırarak kredi başvurunuzun onaylanma ihtimalini arttırabilirsiniz. Ayrıca çok sık kredi çekmeyerek de kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Fazla kredi çeken kişiler genelde ekonomik olarak sıkıntıda oldukları izlenimini uyandırabildikleri için bankalar genellikle sık kredi çeken kişilere kredi verirken daha dikkatli olurlar.

Bu noktada gelir durumunuzun ve borç geçmişinizin de çok önemli olduğunu hatırlatmalıyız; eğer gelir durumunuz iyiyse ve borçlarınızı vaktinde ödüyorsanız ne kadar sık kredi çektiğiniz çok da büyük bir sorun olmayacaktır. Düşük limitli bir kredi kartı çıkartıp bu kartı alışverişlerde kullanmak da iyi bir kredi notuna sahip olmanızı sağlayacaktır. Kredi notunuzu yükseltmek istiyorsanız yapabileceğiniz şeylerden biri de kendinize tüm finansal durumunuzu göz önünde bulundurabileceğiniz bir hizmet bulmaktır.

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