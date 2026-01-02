TOBB Nefes Kredisi Nasıl Hesaplanır? Başvuru Şartları 2026 TOBB nefes kredisini hangi bankaların verdiği ve kimlere verileceği gibi soruların yanı sıra ödeme planı ve faiz oranları hakkında bilgiler bu rehberde!

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin nakit ihtiyaçlarını daha uygun koşullarda karşılayabilmesi amacıyla sunulan TOBB Nefes Kredisi, 2026 yılında da cazip faiz oranları ile dikkat çekmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Kredi Garanti Fonu ve bazı bankaların iş birliği ile öne çıkan bu kredi programı, işletmelerin likidite ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir yere sahiptir. Sabit faiz oranları ve ödemesiz dönem avantajları ile kolaylık sunan bu kredinin başvuru şartları ise diğer kredilere göre değişiklik gösterir.

Bu yazımızda TOBB nefes kredisinin ne olduğu ve nasıl hesaplandığının yanı sıra TOBB nefes kredisi veren bankalar, ödeme planı ve faiz oranları hakkında güncel bilgiler sunacağız.

TOBB Nefes Kredisi Nedir?

TOBB Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bazı bankaların iş birliğiyle KOBİ’lere destek olmak amacıyla sunulan özel bir kredi programıdır. Bu kredi, TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye işletmelerin, uygun koşullarla finansmana ulaşmasını hedefler.

Başvuran işletmelere en fazla 1,5 milyon TL’ye kadar kredi verilebilir ve bu kredilerin %80’ine kadar olan kısmı KGF tarafından garanti altına alınır. Krediler, ilk 6 ay ödemesiz olacak şekilde toplamda 36 aya kadar vadeyle sunulur. Sabit faiz oranlarıyla verilen bu kredi, işletmelerin nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına ve ekonomik zorluklara karşı daha sağlam durmalarına yardımcı olur. TOBB Nefes Kredisi başvuruları ise yalnızca belirlenen bankaların şubeleri aracılığıyla yapılabilir.

TOBB Nefes Kredisi Ne Zamana Kadar Geçerli?

2026 yılı itibarıyla TOBB Nefes Kredisi başvuruları 30 Kasım 2026 tarihine kadar alınmaya devam edilecektir. Bu tarihe kadar başvurular, banka ve anlaşmalı finans kuruluşlarına online ya da şubeler üzerinden yapılabilecektir.

TOBB Nefes Kredisi Nasıl Hesaplanır?

TOBB Nefes Kredisi, belirli bir üst limite ve sabit faiz oranlarına sahip olduğu için hesaplama süreci sabit kriterlere dayanır. Bu kapsamda TOBB Nefes Kredisi hesaplama işlemi; kullanılan kredi tutarı, seçilen vade süresi ve geçerli faiz oranı esas alınarak yapılır.

Kredi, ilk 6 ay geri ödemesiz olmak üzere toplamda en fazla 36 ay vade ile sunulur. Faiz oranı, vade süresine göre belirlenir. 24 aya kadar olan kredilerde yıllık %33, 24 ayı aşan vadelerde ise yıllık %32 faiz uygulanır. Örneğin 24 ay vadeli bir kredi kullanan bir işletmeye, %33 oranında sabit faiz uygulanır ve kredi taksitleri, bu orana göre eşit şekilde belirlenir. Geri ödemesiz dönem boyunca işletme herhangi bir ödeme yapmaz; taksitler, bu sürenin ardından başlar.

TOBB nefes kredisi ödeme planı, KOBİ’lerin finansal yükünü hafifletmek üzere özel olarak yapılandırılır. 2026 yılı itibarıyla sunulan kredi paketi kapsamında, ilk 6 ay ödemesiz dönem uygulandığı için kalan 30 ay boyunca eşit taksitlerle geri ödeme imkanı sağlanır. Bu sayede işletmeler, nakit akışlarını bozmadan faaliyetlerine devam edebilir ve kredi geri ödemelerini de planlı bir şekilde gerçekleştirebilir.

TOBB Nefes Kredisi hesaplama sürecinde yalnızca faiz değil, ek maliyetler de dikkate alınmalıdır. Örneğin başvuru aşamasında 5.000 TL kefalet başvuru ücreti alınır. Ayrıca Kredi Garanti Fonu tarafından alınan kefalet komisyonu da hesaplamaya dahil edilir. İlk yıl için %1, sonraki yıllar için %1,5 oranında komisyon uygulanır. Bunların dışından bankaların talep edeceği dosya masrafı gibi ek ücretler de bankadan bankaya farklılık gösterebilir.

TOBB Nefes Kredisi Faiz Oranları 2026

Bankalar 1-24 ay vade 25-36 ay vade Ziraat Bankası %33 %32 Halkbank %33 %32 Vakıfbank %33 %32 Ziraat Katılım %33 %32 Akbank %33 %32 Garanti Bankası %33 %32 Deniz Bank %33 %32

TOBB Nefes Kredisi Şartları Nelerdir?

2026 yılı itibarıyla başvuruları devam eden TOBB Nefes Kredisi’nden yararlanabilmek için, işletmelerin 30 kasıma kadar belirli koşulları yerine getirmesi gerekir. Kimlerin başvuruda bulunabileceği, hangi koşulların geçerli olduğu ve hangi sınırlamaların bulunduğu gibi detaylar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:

TOBB Nefes Kredisi’ne yalnızca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda veya borsalara üye olan işletmeler başvuru yapabilir.

Tarım kredi kooperatifleri, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri, döviz büroları ve faktoring şirketleri bu kredi programının dışında tutulmaktadır.

Kredi başvurusunda bulunan bir işletme, en fazla 2,5 milyon TL’ye kadar finansman kullanabilir.

Kullanılan kredinin yüzde 80’ine kadar olan kısmı, Kredi Garanti Fonu tarafından öz kaynak desteğiyle teminat altına alınır.

Krediler, ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 36 ay vadeli olarak verilir.

Faiz oranı, vade süresine bağlı olarak belirlenir; 24 aya kadar olan vadelerde yıllık faiz oranı yüzde 38, 24 ayı aşan vadelerde ise yüzde 37 olarak uygulanır.

Başvuru sırasında işletmelerden 5.000 TL tutarında kefalet başvuru ücreti tahsil edilir.

Kredi Garanti Fonu, ilk yıl için yüzde 1, sonraki yıllar için ise yüzde 1,5 oranında kefalet komisyonu uygular.

TOBB, başvuruların yalnızca belirtilen banka şubeleri aracılığıyla yapılabileceğini duyurmuş ve diğer dijital platformlardan yapılan başvurulara karşı dolandırıcılık uyarısında bulunmuştur.

Başvurular sadece Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubeleri üzerinden yapılabilir.

Bu kredi yalnızca işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılabilir; döviz, altın ya da mücevherat gibi yatırım araçlarının finansmanında kullanılması mümkün değildir.

TOBB Nefes Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

TOBB Nefes Kredisi başvurusu, yalnızca belirli adımlar izlenerek ve yetkili kanallar aracılığıyla yapılabilir. Başvuru sürecinin ilk adımı, başvuru yapacak işletmenin bağlı bulunduğu oda ya da borsadan “TOBB Nefes Kredisi içindir” ibaresi taşıyan bir faaliyet belgesi almasıdır. Bu belge, krediye başvuru yapabilmek için zorunludur ve TOBB’a bağlı tüm oda ve borsalardan temin edilebilir.

Faaliyet belgesi alındıktan sonra, başvuru yalnızca belirlenen bankaların şubelerinden yapılabilir. Başvuru işlemi yalnızca banka şubelerinde fiziksel olarak gerçekleştirilir; internet siteleri veya mobil uygulamalar üzerinden yapılan başvurular geçerli sayılmaz.

İşletmenin bankaya başvurusu sırasında, faaliyet belgesine ek olarak banka tarafından talep edilen diğer evraklar da ibraz edilmelidir. Başvurunun kabul edilmesinin ardından banka tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan işletmeler için kredi süreci başlatılır. Aynı zamanda, Kredi Garanti Fonu (KGF) da krediye %80 oranında kefalet sağlayarak sürece dahil olur.

TOBB Nefes Kredisi Veren Bankalar Hangileri?

TOBB Nefes Kredisi, yalnızca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile iş birliği yapan belirli bankalar aracılığıyla verilir. Başvurular yalnızca yetkilendirilmiş bankaların fiziki şubeleri aracılığıyla kabul edilir. İnternet siteleri veya mobil uygulamalar üzerinden yapılan başvurular geçerli sayılmazken, TOBB bu tür yöntemler üzerinden yapılan işlemlerin dolandırıcılık riski taşıdığı konusunda kamuoyuna uyarıda bulunmuştur.

2026 yılı itibarıyla TOBB Nefes Kredisi başvurularını kabul eden bankalar ise şunlardır: