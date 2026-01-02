Ev Hanımlarına Kredi ve Kredi Kartı Veren Bankalar 2026 Ev hanımlarına gelir belgesiz kredi ve kredi kartı veren bankaların hangileri olduğu, başvurunun nasıl yapıldığı ve sürece dair tüm detaylar burada!

Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalara Göz at ve Başvur Banka hesabını ne için kullanmak istersin?  Yatırım Hesabı

Birikimlerimi kazanca çevirmek istiyorum.  Günlük Harcamalar

Kredi ve Kredi Kartı kullanmak istiyorum.  Hepsi olabilir. Sonraki

Her gün evde çeşitli işler yaparak emek veren ev hanımlarına yönelik bankaların çeşitli kredi ve kredi kartı seçenekleri bulunmaktadır. Bu yazımızda bir yandan hangi bankaların ev hanımlarına gelir belgesiz kredi ve kredi kartı verdiğini ele alırken diğer yandan ev hanımlarının ne kadar kredi alabileceğine ve nasıl kredi kartı başvurusunda bulunabileceğine değineceğiz. Buna ek olarak kredi kartı limitlerini, ev hanımları için faizsiz kredinin olup olmadığını ve PTT aracılığı ile ev hanımlarına hangi imkanların sunulduğunu inceleyeceğiz.

Ev Hanımlarına Kredi Veren Bankalar Hangileri?

2026 yılında ev hanımlarına kredi veren bankalar şöyle sıralanabilir:

Akbank

Yapı Kredi

Türkiye İş Bankası

ING Bank

N Kolay

CEPTETEB

İhtiyaç Kredisi Oran %2,79 Kredi ₺50.000 Vade 24 Ay Detay Başvur Yeni müşterilere özel 50.000 TL’ye kadar 24 ay vadeli %2,79 faiz oranlı fırsatı ve 3 ay ertelemeli kredi için "Detay" butonuna tıkla!

Ev Hanımları Ne Kadar Kredi Alabilir?

Ev hanımlarının ne kadar kredi alabileceği, gelir durumuna ve teminat gösterilebilecek bir taşınır ya da taşınmazın bulunmasına göre değişiklik göstermektedir. Eğer ev hanımının kira geliri gibi sabit bir geliri varsa bankalar bu geliri esas alarak kredi tutarını belirler.

Hiçbir geliri olmayan ev hanımlarının kredi başvurusunda bulunmaları halinde ise genellikle eşin geliri temel alınır. Bu noktada bankalar, eşin onayı ve maaş bordrosu ile yapılan kredi başvurularında aylık taksit tutarının gelirin yüzde ellisini geçmemesi şartı ile kredi verebilir.

Öte yandan ev hanımlarına özel gelir belgesiz sigortasız kredi veren bankalar da bulunmaktadır. Bu kredilerin tutarları genelde 10.000 TL ile 50.000 TL arasında olmakla birlikte bazı gelir belgelerinin sunulması ile bu tutar artırılabilir.

Geliri olmayan ev hanımlarının kredi alabilmeleri için başvurabilecekleri bir diğer seçenek ise ipotekli kredi ve kefilli kredilerdir. Ev hanımı sahip olduğu ev, araç, arsa gibi taşınır ya da taşınmaz malları teminat olarak göstermesi durumunda kolaylıkla ipotekli kredi alabilir. Kredi taksitlerinin bitmesi ya da borcun tamamen kapatılması durumunda ise ilgili taşınır ya da taşınmazın üzerindeki ipotek kaldırılır. Ev hanımlarının bir kefil göstererek kredi başvurusunda bulunmaları halinde ise kredi limiti kefil gösterilen kişinin gelir durumuna göre belirlenir.

İpotekli konut kredisinin ne olduğu, nasıl hesaplandığı ve hangi bankalarda verildiği ile ilgili tüm detayları İpotekli Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır? Veren Tüm Bankalar başlıklı yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Ev Hanımlarının Kredi Çekebilmesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ev hanımlarının kredi çekebilmesi için gerekli belgeler şöyle sıralanabilir:

Gelir Belgesi (kira geliri, emekli maaşı, eşe ait maaş bordrosu vb.)

Teminat (ipotek gösterilebilecek taşınır ya da taşınmazın tapusu)

Kefil (kredi borcunun ödenmemesi halinde borcu üstlenebilecek bir kefil)

Varlık dökümü (banka varlıkları vb.)

Ev Hanımlarına Kredi Kartı Veren Bankalar Hangileri?

2026 yılında ev hanımlarına kredi kartı veren bankalar şöyle sıralanabilir:

Garanti BBVA

Akbank

Yapı Kredi

Türkiye İş Bankası

Halkbank

Ziraat Bankası

ING Bank

CEPTETEB

N Kolay

Enpara.com

Ev hanımlarına sunulan tüm kredi kartı tekliflerini görüntülemek, karşılaştırmak ve hızlıca başvurmak için en iyi kredi kartı sayfamıza göz atabilirsiniz.

Ev Hanımlarına Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ev hanımlarından kredi kartı başvurusu sırasında öncelikle gelir belgesi istemektedir. Kira geliri, kar payı getirisi, emekli maaşı gibi herhangi bir geliri bulunan ev hanımlarının gelirlerini belgeleyerek bankaya sunması gerekir. Hiçbir geliri bulunmayan ev hanımlarından ise genellikler eşlerinin maaş bordrosu istenir. Bu şartların karşılanması halinde ev hanımları kredi kartı başvurusunda bulunabilir.

Öte yandan genelde kredi kartı başvurularında kredi notu gözetilse de bu kriter ev hanımlarına özel olarak esnetilebilir; yani kredi notu bulunmayan ev hanımları da kredi kartı başvurusunda bulunabilir.

İnternet üzerinden yapılan kredi kartı başvurularında ev hanımlarının kimlik bilgilerini ve iletişim detaylarını doldurmaları yeterlidir. Bu bilgilerin yeterli gelmediği durumlarda banka genellikle ek belge veya kefil talebinde bulunabilir. Şube aracılığı ile yapılan kredi kartı başvurularında ise müşteri temsilcisi gelir durumu ve kredi notu gibi kriterler doğrultusunda uygun kart limitini belirler.

Bazı bankalarda ev hanımlarına özel düşük limitli başlangıç kartları da sunulabilir. Bu kartların limitleri genellikle oldukça sınırlıdır. Düzenli kullanım ve ödeme alışkanlığı ile zaman içinde bu limitin artırılması mümkündür. Öte yandan ev, araç ya da vadeli hesap gibi teminatların sunulması durumunda kart limiti çok daha yüksek olabilir.

Ev Hanımlarına Kredi Kartı Limitleri Ne Kadar?

Ev hanımlarına verilen kredi kartı limitinin ne kadar olacağı gelir durumuna, kredi notuna, ödeme alışkanlığına, eşin maaşına, teminat durumuna ve bankaların risk politikalarına göre değişiklik gösterir. Hiçbir geliri olmayan ve bankaya gelir belgesi sunamayan ev hanımlarına genellikle 2.000 TL civarında başlangıç limitleri sunulurken; kira, kar payı, faiz getirisi veya eşin maaş bordrosu gibi gelir belgesi sunan ev hanımlarına 15.000 TL ile 50.000 TL arasında kredi kartı limitleri tanımlanabilir.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında ilk kez kredi kartı alacak kişilere verilebilecek limit ilk yıl belgelenebilir gelirin en fazla iki katıdır. Kartın bir yıl boyunca düzenli kullanılması, borçların zamanında ödenmesi halinde ise bu oran dört katına kadar çıkabilmektedir.

Ev Hanımlarına Kredi Kartlarının Özellikleri Nelerdir?

Çalışmayan ev hanımlarına yönelik kredi kartlarının bazı temel özellikleri vardır. Bu özellikler şöyle sıralanabilir:

Gelir Belgesiz Başvuru İmkanının Bulunması: Ev hanımları düzenli bir işe ve maaşa sahip olmadıkları için bankalara genellikle gelir belgesi sunmakta zorlanırlar. Herhangi bir kredi kartı başvurusunda gelir belgesiz başvuru mümkün değilken ev hanımlarına yönelik sunulan kredi kartlarında bu şart esnetilebilir.

Düşük Başlangıç Limitlerinin Bulunması: Ev hanımına kredi kartı başvurusunda genellikle gelir belgesi sunmadıkları için 2.000 TL gibi düşük bir başlangıç limiti tanımlanır. Düzenli kullanımla bu limit artırılabilir. Diğer yandan gelir belgesi ya da teminat sunulması durumunda bu limitler daha yüksek olabilir.

Kredi Notuna Göre Değerlendirme İmkanının Bulunması: Gelir belgesi gibi kredi notu da bankaların müşterilerine kredi kartı verirken dikkat ettiği kriterlerden biridir. Ancak ev hanımları genellikle ilk kez kredi kartı başvurusunda bulunduklarında kredi notu bulunmamasına rağmen başvuru kabul edilebilir.

Taksitli Alışveriş ve Puan Kazanma İmkanının Bulunması: Ev hanımlarına yönelik kredi kartları özellikle market, giyim, kozmetik ve ev eşyası gibi alanlarda ekstra taksit veya puan avantajı sunabilir.

Aidatsız veya Düşük Ücretli Kart Seçeneklerinin Bulunması: Bazı bankalar ev hanımlarına yönelik kartlarda kampanya dönemlerinde aidatsız kart veya ilk yıl aidat muafiyeti gibi hizmetler sunabilir. Bu sayede kredi kartı ek bir mali yük oluşturmaz.

Ev Hanımlarına Faizsiz Kredi Var mı?

Evet, kampanya dönemlerinde ev hanımlarına faizsiz ya da düşük faizli kredi fırsatları sunulmaktadır. Bu krediler genellikle devlet destekli bazı projeler ve özel programlar kapsamında verilir. Özellikle KOSGEB, kendi işini kurmak isteyen kadınlara yönelik hibe ve faizsiz destek kredileri ile ön plandadır. Bu kapsamda projesi onaylanan ev hanımları belirli bir limite kadar faiz ödemeden finansman desteğinden faydalanabilir.

Buna ek olarak bazı bankalar ev hanımlarına özel olarak ihtiyaç kredisi altında düşük faizli kredi seçenekleri sunmaktadır. Bu kredilerin sunulmasındaki asıl amaç ev hanımlarını sosyal ve ticari hayata dahil etmektir.

PTT’den Ev Hanımlarına Kredi İmkanları

PTT aracılığı ile geçmiş dönemlerde ev hanımlarına yönelik kredi seçenekleri sunulsa da 2026 yılı itibarıyla kredi yerine yalnızca sosyal destek ödeneği verilmektedir. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan yeni sosyal yardım programı kapsamında, PTT aracılığıyla ev hanımlarına tek seferlik 10.000 TL nakit destek ödemesi yapılacağı açıklanmıştır.

Bu destek ödemesinden; tek başına çocuk büyüten, eşi cezaevinde olan, dul ve evi yaşam koşullarına pek uygun olmayan kadınların öncelikli olarak yararlanması hedeflenmektedir. Ancak bu destekten yararlanmak için aşağıda yer alan şartların karşılanması gerekir:

Başvuru sahibinin sigortasının bulunmaması,

Başvuru sahibinin sigortalı bir işte çalışmaması,

Hane gelirinin kişi başına düşen tutarının asgari ücretin üçte birinden az olması (yaklaşık 7.368 TL).

Bu şartları sağlayan kişiler kimlik ve gelir belgesi ile e-Devlet’e giriş yaparak “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sekmesi üzerinden ya da ikamet edilen il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığı ile sosyal yardım programına başvuruda bulunabilir. Başvurunun onaylanması halinde sosyal yardım ödemeleri PTT şubeleri aracılığı ile nakit olarak alınabilir.

25 yıllık ev hanımları için hangi şartların uygulandığını öğrenmek için 25 Yıllık Ev Hanımlarına Emeklilik Şartları Nelerdir? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Kaynak