İpotekli Konut Kredisi Veren Bankalar 2026 | Nasıl Alınır?

Ev sahibi olmak, pek çok bireyin hayallerinden biridir. Yaşam maliyetlerinin artmasıyla birlikte yeni ev sahibi olmak isteyen kişiler, farklı finansman türlerine erişmek ister. İpotekli konut kredisi, yeni bir ev sahibi olmak isteyen bireylerin bankalara teminat göstermesi ile birlikte alınabilir. Bu krediyi çekerken teminat gösterilmesi, bankaların kredi riskini azaltmasına ve çekilecek finansman miktarının artırılmasına imkan tanır. Ayrıca bireylerin kredi başvurusunun onaylanma ihtimali de artar.

Bu yazımızda, ipotekli konut kredisinin ne olduğuna, nasıl hesaplandığına ve nasıl alındığına dair kapsamlı yanıtlar vereceğiz. Ayrıca ipotekli kredi konut kredisi veren bankaları ve en uygun ipotekli konut kredisinin hangi bankada olduğunu ele alacağız.

İpotekli Konut Kredisi Nedir?

İpotekli konut kredisi, finansal kurumlar ya da bankalar aracılığıyla konut almak için kullanılan finansman türüdür. Bu finansman türünde bireyler, kredi aldığı kurum ya da bankaya ipotek verir. Bu durumda bireyin ipotek verdiği mal, kredinin geri ödeneceği zamana kadar bankaya ait olur.

Ev ipotekli konut kredisi genellikle düşük faiz oranlarına ve uzun vadeye sahiptir. Bu sayede bireyler, ev sahibi olmak için yüksek miktarlı ve uzun vadeli finansman desteği elde edebilir. Ancak bireylerin ilgili kurumlar aracılığı ile aldığı bu krediyi düzenli bir şekilde ödemesi gerekir. Borçların zamanında ödenmemesi durumunda banka, bireyin ipotek ettiği mala el koyabilir.

İpotekli Konut Kredisi Veren Bankalar

İpotekli konut kredisi veren pek çok banka bulunmaktadır. Bu bankalar, düşük faiz oranları ile esnek ve düşük faiz oranları ile avantajlı ödeme fırsatı sunar. Ancak her bankanın belirlediği kredi miktarına ve vade süresine göre faiz oranları değişiklik gösterir.

İpotekli kredisi sunan bankalar, aşağıdaki listede verilmiştir;

Akbank

Ziraat Bankası

Yapı Kredi

İş Bankası

QNB

Halkbank

Vakıfbank

Garanti BBVA

Denizbank

İpotekli Konut Kredisi Nasıl Alınır?

İpotekli konut kredisi almak için farklı yöntemler vardır. Bu kredi türüne sahip olmak için bireylerin öncelikle kredi veren kurumu seçmesi ve başvuru yapması gerekir. İpotekli konut kredisi başvurusu, bankaların fiziki şubeleri ya da mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bankalar, başvuru sırasında bireylerden bazı belgeler talep edebilir, Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı, gelir belgesi (maaş bordrosu, vergi levhası, vb.) , ikametgah adresi, ipotek verilecek malın tapu belgesi ve satın alınacak evin ekspertiz raporu yer alır.

İlgili belgelerin eksiksiz bir biçimde tamamlanmasının ardından banka, bireyin gelir durumuna ve kredi notuna göre başvuru talebini inceler ve ardından kredi tutarını belirler. Kredinin onaylanması ile birlikte banka ve birey arasında ipotek sözleşmesi imzalanır. Ev ipotekli konut kredisi başvurusu sürecinin tamamlanmasının ardından banka ile birey arasında konut ipotekli sözleşme imzalanır ve banka, bireyin hesabına belirlenen kredi limitini aktarır.

İpotekli Konut Kredisi Alma Şartları Nelerdir?

İpotekli konut kredisi almak için belirlenen şartlar aşağıdaki gibidir;

Kredi başvuru yapan bireyin reşit olması ( 18 yaşından büyük olması ),

Kredi notunun yeterli olması,

Bireyin belgelenebilir bir gelire sahip olması,

Bireyin yeterli bir gelir düzeyine sahip olması,

Teminat gösterilmesi.

İpotekli Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır?

İpotekli konut kredisi hesaplaması; çekilen finansmanın miktarı, vade süresi ve ödeme planı doğrultusunda yapılır. Bu hesaplama sırasında eşit taksitli ödeme planı, yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Bireyler, eşit taksitli ödeme planında her ay aynı oranda ödeme yapar. Örneğin 120 ay vadeli 1.000.000 TL’lik ipotekli konut kredisine başvuru yapan bir birey, %3,25 faiz oranı ile aylık 33.215,37 TL taksit ödemesi gerçekleştirir. Bu durumda bireyin vade sonunda ödeyeceği toplam maliyet, 3.992.524,4 TL olur. Eğer hesaplama işlemi %2,84 faiz oranı üzerinden yapılırsa bireyin aylık ödeyeceği taksit miktarı 29.421,45 TL, vade sonunda ödeyeceği toplam maliyet ise 3.539.565,56 TL olur.

İpotekli Eve Konut Kredisi Çıkar Mı?

Evet, ipotekli eve konut kredisi çıkabilir ancak bazı şartlar bulunmaktadır. Bankalar, ipotekli ev üzerine konut kredisi almak isteyen bireylerin halihazırda olan ipotek borcunun miktarını ve kalan ödeme planını inceler. Ayrıca mevcut ipotek borcunun ve yeni kredi talebinin karşılanması için evin değeri tespit edilir. Bu işlemin ardından banka, evin değerini ve mevcut borç durumunu göz önünde bulundurur. Eğer evin değeri halihazırda var olan borç miktarından düşükse konut kredisi talebi reddedilebilir.

Banka Konut Kredisi Bitince İpotek Nasıl Kaldırılır?

Banka konut kredisi bitince ipotek kaldırma işlemi, bireyin bankaya olan borcunu bitirmesi ile gerçekleşir. Bu borcun ödenmesinin ardından banka, tapu müdürlüğüne fek yazısı gönderir. Tapu Müdürlüğü, bankanın fek yazısı doğrultusunda kendi sistem kayıtlarını günceller ve tapu üzerindeki ipotek kalkar.

Bankanın fek yazısını göndermediği durumlarda ise banka ile ev sahibi arasında bir görüşme yapılır. Bu görüşmede konut üzerinde herhangi bir borcun kalmamasına ve ipoteğin kaldırılmasına ilişkin detaylar konuşulur. Ancak banka, bu görüşmelere rağmen ipoteği kaldırmazsa hukuka aykırı davranmış olur. Bu durumda ev sahibi, ipotek fekki davası açarak ipoteği kaldırabilir ancak bu süreçte borcu ödediğini kanıtlaması gerekir.

SIK SORULAN SORULAR

Konut Kredisi İpotek Kaldırma Süresi Ne Kadar?

Konut kredisi ipoteği, kredi sahibinin bankaya olan borcunun tamamını ödemesinin ardından ortalama 2 ila 4 hafta içerisinde kaldırılır. Ancak bu ipoteğin kaldırılması için bankanın fek yazısı hazırlayarak ilgili kuruma göndermesi gerekir.

Konut Kredisi İpoteği Başka Borç İçin Kullanılabilir mi?​

Konut kredisi ipoteğinin başka borç üzerinde kullanılması; yasalara ve bankaların politikalarına göre değişiklik gösterir. Bu kredinin kullanım amacı, bir konutun satın alınması ya da inşa edilmesidir. İpotekli kredinin başka borçların ödenmesinde kullanılması için uygun bir kredi türünün çekilmesi gerekir.

Konut Kredisi İpotek Kaldırma Ücreti Yasal mı?​

Evet, konut ipotek kaldırma ücreti yasaldır. Bu ücret Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Sabit Faizli İpotekli Konut Kredisi Var Mı?

Evet, sabit faizli ipotekli konut kredisi vardır. Bu kredileri incelemek ve kredi hakkında bilgi sahibi olabilmek için bankaların politikalarını, vade sürelerini ve faiz oranlarını incelemek gerekir.

Karma Yapılı İpotekli Konut Kredisi Nedir?

Karma yapılı ipotekli konut kredisi, krediye karşılık olarak verilen ipotek teminatının birkaç farklı mal üzerinden gerçekleştirilmesidir. Bu kredi türü, yüksek kredi miktarı ve esnek ödeme seçenekleri ile sunulabilir. Karma yapılı ipotekli konut kredisi çekmek isteyen bireylerin tüm riskleri göz önünde bulundurması son derece önemlidir.