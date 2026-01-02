Konut Kredisi Faizleri Düşecek mi? 2026 Yılı Beklentileri Neler? Konut kredisi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği, hangi faktörlerin faiz oranını etkilediği ve bu oranların nereden takip edileceğine dair detaylar!

2026 yılında, konut kredisi faizlerinin düşüp düşmeyeceği merak konusu. Bu yazıda konut kredisi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceğini, konut kredisi faizlerini etkileyen ekonomik faktörleri, ev almak için 2026’nın beklemenin mantıklı olup olmadığını ve konut kredisi faizlerini nereden takip etmek gerektiğini ele alacağız.

Konut Kredisi Faizleri Düşecek mi?

Konut kredisi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği ile ilgili merak her geçen gün artmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), politika faizini %40,50’den 100 baz puan indirerek %39,50’ye çekmesiyle birlikte ev almak isteyenler konut kredisi faizlerini yakından takip etmeye başladı. Merkez Bankası’nın bu faiz indirme kararı bankaların kredi ürünlerinde de aşağı yönlü bir hareket başlattı.

Diğer yandan konut kredisi faiz oranlarında küçük çaplı düşüşler meydana gelse de bankaların faiz oranlarında radikal bir değişiklik yapması politika faizinin ve enflasyonun kalıcı olarak düşmesine bağlıdır. Politika faizinin düşme eğilimini sürdürmesi halinde özellikle yılın son ayında ve 2026 yılının başlarında konut kredisi faiz oranlarındaki düşüşün devam etmesi beklenmektedir.

Konut kredisi hesaplama aracı üzerinden faiz oranlarındaki değişimi, aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarlarını kolaylıkla karşılaştırabilir ve başvuru işleminizi anında gerçekleştirebilirsiniz.

Uzmanlara Göre Konut Kredisi Faizleri Ne Zaman Düşecek?

23 Ekim 2025 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan indirmesinden sonra konut kredisi faiz oranlarında düşüşler yaşanmaya başladı. Uzmanlara göre konut kredisi faiz oranlarında yaşanan bu düşüşün kademeli olarak devam etmesi bekleniyor.

Üstelik uzmanlara göre Merkez Bankası’nın yapmış olduğu faiz indirimi kredi ürünlerinde düşüşe zemin hazırlasa da kredi faizlerindeki asıl düşüş 2026 yılının ikinci çeyreğine doğru yaşanacak. Hatta bazı uzmanlar, aylık faiz oranlarının %1,5–1,6 seviyelerine kadar gerilemesini öngörüyor.

İpotekli konut kredisinin nasıl hesaplandığını ve hangi bankalar tarafından verildiğini merak ediyorsanız İpotekli Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır? Veren Tüm Bankalar başlıklı yazımızı okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ev Almak İçin 2026’yı Beklemek Mantıklı mı?

Ev almak için 2026’yı beklemek bazı avantajları ve dezavantajları beraberinde getirmektedir. Uzman görüşlerine göre konut kredisi faiz oranlarındaki asıl düşüşün 2026 yılının ikinci çeyreğine doğru gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu durum ev sahibi olmak isteyen bireylerin aylık taksitlerinde ve toplam geri ödeme tutarlarında bir düşüş avantajı sağlayabilir.

Öte yandan faiz oranlarında düşüş yaşanması ile birlikte konut piyasasındaki talebin artması ve buna bağlı olarak konut fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi öngörülmektedir. Dolayısıyla ev almak için 2026’yı beklemek faizlerin düşme ihtimali açısından mantıklı görünürken konut fiyatlarında yaşanacak artışı da değerlendirmek gerekir.

Konut Kredisi Faizlerini Etkileyen Ekonomik Faktörler Neler?

Konut kredisi faiz oranlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında; Merkez Bankası politika faizi, enflasyon oranı, döviz kuru, küresel gelişmeler, likidite durumu, arz ve talep dengesi, borçlanma politikaları ve bankalar arasındaki rekabet gibi başlıklar yer alır.

Aşağıda bu faktörler detaylı bir şekilde ele alınmıştır:

Merkez Bankası Politika Faizinin Konut Kredisi Faizlerine Etkisi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği politika faizi oranları bankaların fonlama maliyetini doğrudan etkilediği için politika faizlerinde yaşanan bir artış ya da düşüş konut kredisi faiz oranlarını da doğrudan etkiler.

Enflasyon Oranının Konut Kredisi Faizlerine Etkisi: Güncel fiyat seviyelerinin sürekli olarak artış hızını gösteren enflasyon, faiz oranlarını etkileyen başlıca unsurlardan biridir. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte bankalar değer kaybını ortadan kaldırma amacıyla faiz artırma yoluna giderler. Dolayısıyla enflasyon oranının yükseldiği bir senaryoda konut kredisi faiz oranlarının yükselmesi de kaçınılmazdır.

Döviz Kurundaki Değişimlerin Konut Kredisi Faizlerine Etkisi: Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar bankaların yurt dışı kaynaklarının maliyetini doğrudan etkileyen bir faktördür. Dolayısıyla, özellikle dolar ve euro kurlarında yaşanan artış, mevcut maliyet dengesini değiştirdiği için konut kredisi faiz oranlarını yükseltebildiği gibi olası bir düşüş de doğrudan konut kredisi faiz oranlarını düşürür.

Bankaların Likidite Durumunun Konut Kredisi Faizlerine Etkisi: Bankaların sahip olduğu nakit kaynak miktarı kredi faizlerinin gidişatını belirleyen önemli bir unsurdur. Nakit kaynak miktarı yani likiditesi güçlü olan bankalarda daha düşük maliyetli konut kredileri sunulma imkanı bulunurken nakit sıkıntısı yaşayan bankalardaki konut kredisi faiz oranları daha yüksek seyredebilir.

Konut Piyasasındaki Arz ve Talebin Konut Kredisi Faizlerine Etkisi: Konut kredisi faiz oranları ile doğrudan ilişkili olan bir diğer konu da arz ve taleptir. Genel olarak konut piyasasındaki talebin yoğun olduğu dönemlerde bankalar daha yüksek konut kredisi faiz oranları sunarken talebin az olduğu dönemlerde bu oranlar daha düşüktür. Diğer yandan devlet destekli kampanyaların ön planda olduğu dönemlerde de çoğu banka konut kredisi faiz oranlarını düşürme yoluna gitmektedir.

Kamu Borçlanma Politikalarının Konut Kredisi Faizlerine Etkisi: Bir ülkenin borçlanma ihtiyacının artması durumunda piyasadaki tüm faizler genel olarak artış eğilimine geçer. Dolayısıyla bu dönemlerde konut kredisi faiz oranlarında da yükselme görülebilir.

Bankalar Arası Rekabetin Konut Kredisi Faizlerine Etkisi: Mevcut banka sayısı arttıkça bankalar arası rekabet de artmaktadır. Bu doğrultuda bankalar daha fazla müşteri kazanmak amacıyla çeşitli kampanyalar sunmaktadır. Aynı amaç çerçevesinde zaman zaman konut kredisi faiz oranları da aşağı çekilebilir.

Konut Kredisi Faizlerini Nereden Takip Edebilirim?

Konut kredisi faiz oranlarını düzenli olarak takip etmenin en kolay yollarından biri TeklifimGelsin’in konut kredisi faiz oranları sayfasıdır. Bu sayfada onlarca bankanın sunmuş olduğu güncel konut kredisi teklifleri tek bir ekranda karşılaştırılabildiği gibi başvuru işlemi de gerçekleştirilebilir. Ayrıca konut kredisi hesaplama aracı sayesinde, aylık taksit ve toplam maliyet tutarları birkaç saniye içinde hesaplanabilir. Buna ek olarak konut kredisi faiz oranlarını bankaların resmi internet sitelerinden Merkez Bankası (TCMB) ve BDDK’nın duyuruları üzerinden takip etmek de mümkündür.